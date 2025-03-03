Програмне забезпечення Generative AI - Найпопулярніші застосунки - Тайвань

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Generative AI Software відноситься до категорії програмних додатків, які використовують генеративні алгоритми штучного інтелекту для автономного створення вмісту. Ці алгоритми зазвичай базуються на методах глибокого навчання, зокрема на генеративних змагальних мережах (GAN) або варіаційних автокодерах (VAE). Програмне забезпечення Generative AI можна використовувати для створення різних типів вмісту, включаючи, але не обмежуючись: * Зображення: створення реалістичних або абстрактних зображень, фотореалістичних облич, пейзажів тощо. * Відео: створення відеорядів, анімації та візуальних ефектів. * Текст: генерація тексту природною мовою, включаючи статті, оповідання, вірші та фрагменти коду. * Музика: створення музичних треків, мелодій і навіть цілих композицій. * Дизайн: Створення дизайнів продуктів, логотипів, інтерфейсів користувача та архітектурних макетів. Ці програмні інструменти є цінними для художників, дизайнерів, розробників та інших професіоналів, які прагнуть оптимізувати свої творчі процеси, досліджувати нові ідеї або розширювати наявні робочі процеси. Програмне забезпечення Generative AI часто дозволяє користувачам контролювати різні параметри або вхідні обмеження, щоб керувати процесом генерації та досягати бажаних результатів.
Запит на новий застосунок
ChatGPT
chatgpt.com
Chatgpt-це безкоштовна система AI AI. Використовуйте його для залучення розмов, отримайте розуміння, автоматизуючі завдання та засвідчіть майбутнє AI, все в одному місці.
Google Gemini
gemini.google.com
Близнюки надає вам прямий доступ до найкращої родини моделей AI, щоб ви могли: - отримати допомогу з написанням, мозковим штурмом, навчанням тощо - Підсумуйте та знайдіть швидку інформацію від Gmail або Google Drive - Створити зображення на льоту - Використовуйте текст, голос, фотографії та камеру, щоб отримати допомогу по -новому Раніше відомий як Бард.
Perplexity
perplexity.ai
Заплутається AI-це дослідницька та розмовна пошукова система, що працює на AI-CHATBOT, яка відповідає на запити з використанням тексту прогнозування природної мови. Запущений у 2022 році, здивування генерує відповіді за допомогою джерел з Інтернету та цитує посилання в текстовому відповіді.
Claude
claude.ai
Claude By Antropic - це асистент AI наступного покоління, побудований антропом і навчений бути безпечним, точним та безпечним, щоб допомогти вам зробити найкращу роботу.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Ваш щоденний супутник AI. Microsoft Copilot використовує потужність AI для підвищення продуктивності, розблокування творчості та допомагає вам краще зрозуміти інформацію з простим досвідом чату.
DeepSeek
deepseek.com
DeepSeek пропонує інструменти, які використовують розширений AI та машинне навчання, щоб допомогти організаціям приймати кращі рішення, керовані даними, за допомогою вдосконалених можливостей пошуку та аналізу великих наборів даних. Сам, здається, веб-сайт зосереджується на наданні AI-оглядів, що дозволяє користувачам шукати та отримувати дані розумнішим, ефективнішим способом. Це може включати такі речі, як: -Інтелектуальний пошук: Використання AI для покращення традиційних функцій пошуку, таких як розуміння контексту чи настроїв у пошуках. -Датові розуміння: Використання AI для розкриття моделей та тенденцій даних, які можуть бути не відразу очевидними. -Поси додатків: допомога підприємствам використовувати дані для оптимізації прийняття рішень та операцій.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney — це програма та служба генеративного штучного інтелекту, створена та розміщена незалежною дослідницькою лабораторією Midjourney, Inc. у Сан-Франциско. Midjourney генерує зображення з описів природною мовою, які називаються підказками, подібно до DALL-E OpenAI та Stable Diffusion від Stability AI.
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT — це платформа для спільної роботи, на якій команди від 2 до 2000 людей можуть використовувати ШІ для своєї роботи. Навчайтеся, співпрацюйте та опануйте ШІ в одному спільному робочому просторі. Уявіть собі світ, де колективний інтелект вашої команди посилюється ШІ, що стимулює креативність, підвищує продуктивність і сприяє інноваціям. Звичайно, ви усвідомлюєте потенціал LLM, як-от ChatGPT, але переконати всю свою команду не так просто. Ви хочете налагодити ефективні робочі процеси на основі штучного інтелекту та поділитися інформацією про штучний інтелект з усіма, але вам не вистачає спеціальної платформи для досягнення цього. Ви навіть задаєтеся питанням: «Чи моя команда повністю використовує потенціал ШІ?» Зустрічайте Team-GPT.
Runway
runwayml.com
Все, що потрібно для редагування відео, швидко. Магічні інструменти AI, співпраця в реальному часі, точне редагування тощо. Ваш набір створення відео наступного покоління. Злітно -посадкова смуга - це дослідницька компанія, яка є норацією нових інструментів для уяви людини. Він був на передньому плані багатомодальних систем AI, гарантуючи, що майбутнє створення контенту доступне, контрольоване та розширення можливостей для творців. Місія злітно -посадкової смуги - забезпечити, щоб хтось де завгодно розповісти свої історії. Він вважає, що методи глибокого навчання, застосовані до аудіовізуального контенту, назавжди змінить засоби мистецтва, творчості та дизайну.
PromeAI
promeai.com
PromeAI має потужні помічники дизайну на основі штучного інтелекту та обширну керовану бібліотеку стилів моделей AIGC (C-AIGC), що дозволяє легко створювати приголомшливу графіку, відео та анімацію. PromeAI є важливим інструментом для архітекторів, дизайнерів інтер’єрів, продуктових дизайнерів і дизайнерів ігор/анімації.
QuillBot
quillbot.com
Quillbot-це платформа для написання AI, яка допомагає понад 35 мільйонам щомісячних активних користувачів у 150 країнах. Завдяки своїм інноваційним продуктам людини в циклі, Quillbot має на меті зробити письмо безболісно, зберігаючи унікальну перспективу та голос користувача.
TTSMaker
ttsmaker.com
TTSMaker — це безкоштовний інструмент синтезу мовлення, який надає послуги синтезу мовлення та підтримує кілька мов, зокрема англійську, французьку, німецьку, іспанську, арабську, китайську, японську, корейську, в’єтнамську тощо, а також різні стилі голосу. Ви можете використовувати його для читання тексту та електронних книг вголос або завантажувати аудіофайли для комерційного використання (це абсолютно безкоштовно). Будучи чудовим безкоштовним інструментом TTS, TTSMaker може легко перетворювати текст на мовлення онлайн.
