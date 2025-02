Програмне забезпечення Generative AI - Найпопулярніші застосунки - Сенегал

Professionalize It To Me

professionalizeitto.me

Professionalize It To Me — це веб-додаток, який допомагає користувачам легко покращувати свої навички спілкування. Це дозволяє користувачам створювати професійні повідомлення, супровідні листи та складні формули Excel лише кількома клацаннями миші. Послуга спрямована на оптимізацію спілкування та економію часу користувачів. Служба працює так, що користувачі вводять деяку базову інформацію про повідомлення, лист або формулу, які їм потрібні. Користувачі вибирають тон, мову та довжину повідомлень. У супровідних листах користувачі надають інформацію про посаду та компанію. Для формул Excel користувачі описують, для чого їм потрібна формула для обчислення. Потім Professionalize It To Me використовує передовий штучний інтелект для створення професійної комунікації на основі даних користувача. ШІ розроблено для створення вмісту природною мовою, схожого на людину.