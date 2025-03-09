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Generative AI Software відноситься до категорії програмних додатків, які використовують генеративні алгоритми штучного інтелекту для автономного створення вмісту. Ці алгоритми зазвичай базуються на методах глибокого навчання, зокрема на генеративних змагальних мережах (GAN) або варіаційних автокодерах (VAE). Програмне забезпечення Generative AI можна використовувати для створення різних типів вмісту, включаючи, але не обмежуючись: * Зображення: створення реалістичних або абстрактних зображень, фотореалістичних облич, пейзажів тощо. * Відео: створення відеорядів, анімації та візуальних ефектів. * Текст: генерація тексту природною мовою, включаючи статті, оповідання, вірші та фрагменти коду. * Музика: створення музичних треків, мелодій і навіть цілих композицій. * Дизайн: Створення дизайнів продуктів, логотипів, інтерфейсів користувача та архітектурних макетів. Ці програмні інструменти є цінними для художників, дизайнерів, розробників та інших професіоналів, які прагнуть оптимізувати свої творчі процеси, досліджувати нові ідеї або розширювати наявні робочі процеси. Програмне забезпечення Generative AI часто дозволяє користувачам контролювати різні параметри або вхідні обмеження, щоб керувати процесом генерації та досягати бажаних результатів.
Запит на новий застосунок
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT — безкоштовний AI-додаток для бесід, автоматизації завдань, аналізу даних та обробки зображень, що підтримує голосове введення і має функцію пам'яті.
DeepSeek
deepseek.com
DeepSeek пропонує інструменти на базі ШІ для покращення пошуку та аналізу великих наборів даних, допомагаючи організаціям приймати обґрунтовані рішення.
Google Gemini
gemini.google.com
Google Gemini - це додаток для взаємодії з AI, який допомагає в створенні текстів, генерації зображень і пошуку інформації в режимі реального часу.
Leonardo.AI
leonardo.ai
Leonardo.AI - платформа для генерації зображень на основі AI, яка перетворює текст на візуальні зображення різних стилів, включаючи 3D текстури.
Perplexity
perplexity.ai
Perplexity AI — це чат-бот на базі штучного інтелекту, який відповідає на запитання та надає інформацію з інтернету.
Runway
runwayml.com
Runway – платформа для редагування відео з використанням AI, яка дозволяє створювати відео з тексту, редагувати зображення і співпрацювати в реальному часі.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney - це програма штучного інтелекту, що генерує зображення за текстовими описами, дозволяючи користувачам створювати унікальні візуальні матеріали.
Claude
claude.ai
Claude – це AI асистент, що допомагає в розмовах, генерує текст, аналізує документи та підтримує різні мови для користувачів і підприємств.
VEED
veed.io
VEED - це платформа для створення та редагування відео, яка дозволяє користувачам легко записувати, редагувати та генерувати субтитри автоматично.
QuillBot
quillbot.com
QuillBot - це AI-додаток для письма, який допомагає покращити текст, перевіряти граматику, уникати плагіату та пропонує альтернативи слів.
ClipDrop
clipdrop.co
ClipDrop - це платформа для редагування зображень з AI, що включає інструменти для видалення фону, покращення якості зображень та генерації нових зображень.
Qwen
qwenlm.ai
Qwen — безкоштовний помічник на базі AI для роботи, що підтримує обробку тексту, зображень і кодування, з можливістю завантаження документів та інтеграції в режимі реального часу.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly - це інструмент для письма, який пропонує перевірку граматики, орфографії та стилю, адаптуючися до різних стилів письма і підтримуючи співпрацю.
HeyGen
heygen.com
HeyGen - платформа для створення відео з AI-аватарами. Дозволяє генерувати відео на базі тексту понад 40 мовами.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Microsoft Designer - це інструмент для створення дизайну та редагування фотографій за допомогою AI, який дозволяє швидко генерувати та налаштовувати візуальний контент.
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics - це платформа, що використовує ШІ для перетворення живих дій в 3D-анімацію, спрощуючи створення візуальних ефектів для незалежних кінематографістів.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io - це платформа, що допомагає командам з продажу управляти процесами, аналізувати дані та покращувати стратегії залучення через інструменти, як Dialer.
