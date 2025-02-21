Програмне забезпечення Generative AI - Найпопулярніші застосунки - Того

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Generative AI Software відноситься до категорії програмних додатків, які використовують генеративні алгоритми штучного інтелекту для автономного створення вмісту. Ці алгоритми зазвичай базуються на методах глибокого навчання, зокрема на генеративних змагальних мережах (GAN) або варіаційних автокодерах (VAE). Програмне забезпечення Generative AI можна використовувати для створення різних типів вмісту, включаючи, але не обмежуючись: * Зображення: створення реалістичних або абстрактних зображень, фотореалістичних облич, пейзажів тощо. * Відео: створення відеорядів, анімації та візуальних ефектів. * Текст: генерація тексту природною мовою, включаючи статті, оповідання, вірші та фрагменти коду. * Музика: створення музичних треків, мелодій і навіть цілих композицій. * Дизайн: Створення дизайнів продуктів, логотипів, інтерфейсів користувача та архітектурних макетів. Ці програмні інструменти є цінними для художників, дизайнерів, розробників та інших професіоналів, які прагнуть оптимізувати свої творчі процеси, досліджувати нові ідеї або розширювати наявні робочі процеси. Програмне забезпечення Generative AI часто дозволяє користувачам контролювати різні параметри або вхідні обмеження, щоб керувати процесом генерації та досягати бажаних результатів.
Запит на новий застосунок
ChatGPT
chatgpt.com
Chatgpt-це безкоштовна система AI AI. Використовуйте його для залучення розмов, отримайте розуміння, автоматизуючі завдання та засвідчіть майбутнє AI, все в одному місці.
Perplexity
perplexity.ai
Заплутається AI-це дослідницька та розмовна пошукова система, що працює на AI-CHATBOT, яка відповідає на запити з використанням тексту прогнозування природної мови. Запущений у 2022 році, здивування генерує відповіді за допомогою джерел з Інтернету та цитує посилання в текстовому відповіді.
Leonardo.AI
leonardo.ai
Генеруйте активи якості виробництва для своїх творчих проектів зі швидкістю та стильною відповідністю.
DeepSeek
deepseek.com
DeepSeek пропонує інструменти, які використовують розширений AI та машинне навчання, щоб допомогти організаціям приймати кращі рішення, керовані даними, за допомогою вдосконалених можливостей пошуку та аналізу великих наборів даних. Сам, здається, веб-сайт зосереджується на наданні AI-оглядів, що дозволяє користувачам шукати та отримувати дані розумнішим, ефективнішим способом. Це може включати такі речі, як: -Інтелектуальний пошук: Використання AI для покращення традиційних функцій пошуку, таких як розуміння контексту чи настроїв у пошуках. -Датові розуміння: Використання AI для розкриття моделей та тенденцій даних, які можуть бути не відразу очевидними. -Поси додатків: допомога підприємствам використовувати дані для оптимізації прийняття рішень та операцій.
Google Gemini
gemini.google.com
Близнюки надає вам прямий доступ до найкращої родини моделей AI, щоб ви могли: - отримати допомогу з написанням, мозковим штурмом, навчанням тощо - Підсумуйте та знайдіть швидку інформацію від Gmail або Google Drive - Створити зображення на льоту - Використовуйте текст, голос, фотографії та камеру, щоб отримати допомогу по -новому Раніше відомий як Бард.
Replit
replit.com
Rep.it-це стартап на базі Сан-Франциско та Інтернет-IDE (інтегроване середовище розвитку). Його назва походить від абревіатури REPL, яка означає "Читати - EVALAUT - PRINT PTECT". Сервіс був створений йорданським програмістом Амджадом Масадом та Джорданським дизайнером Хая Оде в 2016 році. Rep.it дозволяє користувачам писати код та створювати додатки та веб -сайти за допомогою браузера. Крім того, Repl.it дозволяє користувачам ділитися проектами різними способами. Вони також приймають "джеми", кодуючи змагання на основі певної теми. Призи змагань часто відрізняються від тимчасового оновлення рахунку, грошей, криптовалюти або подарункової картки. REPT AT REPL.IT - це інтерактивне середовище програмування. Ви можете створити робочу область у найпопулярніших мовах програмування, де вам надається контейнер на віртуальній машині, де ваш код може працювати. У будь -якій даній REPL є дві основні частини - редактор та консоль. Редактор використовує Монако, ту саму технологію, яка впораюється кодом Visual Studio. На мобільному плані редактор - ACE. Rep.it має преміальний рівень під назвою Хакерський план. Це дозволяє отримати більше місця для зберігання, приватного коду та необмежених співробітників проекту, а план освіти Github включає 3 місяці безкоштовно від плану хакера. На Rep.it, включаючи Python, Ruby, HTML та Java. Компанія отримала фінансування від Y Combinator, Andreessen Horowitz, Bloomberg Beta та інших. "Компанія має понад 500 000 щотижневих активних розробників та понад 3 мільйони користувачів. На сайті Repl.it також є форум розмов. Цей форум використовується багатьма розробниками у всьому світі для поділу своїх творінь. Форум зберігається чистим модераторами розмови.
Claude
claude.ai
Claude By Antropic - це асистент AI наступного покоління, побудований антропом і навчений бути безпечним, точним та безпечним, щоб допомогти вам зробити найкращу роботу.
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI — це LLM для кодування, розроблений, щоб змінити спосіб створення програмного забезпечення. Створюючи BLACKBOX.AI, наша мета полягає в тому, щоб: Прискорення темпів інновацій у компаніях, дозволяючи інженерам у 10 разів швидше створювати та випускати продукти Прискорити зростання кількості інженерів програмного забезпечення в усьому світі та збільшити кількість інженерів у 10 разів із ~100 млн. до 1 млрд.
