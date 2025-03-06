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Generative AI Software відноситься до категорії програмних додатків, які використовують генеративні алгоритми штучного інтелекту для автономного створення вмісту. Ці алгоритми зазвичай базуються на методах глибокого навчання, зокрема на генеративних змагальних мережах (GAN) або варіаційних автокодерах (VAE). Програмне забезпечення Generative AI можна використовувати для створення різних типів вмісту, включаючи, але не обмежуючись: * Зображення: створення реалістичних або абстрактних зображень, фотореалістичних облич, пейзажів тощо. * Відео: створення відеорядів, анімації та візуальних ефектів. * Текст: генерація тексту природною мовою, включаючи статті, оповідання, вірші та фрагменти коду. * Музика: створення музичних треків, мелодій і навіть цілих композицій. * Дизайн: Створення дизайнів продуктів, логотипів, інтерфейсів користувача та архітектурних макетів. Ці програмні інструменти є цінними для художників, дизайнерів, розробників та інших професіоналів, які прагнуть оптимізувати свої творчі процеси, досліджувати нові ідеї або розширювати наявні робочі процеси. Програмне забезпечення Generative AI часто дозволяє користувачам контролювати різні параметри або вхідні обмеження, щоб керувати процесом генерації та досягати бажаних результатів.
Запит на новий застосунок
ChatGPT
chatgpt.com
Chatgpt-це безкоштовна система AI AI. Використовуйте його для залучення розмов, отримайте розуміння, автоматизуючі завдання та засвідчіть майбутнє AI, все в одному місці.
DeepSeek
deepseek.com
DeepSeek пропонує інструменти, які використовують розширений AI та машинне навчання, щоб допомогти організаціям приймати кращі рішення, керовані даними, за допомогою вдосконалених можливостей пошуку та аналізу великих наборів даних. Сам, здається, веб-сайт зосереджується на наданні AI-оглядів, що дозволяє користувачам шукати та отримувати дані розумнішим, ефективнішим способом. Це може включати такі речі, як: -Інтелектуальний пошук: Використання AI для покращення традиційних функцій пошуку, таких як розуміння контексту чи настроїв у пошуках. -Датові розуміння: Використання AI для розкриття моделей та тенденцій даних, які можуть бути не відразу очевидними. -Поси додатків: допомога підприємствам використовувати дані для оптимізації прийняття рішень та операцій.
Perplexity
perplexity.ai
Заплутається AI-це дослідницька та розмовна пошукова система, що працює на AI-CHATBOT, яка відповідає на запити з використанням тексту прогнозування природної мови. Запущений у 2022 році, здивування генерує відповіді за допомогою джерел з Інтернету та цитує посилання в текстовому відповіді.
Google Gemini
gemini.google.com
Близнюки надає вам прямий доступ до найкращої родини моделей AI, щоб ви могли: - отримати допомогу з написанням, мозковим штурмом, навчанням тощо - Підсумуйте та знайдіть швидку інформацію від Gmail або Google Drive - Створити зображення на льоту - Використовуйте текст, голос, фотографії та камеру, щоб отримати допомогу по -новому Раніше відомий як Бард.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Ваш щоденний супутник AI. Microsoft Copilot використовує потужність AI для підвищення продуктивності, розблокування творчості та допомагає вам краще зрозуміти інформацію з простим досвідом чату.
ElevenLabs
elevenlabs.io
Elevenlabs - компанія AI Audio Research and Deployment. Наша дослідницька група розробляє аудіо моделі AI, які генерують реалістичні, універсальні та контекстно усвідомлені мовлення та звукові ефекти. Наша команда з продуктів робить ці моделі доступними для повсякденних користувачів, професій та підприємств для створення та локалізації контенту. Наша технологія використовується для озвучення аудіокниг та статей новин, анімаційних персонажів відеоігор, допомоги у попередньому виробництві фільму, автоматизованих процесах локалізації у розвагах, створюйте динамічний аудіо-контент для соціальних медіа та реклами та навчає медичних працівників. Він також надавав голоси тим, хто їх втратив, і допомогло людям з доступними потребами у своєму повсякденному житті.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly - це провідна світова компанія з питань надання допомоги AI, яку довіряють понад 30 мільйонів людей та 70 000 професійних команд щодня. Від миттєвого створення першого проекту до вдосконалення кожного повідомлення, Граммури допомагають людям у 96% Fortune 500 отримати свою думку - і отримати результати - без компрометації безпеки чи конфіденційності. Ми віримо, що чудова письма робить роботу. Пропозиції продуктів Grammarly - Grammarly Business, Grammarly Premium, Grammarly Free та Grammarly for Education - робота, де ви робите, надаючи контекстно релевантну підтримку написання понад 500 000 додатків та веб -сайтів. Заснований у 2009 році, Grammarly - № 7 на Forbes Cloud 100, одна з 100 найвпливовіших компаній Time, одна з найбільш інноваційних компаній компанії в AI та одна з найкращих робочих місць Inc. Ми працюємо з віддаленою гібридною робочою моделлю, тобто ми в першу чергу працюємо з дому та зустрічаємось для особистої співпраці в наших центрах у Північній Америці та Європі.
Jenni AI
jenni.ai
Jenni — це помічник зі штучним інтелектом, розроблений, щоб допомогти вам писати швидше й точніше. Його функції включають автозаповнення AI, результати без плагіату, цитування в тексті та можливості перефразування. Це може допомогти вам писати такий вміст, як блоги, есе, електронні листи, особисті заяви, історії та виступи. З Дженні можна писати будь-якою мовою, і її люблять письменники з таких провідних установ, як Google, Гарвард, Кембридж, Массачусетський технологічний інститут і Університет Астона. Jenni також можна використовувати для створення звітів і підписів з точністю та креативністю. Він використовує комбінацію технологій штучного інтелекту, таких як OpenAI, AI21, і користувальницькі дані від кожного користувача для створення контенту найвищої якості. Jenni також має вбудовану перевірку плагіату, щоб переконатися, що вміст оригінальний і точний. Ви можете безкоштовно спробувати Jenni і почати писати з найдосконалішим помічником з написання AI вже сьогодні.
