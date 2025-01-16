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Програмне забезпечення Generative AI - Найпопулярніші застосунки - Португалія
Generative AI Software відноситься до категорії програмних додатків, які використовують генеративні алгоритми штучного інтелекту для автономного створення вмісту. Ці алгоритми зазвичай базуються на методах глибокого навчання, зокрема на генеративних змагальних мережах (GAN) або варіаційних автокодерах (VAE). Програмне забезпечення Generative AI можна використовувати для створення різних типів вмісту, включаючи, але не обмежуючись: * Зображення: створення реалістичних або абстрактних зображень, фотореалістичних облич, пейзажів тощо. * Відео: створення відеорядів, анімації та візуальних ефектів. * Текст: генерація тексту природною мовою, включаючи статті, оповідання, вірші та фрагменти коду. * Музика: створення музичних треків, мелодій і навіть цілих композицій. * Дизайн: Створення дизайнів продуктів, логотипів, інтерфейсів користувача та архітектурних макетів. Ці програмні інструменти є цінними для художників, дизайнерів, розробників та інших професіоналів, які прагнуть оптимізувати свої творчі процеси, досліджувати нові ідеї або розширювати наявні робочі процеси. Програмне забезпечення Generative AI часто дозволяє користувачам контролювати різні параметри або вхідні обмеження, щоб керувати процесом генерації та досягати бажаних результатів.
Запит на новий застосунок
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT — це безкоштовна система ШІ. Використовуйте його для захоплюючих розмов, отримання інформації, автоматизації завдань і спостерігайте за майбутнім штучного інтелекту – все в одному місці.
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI — це дослідницька та розмовна пошукова система на основі штучного інтелекту, яка відповідає на запити за допомогою інтелектуального тексту природною мовою. Запущений у 2022 році Perplexity генерує відповіді, використовуючи джерела з Інтернету, і цитує посилання в текстовій відповіді.
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini надає вам прямий доступ до найкращої сімейства моделей ШІ Google, щоб ви могли: - Отримайте допомогу з написанням, мозковим штурмом, навчанням тощо - Узагальнюйте та швидко знаходьте інформацію з Gmail або Google Drive - Створення зображень на льоту - Використовуйте текст, голос, фотографії та камеру, щоб отримувати допомогу новими способами Раніше відомий як Бард.
Bitrix24
bitrix24.com
«Бітрікс24» — це програмне забезпечення, яке допомагає компаніям і підприємцям підвищувати ефективність внутрішньої та зовнішньої діяльності. Наша платформа пропонує CRM, Контакт-центр, Конструктор веб-сайтів, Інтернет-магазин, Маркетингові кампанії та інші інструменти продажу. Крім того, є безпечна інтрамережа, керування завданнями та проектами, обмін та зберігання файлів у реальному часі, засоби зв’язку та організація. Основи HR та AI вбудовані в структуру Бітрікс24. Бітрікс24 – це ініціатива компанії Бітрікс, Інк., запущена як хмарний сервіс у квітні 2012 року. Зараз він доступний у хмарі та локально. У 2024 році наша компанія налічує понад 12 мільйонів організацій. Бітрікс24 пишається тим, що обслуговує клієнтів від невеликих організацій до компаній зі списку Fortune 500.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) є дочірньою компанією Amazon, яка надає платформи хмарних обчислень на вимогу та API для окремих осіб, компаній і урядів на основі розрахункової оплати за використання. Ці веб-сервіси хмарних обчислень надають різноманітну базову абстрактну технічну інфраструктуру та блоки й інструменти для розподілених обчислень. Одним із таких сервісів є Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), який дозволяє користувачам мати у своєму розпорядженні віртуальний кластер комп’ютерів, доступний постійно через Інтернет. Версія віртуальних комп’ютерів від AWS емулює більшість атрибутів реального комп’ютера, включаючи апаратні центральні процесори (CPU) і графічні процесори (GPU) для обробки; локальна/RAM пам'ять; накопичувач на жорсткому диску/SSD; вибір операційних систем; мережа; і попередньо завантажене прикладне програмне забезпечення, таке як веб-сервери, бази даних і система управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM). Технологія AWS реалізована на серверних фермах по всьому світу та підтримується дочірньою компанією Amazon. Комісія базується на комбінації використання (відома як модель «оплата за ходом»), апаратного забезпечення, операційної системи, програмного забезпечення або мережевих функцій, вибраних абонентом, необхідної доступності, резервування, безпеки та параметрів обслуговування. Абоненти можуть заплатити за один віртуальний комп’ютер AWS, виділений фізичний комп’ютер або їх кластери. У рамках угоди про підписку Amazon забезпечує безпеку систем передплатників. AWS працює в багатьох глобальних географічних регіонах, включаючи 6 у Північній Америці. Amazon продає AWS передплатникам як спосіб отримання великомасштабної обчислювальної потужності швидше та дешевше, ніж створення реальної фізичної серверної ферми. Усі послуги виставляються на основі використання, але кожна послуга вимірює використання різними способами. Станом на 2017 рік AWS володіє домінуючими 34% усіх хмар (IaaS, PaaS), тоді як наступні три конкуренти Microsoft, Google і IBM мають 11%, 8%, 6% відповідно, відповідно до Synergy Group.
Claude
claude.ai
Claude від Anthropic — це помічник зі штучним інтелектом наступного покоління, розроблений Anthropic і навчений бути безпечним, точним і безпечним, щоб допомогти вам виконувати вашу роботу якнайкраще.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Ваш повсякденний супутник ШІ. Microsoft Copilot використовує потужність штучного інтелекту для підвищення продуктивності, розкриття креативності та допомагає вам краще розуміти інформацію за допомогою простого чату.
Hugging Face
huggingface.co
Спільнота ШІ будує майбутнє. Створюйте, навчайте та розгортайте сучасні моделі на базі еталонного відкритого коду в машинному навчанні.
