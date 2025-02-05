Програмне забезпечення Generative AI - Найпопулярніші застосунки - Словенія

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Generative AI Software відноситься до категорії програмних додатків, які використовують генеративні алгоритми штучного інтелекту для автономного створення вмісту. Ці алгоритми зазвичай базуються на методах глибокого навчання, зокрема на генеративних змагальних мережах (GAN) або варіаційних автокодерах (VAE). Програмне забезпечення Generative AI можна використовувати для створення різних типів вмісту, включаючи, але не обмежуючись: * Зображення: створення реалістичних або абстрактних зображень, фотореалістичних облич, пейзажів тощо. * Відео: створення відеорядів, анімації та візуальних ефектів. * Текст: генерація тексту природною мовою, включаючи статті, оповідання, вірші та фрагменти коду. * Музика: створення музичних треків, мелодій і навіть цілих композицій. * Дизайн: Створення дизайнів продуктів, логотипів, інтерфейсів користувача та архітектурних макетів. Ці програмні інструменти є цінними для художників, дизайнерів, розробників та інших професіоналів, які прагнуть оптимізувати свої творчі процеси, досліджувати нові ідеї або розширювати наявні робочі процеси. Програмне забезпечення Generative AI часто дозволяє користувачам контролювати різні параметри або вхідні обмеження, щоб керувати процесом генерації та досягати бажаних результатів.
Запит на новий застосунок
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT — це безкоштовна система ШІ. Використовуйте його для захоплюючих розмов, отримання інформації, автоматизації завдань і спостерігайте за майбутнім штучного інтелекту – все в одному місці.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — це універсальна маркетингова платформа, створена для малого бізнесу. За допомогою таких інструментів, як звітність і аналітика, маркетингова CRM, кампанії електронною поштою, інформаційні бюлетені та керування контентом, ви можете поставити своїх клієнтів у центр, щоб ви могли продавати більш розумно та розвивати свій бізнес швидше. Мобільний додаток для маркетингу та CRM від Mailchimp допомагає вам працювати розумніше та розвивати свій бізнес швидше з першого дня. Отримуйте доступ до необхідних інструментів, куди б вас не привела ваша робота, і почніть працювати за лічені хвилини – досвід не потрібен. З Mailchimp ви ніколи не пропустите можливість продати, повернути клієнтів, знайти нових передплатників або розділити місію свого бренду. Використовуйте Mailchimp для: * Marketing CRM – тримайте свої контакти за допомогою Marketing CRM від Mailchimp. Знаходьте та додавайте нових клієнтів за допомогою інструментів імпорту контактів, таких як сканер візиток. Відстежуйте зростання аудиторії та переглядайте статистику щодо окремих контактів на інформаційній панелі. Робіть усе в одному місці – дзвоніть, надсилайте текстові повідомлення та надсилайте електронні листи безпосередньо з програми. Робіть нотатки та додавайте теги після кожної взаємодії, щоб запам’ятати важливі деталі. * Звіти та аналітика – глибше ознайомтеся зі своїми продажами та маркетингом. Відстежуйте результати для всіх своїх кампаній і отримуйте дієві рекомендації щодо покращення. Переглядайте звіти та аналітику для кампаній електронною поштою, цільових сторінок, оголошень у Facebook та Instagram, публікацій у соціальних мережах і листівок. * Електронні листи та автоматизація – створюйте, редагуйте та надсилайте маркетингові кампанії електронною поштою, інформаційні бюлетені та засоби автоматизації. Завдяки функціям «Повторно надіслати користувачам, які не відкривають» і «Перенацілення продуктів» ви зможете миттєво повторно залучити клієнтів і збільшити продажі. * Оголошення у Facebook та Instagram – створюйте та публікуйте оголошення, установлюйте бюджет і націлюйте їх на певну групу. Охопіть нових людей, залучіть наявні контакти, налаштуйте користувацькі аудиторії або поверніть відвідувачів веб-сайту. * Маркетингові рекомендації – отримуйте дієві рекомендації, які допоможуть покращити ваш маркетинг. Дізнайтеся, коли прийде час налаштувати електронну пошту про залишений кошик або отримати нагадування про встановлення логотипу вашого бренду. * Управління брендом – завантажуйте зображення зі свого пристрою безпосередньо в Mailchimp і використовуйте їх у всіх своїх кампаніях.
VEED AI Video Generator
veed.io
VEED — це універсальна платформа для компаній, які хочуть масштабувати виробництво відео. Клієнти з понад 200 країн у сфері маркетингу, продажів, L&D і соціальних медіа створюють відео у 30 разів швидше, ніж будь-коли раніше. VEED дає владу вашій команді, щоб: * Записуйте якісний вміст * Легко редагуйте відео * Транскрибувати автоматично Забудьте про вивчення незграбного та дорогого програмного забезпечення для редагування або покладатися на агентства. VEED — це інтуїтивно зрозумілий набір відеоінструментів. Кожен, від генерального директора до стажера, може використовувати його для створення професійних відео без професійних навичок. VEED Enterprise дозволяє: * Співпрацюйте з іншими членами команди в режимі реального часу * Отримайте доступ до бібліотеки з понад 30 000 медіаресурсів * Використовуйте спеціальні шаблони, щоб заощадити час О, і VEED має набір інструментів AI, щоб зробити виробництво в 10 разів ефективнішим. VEED AI дозволяє: * Перетворення тексту на відео за допомогою аватарів AI * Автоматично генерувати точні субтитри * Миттєво видаляйте фонове зображення та відео * І багато іншого VEED — це програмне забезпечення, яке підтримує відеостратегії світового рівня для понад 3 мільйонів творців. * VEED — це платформа для редагування відео, яка пропонує такі функції, як автоматичні субтитри, визначення вмісту та різні варіанти дизайну. * Користувачі часто згадують про простоту використання, точність функції субтитрів і різноманітність варіантів дизайну, які дозволяють творчо редагувати та створювати відео професійної якості. * Рецензенти зіткнулися з такими проблемами, як обмеження функцій залежно від рівня членства, іноді повільна обробка та бажання розширеніших функцій у базовому плані.
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI — це дослідницька та розмовна пошукова система на основі штучного інтелекту, яка відповідає на запити за допомогою інтелектуального тексту природною мовою. Запущений у 2022 році Perplexity генерує відповіді, використовуючи джерела з Інтернету, і цитує посилання в текстовій відповіді.
