Програмне забезпечення Generative AI - Найпопулярніші застосунки - Суринам

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Generative AI Software відноситься до категорії програмних додатків, які використовують генеративні алгоритми штучного інтелекту для автономного створення вмісту. Ці алгоритми зазвичай базуються на методах глибокого навчання, зокрема на генеративних змагальних мережах (GAN) або варіаційних автокодерах (VAE). Програмне забезпечення Generative AI можна використовувати для створення різних типів вмісту, включаючи, але не обмежуючись: * Зображення: створення реалістичних або абстрактних зображень, фотореалістичних облич, пейзажів тощо. * Відео: створення відеорядів, анімації та візуальних ефектів. * Текст: генерація тексту природною мовою, включаючи статті, оповідання, вірші та фрагменти коду. * Музика: створення музичних треків, мелодій і навіть цілих композицій. * Дизайн: Створення дизайнів продуктів, логотипів, інтерфейсів користувача та архітектурних макетів. Ці програмні інструменти є цінними для художників, дизайнерів, розробників та інших професіоналів, які прагнуть оптимізувати свої творчі процеси, досліджувати нові ідеї або розширювати наявні робочі процеси. Програмне забезпечення Generative AI часто дозволяє користувачам контролювати різні параметри або вхідні обмеження, щоб керувати процесом генерації та досягати бажаних результатів.
Запит на новий застосунок
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT — це безкоштовна система ШІ. Використовуйте його для захоплюючих розмов, отримання інформації, автоматизації завдань і спостерігайте за майбутнім штучного інтелекту – все в одному місці.
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI — це дослідницька та розмовна пошукова система на основі штучного інтелекту, яка відповідає на запити за допомогою інтелектуального тексту природною мовою. Запущений у 2022 році Perplexity генерує відповіді, використовуючи джерела з Інтернету, і цитує посилання в текстовій відповіді.
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini надає вам прямий доступ до найкращої сімейства моделей ШІ Google, щоб ви могли: - Отримайте допомогу з написанням, мозковим штурмом, навчанням тощо - Узагальнюйте та швидко знаходьте інформацію з Gmail або Google Drive - Створення зображень на льоту - Використовуйте текст, голос, фотографії та камеру, щоб отримувати допомогу новими способами Раніше відомий як Бард.
DeepSeek
deepseek.com
DeepSeek пропонує інструменти, які використовують розширений AI та машинне навчання, щоб допомогти організаціям приймати кращі рішення, керовані даними, за допомогою вдосконалених можливостей пошуку та аналізу великих наборів даних. Сам, здається, веб-сайт зосереджується на наданні AI-оглядів, що дозволяє користувачам шукати та отримувати дані розумнішим, ефективнішим способом. Це може включати такі речі, як: -Інтелектуальний пошук: Використання AI для покращення традиційних функцій пошуку, таких як розуміння контексту чи настроїв у пошуках. -Датові розуміння: Використання AI для розкриття моделей та тенденцій даних, які можуть бути не відразу очевидними. -Поси додатків: допомога підприємствам використовувати дані для оптимізації прийняття рішень та операцій.
Fotor
fotor.com
Генератор зображень зі штучним інтелектом Fotor — це онлайн-інструмент, призначений для створення зображень із текстових підказок. Це дозволяє користувачам майже миттєво візуалізувати ідеї, створюючи мистецтво та зображення, згенеровані ШІ, на основі вхідних даних. Окрім функції генерації зображень за допомогою штучного інтелекту, Fotor також пропонує повний набір інструментів для редагування зображень. До них належать зміна розміру, обрізка, розмиття, підвищення різкості та додавання тексту чи рамок до зображень. Окрім традиційного редагування, користувачі можуть перетворювати фотографії на ескізи чи карикатури, створювати колажі, об’єднувати зображення та змінювати фони фотографій. Платформа також надає інструменти для маніпулювання рисами обличчя, високоякісних зображень і навіть створення файлів PNG. Можливості Fotor поширюються на створення логотипів, листівок і плакатів для маркетингу, а також активів соціальних мереж, таких як мініатюри YouTube або дизайн публікацій Instagram. Платформа охоплює широкий спектр програм, таких як редагування тексту в зображеннях, розфарбовування фотографій і видалення об’єктів або фону із зображень. Окрім редагування фотографій, Fotor пропонує аналогічні інструменти AI для створення та покращення відео та GIF-файлів, а також дозволяє користувачам видаляти водяні знаки чи об’єкти.
Claude
claude.ai
Claude By Antropic - це асистент AI наступного покоління, побудований антропом і навчений бути безпечним, точним та безпечним, щоб допомогти вам зробити найкращу роботу.
Leonardo.AI
leonardo.ai
Створюйте ресурси високої якості для своїх творчих проектів за допомогою ШІ-швидкості та узгодженості стилю.
Corrector App
corrector.app
Додаток Corrector — найкращий засіб перевірки граматики, доступний багатьма мовами! Обліковий запис або завантаження не потрібні. Попрощайтеся з граматичними помилками!
QuillBot
quillbot.com
QuillBot — це платформа для написання на основі ШІ, яка допомагає понад 35 мільйонам активних користувачів щомісяця в 150 країнах. Завдяки своїм інноваційним продуктам «людина в циклі» QuillBot прагне зробити написання безболісним, зберігаючи унікальну точку зору та голос користувача.
OpusClip
opus.pro
Opusclip-це генеративна платформа для редагування відео AI, яка без особливих зусиль перетворює ваші довгі кадри в шорти, готові до вірусу, одним клацанням. Opusclip побудований з місією демократизації створення відеоконтенту, що робить його доступним для будь -кого, хто має розповідь, або пристрасть поділитися, а не лише тим, хто має досвід створення контенту чи редагування відео.
younet.ai
younet.ai
Younet — це інноваційна платформа на базі штучного інтелекту (ШІ), яка дозволяє користувачам створювати персоналізовані моделі ШІ на основі їхніх знань про дані. Наша платформа використовує потужність обробки природної мови (NLP) для розуміння запитів користувачів і надання точних відповідей на них. Завдяки додаткам, які охоплюють обслуговування клієнтів, маркетинг, науку, продажі, аналітику та залучення клієнтів, Younet є універсальним інструментом для компаній, які прагнуть отримати розуміння поведінки клієнтів і забезпечити персоналізований досвід. Його також можна використовувати для особистого користування для вирішення інтелектуальних завдань. Відчуйте майбутнє ШІ разом з Younet.