Leonardo.AI
leonardo.ai
Створюйте ресурси високої якості для своїх творчих проектів за допомогою ШІ-швидкості та узгодженості стилю.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), запропонована Google, — це набір хмарних обчислювальних служб, які працюють на тій самій інфраструктурі, яку Google використовує внутрішньо для своїх продуктів для кінцевих користувачів, таких як Пошук Google, Gmail, сховище файлів і YouTube. Окрім набору інструментів керування, він надає ряд модульних хмарних сервісів, включаючи обчислення, зберігання даних, аналітику даних і машинне навчання. Для реєстрації потрібні дані кредитної картки або банківського рахунку. Google Cloud Platform надає інфраструктуру як послугу, платформу як послугу та безсерверне обчислювальне середовище. У квітні 2008 року Google анонсувала App Engine, платформу для розробки та розміщення веб-додатків у керованих Google центрах обробки даних, яка була першою послугою хмарних обчислень від компанії. Сервіс став загальнодоступним у листопаді 2011 року. Після анонсу App Engine Google додав до платформи кілька хмарних сервісів. Google Cloud Platform є частиною Google Cloud, яка включає інфраструктуру загальнодоступної хмари Google Cloud Platform, а також G Suite, корпоративні версії ОС Android і Chrome, а також інтерфейси прикладного програмування (API) для машинного навчання та корпоративних картографічних служб.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly є провідною у світі компанією, що надає допомогу в написанні AI, якій щодня довіряють понад 30 мільйонів людей і 70 000 професійних команд. Від миттєвого створення першої чернетки до вдосконалення кожного повідомлення, Grammarly допомагає людям із 96% зі списку Fortune 500 донести свою точку зору та отримати результати без шкоди для безпеки чи конфіденційності. Ми віримо, що чудове написання допомагає зробити роботу. Пропозиції продуктів Grammarly — Grammarly Business, Grammarly Premium, Grammarly Free та Grammarly for Education — працюють там, де ви, забезпечуючи контекстно релевантну підтримку написання в понад 500 000 програмах і веб-сайтах. Заснована в 2009 році, Grammarly займає 7 місце в рейтингу Forbes Cloud 100, є однією зі 100 найвпливовіших компаній за версією TIME, однією з найінноваційніших компаній Fast Company у сфері ШІ та однією з найкращих робочих місць Inc. Ми працюємо за гібридною моделлю дистанційної роботи, тобто ми переважно працюємо вдома та зустрічаємося для особистої співпраці в наших центрах у Північній Америці та Європі.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Програма графічного дизайну, яка допоможе вам створювати професійні дописи в соціальних мережах, запрошення, цифрові листівки, графіку тощо. Почніть зі своєї ідеї та створіть для себе щось унікальне.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — це універсальна маркетингова платформа, створена для малого бізнесу. За допомогою таких інструментів, як звітність і аналітика, маркетингова CRM, кампанії електронною поштою, інформаційні бюлетені та керування контентом, ви можете поставити своїх клієнтів у центр, щоб ви могли продавати більш розумно та розвивати свій бізнес швидше. Мобільний додаток для маркетингу та CRM від Mailchimp допомагає вам працювати розумніше та розвивати свій бізнес швидше з першого дня. Отримуйте доступ до необхідних інструментів, куди б вас не привела ваша робота, і почніть працювати за лічені хвилини – досвід не потрібен. З Mailchimp ви ніколи не пропустите можливість продати, повернути клієнтів, знайти нових передплатників або розділити місію свого бренду. Використовуйте Mailchimp для: * Marketing CRM – тримайте свої контакти за допомогою Marketing CRM від Mailchimp. Знаходьте та додавайте нових клієнтів за допомогою інструментів імпорту контактів, таких як сканер візиток. Відстежуйте зростання аудиторії та переглядайте статистику щодо окремих контактів на інформаційній панелі. Робіть усе в одному місці – дзвоніть, надсилайте текстові повідомлення та надсилайте електронні листи безпосередньо з програми. Робіть нотатки та додавайте теги після кожної взаємодії, щоб запам’ятати важливі деталі. * Звіти та аналітика – глибше ознайомтеся зі своїми продажами та маркетингом. Відстежуйте результати для всіх своїх кампаній і отримуйте дієві рекомендації щодо покращення. Переглядайте звіти та аналітику для кампаній електронною поштою, цільових сторінок, оголошень у Facebook та Instagram, публікацій у соціальних мережах і листівок. * Електронні листи та автоматизація – створюйте, редагуйте та надсилайте маркетингові кампанії електронною поштою, інформаційні бюлетені та засоби автоматизації. Завдяки функціям «Повторно надіслати користувачам, які не відкривають» і «Перенацілення продуктів» ви зможете миттєво повторно залучити клієнтів і збільшити продажі. * Оголошення у Facebook та Instagram – створюйте та публікуйте оголошення, установлюйте бюджет і націлюйте їх на певну групу. Охопіть нових людей, залучіть наявні контакти, налаштуйте користувацькі аудиторії або поверніть відвідувачів веб-сайту. * Маркетингові рекомендації – отримуйте дієві рекомендації, які допоможуть покращити ваш маркетинг. Дізнайтеся, коли прийде час налаштувати електронну пошту про залишений кошик або отримати нагадування про встановлення логотипу вашого бренду. * Управління брендом – завантажуйте зображення зі свого пристрою безпосередньо в Mailchimp і використовуйте їх у всіх своїх кампаніях.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney — це програма та служба генеративного штучного інтелекту, створена та розміщена незалежною дослідницькою лабораторією Midjourney, Inc. у Сан-Франциско. Midjourney генерує зображення з описів природною мовою, які називаються підказками, подібно до DALL-E OpenAI та Stable Diffusion від Stability AI.
Replit
replit.com
Repl.it — це стартап із Сан-Франциско та онлайн-IDE (інтегроване середовище розробки). Його назва походить від абревіатури REPL, що означає «цикл читання–оцінки–друку». Сервіс створили йорданський програміст Амджад Масад і йорданський дизайнер Хая Одех у 2016 році. Repl.it дозволяє користувачам писати код і створювати програми та веб-сайти за допомогою браузера. Крім того, Repl.it дозволяє користувачам ділитися проектами різними способами. Також влаштовують «джеми», змагання з програмування на певну тему. Призи конкурсу часто відрізняються від тимчасового оновлення облікового запису, грошей, криптовалюти або подарункової картки. Repl на Repl.it — це інтерактивне середовище програмування. Ви можете створити робочий простір на більшості популярних мов програмування, де вам буде надано контейнер на віртуальній машині, де ваш код може працювати. У будь-якій відповіді є дві основні частини - редактор і консоль. Редактор використовує Monaco, ту саму технологію, яка підтримує Visual Studio Code. На мобільному телефоні редактор Ace. Repl.it має преміальний рівень під назвою Hacker plan. Він надає більше місця для зберігання, приватний код і необмежену кількість співавторів у проекті, а освітній план Github включає 3 місяці безкоштовного використання плану Hacker. На repl.it є понад 60 різних мов програмування, включаючи Python, Ruby, HTML і Java. Компанія отримала фінансування від Y Combinator, Andreessen Horowitz, Bloomberg Beta та інших. «У компанії понад 500 000 активних розробників щотижня та понад 3 мільйони користувачів. На сайті Repl.it також є форум Talk. Цей форум використовується багатьма розробниками в усьому світі, щоб поділитися своїми творіннями. Форум підтримується в чистоті модераторами Repl Talk.