TTSMaker
ttsmaker.com
TTSMaker — це безкоштовний інструмент синтезу мовлення, який надає послуги синтезу мовлення та підтримує кілька мов, зокрема англійську, французьку, німецьку, іспанську, арабську, китайську, японську, корейську, в’єтнамську тощо, а також різні стилі голосу. Ви можете використовувати його для читання тексту та електронних книг вголос або завантажувати аудіофайли для комерційного використання (це абсолютно безкоштовно). Будучи чудовим безкоштовним інструментом TTS, TTSMaker може легко перетворювати текст на мовлення онлайн.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Ваш щоденний супутник AI. Microsoft Copilot використовує потужність AI для підвищення продуктивності, розблокування творчості та допомагає вам краще зрозуміти інформацію з простим досвідом чату.
OpusClip
opus.pro
Opusclip-це генеративна платформа для редагування відео AI, яка без особливих зусиль перетворює ваші довгі кадри в шорти, готові до вірусу, одним клацанням. Opusclip побудований з місією демократизації створення відеоконтенту, що робить його доступним для будь -кого, хто має розповідь, або пристрасть поділитися, а не лише тим, хто має досвід створення контенту чи редагування відео.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly - це провідна світова компанія з питань надання допомоги AI, яку довіряють понад 30 мільйонів людей та 70 000 професійних команд щодня. Від миттєвого створення першого проекту до вдосконалення кожного повідомлення, Граммури допомагають людям у 96% Fortune 500 отримати свою думку - і отримати результати - без компрометації безпеки чи конфіденційності. Ми віримо, що чудова письма робить роботу. Пропозиції продуктів Grammarly - Grammarly Business, Grammarly Premium, Grammarly Free та Grammarly for Education - робота, де ви робите, надаючи контекстно релевантну підтримку написання понад 500 000 додатків та веб -сайтів. Заснований у 2009 році, Grammarly - № 7 на Forbes Cloud 100, одна з 100 найвпливовіших компаній Time, одна з найбільш інноваційних компаній компанії в AI та одна з найкращих робочих місць Inc. Ми працюємо з віддаленою гібридною робочою моделлю, тобто ми в першу чергу працюємо з дому та зустрічаємось для особистої співпраці в наших центрах у Північній Америці та Європі.
VEED
veed.io
VEED-це все-в-одна платформа для підприємств, які хочуть масштабувати відеопродукцію. Клієнти в 200+ країнах з маркетингу, продажів, науково -дослідних та соціальних медіа створюють відео 30 разів швидше, ніж будь -коли раніше. Veed ставить силу в руки вашої команди: * Запишіть якісний вміст * Редагувати відео з легкістю * Транскрибуйте автоматично Забудьте про вивчення незграбного та дорогого програмного забезпечення для редагування або покладання на агенції. VEED - ваш інтуїтивно зрозумілий набір відеороликів. Кожен, від генерального директора до стажування, може використовувати його для створення професійних відеороликів, без професійних навичок. Veed Enterprise дозволяє вам: * Співпрацюйте з іншими членами команди в режимі реального часу * Доступ до бібліотеки з 30 000+ акцій медіа -медіа * Використовуйте власні шаблони, щоб заощадити час О, і VEED має набір інструментів AI, щоб зробити виробництво 10 разів ефективнішим. Eeed ai дозволяє вам: * Перетворити текст на відео за допомогою аватар AI * Автоматично генерувати точні субтитри * Миттєво видалити фони відео та зображення * І багато іншого VEED-це програмне забезпечення, що підживлює відео стратегії світового класу для понад 3 мільйони творців. * Veed - це платформа для редагування відео, яка пропонує такі функції, як автоматичні субтитри, виявлення вмісту та різні варіанти дизайну. * Користувачі часто згадують простоту використання, точність функції підзаголовка та різноманітність варіантів дизайну, які дозволяють творче редагування та відеоролики професійної якості. * Рецензенти пережили такі питання, як обмеження щодо функцій на основі рівня членства, випадкових повільних часів обробки та прагнення до більш досконалих функцій базового плану.
D-ID
d-id.com
D-ID-це зв'язок інновацій у генеративному пейзажі AI, перетворюючи все ще фотографії на динамічні відео-розповіді та інтерактивний досвід, що демонструє цифрові люди. Його надійний API є унікальним у своїй здатності забезпечити генерацію відео в режимі реального часу, яке є центральним для прямих потоків та інтерактивних занять у таких секторах, як досвід клієнтів (CX), маркетинг та навчання та розвиток. Студія та мобільні додатки Creative Reality ™ розширюють інноваційне охоплення D-ID, спрощуючи створення та налаштування відеороликів, що генеруються AI, та втілення прихильності D-ID до збагачення цифрового спілкування.
PromeAI
promeai.com
PromeAI має потужні помічники дизайну на основі штучного інтелекту та обширну керовану бібліотеку стилів моделей AIGC (C-AIGC), що дозволяє легко створювати приголомшливу графіку, відео та анімацію. PromeAI є важливим інструментом для архітекторів, дизайнерів інтер’єрів, продуктових дизайнерів і дизайнерів ігор/анімації.
TypingMind
typingmind.com
Typing Mind — це інтерфейс інтерфейсу чату, який дозволяє вам використовувати чати ШІ з усіх популярних моделей ШІ за допомогою ключа API (ChatGPT, Claude, Azure OpenAI, Gemini тощо). Використовуючи ключ API з інтерфейсом інтерфейсу чату, як-от Typing Mind, ви отримуєте такі переваги: * Ви платите лише за те, що використовуєте (замість місячної підписки, як ChatGPT Plus) * Ваша бесіда в чаті НЕ використовуватиметься для навчання OpenAI/Claude тощо. * Зручно спілкуватися в чаті з кількома моделями в єдиному інтерфейсі * Насолоджуйтеся професійним розширеним інтерфейсом користувача чату з безліччю функцій * Typing Mind спочатку офлайн і приватний за замовчуванням. Усі ваші дані, повідомлення та ключі API зберігаються локально на вашому пристрої, і ніхто не може їх бачити, крім вас.