Outline.ai
outline.ai
Ваш помічник з письма на основі AI. Outline — це спільний редактор документів на основі штучного інтелекту. Попрощайтеся з письменницьким блоком і привіт краще писати.
Penelope AI
penelopeai.com
Penelope AI використовує потужність штучного інтелекту, щоб швидко сформулювати ідеї у вашій голові, представити нові ідеї та легко отримати потрібну інформацію з PDF-файлів.
Remail.ai
remail.ai
Remail — це помічник електронної пошти зі штучним інтелектом, який дозволяє писати електронні листи в 10 разів швидше. Рішення Remail підтримує Gmail, а також Outlook, щоб легко повідомляти або створювати високоякісні відповіді на електронні листи будь-якою мовою. Remail — це вдосконалений інструмент штучного інтелекту, створений для революції в написанні електронних листів, дозволяючи користувачам створювати електронні листи з надзвичайною ефективністю. Основна мета Remail — прискорити процес спілкування електронною поштою, надаючи інноваційні функції, які збільшують час відповіді та загальну продуктивність.
Writely
writelyai.com
Writely AI — це інноваційна платформа для письма, яка створює статті, оповідання, електронні листи та відеозвіти за лічені секунди. Його моделі глибокого навчання, навчені величезній кількості тексту, імітують людське письмо, створюючи результати з мінімальним плагіатом. Завдяки таким функціям, як зміна тону, переклад, генерація ідей і маніпулювання текстом, Writely допомагає створювати ефективний і привабливий вміст. WritelyCHAT пропонує допомогу у виконанні завдань, забезпечуючи надійні рекомендації. Інструмент доступний через розширення Chrome, сумісний з різними пристроями та має активну присутність у спільноті в Instagram, LinkedIn і Twitter.
ChatLabs
writingmate.ai
ChatLabs від Writingmate — це потужна платформа, яка надає доступ до понад 30 різних моделей ШІ, включаючи GPT-4o, LLaMA 3, Google Gemini Pro, Claude 3 і Mistral. ChatLabs також дозволяє вам використовувати вбудовані помічники GPT, аналізувати файли, здійснювати пошук в Інтернеті та створювати спеціальних агентів AI, які знають усе про ваш бізнес.
Writingo
writingo.ai
Writingo — це унікальне рішення на основі штучного інтелекту, навчене та працює на основі штучного інтелекту для створення високоякісного вмісту. Writingo може легко впоратися зі створенням вмісту, не потребуючи вашого часу чи зусиль.
Bertha AI
bertha.ai
Bertha AI — плагін помічника штучного інтелекту для WordPress. Він допомагає користувачам за лічені хвилини створювати такий контент, як статті, описи продуктів і копії веб-сайтів, використовуючи передовий штучний інтелект. Основні особливості та переваги: * Пишіть статті, дописи в блогах, цільові сторінки за лічені секунди * Створюйте описи продуктів для сайтів електронної комерції * Створіть привабливу копію веб-сайту для сторінок * Вбудована генерація зображень для створення власних зображень * Доступний як плагін WordPress і розширення Chrome * Інтегрується з усіма основними конструкторами сторінок і темами * Економія до 90% часу, витраченого на створення контенту * Необмежена кількість користувачів на вищих планах * Включено мільйони слів на місяць * Доступні місячні та річні тарифні плани * 7-денна гарантія повернення грошей Bertha AI використовує найсучаснішу технологію штучного інтелекту для створення людського контенту. Ось короткий огляд того, як це працює: * Користувач надає Берті підказку щодо вмісту, тему чи ідею, для якої він хоче створити вміст * Bertha аналізує підказку та спирається на свою велику базу даних для створення відповідного вмісту * Згенерований контент повертається користувачеві протягом декількох секунд * Користувачі можуть легко редагувати та покращувати створений ШІ контент перед публікацією Берта пройшла навчання за сотнями мільярдів параметрів, щоб створювати високоякісний унікальний вміст, як людина-письменник. ШІ вивчив різні стилі написання, теми, лінгвістичні правила тощо, щоб створювати цікавий, інформативний і читабельний вміст.
ContentBlock
contentblock.ai
Створюйте вміст у 10 разів швидше за допомогою ШІ. Насолоджуйтеся своїм написанням за допомогою найдосконалішого помічника з написання штучного інтелекту, щоб створювати дивовижний оригінальний вміст у 10 разів швидше.
ContentIn
contentin.io
ContentIn: персональний помічник із написання AI для вмісту LinkedIn. Пишіть кращі публікації LinkedIn у 10 разів швидше завдяки потужності персоналізованого штучного інтелекту, навченого вашому стилю та голосу. Понад 3000 користувачів уже використовують ContentIn для розгойдування свого Вмісту LinkedIn. Це тисячі підприємців і професіоналів, як і ви, які вивели свою гру LinkedIn на новий рівень. Ось як почати: 1. Підпишіться на 14-денну безкоштовну пробну версію. 2. Ми створюємо ваш персоналізований контент-план LinkedIn за 1 хвилину. 3. Напишіть і заплануйте свій перший тиждень публікацій у LinkedIn за допомогою свого AI Ghostwriter менш ніж за 1 годину. 4. Протягом наступних 1-2 тижнів ми починаємо тренувати ваш персональний ШІ, щоб він писав вашим голосом і стилем. 5. Завдяки штучному інтелекту, який самостійно навчається, щотижня ви будете писати кращі дописи швидше. Більше немає виправдань, щоб нарешті потрясти вашу гру з вмістом LinkedIn. Тож чим раніше ви почнете, тим швидше побачите приголомшливі результати. Вас цікавить Personal AI Writing Assistant для LinkedIn Content, щоб писати кращі публікації LinkedIn у 10 разів швидше та нарешті створити свій особистий бренд? Потім зробіть наступний крок. Зареєструйтеся в нашому інструменті SaaS безкоштовно зараз і напишіть свій перший тиждень дописів менш ніж за 1 годину. Ми проаналізуємо та навчимо вашого персонального помічника писати зі штучним інтелектом вашому стилю та голосу. Настав час вивести вашу гру LinkedIn на новий рівень.