Lilybank AI
lilybankai.com
LilybankAI — це платформа для створення контенту на основі штучного інтелекту, яка пропонує різні інструменти, які допоможуть вам ефективно створювати високоякісний контент. Їх основні пропозиції включають: * Шаблони штучного інтелекту – готові шаблони для різних категорій, як-от блоги, електронні листи, публікації в соціальних мережах тощо, які ви можете легко налаштувати. * Генератор зображень зі штучним інтелектом. Створюйте унікальні зображення за допомогою штучного інтелекту, наприклад DALL-E 2, DALL-E 3, Stable Diffusion тощо. * AI Assistants – чат-боти, адаптовані до ваших потреб, які можуть автоматично відповідати на запити клієнтів. * AI Speech to Text - точне перетворення аудіо в текстові стенограми. * AI Voiceover - текст реалістичним людським голосом понад 100 мовами. * AI Code – отримуйте пропозиції коду та автозаповнення під час введення. LilybankAI спрощує створення контенту за допомогою передового штучного інтелекту. Виконайте три прості кроки: * Введіть дані - надайте свої ідеї щодо вмісту, стенограми тексту, зображення тощо. * Створення штучного інтелекту - LilybankAI аналізує ваші вхідні дані та створює високоякісний результат за допомогою найновіших моделей штучного інтелекту. * Надайте контент – платформа надає вам відшліфований персоналізований контент, який резонує з вашою аудиторією. Ви отримуєте в 10 разів швидше результати без творчої боротьби. Простий у використанні інтерфейс LilybankAI спрощує створення контенту штучного інтелекту.
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy — це ваш помічник у цифровому дослідженні, який читає за вас статті та дає вам основні моменти! Scholarcy перетворює ваші документи на доступні для пошуку та загальні бібліотеки карток із підсумками, доступні на будь-якому пристрої, із спільним створенням нотаток і анотаціями. Створюйте підсумкові картки з файлів PDF, Word, Powerpoint, ePub або RIS, імпортуйте з Dropbox і експортуйте в Word, Excel, EndNote, Zotero, Mendeley та багато іншого!
QuillBot
quillbot.com
QuillBot — це платформа для написання на основі ШІ, яка допомагає понад 35 мільйонам активних користувачів щомісяця в 150 країнах. Завдяки своїм інноваційним продуктам «людина в циклі» QuillBot прагне зробити написання безболісним, зберігаючи унікальну точку зору та голос користувача.
PromeAI
promeai.com
PromeAI має потужні помічники дизайну на основі штучного інтелекту та обширну керовану бібліотеку стилів моделей AIGC (C-AIGC), що дозволяє легко створювати приголомшливу графіку, відео та анімацію. PromeAI є важливим інструментом для архітекторів, дизайнерів інтер’єрів, продуктових дизайнерів і дизайнерів ігор/анімації.
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI — це безкоштовний онлайн-інструмент для створення зображень на основі штучного інтелекту. Він спрямований на задоволення різноманітних творчих потреб, зокрема створення мистецтва, публікацій у соціальних мережах, презентацій, плакатів, відео, логотипів тощо. Він надає зручний для новачків спосіб редагувати зображення як професіонал за допомогою функцій, що підтримуються ШІ. Користувачі можуть створювати унікальні витвори мистецтва, фотореалістичні зображення та експериментувати зі злиттям реальних і синтетичних зображень для створення приголомшливих візуальних ефектів. Ця платформа також пропонує «Редагування змішаних зображень», динамічний спосіб поєднання різних зображень у переконливі композиції, що забезпечує величезну творчу гнучкість. Пропозиція Playground AI виходить за рамки стандартного редагування зображень, дозволяючи користувачам розширювати зображення за їхні вихідні межі, плавно інтегрувати об’єкти в різноманітні сцени та матеріалізувати свої творчі ідеї у візуальну реальність. Це ще більше підвищує потенціал співпраці, надаючи функції для поєднання ідей з іншими, розширюючи таким чином сферу творчості. Незважаючи на свої потужні можливості, Playground AI зберігає прихильність до зручності, доступності та інклюзивності, що робить його ідеальним вибором як для досвідчених дизайнерів, так і для новачків, які наважуються створювати зображення.
GravityWrite
gravitywrite.com
GravityWrite — це інноваційний інструмент для створення контенту, який використовує можливості штучного інтелекту, щоб допомогти користувачам створювати високоякісний письмовий контент. Завдяки вдосконаленим алгоритмам, настроюваним параметрам і зручному інтерфейсу GravityWrite прагне спростити процес створення вмісту та підвищити продуктивність. GravityWrite — це комплексний інструмент для створення контенту, який використовує технологію AI для створення цікавого та добре структурованого письмового контенту. Він пропонує зручний інтерфейс і низку функцій, які спрощують створення високоякісних статей, публікацій у блогах, маркетингових текстів тощо. GravityWrite прагне заощадити час і зусилля користувачів шляхом автоматизації процесу створення контенту. GravityWrite пропонує кілька функцій, які можуть покращити процес створення вмісту: * Генерація контенту за допомогою штучного інтелекту: GravityWrite використовує розширені алгоритми штучного інтелекту для створення пропозицій щодо високоякісного контенту на основі ваших вхідних даних. Він аналізує дані з різних джерел, щоб надати точні та відповідні рекомендації щодо вмісту. * Параметри налаштування: за допомогою GravityWrite у вас є можливість налаштувати створений вміст відповідно до голосу вашого бренду та цільової аудиторії. Ви можете налаштувати тон, стиль і довжину вмісту відповідно до ваших потреб. * Оптимізація ключових слів: GravityWrite включає інтелектуальну оптимізацію ключових слів, допомагаючи вам створювати дружній до SEO вміст, який може покращити рейтинг вашої пошукової системи. Завдяки плавній інтеграції релевантних ключових слів ви можете підвищити видимість свого вмісту та залучити більше звичайного трафіку. * Виявлення плагіату: GravityWrite містить вбудовану функцію виявлення плагіату, щоб переконатися, що створений вами вміст є оригінальним і унікальним. Це допоможе зберегти ваш авторитет і уникнути будь-яких можливих покарань з боку пошукових систем. * Економія часу: GravityWrite спрощує процес створення вмісту, надаючи вам добре структуровані пропозиції щодо вмісту. Це економить ваш час на дослідження та написання, дозволяючи вам зосередитися на інших аспектах вашої роботи.