Hugging Face
huggingface.co
Спільнота ШІ будує майбутнє. Створюйте, навчайте та розгортайте сучасні моделі на базі еталонного відкритого коду в машинному навчанні.
Monica
monica.im
Моніка - це розширення Chrome, що працює на Chatgpt APL, призначений бути вашим особистим помічником AL для легкого спілкування та копірайтингу. Просто натисніть CMD+M або CTRL+M і почніть спілкуватися з нею. Або нехай Моніка допоможе вам скласти та вставити текст у веб -сторінку. Виберіть із понад 80 шаблонів, щоб швидко генерувати маркетингову копію. Виберіть текст у Web Pageand Дайте Моніці пояснити, перекладати, перефразувати для вас.
GPTZero
gptzero.me
GPTZero — це провідний детектор штучного інтелекту для перевірки того, чи був документ написаний великою мовною моделлю, такою як ChatGPT. GPTZero виявляє ШІ на рівні речень, абзаців і документів. Модель GPTZero була навчена на великому, різноманітному корпусі тексту, написаного людиною та створеного штучним інтелектом, з акцентом на англійській прозі. На сьогоднішній день GPTZero обслуговує понад 2,5 мільйони користувачів у всьому світі та співпрацює з понад 100 організаціями у сферах освіти, найму, видавництва, юридичних справ тощо.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly - це провідна світова компанія з питань надання допомоги AI, яку довіряють понад 30 мільйонів людей та 70 000 професійних команд щодня. Від миттєвого створення першого проекту до вдосконалення кожного повідомлення, Граммури допомагають людям у 96% Fortune 500 отримати свою думку - і отримати результати - без компрометації безпеки чи конфіденційності. Ми віримо, що чудова письма робить роботу. Пропозиції продуктів Grammarly - Grammarly Business, Grammarly Premium, Grammarly Free та Grammarly for Education - робота, де ви робите, надаючи контекстно релевантну підтримку написання понад 500 000 додатків та веб -сайтів. Заснований у 2009 році, Grammarly - № 7 на Forbes Cloud 100, одна з 100 найвпливовіших компаній Time, одна з найбільш інноваційних компаній компанії в AI та одна з найкращих робочих місць Inc. Ми працюємо з віддаленою гібридною робочою моделлю, тобто ми в першу чергу працюємо з дому та зустрічаємось для особистої співпраці в наших центрах у Північній Америці та Європі.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), пропонована Google,-це набір хмарних обчислювальних служб, що працює на тій же інфраструктурі, яку Google використовує внутрішньо для своїх продуктів кінцевих користувачів, таких як пошук Gmail, зберігання файлів та YouTube. Поряд з набором інструментів управління, він надає ряд модульних хмарних служб, включаючи обчислення, зберігання даних, аналітику даних та машинне навчання. Реєстрація вимагає деталей кредитної картки або банківського рахунку. Хмарна платформа Google надає інфраструктуру як послугу, платформу як послугу та обчислювальні середовища без серверів. У квітні 2008 року Google оголосив App Engine, платформу для розробки та розміщення веб-додатків у центрах обробки даних, керованих Google, яка була першою службою хмарних обчислень від компанії. Послуга стала загально доступною в листопаді 2011 року. З моменту оголошення двигуна додатків Google додав на платформу кілька хмарних служб. Google Cloud Platform є частиною Google Cloud, яка включає загальнодоступну хмарну інфраструктуру Google Cloud Platform, а також G Suite, Enterprise Versions Android та Chrome OS, та інтерфейси програмування програм (API) для служб машинного навчання та картографування корпоративних програм.
Leonardo.AI
leonardo.ai
Генеруйте активи якості виробництва для своїх творчих проектів зі швидкістю та стильною відповідністю.
Paraphraser
paraphraser.io
Paraphraser — найкращий інструмент для перефразування речень і переписування есе. Наш словозмінник може змінювати структуру речень і замінювати синоніми
Playground AI
playground.com
Playground AI-це безкоштовний інструмент для створення зображень в Інтернеті, що працює від штучного інтелекту. Він спрямований на задоволення різних творчих потреб, включаючи створення мистецтва, публікацій у соціальних мережах, презентації, плакатів, відео, логотипів тощо. Він забезпечує зручний для початківців спосіб редагування зображень, як професіонал, через його функціональні можливості, що підтримуються AI. Користувачі можуть створювати унікальні твори мистецтва, фотореалістичні зображення та експериментувати з злиттям реальних та синтетичних зображень для створення приголомшливих візуальних зображень. Ця платформа також пропонує "змішане редагування зображень", динамічний спосіб поєднання різних зображень у переконливі композиції, тим самим пропонуючи величезну творчу гнучкість. Пропозиція AI Playground виходить за рамки стандартного редагування зображень, дозволяючи користувачам витягувати зображення за межі своїх оригінальних кордонів, безперешкодно інтегрують об'єкти у різноманітні сцени та реалізують свої образні поняття у візуальну реальність. Це ще більше розширює потенціал спільної роботи, надаючи функції для поєднання ідей з іншими, таким чином розширюючи сферу творчості. Незважаючи на свої потужні можливості, Playground AI підтримує прихильність до зручності, доступності та інклюзивності, що робить його ідеальним вибором як для досвідчених дизайнерів, так і для новачків, що займаються створенням зображень.