Copylime.com
copylime.com
Copylime.com допоможе вам писати кращий, більш привабливий вміст веб-сайту, статті в блогах, публікації в соціальних мережах за лічені секунди за допомогою розумного ШІ
Cowriter
cowriter.org
Cowriter — це текстовий редактор і генератор копій на основі штучного інтелекту, призначений для розширення можливостей авторів і прискорення процесу творчого написання. Редактор штучного інтелекту Cowriter націлений на оптимізацію продуктивності автора та забезпечення всіх ваших письмових потреб, не відриваючи рук від клавіатури. Створюйте, редагуйте та покращуйте свій вміст швидко та легко всього за кілька секунд. * Створюйте вміст за допомогою вашого стилю написання: співавтор може розуміти, вивчати та створювати вміст за вашим унікальним стилем написання. Співавтор з часом навчається у вас, щоб надавати персоналізовані пропозиції, які відповідають вашому тону та голосу. * Використання даних у реальному часі: створюйте вміст із даними в реальному часі з Інтернету! З кожним письмовим завданням Cowriter може досліджувати надійні веб-джерела та писати кращий, актуальний і більш фактичний вміст. Легко створюйте статті, есе та наукові роботи з останніми новинами, подіями та тенденціями. * Спілкуйтеся зі своїм власним експертом із написання штучного інтелекту: співавтор може допомогти з різноманітними потребами творчого написання, як-от мозковий штурм ідей, надання вказівок щодо стратегій збільшення залучення читачів або створення та вдосконалення вмісту. * Створюйте маркетингову копію за лічені секунди: створюйте захоплюючий, оригінальний і справжній вміст, щоб поділитися ним у Facebook, Google, Linkedin, Twitter тощо!
LeadScripts
leadscripts.co
LeadScripts — це потужний інноваційний інструмент, створений для революції у вашій маркетинговій стратегії. Це допоміжний засіб для копірайтингу на основі штучного інтелекту, який створює переконливі, переконливі сценарії, адаптовані до вашого продукту та особистості клієнта. Уявіть, що у вас є інструмент, який розуміє ваш бізнес і клієнтів так само добре, як і ви, і може передати вашу ціннісну пропозицію найефективнішим способом. Це те, що робить LeadScripts. Це усуває здогади та трудомісткий процес написання маркетингового тексту, дозволяючи вам зосередитися на інших аспектах вашого бізнесу. З LeadScripts ви отримуєте не просто генератор вмісту, а комплексне рішення для ваших потреб у маркетинговій копії. Він розуміє вашу аудиторію та продукт і використовує ці знання для створення сценаріїв, які справді резонують. Незалежно від того, чи йдеться про послідовності електронних листів, рекламні листи чи копії оголошень, LeadScripts створює вміст, який залучає, переконує та навертає.
Livy AI
livy.ai
Livy.AI — це інноваційна платформа штучного інтелекту, призначена для допомоги творцям контенту, особливо тим, хто працює в індустрії розваг, у їхніх потребах у створенні контенту. Livy.AI спрощує процес створення оригінального, привабливого та високоякісного контенту за допомогою передових алгоритмів ШІ. * Інструмент сценариста штучного інтелекту: розкрийте потенціал штучного інтелекту в створенні сценарію за допомогою нашого інструмента сценариста штучного інтелекту. Незалежно від того, чи створюєте ви сценарії для фільмів, телевізійних шоу, подкастів чи новин, наш інструмент розроблено для прискорення творчого процесу, забезпечуючи емоційний резонанс і структуру, яких вимагає чудове оповідання. Це ваш творчий помічник, який допомагає створювати переконливі оповіді, підвищувати продуктивність і перетворювати ідеї на сценарії. * AI Image Tool: AI Image Tool на Livy.AI є вашим компаньйоном у створенні візуально вражаючих зображень, які доповнюють ваші сценарії. Від концептуального мистецтва до дизайну персонажів, наш інструмент використовує передовий штучний інтелект, щоб допомогти в розробці ідей і створенні візуальних елементів, які розповідають історію. Йдеться про те, щоб легко додати візуальний вимір до вашої розповіді. * І більше: крім генерації сценаріїв і зображень, Livy.AI постійно розширює свій набір інструментів, щоб задовольнити динамічні потреби індустрії розваг. За допомогою нашої платформи досліджуйте низку рішень, які сприяють створенню контенту в нову еру творчості на основі ШІ.
MarketingCopy AI
marketingcopy.ai
MarketingCopy AI — це маркетинговий копірайтер на основі штучного інтелекту, який допомагає вам створювати високоякісні, переконливі тексти для ваших оголошень, цільових сторінок, електронних листів тощо. MarketingCopy AI пропонує набір потужних функцій, які допоможуть вам швидше створювати високоякісні копії та вміст і організовувати роботу в проектах і документах.