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs — це компанія, що досліджує та розгортає AI Audio. Наша дослідницька група розробляє аудіомоделі штучного інтелекту, які створюють реалістичні, універсальні та контекстно-зрозумілі мовні та звукові ефекти. Наша команда продуктів робить ці моделі доступними для звичайних користувачів, професіоналів і компаній для створення та локалізації вмісту. Наша технологія використовується для озвучування аудіокниг і новинних статей, анімації персонажів відеоігор, допомоги у підготовці до виробництва фільмів, автоматизації процесів локалізації в розважальних програмах, створення динамічного аудіоконтенту для соціальних мереж і реклами, а також навчання медичних працівників. Він також повернув голос тим, хто його втратив, і допоміг людям, які потребують доступності у повсякденному житті.
Opus Clip
opus.pro
OpusClip — це генеративна платформа для редагування відео зі штучним інтелектом, яка одним клацанням легко перетворює ваші довгі відеоматеріали на готові до вірусів короткі фільми. Opus Clip створено з місією демократизації створення відеовмісту, що робить його доступним для будь-кого, хто хоче розповісти історію або хоче поділитися, а не лише для тих, хто має досвід створення вмісту чи редагування відео.
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai — ідеальне рішення для корпоративних маркетингових команд, які прагнуть покращити свою стратегію виходу на ринок і оптимізувати процес створення контенту. За допомогою Copy.ai команди можуть швидко створити цільову рекламну копію, яка безпосередньо стосується проблемних моментів і потреб конкретних сегментів клієнтів, допомагаючи їм ефективніше взаємодіяти з потенційними клієнтами та укладати більше угод. Крім того, нашу платформу можна використовувати для створення контенту, який допомагає встановити лідерство та зміцнити довіру потенційних клієнтів, що також може допомогти підвищити ефективність підходу GTM команди.
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI — це LLM для кодування, розроблений, щоб змінити спосіб створення програмного забезпечення. Створюючи BLACKBOX.AI, наша мета полягає в тому, щоб: Прискорення темпів інновацій у компаніях, дозволяючи інженерам у 10 разів швидше створювати та випускати продукти Прискорити зростання кількості інженерів програмного забезпечення в усьому світі та збільшити кількість інженерів у 10 разів із ~100 млн. до 1 млрд.
VEED AI Video Generator
veed.io
VEED — це універсальна платформа для компаній, які хочуть масштабувати виробництво відео. Клієнти з понад 200 країн у сфері маркетингу, продажів, L&D і соціальних медіа створюють відео у 30 разів швидше, ніж будь-коли раніше. VEED дає владу вашій команді, щоб: * Записуйте якісний вміст * Легко редагуйте відео * Транскрибувати автоматично Забудьте про вивчення незграбного та дорогого програмного забезпечення для редагування або покладатися на агентства. VEED — це інтуїтивно зрозумілий набір відеоінструментів. Кожен, від генерального директора до стажера, може використовувати його для створення професійних відео без професійних навичок. VEED Enterprise дозволяє: * Співпрацюйте з іншими членами команди в режимі реального часу * Отримайте доступ до бібліотеки з понад 30 000 медіаресурсів * Використовуйте спеціальні шаблони, щоб заощадити час О, і VEED має набір інструментів AI, щоб зробити виробництво в 10 разів ефективнішим. VEED AI дозволяє: * Перетворення тексту на відео за допомогою аватарів AI * Автоматично генерувати точні субтитри * Миттєво видаляйте фонове зображення та відео * І багато іншого VEED — це програмне забезпечення, яке підтримує відеостратегії світового рівня для понад 3 мільйонів творців. * VEED — це платформа для редагування відео, яка пропонує такі функції, як автоматичні субтитри, визначення вмісту та різні варіанти дизайну. * Користувачі часто згадують про простоту використання, точність функції субтитрів і різноманітність варіантів дизайну, які дозволяють творчо редагувати та створювати відео професійної якості. * Рецензенти зіткнулися з такими проблемами, як обмеження функцій залежно від рівня членства, іноді повільна обробка та бажання розширеніших функцій у базовому плані.
RenderNet
rendernet.ai
RenderNet AI — це потужний генератор зображень, який зосереджується на створенні послідовних персонажів і керує їхніми позами, композицією та стилем.
Shopia
shopia.ai
Shopia — це інструмент на основі штучного інтелекту, який пропонує рішення для SEO та маркетингового контенту для компаній, фрілансерів і агентств. Він надає доступ до команди з понад 80 авторів штучного інтелекту та помічника з оптимізації пошукових систем, який може генерувати описи продуктів, оптимізовану рекламу та повні статті в блозі за лічені секунди. Інструмент пропонує планувальник і автор статей штучного інтелекту, що дозволяє користувачам планувати свою контент-стратегію та створювати повні статті, одночасно оптимізуючи вміст для SEO. Крім того, Shopia надає штучний інтелект Amazon Listing, який аналізує списки конкурентів і створює копію на основі даних. Інструмент також має API, який дозволяє користувачам створювати спеціальні моделі ШІ для свого бренду. Shopia пропонує рішення для електронної комерції, авторів блогів і експертів із соціальних медіа, які допомагають ранжувати списки на ринках, керувати артикулами, створювати статті та оптимізувати оголошення для підвищення рентабельності інвестицій. Платформа має мережу талантів, яка з’єднує користувачів із найкращими фрілансерами, які можуть допомогти перетворити згенеровану копію на готовий вміст. Shopia також пропонує дорожню карту та навчальні ресурси, зокрема статті, відео та довідковий центр, які допоможуть користувачам ознайомитися з функціями програми. Загалом, Shopia — це комплексний інструмент, який використовує потужність штучного інтелекту для надання рішень для компаній і професіоналів, які прагнуть оптимізувати свої маркетингові та SEO-стратегії.
Wordtune
wordtune.com
Wordtune — це платформа Generative AI для продуктивної роботи. Використовуючи надійний GenAI, професіонали з усіх галузей можуть розвивати свою кар’єру та виділятися на роботі. Незалежно від того, пишете ви електронні листи, створюєте документи чи надсилаєте миттєві повідомлення колегам чи клієнтам, Wordtune покращує ваші письма, оптимізуючи вашу роботу за допомогою ШІ.
ProWritingAid
prowritingaid.com
Ваш особистий тренер з письма. Засіб перевірки граматики, редактор стилів і наставник в одному пакеті. Найкраще письмо залежить не лише від правильної граматики. Вам потрібен інструмент редагування, який також висвітлює проблеми стилю та порівнює ваші твори з найкращими письменниками у вашому жанрі.
Runway
runwayml.com
Runway — це дослідницька компанія прикладного штучного інтелекту, яка формує наступну еру мистецтва, розваг і людської творчості. Усе, що потрібно для швидкого редагування відео. Чарівні інструменти ШІ, співпраця в реальному часі, точне редагування тощо. Ваш набір для створення відео наступного покоління.