Claude
claude.ai
Claude By Antropic - це асистент AI наступного покоління, побудований антропом і навчений бути безпечним, точним та безпечним, щоб допомогти вам зробити найкращу роботу.
Leonardo.AI
leonardo.ai
Генеруйте активи якості виробництва для своїх творчих проектів зі швидкістю та стильною відповідністю.
QuillBot
quillbot.com
Quillbot-це платформа для написання AI, яка допомагає понад 35 мільйонам щомісячних активних користувачів у 150 країнах. Завдяки своїм інноваційним продуктам людини в циклі, Quillbot має на меті зробити письмо безболісно, зберігаючи унікальну перспективу та голос користувача.
Paperpal
paperpal.com
Paperpal — це комплексний помічник з академічного письма зі штучним інтелектом, який забезпечує генеративну підтримку штучного інтелекту, мовні пропозиції в реальному часі та перевірки на плагіат, щоб допомогти вам писати краще, швидше з вищими шансами на успіх. Створений для академічного письма та навчений мільйонам мовних виправлень професійними академічними редакторами в понад 1300 тематичних областях, Paperpal забезпечує людську точність зі швидкістю машини. За допомогою Paperpal ви можете подолати письменницький блок за допомогою мозкового штурму ідей, пришвидшити написання за допомогою чітких контурів і отримати академічні переклади на 25+ мов. Ви також отримуєте поглиблені мовні та граматичні перевірки з допомогою у перефразуванні, скороченні слів і правильному виборі слів відповідно до умов академічного письма та тону. Від написання першої чернетки до забезпечення готовності рукопису до подання, Paperpal допоможе вам. Ознайомтеся безкоштовно або підпишіться на Paperpal Prime ($19/місяць), щоб отримати необмежений доступ до преміум-функцій, включаючи нашу надійну онлайн-перевірку плагіату та понад 30 перевірок рукописів. Це так само просто, як написати, перевірити, виправити, досягти успіху – почніть зараз!
Speechify
speechify.com
Speechify-це додаток з текстовим мовленням, який полегшує світ доступ до інформації. 20+ мільйонів людей використовують наше розширення Google Chrome, веб -додаток, додаток для iOS та додаток для Android. Наша місія - переконатися, що читання ніколи не є перешкодою для навчання. Наші дивовижні користувачі - це студенти, професіонали та любителі продуктивності. У багатьох з них є відмінності в навчанні, такі як дислексія та СДУГ, тоді як багато хто просто хочуть читати швидше і слухати на ходу. За допомогою Speechify ви можете перетворити будь -яку книгу, документ чи веб -сайт на аудіо та слухати, поки ви перебуваєте в машині, займаєтесь білизною, вигулюєте собаку, вечерю, тренування, парашути - як би не був ваш розпорядок дня! Speechify також працює на середній, Зоряній трибуні, прямій тощо. Легко додайте на свій веб-сайт текст-мовлення. Кліфф Вайцман, наш безстрашний генеральний директор, заснував Speechify у 2017 році в кімнаті гуртожитку в університеті Браун, щоб він міг поділитися з іншими неймовірним програмним забезпеченням тексту до мови, над яким він працював. Кліфф має дислексію, і він був розчарований тим, скільки часу та енергії йому потрібно було читати. Технологія Advanced TTS була тотальним геймханжером, це дозволило йому закінчити свої читання на 3 рази швидше, ніж звичайний читач та краще зрозуміти та зберегти інформацію. У Speechify наша мета - читати ніколи не бути перешкодою для навчання для когось. Ніщо не повинно стримувати вас від інформації про навчання швидко та ефективно. Speechify зросла для працевлаштування понад 100 членів команди, розповсюджених по всьому світу за кілька коротких років. Ми пишаємось неймовірною командою з членами, які раніше були лідерами та старшими інженерами в таких компаніях, як Snapchat, Apple, Spotify, Amazon & Uber. Всі ми любимо і надаємо пріоритетність власності, надаючи цінність зі швидкістю, вивчаючи стільки, наскільки ми можемо, і змушуючи наших користувачів відчувати себе уповноваженими.
Qwen
qwenlm.ai
QWEN AI - Безкоштовний генеративний асистент роботи AI від Alibaba Qwen. Безкоштовний генеративний асистент роботи AI від Qwen. OpenSource безкоштовно чатгпт. Безкоштовно AI Chatbot з Qwen. Ваш безкоштовний помічник AI. Спробуйте Qwen Chat сьогодні!
Wordtune
wordtune.com
Wordtune — це платформа Generative AI для продуктивної роботи. Використовуючи надійний GenAI, професіонали з усіх галузей можуть розвивати свою кар’єру та виділятися на роботі. Незалежно від того, пишете ви електронні листи, створюєте документи чи надсилаєте миттєві повідомлення колегам чи клієнтам, Wordtune покращує ваші письма, оптимізуючи вашу роботу за допомогою ШІ.
VEED
veed.io
VEED-це все-в-одна платформа для підприємств, які хочуть масштабувати відеопродукцію. Клієнти в 200+ країнах з маркетингу, продажів, науково -дослідних та соціальних медіа створюють відео 30 разів швидше, ніж будь -коли раніше. Veed ставить силу в руки вашої команди: * Запишіть якісний вміст * Редагувати відео з легкістю * Транскрибуйте автоматично Забудьте про вивчення незграбного та дорогого програмного забезпечення для редагування або покладання на агенції. VEED - ваш інтуїтивно зрозумілий набір відеороликів. Кожен, від генерального директора до стажування, може використовувати його для створення професійних відеороликів, без професійних навичок. Veed Enterprise дозволяє вам: * Співпрацюйте з іншими членами команди в режимі реального часу * Доступ до бібліотеки з 30 000+ акцій медіа -медіа * Використовуйте власні шаблони, щоб заощадити час О, і VEED має набір інструментів AI, щоб зробити виробництво 10 разів ефективнішим. Eeed ai дозволяє вам: * Перетворити текст на відео за допомогою аватар AI * Автоматично генерувати точні субтитри * Миттєво видалити фони відео та зображення * І багато іншого VEED-це програмне забезпечення, що підживлює відео стратегії світового класу для понад 3 мільйони творців. * Veed - це платформа для редагування відео, яка пропонує такі функції, як автоматичні субтитри, виявлення вмісту та різні варіанти дизайну. * Користувачі часто згадують простоту використання, точність функції підзаголовка та різноманітність варіантів дизайну, які дозволяють творче редагування та відеоролики професійної якості. * Рецензенти пережили такі питання, як обмеження щодо функцій на основі рівня членства, випадкових повільних часів обробки та прагнення до більш досконалих функцій базового плану.
