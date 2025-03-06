Microsoft Designer

designer.microsoft.com

Microsoft Designer-це інструмент дизайну, що працює на AI, який допомагає створювати дизайни та редагувати фотографії за лічені секунди. Розкрийте свою творчість - візуально створити, дизайн та редагувати майже все, що ви можете собі уявити за допомогою AI. Використовуйте силу генеративного AI, щоб створити привабливі зображення зі своїми словами, ремеслом дизайну наступного рівня, які випускають як персоналізовані листівки на день народження, святкові листівки та шпалери для вашого телефону, і навіть використовуйте AI для редагування фотографій, таких як експерт-стирання небажаних Об'єкти з фотографій. Створіть те, що хочете, коли і де вам це потрібно. Ключові можливості: * Зображення: Створіть будь -яке зображення, яке ви можете собі уявити. Науково-фантастичне мистецтво, сюрреалістичні сцени, смішні образи? Мріяти, опишіть його та створіть за допомогою AI. Ваша уява безмежна! * Наклейки: Створіть щось, що прилипає. Зробіть спеціальні наклейки, які допомагають вам дотримуватися додатків для обміну повідомленнями, соціальними тощо. * Відредагуйте за допомогою AI: Зробіть свої фотографії та зображення ідеальними за допомогою AI. * Генеративна стирання: Стерти небажані відволікання, щоб зробити предмети, які ви не хочете, у своєму зображенні зникають. * Видаліть фон: Скажи до побачення до поганих фонів. Легко видаліть небажані фони зображення за один крок. * Розмиття фону: принесіть те, що найважливіше у фокусі. Розмиває фон будь -якого зображення, щоб зробити ваш предмет поп -поп. * Додайте фільтри, коригуйте яскравість, змініть розмір: налаштувати, щоб відповідати своєму творчому баченню, включаючи розмір розміру, щоб перетворити свої творіння на квадратний або спеціальний розмір, який підходить саме право. * Шпалери/фони: поставте все на дисплеї. Створіть власні шпалери або фон, щоб відповідати вашому поточному настрою, зробити заяву або зберегти особливий випадок спереду та зосередитись на екрані телефону. * Вітальні листівки: виготовляйте ідеальне привітання для будь -якого випадку. Від листівки до дня народження до святкових листівок і за його межами створіть продуману вітальну листівку з персоналізованими повідомленнями та зображеннями, навіть якщо ви втрачаєте слова. * Монограми: Зробіть свій слід. Додайте трохи особистої попси до свого повсякденного життя або на особливий випадок, як весілля з спеціальними монограмами, які використовують листи та інше, щоб визначити ваш знак. * Запрошення: Створіть запрошення, які вау. Налаштуйте свої запрошення на кожен раз та будь -яку подію, як дні народження, весілля та все інше велике чи маленьке. * Соціальні повідомлення: виділяються в Інтернеті. Підніміть та розробляйте наступну соціальну публікацію з дизайнером, щоб створити ідеальне зображення та текст, щоб поділитися в Інтернеті. * Значки: висловлюйте себе візуально. Створіть піктограми, щоб легко передавати своє бачення та прикрасити свої конструкції. * Емоджи: висловлюйте себе! Майте ідеальну реакцію під рукою з спеціальними емоційними емоджами, щоб відповідати будь -якому настрою. * Сторінки книжок -розмальовки: забарвлюйте його та потрапляйте у свій потік. Створіть спеціальні сторінки розмальовки, щоб зробити розмальовку більш захоплюючим. Чудово підходить для будь -якого віку. * Зображення кадру: Перетворіть свої фотографії в індивідуальну обрамлену пам'ять, якою ви можете поділитися всюди. * Колажі: принесіть улюблені фотографії, стилі та описи разом, створіть власний колаж із улюблених спогадів. * Банери: Створіть банери для заголовків інформаційних бюлетенів, соціальних профілів тощо, щоб привернути увагу та виділитися.