LOVO
lovo.ai
LOVO — це платформа для створення контенту професійного рівня на базі Generative AI і передових технологій синтезу мовлення для створення високоякісного аудіо- та відеоконтенту для цілей маркетингу, реклами, електронного навчання, адаптації та локалізації. LOVO може похвалитися зростаючою бібліотекою з 500+ людських емоційних голосів на 100+ мовах, детальним керуванням аудіо та простим у використанні інтерфейсом. Ось чому понад 1 000 000 професіоналів довіряють LOVO для своїх потреб у аудіо- та відеоконтенті. * LOVO — це інструмент для перетворення голосу з тексту в штучний інтелект, який дозволяє користувачам створювати аудіо з тексту, пропонуючи різні голоси та мови, а також можливість точного налаштування продуктивності. * Рецензенти часто відзначають природне звучання голосів LOVO, його легкість у використанні та його здатність економити час і гроші, генеруючи аудіо для невеликих абзаців або цілих сценаріїв. *Користувачі повідомили про обмеження у виборі голосу, проблеми з чіткістю деяких голосів і відсутність параметрів «почуття» або «сентимент» в інструменті.
Booth AI
booth.ai
Створюйте фотографії професійної якості за допомогою ШІ. Швидко створюйте високоякісні фотографії способу життя, просто вказавши потрібний знімок і завантаживши зразки зображень продукту.
Botpress
botpress.com
Botpress — це генеративна платформа штучного інтелекту для створення чат-ботів ChatGPT, що дозволяє користувачам створювати чат-боти з інтуїтивно зрозумілим досвідом створення на основі найновіших LLM і GPT від OpenAI. Платформа пропонує широкий спектр функцій, включаючи GPT-Native Engine і Conversation Studio, яка надає редактор чат-ботів нового покоління. Крім того, платформа містить Hub, який є найбільшою колекцією інтеграцій, які користувачі можуть використовувати для інтеграції своїх чат-ботів з іншими інструментами та службами. Він також пропонує різноманітні ресурси, зокрема документацію, відеоуроки, SDK і форум спільноти на Discord. Botpress Cloud — це нова функція платформи, яку користувачі можуть випробувати, щоб швидше створювати та розгортати свої чат-боти, а Visual Flow Editor пропонує інтуїтивно зрозумілий візуальний редактор потоків, який дозволяє користувачам оживляти розмови своїх користувачів. Платформа також надає різноманітні готові інтеграції та навички, створені за допомогою найбільшої спільноти чат-ботів з відкритим вихідним кодом, що дозволяє користувачам пришвидшити процес створення. Користувачі можуть використовувати статистику платформи з аналізу аналітики, неправильного розуміння та аналізу настроїв, щоб постійно вдосконалювати свій чат-бот. Крім того, Botpress пропонує розгортання в один клік на всіх своїх каналах, щоб зустріти користувачів там, де вони є. Botpress довіряють тисячі організацій, і він створив різні шаблони, зокрема Shopping Companion, Health Bot Template, Banking Support, IT Assistant, Telco Billing Advisor, Fitness Friend, HR Helper і Language Tutor chatbots. Загалом, Botpress пропонує різноманітні інструменти та функції, які роблять створення та розгортання чат-ботів швидшим і легким.
GradientJ
gradientj.com
GradientJ допомагає командам продуктів розгортати великі мовні моделі в масштабі. Компанії використовують нас для створення додатків на основі LLM і моніторингу їх у виробництві. Наша програма надає інструменти для створення та порівняння підказок, відстеження продуктивності в реальному часі та постійного вдосконалення моделей на основі відгуків людей.
HeyGen
heygen.com
Професійні відео зі штучним інтелектом можна створювати, просто вводячи текст, клацаючи, перетягуючи, і все! Завдяки неперевершеному досвіду налаштування та персоналізації понад 100 реалістичних аватарів штучного інтелекту HeyGen можуть стати вашим привабливим представником, який розмовлятиме понад 40 мовами з різними акцентами для різних випадків використання, включаючи маркетингове просування, персоналізовану презентацію продажів, електронне навчання, навчання та розвиток, пояснення та інструкції. відео. Більше жодних дорогих і трудомістких операторів, відеоагентств чи акторів/актрис. Тепер у ваших руках особиста відеостудія! * Цей продукт є інструментом для створення відео, який дозволяє користувачам створювати відео з аватарами штучного інтелекту та функцією перетворення тексту в мовлення. * Користувачам подобається простота використання, якість аватарів і синхронізації губ, а також швидкість, з якою вони можуть створювати відео. * Рецензенти помітили проблеми з обслуговуванням клієнтів, приховані обмеження на попередній перегляд, дорогу кредитну систему та проблеми з функцією перекладу відео.
Jenni AI
jenni.ai
Jenni — це помічник зі штучним інтелектом, розроблений, щоб допомогти вам писати швидше й точніше. Його функції включають автозаповнення AI, результати без плагіату, цитування в тексті та можливості перефразування. Це може допомогти вам писати такий вміст, як блоги, есе, електронні листи, особисті заяви, історії та виступи. З Дженні можна писати будь-якою мовою, і її люблять письменники з таких провідних установ, як Google, Гарвард, Кембридж, Массачусетський технологічний інститут і Університет Астона. Jenni також можна використовувати для створення звітів і підписів з точністю та креативністю. Він використовує комбінацію технологій штучного інтелекту, таких як OpenAI, AI21, і користувальницькі дані від кожного користувача для створення контенту найвищої якості. Jenni також має вбудовану перевірку плагіату, щоб переконатися, що вміст оригінальний і точний. Ви можете безкоштовно спробувати Jenni і почати писати з найдосконалішим помічником з написання AI вже сьогодні.
Craft
craft.do
Craft — це робочий простір для спільної роботи, де вся ваша команда може зібратися разом, щоб робити нотатки, створювати документи, керувати роботою та разом створювати ідеї. Craft's Daily Notes пропонує зміну парадигми командної співпраці. Стимулюйте прогрес своєї команди за допомогою структурованих щоденних оновлень, розставляйте пріоритети та видаляйте блокувальники — усе в одному місці. За допомогою вбудованого помічника зі штучним інтелектом ви можете швидко генерувати ідеї, узагальнювати довший вміст або отримувати допомогу з редагуванням документів.
