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Програмне забезпечення Generative AI - Найпопулярніші застосунки - Пуерто-Рико
Generative AI Software відноситься до категорії програмних додатків, які використовують генеративні алгоритми штучного інтелекту для автономного створення вмісту. Ці алгоритми зазвичай базуються на методах глибокого навчання, зокрема на генеративних змагальних мережах (GAN) або варіаційних автокодерах (VAE). Програмне забезпечення Generative AI можна використовувати для створення різних типів вмісту, включаючи, але не обмежуючись: * Зображення: створення реалістичних або абстрактних зображень, фотореалістичних облич, пейзажів тощо. * Відео: створення відеорядів, анімації та візуальних ефектів. * Текст: генерація тексту природною мовою, включаючи статті, оповідання, вірші та фрагменти коду. * Музика: створення музичних треків, мелодій і навіть цілих композицій. * Дизайн: Створення дизайнів продуктів, логотипів, інтерфейсів користувача та архітектурних макетів. Ці програмні інструменти є цінними для художників, дизайнерів, розробників та інших професіоналів, які прагнуть оптимізувати свої творчі процеси, досліджувати нові ідеї або розширювати наявні робочі процеси. Програмне забезпечення Generative AI часто дозволяє користувачам контролювати різні параметри або вхідні обмеження, щоб керувати процесом генерації та досягати бажаних результатів.
Запит на новий застосунок
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT — це безкоштовна система ШІ. Використовуйте його для захоплюючих розмов, отримання інформації, автоматизації завдань і спостерігайте за майбутнім штучного інтелекту – все в одному місці.
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini надає вам прямий доступ до найкращої сімейства моделей ШІ Google, щоб ви могли: - Отримайте допомогу з написанням, мозковим штурмом, навчанням тощо - Узагальнюйте та швидко знаходьте інформацію з Gmail або Google Drive - Створення зображень на льоту - Використовуйте текст, голос, фотографії та камеру, щоб отримувати допомогу новими способами Раніше відомий як Бард.
Claude
claude.ai
Claude від Anthropic — це помічник зі штучним інтелектом наступного покоління, розроблений Anthropic і навчений бути безпечним, точним і безпечним, щоб допомогти вам виконувати вашу роботу якнайкраще.
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI — це дослідницька та розмовна пошукова система на основі штучного інтелекту, яка відповідає на запити за допомогою інтелектуального тексту природною мовою. Запущений у 2022 році Perplexity генерує відповіді, використовуючи джерела з Інтернету, і цитує посилання в текстовій відповіді.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Ваш повсякденний супутник ШІ. Microsoft Copilot використовує потужність штучного інтелекту для підвищення продуктивності, розкриття креативності та допомагає вам краще розуміти інформацію за допомогою простого чату.
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs — це компанія, що досліджує та розгортає AI Audio. Наша дослідницька група розробляє аудіомоделі штучного інтелекту, які створюють реалістичні, універсальні та контекстно-зрозумілі мовні та звукові ефекти. Наша команда продуктів робить ці моделі доступними для звичайних користувачів, професіоналів і компаній для створення та локалізації вмісту. Наша технологія використовується для озвучування аудіокниг і новинних статей, анімації персонажів відеоігор, допомоги у підготовці до виробництва фільмів, автоматизації процесів локалізації в розважальних програмах, створення динамічного аудіоконтенту для соціальних мереж і реклами, а також навчання медичних працівників. Він також повернув голос тим, хто його втратив, і допоміг людям, які потребують доступності у повсякденному житті.
Leonardo.AI
leonardo.ai
Створюйте ресурси високої якості для своїх творчих проектів за допомогою ШІ-швидкості та узгодженості стилю.
