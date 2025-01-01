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Generative AI Software відноситься до категорії програмних додатків, які використовують генеративні алгоритми штучного інтелекту для автономного створення вмісту. Ці алгоритми зазвичай базуються на методах глибокого навчання, зокрема на генеративних змагальних мережах (GAN) або варіаційних автокодерах (VAE). Програмне забезпечення Generative AI можна використовувати для створення різних типів вмісту, включаючи, але не обмежуючись: * Зображення: створення реалістичних або абстрактних зображень, фотореалістичних облич, пейзажів тощо. * Відео: створення відеорядів, анімації та візуальних ефектів. * Текст: генерація тексту природною мовою, включаючи статті, оповідання, вірші та фрагменти коду. * Музика: створення музичних треків, мелодій і навіть цілих композицій. * Дизайн: Створення дизайнів продуктів, логотипів, інтерфейсів користувача та архітектурних макетів. Ці програмні інструменти є цінними для художників, дизайнерів, розробників та інших професіоналів, які прагнуть оптимізувати свої творчі процеси, досліджувати нові ідеї або розширювати наявні робочі процеси. Програмне забезпечення Generative AI часто дозволяє користувачам контролювати різні параметри або вхідні обмеження, щоб керувати процесом генерації та досягати бажаних результатів.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT — безкоштовний AI-додаток для бесід, автоматизації завдань, аналізу даних та обробки зображень, що підтримує голосове введення і має функцію пам'яті.
Google Gemini
gemini.google.com
Google Gemini - це додаток для взаємодії з AI, який допомагає в створенні текстів, генерації зображень і пошуку інформації в режимі реального часу.
Perplexity
perplexity.ai
Perplexity AI — це чат-бот на базі штучного інтелекту, який відповідає на запитання та надає інформацію з інтернету.
DeepSeek
deepseek.com
DeepSeek - це безкоштовний AI-асистент для обробки природних мов, що забезпечує точні відповіді та підтримує інтеграцію для розробників.
Claude
claude.ai
Claude – це AI асистент, що допомагає в розмовах, генерує текст, аналізує документи та підтримує різні мови для користувачів і підприємств.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Microsoft Copilot - це AI інструмент для підвищення продуктивності у програмному забезпеченні Microsoft 365, що допомагає створювати контент та автоматизувати завдання.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly - це інструмент для письма, який пропонує перевірку граматики, орфографії та стилю, адаптуючися до різних стилів письма і підтримуючи співпрацю.
Leonardo.AI
leonardo.ai
Leonardo.AI - платформа для генерації зображень на основі AI, яка перетворює текст на візуальні зображення різних стилів, включаючи 3D текстури.
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs - це додаток для генерації реалістичного звуку та мови за допомогою штучного інтелекту, що використовується для створення та локалізації контенту.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney - це програма штучного інтелекту, що генерує зображення за текстовими описами, дозволяючи користувачам створювати унікальні візуальні матеріали.
QuillBot
quillbot.com
QuillBot - це AI-додаток для письма, який допомагає покращити текст, перевіряти граматику, уникати плагіату та пропонує альтернативи слів.
Playground AI
playground.com
Playground AI - безкоштовний онлайн-інструмент для створення та редагування зображень за допомогою штучного інтелекту, підходить для новачків і досвідчених користувачів.
Runway
runwayml.com
Runway – платформа для редагування відео з використанням AI, яка дозволяє створювати відео з тексту, редагувати зображення і співпрацювати в реальному часі.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Microsoft Designer - це інструмент для створення дизайну та редагування фотографій за допомогою AI, який дозволяє швидко генерувати та налаштовувати візуальний контент.
AWS Console
amazon.com
Консоль AWS - це інтерфейс для управління службами Amazon Web Services, що дозволяє користувачам контролювати свої ресурси в одному місці.
VEED
veed.io
VEED - це платформа для створення та редагування відео, яка дозволяє користувачам легко записувати, редагувати та генерувати субтитри автоматично.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP) пропонує набір хмарних послуг для обробки даних, зберігання, аналітики та машинного навчання для підприємств і розробників.
Jenni AI
jenni.ai
Jenni AI - це помічник для швидкого та точного письма, що пропонує автозаповнення, перевірку плагіату та допомогу в створенні контенту різних жанрів.
Blackbox
blackbox.ai
Blackbox - AI-інструмент для програмістів, що прискорює налагодження, автоматизує завдання та покращує прийняття рішень, підвищуючи продуктивність.
Replit
replit.com
Replit - це онлайн IDE, що дозволяє користувачам писати код, створювати додатки та сайти, співпрацювати в реальному часі та ділитися проектами.
Hugging Face
huggingface.co
Hugging Face - платформа з відкритим кодом для побудови, навчання та розгортання моделей штучного інтелекту у сфері обробки природних мов.
Speechify
speechify.com
Speechify - додаток для перетворення тексту в аудіо, що підтримує різні формати і мови, і допомагає користувачам слухати контент на ходу.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим бізнесам створювати, автоматизувати та керувати маркетинговими кампаніями та аналітикою.
Intercom
intercom.com
Intercom - платформа для обслуговування клієнтів, що забезпечує автоматизацію комунікацій та підтримку через чат. Підтримує інтеграцію і управління даними клієнтів.
Podium
podium.com
Podium - це платформа для комунікації з клієнтами, що допомагає бізнесу здійснювати конверсію на сайті та покращувати взаємодію з клієнтами.
Jasper
jasper.ai
Jasper-це AI-інструмент для створення контенту, який дозволяє писати в голосі вашого бренду, оптимізуючи процес генерації тексту для різних платформ.
AI Writer
ai-writer.com
AI Writer - це інструмент для генерації вмісту за заголовком, допомагає боротися з блоком письменника та адаптується до різних стилів і форматів.