Speechify
speechify.com
Speechify – це програма для перетворення тексту в мовлення, яка полегшує доступ до інформації. Понад 20 мільйонів людей користуються нашим розширенням Google Chrome, веб-програмою, програмою для iOS і Android. наша місія полягає в тому, щоб читання ніколи не було перешкодою для навчання. Наші дивовижні користувачі — студенти, професіонали та любителі продуктивності. Багато з них мають відмінності в навчанні, як-от дислексія та СДУГ, тоді як багато хто просто хоче швидше читати та слухати на ходу. За допомогою Speechify ви можете перетворити будь-яку книгу, документ або веб-сайт на аудіофайл і слухати їх, поки ви перебуваєте в машині, праєте білизну, гуляєте з собакою, готуєте вечерю, тренуєтеся, стрибаєте з парашутом — якою б не була ваша щоденна рутина! Speechify також підтримує Medium, Star Tribune, The Direct тощо. Легко додайте синтез мовлення на свій веб-сайт. Кліфф Вайцман, наш безстрашний генеральний директор, заснував Speechify у 2017 році в кімнаті гуртожитку Браунського університету, щоб він міг поділитися з іншими неймовірним програмним забезпеченням для перетворення тексту в мовлення, над яким він працював. У Кліффа дислексія, і він був засмучений тим, скільки часу та енергії йому потрібно для читання. Передова технологія TTS повністю змінила правила, вона дозволила йому закінчувати читання в 3 рази швидше, ніж звичайний рідер, а також краще розуміти та зберігати інформацію. У Speechify наша мета полягає в тому, щоб читання ніколи не було перешкодою для навчання. Ніщо не повинно заважати вам вивчати інформацію швидко та ефективно. За кілька років у Speechify працює понад 100 членів команди по всьому світу. Ми пишаємося неймовірною командою з членами, які раніше були керівниками та старшими інженерами таких компаній, як Snapchat, Apple, Spotify, Amazon і Uber. Ми всі любимо та надаємо пріоритет власності, швидкій доставці цінності, навчанню якомога більше та створенню відчуття, що наші користувачі мають більше можливостей.
ClipDrop
clipdrop.co
Створюйте професійні візуальні ефекти без фотостудії
Originality.ai
originality.ai
Originality.AI — це інструмент для веб-видавців, який допомагає їм бути впевненими, що вони створюють оригінальний вміст. Оригінальний вміст = унікальний вміст, створений людьми... такий, якого хочуть Google і читачі! Originality.AI гарантує, що оригінальний вміст можна опублікувати за допомогою... AI Detector - Originality. Внутрішній вбудований штучний інтелект AI створений для ідентифікації вмісту, створеного будь-яким із популярних NLP API, включаючи GPT-2, GPT-J, GPT-NEO та GPT-3 (перший у світі інструмент для ідентифікації GPT-3 ). Originality.AI може передбачити, чи був створений контент будь-яким із популярних помічників з написання ШІ. Перевірка плагіату. Серйозні веб-видавці/маркетологи контенту повинні переконатися, що вони публікують вміст без плагіату, щоб їхній вміст мав найкращі шанси на рейтинг. Originality.AI — це засіб перевірки плагіату, розроблений для серйозних веб-видавців, які мають команду авторів, якими потрібно керувати. Він пропонує керування командою, інформаційну панель, історію сканування, автоматичні кредити та повне сканування сайту, просто ввівши URL-адресу.
Undetectable AI
undetectable.ai
Undetectable.ai – найкраще рішення для тих, хто хоче використовувати текст, згенерований ШІ, без ризику бути позначеним як штучний детекторами ШІ, такими як GPTzero. Завдяки Undetectable.ai ви можете бути впевнені, що кожен детектор штучного інтелекту на ринку сприйме ваш текст як людський. Використовуючи передову технологію штучного інтелекту, Undetectable.ai бере ваш створений штучним інтелектом контент і покращує його тонкими варіаціями, нюансами та невідповідностями, які імітують шаблони людського письма. Результатом є кінцевий результат, який неможливо відрізнити від тексту, написаного людиною.
Rask.ai
rask.ai
Зустрічайте Rask AI – універсальний інструмент локалізації, який дозволяє творцям вмісту та компаніям швидко й ефективно перекладати свої відео понад 130 мовами. Завдяки технологіям «Text-to-Voice» і «Voice Cloning» вони можуть додати до відео закадровий голос професійної якості без необхідності запису чи найму актора голосу. І тепер ви можете зберегти свій власний голос або закадровий тон під час дубляжу. На початку квітня 2023 року Rask AI отримав нагороду «Продукт дня» на Product Hunt, і протягом перших кількох тижнів проект досяг першого рубежу в 10 000 реєстрацій! Команда зняла обмеження на 20 хвилин і 100 МБ для користувачів із підпискою. Тепер творці можуть дублювати довгі відео для YouTube або курсів без будь-яких обмежень. І ще одна чудова річ - процес дубляжу відбувається втричі швидше та ефективніше! Виявлення та переклад кількох мовців є унікальною функцією, яка, на нашу думку, відрізняє нас від інших служб. Команда ШІ Rask пишається тим, що одна з перших надала цей досвід. Інструменти повністю інтегровані з популярними відеоплатформами та сайтами соціальних мереж, такими як YouTube, Vimeo, Instagram, Twitter і TikTok. На початку травня команда додасть дві чудові функції. Ви синхронізуєте рухи губ із будь-яким звуком. Друга особливість — конспектування. Або просто шорти. Штучний інтелект вибере найяскравіші моменти з відео та перетворить їх на набір найсоковитіших епізодів. Команда Rask AI долає мовні бар’єри та допомагає творцям контенту та компаніям ділитися своїм контентом з різними аудиторіями по всьому світу, збільшуючи потенційне охоплення та вплив свого контенту.
SEMrush
semrush.com
Semrush — це провідна платформа SaaS для управління видимістю в Інтернеті, яка дозволяє компаніям у всьому світі проводити оптимізацію пошукових систем, оплату за клік, контент, соціальні медіа та конкурентоспроможні дослідницькі кампанії та отримувати вимірні результати від онлайн-маркетингу. Semrush пропонує компаніям аналітику та рішення для створення, керування та вимірювання кампаній у різних маркетингових каналах. Semrush із понад 87 000 клієнтів, що платять. Semrush у цифрах: - 808 млн профілів доменів для настільних комп'ютерів і 32,1 млн профілів доменів для мобільних пристроїв - Понад 43 трильйони зворотних посилань і понад 25 мільярдів URL-адрес, що скануються в середньому на день - Понад 24,3 мільярда ключових слів і 20 мільйонів ідей для одного ключового слова - 30% компаній зі списку Fortune 500 використовують Semrush як основний маркетинговий інструмент
GPTZero
gptzero.me
GPTZero — це провідний детектор штучного інтелекту для перевірки того, чи був документ написаний великою мовною моделлю, такою як ChatGPT. GPTZero виявляє ШІ на рівні речень, абзаців і документів. Модель GPTZero була навчена на великому, різноманітному корпусі тексту, написаного людиною та створеного штучним інтелектом, з акцентом на англійській прозі. На сьогоднішній день GPTZero обслуговує понад 2,5 мільйони користувачів у всьому світі та співпрацює з понад 100 організаціями у сферах освіти, найму, видавництва, юридичних справ тощо.