Jenni AI
jenni.ai
Jenni — це помічник зі штучним інтелектом, розроблений, щоб допомогти вам писати швидше й точніше. Його функції включають автозаповнення AI, результати без плагіату, цитування в тексті та можливості перефразування. Це може допомогти вам писати такий вміст, як блоги, есе, електронні листи, особисті заяви, історії та виступи. З Дженні можна писати будь-якою мовою, і її люблять письменники з таких провідних установ, як Google, Гарвард, Кембридж, Массачусетський технологічний інститут і Університет Астона. Jenni також можна використовувати для створення звітів і підписів з точністю та креативністю. Він використовує комбінацію технологій штучного інтелекту, таких як OpenAI, AI21, і користувальницькі дані від кожного користувача для створення контенту найвищої якості. Jenni також має вбудовану перевірку плагіату, щоб переконатися, що вміст оригінальний і точний. Ви можете безкоштовно спробувати Jenni і почати писати з найдосконалішим помічником з написання AI вже сьогодні.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) є дочірньою компанією Amazon, що надає платформи хмарних обчислень та API на замовлення для людей, компаній та урядів, на основі оплати праці. Ці веб -сервіси хмарних обчислень забезпечують різноманітні основні абстрактні технічні інфраструктури та розподілені обчислювальні будівельні блоки та інструменти. Однією з таких служб є Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), яка дозволяє користувачам мати у своєму розпорядженні віртуальний кластер комп'ютерів, доступний весь час через Інтернет. Версія віртуальних комп'ютерів AWS емулює більшість атрибутів реального комп'ютера, включаючи апаратні центральні одиниці обробки (процесори) та графічні одиниці обробки (GPU) для обробки; локальна/оперативна пам’ять; зберігання жорсткого диска/SSD; вибір операційних систем; мережа; та попередньо завантажене програмне забезпечення для додатків, такі як веб-сервери, бази даних та управління відносинами з клієнтами (CRM). Технологія AWS реалізована на серверних фермах у всьому світі та підтримується дочірньою компанією Amazon. Плата заснована на комбінації використання (відомої як модель "оплатити, а також апаратні засоби, операційна система, програмне забезпечення або мережеві функції, обрані необхідними варіантами доступності, надмірності, безпеки та послуг. Абоненти можуть платити за один віртуальний комп'ютер AWS, спеціальний фізичний комп'ютер або кластери будь -якого. У рамках угоди про підписку Amazon забезпечує безпеку систем абонентів. AWS працює з багатьох глобальних географічних регіонів, включаючи 6 у Північній Америці. Аамазон ринки AWS до абонентів як спосіб отримання масштабних обчислювальних потужностей швидше та дешево, ніж створення фактичної ферми фізичного сервера. Всі послуги виставляються на основі використання, але кожна послуга вимірює використання різними способами. Станом на 2017 рік, AWS володіє домінуючими 34% усіх хмар (IAAS, PAAS), тоді як наступні три конкуренти Microsoft, Google та IBM мають 11%, 8%, 6% відповідно відповідно до Synergy Group.
1min.AI
1min.ai
Підвищення продуктивності за допомогою штучного інтелекту – це хороший спосіб покращити вашу роботу та життя. Однак змінювати або вивчати нові інструменти для різних варіантів використання не весело, а також дорого! 1min.AI — це комплексна програма зі штучним інтелектом, яка розблоковує всі функції штучного інтелекту. Ви платите лише за те, що використовуєте в 1min.AI, без жодних прихованих витрат чи налаштування в іншому місці. Унікальні функції 1min.AI пропонують різноманітні функції штучного інтелекту на основі різних моделей штучного інтелекту. Ви можете чітко це побачити за допомогою функції «Чат з багатьма помічниками», яка включає Gemini, GPT, Claude, Llama, MistralAI, ... Інші мультимедійні функції, як-от вміст, зображення, аудіо та відео, також можна використовувати з різними моделями, щоб використовувати їхні можливості та отримувати найкращі результати. Нарешті, ми пропонуємо кредитну оцінку та прозору історію використання, щоб ви точно знали, скільки коштує функція перед запуском, і могли легко відстежувати використання. Спробуйте 1min.AI безкоштовно, щоб переконатися, що він вам підходить, перш ніж приймати будь-яке рішення!
Mistral AI
mistral.ai
Швидкі мовні моделі з відкритим вихідним кодом і безпечні. Спрощена спеціалізація моделей на бізнес-випадках використання, використання приватних даних і відгуків про використання. Створена з команди світового класу в Європі, націленої на глобальний ринок.
OpusClip
opus.pro
Opusclip-це генеративна платформа для редагування відео AI, яка без особливих зусиль перетворює ваші довгі кадри в шорти, готові до вірусу, одним клацанням. Opusclip побудований з місією демократизації створення відеоконтенту, що робить його доступним для будь -кого, хто має розповідь, або пристрасть поділитися, а не лише тим, хто має досвід створення контенту чи редагування відео.
D-ID
d-id.com
D-ID-це зв'язок інновацій у генеративному пейзажі AI, перетворюючи все ще фотографії на динамічні відео-розповіді та інтерактивний досвід, що демонструє цифрові люди. Його надійний API є унікальним у своїй здатності забезпечити генерацію відео в режимі реального часу, яке є центральним для прямих потоків та інтерактивних занять у таких секторах, як досвід клієнтів (CX), маркетинг та навчання та розвиток. Студія та мобільні додатки Creative Reality ™ розширюють інноваційне охоплення D-ID, спрощуючи створення та налаштування відеороликів, що генеруються AI, та втілення прихильності D-ID до збагачення цифрового спілкування.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Microsoft Designer-це інструмент дизайну, що працює на AI, який допомагає створювати дизайни та редагувати фотографії за лічені секунди. Розкрийте свою творчість - візуально створити, дизайн та редагувати майже все, що ви можете собі уявити за допомогою AI. Використовуйте силу генеративного AI, щоб створити привабливі зображення зі своїми словами, ремеслом дизайну наступного рівня, які випускають як персоналізовані листівки на день народження, святкові листівки та шпалери для вашого телефону, і навіть використовуйте AI для редагування фотографій, таких як експерт-стирання небажаних Об'єкти з фотографій. Створіть те, що хочете, коли і де вам це потрібно. Ключові можливості: * Зображення: Створіть будь -яке зображення, яке ви можете собі уявити. Науково-фантастичне мистецтво, сюрреалістичні сцени, смішні образи? Мріяти, опишіть його та створіть за допомогою AI. Ваша уява безмежна! * Наклейки: Створіть щось, що прилипає. Зробіть спеціальні наклейки, які допомагають вам дотримуватися додатків для обміну повідомленнями, соціальними тощо. * Відредагуйте за допомогою AI: Зробіть свої фотографії та зображення ідеальними за допомогою AI. * Генеративна стирання: Стерти небажані відволікання, щоб зробити предмети, які ви не хочете, у своєму зображенні зникають. * Видаліть фон: Скажи до побачення до поганих фонів. Легко видаліть небажані фони зображення за один крок. * Розмиття фону: принесіть те, що найважливіше у фокусі. Розмиває фон будь -якого зображення, щоб зробити ваш предмет поп -поп. * Додайте фільтри, коригуйте яскравість, змініть розмір: налаштувати, щоб відповідати своєму творчому баченню, включаючи розмір розміру, щоб перетворити свої творіння на квадратний або спеціальний розмір, який підходить саме право. * Шпалери/фони: поставте все на дисплеї. Створіть власні шпалери або фон, щоб відповідати вашому поточному настрою, зробити заяву або зберегти особливий випадок спереду та зосередитись на екрані телефону. * Вітальні листівки: виготовляйте ідеальне привітання для будь -якого випадку. Від листівки до дня народження до святкових листівок і за його межами створіть продуману вітальну листівку з персоналізованими повідомленнями та зображеннями, навіть якщо ви втрачаєте слова. * Монограми: Зробіть свій слід. Додайте трохи особистої попси до свого повсякденного життя або на особливий випадок, як весілля з спеціальними монограмами, які використовують листи та інше, щоб визначити ваш знак. * Запрошення: Створіть запрошення, які вау. Налаштуйте свої запрошення на кожен раз та будь -яку подію, як дні народження, весілля та все інше велике чи маленьке. * Соціальні повідомлення: виділяються в Інтернеті. Підніміть та розробляйте наступну соціальну публікацію з дизайнером, щоб створити ідеальне зображення та текст, щоб поділитися в Інтернеті. * Значки: висловлюйте себе візуально. Створіть піктограми, щоб легко передавати своє бачення та прикрасити свої конструкції. * Емоджи: висловлюйте себе! Майте ідеальну реакцію під рукою з спеціальними емоційними емоджами, щоб відповідати будь -якому настрою. * Сторінки книжок -розмальовки: забарвлюйте його та потрапляйте у свій потік. Створіть спеціальні сторінки розмальовки, щоб зробити розмальовку більш захоплюючим. Чудово підходить для будь -якого віку. * Зображення кадру: Перетворіть свої фотографії в індивідуальну обрамлену пам'ять, якою ви можете поділитися всюди. * Колажі: принесіть улюблені фотографії, стилі та описи разом, створіть власний колаж із улюблених спогадів. * Банери: Створіть банери для заголовків інформаційних бюлетенів, соціальних профілів тощо, щоб привернути увагу та виділитися.