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini надає вам прямий доступ до найкращої сімейства моделей ШІ Google, щоб ви могли: - Отримайте допомогу з написанням, мозковим штурмом, навчанням тощо - Узагальнюйте та швидко знаходьте інформацію з Gmail або Google Drive - Створення зображень на льоту - Використовуйте текст, голос, фотографії та камеру, щоб отримувати допомогу новими способами Раніше відомий як Бард.
Leonardo.AI
leonardo.ai
Створюйте ресурси високої якості для своїх творчих проектів за допомогою ШІ-швидкості та узгодженості стилю.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly є провідною у світі компанією, що надає допомогу в написанні AI, якій щодня довіряють понад 30 мільйонів людей і 70 000 професійних команд. Від миттєвого створення першої чернетки до вдосконалення кожного повідомлення, Grammarly допомагає людям із 96% зі списку Fortune 500 донести свою точку зору та отримати результати без шкоди для безпеки чи конфіденційності. Ми віримо, що чудове написання допомагає зробити роботу. Пропозиції продуктів Grammarly — Grammarly Business, Grammarly Premium, Grammarly Free та Grammarly for Education — працюють там, де ви, забезпечуючи контекстно релевантну підтримку написання в понад 500 000 програмах і веб-сайтах. Заснована в 2009 році, Grammarly займає 7 місце в рейтингу Forbes Cloud 100, є однією зі 100 найвпливовіших компаній за версією TIME, однією з найінноваційніших компаній Fast Company у сфері ШІ та однією з найкращих робочих місць Inc. Ми працюємо за гібридною моделлю дистанційної роботи, тобто ми переважно працюємо вдома та зустрічаємося для особистої співпраці в наших центрах у Північній Америці та Європі.
Claude
claude.ai
Claude By Antropic - це асистент AI наступного покоління, побудований антропом і навчений бути безпечним, точним та безпечним, щоб допомогти вам зробити найкращу роботу.
Replit
replit.com
Repl.it — це стартап із Сан-Франциско та онлайн-IDE (інтегроване середовище розробки). Його назва походить від абревіатури REPL, що означає «цикл читання–оцінки–друку». Сервіс створили йорданський програміст Амджад Масад і йорданський дизайнер Хая Одех у 2016 році. Repl.it дозволяє користувачам писати код і створювати програми та веб-сайти за допомогою браузера. Крім того, Repl.it дозволяє користувачам ділитися проектами різними способами. Також влаштовують «джеми», змагання з програмування на певну тему. Призи конкурсу часто відрізняються від тимчасового оновлення облікового запису, грошей, криптовалюти або подарункової картки. Repl на Repl.it — це інтерактивне середовище програмування. Ви можете створити робочий простір на більшості популярних мов програмування, де вам буде надано контейнер на віртуальній машині, де ваш код може працювати. У будь-якій відповіді є дві основні частини - редактор і консоль. Редактор використовує Monaco, ту саму технологію, яка підтримує Visual Studio Code. На мобільному телефоні редактор Ace. Repl.it має преміальний рівень під назвою Hacker plan. Він надає більше місця для зберігання, приватний код і необмежену кількість співавторів у проекті, а освітній план Github включає 3 місяці безкоштовного використання плану Hacker. На repl.it є понад 60 різних мов програмування, включаючи Python, Ruby, HTML і Java. Компанія отримала фінансування від Y Combinator, Andreessen Horowitz, Bloomberg Beta та інших. «У компанії понад 500 000 активних розробників щотижня та понад 3 мільйони користувачів. На сайті Repl.it також є форум Talk. Цей форум використовується багатьма розробниками в усьому світі, щоб поділитися своїми творіннями. Форум підтримується в чистоті модераторами Repl Talk.
DeepSeek
deepseek.com
DeepSeek пропонує інструменти, які використовують розширений AI та машинне навчання, щоб допомогти організаціям приймати кращі рішення, керовані даними, за допомогою вдосконалених можливостей пошуку та аналізу великих наборів даних. Сам, здається, веб-сайт зосереджується на наданні AI-оглядів, що дозволяє користувачам шукати та отримувати дані розумнішим, ефективнішим способом. Це може включати такі речі, як: -Інтелектуальний пошук: Використання AI для покращення традиційних функцій пошуку, таких як розуміння контексту чи настроїв у пошуках. -Датові розуміння: Використання AI для розкриття моделей та тенденцій даних, які можуть бути не відразу очевидними. -Поси додатків: допомога підприємствам використовувати дані для оптимізації прийняття рішень та операцій.
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs — це компанія, що досліджує та розгортає AI Audio. Наша дослідницька група розробляє аудіомоделі штучного інтелекту, які створюють реалістичні, універсальні та контекстно-зрозумілі мовні та звукові ефекти. Наша команда продуктів робить ці моделі доступними для звичайних користувачів, професіоналів і компаній для створення та локалізації вмісту. Наша технологія використовується для озвучування аудіокниг і новинних статей, анімації персонажів відеоігор, допомоги у підготовці до виробництва фільмів, автоматизації процесів локалізації в розважальних програмах, створення динамічного аудіоконтенту для соціальних мереж і реклами, а також навчання медичних працівників. Він також повернув голос тим, хто його втратив, і допоміг людям, які потребують доступності у повсякденному житті.
Fotor
fotor.com
Генератор зображень зі штучним інтелектом Fotor — це онлайн-інструмент, призначений для створення зображень із текстових підказок. Це дозволяє користувачам майже миттєво візуалізувати ідеї, створюючи мистецтво та зображення, згенеровані ШІ, на основі вхідних даних. Окрім функції генерації зображень за допомогою штучного інтелекту, Fotor також пропонує повний набір інструментів для редагування зображень. До них належать зміна розміру, обрізка, розмиття, підвищення різкості та додавання тексту чи рамок до зображень. Окрім традиційного редагування, користувачі можуть перетворювати фотографії на ескізи чи карикатури, створювати колажі, об’єднувати зображення та змінювати фони фотографій. Платформа також надає інструменти для маніпулювання рисами обличчя, високоякісних зображень і навіть створення файлів PNG. Можливості Fotor поширюються на створення логотипів, листівок і плакатів для маркетингу, а також активів соціальних мереж, таких як мініатюри YouTube або дизайн публікацій Instagram. Платформа охоплює широкий спектр програм, таких як редагування тексту в зображеннях, розфарбовування фотографій і видалення об’єктів або фону із зображень. Окрім редагування фотографій, Fotor пропонує аналогічні інструменти AI для створення та покращення відео та GIF-файлів, а також дозволяє користувачам видаляти водяні знаки чи об’єкти.
