Магазин вебзастосунків

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.

WebCatalog Desktop

Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.

Завантажити WebCatalog Desktop
Дізнатися більше
Усі
Книги
Бізнес
Освіта
Розваги
Фінанси
Їжа і напої
Графіка та дизайн
Здоровʼя та фітнес
Стиль життя
Медицина
Музика та аудіо
Новини
Фото і відео
Продуктивність
Посилання
Покупки
Соціальні мережі
Розробка програмного забезпечення
Спорт
Подорожі
Утиліти
Погода
Програмне забезпечення Generative AI
Категорії
Найпопулярніші
Нещодавно додані

Програмне забезпечення Generative AI - Найпопулярніші застосунки

Generative AI Software відноситься до категорії програмних додатків, які використовують генеративні алгоритми штучного інтелекту для автономного створення вмісту. Ці алгоритми зазвичай базуються на методах глибокого навчання, зокрема на генеративних змагальних мережах (GAN) або варіаційних автокодерах (VAE). Програмне забезпечення Generative AI можна використовувати для створення різних типів вмісту, включаючи, але не обмежуючись: * Зображення: створення реалістичних або абстрактних зображень, фотореалістичних облич, пейзажів тощо. * Відео: створення відеорядів, анімації та візуальних ефектів. * Текст: генерація тексту природною мовою, включаючи статті, оповідання, вірші та фрагменти коду. * Музика: створення музичних треків, мелодій і навіть цілих композицій. * Дизайн: Створення дизайнів продуктів, логотипів, інтерфейсів користувача та архітектурних макетів. Ці програмні інструменти є цінними для художників, дизайнерів, розробників та інших професіоналів, які прагнуть оптимізувати свої творчі процеси, досліджувати нові ідеї або розширювати наявні робочі процеси. Програмне забезпечення Generative AI часто дозволяє користувачам контролювати різні параметри або вхідні обмеження, щоб керувати процесом генерації та досягати бажаних результатів.

Запит на новий застосунок


ChatGPT

ChatGPT

chatgpt.com

ChatGPT — безкоштовний AI-додаток для бесід, автоматизації завдань, аналізу даних та обробки зображень, що підтримує голосове введення і має функцію пам'яті.

Google Gemini

Google Gemini

gemini.google.com

Google Gemini - це додаток для взаємодії з AI, який допомагає в створенні текстів, генерації зображень і пошуку інформації в режимі реального часу.

Perplexity

Perplexity

perplexity.ai

Perplexity AI — це чат-бот на базі штучного інтелекту, який відповідає на запитання та надає інформацію з інтернету.

DeepSeek

DeepSeek

deepseek.com

DeepSeek пропонує інструменти на базі ШІ для покращення пошуку та аналізу великих наборів даних, допомагаючи організаціям приймати обґрунтовані рішення.

Claude

Claude

claude.ai

Claude – це AI асистент, що допомагає в розмовах, генерує текст, аналізує документи та підтримує різні мови для користувачів і підприємств.

Microsoft Copilot

Microsoft Copilot

copilot.microsoft.com

Microsoft Copilot - це AI інструмент для підвищення продуктивності у програмному забезпеченні Microsoft 365, що допомагає створювати контент та автоматизувати завдання.

Grammarly

Grammarly

grammarly.com

Grammarly - це інструмент для письма, який пропонує перевірку граматики, орфографії та стилю, адаптуючися до різних стилів письма і підтримуючи співпрацю.

Leonardo.AI

Leonardo.AI

leonardo.ai

Leonardo.AI - платформа для генерації зображень на основі AI, яка перетворює текст на візуальні зображення різних стилів, включаючи 3D текстури.

ElevenLabs

ElevenLabs

elevenlabs.io

ElevenLabs - це додаток для генерації реалістичного звуку та мови за допомогою штучного інтелекту, що використовується для створення та локалізації контенту.

Midjourney

Midjourney

midjourney.com

Midjourney - це програма штучного інтелекту, що генерує зображення за текстовими описами, дозволяючи користувачам створювати унікальні візуальні матеріали.

QuillBot

QuillBot

quillbot.com

QuillBot - це AI-додаток для письма, який допомагає покращити текст, перевіряти граматику, уникати плагіату та пропонує альтернативи слів.

Playground AI

Playground AI

playground.com

Playground AI - безкоштовний онлайн-інструмент для створення та редагування зображень за допомогою штучного інтелекту, підходить для новачків і досвідчених користувачів.

Runway

Runway

runwayml.com

Runway – платформа для редагування відео з використанням AI, яка дозволяє створювати відео з тексту, редагувати зображення і співпрацювати в реальному часі.

