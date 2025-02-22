Програмне забезпечення Generative AI - Найпопулярніші застосунки - Таїланд

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Generative AI Software відноситься до категорії програмних додатків, які використовують генеративні алгоритми штучного інтелекту для автономного створення вмісту. Ці алгоритми зазвичай базуються на методах глибокого навчання, зокрема на генеративних змагальних мережах (GAN) або варіаційних автокодерах (VAE). Програмне забезпечення Generative AI можна використовувати для створення різних типів вмісту, включаючи, але не обмежуючись: * Зображення: створення реалістичних або абстрактних зображень, фотореалістичних облич, пейзажів тощо. * Відео: створення відеорядів, анімації та візуальних ефектів. * Текст: генерація тексту природною мовою, включаючи статті, оповідання, вірші та фрагменти коду. * Музика: створення музичних треків, мелодій і навіть цілих композицій. * Дизайн: Створення дизайнів продуктів, логотипів, інтерфейсів користувача та архітектурних макетів. Ці програмні інструменти є цінними для художників, дизайнерів, розробників та інших професіоналів, які прагнуть оптимізувати свої творчі процеси, досліджувати нові ідеї або розширювати наявні робочі процеси. Програмне забезпечення Generative AI часто дозволяє користувачам контролювати різні параметри або вхідні обмеження, щоб керувати процесом генерації та досягати бажаних результатів.
Запит на новий застосунок
ChatGPT
chatgpt.com
Chatgpt-це безкоштовна система AI AI. Використовуйте його для залучення розмов, отримайте розуміння, автоматизуючі завдання та засвідчіть майбутнє AI, все в одному місці.
Google Gemini
gemini.google.com
Близнюки надає вам прямий доступ до найкращої родини моделей AI, щоб ви могли: - отримати допомогу з написанням, мозковим штурмом, навчанням тощо - Підсумуйте та знайдіть швидку інформацію від Gmail або Google Drive - Створити зображення на льоту - Використовуйте текст, голос, фотографії та камеру, щоб отримати допомогу по -новому Раніше відомий як Бард.
Perplexity
perplexity.ai
Заплутається AI-це дослідницька та розмовна пошукова система, що працює на AI-CHATBOT, яка відповідає на запити з використанням тексту прогнозування природної мови. Запущений у 2022 році, здивування генерує відповіді за допомогою джерел з Інтернету та цитує посилання в текстовому відповіді.
Claude
claude.ai
Claude By Antropic - це асистент AI наступного покоління, побудований антропом і навчений бути безпечним, точним та безпечним, щоб допомогти вам зробити найкращу роботу.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly - це провідна світова компанія з питань надання допомоги AI, яку довіряють понад 30 мільйонів людей та 70 000 професійних команд щодня. Від миттєвого створення першого проекту до вдосконалення кожного повідомлення, Граммури допомагають людям у 96% Fortune 500 отримати свою думку - і отримати результати - без компрометації безпеки чи конфіденційності. Ми віримо, що чудова письма робить роботу. Пропозиції продуктів Grammarly - Grammarly Business, Grammarly Premium, Grammarly Free та Grammarly for Education - робота, де ви робите, надаючи контекстно релевантну підтримку написання понад 500 000 додатків та веб -сайтів. Заснований у 2009 році, Grammarly - № 7 на Forbes Cloud 100, одна з 100 найвпливовіших компаній Time, одна з найбільш інноваційних компаній компанії в AI та одна з найкращих робочих місць Inc. Ми працюємо з віддаленою гібридною робочою моделлю, тобто ми в першу чергу працюємо з дому та зустрічаємось для особистої співпраці в наших центрах у Північній Америці та Європі.
DeepSeek
deepseek.com
DeepSeek пропонує інструменти, які використовують розширений AI та машинне навчання, щоб допомогти організаціям приймати кращі рішення, керовані даними, за допомогою вдосконалених можливостей пошуку та аналізу великих наборів даних. Сам, здається, веб-сайт зосереджується на наданні AI-оглядів, що дозволяє користувачам шукати та отримувати дані розумнішим, ефективнішим способом. Це може включати такі речі, як: -Інтелектуальний пошук: Використання AI для покращення традиційних функцій пошуку, таких як розуміння контексту чи настроїв у пошуках. -Датові розуміння: Використання AI для розкриття моделей та тенденцій даних, які можуть бути не відразу очевидними. -Поси додатків: допомога підприємствам використовувати дані для оптимізації прийняття рішень та операцій.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Ваш щоденний супутник AI. Microsoft Copilot використовує потужність AI для підвищення продуктивності, розблокування творчості та допомагає вам краще зрозуміти інформацію з простим досвідом чату.
Leonardo.AI
leonardo.ai
Генеруйте активи якості виробництва для своїх творчих проектів зі швидкістю та стильною відповідністю.
Murf AI
murf.ai
За допомогою штучного інтелекту Murf AI працює над спрощенням голосового аудіо та робить доступним для всіх високоякісне озвучення. Murf допомагає користувачам створювати реалістичні озвучення за лічені хвилини, не потребуючи жодного обладнання для запису. * Murf.ai — це інструмент, який перетворює текст на мовлення, створює відео та субтитри, а також пропонує різноманітні голоси для налаштування. * Рецензентам подобається інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, різноманітність доступних голосів, можливість налаштовувати вимову та бездоганна інтеграція з іншими платформами, такими як Canva. * Рецензенти згадували про такі проблеми, як голоси, які іноді звучать як роботизовані, потреба в більшій кількості голосів різними мовами та акцентами, а також висока вартість додаткових функцій.
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI — це безкоштовний онлайн-інструмент для створення зображень на основі штучного інтелекту. Він спрямований на задоволення різноманітних творчих потреб, зокрема створення мистецтва, публікацій у соціальних мережах, презентацій, плакатів, відео, логотипів тощо. Він надає зручний для новачків спосіб редагувати зображення як професіонал за допомогою функцій, що підтримуються ШІ. Користувачі можуть створювати унікальні витвори мистецтва, фотореалістичні зображення та експериментувати зі злиттям реальних і синтетичних зображень для створення приголомшливих візуальних ефектів. Ця платформа також пропонує «Редагування змішаних зображень», динамічний спосіб поєднання різних зображень у переконливі композиції, що забезпечує величезну творчу гнучкість. Пропозиція Playground AI виходить за рамки стандартного редагування зображень, дозволяючи користувачам розширювати зображення за їхні вихідні межі, плавно інтегрувати об’єкти в різноманітні сцени та матеріалізувати свої творчі ідеї у візуальну реальність. Це ще більше підвищує потенціал співпраці, надаючи функції для поєднання ідей з іншими, розширюючи таким чином сферу творчості. Незважаючи на свої потужні можливості, Playground AI зберігає прихильність до зручності, доступності та інклюзивності, що робить його ідеальним вибором як для досвідчених дизайнерів, так і для новачків, які наважуються створювати зображення.