OpusClip
opus.pro
OpusClip — платформа для редагування відео, що автоматично перетворює довгі відео на короткі кліпи, покращуючи їх для соціальних мереж.
TypingMind
typingmind.com
TypingMind – це чат UI, що дозволяє використовувати AI-чат з різних моделей через API-ключ, зберігаючи приватність ваших даних.
HeyGen
heygen.com
HeyGen - платформа для створення відео з AI-аватарами. Дозволяє генерувати відео на базі тексту понад 40 мовами.
Fotor
fotor.com
Fotor - це онлайн-додаток для генерації зображень з тексту та редагування фотографій з різними інструментами для зміни і поліпшення зображень.
Qwen
qwenlm.ai
Qwen — безкоштовний помічник на базі AI для роботи, що підтримує обробку тексту, зображень і кодування, з можливістю завантаження документів та інтеграції в режимі реального часу.
Mistral AI
mistral.ai
Mistral AI - платформа з відкритим кодом для розробки швидких мовних моделей, що спеціалізуються на бізнес-завданнях і використовують приватні дані.
D-ID
d-id.com
D-ID – додаток для створення реалістичних цифрових аватарів і відео з фотографій, що підтримує налаштування і інтеграцію в різні платформи.
1min.AI
1min.ai
1 хв.AI - це універсальний додаток зі штучним інтелектом, що пропонує різноманітні функції для створення контенту, редагування та взаємодії з кількома моделями AI.
Wordtune
wordtune.com
Wordtune - це AI-інструмент для покращення письма, який допомагає користувачам перефразовувати тексти, коригувати тон і граматику, а також підтримує переклад на англійську.
PromeAI
promeai.com
PromeAI - це інструмент на основі ШІ для створення реалістичних візуалізацій з 3D-моделей і ескізів, що підходить для дизайнерів та художників.
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai - це застосунок для генерації тексту, який допомагає маркетологам швидко створювати контент, адаптований до потреб цільової аудиторії.
Murf AI
murf.ai
Murf AI - це платформа для перетворення тексту в мову з налаштуванням голосів, що використовується для відео, подкастів, презентацій та інших застосунків.
SEMrush
semrush.com
Semrush - платформа для управління онлайн-присутністю, що допомагає бізнесу в SEO, контекстній рекламі, моніторингу конкурентів та оптимізації контенту.
ClipDrop
clipdrop.co
ClipDrop - це платформа для редагування зображень з AI, що включає інструменти для видалення фону, покращення якості зображень та генерації нових зображень.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io - це платформа, що допомагає командам з продажу управляти процесами, аналізувати дані та покращувати стратегії залучення через інструменти, як Dialer.
getimg.ai
getimg.ai
getimg.ai - це платформа для створення зображень за текстовими підказками з можливістю налаштування та інтеграції в інші додатки.
DeepBrain AI
deepbrain.io
DeepBrain AI - це інструмент для створення відео з настроюваними аватарами AI, що підтримує понад 80 мов та пропонує редагування відео для бізнесу.
DesiVocal
desivocal.com
DesiVocal - безкоштовний генератор голосу з тексту, що підтримує різні мови та стилі, дозволяючи створювати вокал для медіа та контенту.
MetaVoice
themetavoice.xyz
MetaVoice — застосунок, що змінює голос у реальному часі за допомогою AI, дозволяючи імітувати різні тони та акценти для спілкування та створення контенту.
Paperpal
paperpal.com
Paperpal - це AI-допомога для академічного письма, що пропонує перевірку на плагіат, мовні поради та допомогу в редагуванні тексту.
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics - це платформа, що використовує ШІ для перетворення живих дій в 3D-анімацію, спрощуючи створення візуальних ефектів для незалежних кінематографістів.
ProWritingAid
prowritingaid.com
Prowritingaid - це інструмент для перевірки граматики, редагування стилю та аналізу письма, що допомагає покращити навички написання в різних жанрах.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic - це інструмент для створення контенту з AI, який допомагає писати текст, генерувати зображення та забезпечувати інтеграцію з чат-ботами.
TTSMaker
ttsmaker.com
TTSMaker - безкоштовний інструмент для перетворення тексту в мову, що підтримує багато мов та стилів голосу для читання тексту та завантаження аудіо.
NovelAI
novelai.net
NovelAI — це інструмент на основі штучного інтелекту для створення художнього контенту, який допомагає письменникам генерувати історії та розвивати ідеї.
PolyBuzz
polybuzz.ai
PolyBuzz — це платформа для чатів на основі AI, що дозволяє користувачам спілкуватися з над 20 мільйонами унікальних персонажів у динамічних розмовах.
AKOOL
akool.com
AKOOL — це платформа генеративного AI для створення персоналізованого візуального контенту, зокрема відео та зображень, для маркетингу і реклами.
Reface
reface.ai
Reface – це додаток, який дозволяє змінювати обличчя в відео та GIF з одного селфі, а також анімувати фотографії та перетворювати їх у мультфільми.
TextCortex
textcortex.com
TextCortex- це AI-помічник для створення та вдосконалення контенту, який допомагає користувачам ефективно комунікувати через електронну пошту.
Synthesia
synthesia.io
Synthesia — платформа для створення відео AI, що перетворює текст на відео з налаштовуваними аватарами, без необхідності у камерах.
GPTZero
gptzero.me
GPTZero - інструмент для виявлення тексту, створеного штучним інтелектом, аналізує вміст на різних рівнях та допомагає забезпечити його достовірність.
Fliki
fliki.ai
Fliki - це інструмент для створення відео, який використовує технології ШІ для генерації контенту на основі ідей користувачів чи посилань на продукти з Amazon.
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