RewriteTool.net
rewritetool.net
RewriteTool.net — це комплексна платформа для вдосконалення письма, яка використовує передову технологію ШІ, щоб надати користувачам різноманітні потужні інструменти для вдосконалення письма. Платформа містить програму штучного інтелекту для переписування, яка може автоматично переписувати речення чи абзаци, щоб зробити їх більш стислими, зрозумілими та ефективними. Інструмент переформулювання допомагає користувачам перефразувати речення, не змінюючи їх значення. Резюме штучного інтелекту, яке може автоматично конденсувати великі блоки тексту в коротші, легші підсумки. А також інструмент розширювача тексту, який дозволяє користувачам швидко та легко розширювати свій текст пов’язаними словами, фразами та ідеями. За допомогою RewriteTool.net користувачі можуть покращити свої навички письма та з легкістю створювати професійний високоякісний вміст.
SnapRytr
snaprytr.com
SnapRytr — це помічник із написання та написання статей на основі ШІ, розроблений пакистанською компанією SnapRytr. Його розроблено, щоб допомогти малим підприємствам і незалежним авторам контенту створювати добре написані та досліджені статті в масштабі. За допомогою SnapRytr користувачі можуть досягти в 10 разів більшої швидкості запису, заощаджуючи понад 100 годин щомісяця. Помічник із написання AI постачається з понад 80 інструментами AI, які створюють вміст для соціальних мереж, маркетингу, цільової сторінки та професійного спілкування. Він також допомагає обробити блок письменника за допомогою свого інтелектуального автора статей зі штучним інтелектом, який потребує лише найменшого введення для створення високоякісного вмісту. Користувачі можуть легко ділитися створеним вмістом з колегами та отримувати відгуки, а також можуть використовувати API SnapRytr для створення свого інструменту або автоматизації Google Таблиць. SnapRytr пропонує універсальний набір із десятків безкоштовних віджетів, у тому числі інструменти для написання контенту зі штучним інтелектом, інструменти для бізнес-письма зі штучним інтелектом тощо. Користувачі можуть вибрати відповідну категорію віджета незалежно від того, чи потрібен їм вміст для маркетингу чи бізнесу, і отримати всі типи віджетів, які зручно класифіковані в одному місці. ШІ-автор статті простий у використанні, і користувачі можуть створити статтю зі своєї теми, змісту, плану чи ключових слів. Мета полягає в тому, щоб допомогти користувачам заощадити години на написання та створити більш видатні статті за лічені хвилини. Загалом SnapRytr — це корисний помічник у написанні зі штучним інтелектом, який може заощадити користувачам незліченні години написання та дати їм час зосередитися на важливіших аспектах своєї роботи.
Conteudize
conteudize.ai
onteudize — це інноваційна цифрова платформа, яка використовує штучний інтелект для оптимізації та автоматизації створення маркетингового контенту. Маючи під рукою понад 50 шаблонів, користувачі можуть швидко створювати високоякісні тексти, творчі зображення та транскрипції аудіо. Спеціально створений для індивідуальних підприємців і малого бізнесу, він забезпечує ефективне, просте та швидке створення контенту, навіть якщо використовується лише мобільний пристрій і з’єднання 4G.
Copyter
copyter.com
Copyter — це копірайтер зі штучним інтелектом, який створює контент для брендів, агентів і маркетологів. Програмне забезпечення є веб-додатком і містить шаблони або інструменти ШІ для оптимізації копірайтингу. Користувачі можуть почати з введення кількох слів про бренд, послугу чи продукт. Потім Copyter може створити копію більш ніж 37 мовами, включаючи англійську, іспанську, французьку тощо. Весь вміст належить користувачеві, що дозволяє використовувати його в приватних і комерційних цілях. Платформа для написання штучного інтелекту пропонує місячну підписку та плату за використання. Copyter в основному використовується для створення текстів для цільових сторінок веб-сайтів і метаописів SEO. Він також адаптований для назв і описів продуктів для платформ електронної комерції, таких як Amazon. Інші типові випадки використання включають рекламу PPC (оплата за клік), публікації в соціальних мережах і блоги. Система включає інтегровану перевірку читабельності та граматики для редагування тексту та забезпечення якості вмісту.
crear.ai
crear.ai
Crear.ai — це помічник із штучним інтелектом, який допомагає користувачам писати кращий вміст і швидше. Він пропонує користувачам доступ до понад 20 шаблонів, параметри персоналізації та можливість перефразовувати, розширювати, стискати та перекладати вміст. Він також має кілька доступних тарифних планів, починаючи від безкоштовної версії до річного або місячного плану.
Docsie
docsie.io
Docsie — це веб-платформа документації, яка дає змогу компаніям створювати, підтримувати та публікувати відмінну документацію про продукт кількома мовами. Ця платформа допоможе вам проаналізувати, як ваші клієнти взаємодіють із вашою документацією, і надасть вам інформацію про те, як покращити ваші документи. Якщо ви можете лише уявити, як росте ваш продукт, то й документація вашого продукту теж. Використання документації, створеної в Docsie, полегшить вашим клієнтам пошук необхідної інформації про ваш продукт у вашій документації, зробить їх щасливішими в довгостроковій перспективі та допоможе вам успішно їх зберегти. Docsie також зв’язує вас із сучасним ринком перекладів, який також допоможе вам перекладати документи продукту за допомогою сертифікованих перекладачів, машинного навчання та розширених алгоритмів покращення швидкості та точності перекладу. Docsie — це комплексна веб-платформа документації, яка дозволяє компаніям створювати, підтримувати та публікувати відмінну документацію про продукт кількома мовами. Наша платформа також допомагає проаналізувати, як їхні клієнти взаємодіють із документацією, і надає їм інформацію про те, як покращити свої документи.