Jasper
jasper.ai
Джаспер: ШІ для бізнесу від бренду створює контент скрізь, де б ви не були в Інтернеті, завжди голосом вашого бренду. Джаспер — ваш креативний помічник зі штучним інтелектом, який може вчитися та писати унікальним тоном вашого бренду. Незалежно від того, чи говорите ви сміливо, нахабно, офіційно чи тільки в Інтернеті, говоріть (u do u). Крім того, розширення для браузера Jasper Everywhere тримає Jasper поруч із вами, від вашої CMS до електронної пошти та соціальних мереж до платформи вашої компанії з Jasper API. Найважливіше те, що Jasper зберігає ваші дані в безпеці та конфіденційності завдяки вбудованим функціям безпеки, які оновлюються в міру розвитку протоколів безпеки. Створюйте вміст у 5 разів швидше за допомогою штучного інтелекту. Jasper — це найякісніший інструмент для копірайтингу штучного інтелекту з понад 3000 5-зірковими відгуками. Найкраще підходить для написання дописів у блогах, вмісту в соціальних мережах і маркетингових текстів.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Програма графічного дизайну, яка допоможе вам створювати професійні дописи в соціальних мережах, запрошення, цифрові листівки, графіку тощо. Почніть зі своєї ідеї та створіть для себе щось унікальне.
Fotor
fotor.com
Генератор зображень зі штучним інтелектом Fotor — це онлайн-інструмент, призначений для створення зображень із текстових підказок. Це дозволяє користувачам майже миттєво візуалізувати ідеї, створюючи мистецтво та зображення, згенеровані ШІ, на основі вхідних даних. Окрім функції генерації зображень за допомогою штучного інтелекту, Fotor також пропонує повний набір інструментів для редагування зображень. До них належать зміна розміру, обрізка, розмиття, підвищення різкості та додавання тексту чи рамок до зображень. Окрім традиційного редагування, користувачі можуть перетворювати фотографії на ескізи чи карикатури, створювати колажі, об’єднувати зображення та змінювати фони фотографій. Платформа також надає інструменти для маніпулювання рисами обличчя, високоякісних зображень і навіть створення файлів PNG. Можливості Fotor поширюються на створення логотипів, листівок і плакатів для маркетингу, а також активів соціальних мереж, таких як мініатюри YouTube або дизайн публікацій Instagram. Платформа охоплює широкий спектр програм, таких як редагування тексту в зображеннях, розфарбовування фотографій і видалення об’єктів або фону із зображень. Окрім редагування фотографій, Fotor пропонує аналогічні інструменти AI для створення та покращення відео та GIF-файлів, а також дозволяє користувачам видаляти водяні знаки чи об’єкти.
Speechify
speechify.com
Speechify – це програма для перетворення тексту в мовлення, яка полегшує доступ до інформації. Понад 20 мільйонів людей користуються нашим розширенням Google Chrome, веб-програмою, програмою для iOS і Android. наша місія полягає в тому, щоб читання ніколи не було перешкодою для навчання. Наші дивовижні користувачі — студенти, професіонали та любителі продуктивності. Багато з них мають відмінності в навчанні, як-от дислексія та СДУГ, тоді як багато хто просто хоче швидше читати та слухати на ходу. За допомогою Speechify ви можете перетворити будь-яку книгу, документ або веб-сайт на аудіофайл і слухати їх, поки ви перебуваєте в машині, праєте білизну, гуляєте з собакою, готуєте вечерю, тренуєтеся, стрибаєте з парашутом — якою б не була ваша щоденна рутина! Speechify також підтримує Medium, Star Tribune, The Direct тощо. Легко додайте синтез мовлення на свій веб-сайт. Кліфф Вайцман, наш безстрашний генеральний директор, заснував Speechify у 2017 році в кімнаті гуртожитку Браунського університету, щоб він міг поділитися з іншими неймовірним програмним забезпеченням для перетворення тексту в мовлення, над яким він працював. У Кліффа дислексія, і він був засмучений тим, скільки часу та енергії йому потрібно для читання. Передова технологія TTS повністю змінила правила, вона дозволила йому закінчувати читання в 3 рази швидше, ніж звичайний рідер, а також краще розуміти та зберігати інформацію. У Speechify наша мета полягає в тому, щоб читання ніколи не було перешкодою для навчання. Ніщо не повинно заважати вам вивчати інформацію швидко та ефективно. За кілька років у Speechify працює понад 100 членів команди по всьому світу. Ми пишаємося неймовірною командою з членами, які раніше були керівниками та старшими інженерами таких компаній, як Snapchat, Apple, Spotify, Amazon і Uber. Ми всі любимо та надаємо пріоритет власності, швидкій доставці цінності, навчанню якомога більше та створенню відчуття, що наші користувачі мають більше можливостей.
Booth AI
booth.ai
Створюйте фотографії професійної якості за допомогою ШІ. Швидко створюйте високоякісні фотографії способу життя, просто вказавши потрібний знімок і завантаживши зразки зображень продукту.
Krater AI
krater.ai
Krater.ai — це ваша універсальна платформа для додатків зі штучним інтелектом. Krater.ai дозволяє легко створювати вміст і копіювати його за лічені секунди, використовуючи потужність ШІ. Виведіть свої підприємства на новий рівень із Krater AI. Наша універсальна програма SuperApp розкриває потужність технології штучного інтелекту, уможливлюючи все: від створення вмісту до можливостей перетворення тексту в мовлення. З Krater ви отримаєте доступ до безмежних можливостей і справжніх інновацій. Відчуйте неперевершену функціональність і простоту використання – зареєструйтеся зараз і отримайте перевагу ШІ.