Replit
replit.com
Rep.it-це стартап на базі Сан-Франциско та Інтернет-IDE (інтегроване середовище розвитку). Його назва походить від абревіатури REPL, яка означає "Читати - EVALAUT - PRINT PTECT". Сервіс був створений йорданським програмістом Амджадом Масадом та Джорданським дизайнером Хая Оде в 2016 році. Rep.it дозволяє користувачам писати код та створювати додатки та веб -сайти за допомогою браузера. Крім того, Repl.it дозволяє користувачам ділитися проектами різними способами. Вони також приймають "джеми", кодуючи змагання на основі певної теми. Призи змагань часто відрізняються від тимчасового оновлення рахунку, грошей, криптовалюти або подарункової картки. REPT AT REPL.IT - це інтерактивне середовище програмування. Ви можете створити робочу область у найпопулярніших мовах програмування, де вам надається контейнер на віртуальній машині, де ваш код може працювати. У будь -якій даній REPL є дві основні частини - редактор та консоль. Редактор використовує Монако, ту саму технологію, яка впораюється кодом Visual Studio. На мобільному плані редактор - ACE. Rep.it має преміальний рівень під назвою Хакерський план. Це дозволяє отримати більше місця для зберігання, приватного коду та необмежених співробітників проекту, а план освіти Github включає 3 місяці безкоштовно від плану хакера. На Rep.it, включаючи Python, Ruby, HTML та Java. Компанія отримала фінансування від Y Combinator, Andreessen Horowitz, Bloomberg Beta та інших. "Компанія має понад 500 000 щотижневих активних розробників та понад 3 мільйони користувачів. На сайті Repl.it також є форум розмов. Цей форум використовується багатьма розробниками у всьому світі для поділу своїх творінь. Форум зберігається чистим модераторами розмови.
Runway
runwayml.com
Все, що потрібно для редагування відео, швидко. Магічні інструменти AI, співпраця в реальному часі, точне редагування тощо. Ваш набір створення відео наступного покоління. Злітно -посадкова смуга - це дослідницька компанія, яка є норацією нових інструментів для уяви людини. Він був на передньому плані багатомодальних систем AI, гарантуючи, що майбутнє створення контенту доступне, контрольоване та розширення можливостей для творців. Місія злітно -посадкової смуги - забезпечити, щоб хтось де завгодно розповісти свої історії. Він вважає, що методи глибокого навчання, застосовані до аудіовізуального контенту, назавжди змінить засоби мистецтва, творчості та дизайну.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Microsoft Designer-це інструмент дизайну, що працює на AI, який допомагає створювати дизайни та редагувати фотографії за лічені секунди. Розкрийте свою творчість - візуально створити, дизайн та редагувати майже все, що ви можете собі уявити за допомогою AI. Використовуйте силу генеративного AI, щоб створити привабливі зображення зі своїми словами, ремеслом дизайну наступного рівня, які випускають як персоналізовані листівки на день народження, святкові листівки та шпалери для вашого телефону, і навіть використовуйте AI для редагування фотографій, таких як експерт-стирання небажаних Об'єкти з фотографій. Створіть те, що хочете, коли і де вам це потрібно. Ключові можливості: * Зображення: Створіть будь -яке зображення, яке ви можете собі уявити. Науково-фантастичне мистецтво, сюрреалістичні сцени, смішні образи? Мріяти, опишіть його та створіть за допомогою AI. Ваша уява безмежна! * Наклейки: Створіть щось, що прилипає. Зробіть спеціальні наклейки, які допомагають вам дотримуватися додатків для обміну повідомленнями, соціальними тощо. * Відредагуйте за допомогою AI: Зробіть свої фотографії та зображення ідеальними за допомогою AI. * Генеративна стирання: Стерти небажані відволікання, щоб зробити предмети, які ви не хочете, у своєму зображенні зникають. * Видаліть фон: Скажи до побачення до поганих фонів. Легко видаліть небажані фони зображення за один крок. * Розмиття фону: принесіть те, що найважливіше у фокусі. Розмиває фон будь -якого зображення, щоб зробити ваш предмет поп -поп. * Додайте фільтри, коригуйте яскравість, змініть розмір: налаштувати, щоб відповідати своєму творчому баченню, включаючи розмір розміру, щоб перетворити свої творіння на квадратний або спеціальний розмір, який підходить саме право. * Шпалери/фони: поставте все на дисплеї. Створіть власні шпалери або фон, щоб відповідати вашому поточному настрою, зробити заяву або зберегти особливий випадок спереду та зосередитись на екрані телефону. * Вітальні листівки: виготовляйте ідеальне привітання для будь -якого випадку. Від листівки до дня народження до святкових листівок і за його межами створіть продуману вітальну листівку з персоналізованими повідомленнями та зображеннями, навіть якщо ви втрачаєте слова. * Монограми: Зробіть свій слід. Додайте трохи особистої попси до свого повсякденного життя або на особливий випадок, як весілля з спеціальними монограмами, які використовують листи та інше, щоб визначити ваш знак. * Запрошення: Створіть запрошення, які вау. Налаштуйте свої запрошення на кожен раз та будь -яку подію, як дні народження, весілля та все інше велике чи маленьке. * Соціальні повідомлення: виділяються в Інтернеті. Підніміть та розробляйте наступну соціальну публікацію з дизайнером, щоб створити ідеальне зображення та текст, щоб поділитися в Інтернеті. * Значки: висловлюйте себе візуально. Створіть піктограми, щоб легко передавати своє бачення та прикрасити свої конструкції. * Емоджи: висловлюйте себе! Майте ідеальну реакцію під рукою з спеціальними емоційними емоджами, щоб відповідати будь -якому настрою. * Сторінки книжок -розмальовки: забарвлюйте його та потрапляйте у свій потік. Створіть спеціальні сторінки розмальовки, щоб зробити розмальовку більш захоплюючим. Чудово підходить для будь -якого віку. * Зображення кадру: Перетворіть свої фотографії в індивідуальну обрамлену пам'ять, якою ви можете поділитися всюди. * Колажі: принесіть улюблені фотографії, стилі та описи разом, створіть власний колаж із улюблених спогадів. * Банери: Створіть банери для заголовків інформаційних бюлетенів, соціальних профілів тощо, щоб привернути увагу та виділитися.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), пропонована Google,-це набір хмарних обчислювальних служб, що працює на тій же інфраструктурі, яку Google використовує внутрішньо для своїх продуктів кінцевих користувачів, таких як пошук Gmail, зберігання файлів та YouTube. Поряд з набором інструментів управління, він надає ряд модульних хмарних служб, включаючи обчислення, зберігання даних, аналітику даних та машинне навчання. Реєстрація вимагає деталей кредитної картки або банківського рахунку. Хмарна платформа Google надає інфраструктуру як послугу, платформу як послугу та обчислювальні середовища без серверів. У квітні 2008 року Google оголосив App Engine, платформу для розробки та розміщення веб-додатків у центрах обробки даних, керованих Google, яка була першою службою хмарних обчислень від компанії. Послуга стала загально доступною в листопаді 2011 року. З моменту оголошення двигуна додатків Google додав на платформу кілька хмарних служб. Google Cloud Platform є частиною Google Cloud, яка включає загальнодоступну хмарну інфраструктуру Google Cloud Platform, а також G Suite, Enterprise Versions Android та Chrome OS, та інтерфейси програмування програм (API) для служб машинного навчання та картографування корпоративних програм.