Eleo.ai
eleo.ai
Eleo.ai, де штучний інтелект зустрічається з людським потенціалом. З Eleo ви можете розкрити свою продуктивність і креативність, як ніколи раніше. Уявіть, що ви заощадите тисячі годин на пошук інформації, створення текстів, розкриття ідей і пошук зображень. Настав час розвинути свій розум, мати більше часу для себе та збільшити швидкість письма у 20 разів. Eleo — це не просто ще один сервіс ШІ. На відміну від інших платформ, Eleo дозволяє спілкуватися та писати у відповідному стилі, задавати хороші запитання, перекладати за допомогою функції копірайтингу та навіть створювати зображення. Це комплексний інструмент, який робить використання штучного інтелекту приємним, швидким і практичним. А найкраща частина? Це доступно, з тарифними планами, адаптованими відповідно до ваших потреб. Але чому Елео супер? Що ж, провідні компанії вже надали своїм співробітникам доступ до штучного інтелекту, щоб отримати конкурентну перевагу. Eleo дає вам навички, необхідні для того, щоб залишатися попереду на ринку праці, що швидко розвивається. Це підвищує ефективність, швидкість і креативність, роблячи вас майстром у своїй галузі. Користуватися Eleo легко. Просто зареєструйтеся, виберіть план, зануртеся в платформу та почніть без зусиль виконувати свої завдання. Eleo доступний на будь-якому пристрої, тому ви можете отримати доступ до своєї інформації, документів і зображень, де б ви не були. Не залишайтеся позаду. Скористайтеся потужністю Eleo.ai і повністю розкрийте свій потенціал вже сьогодні. Приєднуйтесь до нас у цій незвичайній подорожі у світ штучного інтелекту та відчуйте майбутнє продуктивності та творчості.
Haller AI
haller.ai
Haller AI: прискоріть свій бізнес за допомогою нашої універсальної інформаційної панелі AI Наша зручна інформаційна панель, яка спеціалізується на забезпеченні малого бізнесу та індивідуальних підприємців потужними рішеннями штучного інтелекту, що керуються даними, робить створення вмісту та керування проектами легкими. Настроюваний, масштабований і економічно ефективний Haller AI — це ваше комплексне рішення для оптимізації робочих процесів і досягнення неперевершеної ефективності бізнесу. Приєднуйтеся до нашої мережі, щоб бути в курсі останніх бізнес-рішень на основі ШІ.
Jaq n Jil
jaqnjil.ai
Jaq n Jil – інструмент ШІ, який змінює життя письменників і читачів у всьому світі. Створюйте чудовий вміст блискавично. Jaq N Jil — це потужний інструмент для написання штучного інтелекту, який пришвидшує та покращує процес написання вашого вмісту за допомогою безлічі функцій, таких як планування контенту за допомогою штучного інтелекту, розгортання та переписування тексту штучним інтелектом, величезна бібліотека зображень, чат-бот штучного інтелекту, що активується текстом і голосом, тощо. більше в їх версії pro+. Він також інтегрується з понад 5000 інструментами через Zapier. Використовуйте інструмент для статей у блогах SEO, підписів до публікацій у соціальних мережах, есе та статей, маркетингових матеріалів та багато іншого. Jaq n Jil був створений з урахуванням маркетологів контенту. Автори та агентства відчувають ефективність робочих процесів і збільшення виробництва контенту завдяки Jaq n Jil.
Promind AI
promind.ai
ProMind AI — це інструмент на базі штучного інтелекту, який використовує моделі OpenAI GPT для створення різних типів вмісту, наприклад твітів, публікацій у блогах, публікацій у LinkedIn і сценаріїв YouTube. Інструмент розроблено для економії часу та зусиль завдяки автоматичному створенню якісного вмісту. Окрім створення письмового вмісту, ProMind AI також має потужні інструменти, які можуть виправляти помилки в коді та генерувати код, що робить його дуже корисним для програмістів і розробників. Ключові характеристикиProMind AI має кілька ключових функцій, які роблять його потужним інструментом для створення вмісту та налагодження коду. Деякі з цих функцій включають: * Генерація вмісту: ProMind AI може створювати різні типи вмісту, включаючи твіти, публікації в блогах, публікації на LinkedIn, сценарії YouTube тощо. Це також може допомогти користувачам заощадити час і зусилля, створюючи високоякісний вміст на вимогу. * Налагодження коду: ProMind AI може допомогти у виявленні та виправленні помилок у коді програмного забезпечення, потенційно прискорюючи процес розробки. * Створення персонажів користувача: ProMind AI може створювати персонажі користувачів, які є вигаданими представленнями сегментів цільової аудиторії. Їх можна використовувати, щоб допомогти компаніям краще зрозуміти своїх клієнтів і ефективніше націлювати свої маркетингові зусилля. * Моделі OpenAI GPT: ProMind AI використовує моделі OpenAI GPT для забезпечення різноманітних функцій, забезпечуючи високоякісний вміст і точне налагодження коду.
Swiftbrief
swiftbrief.com
Swiftbrief — це механізм генерації коротких записів, який допоможе вам масштабувати маркетингові зусилля контенту. Це допомагає вам створювати високоякісні короткі матеріали набагато швидше, ніж робота з Документами Google, збираючи 90%+ необхідної інформації заздалегідь і допомагаючи вам зосередитися на найцінніших частинах, таких як створення чудового плану та надання авторам кута для роботи з.
Wali
mywali.co
Wali є провідним постачальником рішень штучного інтелекту, призначених для розширення можливостей бізнесу за допомогою оперативних даних і розуміння. Ми спеціалізуємося на використанні можливостей штучного інтелекту для стимулювання зростання бізнесу, покращення процесу прийняття рішень і сприяння інноваціям. Наша надійна платформа пропонує набір інструментів штучного інтелекту, розроблених спеціально для бізнесу, що дозволяє нашим клієнтам залишатися попереду конкурентів у сучасному швидкоплинному цифровому середовищі. Ми робимо сильний наголос на партнерстві та спільному зростанні. Наша партнерська програма розроблена, щоб допомогти іншим компаніям розширити свої пропозиції, вийти на нові ринки та надати більше цінності своїм клієнтам. Ми тісно співпрацюємо з нашими партнерами, щоб наші провідні в галузі рішення штучного інтелекту були доступними, недорогими та адаптованими до їхніх потреб.