Logicballs
logicballs.com
LogicBalls — це помічник із написання на основі штучного інтелекту, призначений для підтримки створення вмісту в різних сферах. Це допомагає створювати високоякісні публікації в блогах, оголошення, публікації в соціальних мережах, електронні листи, есе тощо. LogicBalls демонструє функціональність у різних категоріях. До них належать загальні, маркетингові, продажі, написання, SEO, а також соціальні мережі. На додаток до створення елементарних компонентів, таких як абревіатури та жарти, він надає більш складні результати, такі як PR-плани, рекламні сценарії, тести щодо ідентичності бренду та SEO-зручні URL-адреси. Він також пропонує підтримку для створення вмісту в соціальних мережах, включаючи біографії та публікації Facebook, хештеги та поради щодо оптимізації профілю Bumble. Крім того, LogicBalls може допомогти у виконанні завдань, пов’язаних із продажами, пропонуючи стратегії збільшених продажів, генеруючи історії успіху клієнтів і пропонуючи стратегії утримання клієнтів. По суті, цей інструмент об’єднує мозковий штурм, написання, аналіз і дослідження на одній платформі, допомагаючи користувачам покращити кожен аспект їхньої роботи.
Magai
magai.co
Magai — це платформа на основі ШІ, яка допомагає творцям контенту прискорити процес створення. Його потужний набір інструментів дозволяє користувачам швидко й точно створювати й уточнювати вміст завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу чату й передовим моделям ШІ. Трансформація способу створення контенту - Magai є найкращим рішенням для створення контенту. Magai — це новаторська платформа, яка обіцяє революціонізувати спосіб взаємодії зі штучним інтелектом для створення, редагування та керування контентом. Magai, якому довіряють лідери галузі та представлений у багатьох ЗМІ, не лише надає потужні моделі чат-ботів штучного інтелекту, але й безліч інструментів, які додають неймовірної функціональності вашому процесу створення вмісту.
WPCode
wpcode.com
Автоматизуйте свій сайт і програми WordPress. Створюйте розширену автоматизацію за лічені хвилини, яка підключається до ваших улюблених плагінів, інших сайтів WordPress і програм, що не належать до WordPress. Це і легко, і потужно!
Replit
replit.com
Rep.it-це стартап на базі Сан-Франциско та Інтернет-IDE (інтегроване середовище розвитку). Його назва походить від абревіатури REPL, яка означає "Читати - EVALAUT - PRINT PTECT". Сервіс був створений йорданським програмістом Амджадом Масадом та Джорданським дизайнером Хая Оде в 2016 році. Rep.it дозволяє користувачам писати код та створювати додатки та веб -сайти за допомогою браузера. Крім того, Repl.it дозволяє користувачам ділитися проектами різними способами. Вони також приймають "джеми", кодуючи змагання на основі певної теми. Призи змагань часто відрізняються від тимчасового оновлення рахунку, грошей, криптовалюти або подарункової картки. REPT AT REPL.IT - це інтерактивне середовище програмування. Ви можете створити робочу область у найпопулярніших мовах програмування, де вам надається контейнер на віртуальній машині, де ваш код може працювати. У будь -якій даній REPL є дві основні частини - редактор та консоль. Редактор використовує Монако, ту саму технологію, яка впораюється кодом Visual Studio. На мобільному плані редактор - ACE. Rep.it має преміальний рівень під назвою Хакерський план. Це дозволяє отримати більше місця для зберігання, приватного коду та необмежених співробітників проекту, а план освіти Github включає 3 місяці безкоштовно від плану хакера. На Rep.it, включаючи Python, Ruby, HTML та Java. Компанія отримала фінансування від Y Combinator, Andreessen Horowitz, Bloomberg Beta та інших. "Компанія має понад 500 000 щотижневих активних розробників та понад 3 мільйони користувачів. На сайті Repl.it також є форум розмов. Цей форум використовується багатьма розробниками у всьому світі для поділу своїх творінь. Форум зберігається чистим модераторами розмови.
DeepBrain AI
deepbrain.io
Інструмент Deepbrain AI пропонує різноманітний вибір привабливих аватарів AI для вибору бізнесу. Цей інструмент оснащений різноманітними етносами, віками та стилями, щоб забезпечити ідеальну відповідність будь -яких потреб у бізнесі. Студії AI також пропонують ці аватари на 80+ мовах, що робить їх глобальним рішенням для бізнесу по всьому світу. Аватарі AI не тільки доступні в декількох етнічних групах та професіях, але цей інструмент також дозволяє налаштувати аватари для відповідності конкретним потребам бізнесу. Інструмент AI Avatar також включає такі функції, як «Пам'ятка, текст до відео, PowerPoint до відео, чатгпт, своп обличчя та текст до мови. Ці функції забезпечують подальшу гнучкість для підприємств, що дозволяє їм створювати відео з легкістю та ефективністю. Інструмент Deepbrain AI може бути корисним у різних галузях, включаючи фінансові послуги, роздрібну торгівлю, освіту та ЗМІ. Крім того, аватари можна використовувати для цілей, включаючи навчальні відеоролики, відеоролики та онлайн-створення відео. Загалом, інструмент AI Deepbrain надає підприємствам динамічне рішення для їх потреб у відео. Він універсальний і настроюється, що робить його ідеальним підходом для підприємств, які шукають творчого підходу для покращення їх маркетингової стратегії.