Microsoft Designer

Microsoft Designer

designer.microsoft.com

Microsoft Designer - це інструмент для створення дизайну та редагування фотографій за допомогою AI, який дозволяє швидко генерувати та налаштовувати візуальний контент.

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Консоль AWS - це інтерфейс для управління службами Amazon Web Services, що дозволяє користувачам контролювати свої ресурси в одному місці.

VEED

VEED

veed.io

VEED - це платформа для створення та редагування відео, яка дозволяє користувачам легко записувати, редагувати та генерувати субтитри автоматично.

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Google Cloud Platform (GCP) пропонує набір хмарних послуг для обробки даних, зберігання, аналітики та машинного навчання для підприємств і розробників.

Jenni AI

Jenni AI

jenni.ai

Jenni AI - це помічник для швидкого та точного письма, що пропонує автозаповнення, перевірку плагіату та допомогу в створенні контенту різних жанрів.

Blackbox

Blackbox

blackbox.ai

Blackbox - AI-інструмент для програмістів, що прискорює налагодження, автоматизує завдання та покращує прийняття рішень, підвищуючи продуктивність.

Replit

Replit

replit.com

Replit - це онлайн IDE, що дозволяє користувачам писати код, створювати додатки та сайти, співпрацювати в реальному часі та ділитися проектами.

Speechify

Speechify

speechify.com

Speechify - додаток для перетворення тексту в аудіо, що підтримує різні формати і мови, і допомагає користувачам слухати контент на ходу.

Hugging Face

Hugging Face

huggingface.co

Hugging Face - платформа з відкритим кодом для побудови, навчання та розгортання моделей штучного інтелекту у сфері обробки природних мов.

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим бізнесам створювати, автоматизувати та керувати маркетинговими кампаніями та аналітикою.

Intercom

Intercom

intercom.com

Intercom - платформа для обслуговування клієнтів, що забезпечує автоматизацію комунікацій та підтримку через чат. Підтримує інтеграцію і управління даними клієнтів.

Podium

Podium

podium.com

Podium - це платформа для комунікації з клієнтами, що допомагає бізнесу здійснювати конверсію на сайті та покращувати взаємодію з клієнтами.

Jasper

Jasper

jasper.ai

Jasper-це AI-інструмент для створення контенту, який дозволяє писати в голосі вашого бренду, оптимізуючи процес генерації тексту для різних платформ.

AI Writer

AI Writer

ai-writer.com

AI Writer - це інструмент для генерації вмісту за заголовком, допомагає боротися з блоком письменника та адаптується до різних стилів і форматів.

OpusClip

OpusClip

opus.pro

OpusClip — платформа для редагування відео, що автоматично перетворює довгі відео на короткі кліпи, покращуючи їх для соціальних мереж.

TypingMind

TypingMind

typingmind.com

TypingMind – це чат UI, що дозволяє використовувати AI-чат з різних моделей через API-ключ, зберігаючи приватність ваших даних.

HeyGen

HeyGen

heygen.com

HeyGen - платформа для створення відео з AI-аватарами. Дозволяє генерувати відео на базі тексту понад 40 мовами.

Fotor

Fotor

fotor.com

Fotor - це онлайн-додаток для генерації зображень з тексту та редагування фотографій з різними інструментами для зміни і поліпшення зображень.

Qwen

Qwen

qwenlm.ai

Qwen — безкоштовний помічник на базі AI для роботи, що підтримує обробку тексту, зображень і кодування, з можливістю завантаження документів та інтеграції в режимі реального часу.

Mistral AI

Mistral AI

mistral.ai

Mistral AI - платформа з відкритим кодом для розробки швидких мовних моделей, що спеціалізуються на бізнес-завданнях і використовують приватні дані.

D-ID

D-ID

d-id.com

D-ID – додаток для створення реалістичних цифрових аватарів і відео з фотографій, що підтримує налаштування і інтеграцію в різні платформи.

1min.AI

1min.AI

1min.ai

1 хв.AI - це універсальний додаток зі штучним інтелектом, що пропонує різноманітні функції для створення контенту, редагування та взаємодії з кількома моделями AI.

Wordtune

Wordtune

wordtune.com

Wordtune - це AI-інструмент для покращення письма, який допомагає користувачам перефразовувати тексти, коригувати тон і граматику, а також підтримує переклад на англійську.

PromeAI

PromeAI

promeai.com

PromeAI - це інструмент на основі ШІ для створення реалістичних візуалізацій з 3D-моделей і ескізів, що підходить для дизайнерів та художників.