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow дає змогу амбітним командам створювати ефективних агентів ШІ. Voiceflow, який люблять дизайнери та розробники, допомагає командам працювати разом, щоб створювати, тестувати, надсилати, вимірювати та покращувати голосовий зв’язок і чат. Команди розмовних розробників штучного інтелекту на середньому ринку та зі списку Fortune 500 – від ClickUp і Instacart до JP Morgan Chase і The Home Depot – довіряють Voiceflow своїй платформі для спільної роботи зі штучним інтелектом. Інтуїтивно зрозуміле полотно конструктора агентів, база знань і система керування вмістом поєднані з розширюваним інструментарієм розробника для доставки розширених агентів штучного інтелекту, які можна масштабувати для клієнта. Понад 250 000 амбітних команд у всьому світі сьогодні створюють агентів у Voiceflow.
Undetectable AI
undetectable.ai
Undetectable.ai – найкраще рішення для тих, хто хоче використовувати текст, згенерований ШІ, без ризику бути позначеним як штучний детекторами ШІ, такими як GPTzero. Завдяки Undetectable.ai ви можете бути впевнені, що кожен детектор штучного інтелекту на ринку сприйме ваш текст як людський. Використовуючи передову технологію штучного інтелекту, Undetectable.ai бере ваш створений штучним інтелектом контент і покращує його тонкими варіаціями, нюансами та невідповідностями, які імітують шаблони людського письма. Результатом є кінцевий результат, який неможливо відрізнити від тексту, написаного людиною.
1min.AI
1min.ai
Підвищення продуктивності за допомогою штучного інтелекту – це хороший спосіб покращити вашу роботу та життя. Однак змінювати або вивчати нові інструменти для різних варіантів використання не весело, а також дорого! 1min.AI — це комплексна програма зі штучним інтелектом, яка розблоковує всі функції штучного інтелекту. Ви платите лише за те, що використовуєте в 1min.AI, без жодних прихованих витрат чи налаштування в іншому місці. Унікальні функції 1min.AI пропонують різноманітні функції штучного інтелекту на основі різних моделей штучного інтелекту. Ви можете чітко це побачити за допомогою функції «Чат з багатьма помічниками», яка включає Gemini, GPT, Claude, Llama, MistralAI, ... Інші мультимедійні функції, як-от вміст, зображення, аудіо та відео, також можна використовувати з різними моделями, щоб використовувати їхні можливості та отримувати найкращі результати. Нарешті, ми пропонуємо кредитну оцінку та прозору історію використання, щоб ви точно знали, скільки коштує функція перед запуском, і могли легко відстежувати використання. Спробуйте 1min.AI безкоштовно, щоб переконатися, що він вам підходить, перш ніж приймати будь-яке рішення!
Playground AI
playground.com
Playground AI-це безкоштовний інструмент для створення зображень в Інтернеті, що працює від штучного інтелекту. Він спрямований на задоволення різних творчих потреб, включаючи створення мистецтва, публікацій у соціальних мережах, презентації, плакатів, відео, логотипів тощо. Він забезпечує зручний для початківців спосіб редагування зображень, як професіонал, через його функціональні можливості, що підтримуються AI. Користувачі можуть створювати унікальні твори мистецтва, фотореалістичні зображення та експериментувати з злиттям реальних та синтетичних зображень для створення приголомшливих візуальних зображень. Ця платформа також пропонує "змішане редагування зображень", динамічний спосіб поєднання різних зображень у переконливі композиції, тим самим пропонуючи величезну творчу гнучкість. Пропозиція AI Playground виходить за рамки стандартного редагування зображень, дозволяючи користувачам витягувати зображення за межі своїх оригінальних кордонів, безперешкодно інтегрують об'єкти у різноманітні сцени та реалізують свої образні поняття у візуальну реальність. Це ще більше розширює потенціал спільної роботи, надаючи функції для поєднання ідей з іншими, таким чином розширюючи сферу творчості. Незважаючи на свої потужні можливості, Playground AI підтримує прихильність до зручності, доступності та інклюзивності, що робить його ідеальним вибором як для досвідчених дизайнерів, так і для новачків, що займаються створенням зображень.
AI Writer
ai-writer.com
Створюйте точний, релевантний і якісний контент за 2 хвилини. AI-Writer — це найточніша платформа для створення контенту, яка використовує найсучасніші моделі написання штучного інтелекту для створення статей із лише заголовка.