Speechify
speechify.com
Speechify-це додаток з текстовим мовленням, який полегшує світ доступ до інформації. 20+ мільйонів людей використовують наше розширення Google Chrome, веб -додаток, додаток для iOS та додаток для Android. Наша місія - переконатися, що читання ніколи не є перешкодою для навчання. Наші дивовижні користувачі - це студенти, професіонали та любителі продуктивності. У багатьох з них є відмінності в навчанні, такі як дислексія та СДУГ, тоді як багато хто просто хочуть читати швидше і слухати на ходу. За допомогою Speechify ви можете перетворити будь -яку книгу, документ чи веб -сайт на аудіо та слухати, поки ви перебуваєте в машині, займаєтесь білизною, вигулюєте собаку, вечерю, тренування, парашути - як би не був ваш розпорядок дня! Speechify також працює на середній, Зоряній трибуні, прямій тощо. Легко додайте на свій веб-сайт текст-мовлення. Кліфф Вайцман, наш безстрашний генеральний директор, заснував Speechify у 2017 році в кімнаті гуртожитку в університеті Браун, щоб він міг поділитися з іншими неймовірним програмним забезпеченням тексту до мови, над яким він працював. Кліфф має дислексію, і він був розчарований тим, скільки часу та енергії йому потрібно було читати. Технологія Advanced TTS була тотальним геймханжером, це дозволило йому закінчити свої читання на 3 рази швидше, ніж звичайний читач та краще зрозуміти та зберегти інформацію. У Speechify наша мета - читати ніколи не бути перешкодою для навчання для когось. Ніщо не повинно стримувати вас від інформації про навчання швидко та ефективно. Speechify зросла для працевлаштування понад 100 членів команди, розповсюджених по всьому світу за кілька коротких років. Ми пишаємось неймовірною командою з членами, які раніше були лідерами та старшими інженерами в таких компаніях, як Snapchat, Apple, Spotify, Amazon & Uber. Всі ми любимо і надаємо пріоритетність власності, надаючи цінність зі швидкістю, вивчаючи стільки, наскільки ми можемо, і змушуючи наших користувачів відчувати себе уповноваженими.
ElevenLabs
elevenlabs.io
Elevenlabs - компанія AI Audio Research and Deployment. Наша дослідницька група розробляє аудіо моделі AI, які генерують реалістичні, універсальні та контекстно усвідомлені мовлення та звукові ефекти. Наша команда з продуктів робить ці моделі доступними для повсякденних користувачів, професій та підприємств для створення та локалізації контенту. Наша технологія використовується для озвучення аудіокниг та статей новин, анімаційних персонажів відеоігор, допомоги у попередньому виробництві фільму, автоматизованих процесах локалізації у розвагах, створюйте динамічний аудіо-контент для соціальних медіа та реклами та навчає медичних працівників. Він також надавав голоси тим, хто їх втратив, і допомогло людям з доступними потребами у своєму повсякденному житті.
ImagineArt
imagine.art
Уявіть собі, мистецький генератор штучного інтелекту, який відкриває нескінченні можливості для творчості. За допомогою Imagine ви можете легко створювати вражаючі шедеври лише за допомогою текстової підказки та вибраного художнього стилю. Незалежно від того, чи є ви досвідченим художником чи тим, хто ніколи раніше не брав у руки пензля, Imagine допоможе вам втілити ваші ідеї в життя приголомшливими та творчими способами. * Створюйте приголомшливі твори мистецтва в різних стилях: від реалістичних портретів до химерних пейзажів і абстрактних шедеврів, Imagine може створювати мистецтво практично в будь-якому стилі, який ви можете собі уявити. * Створюйте мистецтво швидко та легко: за допомогою Imagine ви можете створювати прекрасні витвори мистецтва всього за кілька секунд, не витрачаючи години чи дні на вивчення традиційних технік мистецтва. * Досліджуйте нові творчі можливості: Imagine може допомогти вам розширити межі вашої творчості та досліджувати нові художні ідеї, які ви ніколи б не придумали самостійно.
AI Magicx
aimagicx.com
AI Magicx — це передова компанія штучного інтелекту, яка спеціалізується на розробці передових інструментів для створення контенту на основі ШІ. Платформа AI Magicx пропонує широкий набір функцій, загальна кількість яких перевищує 75, призначених для оптимізації та покращення виробництва цифрового контенту. Ми надаємо такі рішення, як AI Image Generator, AI ArticleGenerator, AI Logo Designer, і на шляху до впровадження AI Story Creator і чат-ботів, навчених AI. Інструменти AI Magicx спеціально створені, щоб задовольнити потреби професіоналів, які шукають ефективного, високоякісного та захоплюючого контенту.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 - це програмне забезпечення, яке допомагає компаніям та підприємцям підвищувати свою ефективність всередині та зовні. Наша платформа пропонує CRM, контактний центр, будівельник веб -сайтів, інтернет -магазин, маркетингові кампанії та інші інструменти продажів. Крім того, є безпечна інтранет, завдання та управління проектами, обмін файлами в режимі реального часу, інструменти комунікацій та організація. HR Essentials та AI вбудовані в структуру Bitrix24. Bitrix24-це ініціатива ініціативи Bitrix, Inc., запущена як хмарна послуга в квітні 2012 року. Тепер вона доступна у хмарі та в приміщенні. У 2024 році наша компанія має понад 12 мільйонів організацій. Bitrix24 пишається тим, що обслуговує клієнтів від малих організацій до компаній Fortune 500.