Runway
runwayml.com
Runway — це дослідницька компанія прикладного штучного інтелекту, яка формує наступну еру мистецтва, розваг і людської творчості. Усе, що потрібно для швидкого редагування відео. Чарівні інструменти ШІ, співпраця в реальному часі, точне редагування тощо. Ваш набір для створення відео наступного покоління.
AIHumanize
aihumanize.com
AI Humanize — це інструмент, який спеціалізується на перетворенні тексту, створеного штучним інтелектом, у контент, який виглядає природним і схожим на людину. Він розроблений для обходу детекторів штучного інтелекту, гарантуючи, що матеріал залишається невиявленим і необмеженим. Інструмент підтримує цілісність вмісту, уникаючи граматичних помилок і незвичної термінології, забезпечуючи відшліфований і професійний результат. AI Humanize підходить для творців контенту, бізнес-професіоналів, маркетингових і PR-агентств, спеціалістів із пошукової оптимізації пошукових систем, академічних професіоналів, студентів і веб-розробників, пропонуючи рішення для покращення пошукової оптимізації, збереження оригінальності та забезпечення високоякісного читабельного вмісту.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), пропонована Google,-це набір хмарних обчислювальних служб, що працює на тій же інфраструктурі, яку Google використовує внутрішньо для своїх продуктів кінцевих користувачів, таких як пошук Gmail, зберігання файлів та YouTube. Поряд з набором інструментів управління, він надає ряд модульних хмарних служб, включаючи обчислення, зберігання даних, аналітику даних та машинне навчання. Реєстрація вимагає деталей кредитної картки або банківського рахунку. Хмарна платформа Google надає інфраструктуру як послугу, платформу як послугу та обчислювальні середовища без серверів. У квітні 2008 року Google оголосив App Engine, платформу для розробки та розміщення веб-додатків у центрах обробки даних, керованих Google, яка була першою службою хмарних обчислень від компанії. Послуга стала загальною доступною в листопаді 2011 року. З моменту оголошення двигуна додатків Google додав на платформу кілька хмарних служб. Google Cloud Platform є частиною Google Cloud, яка включає загальнодоступну хмарну інфраструктуру Google Cloud Platform, а також G Suite, Enterprise Versions Android та Chrome OS, та інтерфейси програмування програм (API) для служб машинного навчання та картографування корпоративних програм.
ImgGen AI
imggen.ai
ImgGen — це інструмент для створення зображень на основі штучного інтелекту, який дозволяє користувачам створювати унікальні зображення з текстових підказок. Місія ImgGen — зробити створення зображень легким, швидким і доступним для всіх. ImgGen прагне надати зручний веб-інтерфейс, щоб люди могли втілювати свої візуальні ідеї в життя. ImgGen використовує технологію AI для створення зображень, які виглядають автентично. Наші моделі навчаються на мільйонах зображень, щоб фіксувати візерунки та візуальні концепції. Компанія ImgGen була заснована в 2023 році Рамандіпом Сінгхом, досвідченим інженером-програмістом з Індії. Я завжди був захоплений тим, щоб зробити створення зображень доступним для повсякденних творчих додатків. Побачивши швидкий прогрес у моделях зображень ШІ, я вирішив створити простий у користуванні веб-інтерфейс навколо цих моделей.
Revoicer
revoicer.com
У світі створення цифрового контенту неможливо переоцінити вплив потужного голосу за кадром. Незалежно від того, чи йдеться про навчальні відео, подкасти чи рекламу, правильний голос може привернути увагу, передати емоції та посилити загальне повідомлення. Ось тут і вступає в гру Revoicer, провідний бренд у сфері технологій озвучення. Заснований у 2021 році, Revoicer швидко став популярним джерелом високоякісних озвучок із людським звучанням, пропонуючи понад 30 мов і безліч функцій, призначених для задоволення різноманітних потреб. Створення голосу за кадром за допомогою Revoicer — це простий процес, який не вимагає жодних технічних навичок. Це повністю веб-додаток, що означає, що не потрібно нічого завантажувати чи встановлювати. Ось короткий огляд того, як працює ця інноваційна програма: * Користувачі просто вставляють текст, який хочуть перетворити, у програму Revoicer. * Вони вибирають із понад 80 голосів штучного інтелекту кількома мовами та можуть переглядати кожен із них. * Після натискання кнопки «Створити» озвучка створюється та готова до відтворення. * Якщо він задоволений, користувач може завантажити файл MP3 для використання в різних проектах.
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai — ідеальне рішення для корпоративних маркетингових команд, які прагнуть покращити свою стратегію виходу на ринок і оптимізувати процес створення контенту. За допомогою Copy.ai команди можуть швидко створити цільову рекламну копію, яка безпосередньо стосується проблемних моментів і потреб конкретних сегментів клієнтів, допомагаючи їм ефективніше взаємодіяти з потенційними клієнтами та укладати більше угод. Крім того, нашу платформу можна використовувати для створення контенту, який допомагає встановити лідерство та зміцнити довіру потенційних клієнтів, що також може допомогти підвищити ефективність підходу GTM команди.
Smodin
smodin.io
Smodin — це помічник із написання на основі штучного інтелекту, який надає різноманітні інструменти для допомоги в усіх аспектах написання та дослідження. Він пропонує перевірку на плагіат, цитування, граматичні виправлення, переклади, створення тексту тощо. Smodin використовує вдосконалені моделі штучного інтелекту та алгоритми для роботи з функціями запису. Ось огляд роботи деяких основних функцій: * Переписувач тексту – ця функція використовує штучний інтелект для аналізу тексту та його переписування, зберігаючи оригінальне значення. Він перефразує речення та змінює формулювання для створення нових версій тексту. * Перевірка на плагіат. Перевірка на плагіат сканує текст і порівнює його з мільярдами онлайн-джерел за допомогою ШІ. Він виділяє будь-який дубльований або неоригінальний вміст. * AI Writer - інструмент AI writer створює новий текст на будь-яку тему, використовуючи великі мовні моделі. Він може писати повні статті, есе, наукові роботи тощо. * AI Grader – цей інструмент аналізує есе та написаний текст, щоб надати відгуки та пропозиції щодо покращення. Він розглядає такі елементи, як граматика, структура, читабельність тощо. * AI Chat – чат-бот використовує розмовний AI, щоб вести природні розмови. Він може відповідати на запитання, резюмувати текст, створювати новий вміст тощо за допомогою інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу чату.