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp-це все-вхідна маркетингова платформа, побудована для малого бізнесу. За допомогою таких інструментів, як звітування та аналітика, маркетингова CRM, електронні кампанії, інформаційні бюлетені та управління контентом, ви можете поставити своїх клієнтів до центру, щоб ви могли швидше продати розумніший та розвивати свій бізнес. Мобільний додаток Master Marketing & CRM MailChimp допомагає вам розумніше продати та швидше розвивати свій бізнес з першого дня. Доступ до інструментів, які вам потрібні, куди б ваша робота не приймає вас, і вставайте та запускає за лічені хвилини - не потрібен досвід. За допомогою MailChimp ви ніколи не пропустите можливість здійснити продаж, повернути клієнтів, знайти нових абонентів або ділитися місією вашого бренду. Використовуйте MailChimp для: * Marketing CRM - Будьте в курсі своїх контактів з маркетинговим CRM від MailChimp. Знайдіть та додайте нових клієнтів із інструментами для імпорту контакту, наприклад, сканер візитних карток. Відстежуйте зростання аудиторії та перегляньте розуміння індивідуальних контактів на приладовій панелі. Зробіть це все в одному місці - зателефонуйте, текст та електронну пошту безпосередньо з програми. Запишіть примітки та додайте теги після кожної взаємодії, щоб запам'ятати важливі деталі. * Звіти та аналітика - глибше вивчайте свої продажі та маркетингові показники. Відстежуйте результати для всіх ваших кампаній та отримайте корисні рекомендації щодо вдосконалення. Переглянути звіти та аналітику для електронних кампаній, цільових сторінок, оголошення Facebook та Instagram, публікації соціальних медіа та листівки. * Електронні листи та автоматизації - створити, редагувати та надсилати маркетингові кампанії, інформаційні бюлетені та автоматизації. Один клацніть, що надходите до не відкритості та електронних листів, ви переробляєте продукцію, ви зможете повторно залучити клієнтів та збільшити продажі в найкоротші терміни. * Оголошення Facebook та Instagram - проект та публікація оголошень, встановіть бюджет та орієнтуйтеся на конкретну групу. Зверніться до нових людей, залучайте існуючі контакти, налаштуйте спеціальні аудиторії або повертайте відвідувачів веб -сайту. * Рекомендації з маркетингу - Отримайте корисні рекомендації, які допоможуть покращити ваш маркетинг. Знайте, коли настав час налаштувати покинуту електронну пошту або отримати нагадування про встановлення логотипу вашого бренду. * Управління брендом - Завантажте зображення зі свого пристрою безпосередньо в MailChimp та використовуйте їх у всіх своїх кампаніях.
Fliki
fliki.ai
Fliki допомагає створювати аудіо- та відеоконтент у масштабі за допомогою генеративного штучного інтелекту. * Fliki — це інструмент для створення відео, який використовує технологію штучного інтелекту для створення відео на основі наданих користувачами ідей або посилань на продукти Amazon. * Рецензенти високо оцінюють зручний інтерфейс Fliki, його здатність економити час під час створення відео та високу візуальну якість створюваних відео. * Користувачі згадували такі проблеми, як збої в озвучці, відсутність ясності щодо використання «хвилин», випадкові помилки в безкоштовній версії та обмеження в налаштуваннях і редагуванні відео.
Ai Humanizer
aihumanizer.ai
AI Humanizer — це передовий засіб для видалення виявлення штучного інтелекту, який може перетворювати текст штучного інтелекту на людський вміст. Він може гуманізувати текст штучного інтелекту, використовуючи природні, людські стилі написання, щоб він звучав достатньо автентично, щоб обійти виявлення штучного інтелекту.
Descript
descript.com
Опис - це новий вид відео -редактора, який такий же простий, як Doc. Особливості Descript AI та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс палива YouTube та канали Tiktok, провідні подкасти та підприємства, що використовують відео для маркетингу, продажів та внутрішньої підготовки та співпраці. Опис має на меті зробити відео основним інструментом кожного комунікатора, поряд із документами та слайдами.
AI Code Mentor
code-mentor.ai
AI Code Mentor — це програма для пояснення коду на основі штучного інтелекту (AI), розроблена, щоб допомогти розробникам усіх рівнів, але особливо початківцям, зрозуміти, як код працює на різних мовах програмування. Цей інструмент інтуїтивно зрозумілий, вам просто потрібно ввести код, який вас цікавить, і вибрати, як ви хочете, щоб він був пояснений. Використовуючи AI Code Mentor, ви глибше зрозумієте логіку програмування та станете кращим розробником.
Artsmart.ai
artsmart.ai
Artsmart.ai — це генератор зображень штучного інтелекту, який створює приголомшливі реалістичні зображення з простих текстових і графічних підказок. Незалежно від того, чи потрібні вам зображення для маркетингових матеріалів, натхнення для дизайну чи фотографії електронної комерції, Artsmart.ai допоможе вам. Просто виберіть стиль, який відповідає стилю, який ви прагнете, наприклад фотореалістичний або імпресіоністський, і введіть підказку для опису зображення, яке ви хочете створити. За допомогою Artsmart.ai ви можете легко покращити свою маркетингову гру та вразити аудиторію візуально захоплюючим вмістом.
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI — це LLM для кодування, розроблений, щоб змінити спосіб створення програмного забезпечення. Створюючи BLACKBOX.AI, наша мета полягає в тому, щоб: Прискорення темпів інновацій у компаніях, дозволяючи інженерам у 10 разів швидше створювати та випускати продукти Прискорити зростання кількості інженерів програмного забезпечення в усьому світі та збільшити кількість інженерів у 10 разів із ~100 млн. до 1 млрд.
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai — ідеальне рішення для корпоративних маркетингових команд, які прагнуть покращити свою стратегію виходу на ринок і оптимізувати процес створення контенту. За допомогою Copy.ai команди можуть швидко створити цільову рекламну копію, яка безпосередньо стосується проблемних моментів і потреб конкретних сегментів клієнтів, допомагаючи їм ефективніше взаємодіяти з потенційними клієнтами та укладати більше угод. Крім того, нашу платформу можна використовувати для створення контенту, який допомагає встановити лідерство та зміцнити довіру потенційних клієнтів, що також може допомогти підвищити ефективність підходу GTM команди.