OpusClip
opus.pro
OpusClip — платформа для редагування відео, що автоматично перетворює довгі відео на короткі кліпи, покращуючи їх для соціальних мереж.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Microsoft Copilot - це AI інструмент для підвищення продуктивності у програмному забезпеченні Microsoft 365, що допомагає створювати контент та автоматизувати завдання.
Narakeet
narakeet.com
Narakeet дозволяє створювати голосове озвучення за допомогою тексту, пропонуючи понад 500 реалістичних голосів на багатьох мовах.
Playground AI
playground.com
Playground AI - безкоштовний онлайн-інструмент для створення та редагування зображень за допомогою штучного інтелекту, підходить для новачків і досвідчених користувачів.
Podium
podium.com
Podium - це платформа для комунікації з клієнтами, що допомагає бізнесу здійснювати конверсію на сайті та покращувати взаємодію з клієнтами.
AI Writer
ai-writer.com
AI Writer - це інструмент для генерації вмісту за заголовком, допомагає боротися з блоком письменника та адаптується до різних стилів і форматів.
Aha!
aha.io
Aha! - це програмне забезпечення для розробки продуктів, що допомагає командам впорядковувати стратегії, ідеї, співпрацю та документацію.
Synthesia
synthesia.io
Synthesia — платформа для створення відео AI, що перетворює текст на відео з налаштовуваними аватарами, без необхідності у камерах.
PlayHT
play.ht
PlayHT - платформа для генерації реалістичних голосів, що конвертує текст у мову на 142 мовах та акцентах з можливістю налаштування параметрів.
Stockimg.ai
stockimg.ai
Stockimg.ai - це платформа для генерації графічного контенту за допомогою штучного інтелекту, яка підтримує створення логотипів, обкладинок книг та постерів.
getimg.ai
getimg.ai
getimg.ai - це платформа для створення зображень за текстовими підказками з можливістю налаштування та інтеграції в інші додатки.
CodePal
codepal.ai
CodePal — найкращий компаньйон у кодуванні. Це комплексна платформа, яка пропонує ряд помічників у кодуванні та інструментів для допомоги розробникам. Він чудово підходить для студентів, початківців, досвідчених розробників і компаній, які хочуть покращити свій процес розробки. Генератори коду штучного інтелекту можуть виконувати різноманітні завдання, такі як програмування, застосовувати перетворення та маніпуляції з кодом, а також багато інших завдань. Генератори коду зі штучним інтелектом дуже корисні для навчання, оскільки вони можуть добре зрозуміти, як завдання має бути написано в коді.
SteosVoice
cybervoice.io
Голосові зв'язки штучного інтелекту для кожного. 1. Створити унікальний контент; 2. Дублювати відео, пожертви, інді-ігри, моди; 3. Створювати подкасти; 4. Привітайте своїх покровителів; 5. Заробляйте на своєму голосі.
Replit
replit.com
Replit - це онлайн IDE, що дозволяє користувачам писати код, створювати додатки та сайти, співпрацювати в реальному часі та ділитися проектами.
Type
type.ai
Type — це додаток для редагування документів, який використовує штучний інтелект для генерації та обробки тексту, адаптуючи його до голосу та стилю користувача.
MetaVoice
themetavoice.xyz
MetaVoice — застосунок, що змінює голос у реальному часі за допомогою AI, дозволяючи імітувати різні тони та акценти для спілкування та створення контенту.
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs - це додаток для генерації реалістичного звуку та мови за допомогою штучного інтелекту, що використовується для створення та локалізації контенту.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP) пропонує набір хмарних послуг для обробки даних, зберігання, аналітики та машинного навчання для підприємств і розробників.
AIWRITER
aiwriter.fi
AIWriter — це платформа SaaS (програмне забезпечення як послуга), яка використовує складну технологію штучного інтелекту OpenAI GPT4 для створення різноманітного текстового вмісту, наприклад статей, блогів, реклами, медіа тощо 33 мовами. Користувачі також можуть генерувати зображення AI, просто описуючи зображення за допомогою рішення OpenAI DALL-E AI Solution. Користувачі можуть ввести підказку або тему в AIWriter, а платформа згенерує повний фрагмент тексту на основі цього введення за допомогою технології GPT4.