D-ID
d-id.com
D-ID — це зв’язок інновацій у генеративному ландшафті штучного інтелекту, який перетворює нерухомі фотографії на динамічні відеорозповіді штучного інтелекту та інтерактивний досвід за участю цифрових людей. Його надійний API є унікальним завдяки своїй здатності генерувати відео в реальному часі, яке є центральним для прямої трансляції та інтерактивного взаємодії в таких секторах, як Customer Experience (CX), маркетинг, навчання та розвиток. Студія самообслуговування Creative Reality™ Studio та мобільні додатки розширюють інноваційний охоплення D-ID, спрощуючи створення та налаштування відео, згенерованих штучним інтелектом, і втілюючи прагнення D-ID до збагачення цифрових комунікацій.
Reface
reface.ai
Reface – тут ви можете міняти місцями обличчя у відео та GIF-файлах за допомогою лише одного селфі, анімувати фотографії та перетворювати фотографії на мультфільми.
Humbot
humbot.ai
Humbot — це гуманізатор ШІ, який може допомогти вам обійти виявлення ШІ. Гуманізуйте текст штучного інтелекту та впевнено пишіть з Humbot. Humbot пропонує передову технологію для гуманізації тексту штучного інтелекту та досягнення 100% людського результату, минаючи виявлення штучного інтелекту. Це гарантує, що створений штучним інтелектом контент є автентичним, оригінальним і нерозпізнаним більшістю детекторів. Процес є швидким, легким і створює високоякісний, читабельний текст без граматичних помилок. Завдяки передовій технології він гарантує оригінальність переписаного тексту та надає реальні приклади його ефективності. Користувачі високо оцінили його ефективність уникнення виявлення та знайшли його корисним для різних типів вмісту. Humbot також забезпечує безпеку та захист даних користувачів. Завдяки своєму інноваційному підходу він отримав позитивні відгуки від творців контенту, дослідників і компаній. Гуманізатор штучного інтелекту може принести користь тим, хто намагається обійти виявлення штучного інтелекту без шкоди для чесності чи чесності. Загалом, Humbot пропонує надійне рішення для випередження у створенні контенту, без зусиль обходячи виявлення ШІ
Journalist AI
tryjournalist.com
Journalist AI — це потужний інструмент для автоматичного створення блогів із потужними моделями для будь-якого жанру блогу. AI використовує найкращі практики SEO, надає зображення без авторського права, дозволяє інтегрувати відео YouTube, створювати статті за ключовими словами та вдається робити це більш ніж 150 мовами. Він має різні режими, починаючи від правильного/фактичного до творчого/оригінального, включаючи неформальні та переконливі фрази. Згенеровані статті можна публікувати безпосередньо на вашому сайті завдяки зручній інтеграції або просто завантажувати як файл .zip. Штучний інтелект журналіста — це найкращий помічник у написанні привидів, який допоможе вам повністю автоматизувати свій блог і підвищити ефективність написання та виведення вмісту. Все, що вам потрібно зробити, це надати йому кілька ключових слів, заголовків або просто опис вашого бізнесу, і він подбає про інше. Очерки та структуру статті можна повністю налаштувати за допомогою зовнішніх і внутрішніх посилань. Перші можна знайти автоматично та в режимі реального часу, а другі генеруються незалежно ШІ та його аналізом на сайті. Статті можна генерувати більш ніж 150 мовами, у вмісті яких буде ваш бажаний голос. Останнє може варіюватися від неформального до переконливого на основі ваших особистих уподобань. Коли ви будете задоволені створеними статтями, ви можете просто завантажити їх або опублікувати безпосередньо завдяки інтеграції з основними конструкторами веб-сайтів, такими як WordPress, Shopify, Wix тощо. Зауважте, що всього цього можна досягти через простий онлайн-інтерфейс. Хоча Journalist AI не пропонує жодних параметрів API чи розширень для браузера, він має неймовірно зручну та інтуїтивно зрозумілу інтеграцію сторонніх розробників. Ця інтеграція є, мабуть, його найпотужнішим інструментом, оскільки дозволяє швидко й без зусиль публікувати статті на вашому сайті. Відсутність необхідності копіювати вміст і турбуватися про його правильне оформлення заощадить вам незліченні години та головний біль.
Copyleaks
copyleaks.com
Copyleaks присвячений розвитку безпечного середовища, яке заохочує обмін ідеями та підвищує автентичність. Щодня найбільші компанії та навчальні заклади світу та мільйони людей довіряють ексклюзивному аналізу тексту Copyleaks за допомогою штучного інтелекту для виявлення потенційного плагіату та створеного штучним інтелектом контенту, забезпечення повної прозорості щодо відповідального впровадження штучного інтелекту, забезпечення безпомилкового написання та захисту інтелектуальної власності. та авторське право. Розбудова цифрової довіри та впевненості: це спосіб Copyleaks.
Fotor
fotor.com
Генератор зображень зі штучним інтелектом Fotor — це онлайн-інструмент, призначений для створення зображень із текстових підказок. Це дозволяє користувачам майже миттєво візуалізувати ідеї, створюючи мистецтво та зображення, згенеровані ШІ, на основі вхідних даних. Окрім функції генерації зображень за допомогою штучного інтелекту, Fotor також пропонує повний набір інструментів для редагування зображень. До них належать зміна розміру, обрізка, розмиття, підвищення різкості та додавання тексту чи рамок до зображень. Окрім традиційного редагування, користувачі можуть перетворювати фотографії на ескізи чи карикатури, створювати колажі, об’єднувати зображення та змінювати фони фотографій. Платформа також надає інструменти для маніпулювання рисами обличчя, високоякісних зображень і навіть створення файлів PNG. Можливості Fotor поширюються на створення логотипів, листівок і плакатів для маркетингу, а також активів соціальних мереж, таких як мініатюри YouTube або дизайн публікацій Instagram. Платформа охоплює широкий спектр програм, таких як редагування тексту в зображеннях, розфарбовування фотографій і видалення об’єктів або фону із зображень. Окрім редагування фотографій, Fotor пропонує аналогічні інструменти AI для створення та покращення відео та GIF-файлів, а також дозволяє користувачам видаляти водяні знаки чи об’єкти.