Andi
andisearch.com
Andi шукає наступне покоління за допомогою генеративного штучного інтелекту. Замість посилань Енді дає вам відповіді – ніби запитуєте розумного друга. Andi використовує мовні моделі в поєднанні з реальними даними, щоб генерувати відповіді на запитання, а також пояснювати та узагальнювати інформацію, отриману з найкращих джерел. Пошук не працює через SEO-спам, рекламу та капіталізм стеження. Енді вирішує безлад, щоб надати вам необхідні знання. Він представляє це візуально у зрозумілий спосіб і захищає вас від рекламних технологій і відволікання.
Audyo
audyo.ai
Audyo — це інструмент для редагування аудіо, який пропонує безліч функцій, розроблених для задоволення потреб сучасних творців контенту. Деякі з видатних функцій включають: * Голоси ШІ людської якості. * Редагувати аудіо, як редагування документа. * Перемикання між різними голосами динаміків. * Налаштуйте вимову за допомогою фонетики. * Вбудований аудіоплеєр. * Спільний веб-програвач. * Багатомовний переклад. * ШІ-помічник з написання.
NovelAI
novelai.net
NovelAI — це інструмент на основі штучного інтелекту, призначений для допомоги у створенні письмового вмісту. Незалежно від того, чи пишете ви роман, генеруєте ігрові наративи чи просто граєтеся з оповіданням, NovelAI пропонує унікальне поєднання творчості та технологій, щоб допомогти втілити ваші ідеї в життя. На відміну від традиційних посібників для письма, ця платформа використовує вдосконалений штучний інтелект, щоб не лише пропонувати вдосконалення, але й створювати вміст, який може імітувати стиль і складність людського письменника. NovelAI працює на основі складної моделі ШІ, навченої на величезній базі даних літератури, починаючи від класичних романів і закінчуючи сучасними творами. Це навчання дозволяє ШІ розуміти та відтворювати різні стилі письма, сюжетні структури та розвиток персонажів. Коли користувач вводить підказку або ідею історії, штучний інтелект використовує це навчання для створення вмісту, який узгоджується з інструкціями користувача, що робить його універсальним інструментом для різноманітних творчих проектів.
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle — це платформа для створення аудіо та відео на основі штучного інтелекту, яка допомагає професійним подкастерам і аматорам легко створювати, редагувати та поширювати подкасти високої якості. Платформа надає користувачам набір інструментів для запису та редагування аудіо та відео та створення подкастів із віддалених інтерв’ю з до 10 учасників. Записи студійної якості, редагування за допомогою штучного інтелекту та плавний експорт можна досягти на одній веб-платформі. Інструменти включають багатодоріжковий запис, транскрипцію аудіо, інтуїтивно зрозуміле редагування, перетворення тексту в мовлення, Magic Dust, Revoice та Silence Removal, а також набір інструментів на основі штучного інтелекту, таких як видалення фонового шуму, виявлення слів-заповнювачів, аудіо в текст , запис подкастів, MP3 у текст і перетворення формату. Podcastle також пропонує додатки для iOS та Android, щоб надати можливості запису на ходу. Платформа розроблена, щоб полегшити користувачам створення подкастів для обміну історіями та спілкування зі своєю аудиторією, незалежно від рівня досвіду.
Fotor
fotor.com
Генератор зображень AI FOTOR - це онлайн -інструмент, призначений для створення зображень із текстових підказок. Це дозволяє користувачам майже миттєво візуалізувати ідеї, створюючи мистецтво та зображення, що генеруються AI, на основі введення. Окрім функції генерації зображень, що працюють на AI, FOTOR також пропонує вичерпний набір інструментів редагування зображень. До них відносяться зміна, обрізання, розмивання, заточення та додавання тексту або кордонів до зображень. Окрім традиційних редагувань, користувачі можуть перетворити фотографії на ескізи або мультфільми, створювати колажі, об'єднати зображення та змінювати фони фото. Платформа також надає інструменти для маніпулювання функціями обличчя, висококласними зображеннями та навіть генерування файлів PNG. Можливості FOTOR поширюються на створення логотипів, флаєрів та плакатів для маркетингу, а також активів соціальних медіа, таких як ескізи YouTube або дизайн Instagram Post. Платформа охоплює широкий спектр програм, таких як редагування тексту на зображеннях, розфарбовування фотографій та видалення об’єктів чи фона із зображень. Окрім редагування фотографій, FOTOR пропонує подібні інструменти AI для генерації та вдосконалення відео та GIF, також дозволяючи користувачам видалити водяні знаки або предмети.
PicLumen
piclumen.com
Генерація зображень штучного інтелекту за допомогою методів перетворення тексту в зображення та зображення в зображення. Необмежена кількість безкоштовних творів у різних стилях без водяних знаків.
Monica
monica.im
Моніка - це розширення Chrome, що працює на Chatgpt APL, призначений бути вашим особистим помічником AL для легкого спілкування та копірайтингу. Просто натисніть CMD+M або CTRL+M і почніть спілкуватися з нею. Або нехай Моніка допоможе вам скласти та вставити текст у веб -сторінку. Виберіть із понад 80 шаблонів, щоб швидко генерувати маркетингову копію. Виберіть текст у Web Pageand Дайте Моніці пояснити, перекладати, перефразувати для вас.
Free text to speech
text-to-speech.online
Перетворення тексту в мовлення — це потужний і безкоштовний онлайн-інструмент синтезу тексту в мовлення, який перетворює текст на природний і плавний людський голос із різноманітними налаштуваннями. Він надає користувачам більше 100 динаміків на вибір, підтримує кілька мов і діалектів і навіть може змішувати китайську та англійську. Він також є гнучким щодо налаштування аудіопараметрів, дозволяючи користувачам регулювати швидкість мовлення, висоту, артикуляцію, паузи тощо. Цей інструмент широко використовується для читання новин, туристичної навігації, інтелектуального обладнання та трансляції сповіщень, і навіть може конвертувати текстовий вміст у файли MP3 для завантаження та збереження. Крім того, він надає різноманітні голоси нейронної мережі на 129 мовах і варіантах, що полегшує охоплення глобальної аудиторії. Він підтримується в усіх основних браузерах, таких як Chrome, Firefox і Edge, а також у WeChat. Користувачі мобільних пристроїв можуть спробувати використовувати Chrome, Firefox і нову версію Edge.