Contlo
contlo.com
Contlo — це провідна платформа генеративного штучного інтелекту для маркетингу, яка забезпечує автономне залучення клієнтів за допомогою багатоканальних кампаній, генеративних шляхів клієнта в режимі реального часу, сегментації на основі штучного інтелекту для індивідуальної гіперперсоналізації та ефективної інформації про поведінку ваших клієнтів. Створений для світу, який став першим у світі штучного інтелекту. Contlo дозволяє сучасним компаніям використовувати штучний інтелект для організації наскрізного маркетингу. Платформа допомагає брендам підвищити постійну цінність клієнтів, підвищити залученість клієнтів і надати гіперперсоналізований досвід, щоб утримати своїх найцінніших клієнтів. Contlo довіряють 1000 швидкозростаючих компаній, щоб збільшити свої продажі шляхом залучення лояльних клієнтів і прийняття швидших рішень на основі даних протягом життєвого циклу клієнта. Дозволяючи їм вимірювати та оптимізувати індивідуальний досвід клієнтів за допомогою: * Автономні персоналізовані кампанії для кожного клієнта: Без зусиль залучайте своїх клієнтів за допомогою автономних кампаній на основі штучного інтелекту в усіх основних маркетингових каналах, таких як електронна пошта, SMS, WhatsApp, Web Push, Mobile Push, Facebook і Instagram. * Генеративні шляхи клієнта в реальному часі на базі LLM: До побачення шаблонні потоки автоматизації! Дозвольте штучному інтелекту створювати найоптимальніші робочі процеси залучення клієнтів і шляхи клієнтів на основі їх останніх взаємодій, щоб максимізувати рентабельність інвестицій. * Створення сегментів клієнтів для індивідуальної персоналізації за допомогою ШІ: Організуйте персоналізовану та цілеспрямовану взаємодію з клієнтами на основі даних про поведінку, демографічних даних і останніх дій на веб-сайті. * Статистика LLM, аналітика та автономні звіти: Отримуйте детальну картину поведінки клієнтів, ефективність кампанії та загальну бізнес-аналітику, а також статистику, рекомендації та автономні звіти, створені штучним інтелектом. * Автономне залучення клієнтів, чат-боти на базі LLM і єдина папка для розмов: Забезпечте безперебійну взаємодію з брендом для своїх клієнтів через чат у Facebook/Instagram/WhatsApp і здійснюйте телефонні дзвінки безпосередньо з єдиної інформаційної панелі. Contlo бездоганно інтегрується з понад 200 платформами, щоб допомогти брендам створити потужний автономний стек маркетингових технологій для свого бізнесу.
AtOnce
atonce.com
AtOnce — це передове рішення штучного інтелекту, яке намагається стати Джеком усіх рис. Це дає змогу маркетологам і творцям контенту створювати все: від ідей TikTok і реклами на Facebook до публікацій у блогах і мистецтва, створеного штучним інтелектом. Компанії в усьому світі використовують його для високоякісного SEO-контенту, підвищення коефіцієнтів конверсії, швидшого створення чернеток і пом’якшення блокування автора. Ці та інші послуги надаються понад 30 мовами, що в поєднанні з функцією чату дозволяє AtOnce пропонувати підтримку клієнтів для всіх основних сайтів електронної комерції.
Hypotenuse AI
hypotenuse.ai
Гіпотенуза — це платформа, яка використовує штучний інтелект для написання контенту, включаючи описи продуктів, статті в блогах і рекламні підписи. Ми беремо те, на що потрібні тижні, і перетворюємо це на дні.
Craftly.ai
craftly.ai
Craftly.AI — це вдосконалений інструмент AI Copywriting Assistant, створений для прискорення процесу написання та підвищення якості вмісту. Його розроблено, щоб допомогти користувачам швидше писати в різних сферах, як-от блоги, пошукова пошукова система, соціальні медіа, переписування, продажі, реклама та веб-сайти. Інструмент використовує технологію штучного інтелекту, навчену галузевими експертами, що гарантує, що наданий контент може допомогти підвищити рейтинг і збільшити продажі незалежно від галузі. Вона спеціалізується на створенні високоефективної копії з нескінченними варіаціями багатьма мовами, що дозволяє компаніям виходити на міжнародний рівень, не турбуючись про незручні переклади. Craftly.AI також містить спеціальні інструменти та навчання, забезпечує відстеження, аналітику та автоматичне керування версіями. Він також пропонує робоче місце для співпраці та організації проектів, включаючи функції для моніторингу, організації та спільного використання проектів. Craftly.AI підтримує окремих авторів, маркетологів, малий бізнес, великі команди, студентів, викладачів, установи та некомерційні організації. Крім цінного інструменту для боротьби з блокуванням автора, Craftly.AI сяє як ресурс для компаній, які прагнуть оптимізувати свій процес написання текстів і покращити загальну якість свого вмісту.
Designs.ai
designs.ai
Designs.ai - це онлайн -інструмент, керований AI, щоб допомогти користувачам у створенні широкого спектру цифрових елементів. Він оснащений набором різних інструментів, спрямованих на різні аспекти маркетингу та творчого виробництва. Платформа має чат AI, що забезпечує потужні моделі AI; Ай -розіграш, який перетворює малюнки на візуально захоплююче мистецтво; Face Swapper, пропонуючи передові технології обміну обличчям; і ImageMaker, відкриття безмежних можливостей для візуального створення. Письменник AI - це інструмент для створення маркетингового контенту, оптимізованого для SEO. Відеомакер дозволяє створювати миттєві відео для різних типів кампаній, тоді як логотикер надає логотипи бренду та набори брендів. DesignMaker надає динамічні шаблони для візуального контенту, а Speechmaker перетворює текстові сценарії в природні звукові голоси. Colourmatcher, Graphicmaker, Font Pairer та календар - це додаткові інструменти на платформі, що допомагає у відповідності кольорів, дизайну вектора, спарювання шрифтів та планування подій відповідно. Платформа також пропонує такі ресурси, як навчальні посібники, проникливі статті про ШІ, дизайн та маркетинг, та спільноту користувачів для розширення знань та навичок. Цей набір інструментів призначений для масштабування творчого виробництва за допомогою AI, спрямованого на впорядкування процесу та підвищення ефективності для користувачів.
WordHero
wordhero.co
WordHero — це помічник для написання AI, розроблений для письменників, маркетологів і власників бізнесу. Буквально кілька секунд потрібно, щоб створити різні форми вмісту: блоги, електронні листи, публікації в соціальних мережах, описи продуктів і багато іншого лише одним клацанням миші. Хіба не дивовижно мати інструмент для створення довгої публікації в блозі для вашого бізнесу за лічені секунди? WordHero використовує потужність GPT-3 OpenAI, вдосконаленої мовної моделі зі 175 мільярдами параметрів, щоб заощадити ваш час і зусилля на дослідження та написання. З WordHero у вашому розпорядженні понад 60 інструментів для письма. Вони розподіляють ці інструменти на 5 широких категорій:
Shakespeare
shakespeare.ai
Shakespeare.Ai — найкращий інструмент на основі ШІ для всіх ваших маркетингових кампаній. Отримайте статистику за допомогою штучного інтелекту, щоб знайти ідеальне націлювання та аудиторії для досягнення найкращих результатів для ваших кампаній. За допомогою Shakespeare.AI створюйте висококонверсійні текстові, графічні/відеореклами та стратегії кампаній, як маркетологи №1 у світі. Надання вам несправедливої переваги над конкурентами. * Зменшити свій CAC на 33% * Покращити коефіцієнт конверсії на 40% * Створюйте високоефективні оголошення, які перетворюють * Отримайте оптимізацію ШІ та статистику. Приєднуйтеся до понад 1000 людей, які вибрали Shakespeare.Ai, щоб допомогти їм досягти своїх маркетингових цілей.