VEED
veed.io
VEED-це все-в-одна платформа для підприємств, які хочуть масштабувати відеопродукцію. Клієнти в 200+ країнах з маркетингу, продажів, науково -дослідних та соціальних медіа створюють відео 30 разів швидше, ніж будь -коли раніше. Veed ставить силу в руки вашої команди: * Запишіть якісний вміст * Редагувати відео з легкістю * Транскрибуйте автоматично Забудьте про вивчення незграбного та дорогого програмного забезпечення для редагування або покладання на агенції. VEED - ваш інтуїтивно зрозумілий набір відеороликів. Кожен, від генерального директора до стажування, може використовувати його для створення професійних відеороликів, без професійних навичок. Veed Enterprise дозволяє вам: * Співпрацюйте з іншими членами команди в режимі реального часу * Доступ до бібліотеки з 30 000+ акцій медіа -медіа * Використовуйте власні шаблони, щоб заощадити час О, і VEED має набір інструментів AI, щоб зробити виробництво 10 разів ефективнішим. Eeed ai дозволяє вам: * Перетворити текст на відео за допомогою аватар AI * Автоматично генерувати точні субтитри * Миттєво видалити фони відео та зображення * І багато іншого VEED-це програмне забезпечення, що підживлює відео стратегії світового класу для понад 3 мільйони творців. * Veed - це платформа для редагування відео, яка пропонує такі функції, як автоматичні субтитри, виявлення вмісту та різні варіанти дизайну. * Користувачі часто згадують простоту використання, точність функції підзаголовка та різноманітність варіантів дизайну, які дозволяють творче редагування та відеоролики професійної якості. * Рецензенти пережили такі питання, як обмеження щодо функцій на основі рівня членства, випадкових повільних часів обробки та прагнення до більш досконалих функцій базового плану.
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy — це ваш помічник у цифровому дослідженні, який читає за вас статті та дає вам основні моменти! Scholarcy перетворює ваші документи на доступні для пошуку та загальні бібліотеки карток із підсумками, доступні на будь-якому пристрої, із спільним створенням нотаток і анотаціями. Створюйте підсумкові картки з файлів PDF, Word, Powerpoint, ePub або RIS, імпортуйте з Dropbox і експортуйте в Word, Excel, EndNote, Zotero, Mendeley та багато іншого!
FakeYou
fakeyou.com
FakeYou — це платформа на базі штучного інтелекту, яка дозволяє користувачам перетворювати текст на мову або запис голосу на інший голос за допомогою технології deepfake. Сервіс пропонує перетворення тексту в мовлення, перетворення голосу в голос і синхронізацію відео. FakeYou використовує вдосконалені моделі глибокого навчання, навчені годинами мовних даних, щоб створювати реалістичні та природні голоси. Користувачі можуть вводити текст або аудіо та вибирати один із багатьох підтримуваних варіантів голосу, як-от знаменитостей, мультфільмів, персонажів ігор тощо. Система синтезу мовлення аналізуватиме введений текст і генеруватиме людський голос, який читатиме текст вголос. Механізм перетворення голосу може перетворити голосовий запис на інший голос, як у Гомера Сімпсона чи Барака Обами.
NovelAI
novelai.net
NovelAI — це інструмент на основі штучного інтелекту, призначений для допомоги у створенні письмового вмісту. Незалежно від того, чи пишете ви роман, генеруєте ігрові наративи чи просто граєтеся з оповіданням, NovelAI пропонує унікальне поєднання творчості та технологій, щоб допомогти втілити ваші ідеї в життя. На відміну від традиційних посібників для письма, ця платформа використовує вдосконалений штучний інтелект, щоб не лише пропонувати вдосконалення, але й створювати вміст, який може імітувати стиль і складність людського письменника. NovelAI працює на основі складної моделі ШІ, навченої на величезній базі даних літератури, починаючи від класичних романів і закінчуючи сучасними творами. Це навчання дозволяє ШІ розуміти та відтворювати різні стилі письма, сюжетні структури та розвиток персонажів. Коли користувач вводить підказку або ідею історії, штучний інтелект використовує це навчання для створення вмісту, який узгоджується з інструкціями користувача, що робить його універсальним інструментом для різноманітних творчих проектів.
Resemble.ai
resemble.ai
Resemble AI створює власні голоси штучного інтелекту за допомогою власних моделей глибокого навчання, які створюють високоякісний аудіовміст, створений штучним інтелектом, за допомогою синтезу тексту в мовлення та синтезу мовлення. Resemble Localize, наш багатомовний інструмент локалізації, перекладає текст і може конвертувати ваш голос штучного інтелекту до 100 мовами. Resemble Fill — це наша функція генеративної заливки (аудіозапис), яка дає змогу змінювати наявне мовлення за допомогою клонованого штучного інтелекту голосу. Заливку можна використовувати для перегляду програмної аудіореклами, вставки динамічної потокової реклами (SAI), голосових помічників тощо. Нещодавно ми виграли нагороду Webby Award 2023 за «Найкраще використання голосових технологій» за внесок нашого голосового штучного інтелекту в «Щоденники Енді Ворхола», номінованого на премію Netflix. Разом із Netflix ми співпрацюємо з Byju's, The World Bank Group, Boingo, Universal Pictures, Paramount Pictures тощо.
HeyGen
heygen.com
Професійні відеоролики AI можна зробити, просто зафіксувавши, натиснувши, перетягнувшись, це все! Завдяки незрівнянному досвіду налаштування та персоналізації, 100+ реалістичних аватари AI Heygen можуть бути вашим захоплюючим речником, який розмовляє на 40+ мовами з різними акцентами для різних випадків використання, включаючи просування маркетингу, персоналізоване поле з продажу, навчання, навчання та розвиток, пояснюваче Відео. Не дорожче та трудомістка екіпаж камери, відео агентства чи актори/актриса. Тепер у вас є особиста відеостудія в руці! * Продукт-це інструмент створення відео, який дозволяє користувачам генерувати відео з аватарами AI та функціональністю тексту-мови. * Користувачам подобається простота використання, якість аватари та синхронізації губ та швидкість, з якою вони можуть створювати відео. * Рецензенти відзначили проблеми із обслуговуванням клієнтів, прихованими обмеженнями на попередньому перегляді, дорогій кредитній системі та проблем із функцією перекладу відео.