Copy.ai

Copy.ai

copy.ai

Copy.ai - це застосунок для генерації тексту, який допомагає маркетологам швидко створювати контент, адаптований до потреб цільової аудиторії.

Murf AI

Murf AI

murf.ai

Murf AI - це платформа для перетворення тексту в мову з налаштуванням голосів, що використовується для відео, подкастів, презентацій та інших застосунків.

SEMrush

SEMrush

semrush.com

Semrush - платформа для управління онлайн-присутністю, що допомагає бізнесу в SEO, контекстній рекламі, моніторингу конкурентів та оптимізації контенту.

ClipDrop

ClipDrop

clipdrop.co

ClipDrop - це платформа для редагування зображень з AI, що включає інструменти для видалення фону, покращення якості зображень та генерації нових зображень.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo.io - це платформа, що допомагає командам з продажу управляти процесами, аналізувати дані та покращувати стратегії залучення через інструменти, як Dialer.

getimg.ai

getimg.ai

getimg.ai

getimg.ai - це платформа для створення зображень за текстовими підказками з можливістю налаштування та інтеграції в інші додатки.

DeepBrain AI

DeepBrain AI

deepbrain.io

DeepBrain AI - це інструмент для створення відео з настроюваними аватарами AI, що підтримує понад 80 мов та пропонує редагування відео для бізнесу.

DesiVocal

DesiVocal

desivocal.com

DesiVocal - безкоштовний генератор голосу з тексту, що підтримує різні мови та стилі, дозволяючи створювати вокал для медіа та контенту.

MetaVoice

MetaVoice

themetavoice.xyz

MetaVoice — застосунок, що змінює голос у реальному часі за допомогою AI, дозволяючи імітувати різні тони та акценти для спілкування та створення контенту.

Paperpal

Paperpal

paperpal.com

Paperpal - це AI-допомога для академічного письма, що пропонує перевірку на плагіат, мовні поради та допомогу в редагуванні тексту.

Wonder Dynamics

Wonder Dynamics

wonderdynamics.com

Wonder Dynamics - це платформа, що використовує ШІ для перетворення живих дій в 3D-анімацію, спрощуючи створення візуальних ефектів для незалежних кінематографістів.

ProWritingAid

ProWritingAid

prowritingaid.com

Prowritingaid - це інструмент для перевірки граматики, редагування стилю та аналізу письма, що допомагає покращити навички написання в різних жанрах.

TTSMaker

TTSMaker

ttsmaker.com

TTSMaker - безкоштовний інструмент для перетворення тексту в мову, що підтримує багато мов та стилів голосу для читання тексту та завантаження аудіо.

Writesonic

Writesonic

writesonic.com

Writesonic - це інструмент для створення контенту з AI, який допомагає писати текст, генерувати зображення та забезпечувати інтеграцію з чат-ботами.

NovelAI

NovelAI

novelai.net

NovelAI — це інструмент на основі штучного інтелекту для створення художнього контенту, який допомагає письменникам генерувати історії та розвивати ідеї.

PolyBuzz

PolyBuzz

polybuzz.ai

PolyBuzz — це платформа для чатів на основі AI, що дозволяє користувачам спілкуватися з над 20 мільйонами унікальних персонажів у динамічних розмовах.

AKOOL

AKOOL

akool.com

AKOOL — це платформа генеративного AI для створення персоналізованого візуального контенту, зокрема відео та зображень, для маркетингу і реклами.

Reface

Reface

reface.ai

Reface – це додаток, який дозволяє змінювати обличчя в відео та GIF з одного селфі, а також анімувати фотографії та перетворювати їх у мультфільми.

TextCortex

TextCortex

textcortex.com

TextCortex- це AI-помічник для створення та вдосконалення контенту, який допомагає користувачам ефективно комунікувати через електронну пошту.

Synthesia

Synthesia

synthesia.io

Synthesia — платформа для створення відео AI, що перетворює текст на відео з налаштовуваними аватарами, без необхідності у камерах.

GPTZero

GPTZero

gptzero.me

GPTZero - інструмент для виявлення тексту, створеного штучним інтелектом, аналізує вміст на різних рівнях та допомагає забезпечити його достовірність.

Fliki

Fliki

fliki.ai

Fliki - це інструмент для створення відео, який використовує технології ШІ для генерації контенту на основі ідей користувачів чи посилань на продукти з Amazon.

Переглянути

Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2025 WebCatalog, Inc.

Програмне забезпечення Generative AI - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog