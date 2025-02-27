Програмне забезпечення Generative AI - Найпопулярніші застосунки - Туніс

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Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Generative AI Software відноситься до категорії програмних додатків, які використовують генеративні алгоритми штучного інтелекту для автономного створення вмісту. Ці алгоритми зазвичай базуються на методах глибокого навчання, зокрема на генеративних змагальних мережах (GAN) або варіаційних автокодерах (VAE). Програмне забезпечення Generative AI можна використовувати для створення різних типів вмісту, включаючи, але не обмежуючись: * Зображення: створення реалістичних або абстрактних зображень, фотореалістичних облич, пейзажів тощо. * Відео: створення відеорядів, анімації та візуальних ефектів. * Текст: генерація тексту природною мовою, включаючи статті, оповідання, вірші та фрагменти коду. * Музика: створення музичних треків, мелодій і навіть цілих композицій. * Дизайн: Створення дизайнів продуктів, логотипів, інтерфейсів користувача та архітектурних макетів. Ці програмні інструменти є цінними для художників, дизайнерів, розробників та інших професіоналів, які прагнуть оптимізувати свої творчі процеси, досліджувати нові ідеї або розширювати наявні робочі процеси. Програмне забезпечення Generative AI часто дозволяє користувачам контролювати різні параметри або вхідні обмеження, щоб керувати процесом генерації та досягати бажаних результатів.
Запит на новий застосунок
ChatGPT
chatgpt.com
Chatgpt-це безкоштовна система AI AI. Використовуйте його для залучення розмов, отримайте розуміння, автоматизуючі завдання та засвідчіть майбутнє AI, все в одному місці.
Perplexity
perplexity.ai
Заплутається AI-це дослідницька та розмовна пошукова система, що працює на AI-CHATBOT, яка відповідає на запити з використанням тексту прогнозування природної мови. Запущений у 2022 році, здивування генерує відповіді за допомогою джерел з Інтернету та цитує посилання в текстовому відповіді.
Google Gemini
gemini.google.com
Близнюки надає вам прямий доступ до найкращої родини моделей AI, щоб ви могли: - отримати допомогу з написанням, мозковим штурмом, навчанням тощо - Підсумуйте та знайдіть швидку інформацію від Gmail або Google Drive - Створити зображення на льоту - Використовуйте текст, голос, фотографії та камеру, щоб отримати допомогу по -новому Раніше відомий як Бард.
DeepSeek
deepseek.com
DeepSeek пропонує інструменти, які використовують розширений AI та машинне навчання, щоб допомогти організаціям приймати кращі рішення, керовані даними, за допомогою вдосконалених можливостей пошуку та аналізу великих наборів даних. Сам, здається, веб-сайт зосереджується на наданні AI-оглядів, що дозволяє користувачам шукати та отримувати дані розумнішим, ефективнішим способом. Це може включати такі речі, як: -Інтелектуальний пошук: Використання AI для покращення традиційних функцій пошуку, таких як розуміння контексту чи настроїв у пошуках. -Датові розуміння: Використання AI для розкриття моделей та тенденцій даних, які можуть бути не відразу очевидними. -Поси додатків: допомога підприємствам використовувати дані для оптимізації прийняття рішень та операцій.
Claude
claude.ai
Claude By Antropic - це асистент AI наступного покоління, побудований антропом і навчений бути безпечним, точним та безпечним, щоб допомогти вам зробити найкращу роботу.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Ваш щоденний супутник AI. Microsoft Copilot використовує потужність AI для підвищення продуктивності, розблокування творчості та допомагає вам краще зрозуміти інформацію з простим досвідом чату.
ElevenLabs
elevenlabs.io
Elevenlabs - компанія AI Audio Research and Deployment. Наша дослідницька група розробляє аудіо моделі AI, які генерують реалістичні, універсальні та контекстно усвідомлені мовлення та звукові ефекти. Наша команда з продуктів робить ці моделі доступними для повсякденних користувачів, професій та підприємств для створення та локалізації контенту. Наша технологія використовується для озвучення аудіокниг та статей новин, анімаційних персонажів відеоігор, допомоги у попередньому виробництві фільму, автоматизованих процесах локалізації у розвагах, створюйте динамічний аудіо-контент для соціальних медіа та реклами та навчає медичних працівників. Він також надавав голоси тим, хто їх втратив, і допомогло людям з доступними потребами у своєму повсякденному житті.
VEED
veed.io
VEED-це все-в-одна платформа для підприємств, які хочуть масштабувати відеопродукцію. Клієнти в 200+ країнах з маркетингу, продажів, науково -дослідних та соціальних медіа створюють відео 30 разів швидше, ніж будь -коли раніше. Veed ставить силу в руки вашої команди: * Запишіть якісний вміст * Редагувати відео з легкістю * Транскрибуйте автоматично Забудьте про вивчення незграбного та дорогого програмного забезпечення для редагування або покладання на агенції. VEED - ваш інтуїтивно зрозумілий набір відеороликів. Кожен, від генерального директора до стажування, може використовувати його для створення професійних відеороликів, без професійних навичок. Veed Enterprise дозволяє вам: * Співпрацюйте з іншими членами команди в режимі реального часу * Доступ до бібліотеки з 30 000+ акцій медіа -медіа * Використовуйте власні шаблони, щоб заощадити час О, і VEED має набір інструментів AI, щоб зробити виробництво 10 разів ефективнішим. Eeed ai дозволяє вам: * Перетворити текст на відео за допомогою аватар AI * Автоматично генерувати точні субтитри * Миттєво видалити фони відео та зображення * І багато іншого VEED-це програмне забезпечення, що підживлює відео стратегії світового класу для понад 3 мільйони творців. * Veed - це платформа для редагування відео, яка пропонує такі функції, як автоматичні субтитри, виявлення вмісту та різні варіанти дизайну. * Користувачі часто згадують простоту використання, точність функції підзаголовка та різноманітність варіантів дизайну, які дозволяють творче редагування та відеоролики професійної якості. * Рецензенти пережили такі питання, як обмеження щодо функцій на основі рівня членства, випадкових повільних часів обробки та прагнення до більш досконалих функцій базового плану.
Leonardo.AI
leonardo.ai
Генеруйте активи якості виробництва для своїх творчих проектів зі швидкістю та стильною відповідністю.
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI — це LLM для кодування, розроблений, щоб змінити спосіб створення програмного забезпечення. Створюючи BLACKBOX.AI, наша мета полягає в тому, щоб: Прискорення темпів інновацій у компаніях, дозволяючи інженерам у 10 разів швидше створювати та випускати продукти Прискорити зростання кількості інженерів програмного забезпечення в усьому світі та збільшити кількість інженерів у 10 разів із ~100 млн. до 1 млрд.
QuillBot
quillbot.com
Quillbot-це платформа для написання AI, яка допомагає понад 35 мільйонам щомісячних активних користувачів у 150 країнах. Завдяки своїм інноваційним продуктам людини в циклі, Quillbot має на меті зробити письмо безболісно, зберігаючи унікальну перспективу та голос користувача.
GravityWrite
gravitywrite.com
GravityWrite — це інноваційний інструмент для створення контенту, який використовує можливості штучного інтелекту, щоб допомогти користувачам створювати високоякісний письмовий контент. Завдяки вдосконаленим алгоритмам, настроюваним параметрам і зручному інтерфейсу GravityWrite прагне спростити процес створення вмісту та підвищити продуктивність. GravityWrite — це комплексний інструмент для створення контенту, який використовує технологію AI для створення цікавого та добре структурованого письмового контенту. Він пропонує зручний інтерфейс і низку функцій, які спрощують створення високоякісних статей, публікацій у блогах, маркетингових текстів тощо. GravityWrite прагне заощадити час і зусилля користувачів шляхом автоматизації процесу створення контенту. GravityWrite пропонує кілька функцій, які можуть покращити процес створення вмісту: * Генерація контенту за допомогою штучного інтелекту: GravityWrite використовує розширені алгоритми штучного інтелекту для створення пропозицій щодо високоякісного контенту на основі ваших вхідних даних. Він аналізує дані з різних джерел, щоб надати точні та відповідні рекомендації щодо вмісту. * Параметри налаштування: за допомогою GravityWrite у вас є можливість налаштувати створений вміст відповідно до голосу вашого бренду та цільової аудиторії. Ви можете налаштувати тон, стиль і довжину вмісту відповідно до ваших потреб. * Оптимізація ключових слів: GravityWrite включає інтелектуальну оптимізацію ключових слів, допомагаючи вам створювати дружній до SEO вміст, який може покращити рейтинг вашої пошукової системи. Завдяки плавній інтеграції релевантних ключових слів ви можете підвищити видимість свого вмісту та залучити більше звичайного трафіку. * Виявлення плагіату: GravityWrite містить вбудовану функцію виявлення плагіату, щоб переконатися, що створений вами вміст є оригінальним і унікальним. Це допоможе зберегти ваш авторитет і уникнути будь-яких можливих покарань з боку пошукових систем. * Економія часу: GravityWrite спрощує процес створення вмісту, надаючи вам добре структуровані пропозиції щодо вмісту. Це економить ваш час на дослідження та написання, дозволяючи вам зосередитися на інших аспектах вашої роботи.
PromeAI
promeai.com
PromeAI має потужні помічники дизайну на основі штучного інтелекту та обширну керовану бібліотеку стилів моделей AIGC (C-AIGC), що дозволяє легко створювати приголомшливу графіку, відео та анімацію. PromeAI є важливим інструментом для архітекторів, дизайнерів інтер’єрів, продуктових дизайнерів і дизайнерів ігор/анімації.
Fliki
fliki.ai
Fliki допомагає створювати аудіо- та відеоконтент у масштабі за допомогою генеративного штучного інтелекту. * Fliki — це інструмент для створення відео, який використовує технологію штучного інтелекту для створення відео на основі наданих користувачами ідей або посилань на продукти Amazon. * Рецензенти високо оцінюють зручний інтерфейс Fliki, його здатність економити час під час створення відео та високу візуальну якість створюваних відео. * Користувачі згадували такі проблеми, як збої в озвучці, відсутність ясності щодо використання «хвилин», випадкові помилки в безкоштовній версії та обмеження в налаштуваннях і редагуванні відео.
D-ID
d-id.com
D-ID-це зв'язок інновацій у генеративному пейзажі AI, перетворюючи все ще фотографії на динамічні відео-розповіді та інтерактивний досвід, що демонструє цифрові люди. Його надійний API є унікальним у своїй здатності забезпечити генерацію відео в режимі реального часу, яке є центральним для прямих потоків та інтерактивних занять у таких секторах, як досвід клієнтів (CX), маркетинг та навчання та розвиток. Студія та мобільні додатки Creative Reality ™ розширюють інноваційне охоплення D-ID, спрощуючи створення та налаштування відеороликів, що генеруються AI, та втілення прихильності D-ID до збагачення цифрового спілкування.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Microsoft Designer-це інструмент дизайну, що працює на AI, який допомагає створювати дизайни та редагувати фотографії за лічені секунди. Розкрийте свою творчість - візуально створити, дизайн та редагувати майже все, що ви можете собі уявити за допомогою AI. Використовуйте силу генеративного AI, щоб створити привабливі зображення зі своїми словами, ремеслом дизайну наступного рівня, які випускають як персоналізовані листівки на день народження, святкові листівки та шпалери для вашого телефону, і навіть використовуйте AI для редагування фотографій, таких як експерт-стирання небажаних Об'єкти з фотографій. Створіть те, що хочете, коли і де вам це потрібно. Ключові можливості: * Зображення: Створіть будь -яке зображення, яке ви можете собі уявити. Науково-фантастичне мистецтво, сюрреалістичні сцени, смішні образи? Мріяти, опишіть його та створіть за допомогою AI. Ваша уява безмежна! * Наклейки: Створіть щось, що прилипає. Зробіть спеціальні наклейки, які допомагають вам дотримуватися додатків для обміну повідомленнями, соціальними тощо. * Відредагуйте за допомогою AI: Зробіть свої фотографії та зображення ідеальними за допомогою AI. * Генеративна стирання: Стерти небажані відволікання, щоб зробити предмети, які ви не хочете, у своєму зображенні зникають. * Видаліть фон: Скажи до побачення до поганих фонів. Легко видаліть небажані фони зображення за один крок. * Розмиття фону: принесіть те, що найважливіше у фокусі. Розмиває фон будь -якого зображення, щоб зробити ваш предмет поп -поп. * Додайте фільтри, коригуйте яскравість, змініть розмір: налаштувати, щоб відповідати своєму творчому баченню, включаючи розмір розміру, щоб перетворити свої творіння на квадратний або спеціальний розмір, який підходить саме право. * Шпалери/фони: поставте все на дисплеї. Створіть власні шпалери або фон, щоб відповідати вашому поточному настрою, зробити заяву або зберегти особливий випадок спереду та зосередитись на екрані телефону. * Вітальні листівки: виготовляйте ідеальне привітання для будь -якого випадку. Від листівки до дня народження до святкових листівок і за його межами створіть продуману вітальну листівку з персоналізованими повідомленнями та зображеннями, навіть якщо ви втрачаєте слова. * Монограми: Зробіть свій слід. Додайте трохи особистої попси до свого повсякденного життя або на особливий випадок, як весілля з спеціальними монограмами, які використовують листи та інше, щоб визначити ваш знак. * Запрошення: Створіть запрошення, які вау. Налаштуйте свої запрошення на кожен раз та будь -яку подію, як дні народження, весілля та все інше велике чи маленьке. * Соціальні повідомлення: виділяються в Інтернеті. Підніміть та розробляйте наступну соціальну публікацію з дизайнером, щоб створити ідеальне зображення та текст, щоб поділитися в Інтернеті. * Значки: висловлюйте себе візуально. Створіть піктограми, щоб легко передавати своє бачення та прикрасити свої конструкції. * Емоджи: висловлюйте себе! Майте ідеальну реакцію під рукою з спеціальними емоційними емоджами, щоб відповідати будь -якому настрою. * Сторінки книжок -розмальовки: забарвлюйте його та потрапляйте у свій потік. Створіть спеціальні сторінки розмальовки, щоб зробити розмальовку більш захоплюючим. Чудово підходить для будь -якого віку. * Зображення кадру: Перетворіть свої фотографії в індивідуальну обрамлену пам'ять, якою ви можете поділитися всюди. * Колажі: принесіть улюблені фотографії, стилі та описи разом, створіть власний колаж із улюблених спогадів. * Банери: Створіть банери для заголовків інформаційних бюлетенів, соціальних профілів тощо, щоб привернути увагу та виділитися.
Murf AI
murf.ai
За допомогою штучного інтелекту Murf AI працює над спрощенням голосового аудіо та робить доступним для всіх високоякісне озвучення. Murf допомагає користувачам створювати реалістичні озвучення за лічені хвилини, не потребуючи жодного обладнання для запису. * Murf.ai — це інструмент, який перетворює текст на мовлення, створює відео та субтитри, а також пропонує різноманітні голоси для налаштування. * Рецензентам подобається інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, різноманітність доступних голосів, можливість налаштовувати вимову та бездоганна інтеграція з іншими платформами, такими як Canva. * Рецензенти згадували про такі проблеми, як голоси, які іноді звучать як роботизовані, потреба в більшій кількості голосів різними мовами та акцентами, а також висока вартість додаткових функцій.
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics — медіа-технологічний стартап, який розробляє інструмент штучного інтелекту, який дозволить незалежним кінематографістам створювати відеофільми на рівні блокбастерів за незначну частину бюджету.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney — це програма та служба генеративного штучного інтелекту, створена та розміщена незалежною дослідницькою лабораторією Midjourney, Inc. у Сан-Франциско. Midjourney генерує зображення з описів природною мовою, які називаються підказками, подібно до DALL-E OpenAI та Stable Diffusion від Stability AI.
FakeYou
fakeyou.com
FakeYou — це платформа на базі штучного інтелекту, яка дозволяє користувачам перетворювати текст на мову або запис голосу на інший голос за допомогою технології deepfake. Сервіс пропонує перетворення тексту в мовлення, перетворення голосу в голос і синхронізацію відео. FakeYou використовує вдосконалені моделі глибокого навчання, навчені годинами мовних даних, щоб створювати реалістичні та природні голоси. Користувачі можуть вводити текст або аудіо та вибирати один із багатьох підтримуваних варіантів голосу, як-от знаменитостей, мультфільмів, персонажів ігор тощо. Система синтезу мовлення аналізуватиме введений текст і генеруватиме людський голос, який читатиме текст вголос. Механізм перетворення голосу може перетворити голосовий запис на інший голос, як у Гомера Сімпсона чи Барака Обами.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly - це провідна світова компанія з питань надання допомоги AI, яку довіряють понад 30 мільйонів людей та 70 000 професійних команд щодня. Від миттєвого створення першого проекту до вдосконалення кожного повідомлення, Граммури допомагають людям у 96% Fortune 500 отримати свою думку - і отримати результати - без компрометації безпеки чи конфіденційності. Ми віримо, що чудова письма робить роботу. Пропозиції продуктів Grammarly - Grammarly Business, Grammarly Premium, Grammarly Free та Grammarly for Education - робота, де ви робите, надаючи контекстно релевантну підтримку написання понад 500 000 додатків та веб -сайтів. Заснований у 2009 році, Grammarly - № 7 на Forbes Cloud 100, одна з 100 найвпливовіших компаній Time, одна з найбільш інноваційних компаній компанії в AI та одна з найкращих робочих місць Inc. Ми працюємо з віддаленою гібридною робочою моделлю, тобто ми в першу чергу працюємо з дому та зустрічаємось для особистої співпраці в наших центрах у Північній Америці та Європі.
Replit
replit.com
Rep.it-це стартап на базі Сан-Франциско та Інтернет-IDE (інтегроване середовище розвитку). Його назва походить від абревіатури REPL, яка означає "Читати - EVALAUT - PRINT PTECT". Сервіс був створений йорданським програмістом Амджадом Масадом та Джорданським дизайнером Хая Оде в 2016 році. Rep.it дозволяє користувачам писати код та створювати додатки та веб -сайти за допомогою браузера. Крім того, Repl.it дозволяє користувачам ділитися проектами різними способами. Вони також приймають "джеми", кодуючи змагання на основі певної теми. Призи змагань часто відрізняються від тимчасового оновлення рахунку, грошей, криптовалюти або подарункової картки. REPT AT REPL.IT - це інтерактивне середовище програмування. Ви можете створити робочу область у найпопулярніших мовах програмування, де вам надається контейнер на віртуальній машині, де ваш код може працювати. У будь -якій даній REPL є дві основні частини - редактор та консоль. Редактор використовує Монако, ту саму технологію, яка впораюється кодом Visual Studio. На мобільному плані редактор - ACE. Rep.it має преміальний рівень під назвою Хакерський план. Це дозволяє отримати більше місця для зберігання, приватного коду та необмежених співробітників проекту, а план освіти Github включає 3 місяці безкоштовно від плану хакера. На Rep.it, включаючи Python, Ruby, HTML та Java. Компанія отримала фінансування від Y Combinator, Andreessen Horowitz, Bloomberg Beta та інших. "Компанія має понад 500 000 щотижневих активних розробників та понад 3 мільйони користувачів. На сайті Repl.it також є форум розмов. Цей форум використовується багатьма розробниками у всьому світі для поділу своїх творінь. Форум зберігається чистим модераторами розмови.
Hugging Face
huggingface.co
Спільнота ШІ будує майбутнє. Створюйте, навчайте та розгортайте сучасні моделі на базі еталонного відкритого коду в машинному навчанні.
ClipDrop
clipdrop.co
Створюйте професійні візуальні ефекти без фотостудії. ClipDrop — це набір інструментів для візуального редагування та створення на основі штучного інтелекту на базі Stability AI. Платформа має масу функцій, включаючи інструменти для видалення фону, очищення об’єктів, масштабування зображень, пересвітлення тощо. ClipDrop також пропонує API, який дозволяє розробникам легко інтегрувати можливості ШІ у власні програми. Одна з найновіших функцій ClipDrop, Reimagine XL, дозволяє створювати нескінченні варіації ваших зображень, ідеальних для дизайнерської роботи та концепт-арту.
Booth AI
booth.ai
Створюйте фотографії професійної якості за допомогою ШІ. Швидко створюйте високоякісні фотографії способу життя, просто вказавши потрібний знімок і завантаживши зразки зображень продукту.
Runway
runwayml.com
Все, що потрібно для редагування відео, швидко. Магічні інструменти AI, співпраця в реальному часі, точне редагування тощо. Ваш набір створення відео наступного покоління. Злітно -посадкова смуга - це дослідницька компанія, яка є норацією нових інструментів для уяви людини. Він був на передньому плані багатомодальних систем AI, гарантуючи, що майбутнє створення контенту доступне, контрольоване та розширення можливостей для творців. Місія злітно -посадкової смуги - забезпечити, щоб хтось де завгодно розповісти свої історії. Він вважає, що методи глибокого навчання, застосовані до аудіовізуального контенту, назавжди змінить засоби мистецтва, творчості та дизайну.
Botpress
botpress.com
Botpress — це генеративна платформа штучного інтелекту для створення чат-ботів ChatGPT, що дозволяє користувачам створювати чат-боти з інтуїтивно зрозумілим досвідом створення на основі найновіших LLM і GPT від OpenAI. Платформа пропонує широкий спектр функцій, включаючи GPT-Native Engine і Conversation Studio, яка надає редактор чат-ботів нового покоління. Крім того, платформа містить Hub, який є найбільшою колекцією інтеграцій, які користувачі можуть використовувати для інтеграції своїх чат-ботів з іншими інструментами та службами. Він також пропонує різноманітні ресурси, зокрема документацію, відеоуроки, SDK і форум спільноти на Discord. Botpress Cloud — це нова функція платформи, яку користувачі можуть випробувати, щоб швидше створювати та розгортати свої чат-боти, а Visual Flow Editor пропонує інтуїтивно зрозумілий візуальний редактор потоків, який дозволяє користувачам оживляти розмови своїх користувачів. Платформа також надає різноманітні готові інтеграції та навички, створені за допомогою найбільшої спільноти чат-ботів з відкритим вихідним кодом, що дозволяє користувачам пришвидшити процес створення. Користувачі можуть використовувати статистику платформи з аналізу аналітики, неправильного розуміння та аналізу настроїв, щоб постійно вдосконалювати свій чат-бот. Крім того, Botpress пропонує розгортання в один клік на всіх своїх каналах, щоб зустріти користувачів там, де вони є. Botpress довіряють тисячі організацій, і він створив різні шаблони, зокрема Shopping Companion, Health Bot Template, Banking Support, IT Assistant, Telco Billing Advisor, Fitness Friend, HR Helper і Language Tutor chatbots. Загалом, Botpress пропонує різноманітні інструменти та функції, які роблять створення та розгортання чат-ботів швидшим і легким.
Friday AI
heyfriday.ai
Friday AI, інструмент написання природною мовою, який допомагає створювати власний вміст для всіх ваших потреб. Незалежно від того, чи пишете ви блог, рекламу, есе чи оповідання, Friday AI може допомогти вам розробити письмовий матеріал, який вам потрібен, щоб поширити своє повідомлення. Friday AI — це помічник нового покоління для написання зі штучним інтелектом, який може генерувати сотні слів миттєво. Помічник зі штучним інтелектом — це більше, ніж інструмент, це помічник у вашому робочому процесі, рука допомоги, щоб вибрати правильні слова та фрази для оптимізації вашого вмісту. Користувачі вибирають із понад 40 шаблонів і 30 тонів написання, вводять кілька ключових слів, і BAM Friday AI створює оригінальний захоплюючий вміст менш ніж за секунду. Незалежно від того, чи пишете ви довгі блоги, дописи в соціальних мережах, рекламу, творчі історії чи шукаєте поради щодо покращення SEO та мета-описів свого веб-сайту, Friday AI допоможе вам виконати роботу завдяки широкому спектру можливостей, які перевершують інші Асистенти ШІ. Розробка Friday AI – це зусилля спільноти; ваші відгуки та використання Friday AI не тільки покращують наш алгоритм машинного навчання, але й безпосередньо оцінюються нашою командою розробників, щоб покращити його відповідно до ваших потреб. Тепер ваш творчий помічник чекає, щоб надихнути вас. Створюйте більше та оптимізуйте свій робочий процес за допомогою Friday AI!
DeftGPT
deftgpt.com
За допомогою DeftGPT ви можете: * Спростіть написання свого вмісту: DeftGPT дозволяє вам ставити запитання, миттєво отримувати відповіді та вести інтерактивні розмови за допомогою ШІ. Ви матимете миттєвий доступ до GPT-4, gpt-3.5-turbo, Claude від Anthropic та багатьох інших ботів. * Керування командою: DeftGPT спрощує керування та виставлення рахунків, дозволяючи запрошувати необмежену кількість учасників до облікового запису вашої організації. Це економить ваші гроші, підвищуючи загальну продуктивність. Крім того, за допомогою нашого плану ви можете об’єднати свої платежі в одному обліковому записі для додаткової зручності. * Спілкуйтеся в чаті з будь-яким PDF-файлом або документом: від юридичних угод до фінансових звітів, DeftGPT вдихає життя у ваші документи. Ви можете ставити запитання, отримувати підсумки, знаходити інформацію та багато іншого. Крім того, він сумісний з різними форматами, включаючи PDF, txt, docx, doc і навіть eml! * Отримуйте результати, схожі на ChatGPT, поруч із Пошуком Google: ідеальний інструмент для отримання точних і надійних результатів пошуку разом із Google. Попрощайтеся з нерелевантними даними та отримуйте точні відповіді за допомогою нашої інтелектуальної інтеграції. Оптимізуйте пошук за допомогою DeftGPT! * Створюйте вміст у Chrome у будь-який час: створюйте винятковий вміст із легкістю за допомогою Chrome, натискаючи налаштований ярлик. Цей швидкий і легкий спосіб дає змогу створювати характерний та привабливий вміст або змінювати наявний текст для таких завдань, як перегляд біографій у соціальних мережах або скорочення статей. Крім того, ви можете налаштувати ярлик відповідно до ваших уподобань. * Використовуйте DeftGPT де завгодно: DeftGPT — це ваш улюблений інструмент для бездоганної інтеграції на різноманітних платформах. Використовуйте його в популярних програмах, таких як Документи Google, клієнти електронної пошти та соціальні мережі. Крім того, завдяки своїй універсальності DeftGPT без зусиль працює з такими платформами, як Gmail, LinkedIn, Twitter, Facebook тощо.
WOMBO Dream
dream.ai
Створюйте чудові твори мистецтва, використовуючи потужність ШІ. Введіть підказку, виберіть художній стиль і подивіться, як WOMBO Dream за лічені секунди перетворить вашу ідею на картину на основі штучного інтелекту.
Undetectable AI
undetectable.ai
Undetectable.ai – найкраще рішення для тих, хто хоче використовувати текст, згенерований ШІ, без ризику бути позначеним як штучний детекторами ШІ, такими як GPTzero. Завдяки Undetectable.ai ви можете бути впевнені, що кожен детектор штучного інтелекту на ринку сприйме ваш текст як людський. Використовуючи передову технологію штучного інтелекту, Undetectable.ai бере ваш створений штучним інтелектом контент і покращує його тонкими варіаціями, нюансами та невідповідностями, які імітують шаблони людського письма. Результатом є кінцевий результат, який неможливо відрізнити від тексту, написаного людиною.
Hippo Video
hippovideo.io
ВІДЕО HIPPO: Легке створення та розповсюдження відео з AI з AI Hippo Video дає можливість бізнесу створювати вражаючі відео в масштабі, усуваючи необхідність тривалих сеансів запису або складного редагування. Наша платформа, що працює на AI, впорядковує процес, що дозволяє вам: * Професійні відеоролики ремесла за лічені хвилини: Hippo Video пропонує текст-відео, інтерактивні аватари людини, а також параметри запису екрану та веб-камери, щоб швидко створити відшліфовані відео. * Досягніть більш широкої аудиторії: персоналізуйте відео -досвід із користувацькими фоном, CTA та багатомовними можливостями. Залучайте глядачів у всьому світі та задовольняйте різноманітні уподобання. * Підвищення ефективності залучення: виходить за рамки статичного контенту. Наші інтерактивні відео дозволяють глядачам вживати заходів з CTA, формами, опитуваннями та опитуваннями, зберігаючи їх зачаровані протягом усього часу. * Підвищення ефективності: автоматизація виробництва відео, переробка існуючого вмісту (блогів, документів, презентацій) у залучення форматів та звільняйте цінний час вашої команди. Роздайте можливість своїм командам між відділами: * Підвищення впливу GTM: Створіть вражаючі відео -електронні листи, пояснювачі та демонстрації, щоб підвищити стратегію продажів та маркетингу. * Посилення L&D: Розробіть залучення та інтерактивні навчальні відео для більш ефективного досвіду навчання. * Поліпшення обслуговування клієнтів: побудувати комплексну відео -бібліотеку з поширеними питаннями, статтями KB та демонстраційними продуктами, зменшенням навантаження на підтримку. * Персоналізуйте Outreach в масштабах: ремесло персоналізовані відео для широкої аудиторії за допомогою шаблонів, що працюють на AI, що сприяють більш глибоких зв’язках. * Розширення можливостей розробників: інтегруйте можливості відео у свою існуючу платформу з SDK Video Hippo.
GPTZero
gptzero.me
GPTZero — це провідний детектор штучного інтелекту для перевірки того, чи був документ написаний великою мовною моделлю, такою як ChatGPT. GPTZero виявляє ШІ на рівні речень, абзаців і документів. Модель GPTZero була навчена на великому, різноманітному корпусі тексту, написаного людиною та створеного штучним інтелектом, з акцентом на англійській прозі. На сьогоднішній день GPTZero обслуговує понад 2,5 мільйони користувачів у всьому світі та співпрацює з понад 100 організаціями у сферах освіти, найму, видавництва, юридичних справ тощо.
Winston AI
gowinston.ai
Winston AI — провідний у галузі інструмент виявлення AI-контенту, який допомагає перевіряти AI-контент, створений за допомогою ChatGPT, GPT-4, Google Gemini та багатьох інших великих мовних моделей. Детектор вмісту штучного інтелекту – це програмне забезпечення, створене для надання ясності щодо оригінальності тексту та визначення того, чи був текст написаний інструментом створення тексту штучного інтелекту, таким як ChatGPT, чи його написала людина. Виявлення вмісту штучним інтелектом використовує великі набори даних і ряд інших факторів, щоб забезпечити цю оцінку.
Humbot
humbot.ai
Humbot — це гуманізатор ШІ, який може допомогти вам обійти виявлення ШІ. Гуманізуйте текст штучного інтелекту та впевнено пишіть з Humbot. Humbot пропонує передову технологію для гуманізації тексту штучного інтелекту та досягнення 100% людського результату, минаючи виявлення штучного інтелекту. Це гарантує, що створений штучним інтелектом контент є автентичним, оригінальним і нерозпізнаним більшістю детекторів. Процес є швидким, легким і створює високоякісний, читабельний текст без граматичних помилок. Завдяки передовій технології він гарантує оригінальність переписаного тексту та надає реальні приклади його ефективності. Користувачі високо оцінили його ефективність уникнення виявлення та знайшли його корисним для різних типів вмісту. Humbot також забезпечує безпеку та захист даних користувачів. Завдяки своєму інноваційному підходу він отримав позитивні відгуки від творців контенту, дослідників і компаній. Гуманізатор штучного інтелекту може принести користь тим, хто намагається обійти виявлення штучного інтелекту без шкоди для чесності чи чесності. Загалом, Humbot пропонує надійне рішення для випередження у створенні контенту, без зусиль обходячи виявлення ШІ
Speechson
speechson.com
ШІ-генератор голосу онлайн. Швидко й легко перетворюйте текст на мовлення за допомогою реалістичних і природних голосів.
Craiyon
craiyon.com
Craiyon — це модель штучного інтелекту, яка може малювати зображення з будь-якого текстового повідомлення!
Fotor
fotor.com
Генератор зображень AI FOTOR - це онлайн -інструмент, призначений для створення зображень із текстових підказок. Це дозволяє користувачам майже миттєво візуалізувати ідеї, створюючи мистецтво та зображення, що генеруються AI, на основі введення. Окрім функції генерації зображень, що працюють на AI, FOTOR також пропонує вичерпний набір інструментів редагування зображень. До них відносяться зміна, обрізання, розмивання, заточення та додавання тексту або кордонів до зображень. Окрім традиційних редагувань, користувачі можуть перетворити фотографії на ескізи або мультфільми, створювати колажі, об'єднати зображення та змінювати фони фото. Платформа також надає інструменти для маніпулювання функціями обличчя, висококласними зображеннями та навіть генерування файлів PNG. Можливості FOTOR поширюються на створення логотипів, флаєрів та плакатів для маркетингу, а також активів соціальних медіа, таких як ескізи YouTube або дизайн Instagram Post. Платформа охоплює широкий спектр програм, таких як редагування тексту на зображеннях, розфарбовування фотографій та видалення об’єктів чи фона із зображень. Окрім редагування фотографій, FOTOR пропонує подібні інструменти AI для генерації та вдосконалення відео та GIF, також дозволяючи користувачам видалити водяні знаки або предмети.
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI — це безкоштовний онлайн-інструмент для створення зображень на основі штучного інтелекту. Він спрямований на задоволення різноманітних творчих потреб, зокрема створення мистецтва, публікацій у соціальних мережах, презентацій, плакатів, відео, логотипів тощо. Він надає зручний для новачків спосіб редагувати зображення як професіонал за допомогою функцій, що підтримуються ШІ. Користувачі можуть створювати унікальні витвори мистецтва, фотореалістичні зображення та експериментувати зі злиттям реальних і синтетичних зображень для створення приголомшливих візуальних ефектів. Ця платформа також пропонує «Редагування змішаних зображень», динамічний спосіб поєднання різних зображень у переконливі композиції, що забезпечує величезну творчу гнучкість. Пропозиція Playground AI виходить за рамки стандартного редагування зображень, дозволяючи користувачам розширювати зображення за їхні вихідні межі, плавно інтегрувати об’єкти в різноманітні сцени та матеріалізувати свої творчі ідеї у візуальну реальність. Це ще більше підвищує потенціал співпраці, надаючи функції для поєднання ідей з іншими, розширюючи таким чином сферу творчості. Незважаючи на свої потужні можливості, Playground AI зберігає прихильність до зручності, доступності та інклюзивності, що робить його ідеальним вибором як для досвідчених дизайнерів, так і для новачків, які наважуються створювати зображення.
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT — це платформа для спільної роботи, на якій команди від 2 до 2000 людей можуть використовувати ШІ для своєї роботи. Навчайтеся, співпрацюйте та опануйте ШІ в одному спільному робочому просторі. Уявіть собі світ, де колективний інтелект вашої команди посилюється ШІ, що стимулює креативність, підвищує продуктивність і сприяє інноваціям. Звичайно, ви усвідомлюєте потенціал LLM, як-от ChatGPT, але переконати всю свою команду не так просто. Ви хочете налагодити ефективні робочі процеси на основі штучного інтелекту та поділитися інформацією про штучний інтелект з усіма, але вам не вистачає спеціальної платформи для досягнення цього. Ви навіть задаєтеся питанням: «Чи моя команда повністю використовує потенціал ШІ?» Зустрічайте Team-GPT.
Rewording
rewording.io
Rewording.io — швидкозростаючий постачальник мовних рішень, який пропонує клієнтам у всьому світі послуги професійного редагування, вичитки, перекладу та транскрипції. Завдяки команді досвідчених лінгвістів і експертів із предметних питань Rewording.io прагне надавати високоякісні мовні рішення, які є точними, з урахуванням культурних особливостей і адаптовані до конкретних потреб кожного клієнта. Незалежно від того, чи ви студент, дослідник, автор чи бізнес-професіонал, Rewording.io може допомогти вам досягти ваших комунікаційних цілей, гарантуючи, що ваші документи без помилок, добре написані та ефективно передають ваше повідомлення. Їхні послуги створені для економії вашого часу та зусиль, одночасно покращуючи якість і вплив вашого письмового чи усного вмісту. Rewording.io також пропонує різноманітні інноваційні мовні інструменти та ресурси, зокрема перевірку плагіату, перевірку граматики та генератор цитат, щоб допомогти вам покращити свої навички письма та уникнути типових мовних помилок. Їхня зручна платформа, оперативна підтримка клієнтів і гнучкі варіанти ціноутворення дозволяють легко та доступно отримати доступ до необхідних мовних рішень, коли вони вам потрібні. Загалом Rewording.io є надійним партнером для всіх, хто прагне вдосконалити свої навички спілкування та досягти своїх цілей, пов’язаних із мовою. Незалежно від того, чи потрібна вам допомога з редагуванням, вичиткою, перекладом або транскрипцією, Rewording.io має досвід і ресурси, щоб забезпечити ваш успіх.
Ai Humanizer
aihumanizer.ai
AI Humanizer — це передовий засіб для видалення виявлення штучного інтелекту, який може перетворювати текст штучного інтелекту на людський вміст. Він може гуманізувати текст штучного інтелекту, використовуючи природні, людські стилі написання, щоб він звучав достатньо автентично, щоб обійти виявлення штучного інтелекту.
Monica
monica.im
Monica — це розширення для Chrome на базі ChatGPT APl, призначене для того, щоб стати вашим персональним помічником для легкого спілкування в чаті та копірайтингу. Просто натисніть Cmd+M або Ctrl+M і почніть спілкуватися з нею. Або дозвольте Моніці допомогти вам створити та вставити текст на будь-яку веб-сторінку. Виберіть із понад 80 шаблонів, щоб швидко створити маркетингову копію. Виберіть текст на веб-сторінці, і дозвольте Моніці пояснити, перекласти, перефразувати для вас.
whatwide.ai
whatwide.ai
WhatWide.ai – найкращий помічник зі штучним інтелектом, призначений для підвищення вашої продуктивності в соціальних мережах і онлайн. Завдяки понад 30 різним типам штучного інтелекту ми допоможемо вам! Наш сервіс розроблений, щоб допомогти невеликим творцям контенту, малому та середньому бізнесу.
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite — це помічник з написання на основі штучного інтелекту, який може допомогти письменникам опанувати мистецтво оповідання і пришвидшити їхній творчий процес написання. Один із найкращих генераторів історій зі штучним інтелектом, інструмент не тільки виправляє граматичні та орфографічні помилки. Він виходить за рамки цього, пропонуючи способи покращити ваш стиль написання, оживити нових персонажів і допомогти вам зробити ваші історії більш привабливими. Це все одно, що мати експерта-слівника, готового допомогти вам знайти правильні слова, перефразувати речення та навіть придумати повороти сюжету, про які ви, можливо, не думали. Sudowrite використовує найсучасніші методи глибокого навчання для створення реалістичного та відповідного контексту тексту. Sudowrite базується на моделях трансформаторів GPT-3 і GPT-4 із понад 175 мільярдами параметрів, які вивчають загальні поняття з даних навчання. Модель генерує текст, вгадуючи, що, швидше за все, буде наступним, одне слово за раз. Sudowrite не призначений для написання, але може допомогти вам значно покращити та пришвидшити ваше написання. Це чудовий інструмент для авторів, творчих людей і авторів романів.
Paperpal
paperpal.com
Paperpal — це комплексний помічник з академічного письма зі штучним інтелектом, який забезпечує генеративну підтримку штучного інтелекту, мовні пропозиції в реальному часі та перевірки на плагіат, щоб допомогти вам писати краще, швидше з вищими шансами на успіх. Створений для академічного письма та навчений мільйонам мовних виправлень професійними академічними редакторами в понад 1300 тематичних областях, Paperpal забезпечує людську точність зі швидкістю машини. За допомогою Paperpal ви можете подолати письменницький блок за допомогою мозкового штурму ідей, пришвидшити написання за допомогою чітких контурів і отримати академічні переклади на 25+ мов. Ви також отримуєте поглиблені мовні та граматичні перевірки з допомогою у перефразуванні, скороченні слів і правильному виборі слів відповідно до умов академічного письма та тону. Від написання першої чернетки до забезпечення готовності рукопису до подання, Paperpal допоможе вам. Ознайомтеся безкоштовно або підпишіться на Paperpal Prime ($19/місяць), щоб отримати необмежений доступ до преміум-функцій, включаючи нашу надійну онлайн-перевірку плагіату та понад 30 перевірок рукописів. Це так само просто, як написати, перевірити, виправити, досягти успіху – почніть зараз!
Vbee AI
vbee.vn
Vbee Text-To-Speech (технологія перетворення тексту в мовлення) — це технологічний сервіс, який успішно застосував штучний інтелект і створив природний голос людини, з емоціями, з душею «розуму»… Рішення Vbee TTS дозволяє спільноті створювати цифровий вміст голосом автоматично, швидко й економічно. Перетворення тексту на мовлення з понад 50 мовами та понад 200 голосами (чоловічими, жіночими) дозволяє легко вибрати правильний голос для використання.
Paraphraser
paraphraser.io
Paraphraser — найкращий інструмент для перефразування речень і переписування есе. Наш словозмінник може змінювати структуру речень і замінювати синоніми
AKOOL
akool.com
Akool - це проривна генеративна платформа AI для персоналізованого візуального маркетингу та реклами. Платформа дозволяє легко створити студію якісні онлайн-тренінгові відео з використанням аватарів, що генеруються AI, що призводить до значної економії витрат та розширення творчих можливостей. За допомогою Akool творці маркетингу та інноватори можуть створити власний, залучаючи досвід, який тягне людей всередину бренду таким чином, що перетворює їх на лояльних клієнтів. Akool дозволяє підприємствам, за масштабами, генерувати комерційні якісні гіпер персоналізовані відео та зображення на бренду та на кожного клієнта через веб -сайт та API, з варіантами безпеки корпоративних класів.
Artimator
artimator.io
Безкоштовний генератор штучного інтелекту Наш БЕЗКОШТОВНИЙ генератор штучного інтелекту базується на Stable Diffusion 1.5, Stable Diffusion XL (SDXL) і штучному інтелекті Artimator і допоможе вам легко створювати дивовижні та найкрасивіші мистецтва з текстового опису чи зображення за допомогою ШІ! Ви можете створити необмежену кількість унікальних мистецтв на основі свого текстового опису. Якщо вам не подобається отримане мистецтво штучного інтелекту, ви можете створити його знову з тим самим текстовим описом, щоб отримати інший результат або додати додаткові пояснення до підказки. За допомогою фотогенератора Artimator AI ви можете стилізувати своє селфі в різних стилях і дізнатися, як ваші улюблені мультяшні герої виглядатимуть у реальному житті. Також наш AI-генератор зображень дозволяє легко видаляти непотрібні об’єкти з вашої фотографії, наприклад незнайомців. Генератор штучного інтелекту заощадить ваш час від пошуку безкоштовних зображень і заощадить гроші від купівлі зображень. Коли ви створюєте мистецтво ШІ за допомогою нашого безкоштовного генератора зображень ШІ, ви автоматично отримуєте всі права на своє мистецтво ШІ.
Wordtune
wordtune.com
Wordtune — це платформа Generative AI для продуктивної роботи. Використовуючи надійний GenAI, професіонали з усіх галузей можуть розвивати свою кар’єру та виділятися на роботі. Незалежно від того, пишете ви електронні листи, створюєте документи чи надсилаєте миттєві повідомлення колегам чи клієнтам, Wordtune покращує ваші письма, оптимізуючи вашу роботу за допомогою ШІ.
HeyGen
heygen.com
Професійні відеоролики AI можна зробити, просто зафіксувавши, натиснувши, перетягнувшись, це все! Завдяки незрівнянному досвіду налаштування та персоналізації, 100+ реалістичних аватари AI Heygen можуть бути вашим захоплюючим речником, який розмовляє на 40+ мовами з різними акцентами для різних випадків використання, включаючи просування маркетингу, персоналізоване поле з продажу, навчання, навчання та розвиток, пояснюваче Відео. Не дорожче та трудомістка екіпаж камери, відео агентства чи актори/актриса. Тепер у вас є особиста відеостудія в руці! * Продукт-це інструмент створення відео, який дозволяє користувачам генерувати відео з аватарами AI та функціональністю тексту-мови. * Користувачам подобається простота використання, якість аватари та синхронізації губ та швидкість, з якою вони можуть створювати відео. * Рецензенти відзначили проблеми із обслуговуванням клієнтів, прихованими обмеженнями на попередньому перегляді, дорогій кредитній системі та проблем із функцією перекладу відео.
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai — ідеальне рішення для корпоративних маркетингових команд, які прагнуть покращити свою стратегію виходу на ринок і оптимізувати процес створення контенту. За допомогою Copy.ai команди можуть швидко створити цільову рекламну копію, яка безпосередньо стосується проблемних моментів і потреб конкретних сегментів клієнтів, допомагаючи їм ефективніше взаємодіяти з потенційними клієнтами та укладати більше угод. Крім того, нашу платформу можна використовувати для створення контенту, який допомагає встановити лідерство та зміцнити довіру потенційних клієнтів, що також може допомогти підвищити ефективність підходу GTM команди.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
DeepBrain AI
deepbrain.io
Інструмент Deepbrain AI пропонує різноманітний вибір привабливих аватарів AI для вибору бізнесу. Цей інструмент оснащений різноманітними етносами, віками та стилями, щоб забезпечити ідеальну відповідність будь -яких потреб у бізнесі. Студії AI також пропонують ці аватари на 80+ мовах, що робить їх глобальним рішенням для бізнесу по всьому світу. Аватарі AI не тільки доступні в декількох етнічних групах та професіях, але цей інструмент також дозволяє налаштувати аватари для відповідності конкретним потребам бізнесу. Інструмент AI Avatar також включає такі функції, як «Пам'ятка, текст до відео, PowerPoint до відео, чатгпт, своп обличчя та текст до мови. Ці функції забезпечують подальшу гнучкість для підприємств, що дозволяє їм створювати відео з легкістю та ефективністю. Інструмент Deepbrain AI може бути корисним у різних галузях, включаючи фінансові послуги, роздрібну торгівлю, освіту та ЗМІ. Крім того, аватари можна використовувати для цілей, включаючи навчальні відеоролики, відеоролики та онлайн-створення відео. Загалом, інструмент AI Deepbrain надає підприємствам динамічне рішення для їх потреб у відео. Він універсальний і настроюється, що робить його ідеальним підходом для підприємств, які шукають творчого підходу для покращення їх маркетингової стратегії.
Elai.io
elai.io
Elai.io-це все-в-одна платформа для генерації відео AI для корпоративного навчання. Довіряють понад 2000 клієнтів, включаючи провідні компанії, такі як Fujitsu, Beiersdorf, Generali та інші, Elai дозволяє генерувати інтерактивний відеоконтент, який розповідають цифровими представниками людини за лічені хвилини, без необхідності камери, студії або зеленого екрану. З Elai ви можете: * Створити навчальні відео з текстових або URL -входів. * Перекладіть свої відео на 75+ мовами за лічені секунди. * Сценарії тренувань з ремесла з нуля з AI Storyboard. * Додайте інтерактивні вікторини та робочі процеси до своїх відео. * Доступ до бібліотеки 80+ високоякісних аватарів. * Створіть власні цифрові аватарі з відео чи фотографій. * Клонуйте свій голос на 28+ мовами. * Додайте кілька аватарів для динамічних розмов та навчання на основі сценаріїв. * Створіть персоналізований відеоконтент за допомогою API І багато іншого!
Hour One
hourone.ai
Година одна революціонує створення контенту для бізнесу, централізуючи всі робочі процеси на одній платформі, що працює на AI. Ми можемо похвалитися найбільш рятувальними аватарами ринку, що містять природні рухи, які яскраво оживляють ваші ділові повідомлення. Наші шаблони, що налаштовуються для будь -якого бренду, надають командам можливості розробляти персоналізований контент у масштабі - не потрібні навички дизайну чи редагування. Плюс до того, при швидкому рендерінгу та безпеці вищого рівня, година One виділяється як операційна система Premier Content, розроблена для потреб підприємства. Що раніше займає місяці, зараз займає лише хвилини і створює більш високу взаємодію ... Робота розумніша, не важча з годиною та створює персоналізовані ділові відео, які спричиняють вплив. * Hourone - це інструмент створення відео, який дозволяє користувачам створювати маркетингові відео та презентації з різноманітними шаблонами, голосами та персонажами. * Користувачам подобається простота використання, асортимент голосів та персонажів на вибір, швидкий процес та час завантаження та підтримка команди успіху клієнтів. * Рецензенти пережили такі проблеми, як функція роботизованого тексту-розмову, обмежені варіанти аватара, крива навчання для випадкових користувачів, обмежені можливості брендингу, повільний час завантаження та відсутність чітких інструкцій для певних функцій.
Rask.ai
rask.ai
Зустрічайте Rask AI – універсальний інструмент локалізації, який дозволяє творцям вмісту та компаніям швидко й ефективно перекладати свої відео понад 130 мовами. Завдяки технологіям «Text-to-Voice» і «Voice Cloning» вони можуть додати до відео закадровий голос професійної якості без необхідності запису чи найму актора голосу. І тепер ви можете зберегти свій власний голос або закадровий тон під час дубляжу. На початку квітня 2023 року Rask AI отримав нагороду «Продукт дня» на Product Hunt, і протягом перших кількох тижнів проект досяг першого рубежу в 10 000 реєстрацій! Команда зняла обмеження на 20 хвилин і 100 МБ для користувачів із підпискою. Тепер творці можуть дублювати довгі відео для YouTube або курсів без будь-яких обмежень. І ще одна чудова річ - процес дубляжу відбувається втричі швидше та ефективніше! Виявлення та переклад кількох мовців є унікальною функцією, яка, на нашу думку, відрізняє нас від інших служб. Команда ШІ Rask пишається тим, що одна з перших надала цей досвід. Інструменти повністю інтегровані з популярними відеоплатформами та сайтами соціальних мереж, такими як YouTube, Vimeo, Instagram, Twitter і TikTok. На початку травня команда додасть дві чудові функції. Ви синхронізуєте рухи губ із будь-яким звуком. Друга особливість — конспектування. Або просто шорти. Штучний інтелект вибере найяскравіші моменти з відео та перетворить їх на набір найсоковитіших епізодів. Команда Rask AI долає мовні бар’єри та допомагає творцям контенту та компаніям ділитися своїм контентом з різними аудиторіями по всьому світу, збільшуючи потенційне охоплення та вплив свого контенту.
Desk AI
desks.ai
Desk AI — це платформа для створення персоналізованих продажів, маркетингу та навчальних відео за допомогою доповідачів зі штучним інтелектом. * Проводьте навчання клієнтів у масштабі * Доставляйте з необхідною швидкістю * Використовуйте Google Reviews, PDF, CSV, зображення, блоги * Створюйте навчальні відео для клієнтів на основі даних за лічені хвилини З Desk AI тепер ви можете: * Імпорт наявних презентацій #PowerPoint * Додайте доповідачів зі штучним інтелектом, навіть свого цифрового клону! * Інтегруйте інтерактивні тести * Експорт до SCORM для безперебійного відстеження LMS
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