Blackbox
blackbox.ai
Blackbox - AI-інструмент для програмістів, що прискорює налагодження, автоматизує завдання та покращує прийняття рішень, підвищуючи продуктивність.
ChatGate
chatgate.ai
Chatgate AI-це все-в-одна платформа з Chatgpt, Gemini та Claude, а також навігатором для тисяч продуктів AI. * AI Store: Найбільша точка продажу Chatgate AI - це магазин AI, де ви можете знайти тисячі інструментів та платформ AI, які слід спробувати, які охоплюють усі типи генеративних ШІ. Хоча було б зручно, якби ви могли сегментувати ці інструменти, щоб знайти те, що ви шукаєте швидше, ви не можете сперечатися з широким різноманітним вибором, що пропонується. * GPT: Chatgate AI також забезпечує доступ до чатів, пристосованих до конкретних потреб, таких як консультант з коду, мотиваційний помічник тощо. Ці інструменти по суті такі ж, як Чатгпт, але з свіжою роботою з фарбою, щоб зробити їх трохи більш пристосованими до конкретних потреб. Незважаючи на те, що ці різні програми зараз не надто відрізняються, існує великий потенціал для вдосконалення в міру просування технологій. * AI CHATBOTS: Chatgate AI також має власні вбудовані можливості AI, що дозволяє використовувати його асортимент чатів, щоб задавати питання, розширити ідею або навіть генерувати повний вміст, як ми зробили в нашому прикладі вище.
Speechify
speechify.com
Speechify - додаток для перетворення тексту в аудіо, що підтримує різні формати і мови, і допомагає користувачам слухати контент на ходу.
Dreamlike
dreamlike.art
Dreamlike — це додаток для створення оригінальних зображень з текстових підказок, який використовує технології штучного інтелекту.
Craftly.ai
craftly.ai
Craftly.AI — це вдосконалений інструмент AI Copywriting Assistant, створений для прискорення процесу написання та підвищення якості вмісту. Його розроблено, щоб допомогти користувачам швидше писати в різних сферах, як-от блоги, пошукова пошукова система, соціальні медіа, переписування, продажі, реклама та веб-сайти. Інструмент використовує технологію штучного інтелекту, навчену галузевими експертами, що гарантує, що наданий контент може допомогти підвищити рейтинг і збільшити продажі незалежно від галузі. Вона спеціалізується на створенні високоефективної копії з нескінченними варіаціями багатьма мовами, що дозволяє компаніям виходити на міжнародний рівень, не турбуючись про незручні переклади. Craftly.AI також містить спеціальні інструменти та навчання, забезпечує відстеження, аналітику та автоматичне керування версіями. Він також пропонує робоче місце для співпраці та організації проектів, включаючи функції для моніторингу, організації та спільного використання проектів. Craftly.AI підтримує окремих авторів, маркетологів, малий бізнес, великі команди, студентів, викладачів, установи та некомерційні організації. Крім цінного інструменту для боротьби з блокуванням автора, Craftly.AI сяє як ресурс для компаній, які прагнуть оптимізувати свій процес написання текстів і покращити загальну якість свого вмісту.
Jenni AI
jenni.ai
Jenni AI - це помічник для швидкого та точного письма, що пропонує автозаповнення, перевірку плагіату та допомогу в створенні контенту різних жанрів.
Text Reader
textreader.ai
Створюйте реалістичне аудіо за лічені секунди, ідеальне для подкастів, голосових відеозаписів, особистих привітань, телефонних систем IVR тощо.
Booth AI
booth.ai
Створюйте фотографії професійної якості за допомогою ШІ. Швидко створюйте високоякісні фотографії способу життя, просто вказавши потрібний знімок і завантаживши зразки зображень продукту.
D-ID
d-id.com
D-ID – додаток для створення реалістичних цифрових аватарів і відео з фотографій, що підтримує налаштування і інтеграцію в різні платформи.
Tabnine
tabnine.com
Tabnine - це AI помічник для кодування, що пропонує інтелектуальні пропозиції коду та фрагменти для оптимізації процесу розробки.
PicLumen
piclumen.com
PicLumen - це додаток для генерації зображень AI за текстовими та зображеневими запитами без водяних знаків, з можливістю редагування та створення реалістичних зображень.