WordfixerBot
wordfixerbot.com
Інструмент перефразування WordfixerBot оснащений функціями, які роблять його відмінним вибором для тих, хто хоче покращити свій текст: * Різноманітні тональні параметри: з набором тонів на вибір, цей інструмент забезпечує гнучкість, щоб підібрати ваш текст до будь-якого контексту чи аудиторії. * Збереження початкового значення: AI гарантує, що суть вашого повідомлення залишається незмінною, надаючи йому свіжу та унікальну презентацію. * Доступність і простота використання: інструмент розроблений таким чином, щоб бути доступним і простим у використанні, без складних налаштувань або крутих кривих навчання. Переваги використання WordfixerBot очевидні: * Покращена якість написання: створюйте вміст, який не тільки є унікальним, але й резонує з вашими читачами. * Економія часу: швидко генеруйте перефразований текст без шкоди для якості, дозволяючи вам зосередитися на інших аспектах вашого написання чи бізнесу. * Уникнення плагіату: інструмент допомагає переконатися, що ваша робота є оригінальною та вільною від плагіату.
Writekit
writekit.ai
Писати просто за допомогою ШІ. Writekit пропонує інтегровані в штучний інтелект інструменти для спрощення створення контенту та підвищення творчості. Writekit призначений для авторів і маркетологів, які вимагають ефективності, якості та вільного від стресу процесу написання, починаючи від створення інтелектуальних доповнень і закінчуючи командною співпрацею в реальному часі.
Writi.io
writi.io
Writi.io не є роботом для створення контенту; натомість це продукт на базі ChatGPT | Моделі AI GPT-4 від OpenAI, створені спеціально для LinkedIn (та електронних листів). Це помічник із створення штучного інтелекту, який створює оригінальний вміст безпосередньо в LinkedIn або у вашій електронній скриньці. Функції доступні через розширення Chrome. Просто введіть три слова, щоб Writi підказала, що ви хочете сказати, а потім сядьте зручніше й дозвольте Writi визначити контекст вашої розмови. Виберіть вміст, який ви хочете використовувати, унікально створений для вашої конкретної розмови. Ми інтегрували ШІ з ChatGPT | OpenAI GPT-4 turbo та створив його для роботи спеціально в LinkedIn та електронною поштою. Він дуже простий у використанні, але дуже потужний.
Zomani.ai
zomani.ai
Zomani — це потужний інструмент SaaS (програмне забезпечення як послуга) для копірайтингу та створення зображень, призначений для підвищення продуктивності та оптимізації процесів написання контенту для професіоналів. Zomani.пропонує інтелектуальну допомогу в написанні, перевірку граматики та орфографії, виявлення плагіату, оптимізацію контенту та функції безперебійної співпраці, щоб допомогти авторам контенту створювати високоякісний контент без помилок. Zomani порівнює ваш вміст із великою базою даних існуючого вмісту, щоб виявити будь-яку ненавмисну схожість або випадки плагіату. І більше.
Trolly.ai
trolly.ai
SEO-оптимізовані статті, створені штучним інтелектом, удвічі швидше
Twain
twain.ai
Twain — це помічник у спілкуванні зі штучним інтелектом, призначений для створення та вдосконалення вихідних повідомлень про продажі. Він має можливість генерувати індивідуальні повідомлення в унікальному тоні користувача, різноманітних формах, від прямих і сміливих до творчих і невимушених. Інструмент обслуговує кілька вихідних каналів і сценаріїв, полегшуючи роботу на таких платформах, як електронна пошта або LinkedIn. Він надає допомогу від ознайомлення до подальших дій до пропозицій і ситуацій розриву. Щоб стимулювати залучення, Twain забезпечує контекстні, цілеспрямовані повідомлення, що спираються на тон, цілі, контекст та історію. Інструмент також надає пропозиції в реальному часі щодо покращення повідомлень, пропонуючи детальні альтернативи та вдосконалення. Твен ефективно оптимізує процес комунікації з продажами, починаючи від чітких вступів до створення наступних повідомлень і обробки відгуків. Компанія Twain, відома своєю продуктивністю у створенні чітких і резонансних повідомлень, пропонує різні тарифні плани: безкоштовні, професійні та персоналізовані командні плани. Користувачі в основному хвалять його за його здатність покращувати тон, структуру та довжину повідомлень, характеристики економії часу та здатність функціонувати в масштабованому режимі.
TypeEngine
typeengine.ai
TypeEngine — це інструмент копірайтингу GPT-3 на базі штучного інтелекту, який дозволяє користувачам швидко й легко створювати високоякісну ефективну копію. Він використовує обробку природної мови (NLP) для аналізу тексту та створення вмісту, який є привабливим, переконливим і адаптованим до цільової аудиторії користувача. TypeEngine також надає користувачам бібліотеку шаблонів, що дозволяє швидко створити копію для вашого проекту. За допомогою TypeEngine ви можете створити переконливу копію, яка природно та ефективно звертатиметься до вашої аудиторії.
Uredoo AI
ai.uredoo.com
Uredoo Ai — це найкращий помічник зі штучним інтелектом. Використовуйте штучний інтелект, щоб прискорити роботу та заощадити години роботи. Створюйте високоякісний контент за допомогою нашого ШІ.
Write On AI
writeonai.com
Write On AI — це провідна платформа для створення контенту на основі штучного інтелекту, яка революціонізує спосіб створення письмового контенту для окремих осіб і компаній. Завдяки найсучаснішій технології ШІ наша платформа пропонує набір інноваційних інструментів, розроблених для підвищення продуктивності та якості написання. Від створення високоякісних статей до вдосконалення тексту за допомогою інтелектуальних пропозицій, Write On AI дає користувачам змогу легко створювати привабливий вміст. Наш зручний інтерфейс і настроювані функції роблять його популярним інструментом як для студентів, професіоналів, так і для компаній.