Yaara.ai
yaara.ai
Yaara AI надає потужний інструмент перефразування, який спрямований на покращення унікальності та плавності написання користувачів. Інструмент пропонує широкий набір із 49 різних режимів, за допомогою яких користувачі можуть налаштувати стиль або тон свого вмісту. Програмне забезпечення містить функції, які дозволяють користувачам додати більше глибини та почуття до свого вмісту, посилити емоційний вплив, підвищити ясність і стислість, а також підвищити рівень деталізації. Інструмент перефразування Yaara AI також надає можливості для підвищення оригінальності, що дозволяє користувачам виділити свій контент. Програмне забезпечення працює на базі GPT-3, що забезпечує правильне розуміння контексту та значення тексту, а також те, що створені парафрази є природними та плавними. Користувачі можуть контролювати рівень зміни словникового запасу в своєму написанні, дозволяючи налаштовувати до бажаного ступеня. Інструмент Yaara AI дозволяє користувачам ефективно перефразувати свої речення, абзаци, есе чи статті, одночасно покращуючи різні аспекти, такі як вільне мовлення, словниковий запас і стиль. Він підтримує кілька англійських діалектів, включаючи США, Великобританію, Каліфорнію та Австралію. Різноманітні способи перефразування охоплюють широкий спектр, від «творчого» та «формального» до «емоційного» та «поглибленого». Таким чином, програмне забезпечення має на меті запропонувати комплексне рішення для перезапису тексту, яке є ефективним і простим у використанні.
Jounce AI
jounce.ai
Jounce — це інструмент на базі штучного інтелекту, розроблений для революції в сфері маркетингу, значно скоротивши час, необхідний для створення якісного контенту. Платформа пропонує такі послуги, як AI Artwork, Chat, Templates і Documents, які спрощують і оптимізують маркетинговий процес. Jounce пропонує інтуїтивно зрозуміле рішення для копірайтингу, що дозволяє користувачам створювати професійний контент лише за кілька кроків. Він пропонує ряд настроюваних шаблонів для початку процесу копірайтингу. Після введення бажаної підказки або вказівок штучний інтелект Jounce обробляє створення вмісту, генеруючи кілька варіантів для вибору користувача. Додаткові функції включають редактор документів на основі штучного інтелекту для створення та редагування маркетингових матеріалів із автоматичним форматуванням, перевіркою орфографії та виправленням граматики. Програмне забезпечення також підтримує співпрацю, дозволяючи необмеженій кількості членів команди вносити ідеї та писати вміст. Він пропонує понад 70 маркетингових шаблонів для різних типів вмісту, таких як публікації в соціальних мережах, вміст веб-сайтів, кампанії електронною поштою тощо. Крім того, Jounce надає такі функції, як темний режим, для зручності користувача під час роботи пізно ввечері. Він задовольняє потреби різних професіоналів у сфері маркетингу, від творців контенту до власників малого бізнесу.
Molin AI
molin.ai
Molin AI — стартап SaaS, який спеціалізується на розробці чат-ботів зі штучним інтелектом для магазинів електронної комерції, де кожен може створити власного чат-бота зі штучним інтелектом за лічені хвилини. Без досвіду кодування. - інтегрується в усі платформи електронної комерції та будь-які інші типи веб-сайтів: Shopify, Woocommerce, Wix... З Molin ви завжди будете поруч зі своїми клієнтами, тож вони почуватимуться впевненіше, купуючи, повертаючи та навіть дати вам 5-зірковий огляд!
BingBang.ai
bingbang.ai
BingBang.ai — це універсальна платформа ШІ. Він допомагає творцям контенту та компаніям використовувати генеративний штучний інтелект для подолання синдрому білих сторінок, створення оригінальних зображень і адаптації вмісту до різних форматів, тонів і мов. Понад 10 000 людей уже використовують BingBang.ai. Чому не ти?
GravityWrite
gravitywrite.com
GravityWrite — це інноваційний інструмент для створення контенту, який використовує можливості штучного інтелекту, щоб допомогти користувачам створювати високоякісний письмовий контент. Завдяки вдосконаленим алгоритмам, настроюваним параметрам і зручному інтерфейсу GravityWrite прагне спростити процес створення вмісту та підвищити продуктивність. GravityWrite — це комплексний інструмент для створення контенту, який використовує технологію AI для створення цікавого та добре структурованого письмового контенту. Він пропонує зручний інтерфейс і низку функцій, які спрощують створення високоякісних статей, публікацій у блогах, маркетингових текстів тощо. GravityWrite прагне заощадити час і зусилля користувачів шляхом автоматизації процесу створення контенту. GravityWrite пропонує кілька функцій, які можуть покращити процес створення вмісту: * Генерація контенту за допомогою штучного інтелекту: GravityWrite використовує розширені алгоритми штучного інтелекту для створення пропозицій щодо високоякісного контенту на основі ваших вхідних даних. Він аналізує дані з різних джерел, щоб надати точні та відповідні рекомендації щодо вмісту. * Параметри налаштування: за допомогою GravityWrite у вас є можливість налаштувати створений вміст відповідно до голосу вашого бренду та цільової аудиторії. Ви можете налаштувати тон, стиль і довжину вмісту відповідно до ваших потреб. * Оптимізація ключових слів: GravityWrite включає інтелектуальну оптимізацію ключових слів, допомагаючи вам створювати дружній до SEO вміст, який може покращити рейтинг вашої пошукової системи. Завдяки плавній інтеграції релевантних ключових слів ви можете підвищити видимість свого вмісту та залучити більше звичайного трафіку. * Виявлення плагіату: GravityWrite містить вбудовану функцію виявлення плагіату, щоб переконатися, що створений вами вміст є оригінальним і унікальним. Це допоможе зберегти ваш авторитет і уникнути будь-яких можливих покарань з боку пошукових систем. * Економія часу: GravityWrite спрощує процес створення вмісту, надаючи вам добре структуровані пропозиції щодо вмісту. Це економить ваш час на дослідження та написання, дозволяючи вам зосередитися на інших аспектах вашої роботи.
Marmof
marmof.com
Marmof — це інструмент для написання на основі штучного інтелекту, який допомагає створювати вміст лише за кілька секунд. Його розроблено, щоб допомогти вам заощадити час на написанні, щоб ви могли зосередитися на інших аспектах вашого бізнесу. Marmof — це інструмент для створення контенту, розроблений для всіх, хто хоче створювати контент, незалежно від їх професії чи досвіду написання. Тисячі професійних авторів також використовують створений Marmof контент, оптимізований для SEO, на базі ШІ. Це допомагає їм обдумувати нові ідеї, економить час і дає зрозуміти, чого хоче їх аудиторія. Marmof простий у використанні та доступний з будь-якого пристрою. Просто введіть тему, про яку ви хочете написати, і Marmof створить список ідей, з яких ви зможете вибрати. Після того, як ви виберете ідею, Marmof допоможе вам конкретизувати її та створити повний вміст всього за кілька хвилин.