GPTZero
gptzero.me
GPTZero — це провідний детектор штучного інтелекту для перевірки того, чи був документ написаний великою мовною моделлю, такою як ChatGPT. GPTZero виявляє ШІ на рівні речень, абзаців і документів. Модель GPTZero була навчена на великому, різноманітному корпусі тексту, написаного людиною та створеного штучним інтелектом, з акцентом на англійській прозі. На сьогоднішній день GPTZero обслуговує понад 2,5 мільйони користувачів у всьому світі та співпрацює з понад 100 організаціями у сферах освіти, найму, видавництва, юридичних справ тощо.
Ai Humanizer
aihumanizer.ai
AI Humanizer — це передовий засіб для видалення виявлення штучного інтелекту, який може перетворювати текст штучного інтелекту на людський вміст. Він може гуманізувати текст штучного інтелекту, використовуючи природні, людські стилі написання, щоб він звучав достатньо автентично, щоб обійти виявлення штучного інтелекту.
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow дає змогу амбітним командам створювати ефективних агентів ШІ. Voiceflow, який люблять дизайнери та розробники, допомагає командам працювати разом, щоб створювати, тестувати, надсилати, вимірювати та покращувати голосовий зв’язок і чат. Команди розмовних розробників штучного інтелекту на середньому ринку та зі списку Fortune 500 – від ClickUp і Instacart до JP Morgan Chase і The Home Depot – довіряють Voiceflow своїй платформі для спільної роботи зі штучним інтелектом. Інтуїтивно зрозуміле полотно конструктора агентів, база знань і система керування вмістом поєднані з розширюваним інструментарієм розробника для доставки розширених агентів штучного інтелекту, які можна масштабувати для клієнта. Понад 250 000 амбітних команд у всьому світі сьогодні створюють агентів у Voiceflow.
Promind AI
promind.ai
ProMind AI — це інструмент на базі штучного інтелекту, який використовує моделі OpenAI GPT для створення різних типів вмісту, наприклад твітів, публікацій у блогах, публікацій у LinkedIn і сценаріїв YouTube. Інструмент розроблено для економії часу та зусиль завдяки автоматичному створенню якісного вмісту. Окрім створення письмового вмісту, ProMind AI також має потужні інструменти, які можуть виправляти помилки в коді та генерувати код, що робить його дуже корисним для програмістів і розробників. Ключові характеристикиProMind AI має кілька ключових функцій, які роблять його потужним інструментом для створення вмісту та налагодження коду. Деякі з цих функцій включають: * Генерація вмісту: ProMind AI може створювати різні типи вмісту, включаючи твіти, публікації в блогах, публікації на LinkedIn, сценарії YouTube тощо. Це також може допомогти користувачам заощадити час і зусилля, створюючи високоякісний вміст на вимогу. * Налагодження коду: ProMind AI може допомогти у виявленні та виправленні помилок у коді програмного забезпечення, потенційно прискорюючи процес розробки. * Створення персонажів користувача: ProMind AI може створювати персонажі користувачів, які є вигаданими представленнями сегментів цільової аудиторії. Їх можна використовувати, щоб допомогти компаніям краще зрозуміти своїх клієнтів і ефективніше націлювати свої маркетингові зусилля. * Моделі OpenAI GPT: ProMind AI використовує моделі OpenAI GPT для забезпечення різноманітних функцій, забезпечуючи високоякісний вміст і точне налагодження коду.
PodScribe
podscribe.com
Podscribe — це незалежна автоматизована платформа верифікації та атрибуції для подкаст-реклами. Завдяки поєднанню штучного інтелекту та людського аналізу ми перевіряємо більше десятка елементів, щоб переконатися, що ваша реклама в подкасті працює бездоганно. До таких факторів належать: - правильний промо / URL - змагальний відрив - правильна довжина - правильне місце (наприклад, у середині чи на початку ролика) - не складений за 4 іншими оголошеннями - бренд безпечний Ми також використовуємо наше поєднання штучного інтелекту та людської перевірки, щоб надати перші й єдині в галузі масштабні оцінки безпеки бренду людьми (на основі стандартів IAB/GARM). Ці довірені оцінки дають рекламодавцям впевненість у їхніх покупках, особливо на невеликих менш відомих подкастах. Подивіться, як ми можемо покращити ваш подкаст/рентабельність інвестицій YouTube уже сьогодні, уп’ятеро підвищити ефективність вашої внутрішньої команди та полегшити ваші турботи про безпеку бренду!
Pennore
pennore.com
Pennore — це простий і швидкий спосіб отримати якісний веб-вміст. У нас ви можете миттєво замовити контент для своїх веб-сайтів. Замовлення надзвичайно легке та просте, а ваш контент написаний відданими та компетентними авторами.
younet.ai
younet.ai
Younet — це інноваційна платформа на базі штучного інтелекту (ШІ), яка дозволяє користувачам створювати персоналізовані моделі ШІ на основі їхніх знань про дані. Наша платформа використовує потужність обробки природної мови (NLP) для розуміння запитів користувачів і надання точних відповідей на них. Завдяки додаткам, які охоплюють обслуговування клієнтів, маркетинг, науку, продажі, аналітику та залучення клієнтів, Younet є універсальним інструментом для компаній, які прагнуть отримати розуміння поведінки клієнтів і забезпечити персоналізований досвід. Його також можна використовувати для особистого користування для вирішення інтелектуальних завдань. Відчуйте майбутнє ШІ разом з Younet.
Xzero
xzeroai.com
Збільште свій рівень створення контенту за допомогою Xzero AI, провідної платформи для написання, створення зображень і кодування на основі ШІ. Легко створюйте високоякісний вміст для веб-сайтів, блогів, соціальних мереж тощо. Розкрийте силу найкращого автора AI для приголомшливих результатів
Xerolag
xerolag.com
Xerolag — це програма для створення контенту зі штучним інтелектом на базі GPT-3, найновішої вдосконаленої моделі мови глибокого навчання. За допомогою Xerolag ви можете швидко й легко створювати високоякісний унікальний вміст. Наша передова технологія штучного інтелекту може створювати вміст будь-якою мовою, охоплюючи будь-яку тему – від публікацій у блогах і статей до описів продуктів і веб-вмісту. Швидко отримуйте потрібний вам вміст із Xerolag!
Write On AI
writeonai.com
Write On AI — це провідна платформа для створення контенту на основі штучного інтелекту, яка революціонізує спосіб створення письмового контенту для окремих осіб і компаній. Завдяки найсучаснішій технології ШІ наша платформа пропонує набір інноваційних інструментів, розроблених для підвищення продуктивності та якості написання. Від створення високоякісних статей до вдосконалення тексту за допомогою інтелектуальних пропозицій, Write On AI дає користувачам змогу легко створювати привабливий вміст. Наш зручний інтерфейс і настроювані функції роблять його популярним інструментом як для студентів, професіоналів, так і для компаній.