Synthesia
synthesia.io
Synthesia - це платформа створення відео AI, яка перетворює текст у професійні відео з налаштованими аватарами - не потрібні камери. Швидкий, економічно вигідний та ідеальний для навчання, маркетингу та освіти, це революціонує, як спілкуються підприємства та творці. Тисячі компаній використовують його для створення відео на 120 мовах, заощаджуючи до 80% свого часу та бюджету. Довіряють Accenture, BBC, Google, Amazon та багато іншого. Створіть відео AI, просто ввівши текст. Простий у використанні, дешеві та масштабовані. Зробіть захоплюючі відео з людськими ведучими - безпосередньо з вашого браузера
Runway
runwayml.com
Все, що потрібно для редагування відео, швидко. Магічні інструменти AI, співпраця в реальному часі, точне редагування тощо. Ваш набір створення відео наступного покоління. Злітно -посадкова смуга - це дослідницька компанія, яка є норацією нових інструментів для уяви людини. Він був на передньому плані багатомодальних систем AI, гарантуючи, що майбутнє створення контенту доступне, контрольоване та розширення можливостей для творців. Місія злітно -посадкової смуги - забезпечити, щоб хтось де завгодно розповісти свої історії. Він вважає, що методи глибокого навчання, застосовані до аудіовізуального контенту, назавжди змінить засоби мистецтва, творчості та дизайну.
Reface
reface.ai
Reface – тут ви можете міняти місцями обличчя у відео та GIF-файлах за допомогою лише одного селфі, анімувати фотографії та перетворювати фотографії на мультфільми.
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai — ідеальне рішення для корпоративних маркетингових команд, які прагнуть покращити свою стратегію виходу на ринок і оптимізувати процес створення контенту. За допомогою Copy.ai команди можуть швидко створити цільову рекламну копію, яка безпосередньо стосується проблемних моментів і потреб конкретних сегментів клієнтів, допомагаючи їм ефективніше взаємодіяти з потенційними клієнтами та укладати більше угод. Крім того, нашу платформу можна використовувати для створення контенту, який допомагає встановити лідерство та зміцнити довіру потенційних клієнтів, що також може допомогти підвищити ефективність підходу GTM команди.
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI — це безкоштовний онлайн-інструмент для створення зображень на основі штучного інтелекту. Він спрямований на задоволення різноманітних творчих потреб, зокрема створення мистецтва, публікацій у соціальних мережах, презентацій, плакатів, відео, логотипів тощо. Він надає зручний для новачків спосіб редагувати зображення як професіонал за допомогою функцій, що підтримуються ШІ. Користувачі можуть створювати унікальні витвори мистецтва, фотореалістичні зображення та експериментувати зі злиттям реальних і синтетичних зображень для створення приголомшливих візуальних ефектів. Ця платформа також пропонує «Редагування змішаних зображень», динамічний спосіб поєднання різних зображень у переконливі композиції, що забезпечує величезну творчу гнучкість. Пропозиція Playground AI виходить за рамки стандартного редагування зображень, дозволяючи користувачам розширювати зображення за їхні вихідні межі, плавно інтегрувати об’єкти в різноманітні сцени та матеріалізувати свої творчі ідеї у візуальну реальність. Це ще більше підвищує потенціал співпраці, надаючи функції для поєднання ідей з іншими, розширюючи таким чином сферу творчості. Незважаючи на свої потужні можливості, Playground AI зберігає прихильність до зручності, доступності та інклюзивності, що робить його ідеальним вибором як для досвідчених дизайнерів, так і для новачків, які наважуються створювати зображення.
Murf AI
murf.ai
За допомогою штучного інтелекту Murf AI працює над спрощенням голосового аудіо та робить доступним для всіх високоякісне озвучення. Murf допомагає користувачам створювати реалістичні озвучення за лічені хвилини, не потребуючи жодного обладнання для запису. * Murf.ai — це інструмент, який перетворює текст на мовлення, створює відео та субтитри, а також пропонує різноманітні голоси для налаштування. * Рецензентам подобається інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, різноманітність доступних голосів, можливість налаштовувати вимову та бездоганна інтеграція з іншими платформами, такими як Canva. * Рецензенти згадували про такі проблеми, як голоси, які іноді звучать як роботизовані, потреба в більшій кількості голосів різними мовами та акцентами, а також висока вартість додаткових функцій.
Botpress
botpress.com
Botpress — це генеративна платформа штучного інтелекту для створення чат-ботів ChatGPT, що дозволяє користувачам створювати чат-боти з інтуїтивно зрозумілим досвідом створення на основі найновіших LLM і GPT від OpenAI. Платформа пропонує широкий спектр функцій, включаючи GPT-Native Engine і Conversation Studio, яка надає редактор чат-ботів нового покоління. Крім того, платформа містить Hub, який є найбільшою колекцією інтеграцій, які користувачі можуть використовувати для інтеграції своїх чат-ботів з іншими інструментами та службами. Він також пропонує різноманітні ресурси, зокрема документацію, відеоуроки, SDK і форум спільноти на Discord. Botpress Cloud — це нова функція платформи, яку користувачі можуть випробувати, щоб швидше створювати та розгортати свої чат-боти, а Visual Flow Editor пропонує інтуїтивно зрозумілий візуальний редактор потоків, який дозволяє користувачам оживляти розмови своїх користувачів. Платформа також надає різноманітні готові інтеграції та навички, створені за допомогою найбільшої спільноти чат-ботів з відкритим вихідним кодом, що дозволяє користувачам пришвидшити процес створення. Користувачі можуть використовувати статистику платформи з аналізу аналітики, неправильного розуміння та аналізу настроїв, щоб постійно вдосконалювати свій чат-бот. Крім того, Botpress пропонує розгортання в один клік на всіх своїх каналах, щоб зустріти користувачів там, де вони є. Botpress довіряють тисячі організацій, і він створив різні шаблони, зокрема Shopping Companion, Health Bot Template, Banking Support, IT Assistant, Telco Billing Advisor, Fitness Friend, HR Helper і Language Tutor chatbots. Загалом, Botpress пропонує різноманітні інструменти та функції, які роблять створення та розгортання чат-ботів швидшим і легким.