Craft
craft.do
Craft — це робочий простір для спільної роботи, де вся ваша команда може зібратися разом, щоб робити нотатки, створювати документи, керувати роботою та разом створювати ідеї. Craft's Daily Notes пропонує зміну парадигми командної співпраці. Стимулюйте прогрес своєї команди за допомогою структурованих щоденних оновлень, розставляйте пріоритети та видаляйте блокувальники — усе в одному місці. За допомогою вбудованого помічника зі штучним інтелектом ви можете швидко генерувати ідеї, узагальнювати довший вміст або отримувати допомогу з редагуванням документів.
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai — ідеальне рішення для корпоративних маркетингових команд, які прагнуть покращити свою стратегію виходу на ринок і оптимізувати процес створення контенту. За допомогою Copy.ai команди можуть швидко створити цільову рекламну копію, яка безпосередньо стосується проблемних моментів і потреб конкретних сегментів клієнтів, допомагаючи їм ефективніше взаємодіяти з потенційними клієнтами та укладати більше угод. Крім того, нашу платформу можна використовувати для створення контенту, який допомагає встановити лідерство та зміцнити довіру потенційних клієнтів, що також може допомогти підвищити ефективність підходу GTM команди.
QuillBot
quillbot.com
Quillbot-це платформа для написання AI, яка допомагає понад 35 мільйонам щомісячних активних користувачів у 150 країнах. Завдяки своїм інноваційним продуктам людини в циклі, Quillbot має на меті зробити письмо безболісно, зберігаючи унікальну перспективу та голос користувача.
D-ID
d-id.com
D-ID-це зв'язок інновацій у генеративному пейзажі AI, перетворюючи все ще фотографії на динамічні відео-розповіді та інтерактивний досвід, що демонструє цифрові люди. Його надійний API є унікальним у своїй здатності забезпечити генерацію відео в режимі реального часу, яке є центральним для прямих потоків та інтерактивних занять у таких секторах, як досвід клієнтів (CX), маркетинг та навчання та розвиток. Студія та мобільні додатки Creative Reality ™ розширюють інноваційне охоплення D-ID, спрощуючи створення та налаштування відеороликів, що генеруються AI, та втілення прихильності D-ID до збагачення цифрового спілкування.
Intercom
intercom.com
Домофон - єдине повне рішення щодо обслуговування клієнтів, яке забезпечує безперебійний досвід клієнтів у автоматизації та підтримці людини, забезпечуючи підвищення задоволеності клієнтів, зменшуючи витрати. Ми будуємо майбутнє, де більшість розмов клієнтів успішно вирішуються, не потребуючи підтримки людини, звільняючи команду, щоб працювати над розмовами з клієнтами з більш високою цінністю. Понад 25 000 глобальних організацій, включаючи Atlassian, Amazon та Lyft Business, покладаються на домофон, щоб забезпечити неперевершений досвід користувачів у будь -якому масштабі. Платформа Intercom використовується для надсилання понад 500 мільйонів повідомлень на місяць і забезпечує взаємодію з понад 600 мільйонами щомісячних активних кінцевих користувачів. Заснований у 2011 році та підтриманий провідними венчурними капіталістами, включаючи Клейнера Перкінса, Bessemer Venture Partners та соціальний капітал, домофон виконує місію зробити Інтернет -бізнес особистим.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney — це програма та служба генеративного штучного інтелекту, створена та розміщена незалежною дослідницькою лабораторією Midjourney, Inc. у Сан-Франциско. Midjourney генерує зображення з описів природною мовою, які називаються підказками, подібно до DALL-E OpenAI та Stable Diffusion від Stability AI.
Wavel AI
wavel.ai
Wavel AI — це революційна платформа, яка взяла на себе місію змінити наше уявлення про мовні рішення у сфері цифрового контенту. Орієнтуючись на інновації та якість, Wavel AI розробив набір інструментів, призначених для розширення можливостей компаній і окремих осіб для максимального використання потенціалу їх аудіо- та відеоконтенту кількома мовами. Ця стаття заглиблюється в особливості, варіанти використання та загальні переваги використання Wavel AI, пропонуючи зазирнути в майбутнє бездоганної та ефективної локалізації вмісту. Wavel AI працює як складне мовне рішення, що спрощує процес локалізації відео- та аудіоконтенту. Він використовує штучний інтелект для надання таких послуг, як дубляж, генерація голосу за кадром, перетворення тексту в мовлення та клонування голосу тощо. Ось уявлення про те, як функціонує платформа: * Дубляж: Wavel AI дозволяє користувачам швидко дублювати відео понад 20 мовами, розширюючи охоплення творців контенту в усьому світі. * Послуги озвучення: Завдяки можливості створювати озвучення, які передають емоції більш ніж 20 акцентами, платформа додає глибини аудіовізуальним проектам. * Технологія синтезу мовлення: понад 250 голосів понад 20 мовами доступні на Wavel AI, пропонуючи користувачам безліч варіантів для їх потреб у синтезі мовлення. * Субтитри, переклади та транскрипції: платформа не обмежується лише голосовими параметрами; він також надає інструменти для створення точних субтитрів, професійних автоматизованих перекладів і транскрипцій для покращення доступності та взаємодії. * Клонування голосу: передова функція, за допомогою якої користувачі можуть клонувати голоси різними мовами, додаючи персоналізований відтінок вмісту. * Функції редагування відео: від редагування сценаріїв і титрів до створення субтитрів, Wavel AI надає користувачам необхідні інструменти для редагування відео.
Jenni AI
jenni.ai
Jenni — це помічник зі штучним інтелектом, розроблений, щоб допомогти вам писати швидше й точніше. Його функції включають автозаповнення AI, результати без плагіату, цитування в тексті та можливості перефразування. Це може допомогти вам писати такий вміст, як блоги, есе, електронні листи, особисті заяви, історії та виступи. З Дженні можна писати будь-якою мовою, і її люблять письменники з таких провідних установ, як Google, Гарвард, Кембридж, Массачусетський технологічний інститут і Університет Астона. Jenni також можна використовувати для створення звітів і підписів з точністю та креативністю. Він використовує комбінацію технологій штучного інтелекту, таких як OpenAI, AI21, і користувальницькі дані від кожного користувача для створення контенту найвищої якості. Jenni також має вбудовану перевірку плагіату, щоб переконатися, що вміст оригінальний і точний. Ви можете безкоштовно спробувати Jenni і почати писати з найдосконалішим помічником з написання AI вже сьогодні.
TextCortex
textcortex.com
TextCortex поєднує вдосконалені алгоритми NLG із перевіреними маркетинговими методами, щоб створити найкраще програмне забезпечення для копірайтингу зі штучним інтелектом. Наші алгоритми штучного інтелекту, навчені мільярдам рядків тексту, допомагають маркетологам, підприємцям електронної комерції та копірайтерам щодня робити більше зі своїм вмістом. За даними DT2 Invest і Європейської комісії, TextCortex є одним із 200 найгарячіших європейських стартапів на ранній стадії штучного інтелекту. Завдяки нашому прикладному та цілеспрямованому підходу ми скорочуємо не лише час обчислень, але й наш вплив на навколишнє середовище.