Murf AI
murf.ai
За допомогою штучного інтелекту Murf AI працює над спрощенням голосового аудіо та робить доступним для всіх високоякісне озвучення. Murf допомагає користувачам створювати реалістичні озвучення за лічені хвилини, не потребуючи жодного обладнання для запису. * Murf.ai — це інструмент, який перетворює текст на мовлення, створює відео та субтитри, а також пропонує різноманітні голоси для налаштування. * Рецензентам подобається інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, різноманітність доступних голосів, можливість налаштовувати вимову та бездоганна інтеграція з іншими платформами, такими як Canva. * Рецензенти згадували про такі проблеми, як голоси, які іноді звучать як роботизовані, потреба в більшій кількості голосів різними мовами та акцентами, а також висока вартість додаткових функцій.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Програма графічного дизайну, яка допоможе вам створювати професійні дописи в соціальних мережах, запрошення, цифрові листівки, графіку тощо. Почніть зі своєї ідеї та створіть для себе щось унікальне.
ClipDrop
clipdrop.co
Створюйте професійні візуальні ефекти без фотостудії
Midjourney
midjourney.com
Midjourney — це програма та служба генеративного штучного інтелекту, створена та розміщена незалежною дослідницькою лабораторією Midjourney, Inc. у Сан-Франциско. Midjourney генерує зображення з описів природною мовою, які називаються підказками, подібно до DALL-E OpenAI та Stable Diffusion від Stability AI.
Runway
runwayml.com
Runway — це дослідницька компанія прикладного штучного інтелекту, яка формує наступну еру мистецтва, розваг і людської творчості. Усе, що потрібно для швидкого редагування відео. Чарівні інструменти ШІ, співпраця в реальному часі, точне редагування тощо. Ваш набір для створення відео наступного покоління.
Fotor
fotor.com
Генератор зображень штучного інтелекту Fotor — це онлайн-інструмент, призначений для створення зображень із текстових підказок. Це дозволяє користувачам майже миттєво візуалізувати ідеї, створюючи мистецтво та зображення, згенеровані ШІ, на основі вхідних даних. Окрім функції генерації зображень за допомогою штучного інтелекту, Fotor також пропонує повний набір інструментів для редагування зображень. До них належать зміна розміру, обрізка, розмиття, підвищення різкості та додавання тексту чи рамок до зображень. Окрім традиційного редагування, користувачі можуть перетворювати фотографії на ескізи чи карикатури, створювати колажі, об’єднувати зображення та змінювати фони фотографій. Платформа також надає інструменти для маніпулювання рисами обличчя, високоякісних зображень і навіть створення файлів PNG. Можливості Fotor поширюються на створення логотипів, листівок і плакатів для маркетингу, а також активів соціальних мереж, таких як мініатюри YouTube або дизайн публікацій Instagram. Платформа охоплює широкий спектр програм, таких як редагування тексту в зображеннях, розфарбовування фотографій і видалення об’єктів або фону із зображень. Окрім редагування фотографій, Fotor пропонує аналогічні інструменти штучного інтелекту для створення та покращення відео та GIF-файлів, а також дозволяє користувачам видаляти водяні знаки чи об’єкти.
Speechify
speechify.com
Speechify – це програма для перетворення тексту в мовлення, яка полегшує доступ до інформації. Понад 20 мільйонів людей користуються нашим розширенням Google Chrome, веб-програмою, програмою для iOS і Android. наша місія полягає в тому, щоб читання ніколи не було перешкодою для навчання. Наші дивовижні користувачі — студенти, професіонали та любителі продуктивності. Багато з них мають відмінності в навчанні, як-от дислексія та СДУГ, тоді як багато хто просто хоче швидше читати та слухати на ходу. За допомогою Speechify ви можете перетворити будь-яку книгу, документ або веб-сайт на аудіофайл і слухати їх, поки ви перебуваєте в машині, праєте білизну, гуляєте з собакою, готуєте вечерю, тренуєтеся, стрибаєте з парашутом — якою б не була ваша щоденна рутина! Speechify також підтримує Medium, Star Tribune, The Direct тощо. Легко додайте синтез мовлення на свій веб-сайт. Кліфф Вайцман, наш безстрашний генеральний директор, заснував Speechify у 2017 році в кімнаті гуртожитку Браунського університету, щоб він міг поділитися з іншими неймовірним програмним забезпеченням для перетворення тексту в мовлення, над яким він працював. У Кліффа дислексія, і він був засмучений тим, скільки часу та енергії йому потрібно для читання. Передова технологія TTS повністю змінила правила, вона дозволила йому закінчувати читання в 3 рази швидше, ніж звичайний рідер, а також краще розуміти та зберігати інформацію. У Speechify наша мета полягає в тому, щоб читання ніколи не було перешкодою для навчання. Ніщо не повинно заважати вам вивчати інформацію швидко та ефективно. За кілька років у Speechify працює понад 100 членів команди по всьому світу. Ми пишаємося неймовірною командою з членами, які раніше були керівниками та старшими інженерами таких компаній, як Snapchat, Apple, Spotify, Amazon і Uber. Ми всі любимо та надаємо пріоритет власності, швидкій доставці цінності, навчанню якомога більше та створенню відчуття, що наші користувачі мають більше можливостей.