GoCharlie.AI
gocharlie.ai
GoCharlie — це інструмент на базі штучного інтелекту, розроблений для полегшення створення контенту для брендів, спрямованого на залучення нового трафіку та збільшення прибутку. Запатентований помічник AI Charlie автоматизує створення контенту для різних платформ. Пропозиція контенту широка, включаючи описи продуктів, публікації в блогах і матеріали в соціальних мережах. Цей інструмент надає послуги транскрипції, перетворюючи відео та аудіо на текст, а також може створювати зображення 4K на основі введення тексту. Додаткова функція включає можливості пошуку в Інтернеті. Charlie володіє унікальною здатністю інтерпретувати численні вхідні дані та виробляти кілька вихідних даних з одного запиту, демонструючи свою дуже гнучку корисність. Інструмент сумісний з різними форматами файлів, включаючи DOC, PDF, а також аудіо- та відеофайли та навіть зображення. GoCharlie створено для вирішення складних проблем, пропонуючи рішення для всієї команди. Він також може похвалитися безпечною обробкою даних завдяки набору Charlie LLM і мультимодальних моделей. Одним із особливих компонентів є функція Memory Vault, яка дозволяє Charlie навчитися та адаптувати створення вмісту до унікальних особливостей вашого бізнесу. Окрім цього, GoCharlie можна налаштувати відповідно до конкретних бізнес-вимог і підтримує можливості інтеграції з понад 6000 додатками через Zapier.
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT — це платформа для спільної роботи, на якій команди від 2 до 2000 людей можуть використовувати ШІ для своєї роботи. Навчайтеся, співпрацюйте та опануйте ШІ в одному спільному робочому просторі. Уявіть собі світ, де колективний інтелект вашої команди посилюється ШІ, що стимулює креативність, підвищує продуктивність і сприяє інноваціям. Звичайно, ви усвідомлюєте потенціал LLM, як-от ChatGPT, але переконати всю свою команду не так просто. Ви хочете налагодити ефективні робочі процеси на основі штучного інтелекту та поділитися інформацією про штучний інтелект з усіма, але вам не вистачає спеціальної платформи для досягнення цього. Ви навіть задаєтеся питанням: «Чи моя команда повністю використовує потенціал ШІ?» Зустрічайте Team-GPT.
Writeseed
writeseed.com
Writeseed — це програма для створення ШІ та альтернатива Jasper.ai Copy.ai Rytr або Writesonic. За допомогою нашого інструменту для копірайтингу зі штучним інтелектом ви можете одним клацанням миші створювати рекламні тексти, публікації в блогах або SEO-контент. Ви можете вибрати з більш ніж 70+ шаблонів, які наш автор штучного інтелекту пропонує для вашого написання. Один із них – це автор статей зі штучним інтелектом, який може написати для вас повну статтю на понад 1500 слів, включаючи безкоштовну фотографію.
Monica
monica.im
Monica — це розширення для Chrome на базі ChatGPT APl, призначене для того, щоб стати вашим персональним помічником для легкого спілкування в чаті та копірайтингу. Просто натисніть Cmd+M або Ctrl+M і почніть спілкуватися з нею. Або дозвольте Моніці допомогти вам створити та вставити текст на будь-яку веб-сторінку. Виберіть із понад 80 шаблонів, щоб швидко створити маркетингову копію. Виберіть текст на веб-сторінці, і дозвольте Моніці пояснити, перекласти, перефразувати для вас.
Smodin
smodin.io
Smodin — це помічник із написання на основі штучного інтелекту, який надає різноманітні інструменти для допомоги в усіх аспектах написання та дослідження. Він пропонує перевірку на плагіат, цитування, граматичні виправлення, переклади, створення тексту тощо. Smodin використовує вдосконалені моделі штучного інтелекту та алгоритми для роботи з функціями запису. Ось огляд роботи деяких основних функцій: * Переписувач тексту – ця функція використовує штучний інтелект для аналізу тексту та його переписування, зберігаючи оригінальне значення. Він перефразує речення та змінює формулювання для створення нових версій тексту. * Перевірка на плагіат. Перевірка на плагіат сканує текст і порівнює його з мільярдами онлайн-джерел за допомогою ШІ. Він виділяє будь-який дубльований або неоригінальний вміст. * AI Writer - інструмент AI writer створює новий текст на будь-яку тему, використовуючи великі мовні моделі. Він може писати повні статті, есе, наукові роботи тощо. * AI Grader – цей інструмент аналізує есе та написаний текст, щоб надати відгуки та пропозиції щодо покращення. Він розглядає такі елементи, як граматика, структура, читабельність тощо. * AI Chat – чат-бот використовує розмовний AI, щоб вести природні розмови. Він може відповідати на запитання, резюмувати текст, створювати новий вміст тощо за допомогою інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу чату.