GravityWrite
gravitywrite.com
GravityWrite — це інноваційний інструмент для створення контенту, який використовує можливості штучного інтелекту, щоб допомогти користувачам створювати високоякісний письмовий контент. Завдяки вдосконаленим алгоритмам, настроюваним параметрам і зручному інтерфейсу GravityWrite прагне спростити процес створення вмісту та підвищити продуктивність. GravityWrite — це комплексний інструмент для створення контенту, який використовує технологію AI для створення цікавого та добре структурованого письмового контенту. Він пропонує зручний інтерфейс і низку функцій, які спрощують створення високоякісних статей, публікацій у блогах, маркетингових текстів тощо. GravityWrite прагне заощадити час і зусилля користувачів шляхом автоматизації процесу створення контенту. GravityWrite пропонує кілька функцій, які можуть покращити процес створення вмісту: * Генерація контенту за допомогою штучного інтелекту: GravityWrite використовує розширені алгоритми штучного інтелекту для створення пропозицій щодо високоякісного контенту на основі ваших вхідних даних. Він аналізує дані з різних джерел, щоб надати точні та відповідні рекомендації щодо вмісту. * Параметри налаштування: за допомогою GravityWrite у вас є можливість налаштувати створений вміст відповідно до голосу вашого бренду та цільової аудиторії. Ви можете налаштувати тон, стиль і довжину вмісту відповідно до ваших потреб. * Оптимізація ключових слів: GravityWrite включає інтелектуальну оптимізацію ключових слів, допомагаючи вам створювати дружній до SEO вміст, який може покращити рейтинг вашої пошукової системи. Завдяки плавній інтеграції релевантних ключових слів ви можете підвищити видимість свого вмісту та залучити більше звичайного трафіку. * Виявлення плагіату: GravityWrite містить вбудовану функцію виявлення плагіату, щоб переконатися, що створений вами вміст є оригінальним і унікальним. Це допоможе зберегти ваш авторитет і уникнути будь-яких можливих покарань з боку пошукових систем. * Економія часу: GravityWrite спрощує процес створення вмісту, надаючи вам добре структуровані пропозиції щодо вмісту. Це економить ваш час на дослідження та написання, дозволяючи вам зосередитися на інших аспектах вашої роботи.
Blog Booster
blogbooster.ai
BlogBooster — це служба створення блогів зі штучним інтелектом, яка автоматично створює та публікує високоякісні публікації блогів для вашого веб-сайту WordPress. Завдяки передовому штучному інтелекту, як-от GPT-3 від OpenAI, BlogBooster створює власні статті в блозі, адаптовані до вашої ніші та аудиторії. BlogBooster використовує штучний інтелект для повної автоматизації створення та публікації контенту: * Ви обираєте план із необхідною кількістю дописів у блозі на місяць. * Штучний інтелект BlogBooster аналізує ваш веб-сайт і створює теми для публікацій у блозі спеціально для вашої ніші та аудиторії. * AI пише повні високоякісні статті довжиною до 500 слів. * BlogBooster автоматично публікує готові публікації на ваш сайт WordPress за розкладом.
PicFinder
picfinder.ai
PicFinder дозволяє створювати зображення так само швидко, як і пошук зображень. Для творців це робить мозковий штурм, розкадрування та ітерацію вмісту набагато швидшими, ніж будь-який інший ШІ. Для команд він дає змогу створювати UGC для ігор або програм у реальному часі, де досвід персоналізується на місці для користувача, і він стає творцем. За допомогою PicFinder уже створено понад 100 мільйонів зображень.
Jasper
jasper.ai
Джаспер: ШІ для бізнесу від бренду створює контент скрізь, де б ви не були в Інтернеті, завжди голосом вашого бренду. Джаспер — ваш креативний помічник зі штучним інтелектом, який може вчитися та писати унікальним тоном вашого бренду. Незалежно від того, чи говорите ви сміливо, нахабно, офіційно чи тільки в Інтернеті, говоріть (u do u). Крім того, розширення для браузера Jasper Everywhere тримає Jasper поруч із вами, від вашої CMS до електронної пошти та соціальних мереж до платформи вашої компанії з Jasper API. Найважливіше те, що Jasper зберігає ваші дані в безпеці та конфіденційності завдяки вбудованим функціям безпеки, які оновлюються в міру розвитку протоколів безпеки. Створюйте вміст у 5 разів швидше за допомогою штучного інтелекту. Jasper — це найякісніший інструмент для копірайтингу штучного інтелекту з понад 3000 5-зірковими відгуками. Найкраще підходить для написання дописів у блогах, вмісту в соціальних мережах і маркетингових текстів.
Free text to speech
text-to-speech.online
Перетворення тексту в мовлення — це потужний і безкоштовний онлайн-інструмент синтезу тексту в мовлення, який перетворює текст на природний і плавний людський голос із різноманітними налаштуваннями. Він надає користувачам більше 100 динаміків на вибір, підтримує кілька мов і діалектів і навіть може змішувати китайську та англійську. Він також є гнучким щодо налаштування аудіопараметрів, дозволяючи користувачам регулювати швидкість мовлення, висоту, артикуляцію, паузи тощо. Цей інструмент широко використовується для читання новин, туристичної навігації, інтелектуального обладнання та трансляції сповіщень, і навіть може конвертувати текстовий вміст у файли MP3 для завантаження та збереження. Крім того, він надає різноманітні голоси нейронної мережі на 129 мовах і варіантах, що полегшує охоплення глобальної аудиторії. Він підтримується в усіх основних браузерах, таких як Chrome, Firefox і Edge, а також у WeChat. Користувачі мобільних пристроїв можуть спробувати використовувати Chrome, Firefox і нову версію Edge.
AiryChat
airychat.com
AiryChat — це чат-платформа віртуального помічника на основі штучного інтелекту, яка допомагає користувачам досягати більшого на роботі, навчанні та житті. Він використовує розширені можливості штучного інтелекту, як-от генеративний штучний інтелект, для надання персоналізованої допомоги через розмовний чат. Користувачі можуть спілкуватися з помічниками зі штучного інтелекту, які спеціалізуються на різних сферах, як-от маркетинг, розробка програмного забезпечення, дизайн тощо. Помічники можуть допомогти із завданнями, надати поради, створити контент і відповісти на запитання. AiryChat використовує великі мовні моделі, такі як GPT-3, для роботи своїх помічників ШІ. Користувачі можуть спілкуватися з помічниками через веб-додаток AiryChat або мобільний додаток. Асистенти розуміють розмови природною мовою та розумно відповідають на основі свого навчання. Деякі ключові особливості роботи AiryChat: * Помічники зі штучним інтелектом проходять попередню підготовку в певних областях за допомогою великих наборів даних. Це дозволяє їм надавати спеціалізовану допомогу. * Помічники використовують генеративний штучний інтелект для створення високоякісного вмісту, наприклад статей, коду, зображень тощо. * AiryChat використовує навчання з підкріпленням, щоб з часом покращувати помічників на основі відгуків користувачів. * Контекстна інформація відстежується в розмовах, щоб помічники могли стежити за складними діалогами.
AutoSEO
getautoseo.com
AutoSEO — це плагін WordPress, який допоможе вам очистити технічний пошук за допомогою потужності ШІ! Наразі ми можемо виправити відсутній альтернативний текст, відсутні заголовки й описи, виправити непрацюючі посилання, а також створити й оновити вміст.