Wordtune
wordtune.com
Wordtune — це платформа Generative AI для продуктивної роботи. Використовуючи надійний GenAI, професіонали з усіх галузей можуть розвивати свою кар’єру та виділятися на роботі. Незалежно від того, пишете ви електронні листи, створюєте документи чи надсилаєте миттєві повідомлення колегам чи клієнтам, Wordtune покращує ваші письма, оптимізуючи вашу роботу за допомогою ШІ.
Hugging Face
huggingface.co
Спільнота ШІ будує майбутнє. Створюйте, навчайте та розгортайте сучасні моделі на базі еталонного відкритого коду в машинному навчанні.
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp-це все-вхідна маркетингова платформа, побудована для малого бізнесу. За допомогою таких інструментів, як звітування та аналітика, маркетингова CRM, електронні кампанії, інформаційні бюлетені та управління контентом, ви можете поставити своїх клієнтів до центру, щоб ви могли швидше продати розумніший та розвивати свій бізнес. Мобільний додаток Master Marketing & CRM MailChimp допомагає вам розумніше продати та швидше розвивати свій бізнес з першого дня. Доступ до інструментів, які вам потрібні, куди б ваша робота не приймає вас, і вставайте та запускає за лічені хвилини - не потрібен досвід. За допомогою MailChimp ви ніколи не пропустите можливість здійснити продаж, повернути клієнтів, знайти нових абонентів або ділитися місією вашого бренду. Використовуйте MailChimp для: * Marketing CRM - Будьте в курсі своїх контактів з маркетинговим CRM від MailChimp. Знайдіть та додайте нових клієнтів із інструментами для імпорту контакту, наприклад, сканер візитних карток. Відстежуйте зростання аудиторії та перегляньте розуміння індивідуальних контактів на приладовій панелі. Зробіть це все в одному місці - зателефонуйте, текст та електронну пошту безпосередньо з програми. Запишіть примітки та додайте теги після кожної взаємодії, щоб запам'ятати важливі деталі. * Звіти та аналітика - глибше вивчайте свої продажі та маркетингові показники. Відстежуйте результати для всіх ваших кампаній та отримайте корисні рекомендації щодо вдосконалення. Переглянути звіти та аналітику для електронних кампаній, цільових сторінок, оголошення Facebook та Instagram, публікації соціальних медіа та листівки. * Електронні листи та автоматизації - створити, редагувати та надсилати маркетингові кампанії, інформаційні бюлетені та автоматизації. Один клацніть, що надходите до не відкритості та електронних листів, ви переробляєте продукцію, ви зможете повторно залучити клієнтів та збільшити продажі в найкоротші терміни. * Оголошення Facebook та Instagram - проект та публікація оголошень, встановіть бюджет та орієнтуйтеся на конкретну групу. Зверніться до нових людей, залучайте існуючі контакти, налаштуйте спеціальні аудиторії або повертайте відвідувачів веб -сайту. * Рекомендації з маркетингу - Отримайте корисні рекомендації, які допоможуть покращити ваш маркетинг. Знайте, коли настав час налаштувати покинуту електронну пошту або отримати нагадування про встановлення логотипу вашого бренду. * Управління брендом - Завантажте зображення зі свого пристрою безпосередньо в MailChimp та використовуйте їх у всіх своїх кампаніях.
Runway
runwayml.com
Все, що потрібно для редагування відео, швидко. Магічні інструменти AI, співпраця в реальному часі, точне редагування тощо. Ваш набір створення відео наступного покоління. Злітно -посадкова смуга - це дослідницька компанія, яка є норацією нових інструментів для уяви людини. Він був на передньому плані багатомодальних систем AI, гарантуючи, що майбутнє створення контенту доступне, контрольоване та розширення можливостей для творців. Місія злітно -посадкової смуги - забезпечити, щоб хтось де завгодно розповісти свої історії. Він вважає, що методи глибокого навчання, застосовані до аудіовізуального контенту, назавжди змінить засоби мистецтва, творчості та дизайну.
VEED
veed.io
VEED-це все-в-одна платформа для підприємств, які хочуть масштабувати відеопродукцію. Клієнти в 200+ країнах з маркетингу, продажів, науково -дослідних та соціальних медіа створюють відео 30 разів швидше, ніж будь -коли раніше. Veed ставить силу в руки вашої команди: * Запишіть якісний вміст * Редагувати відео з легкістю * Транскрибуйте автоматично Забудьте про вивчення незграбного та дорогого програмного забезпечення для редагування або покладання на агенції. VEED - ваш інтуїтивно зрозумілий набір відеороликів. Кожен, від генерального директора до стажування, може використовувати його для створення професійних відеороликів, без професійних навичок. Veed Enterprise дозволяє вам: * Співпрацюйте з іншими членами команди в режимі реального часу * Доступ до бібліотеки з 30 000+ акцій медіа -медіа * Використовуйте власні шаблони, щоб заощадити час О, і VEED має набір інструментів AI, щоб зробити виробництво 10 разів ефективнішим. Eeed ai дозволяє вам: * Перетворити текст на відео за допомогою аватар AI * Автоматично генерувати точні субтитри * Миттєво видалити фони відео та зображення * І багато іншого VEED-це програмне забезпечення, що підживлює відео стратегії світового класу для понад 3 мільйони творців. * Veed - це платформа для редагування відео, яка пропонує такі функції, як автоматичні субтитри, виявлення вмісту та різні варіанти дизайну. * Користувачі часто згадують простоту використання, точність функції підзаголовка та різноманітність варіантів дизайну, які дозволяють творче редагування та відеоролики професійної якості. * Рецензенти пережили такі питання, як обмеження щодо функцій на основі рівня членства, випадкових повільних часів обробки та прагнення до більш досконалих функцій базового плану.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic революціонізує ландшафт створення контенту та взаємодію з клієнтами, слугуючи вашим надійним супутником у створенні захоплюючого контенту та розробці потужних чат-ботів зі штучним інтелектом. Їхня платформа поєднує потужність штучного інтелекту та креативність, щоб забезпечити повний набір інструментів для створення вмісту, генерації аудіо та створення зображень. Вони дозволяють кожному писати що завгодно, публікувати будь-де та оптимізувати свій вміст із неперевершеною легкістю. Їх надійний розробник чат-ботів зі штучним інтелектом, Botsonic, легко інтегрується з такими платформами, як Slack, WhatsApp, Telegram і FB Messenger, забезпечуючи безперервні багатоканальні розмови. Він також пропонує функцію Human Hand-off, що полегшує плавний перехід від взаємодії бота до взаємодії з людиною. Завдяки інтеграції Zapier вони автоматизують завдання та оптимізують робочі процеси, покращуючи залучення клієнтів. Botsonic відповідає GDPR, обіцяючи безпечну взаємодію з клієнтами. Разом їхній набір інструментів спрямований на те, щоб переосмислити процес створення контенту та взаємодію з клієнтами, зробивши Writesonic вашим єдиним рішенням для всіх ваших цифрових потреб.