LongShot
longshot.ai
LongShot — це передовий інструмент штучного інтелекту, призначений для підтримки створення та оптимізації вмісту. Він пропонує низку функцій для оптимізації робочого процесу вмісту, від планування до публікації. Його Content Planner реалізує реальні дані для створення індивідуальних ідей вмісту, які підходять для цільової аудиторії та певної галузі. Функція AI Workflows LongShot використовує понад 50 відзначених нагородами шаблонів для полегшення створення вмісту від короткого до довгого. Інтегрований засіб перевірки фактів забезпечує точність, надаючи відповіді в режимі реального часу та генеруючи вміст із відповідними цитатами. Однією з унікальних функцій LongShot є SEO Checker, інструмент на базі штучного інтелекту, який оцінює ефективність SEO вашого вмісту, надаючи дієві рекомендації для покращення рейтингу. Важливо, що цей інструмент також оснащений можливістю AI Interlinking, яка розроблена для створення автоматичних внутрішніх посилань із карти сайту користувача, які мають відношення до прив’язного тексту, зрештою покращуючи досвід читача та підвищуючи ефективність блогу. LongShot розроблено для інтеграції з такими платформами, як Google Search Console, WordPress, Webflow і Google Docs, забезпечуючи використання інструменту там, де це найбільше потрібно. Незважаючи на надійність, цей інструмент штучного інтелекту вихваляють за швидке й точне створення контенту в реальному часі, і йому довіряє широкий спектр користувачів від творців контенту до консультантів із цифрової стратегії.
ChatLabs
writingmate.ai
ChatLabs від Writingmate — це потужна платформа, яка надає доступ до понад 30 різних моделей ШІ, включаючи GPT-4o, LLaMA 3, Google Gemini Pro, Claude 3 і Mistral. ChatLabs також дозволяє вам використовувати вбудовані помічники GPT, аналізувати файли, здійснювати пошук в Інтернеті та створювати спеціальних агентів AI, які знають усе про ваш бізнес.
ClipDrop
clipdrop.co
Створюйте професійні візуальні ефекти без фотостудії. ClipDrop — це набір інструментів для візуального редагування та створення на основі штучного інтелекту на базі Stability AI. Платформа має масу функцій, включаючи інструменти для видалення фону, очищення об’єктів, масштабування зображень, пересвітлення тощо. ClipDrop також пропонує API, який дозволяє розробникам легко інтегрувати можливості ШІ у власні програми. Одна з найновіших функцій ClipDrop, Reimagine XL, дозволяє створювати нескінченні варіації ваших зображень, ідеальних для дизайнерської роботи та концепт-арту.
Flipner AI
flipner.com
Flipner AI — це інтелектуальний інструмент для перетворення голосу в текст і центр вмісту, який перетворює аудіофрагменти на готові до публікації статті та слугує швидким помічником для написання. Штучний інтелект Flipner представляє революційний підхід до створення тексту, що дозволяє авторам без зусиль фіксувати та систематизувати свої міріади ідей у будь-який час і в будь-якому місці. Ця інноваційна платформа пропонує унікальний контент-центр, де можна зберігати як текстові, так і аудіозаписки, сприяючи плавній трансформації та об’єднанню думок у структуровані чернетки або відшліфовані, готові до використання документи за допомогою зручного інструменту ШІ.
Rask.ai
rask.ai
Зустрічайте Rask AI – універсальний інструмент локалізації, який дозволяє творцям вмісту та компаніям швидко й ефективно перекладати свої відео понад 130 мовами. Завдяки технологіям «Text-to-Voice» і «Voice Cloning» вони можуть додати до відео закадровий голос професійної якості без необхідності запису чи найму актора голосу. І тепер ви можете зберегти свій власний голос або закадровий тон під час дубляжу. На початку квітня 2023 року Rask AI отримав нагороду «Продукт дня» на Product Hunt, і протягом перших кількох тижнів проект досяг першого рубежу в 10 000 реєстрацій! Команда зняла обмеження на 20 хвилин і 100 МБ для користувачів із підпискою. Тепер творці можуть дублювати довгі відео для YouTube або курсів без будь-яких обмежень. І ще одна чудова річ - процес дубляжу відбувається втричі швидше та ефективніше! Виявлення та переклад кількох мовців є унікальною функцією, яка, на нашу думку, відрізняє нас від інших служб. Команда ШІ Rask пишається тим, що одна з перших надала цей досвід. Інструменти повністю інтегровані з популярними відеоплатформами та сайтами соціальних мереж, такими як YouTube, Vimeo, Instagram, Twitter і TikTok. На початку травня команда додасть дві чудові функції. Ви синхронізуєте рухи губ із будь-яким звуком. Друга особливість — конспектування. Або просто шорти. Штучний інтелект вибере найяскравіші моменти з відео та перетворить їх на набір найсоковитіших епізодів. Команда Rask AI долає мовні бар’єри та допомагає творцям контенту та компаніям ділитися своїм контентом з різними аудиторіями по всьому світу, збільшуючи потенційне охоплення та вплив свого контенту.
Penelope AI
penelopeai.com
Penelope AI використовує потужність штучного інтелекту, щоб швидко сформулювати ідеї у вашій голові, представити нові ідеї та легко отримати потрібну інформацію з PDF-файлів.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Програма графічного дизайну, яка допоможе вам створювати професійні дописи в соціальних мережах, запрошення, цифрові листівки, графіку тощо. Почніть зі своєї ідеї та створіть для себе щось унікальне.
Craiyon
craiyon.com
Craiyon — це модель штучного інтелекту, яка може малювати зображення з будь-якого текстового повідомлення!
Writesonic
writesonic.com
Writesonic революціонізує ландшафт створення контенту та взаємодію з клієнтами, слугуючи вашим надійним супутником у створенні захоплюючого контенту та розробці потужних чат-ботів зі штучним інтелектом. Їхня платформа поєднує потужність штучного інтелекту та креативність, щоб забезпечити повний набір інструментів для створення вмісту, генерації аудіо та створення зображень. Вони дозволяють кожному писати що завгодно, публікувати будь-де та оптимізувати свій вміст із неперевершеною легкістю. Їх надійний розробник чат-ботів зі штучним інтелектом, Botsonic, легко інтегрується з такими платформами, як Slack, WhatsApp, Telegram і FB Messenger, забезпечуючи безперервні багатоканальні розмови. Він також пропонує функцію Human Hand-off, що полегшує плавний перехід від взаємодії бота до взаємодії з людиною. Завдяки інтеграції Zapier вони автоматизують завдання та оптимізують робочі процеси, покращуючи залучення клієнтів. Botsonic відповідає GDPR, обіцяючи безпечну взаємодію з клієнтами. Разом їхній набір інструментів спрямований на те, щоб переосмислити процес створення контенту та взаємодію з клієнтами, зробивши Writesonic вашим єдиним рішенням для всіх ваших цифрових потреб.