TypingMind
typingmind.com
Typing Mind — це інтерфейс інтерфейсу чату, який дозволяє вам використовувати чати ШІ з усіх популярних моделей ШІ за допомогою ключа API (ChatGPT, Claude, Azure OpenAI, Gemini тощо). Використовуючи ключ API з інтерфейсом інтерфейсу чату, як-от Typing Mind, ви отримуєте такі переваги: * Ви платите лише за те, що використовуєте (замість місячної підписки, як ChatGPT Plus) * Ваша бесіда в чаті НЕ використовуватиметься для навчання OpenAI/Claude тощо. * Зручно спілкуватися в чаті з кількома моделями в єдиному інтерфейсі * Насолоджуйтеся професійним розширеним інтерфейсом користувача чату з безліччю функцій * Typing Mind спочатку офлайн і приватний за замовчуванням. Усі ваші дані, повідомлення та ключі API зберігаються локально на вашому пристрої, і ніхто не може їх бачити, крім вас.
Chatbase
chatbase.co
Спеціальний ChatGPT для ваших даних. Просто завантажте свої документи або додайте посилання на свій веб-сайт і отримайте для своїх даних чат-бота, схожого на ChatGPT. Потім додайте його як віджет на свій веб-сайт або спілкуйтеся з ним через API.
Wordvice AI
wordvice.ai
Wordvice AI — це автоматизований онлайн-помічник з написання, який пропонує повний набір інструментів для написання та редагування, включаючи AI Proofreader, AI Paraphraser, AI Summarizer, Language Translator і Checker Plagiat. Wordvice AI прагне стати вашим єдиним ресурсом для всіх ваших потреб у написанні та редагуванні. Ідеально підходить для дослідників, студентів і бізнес-професіоналів, Wordvice AI використовує найновішу технологію AI для створення корисних та інтуїтивно зрозумілих інструментів. Наразі розробляються нові генератори та розширення для написання штучного інтелекту...
Revoicer
revoicer.com
У світі створення цифрового контенту неможливо переоцінити вплив потужного голосу за кадром. Незалежно від того, чи йдеться про навчальні відео, подкасти чи рекламу, правильний голос може привернути увагу, передати емоції та посилити загальне повідомлення. Ось тут і вступає в гру Revoicer, провідний бренд у сфері технологій озвучення. Заснований у 2021 році, Revoicer швидко став популярним джерелом високоякісних озвучок із людським звучанням, пропонуючи понад 30 мов і безліч функцій, призначених для задоволення різноманітних потреб. Створення голосу за кадром за допомогою Revoicer — це простий процес, який не вимагає жодних технічних навичок. Це повністю веб-додаток, що означає, що не потрібно нічого завантажувати чи встановлювати. Ось короткий огляд того, як працює ця інноваційна програма: * Користувачі просто вставляють текст, який хочуть перетворити, у програму Revoicer. * Вони вибирають із понад 80 голосів штучного інтелекту кількома мовами та можуть переглядати кожен із них. * Після натискання кнопки «Створити» озвучка створюється та готова до відтворення. * Якщо він задоволений, користувач може завантажити файл MP3 для використання в різних проектах.
ClipDrop
clipdrop.co
Створюйте професійні візуальні ефекти без фотостудії. ClipDrop — це набір інструментів для візуального редагування та створення на основі штучного інтелекту на базі Stability AI. Платформа має масу функцій, включаючи інструменти для видалення фону, очищення об’єктів, масштабування зображень, пересвітлення тощо. ClipDrop також пропонує API, який дозволяє розробникам легко інтегрувати можливості ШІ у власні програми. Одна з найновіших функцій ClipDrop, Reimagine XL, дозволяє створювати нескінченні варіації ваших зображень, ідеальних для дизайнерської роботи та концепт-арту.
Fliki
fliki.ai
Fliki допомагає створювати аудіо- та відеоконтент у масштабі за допомогою генеративного штучного інтелекту. * Fliki — це інструмент для створення відео, який використовує технологію штучного інтелекту для створення відео на основі наданих користувачами ідей або посилань на продукти Amazon. * Рецензенти високо оцінюють зручний інтерфейс Fliki, його здатність економити час під час створення відео та високу візуальну якість створюваних відео. * Користувачі згадували такі проблеми, як збої в озвучці, відсутність ясності щодо використання «хвилин», випадкові помилки в безкоштовній версії та обмеження в налаштуваннях і редагуванні відео.
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics — медіа-технологічний стартап, який розробляє інструмент штучного інтелекту, який дозволить незалежним кінематографістам створювати відеофільми на рівні блокбастерів за незначну частину бюджету.
Fotor
fotor.com
Генератор зображень AI FOTOR - це онлайн -інструмент, призначений для створення зображень із текстових підказок. Це дозволяє користувачам майже миттєво візуалізувати ідеї, створюючи мистецтво та зображення, що генеруються AI, на основі введення. Окрім функції генерації зображень, що працюють на AI, FOTOR також пропонує вичерпний набір інструментів редагування зображень. До них відносяться зміна, обрізання, розмивання, заточення та додавання тексту або кордонів до зображень. Окрім традиційних редагувань, користувачі можуть перетворити фотографії на ескізи або мультфільми, створювати колажі, об'єднати зображення та змінювати фони фото. Платформа також надає інструменти для маніпулювання функціями обличчя, висококласними зображеннями та навіть генерування файлів PNG. Можливості FOTOR поширюються на створення логотипів, флаєрів та плакатів для маркетингу, а також активів соціальних медіа, таких як ескізи YouTube або дизайн Instagram Post. Платформа охоплює широкий спектр програм, таких як редагування тексту на зображеннях, розфарбовування фотографій та видалення об’єктів чи фона із зображень. Окрім редагування фотографій, FOTOR пропонує подібні інструменти AI для генерації та вдосконалення відео та GIF, також дозволяючи користувачам видалити водяні знаки або предмети.
Craft
craft.do
Craft — це робочий простір для спільної роботи, де вся ваша команда може зібратися разом, щоб робити нотатки, створювати документи, керувати роботою та разом створювати ідеї. Craft's Daily Notes пропонує зміну парадигми командної співпраці. Стимулюйте прогрес своєї команди за допомогою структурованих щоденних оновлень, розставляйте пріоритети та видаляйте блокувальники — усе в одному місці. За допомогою вбудованого помічника зі штучним інтелектом ви можете швидко генерувати ідеї, узагальнювати довший вміст або отримувати допомогу з редагуванням документів.
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