Copyfactory
copyfactory.io
Copyfactory — це B2B-платформа для копірайтингу, розроблена для відділів продажів і агентств. Його головна мета — допомогти користувачам заощадити час на завданнях продажів із копірайтингу. За допомогою Copyfactory користувачі можуть писати цілі A/B продажі практично будь-якою мовою за лічені секунди. Платформа дозволяє користувачам створювати власні шаблони персоналізації потенційних клієнтів, використовуючи будь-які дані для підвищення рівня відповіді. Однією з унікальних особливостей Copyfactory є те, що вона дозволяє користувачам навчити штучний інтелект писати в стилі, схожому на їхній власний. Платформа особливо корисна для відділів продажів і агентств, які хочуть масштабувати свої зусилля з персоналізації в розвитку продажів. Copyfactory пропонує створення послідовності за допомогою перетягування, де користувачі можуть вибирати шаблони, відповідати на кілька запитань і швидко генерувати послідовності. Спільне редагування в реальному часі дозволяє отримувати відгуки від членів команди. Користувачі також можуть створювати унікальні шаблони персоналізації на основі будь-якого дослідження потенційних клієнтів, використовуючи будь-яке джерело даних, яке вони бажають. Copyfactory бездоганно інтегрується з іншими інструментами продажу, якими команди вже можуть користуватися, такими як Outreach, Apollo, Salesloft, Hubspot, Pipedrive тощо.
Koala AI
koala.sh
Koala AI надає платформу інструментів штучного інтелекту для видавців, спеціалістів з оптимізації пошукових систем і маркетологів у соціальних мережах.
Kroolo
kroolo.com
Kroolo змінює спосіб роботи людей за допомогою повністю інтегрованої платформи продуктивності в поєднанні з передовим ШІ. Ми віримо в те, що продуктивність буде швидкою, розумною та красивою простотою. Kroolo — це не просто платформа; це динамічний робочий простір, створений для об’єднання всіх основних інструментів в одному централізованому робочому просторі – більше не потрібно переходити від програми до програми. Наша платформа бездоганно інтегрує проекти, цілі, завдання, документи та співпрацю, забезпечуючи цілісне рішення для того, як працює бізнес сьогодні. Основні характеристики: * Ефективність на основі штучного інтелекту: в основі Kroolo лежить потужний механізм оркестровки штучного інтелекту Kroo AI. Оснащений більш ніж 1000 шаблонами, Kroo AI забезпечує не тільки блискавичне створення проектів, цілей і документів, але й дуже релевантні та корисні результати, що встановлює новий стандарт для продуктивності на основі штучного інтелекту. * Повна інтеграція: ми розуміємо важливість взаємозв’язку в сучасному цифровому робочому житті. Kroolo забезпечує повну інтеграцію з найпопулярнішими інструментами продуктивності. Попрощайтеся з дублюванням записів і втратою даних, оскільки Kroolo забезпечує безперебійну, консолідовану роботу користувача. * Інтуїтивно зрозумілий робочий простір: ми створили Kroolo, щоб його було легко налаштувати та використовувати. Менше часу витрачається на вивчення того, як працюють інструменти, означає більше часу на продуктивність. Ми вважаємо, що це має значення.
Linguix Turbo
turbo.linguix.com
Linguix Turbo – це програма для розширення тексту та ярликів, яка дає змогу користувачам Google Chrome оптимізувати свій робочий процес шляхом автоматизації повторюваних завдань набору тексту. За допомогою Linguix Turbo користувачі можуть створювати персоналізовані шаблони для стандартних привітань, часто використовуваних фраз, готових відповідей, текстових фрагментів, посилань на календарі та підписів. Ці шаблони можна стилізувати та форматувати за допомогою різноманітних функцій, включаючи коригування кольору та розміру, посилання та списки. Користувачі можуть легко вставляти свої шаблони в будь-яке текстове поле на будь-якому веб-сайті, де можна вводити текст. Linguix Turbo також пропонує спільні ярлики та швидкий пошук. Linguix Turbo — це потужний інструмент продуктивності, який може заощадити дорогоцінний час користувачів. Завантажте програму сьогодні, щоб підвищити продуктивність вашої команди та оптимізувати робочий процес.
MTarget
mtarget.co
MTARGET – це платформа доставки електронної пошти в Індонезії, яка допомагає компаніям доставляти великі та особисті електронні листи без підтримки серверів електронної пошти.
Article Insights
articleinsights.com
Article Insights — це генератор контенту на основі штучного інтелекту, який допомагає користувачам створювати статті з ключовими словами лише за кілька кліків. Програмне забезпечення використовує розумні групи ключових слів замість роз’єднаних ключових слів для цільового вмісту. Ці групи ключових слів є даними, отриманими з вмісту конкурентів, що гарантує, що користувачі ніколи не пропустять відповідні ключові слова. Завдяки інтеграції ChatGPT AI-автор Article Insights швидко створює статті. Усі плани включають кредити штучного інтелекту для роботи автора ШІ. Користувачі також можуть використовувати власний ключ API OpenAI і отримати доступ до додаткових моделей, таких як ChatGPT 3.5 і GPT-4.0, для ще більш розширеного створення контенту. Ключовою особливістю є аналіз конкурентів Article Insights. Він надає користувачам візуальний огляд націлених ключових слів конкурентів, щоб вони знали, на яких ключових словах зосередитися. Це гарантує, що створений вміст використовує ключові слова з високим потенціалом, які залучають органічний трафік. Створений на WordPress 6.4.3, Article Insights використовує адаптивний дизайн, який адаптується до будь-якої ширини пристрою. Він також реалізує найкращі практики, як-от роботи та мета-теги для оптимізації пошукових систем. Завдяки бездоганній інтеграції OpenAI, інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу користувача та потужним інструментам добору ключових слів, Article Insights прагне зробити створення контенту на основі ШІ легким і доступним для користувачів будь-якого рівня кваліфікації.