Pipio
pipio.ai
Створення професійних відеороликів AI тепер просте, просто введення, натискання та перетягування. Pipio пропонує понад 100 реалістичних віртуальних представників, які можна повністю налаштувати, щоб відповідати вашим потребам. Ці аватари AI можуть говорити на 40+ мовами з різноманітними акцентами, виконуючи функції вашого особистого відеооператора для маркетингу, продажів, навчання, навчання тощо. Усунувши потребу в дорогих екіпажах камер, талантів чи агентств, Pipio ставить студію відеопродукції у ваші пальці.
Wordvice AI
wordvice.ai
Wordvice AI — це автоматизований онлайн-помічник з написання, який пропонує повний набір інструментів для написання та редагування, включаючи AI Proofreader, AI Paraphraser, AI Summarizer, Language Translator і Checker Plagiat. Wordvice AI прагне стати вашим єдиним ресурсом для всіх ваших потреб у написанні та редагуванні. Ідеально підходить для дослідників, студентів і бізнес-професіоналів, Wordvice AI використовує найновішу технологію AI для створення корисних та інтуїтивно зрозумілих інструментів. Наразі розробляються нові генератори та розширення для написання штучного інтелекту...
SnapRytr
snaprytr.com
SnapRytr — це помічник із написання та написання статей на основі ШІ, розроблений пакистанською компанією SnapRytr. Його розроблено, щоб допомогти малим підприємствам і незалежним авторам контенту створювати добре написані та досліджені статті в масштабі. За допомогою SnapRytr користувачі можуть досягти в 10 разів більшої швидкості запису, заощаджуючи понад 100 годин щомісяця. Помічник із написання AI постачається з понад 80 інструментами AI, які створюють вміст для соціальних мереж, маркетингу, цільової сторінки та професійного спілкування. Він також допомагає обробити блок письменника за допомогою свого інтелектуального автора статей зі штучним інтелектом, який потребує лише найменшого введення для створення високоякісного вмісту. Користувачі можуть легко ділитися створеним вмістом з колегами та отримувати відгуки, а також можуть використовувати API SnapRytr для створення свого інструменту або автоматизації Google Таблиць. SnapRytr пропонує універсальний набір із десятків безкоштовних віджетів, у тому числі інструменти для написання контенту зі штучним інтелектом, інструменти для бізнес-письма зі штучним інтелектом тощо. Користувачі можуть вибрати відповідну категорію віджета незалежно від того, чи потрібен їм вміст для маркетингу чи бізнесу, і отримати всі типи віджетів, які зручно класифіковані в одному місці. ШІ-автор статті простий у використанні, і користувачі можуть створити статтю зі своєї теми, змісту, плану чи ключових слів. Мета полягає в тому, щоб допомогти користувачам заощадити години на написання та створити більш видатні статті за лічені хвилини. Загалом SnapRytr — це корисний помічник у написанні зі штучним інтелектом, який може заощадити користувачам незліченні години написання та дати їм час зосередитися на важливіших аспектах своєї роботи.
Professionalize It To Me
professionalizeitto.me
Professionalize It To Me — це веб-додаток, який допомагає користувачам легко покращувати свої навички спілкування. Це дозволяє користувачам створювати професійні повідомлення, супровідні листи та складні формули Excel лише кількома клацаннями миші. Послуга спрямована на оптимізацію спілкування та економію часу користувачів. Служба працює так, що користувачі вводять деяку базову інформацію про повідомлення, лист або формулу, які їм потрібні. Користувачі вибирають тон, мову та довжину повідомлень. У супровідних листах користувачі надають інформацію про посаду та компанію. Для формул Excel користувачі описують, для чого їм потрібна формула для обчислення. Потім Professionalize It To Me використовує передовий штучний інтелект для створення професійної комунікації на основі даних користувача. ШІ розроблено для створення вмісту природною мовою, схожого на людину.
PodScribe
podscribe.com
Podscribe — це незалежна автоматизована платформа верифікації та атрибуції для подкаст-реклами. Завдяки поєднанню штучного інтелекту та людського аналізу ми перевіряємо більше десятка елементів, щоб переконатися, що ваша реклама в подкасті працює бездоганно. До таких факторів належать: - правильний промо / URL - змагальний відрив - правильна довжина - правильне місце (наприклад, у середині чи на початку ролика) - не складений за 4 іншими оголошеннями - бренд безпечний Ми також використовуємо наше поєднання штучного інтелекту та людської перевірки, щоб надати перші й єдині в галузі масштабні оцінки безпеки бренду людьми (на основі стандартів IAB/GARM). Ці довірені оцінки дають рекламодавцям впевненість у їхніх покупках, особливо на невеликих менш відомих подкастах. Подивіться, як ми можемо покращити ваш подкаст/рентабельність інвестицій YouTube уже сьогодні, уп’ятеро підвищити ефективність вашої внутрішньої команди та полегшити ваші турботи про безпеку бренду!
Pennore
pennore.com
Pennore — це простий і швидкий спосіб отримати якісний веб-вміст. У нас ви можете миттєво замовити контент для своїх веб-сайтів. Замовлення надзвичайно легке та просте, а ваш контент написаний відданими та компетентними авторами.
younet.ai
younet.ai
Younet — це інноваційна платформа на базі штучного інтелекту (ШІ), яка дозволяє користувачам створювати персоналізовані моделі ШІ на основі їхніх знань про дані. Наша платформа використовує потужність обробки природної мови (NLP) для розуміння запитів користувачів і надання точних відповідей на них. Завдяки додаткам, які охоплюють обслуговування клієнтів, маркетинг, науку, продажі, аналітику та залучення клієнтів, Younet є універсальним інструментом для компаній, які прагнуть отримати розуміння поведінки клієнтів і забезпечити персоналізований досвід. Його також можна використовувати для особистого користування для вирішення інтелектуальних завдань. Відчуйте майбутнє ШІ разом з Younet.