Hugging Face
huggingface.co
Спільнота ШІ будує майбутнє. Створюйте, навчайте та розгортайте сучасні моделі на базі еталонного відкритого коду в машинному навчанні.
GPTZero
gptzero.me
GPTZero — це провідний детектор штучного інтелекту для перевірки того, чи був документ написаний великою мовною моделлю, такою як ChatGPT. GPTZero виявляє ШІ на рівні речень, абзаців і документів. Модель GPTZero була навчена на великому, різноманітному корпусі тексту, написаного людиною та створеного штучним інтелектом, з акцентом на англійській прозі. На сьогоднішній день GPTZero обслуговує понад 2,5 мільйони користувачів у всьому світі та співпрацює з понад 100 організаціями у сферах освіти, найму, видавництва, юридичних справ тощо.
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics — медіа-технологічний стартап, який розробляє інструмент штучного інтелекту, який дозволить незалежним кінематографістам створювати відеофільми на рівні блокбастерів за незначну частину бюджету.
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai — ідеальне рішення для корпоративних маркетингових команд, які прагнуть покращити свою стратегію виходу на ринок і оптимізувати процес створення контенту. За допомогою Copy.ai команди можуть швидко створити цільову рекламну копію, яка безпосередньо стосується проблемних моментів і потреб конкретних сегментів клієнтів, допомагаючи їм ефективніше взаємодіяти з потенційними клієнтами та укладати більше угод. Крім того, нашу платформу можна використовувати для створення контенту, який допомагає встановити лідерство та зміцнити довіру потенційних клієнтів, що також може допомогти підвищити ефективність підходу GTM команди.
Replit
replit.com
Repl.it — це стартап із Сан-Франциско та онлайн-IDE (інтегроване середовище розробки). Його назва походить від абревіатури REPL, що означає «цикл читання–оцінки–друку». Сервіс створили йорданський програміст Амджад Масад і йорданський дизайнер Хая Одех у 2016 році. Repl.it дозволяє користувачам писати код і створювати програми та веб-сайти за допомогою браузера. Крім того, Repl.it дозволяє користувачам ділитися проектами різними способами. Також влаштовують «джеми», змагання з програмування на певну тему. Призи конкурсу часто відрізняються від тимчасового оновлення облікового запису, грошей, криптовалюти або подарункової картки. Repl на Repl.it — це інтерактивне середовище програмування. Ви можете створити робочий простір на більшості популярних мов програмування, де вам буде надано контейнер на віртуальній машині, де ваш код може працювати. У будь-якій відповіді є дві основні частини - редактор і консоль. Редактор використовує Monaco, ту саму технологію, яка підтримує Visual Studio Code. На мобільному телефоні редактор Ace. Repl.it має преміальний рівень під назвою Hacker plan. Він надає більше місця для зберігання, приватний код і необмежену кількість співавторів у проекті, а освітній план Github включає 3 місяці безкоштовного використання плану Hacker. На repl.it є понад 60 різних мов програмування, включаючи Python, Ruby, HTML і Java. Компанія отримала фінансування від Y Combinator, Andreessen Horowitz, Bloomberg Beta та інших. «У компанії понад 500 000 активних розробників щотижня та понад 3 мільйони користувачів. На сайті Repl.it також є форум Talk. Цей форум використовується багатьма розробниками в усьому світі, щоб поділитися своїми творіннями. Форум підтримується в чистоті модераторами Repl Talk.