DeepBrain AI
deepbrain.io
Інструмент Deepbrain AI пропонує різноманітний вибір привабливих аватарів AI для вибору бізнесу. Цей інструмент оснащений різноманітними етносами, віками та стилями, щоб забезпечити ідеальну відповідність будь -яких потреб у бізнесі. Студії AI також пропонують ці аватари на 80+ мовах, що робить їх глобальним рішенням для бізнесу по всьому світу. Аватарі AI не тільки доступні в декількох етнічних групах та професіях, але цей інструмент також дозволяє налаштувати аватари для відповідності конкретним потребам бізнесу. Інструмент AI Avatar також включає такі функції, як «Пам'ятка, текст до відео, PowerPoint до відео, чатгпт, своп обличчя та текст до мови. Ці функції забезпечують подальшу гнучкість для підприємств, що дозволяє їм створювати відео з легкістю та ефективністю. Інструмент Deepbrain AI може бути корисним у різних галузях, включаючи фінансові послуги, роздрібну торгівлю, освіту та ЗМІ. Крім того, аватари можна використовувати для цілей, включаючи навчальні відеоролики, відеоролики та онлайн-створення відео. Загалом, інструмент AI Deepbrain надає підприємствам динамічне рішення для їх потреб у відео. Він універсальний і настроюється, що робить його ідеальним підходом для підприємств, які шукають творчого підходу для покращення їх маркетингової стратегії.
Monica
monica.im
Monica — це розширення для Chrome на базі ChatGPT APl, призначене для того, щоб стати вашим персональним помічником для легкого спілкування в чаті та копірайтингу. Просто натисніть Cmd+M або Ctrl+M і почніть спілкуватися з нею. Або дозвольте Моніці допомогти вам створити та вставити текст на будь-яку веб-сторінку. Виберіть із понад 80 шаблонів, щоб швидко створити маркетингову копію. Виберіть текст на веб-сторінці, і дозвольте Моніці пояснити, перекласти, перефразувати для вас.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) є дочірньою компанією Amazon, що надає платформи хмарних обчислень та API на замовлення для людей, компаній та урядів, на основі оплати праці. Ці веб -сервіси хмарних обчислень забезпечують різноманітні основні абстрактні технічні інфраструктури та розподілені обчислювальні будівельні блоки та інструменти. Однією з таких служб є Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), яка дозволяє користувачам мати у своєму розпорядженні віртуальний кластер комп'ютерів, доступний весь час через Інтернет. Версія віртуальних комп'ютерів AWS емулює більшість атрибутів реального комп'ютера, включаючи апаратні центральні одиниці обробки (процесори) та графічні одиниці обробки (GPU) для обробки; локальна/оперативна пам’ять; зберігання жорсткого диска/SSD; вибір операційних систем; мережа; та попередньо завантажене програмне забезпечення для додатків, такі як веб-сервери, бази даних та управління відносинами з клієнтами (CRM). Технологія AWS реалізована на серверних фермах у всьому світі та підтримується дочірньою компанією Amazon. Плата заснована на комбінації використання (відомої як модель "оплатити, а також апаратні засоби, операційна система, програмне забезпечення або мережеві функції, обрані необхідними варіантами доступності, надмірності, безпеки та послуг. Абоненти можуть платити за один віртуальний комп'ютер AWS, спеціальний фізичний комп'ютер або кластери будь -якого. У рамках угоди про підписку Amazon забезпечує безпеку систем абонентів. AWS працює з багатьох глобальних географічних регіонів, включаючи 6 у Північній Америці. Аамазон ринки AWS до абонентів як спосіб отримання масштабних обчислювальних потужностей швидше та дешево, ніж створення фактичної ферми фізичного сервера. Всі послуги виставляються на основі використання, але кожна послуга вимірює використання різними способами. Станом на 2017 рік, AWS володіє домінуючими 34% усіх хмар (IAAS, PAAS), тоді як наступні три конкуренти Microsoft, Google та IBM мають 11%, 8%, 6% відповідно відповідно до Synergy Group.
Writer
writer.com
Writer — це генеративна платформа ШІ для підприємств. Writer дає змогу вашим співробітникам — продукту, операційній системі, підтримці, маркетингу, відділу кадрів тощо — максимізувати творчі здібності та 10-кратне підвищення продуктивності, змінюючи спосіб роботи. Захищена платформа Writer легко підключається до джерел ваших бізнес-даних і надає точні відповіді та вміст, точно налаштований на ваших власних даних і дотримуючись ваших власних захисних схем ШІ. Writer передає генеративний ШІ в руки людей прямо там, де вони працюють, щоб вони могли створювати, аналізувати та керувати з легкістю. Платформа Writer є корпоративною, не використовує та не надає спільний доступ до ваших даних і містить відкриті та прозорі LLM, створені Writer і розгорнуті різними способами, включно з розміщенням на власному хості. Writer відповідає вимогам SOC 2 Type II, GDPR, HIPAA та PCI і розгортається на провідних підприємствах, зокрема Intuit, Spotify, L’Oreal, Uber і Deloitte.
Simplified
simplified.com
Спрощено - єдине додаток для створення, співпраці та масштабування маркетингу. Дизайн, запишіть маркетингову копію, створюйте відео, співпрацюйте та публікуйте в соціальних місцях - все в тому ж місці. Побудований для швидкості та простоти, спрощення допомагає понад 400 000 творців, маркетологів та підприємств для масштабування їх маркетингу, впорядкування своїх робочих процесів та виконання роботи за кілька кліків. Завдяки редактору дизайну без коду, письменником AI, приголомшливими шаблонами, декількома наборами брендів, необмеженими робочими просторами та видавництвом в додатку ви можете запустити та закінчити свій маркетинг без перемикання вкладок. Коли -небудь.