Typli.ai
typli.ai
Typli — це помічник із штучного інтелекту, який допомагає авторам створювати добре відформатований вміст у 10 разів швидше. Він постачається з потужними шаблонами, створеними для створення унікального та творчого вмісту кількома клацаннями миші. Його можна використовувати для написання дописів у блогах, есе, маркетингового вмісту, інформаційних бюлетенів, історій та багато іншого. Ви також отримуєте необмежену кількість зображень штучного інтелекту, необмежену кількість підписів до зображень і функції перетворення тексту в голос як бонус. Typli — це революційний помічник із написання на основі штучного інтелекту, призначений для оптимізації процесу створення контенту для письменників. Завдяки передовій технології Typli дозволяє авторам створювати добре відформатований вміст із неймовірною швидкістю, заощаджуючи дорогоцінний час і зусилля. Однією з ключових особливостей Typli є величезна колекція потужних шаблонів. Ці шаблони пропонують широкий вибір варіантів для різноманітних письмових потреб. Незалежно від того, чи пишете ви публікацію в блозі, есе, маркетинговий вміст, інформаційні бюлетені чи навіть створюєте захоплюючі історії, шаблони Typli створять міцну основу для вашого шляху створення вмісту. Просто вибравши шаблон, автори отримають доступ до скарбниці унікальних і креативних ідей щодо вмісту, звільняючи їх від обтяжливого завдання мозкового штурму. Крім того, Typli виходить за рамки простого пропонування вмісту. Він включає функцію створення зображень AI, що дозволяє користувачам створювати необмежену кількість зображень без особливих зусиль. Ця функція не тільки покращує візуальну привабливість вмісту, але й позбавляє авторів від клопоту пошуку відповідних зображень. За допомогою Typli автори можуть легко інтегрувати відповідні та привабливі візуальні елементи у свою роботу, покращуючи залучення та сприяння читанню.
Uredoo AI
ai.uredoo.com
Uredoo Ai — це найкращий помічник зі штучним інтелектом. Використовуйте штучний інтелект, щоб прискорити роботу та заощадити години роботи. Створюйте високоякісний контент за допомогою нашого ШІ.
Opnbx.ai
opnbx.ai
Opnbx лазерно зосереджений на використанні ШІ для продажів. Створюйте дуже персоналізовані та релевантні електронні листи, які передають цінність, яку ви пропонуєте потенційним клієнтам, у зрозумілий для них спосіб. Основні характеристики: * Технологія AI, орієнтована на продажі: створена спеціально для задоволення потреб торгових представників. * Персоналізована генерація електронних листів: створюйте дуже персоналізовані та релевантні електронні листи для залучення потенційних клієнтів. * Підхід, орієнтований на дослідження: будьте в курсі останніх найкращих практик у сфері продажів. * Орієнтована на конверсію: створена для перетворення вхідної та вихідної електронної пошти на канали для зростання конвеєра Випадки використання: * Залучайте потенційних клієнтів за допомогою персоналізованих і релевантних електронних листів про продажі. * Будьте попереду конкурентів, застосовуючи найновіші передові практики електронної пошти * Покращуйте показники конверсії продажів за допомогою відповідних електронних листів, які резонують із потенційними клієнтами. * Заощаджуйте час і зусилля, використовуючи технологію AI для створення ефективних електронних листів для продажу.
TypeEngine
typeengine.ai
TypeEngine — це інструмент копірайтингу GPT-3 на базі штучного інтелекту, який дозволяє користувачам швидко й легко створювати високоякісну ефективну копію. Він використовує обробку природної мови (NLP) для аналізу тексту та створення вмісту, який є привабливим, переконливим і адаптованим до цільової аудиторії користувача. TypeEngine також надає користувачам бібліотеку шаблонів, що дозволяє швидко створити копію для вашого проекту. За допомогою TypeEngine ви можете створити переконливу копію, яка природно та ефективно звертатиметься до вашої аудиторії.
Twain
twain.ai
Twain — це помічник у спілкуванні зі штучним інтелектом, призначений для створення та вдосконалення вихідних повідомлень про продажі. Він має можливість генерувати індивідуальні повідомлення в унікальному тоні користувача, різноманітних формах, від прямих і сміливих до творчих і невимушених. Інструмент обслуговує кілька вихідних каналів і сценаріїв, полегшуючи роботу на таких платформах, як електронна пошта або LinkedIn. Він надає допомогу від ознайомлення до подальших дій до пропозицій і ситуацій розриву. Щоб стимулювати залучення, Twain забезпечує контекстні, цілеспрямовані повідомлення, що спираються на тон, цілі, контекст та історію. Інструмент також надає пропозиції в реальному часі щодо покращення повідомлень, пропонуючи детальні альтернативи та вдосконалення. Твен ефективно оптимізує процес комунікації з продажами, починаючи від чітких вступів до створення наступних повідомлень і обробки відгуків. Компанія Twain, відома своєю продуктивністю у створенні чітких і резонансних повідомлень, пропонує різні тарифні плани: безкоштовні, професійні та персоналізовані командні плани. Користувачі в основному хвалять його за його здатність покращувати тон, структуру та довжину повідомлень, характеристики економії часу та здатність функціонувати в масштабованому режимі.
Trolly.ai
trolly.ai
SEO-оптимізовані статті, створені штучним інтелектом, удвічі швидше
Zomani.ai
zomani.ai
Zomani — це потужний інструмент SaaS (програмне забезпечення як послуга) для копірайтингу та створення зображень, призначений для підвищення продуктивності та оптимізації процесів написання контенту для професіоналів. Zomani.пропонує інтелектуальну допомогу в написанні, перевірку граматики та орфографії, виявлення плагіату, оптимізацію контенту та функції безперебійної співпраці, щоб допомогти авторам контенту створювати високоякісний контент без помилок. Zomani порівнює ваш вміст із великою базою даних існуючого вмісту, щоб виявити будь-яку ненавмисну схожість або випадки плагіату. І більше.