getimg.ai
getimg.ai
Усе, що потрібно для створення зображень за допомогою ШІ. Чарівні художні інструменти AI. Створюйте оригінальні зображення, змінюйте існуючі, розширюйте зображення за межі початкових меж тощо.
ProWritingAid
prowritingaid.com
Ваш особистий тренер з письма. Засіб перевірки граматики, редактор стилів і наставник в одному пакеті. Найкраще письмо залежить не лише від правильної граматики. Вам потрібен інструмент редагування, який також висвітлює проблеми стилю та порівнює ваші твори з найкращими письменниками у вашому жанрі.
QuillBot
quillbot.com
QuillBot — це платформа для написання на основі ШІ, яка допомагає понад 35 мільйонам активних користувачів щомісяця в 150 країнах. Завдяки своїм інноваційним продуктам «людина в циклі» QuillBot прагне зробити написання безболісним, зберігаючи унікальну точку зору та голос користувача.
Jenni AI
jenni.ai
Jenni — це помічник зі штучним інтелектом, розроблений, щоб допомогти вам писати швидше й точніше. Його функції включають автозаповнення AI, результати без плагіату, цитування в тексті та можливості перефразування. Це може допомогти вам писати такий вміст, як блоги, есе, електронні листи, особисті заяви, історії та виступи. З Дженні можна писати будь-якою мовою, і її люблять письменники з таких провідних установ, як Google, Гарвард, Кембридж, Массачусетський технологічний інститут і Університет Астона. Jenni також можна використовувати для створення звітів і підписів з точністю та креативністю. Він використовує комбінацію технологій штучного інтелекту, таких як OpenAI, AI21, і користувальницькі дані від кожного користувача для створення контенту найвищої якості. Jenni також має вбудовану перевірку плагіату, щоб переконатися, що вміст оригінальний і точний. Ви можете безкоштовно спробувати Jenni і почати писати з найдосконалішим помічником з написання AI вже сьогодні.
D-ID
d-id.com
D-ID — це зв’язок інновацій у генеративному ландшафті штучного інтелекту, який перетворює нерухомі фотографії на динамічні відеорозповіді штучного інтелекту та інтерактивний досвід за участю цифрових людей. Його надійний API є унікальним завдяки своїй здатності генерувати відео в реальному часі, яке є центральним для прямої трансляції та інтерактивного взаємодії в таких секторах, як Customer Experience (CX), маркетинг, навчання та розвиток. Студія самообслуговування Creative Reality™ Studio та мобільні додатки розширюють інноваційний охоплення D-ID, спрощуючи створення та налаштування відео, згенерованих штучним інтелектом, і втілюючи прагнення D-ID до збагачення цифрових комунікацій.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), запропонована Google, — це набір хмарних обчислювальних служб, які працюють на тій самій інфраструктурі, яку Google використовує внутрішньо для своїх продуктів для кінцевих користувачів, таких як Пошук Google, Gmail, сховище файлів і YouTube. Окрім набору інструментів керування, він надає ряд модульних хмарних сервісів, включаючи обчислення, зберігання даних, аналітику даних і машинне навчання. Для реєстрації потрібні дані кредитної картки або банківського рахунку. Google Cloud Platform надає інфраструктуру як послугу, платформу як послугу та безсерверне обчислювальне середовище. У квітні 2008 року Google анонсувала App Engine, платформу для розробки та розміщення веб-додатків у керованих Google центрах обробки даних, яка була першою послугою хмарних обчислень від компанії. Сервіс став загальнодоступним у листопаді 2011 року. Після анонсу App Engine Google додав до платформи кілька хмарних сервісів. Google Cloud Platform є частиною Google Cloud, яка включає інфраструктуру загальнодоступної хмари Google Cloud Platform, а також G Suite, корпоративні версії ОС Android і Chrome, а також інтерфейси прикладного програмування (API) для машинного навчання та корпоративних картографічних служб.