TTSMaker
ttsmaker.com
TTSMaker — це безкоштовний інструмент синтезу мовлення, який надає послуги синтезу мовлення та підтримує кілька мов, зокрема англійську, французьку, німецьку, іспанську, арабську, китайську, японську, корейську, в’єтнамську тощо, а також різні стилі голосу. Ви можете використовувати його для читання тексту та електронних книг вголос або завантажувати аудіофайли для комерційного використання (це абсолютно безкоштовно). Будучи чудовим безкоштовним інструментом TTS, TTSMaker може легко перетворювати текст на мовлення онлайн.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), пропонована Google,-це набір хмарних обчислювальних служб, що працює на тій же інфраструктурі, яку Google використовує внутрішньо для своїх продуктів кінцевих користувачів, таких як пошук Gmail, зберігання файлів та YouTube. Поряд з набором інструментів управління, він надає ряд модульних хмарних служб, включаючи обчислення, зберігання даних, аналітику даних та машинне навчання. Реєстрація вимагає деталей кредитної картки або банківського рахунку. Хмарна платформа Google надає інфраструктуру як послугу, платформу як послугу та обчислювальні середовища без серверів. У квітні 2008 року Google оголосив App Engine, платформу для розробки та розміщення веб-додатків у центрах обробки даних, керованих Google, яка була першою службою хмарних обчислень від компанії. Послуга стала загально доступною в листопаді 2011 року. З моменту оголошення двигуна додатків Google додав на платформу кілька хмарних служб. Google Cloud Platform є частиною Google Cloud, яка включає загальнодоступну хмарну інфраструктуру Google Cloud Platform, а також G Suite, Enterprise Versions Android та Chrome OS, та інтерфейси програмування програм (API) для служб машинного навчання та картографування корпоративних програм.
ClipDrop
clipdrop.co
Створюйте професійні візуальні ефекти без фотостудії. ClipDrop — це набір інструментів для візуального редагування та створення на основі штучного інтелекту на базі Stability AI. Платформа має масу функцій, включаючи інструменти для видалення фону, очищення об’єктів, масштабування зображень, пересвітлення тощо. ClipDrop також пропонує API, який дозволяє розробникам легко інтегрувати можливості ШІ у власні програми. Одна з найновіших функцій ClipDrop, Reimagine XL, дозволяє створювати нескінченні варіації ваших зображень, ідеальних для дизайнерської роботи та концепт-арту.
PicLumen
piclumen.com
Генерація зображень штучного інтелекту за допомогою методів перетворення тексту в зображення та зображення в зображення. Необмежена кількість безкоштовних творів у різних стилях без водяних знаків.
Replit
replit.com
Rep.it-це стартап на базі Сан-Франциско та Інтернет-IDE (інтегроване середовище розвитку). Його назва походить від абревіатури REPL, яка означає "Читати - EVALAUT - PRINT PTECT". Сервіс був створений йорданським програмістом Амджадом Масадом та Джорданським дизайнером Хая Оде в 2016 році. Rep.it дозволяє користувачам писати код та створювати додатки та веб -сайти за допомогою браузера. Крім того, Repl.it дозволяє користувачам ділитися проектами різними способами. Вони також приймають "джеми", кодуючи змагання на основі певної теми. Призи змагань часто відрізняються від тимчасового оновлення рахунку, грошей, криптовалюти або подарункової картки. REPT AT REPL.IT - це інтерактивне середовище програмування. Ви можете створити робочу область у найпопулярніших мовах програмування, де вам надається контейнер на віртуальній машині, де ваш код може працювати. У будь -якій даній REPL є дві основні частини - редактор та консоль. Редактор використовує Монако, ту саму технологію, яка впораюється кодом Visual Studio. На мобільному плані редактор - ACE. Rep.it має преміальний рівень під назвою Хакерський план. Це дозволяє отримати більше місця для зберігання, приватного коду та необмежених співробітників проекту, а план освіти Github включає 3 місяці безкоштовно від плану хакера. На Rep.it, включаючи Python, Ruby, HTML та Java. Компанія отримала фінансування від Y Combinator, Andreessen Horowitz, Bloomberg Beta та інших. "Компанія має понад 500 000 щотижневих активних розробників та понад 3 мільйони користувачів. На сайті Repl.it також є форум розмов. Цей форум використовується багатьма розробниками у всьому світі для поділу своїх творінь. Форум зберігається чистим модераторами розмови.
PromeAI
promeai.com
PromeAI має потужні помічники дизайну на основі штучного інтелекту та обширну керовану бібліотеку стилів моделей AIGC (C-AIGC), що дозволяє легко створювати приголомшливу графіку, відео та анімацію. PromeAI є важливим інструментом для архітекторів, дизайнерів інтер’єрів, продуктових дизайнерів і дизайнерів ігор/анімації.
Stockimg.ai
stockimg.ai
Генерація зображень штучного інтелекту для команд - Ви можете легко створити логотип штучного інтелекту, обкладинки книг штучного інтелекту, плакати штучного інтелекту тощо - Stockimg AI Stockimg AI — це інноваційний інструмент для розробки та створення контенту на основі штучного інтелекту, призначений для оптимізації процесу створення візуального та письмового контенту. Ідеально підходить для компаній, маркетологів і менеджерів соціальних мереж, Stockimg AI дозволяє користувачам створювати приголомшливі дизайни швидко та ефективно.
BeautyPlus
beautyplus.com
Фоторедактор BeautyPlus AI призначений для легкого редагування фотографій. Це програма для редагування зображень на базі штучного інтелекту, яка використовує вдосконалені алгоритми штучного інтелекту для автоматичного покращення та редагування зображень для кращої якості.
TypingMind
typingmind.com
Typing Mind — це інтерфейс інтерфейсу чату, який дозволяє вам використовувати чати ШІ з усіх популярних моделей ШІ за допомогою ключа API (ChatGPT, Claude, Azure OpenAI, Gemini тощо). Використовуючи ключ API з інтерфейсом інтерфейсу чату, як-от Typing Mind, ви отримуєте такі переваги: * Ви платите лише за те, що використовуєте (замість місячної підписки, як ChatGPT Plus) * Ваша бесіда в чаті НЕ використовуватиметься для навчання OpenAI/Claude тощо. * Зручно спілкуватися в чаті з кількома моделями в єдиному інтерфейсі * Насолоджуйтеся професійним розширеним інтерфейсом користувача чату з безліччю функцій * Typing Mind спочатку офлайн і приватний за замовчуванням. Усі ваші дані, повідомлення та ключі API зберігаються локально на вашому пристрої, і ніхто не може їх бачити, крім вас.
Frase
frase.io
Frase — це інструмент для написання AI та SEO, який може допомогти з різноманітними завданнями, пов’язаними зі створенням контенту. Він безкоштовний для використання та не вимагає жодних знань програмування. Інструменти для написання штучного інтелекту включають генератор вмісту штучного інтелекту, генератор вступу, генератор структури, інструмент перефразування, переписувач абзаців, генератор заголовка блогу, генератор опису, люди також запитують, генератор опису продукту, генератор слогану, генератор резюме, генератор ціннісної пропозиції та переписувач речень . Кожен інструмент адаптований до різних типів вмісту, і його можна використовувати для швидкого й легкого створення унікального, привабливого вмісту. Крім того, Frase пропонує низку ресурсів, включаючи покрокове керівництво продукту в реальному часі, блог, прискорений курс і довідковий центр. З Frase створення вмісту швидше, легше та ефективніше, ніж будь-коли раніше.
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