Sourcegraph
sourcegraph.com
Sourcegraph — це провідна платформа аналізу коду, яка революційно змінює те, як розробники розуміють, виправляють і автоматизують свій код. У Sourcegraph ми використовуємо потужність штучного інтелекту разом із Коді, нашим помічником із кодування ШІ, щоб допомогти розробникам краще зрозуміти свій код. Наша технологія полегшує навігацію великими кодовими базами, знаходить відповідні фрагменти коду та отримує історичний контекст. Крім того, наші інструменти пошуку та аналізу коду допомагають швидко виправляти помилки, виконувати рефакторинг коду та підвищувати продуктивність – і все це в одному простому інтерфейсі. Понад один мільйон інженерів використовують Sourcegraph для покращення безпеки коду, ефективної роботи розробників, сприяння повторному використанню коду, вирішення інцидентів і підвищення працездатності коду. Інтелектуальний код є критично важливою можливістю, яка підвищує швидкість проектування підприємства, якість і стабільність програмного забезпечення, а також працездатність команди. Такі провідні компанії, як Databricks, Plaid, Uber, Lyft, Reddit, GE та Dropbox, покладаються на Sourcegraph для створення продуктів, на які ми всі покладаємося. Sourcegraph — це повністю віддалена компанія, яку підтримують Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Craft Ventures, Redpoint Ventures і Goldcrest Capital.
Dreamlike
dreamlike.art
Створюйте приголомшливе оригінальне мистецтво за лічені секунди за допомогою потужності ШІ. Чарівні інструменти ШІ. Створюйте незліченні оригінальні зображення, змінюйте наявні тощо.
Stockimg.ai
stockimg.ai
Генерація зображень штучного інтелекту для команд - Ви можете легко створити логотип штучного інтелекту, обкладинки книг штучного інтелекту, плакати штучного інтелекту тощо - Stockimg AI
Mistral AI
mistral.ai
Швидкі мовні моделі з відкритим вихідним кодом і безпечні. Спрощена спеціалізація моделей на бізнес-випадках використання, використання приватних даних і відгуків про використання. Створена з команди світового класу в Європі, націленої на глобальний ринок.
Build AI
buildai.space
Створюйте власні веб-програми на основі штучного інтелекту, адаптовані до вашого бізнесу. Технічні навички не потрібні. Створюйте інтерфейси ШІ за лічені хвилини. Просто опишіть свою програму, а все інше зробить наша платформа. Кодування не потрібно!
Revoicer
revoicer.com
У світі створення цифрового контенту неможливо переоцінити вплив потужного голосу за кадром. Незалежно від того, чи йдеться про навчальні відео, подкасти чи рекламу, правильний голос може привернути увагу, передати емоції та посилити загальне повідомлення. Ось тут і вступає в гру Revoicer, провідний бренд у сфері технологій озвучення. Заснований у 2021 році, Revoicer швидко став популярним джерелом високоякісних озвучок із людським звучанням, пропонуючи понад 30 мов і безліч функцій, призначених для задоволення різноманітних потреб. Створення голосу за кадром за допомогою Revoicer — це простий процес, який не вимагає жодних технічних навичок. Це повністю веб-додаток, що означає, що не потрібно нічого завантажувати чи встановлювати. Ось короткий огляд того, як працює ця інноваційна програма: * Користувачі просто вставляють текст, який хочуть перетворити, у програму Revoicer. * Вони вибирають із понад 80 голосів штучного інтелекту кількома мовами та можуть переглядати кожен із них. * Після натискання кнопки «Створити» озвучка створюється та готова до відтворення. * Якщо він задоволений, користувач може завантажити файл MP3 для використання в різних проектах.
makereels.ai
makereels.ai
AI Text to Reels Maker — це інструмент підвищення продуктивності, який генерує ролики з тексту або вмісту, як-от факти, статистика, вікторини, ідеї та освітня тема. Усі барабани включають голосову розповідь за допомогою вдосконаленого ШІ або клонованої версії вашого голосу. Завдяки режиму автопілота він полегшує автоматичне створення та публікацію роликів на таких платформах, як TikTok, YouTube Shorts і Instagram Reels. За бажанням кожен ролик може бути перевірений людиною перед публікацією. Усі барабани містять назву вашої компанії та логотип. * Генерація сценаріїв штучним інтелектом: він створює сценарії барабанів із різноманітних текстових підказок або категорій, таких як факти, статистика, дрібниці, ідеї, просування тощо. * Штучний інтелект і клонований голосовий диктор: вибирайте між голосовою бібліотекою, створеною штучним інтелектом, або клонуйте свій голос для унікального дотику. * Режим автопілота для створення барабанів: автоматизуйте процес створення та публікації ваших барабанів. * Автоматична публікація на платформах соціальних мереж: публікуйте безпосередньо в TikTok, YouTube Shorts і Instagram Reels. * Можливість брендингу: розміщуйте назву або логотип свого бренду на барабанах. * Різноманітні параметри шаблонів: виберіть із ряду шаблонів, які відповідають стилю вашого вмісту. * Простий інтерфейс користувача: простий у використанні дизайн для всіх рівнів користувачів. * Аналітика продуктивності: доступ до вбудованих інструментів для відстеження та аналізу ефективності ваших барабанів.
Dubverse
dubverse.ai
У стрімкому світі створення цифрового контенту Dubverse.ai змінює правила гри як для відеопродюсерів, викладачів, так і для компаній. Ця інноваційна платформа використовує можливості штучного інтелекту для оптимізації та покращення процесу створення відео, особливо зосереджуючись на подоланні мовних бар’єрів і забезпеченні універсальної доступності контенту. В основі пропозицій Dubverse.ai лежить надійний механізм для Synthetic Media, який розширює людську творчість за допомогою передової технології ШІ. Процес простий, але потужний: * Субтитри зі штучним інтелектом: автоматично створюйте точні субтитри різними мовами, підвищуючи залучення глядача та сприяючи його розумінню. * Перетворення тексту в мовлення: перетворюйте текст на голос за кадром із природним звучанням, роблячи ваші відео більш динамічними та доступними для ширшої аудиторії. Dubverse.ai містить набір функцій, призначених для задоволення різноманітних потреб у створенні вмісту: * Багатомовна підтримка: завдяки підтримці понад 60 мов творці вмісту можуть охопити глобальну аудиторію без мовних обмежень. * Вибір динаміків: виберіть із широкого діапазону голосів штучного інтелекту, щоб знайти ідеальний варіант для тону та стилю вашого відео. * Редактор сценаріїв: інтуїтивно зрозумілий редактор сценаріїв із перекладом у реальному часі спрощує процес редагування. * Голоси, схожі на людські: механізм перетворення тексту в мовлення Dubverse.ai надає голоси, які звучать природно та привабливо. * Вбудований обмін: легко співпрацюйте з іншими та збирайте відгуки в одному місці. * Субтитри, які можна завантажити: покращте SEO та доступність свого відео за допомогою багатомовних субтитрів.