Free text to speech
text-to-speech.online
Додаток безкоштовного тексту до мови перетворює текст у природний голос, підтримує більше 100 голосів і мов, а також дозволяє налаштовувати параметри відтворення.
Artsmart.ai
artsmart.ai
Artsmart.ai - генератор зображень на основі AI, що створює реалістичні зображення з текстових та зображеневих підказок для дизайнерів та художників.
Imagine Anything
imagineanything.ai
Створюйте безкоштовні зображення ШІ за допомогою Imagine Anything. Легко створюйте фотографії, кліпарти, графіку тощо за допомогою нашого AI Generator. Imagine Anything наразі є генератором зображень штучного інтелекту, але він працює над створенням універсальної платформи для творчих людей, які зможуть втілювати свої бачення в життя. Його мета — запропонувати повний набір інструментів штучного інтелекту для створення різних типів контенту, включаючи зображення, відео, сценарії, книги, озвучення, субтитри та музику.
Speakatoo
speakatoo.com
Speakatoo - це інструмент для перетворення тексту в звукову мову, що пропонує реалистичні голоси на 130+ мовах та підтримує різні формати виходу.
Real Fake Photos
realfakephotos.com
Real Fake Photos - це інструмент на основі AI для створення високоякісних зображень для профілів у додатках для знайомств.
Mixart.ai
mixart.ai
З нашим безкоштовним генератором зображень штучного інтелекту створення та редагування зображень ніколи не було таким простим. Використовуйте потенціал штучного інтелекту, щоб легко створювати та налаштовувати візуальні ефекти відповідно до свого бачення. Почніть творити сьогодні!
FaceMeX
facemex.ai
FaceMeX — це всебічний безкоштовний набір інструментів штучного інтелекту, призначений для оптимізації вашого творчого процесу. Якщо ви хочете поміняти обличчя, перетворити текст на зображення чи відредагувати фотографії, ви можете знайти все, що вам потрібно, в одному місці.
Resemble.ai
resemble.ai
Resemble.ai створює кастомні AI-голоси, перекладає текст на 100 мов, модифікує живу мову та забезпечує редагування аудіо для різних застосувань.
GravityWrite
gravitywrite.com
GravityWrite - це інструмент для генерації контенту, який використовує штучний інтелект для створення якісних текстів, блогів, маркетингових матеріалів та оптимізації SEO.
Leelo
leelo-ai.com
Leelo знаходиться в авангарді технологічних інновацій, надаючи передовий інструмент синтезу мовлення з тексту (TTS), який використовує потужність штучного інтелекту для перетворення тексту у високоякісний звук із природним звучанням. Цей інструмент є активом як для компаній, так і для окремих осіб, пропонуючи різноманітні програми від створення аудіокниг до покращення озвучення цифрового вмісту. Зосереджуючись на створенні професійного звуку, Leelo обіцяє точність, плавність і реалістичний каденс у кожному аудіофайлі, який він створює. Розуміння механіки інструменту синтезу мовлення від Leelo є ключовим для оцінки його можливостей. Процес перетворення письмового тексту в розмовні слова здійснюється безперебійно завдяки вдосконаленим алгоритмам ШІ. Ось короткий огляд того, як працює Leelo: * Користувачі вводять свій текст у редактор Leelo. * Потім вони вибирають бажану мову, голос і стиль із великої бібліотеки. * AI обробляє текст і створює аудіо, яке можна слухати в режимі реального часу.
illostrationAI
illostration.com
IllostrationAI — це інструмент на основі штучного інтелекту, який дозволяє користувачам створювати ілюстрації, згенеровані ШІ, за лічені секунди. За допомогою IllostrationAI ви можете вибрати свій стиль із бібліотеки різних стилів, описати об’єкт, який хочете проілюструвати, і покращити свої результати за допомогою масштабування AI. Ви також можете видалити фон і додати власний фон.
Ai Sofiya
aisofiya.com
Sofiya — це багатофункціональний інструмент штучного інтелекту, який не лише забезпечує конвертацію TTS, але й має можливість генерувати текст і чат-бот. Це робить його універсальним інструментом, який можна використовувати в широкому діапазоні програм і налаштувань, таких як чат-боти обслуговування клієнтів, голосові помічники, навчальні чат-боти, генерація тексту для завдань обробки природної мови тощо.
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