Xzero
xzeroai.com
Збільште свій рівень створення контенту за допомогою Xzero AI, провідної платформи для написання, створення зображень і кодування на основі ШІ. Легко створюйте високоякісний вміст для веб-сайтів, блогів, соціальних мереж тощо. Розкрийте силу найкращого автора AI для приголомшливих результатів
Xerolag
xerolag.com
Xerolag — це програма для створення контенту зі штучним інтелектом на базі GPT-3, найновішої вдосконаленої моделі мови глибокого навчання. За допомогою Xerolag ви можете швидко й легко створювати високоякісний унікальний вміст. Наша передова технологія штучного інтелекту може створювати вміст будь-якою мовою, охоплюючи будь-яку тему – від публікацій у блогах і статей до описів продуктів і веб-вмісту. Швидко отримуйте потрібний вам вміст із Xerolag!
Write On AI
writeonai.com
Write On AI — це провідна платформа для створення контенту на основі штучного інтелекту, яка революціонізує спосіб створення письмового контенту для окремих осіб і компаній. Завдяки найсучаснішій технології ШІ наша платформа пропонує набір інноваційних інструментів, розроблених для підвищення продуктивності та якості написання. Від створення високоякісних статей до вдосконалення тексту за допомогою інтелектуальних пропозицій, Write On AI дає користувачам змогу легко створювати привабливий вміст. Наш зручний інтерфейс і настроювані функції роблять його популярним інструментом як для студентів, професіоналів, так і для компаній.
Uredoo AI
ai.uredoo.com
Uredoo Ai — це найкращий помічник зі штучним інтелектом. Використовуйте штучний інтелект, щоб прискорити роботу та заощадити години роботи. Створюйте високоякісний контент за допомогою нашого ШІ.
TypeEngine
typeengine.ai
TypeEngine — це інструмент копірайтингу GPT-3 на базі штучного інтелекту, який дозволяє користувачам швидко й легко створювати високоякісну ефективну копію. Він використовує обробку природної мови (NLP) для аналізу тексту та створення вмісту, який є привабливим, переконливим і адаптованим до цільової аудиторії користувача. TypeEngine також надає користувачам бібліотеку шаблонів, що дозволяє швидко створити копію для вашого проекту. За допомогою TypeEngine ви можете створити переконливу копію, яка природно та ефективно звертатиметься до вашої аудиторії.
Twain
twain.ai
Twain — це помічник у спілкуванні зі штучним інтелектом, призначений для створення та вдосконалення вихідних повідомлень про продажі. Він має можливість генерувати індивідуальні повідомлення в унікальному тоні користувача, різноманітних формах, від прямих і сміливих до творчих і невимушених. Інструмент обслуговує кілька вихідних каналів і сценаріїв, полегшуючи роботу на таких платформах, як електронна пошта або LinkedIn. Він надає допомогу від ознайомлення до подальших дій до пропозицій і ситуацій розриву. Щоб стимулювати залучення, Twain забезпечує контекстні, цілеспрямовані повідомлення, що спираються на тон, цілі, контекст та історію. Інструмент також надає пропозиції в реальному часі щодо покращення повідомлень, пропонуючи детальні альтернативи та вдосконалення. Твен ефективно оптимізує процес комунікації з продажами, починаючи від чітких вступів до створення наступних повідомлень і обробки відгуків. Компанія Twain, відома своєю продуктивністю у створенні чітких і резонансних повідомлень, пропонує різні тарифні плани: безкоштовні, професійні та персоналізовані командні плани. Користувачі в основному хвалять його за його здатність покращувати тон, структуру та довжину повідомлень, характеристики економії часу та здатність функціонувати в масштабованому режимі.
Trolly.ai
trolly.ai
SEO-оптимізовані статті, створені штучним інтелектом, удвічі швидше
BingBang.ai
bingbang.ai
BingBang.ai — це універсальна платформа ШІ. Він допомагає творцям контенту та компаніям використовувати генеративний штучний інтелект для подолання синдрому білих сторінок, створення оригінальних зображень і адаптації вмісту до різних форматів, тонів і мов. Понад 10 000 людей уже використовують BingBang.ai. Чому не ти?
crear.ai
crear.ai
Crear.ai — це помічник із штучним інтелектом, який допомагає користувачам писати кращий вміст і швидше. Він пропонує користувачам доступ до понад 20 шаблонів, параметри персоналізації та можливість перефразовувати, розширювати, стискати та перекладати вміст. Він також має кілька доступних тарифних планів, починаючи від безкоштовної версії до річного або місячного плану.
Jaq n Jil
jaqnjil.ai
Jaq n Jil – інструмент ШІ, який змінює життя письменників і читачів у всьому світі. Створюйте чудовий вміст блискавично. Jaq N Jil — це потужний інструмент для написання штучного інтелекту, який пришвидшує та покращує процес написання вашого вмісту за допомогою безлічі функцій, таких як планування контенту за допомогою штучного інтелекту, розгортання та переписування тексту штучним інтелектом, величезна бібліотека зображень, чат-бот штучного інтелекту, що активується текстом і голосом, тощо. більше в їх версії pro+. Він також інтегрується з понад 5000 інструментами через Zapier. Використовуйте інструмент для статей у блогах SEO, підписів до публікацій у соціальних мережах, есе та статей, маркетингових матеріалів та багато іншого. Jaq n Jil був створений з урахуванням маркетологів контенту. Автори та агентства відчувають ефективність робочих процесів і збільшення виробництва контенту завдяки Jaq n Jil.