Writi.io
writi.io
Writi.io не є роботом для створення контенту; натомість це продукт на базі ChatGPT | Моделі AI GPT-4 від OpenAI, створені спеціально для LinkedIn (та електронних листів). Це помічник із створення штучного інтелекту, який створює оригінальний вміст безпосередньо в LinkedIn або у вашій електронній скриньці. Функції доступні через розширення Chrome. Просто введіть три слова, щоб Writi підказала, що ви хочете сказати, а потім сядьте зручніше й дозвольте Writi визначити контекст вашої розмови. Виберіть вміст, який ви хочете використовувати, унікально створений для вашої конкретної розмови. Ми інтегрували ШІ з ChatGPT | OpenAI GPT-4 turbo та створив його для роботи спеціально в LinkedIn та електронною поштою. Він дуже простий у використанні, але дуже потужний.
Writekit
writekit.ai
Писати просто за допомогою ШІ. Writekit пропонує інтегровані в штучний інтелект інструменти для спрощення створення контенту та підвищення творчості. Writekit призначений для авторів і маркетологів, які вимагають ефективності, якості та вільного від стресу процесу написання, починаючи від створення інтелектуальних доповнень і закінчуючи командною співпрацею в реальному часі.
WordfixerBot
wordfixerbot.com
Інструмент перефразування WordfixerBot оснащений функціями, які роблять його відмінним вибором для тих, хто хоче покращити свій текст: * Різноманітні тональні параметри: з набором тонів на вибір, цей інструмент забезпечує гнучкість, щоб підібрати ваш текст до будь-якого контексту чи аудиторії. * Збереження початкового значення: AI гарантує, що суть вашого повідомлення залишається незмінною, надаючи йому свіжу та унікальну презентацію. * Доступність і простота використання: інструмент розроблений таким чином, щоб бути доступним і простим у використанні, без складних налаштувань або крутих кривих навчання. Переваги використання WordfixerBot очевидні: * Покращена якість написання: створюйте вміст, який не тільки є унікальним, але й резонує з вашими читачами. * Економія часу: швидко генеруйте перефразований текст без шкоди для якості, дозволяючи вам зосередитися на інших аспектах вашого написання чи бізнесу. * Уникнення плагіату: інструмент допомагає переконатися, що ваша робота є оригінальною та вільною від плагіату.
Wali
mywali.co
Wali є провідним постачальником рішень штучного інтелекту, призначених для розширення можливостей бізнесу за допомогою оперативних даних і розуміння. Ми спеціалізуємося на використанні можливостей штучного інтелекту для стимулювання зростання бізнесу, покращення процесу прийняття рішень і сприяння інноваціям. Наша надійна платформа пропонує набір інструментів штучного інтелекту, розроблених спеціально для бізнесу, що дозволяє нашим клієнтам залишатися попереду конкурентів у сучасному швидкоплинному цифровому середовищі. Ми робимо сильний наголос на партнерстві та спільному зростанні. Наша партнерська програма розроблена, щоб допомогти іншим компаніям розширити свої пропозиції, вийти на нові ринки та надати більше цінності своїм клієнтам. Ми тісно співпрацюємо з нашими партнерами, щоб наші провідні в галузі рішення штучного інтелекту були доступними, недорогими та адаптованими до їхніх потреб.
Swiftbrief
swiftbrief.com
Swiftbrief — це механізм генерації коротких записів, який допоможе вам масштабувати маркетингові зусилля контенту. Це допомагає вам створювати високоякісні короткі матеріали набагато швидше, ніж робота з Документами Google, збираючи 90%+ необхідної інформації заздалегідь і допомагаючи вам зосередитися на найцінніших частинах, таких як створення чудового плану та надання авторам кута для роботи з.
Conteudize
conteudize.ai
onteudize — це інноваційна цифрова платформа, яка використовує штучний інтелект для оптимізації та автоматизації створення маркетингового контенту. Маючи під рукою понад 50 шаблонів, користувачі можуть швидко створювати високоякісні тексти, творчі зображення та транскрипції аудіо. Спеціально створений для індивідуальних підприємців і малого бізнесу, він забезпечує ефективне, просте та швидке створення контенту, навіть якщо використовується лише мобільний пристрій і з’єднання 4G.
Copylime.com
copylime.com
Copylime.com допоможе вам писати кращий, більш привабливий вміст веб-сайту, статті в блогах, публікації в соціальних мережах за лічені секунди за допомогою розумного ШІ
Cowriter
cowriter.org
Cowriter — це текстовий редактор і генератор копій на основі штучного інтелекту, призначений для розширення можливостей авторів і прискорення процесу творчого написання. Редактор штучного інтелекту Cowriter націлений на оптимізацію продуктивності автора та забезпечення всіх ваших письмових потреб, не відриваючи рук від клавіатури. Створюйте, редагуйте та покращуйте свій вміст швидко та легко всього за кілька секунд. * Створюйте вміст за допомогою вашого стилю написання: співавтор може розуміти, вивчати та створювати вміст за вашим унікальним стилем написання. Співавтор з часом навчається у вас, щоб надавати персоналізовані пропозиції, які відповідають вашому тону та голосу. * Використання даних у реальному часі: створюйте вміст із даними в реальному часі з Інтернету! З кожним письмовим завданням Cowriter може досліджувати надійні веб-джерела та писати кращий, актуальний і більш фактичний вміст. Легко створюйте статті, есе та наукові роботи з останніми новинами, подіями та тенденціями. * Спілкуйтеся зі своїм власним експертом із написання штучного інтелекту: співавтор може допомогти з різноманітними потребами творчого написання, як-от мозковий штурм ідей, надання вказівок щодо стратегій збільшення залучення читачів або створення та вдосконалення вмісту. * Створюйте маркетингову копію за лічені секунди: створюйте захоплюючий, оригінальний і справжній вміст, щоб поділитися ним у Facebook, Google, Linkedin, Twitter тощо!
SummerEyes
summereyes.ai
SummerEyes — це інструмент підвищення продуктивності на основі штучного інтелекту, який дозволяє миттєво резюмувати будь-який текст, який ви можете виділити у своєму веб-браузері — так само просто, як копіювати та вставляти. Ми звільняємо час, щоб ви могли читати більше, знати більше, робити більше, використовуючи найновіші алгоритми обробки природної мови, щоб видобувати, розуміти та переписувати будь-який текст, щоб виділити важливі деталі та видалити нечіткість. Зрозумійте суть новинної статті за 30% часу. Прочитайте основні висновки звіту аналітиків у 2 абзацах. Видаліть усі непотрібні деталі з довгих електронних листів.