Arvin
arvin.chat
Arvin — це розширення браузера зі штучним інтелектом на основі GPT-4. Спілкуйтеся з Арвіном з будь-якого місця онлайн для миттєвого дослідження, читання та творчості.
Automateed
automateed.com
Automateed — це хмарний генеративний інструмент ШІ, який допомагає створювати вміст і обкладинки електронних книг за допомогою технології штучного інтелекту (ШІ). Програмне забезпечення допомагає користувачам створювати провідні магніти, електронні книги Kindle та інформаційні продукти в централізованому інтерфейсі. Він надає такі функції, як дослідження ніші, генерація заголовків і планів, а також спеціальне форматування.
Beebzi.AI
beebzi.ai
Beebzi.AI, революційна пілотна платформа вмісту ШІ для маркетингу та продажів. Завдяки унікальному поєднанню передових технологій та інноваційних функцій, Beebzi.AI революціонізує спосіб створення контенту для компаній і досягнення безпрецедентних результатів. Платформа Beebzi.AI пропонує понад 90+ шаблонів, кожен з яких ретельно розроблений, щоб задовольнити будь-який варіант використання. Ці шаблони були спеціально навчені для створення контенту, якого ніколи не бачили раніше, гарантуючи, що ваші зусилля з маркетингу та продажів завжди будуть на передньому краї інновацій. Від захоплюючих дописів у блогах до привабливих підписів у соціальних мережах, Beebzi.AI дає змогу створювати цікавий контент, який резонуватиме з вашою цільовою аудиторією.
BlogNLP
blognlp.com
BlogNLP — це онлайн-платформа, яка надає різноманітні інструменти, які допоможуть вам подолати письменницький блок і миттєво створювати вміст без зусиль. Незалежно від того, чи потрібні вам ідеї для нових тем, привабливих заголовків чи цікавих абзаців, BlogNLP допоможе вам. Ви також можете використовувати BlogNLP для оптимізації свого вмісту для SEO та зручності для читання, гарантуючи, що ваші публікації в блозі матимуть високий рейтинг у пошукових системах і залучатимуть більше читачів. BlogNLP працює за допомогою інтелектуальних алгоритмів, які аналізують ваш стиль написання та пропонують відповідні ключові слова, фрази та навіть цілі абзаци на основі галузевих тенденцій і найкращих практик. Усе, що вам потрібно зробити, це ввести ідею чи тему, а BlogNLP впорається з іншим за вас. Ви також можете налаштувати свій вміст, вибравши тон, довжину та формат, які відповідають вашим потребам.
Conversionmaker.ai
conversionmaker.ai
Штучний інтелект Conversion Maker є провідною платформою для оптимізації та генерації тексту. Він дає змогу користувачам створювати професійні маркетингові копії, які продаються, використовуючи штучний інтелект (ШІ) для створення та пропозиції тексту всього за кілька секунд. Сервіс пропонує унікальний модуль оптимізації тексту, розроблений на основі незліченних A/B-тестів, що надає професійні поради щодо читабельності, цільової аудиторії, коефіцієнта конверсії тощо. Він легко інтегрується з такими онлайн-магазинами, як Shopify, Shopware або Google Analytics, і адаптується до вашого стилю написання для кращих текстових пропозицій. Інструмент підтримує різні випадки використання, зокрема створення описів продуктів, публікацій у блогах, електронних листів, інформаційних бюлетенів, публікацій у соціальних мережах тощо, що робить його ідеальним для власників магазинів, копірайтерів, агентств тощо.
ToMate AI
tomate.ai
ToMate — це помічник на основі штучного інтелекту, який зосереджений на революції ваших комунікацій по всіх каналах. Ваш особистий штучний інтелект, навчений працювати з PDF-файлами, Word, Excel, Інтернетом та історичними електронними листами. Використовуйте можливості виявлення контексту на основі штучного інтелекту та побудови відповідей, щоб заощадити час і переконатися, що кожен електронний лист, який ви надсилаєте, є релевантним і привабливим за контекстом. ToMate AI забезпечує конфіденційність, заздалегідь видаляючи будь-які особисті дані електронні листи та документи, зміцнюючи довіру та безпеку. ToMate можна використовувати на власному робочому просторі, оскільки він інтегрований із Gmail, Outlook, Web What'sApp, Salesforce, Intercom тощо. ToMate пропонує безкоштовний план назавжди до 100 повідомлень на місяць. Почніть заощаджувати нескінченні години відповідей завдяки ШІ та підвищте рівень задоволеності клієнтів.
Superflows
superflows.ai
У швидкоплинному світі програмного забезпечення забезпечення інтуїтивно зрозумілого та безперебійного взаємодії з користувачем є ключем до успіху. Superflows знаходиться в авангарді цього руху, пропонуючи набір інструментів з відкритим вихідним кодом, призначений для інтеграції помічника продукту штучного інтелекту, схожого на ChatGPT Copilot, у ваше програмне забезпечення. Цей помічник розширює можливості користувачів, надаючи експертні вказівки на вимогу, тим самим значно підвищуючи зручність використання вашого продукту. Впроваджуючи Superflows, ви запрошуєте своїх клієнтів у нову еру взаємодії з користувачем, де кожне програмне забезпечення стає таким же зручним, як і розмова з експертом. Superflows переосмислює те, як користувачі взаємодіють із програмним забезпеченням, представляючи помічника продукту AI, який завжди під рукою, щоб надати експертну пораду та допомогу. Ось розбивка того, як це працює: * Інтуїтивно зрозуміла інформаційна панель: панель керування спрощує процес налаштування та налаштування. * Швидкі дії: користувачі можуть виконувати звичайні завдання, наприклад додавати кроки до каналу продажів або експортувати контакти за допомогою простих команд. * Функція ігрового майданчика: це дозволяє тестувати та точно налаштовувати можливості помічника перед повним розгортанням. * Повна інтеграція: з мінімальною кількістю коду Superflows вбудовується в існуючі кодові бази, легко поєднуючись з екосистемою вашого продукту.
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