Humbot
humbot.ai
Humbot — це гуманізатор ШІ, який може допомогти вам обійти виявлення ШІ. Гуманізуйте текст штучного інтелекту та впевнено пишіть з Humbot. Humbot пропонує передову технологію для гуманізації тексту штучного інтелекту та досягнення 100% людського результату, минаючи виявлення штучного інтелекту. Це гарантує, що створений штучним інтелектом контент є автентичним, оригінальним і нерозпізнаним більшістю детекторів. Процес є швидким, легким і створює високоякісний, читабельний текст без граматичних помилок. Завдяки передовій технології він гарантує оригінальність переписаного тексту та надає реальні приклади його ефективності. Користувачі високо оцінили його ефективність уникнення виявлення та знайшли його корисним для різних типів вмісту. Humbot також забезпечує безпеку та захист даних користувачів. Завдяки своєму інноваційному підходу він отримав позитивні відгуки від творців контенту, дослідників і компаній. Гуманізатор штучного інтелекту може принести користь тим, хто намагається обійти виявлення штучного інтелекту без шкоди для чесності чи чесності. Загалом, Humbot пропонує надійне рішення для випередження у створенні контенту, без зусиль обходячи виявлення ШІ
WriteXai
writexai.com
WriteXAI — це інструмент на базі штучного інтелекту, який дозволяє користувачам автоматично створювати вміст і зображення. Інструмент створення зображень штучного інтелекту автоматично економить час і зусилля на створенні контенту. Платформа використовує обробку природної мови та машинне навчання для створення високоякісних статей, публікацій у соціальних мережах і навіть описів продуктів кількома натисканнями кнопки. Він також має вбудований генератор зображень, який створює актуальну та візуально привабливу графіку для супроводу тексту. Ви можете генерувати зображення штучного інтелекту, генерувати вміст штучного інтелекту, створювати копії оголошень у FB, генерувати вміст блогу та багато іншого!
PerfectEssayWriter.AI
perfectessaywriter.ai
PerfectEssayWriter.AI, інструмент для написання есе зі штучним інтелектом, якому довіряють понад 11196+ студентів і який представлений у провідних новинних виданнях, таких як Yahoo, NewsDirect, Bezinga та багатьох інших. Його платформа швидко стала улюбленим місцем для студентів, які прагнуть покращити свої навички письма та досягти успіху в навчанні. Його інструмент розроблений, щоб надати студентам безперебійний і зручний досвід, полегшуючи, ніж будь-коли, створення високоякісних есе та інших письмових завдань.
Mistral AI
mistral.ai
Швидкі мовні моделі з відкритим вихідним кодом і безпечні. Спрощена спеціалізація моделей на бізнес-випадках використання, використання приватних даних і відгуків про використання. Створена з команди світового класу в Європі, націленої на глобальний ринок.
Respeecher
respeecher.com
Respeecher — це програма для клонування голосу, яка створює мову, яку неможливо відрізнити від оригінального мовця. Ми використовуємо передовий штучний інтелект і машинне навчання, щоб опанувати кожен аспект вашого голосу. Ми поєднуємо класичні алгоритми цифрової обробки сигналів із запатентованими методами глибокого генеративного моделювання. Результат? Голос, створений комп’ютером, ідеально підходить. Respeecher призначений для всіх, хто отримає користь від технології реплікації голосу — від голлівудських кіностудій до розробників ігор. Якщо ви хочете повний творчий контроль над своїм проектом і бездоганну якість — Respeecher для вас.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics виступає вашим довіреним пілотом для бізнесу з метою зробити вас розумнішими, швидшими та впевненішими у своїх рішеннях, керованих даними. IBM Cognos Analytics надає кожному користувачеві-будь то вченого, бізнес-аналітик чи не спеціаліст з ІТ-більше сили проводити відповідний аналіз таким чином, що пов'язано з організаційними цілями. Він скорочує подорож кожного користувача від простої та складної аналітики, що дозволяє їм використовувати дані для вивчення невідомих, визначити нові відносини, глибше зрозуміти результати та кинути виклик статусному кво. Візуалізуйте, проаналізуйте та ділиться діючими уявленнями про ваші дані з будь -ким у вашій організації з IBM Cognos Analytics.
Frase
frase.io
Frase — це інструмент для написання AI та SEO, який може допомогти з різноманітними завданнями, пов’язаними зі створенням контенту. Він безкоштовний для використання та не вимагає жодних знань програмування. Інструменти для написання штучного інтелекту включають генератор вмісту штучного інтелекту, генератор вступу, генератор структури, інструмент перефразування, переписувач абзаців, генератор заголовка блогу, генератор опису, люди також запитують, генератор опису продукту, генератор слогану, генератор резюме, генератор ціннісної пропозиції та переписувач речень . Кожен інструмент адаптований до різних типів вмісту, і його можна використовувати для швидкого й легкого створення унікального, привабливого вмісту. Крім того, Frase пропонує низку ресурсів, включаючи покрокове керівництво продукту в реальному часі, блог, прискорений курс і довідковий центр. З Frase створення вмісту швидше, легше та ефективніше, ніж будь-коли раніше.
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics — медіа-технологічний стартап, який розробляє інструмент штучного інтелекту, який дозволить незалежним кінематографістам створювати відеофільми на рівні блокбастерів за незначну частину бюджету.
Copywritely
copywritely.com
Якісне програмне забезпечення для оптимізації вмісту SEO: покращте оптимізацію вмісту. Зробіть свій вміст ідеальним як для людей, так і для пошукових систем.
iMyFone
imyfone.com
iMyfone, динамічна група людей, які захоплюються тим, що ми робимо. Наша місія полягає в розробці інноваційного, легкого у використанні та бюджетного програмного забезпечення, щоб оновити ваш досвід. ЗІРКОВИЙ ПРОДУКТ: 1. iMyFone D-Back: відновлюйте 18+ типів файлів, включаючи WhatsApp, Viber, WeChat, Kik, Line, фотографії, відео, повідомлення, контакти та нотатки для вашого iPhone, iPad, iPod touch. 2. iMyFone AnyTo: миттєво змінюйте місцезнаходження GPS на будь-яке місце, і він може працювати з додатками на основі визначення місцезнаходження, такими як ігри AR, соціальні платформи тощо. 3. iMyFone LockWiper: миттєво знімайте різні блокування з iPhone/iPad/iPod touch. 4. iMyFone Fixppo: професійний інструмент для відновлення iOS/iPadOS/tvOS, щоб повернути ваш iPhone/iPad/iPod touch/Apple TV до нормального стану! 5. iMyFone iMyTrans (iTransor для WhatsApp): найкращий інструмент передачі WhatsApp, підтримуються всі пристрої iPhone і Android.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact надає електронну пошту, соціальні медіа та інструменти маркетингу подій, щоб допомогти малим підприємствам розширити свою клієнтську базу.