LeadScripts
leadscripts.co
LeadScripts — це потужний інноваційний інструмент, створений для революції у вашій маркетинговій стратегії. Це допоміжний засіб для копірайтингу на основі штучного інтелекту, який створює переконливі, переконливі сценарії, адаптовані до вашого продукту та особистості клієнта. Уявіть, що у вас є інструмент, який розуміє ваш бізнес і клієнтів так само добре, як і ви, і може передати вашу ціннісну пропозицію найефективнішим способом. Це те, що робить LeadScripts. Це усуває здогади та трудомісткий процес написання маркетингового тексту, дозволяючи вам зосередитися на інших аспектах вашого бізнесу. З LeadScripts ви отримуєте не просто генератор вмісту, а комплексне рішення для ваших потреб у маркетинговій копії. Він розуміє вашу аудиторію та продукт і використовує ці знання для створення сценаріїв, які справді резонують. Незалежно від того, чи йдеться про послідовності електронних листів, рекламні листи чи копії оголошень, LeadScripts створює вміст, який залучає, переконує та навертає.
Livy AI
livy.ai
Livy.AI — це інноваційна платформа штучного інтелекту, призначена для допомоги творцям контенту, особливо тим, хто працює в індустрії розваг, у їхніх потребах у створенні контенту. Livy.AI спрощує процес створення оригінального, привабливого та високоякісного контенту за допомогою передових алгоритмів ШІ. * Інструмент сценариста штучного інтелекту: розкрийте потенціал штучного інтелекту в створенні сценарію за допомогою нашого інструмента сценариста штучного інтелекту. Незалежно від того, чи створюєте ви сценарії для фільмів, телевізійних шоу, подкастів чи новин, наш інструмент розроблено для прискорення творчого процесу, забезпечуючи емоційний резонанс і структуру, яких вимагає чудове оповідання. Це ваш творчий помічник, який допомагає створювати переконливі оповіді, підвищувати продуктивність і перетворювати ідеї на сценарії. * AI Image Tool: AI Image Tool на Livy.AI є вашим компаньйоном у створенні візуально вражаючих зображень, які доповнюють ваші сценарії. Від концептуального мистецтва до дизайну персонажів, наш інструмент використовує передовий штучний інтелект, щоб допомогти в розробці ідей і створенні візуальних елементів, які розповідають історію. Йдеться про те, щоб легко додати візуальний вимір до вашої розповіді. * І більше: крім генерації сценаріїв і зображень, Livy.AI постійно розширює свій набір інструментів, щоб задовольнити динамічні потреби індустрії розваг. За допомогою нашої платформи досліджуйте низку рішень, які сприяють створенню контенту в нову еру творчості на основі ШІ.
MarketingCopy AI
marketingcopy.ai
MarketingCopy AI — це маркетинговий копірайтер на основі штучного інтелекту, який допомагає вам створювати високоякісні, переконливі тексти для ваших оголошень, цільових сторінок, електронних листів тощо. MarketingCopy AI пропонує набір потужних функцій, які допоможуть вам швидше створювати високоякісні копії та вміст і організовувати роботу в проектах і документах.
RewriteTool.net
rewritetool.net
RewriteTool.net — це комплексна платформа для вдосконалення письма, яка використовує передову технологію ШІ, щоб надати користувачам різноманітні потужні інструменти для вдосконалення письма. Платформа містить програму штучного інтелекту для переписування, яка може автоматично переписувати речення чи абзаци, щоб зробити їх більш стислими, зрозумілими та ефективними. Інструмент переформулювання допомагає користувачам перефразувати речення, не змінюючи їх значення. Резюме штучного інтелекту, яке може автоматично конденсувати великі блоки тексту в коротші, легші підсумки. А також інструмент розширювача тексту, який дозволяє користувачам швидко та легко розширювати свій текст пов’язаними словами, фразами та ідеями. За допомогою RewriteTool.net користувачі можуть покращити свої навички письма та з легкістю створювати професійний високоякісний вміст.
SnapRytr
snaprytr.com
SnapRytr — це помічник із написання та написання статей на основі ШІ, розроблений пакистанською компанією SnapRytr. Його розроблено, щоб допомогти малим підприємствам і незалежним авторам контенту створювати добре написані та досліджені статті в масштабі. За допомогою SnapRytr користувачі можуть досягти в 10 разів більшої швидкості запису, заощаджуючи понад 100 годин щомісяця. Помічник із написання AI постачається з понад 80 інструментами AI, які створюють вміст для соціальних мереж, маркетингу, цільової сторінки та професійного спілкування. Він також допомагає обробити блок письменника за допомогою свого інтелектуального автора статей зі штучним інтелектом, який потребує лише найменшого введення для створення високоякісного вмісту. Користувачі можуть легко ділитися створеним вмістом з колегами та отримувати відгуки, а також можуть використовувати API SnapRytr для створення свого інструменту або автоматизації Google Таблиць. SnapRytr пропонує універсальний набір із десятків безкоштовних віджетів, у тому числі інструменти для написання контенту зі штучним інтелектом, інструменти для бізнес-письма зі штучним інтелектом тощо. Користувачі можуть вибрати відповідну категорію віджета незалежно від того, чи потрібен їм вміст для маркетингу чи бізнесу, і отримати всі типи віджетів, які зручно класифіковані в одному місці. ШІ-автор статті простий у використанні, і користувачі можуть створити статтю зі своєї теми, змісту, плану чи ключових слів. Мета полягає в тому, щоб допомогти користувачам заощадити години на написання та створити більш видатні статті за лічені хвилини. Загалом SnapRytr — це корисний помічник у написанні зі штучним інтелектом, який може заощадити користувачам незліченні години написання та дати їм час зосередитися на важливіших аспектах своєї роботи.
RightBlogger
rightblogger.com
RightBlogger — це набір інструментів і рішень на основі штучного інтелекту, які можуть допомогти вам автоматизувати ваш творчий процес. Інструменти можуть створювати вміст різними мовами, включно з такими рідкісними, як ірландська. Вміст також можна писати з різних точок зору, скорочувати, розширювати, переписувати, перефразувати, дистилювати у поширені запитання, списки чи інші тексти. Існують навіть інструменти, орієнтовані на SEO, які можуть допомогти вам оптимізувати заголовок, створити глибокий опис і дослідити ключові слова. Якщо ви поєднаєте це з соціальними мережами на основі ШІ та підтримкою холодної електронної пошти, ви отримаєте ідеальний творчий шторм.