Haller AI
haller.ai
Haller AI: прискоріть свій бізнес за допомогою нашої універсальної інформаційної панелі AI Наша зручна інформаційна панель, яка спеціалізується на забезпеченні малого бізнесу та індивідуальних підприємців потужними рішеннями штучного інтелекту, що керуються даними, робить створення вмісту та керування проектами легкими. Настроюваний, масштабований і економічно ефективний Haller AI — це ваше комплексне рішення для оптимізації робочих процесів і досягнення неперевершеної ефективності бізнесу. Приєднуйтеся до нашої мережі, щоб бути в курсі останніх бізнес-рішень на основі ШІ.
Eleo.ai
eleo.ai
Eleo.ai, де штучний інтелект зустрічається з людським потенціалом. З Eleo ви можете розкрити свою продуктивність і креативність, як ніколи раніше. Уявіть, що ви заощадите тисячі годин на пошук інформації, створення текстів, розкриття ідей і пошук зображень. Настав час розвинути свій розум, мати більше часу для себе та збільшити швидкість письма у 20 разів. Eleo — це не просто ще один сервіс ШІ. На відміну від інших платформ, Eleo дозволяє спілкуватися та писати у відповідному стилі, задавати хороші запитання, перекладати за допомогою функції копірайтингу та навіть створювати зображення. Це комплексний інструмент, який робить використання штучного інтелекту приємним, швидким і практичним. А найкраща частина? Це доступно, з тарифними планами, адаптованими відповідно до ваших потреб. Але чому Елео супер? Що ж, провідні компанії вже надали своїм співробітникам доступ до штучного інтелекту, щоб отримати конкурентну перевагу. Eleo дає вам навички, необхідні для того, щоб залишатися попереду на ринку праці, що швидко розвивається. Це підвищує ефективність, швидкість і креативність, роблячи вас майстром у своїй галузі. Користуватися Eleo легко. Просто зареєструйтеся, виберіть план, зануртеся в платформу та почніть без зусиль виконувати свої завдання. Eleo доступний на будь-якому пристрої, тому ви можете отримати доступ до своєї інформації, документів і зображень, де б ви не були. Не залишайтеся позаду. Скористайтеся потужністю Eleo.ai і повністю розкрийте свій потенціал вже сьогодні. Приєднуйтесь до нас у цій незвичайній подорожі у світ штучного інтелекту та відчуйте майбутнє продуктивності та творчості.
Docsie
docsie.io
Docsie — це веб-платформа документації, яка дає змогу компаніям створювати, підтримувати та публікувати відмінну документацію про продукт кількома мовами. Ця платформа допоможе вам проаналізувати, як ваші клієнти взаємодіють із вашою документацією, і надасть вам інформацію про те, як покращити ваші документи. Якщо ви можете лише уявити, як росте ваш продукт, то й документація вашого продукту теж. Використання документації, створеної в Docsie, полегшить вашим клієнтам пошук необхідної інформації про ваш продукт у вашій документації, зробить їх щасливішими в довгостроковій перспективі та допоможе вам успішно їх зберегти. Docsie також зв’язує вас із сучасним ринком перекладів, який також допоможе вам перекладати документи продукту за допомогою сертифікованих перекладачів, машинного навчання та розширених алгоритмів покращення швидкості та точності перекладу. Docsie — це комплексна веб-платформа документації, яка дозволяє компаніям створювати, підтримувати та публікувати відмінну документацію про продукт кількома мовами. Наша платформа також допомагає проаналізувати, як їхні клієнти взаємодіють із документацією, і надає їм інформацію про те, як покращити свої документи.
Conteudize
conteudize.ai
onteudize — це інноваційна цифрова платформа, яка використовує штучний інтелект для оптимізації та автоматизації створення маркетингового контенту. Маючи під рукою понад 50 шаблонів, користувачі можуть швидко створювати високоякісні тексти, творчі зображення та транскрипції аудіо. Спеціально створений для індивідуальних підприємців і малого бізнесу, він забезпечує ефективне, просте та швидке створення контенту, навіть якщо використовується лише мобільний пристрій і з’єднання 4G.
ContentIn
contentin.io
ContentIn: персональний помічник із написання AI для вмісту LinkedIn. Пишіть кращі публікації LinkedIn у 10 разів швидше завдяки потужності персоналізованого штучного інтелекту, навченого вашому стилю та голосу. Понад 3000 користувачів уже використовують ContentIn для розгойдування свого Вмісту LinkedIn. Це тисячі підприємців і професіоналів, як і ви, які вивели свою гру LinkedIn на новий рівень. Ось як почати: 1. Підпишіться на 14-денну безкоштовну пробну версію. 2. Ми створюємо ваш персоналізований контент-план LinkedIn за 1 хвилину. 3. Напишіть і заплануйте свій перший тиждень публікацій у LinkedIn за допомогою свого AI Ghostwriter менш ніж за 1 годину. 4. Протягом наступних 1-2 тижнів ми починаємо тренувати ваш персональний ШІ, щоб він писав вашим голосом і стилем. 5. Завдяки штучному інтелекту, який самостійно навчається, щотижня ви будете писати кращі дописи швидше. Більше немає виправдань, щоб нарешті потрясти вашу гру з вмістом LinkedIn. Тож чим раніше ви почнете, тим швидше побачите приголомшливі результати. Вас цікавить Personal AI Writing Assistant для LinkedIn Content, щоб писати кращі публікації LinkedIn у 10 разів швидше та нарешті створити свій особистий бренд? Потім зробіть наступний крок. Зареєструйтеся в нашому інструменті SaaS безкоштовно зараз і напишіть свій перший тиждень дописів менш ніж за 1 годину. Ми проаналізуємо та навчимо вашого персонального помічника писати зі штучним інтелектом вашому стилю та голосу. Настав час вивести вашу гру LinkedIn на новий рівень.
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