AI Anime Generator
aianimegenerator.top
Генератор аніме зі штучним інтелектом — це інструмент, заснований на технології штучного інтелекту, який використовується для створення різноманітних персонажів аніме та ілюстрацій. Він використовує алгоритми глибокого навчання та методи генерації зображень для створення унікальних і реалістичних зображень персонажів аніме за допомогою навчених моделей. За допомогою AI Anime Generator користувачі можуть досліджувати нескінченні можливості для створення аніме-персонажів і створювати унікальні аніме-персонажі.
Thundercontent
thundercontent.com
Thundercontent використовує штучний інтелект, щоб допомогти вам писати унікальні статті зі швидкістю світла. ⚡️Витрачайте менше грошей і часу, для кращого результату.
DeepBrain AI
deepbrain.io
Інструмент Deepbrain AI пропонує різноманітний вибір привабливих аватарів AI для вибору бізнесу. Цей інструмент оснащений різноманітними етносами, віками та стилями, щоб забезпечити ідеальну відповідність будь -яких потреб у бізнесі. Студії AI також пропонують ці аватари на 80+ мовах, що робить їх глобальним рішенням для бізнесу по всьому світу. Аватарі AI не тільки доступні в декількох етнічних групах та професіях, але цей інструмент також дозволяє налаштувати аватари для відповідності конкретним потребам бізнесу. Інструмент AI Avatar також включає такі функції, як «Пам'ятка, текст до відео, PowerPoint до відео, чатгпт, своп обличчя та текст до мови. Ці функції забезпечують подальшу гнучкість для підприємств, що дозволяє їм створювати відео з легкістю та ефективністю. Інструмент Deepbrain AI може бути корисним у різних галузях, включаючи фінансові послуги, роздрібну торгівлю, освіту та ЗМІ. Крім того, аватари можна використовувати для цілей, включаючи навчальні відеоролики, відеоролики та онлайн-створення відео. Загалом, інструмент AI Deepbrain надає підприємствам динамічне рішення для їх потреб у відео. Він універсальний і настроюється, що робить його ідеальним підходом для підприємств, які шукають творчого підходу для покращення їх маркетингової стратегії.
GPTGuard.ai
gptguard.ai
Зберігайте всі ваші Chatgpt та інші взаємодії LLM безпечні та приватні. Технологія GPTGUARD замінює конфіденційні дані у ваших підказках із синтетичними даними, не впливаючи на контекст. Ви отримуєте всі переваги CHATGPT без будь -яких проблем конфіденційності чи безпеки.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney — це програма та служба генеративного штучного інтелекту, створена та розміщена незалежною дослідницькою лабораторією Midjourney, Inc. у Сан-Франциско. Midjourney генерує зображення з описів природною мовою, які називаються підказками, подібно до DALL-E OpenAI та Stable Diffusion від Stability AI.
Botpress
botpress.com
Botpress — це генеративна платформа штучного інтелекту для створення чат-ботів ChatGPT, що дозволяє користувачам створювати чат-боти з інтуїтивно зрозумілим досвідом створення на основі найновіших LLM і GPT від OpenAI. Платформа пропонує широкий спектр функцій, включаючи GPT-Native Engine і Conversation Studio, яка надає редактор чат-ботів нового покоління. Крім того, платформа містить Hub, який є найбільшою колекцією інтеграцій, які користувачі можуть використовувати для інтеграції своїх чат-ботів з іншими інструментами та службами. Він також пропонує різноманітні ресурси, зокрема документацію, відеоуроки, SDK і форум спільноти на Discord. Botpress Cloud — це нова функція платформи, яку користувачі можуть випробувати, щоб швидше створювати та розгортати свої чат-боти, а Visual Flow Editor пропонує інтуїтивно зрозумілий візуальний редактор потоків, який дозволяє користувачам оживляти розмови своїх користувачів. Платформа також надає різноманітні готові інтеграції та навички, створені за допомогою найбільшої спільноти чат-ботів з відкритим вихідним кодом, що дозволяє користувачам пришвидшити процес створення. Користувачі можуть використовувати статистику платформи з аналізу аналітики, неправильного розуміння та аналізу настроїв, щоб постійно вдосконалювати свій чат-бот. Крім того, Botpress пропонує розгортання в один клік на всіх своїх каналах, щоб зустріти користувачів там, де вони є. Botpress довіряють тисячі організацій, і він створив різні шаблони, зокрема Shopping Companion, Health Bot Template, Banking Support, IT Assistant, Telco Billing Advisor, Fitness Friend, HR Helper і Language Tutor chatbots. Загалом, Botpress пропонує різноманітні інструменти та функції, які роблять створення та розгортання чат-ботів швидшим і легким.
Article Fiesta
articlefiesta.com
Article Fiesta — це інструмент для створення блогів на основі штучного інтелекту, який може допомогти вам створити чудові статті на основі кількох ключових слів. Згенерований вміст не містить плагіату, добре читається, збагачений безкоштовними зображеннями, захищений від повторів і орієнтований на SEO. Ви навіть можете покращити його за допомогою розділів поширених запитань і мета-описів. Усі ці функції підтримуються спеціальними моделями, змішаними з GPT-4. Коли ви входите на онлайн-панель, вас вітає інтерфейс, який приймає ключові слова, назву та необов’язкове внутрішнє посилання на ваш сайт. Потім ви можете створити дивовижну статтю чи блог, які можна опублікувати безпосередньо на вашому сайті. Ці блоги можна збагатити безкоштовними зображеннями та оптимізованими метаописами. Ви також можете додати розділи FAQ та інші нюанси, які перетворять читання в справжнє задоволення.
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