Eleo.ai
eleo.ai
Eleo.ai, де штучний інтелект зустрічається з людським потенціалом. З Eleo ви можете розкрити свою продуктивність і креативність, як ніколи раніше. Уявіть, що ви заощадите тисячі годин на пошук інформації, створення текстів, розкриття ідей і пошук зображень. Настав час розвинути свій розум, мати більше часу для себе та збільшити швидкість письма у 20 разів. Eleo — це не просто ще один сервіс ШІ. На відміну від інших платформ, Eleo дозволяє спілкуватися та писати у відповідному стилі, задавати хороші запитання, перекладати за допомогою функції копірайтингу та навіть створювати зображення. Це комплексний інструмент, який робить використання штучного інтелекту приємним, швидким і практичним. А найкраща частина? Це доступно, з тарифними планами, адаптованими відповідно до ваших потреб. Але чому Елео супер? Що ж, провідні компанії вже надали своїм співробітникам доступ до штучного інтелекту, щоб отримати конкурентну перевагу. Eleo дає вам навички, необхідні для того, щоб залишатися попереду на ринку праці, що швидко розвивається. Це підвищує ефективність, швидкість і креативність, роблячи вас майстром у своїй галузі. Користуватися Eleo легко. Просто зареєструйтеся, виберіть план, зануртеся в платформу та почніть без зусиль виконувати свої завдання. Eleo доступний на будь-якому пристрої, тому ви можете отримати доступ до своєї інформації, документів і зображень, де б ви не були. Не залишайтеся позаду. Скористайтеся потужністю Eleo.ai і повністю розкрийте свій потенціал вже сьогодні. Приєднуйтесь до нас у цій незвичайній подорожі у світ штучного інтелекту та відчуйте майбутнє продуктивності та творчості.
Jaq n Jil
jaqnjil.ai
Jaq n Jil – інструмент ШІ, який змінює життя письменників і читачів у всьому світі. Створюйте чудовий вміст блискавично. Jaq N Jil — це потужний інструмент для написання штучного інтелекту, який пришвидшує та покращує процес написання вашого вмісту за допомогою безлічі функцій, таких як планування контенту за допомогою штучного інтелекту, розгортання та переписування тексту штучним інтелектом, величезна бібліотека зображень, чат-бот штучного інтелекту, що активується текстом і голосом, тощо. більше в їх версії pro+. Він також інтегрується з понад 5000 інструментами через Zapier. Використовуйте інструмент для статей у блогах SEO, підписів до публікацій у соціальних мережах, есе та статей, маркетингових матеріалів та багато іншого. Jaq n Jil був створений з урахуванням маркетологів контенту. Автори та агентства відчувають ефективність робочих процесів і збільшення виробництва контенту завдяки Jaq n Jil.
AI Majic
aimajic.com
Майбутнє написання відповідей на поширені запитання, генератор статей, покращення вмісту, розділи блогу, ідеї блогу та багато іншого! Дозвольте ШІ створювати вміст для блогів, статей, веб-сайтів, соціальних мереж тощо
unbound
unboundml.com
Unbound — це інструмент штучного інтелекту, який революціонізує створення контенту, створюючи професійні фотографії продуктів за лічені секунди. Користувачі можуть легко створювати зображення відповідно до різних маркетингових каналів, від соціальних мереж до веб-сайтів, використовуючи автоматизацію на основі ШІ. Завдяки зручному інтерфейсу та потужним інструментам, таким як параметри фону та функції редагування, Unbound спрощує процес створення вмісту для компаній, впливових людей і блогерів. Крім того, Unbound пропонує розширені можливості для написання, щоб подолати письменницький блок і легко створити цікаву копію. Користувачі також можуть отримати доступ до широкого спектру шаблонів і попередніх налаштувань для ефективного втілення своїх творчих ідей. Технологія штучного інтелекту від Unbound постійно розвивається, щоб надати нову інформацію, оптимізувати вміст і покращити робочий процес, що робить її цінним інструментом для окремих людей і компаній у всьому світі.
Haller AI
haller.ai
Haller AI: прискоріть свій бізнес за допомогою нашої універсальної інформаційної панелі AI Наша зручна інформаційна панель, яка спеціалізується на забезпеченні малого бізнесу та індивідуальних підприємців потужними рішеннями штучного інтелекту, що керуються даними, робить створення вмісту та керування проектами легкими. Настроюваний, масштабований і економічно ефективний Haller AI — це ваше комплексне рішення для оптимізації робочих процесів і досягнення неперевершеної ефективності бізнесу. Приєднуйтеся до нашої мережі, щоб бути в курсі останніх бізнес-рішень на основі ШІ.
crear.ai
crear.ai
Crear.ai — це помічник із штучним інтелектом, який допомагає користувачам писати кращий вміст і швидше. Він пропонує користувачам доступ до понад 20 шаблонів, параметри персоналізації та можливість перефразовувати, розширювати, стискати та перекладати вміст. Він також має кілька доступних тарифних планів, починаючи від безкоштовної версії до річного або місячного плану.
Copyter
copyter.com
Copyter — це копірайтер зі штучним інтелектом, який створює контент для брендів, агентів і маркетологів. Програмне забезпечення є веб-додатком і містить шаблони або інструменти ШІ для оптимізації копірайтингу. Користувачі можуть почати з введення кількох слів про бренд, послугу чи продукт. Потім Copyter може створити копію більш ніж 37 мовами, включаючи англійську, іспанську, французьку тощо. Весь вміст належить користувачеві, що дозволяє використовувати його в приватних і комерційних цілях. Платформа для написання штучного інтелекту пропонує місячну підписку та плату за використання. Copyter в основному використовується для створення текстів для цільових сторінок веб-сайтів і метаописів SEO. Він також адаптований для назв і описів продуктів для платформ електронної комерції, таких як Amazon. Інші типові випадки використання включають рекламу PPC (оплата за клік), публікації в соціальних мережах і блоги. Система включає інтегровану перевірку читабельності та граматики для редагування тексту та забезпечення якості вмісту.
Professionalize It To Me
professionalizeitto.me
Professionalize It To Me — це веб-додаток, який допомагає користувачам легко покращувати свої навички спілкування. Це дозволяє користувачам створювати професійні повідомлення, супровідні листи та складні формули Excel лише кількома клацаннями миші. Послуга спрямована на оптимізацію спілкування та економію часу користувачів. Служба працює так, що користувачі вводять деяку базову інформацію про повідомлення, лист або формулу, які їм потрібні. Користувачі вибирають тон, мову та довжину повідомлень. У супровідних листах користувачі надають інформацію про посаду та компанію. Для формул Excel користувачі описують, для чого їм потрібна формула для обчислення. Потім Professionalize It To Me використовує передовий штучний інтелект для створення професійної комунікації на основі даних користувача. ШІ розроблено для створення вмісту природною мовою, схожого на людину.
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