PlayHT
play.ht
PlayHT — це платформа генерації голосу на основі штучного інтелекту, яка дозволяє миттєво створювати ультрареалістичні голосові перетворення тексту в мовлення. Їхній голосовий штучний інтелект перетворює текст у природний людський голос будь-якою мовою та будь-яким акцентом. * PlayHT використовує розширений голосовий штучний інтелект і технологію машинного навчання для генерації людських голосів із введення тексту. * У них є бібліотека з понад 900 голосів ШІ 142 мовами з акцентами. * Ви просто вводите або вставляєте текст у їхній онлайн-редактор синтезу мовлення, і він негайно синтезує мовлення. * Ви можете налаштувати голос, швидкість, висоту, вимову тощо. * Голоси звучать дуже реалістично та людяно.
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI — це безкоштовний онлайн-інструмент для створення зображень на основі штучного інтелекту. Він спрямований на задоволення різноманітних творчих потреб, зокрема створення мистецтва, публікацій у соціальних мережах, презентацій, плакатів, відео, логотипів тощо. Він надає зручний для новачків спосіб редагувати зображення як професіонал за допомогою функцій, що підтримуються ШІ. Користувачі можуть створювати унікальні витвори мистецтва, фотореалістичні зображення та експериментувати зі злиттям реальних і синтетичних зображень для створення приголомшливих візуальних ефектів. Ця платформа також пропонує «Редагування змішаних зображень», динамічний спосіб поєднання різних зображень у переконливі композиції, що забезпечує величезну творчу гнучкість. Пропозиція Playground AI виходить за рамки стандартного редагування зображень, дозволяючи користувачам розширювати зображення за їхні вихідні межі, плавно інтегрувати об’єкти в різноманітні сцени та матеріалізувати свої творчі ідеї у візуальну реальність. Це ще більше підвищує потенціал співпраці, надаючи функції для поєднання ідей з іншими, розширюючи таким чином сферу творчості. Незважаючи на свої потужні можливості, Playground AI зберігає прихильність до зручності, доступності та інклюзивності, що робить його ідеальним вибором як для досвідчених дизайнерів, так і для новачків, які наважуються створювати зображення.
TypingMind
typingmind.com
Typing Mind — це інтерфейс інтерфейсу чату, який дозволяє вам використовувати чати ШІ з усіх популярних моделей ШІ за допомогою ключа API (ChatGPT, Claude, Azure OpenAI, Gemini тощо). Використовуючи ключ API з інтерфейсом інтерфейсу чату, як-от Typing Mind, ви отримуєте такі переваги: * Ви платите лише за те, що використовуєте (замість місячної підписки, як ChatGPT Plus) * Ваша бесіда в чаті НЕ використовуватиметься для навчання OpenAI/Claude тощо. * Зручно спілкуватися в чаті з кількома моделями в єдиному інтерфейсі * Насолоджуйтеся професійним розширеним інтерфейсом користувача чату з безліччю функцій * Typing Mind спочатку офлайн і приватний за замовчуванням. Усі ваші дані, повідомлення та ключі API зберігаються локально на вашому пристрої, і ніхто не може їх бачити, крім вас.
VEED AI Video Generator
veed.io
VEED — це універсальна платформа для компаній, які хочуть масштабувати виробництво відео. Клієнти з понад 200 країн у сфері маркетингу, продажів, L&D і соціальних медіа створюють відео у 30 разів швидше, ніж будь-коли раніше. VEED дає владу вашій команді, щоб: * Записуйте якісний вміст * Легко редагуйте відео * Транскрибувати автоматично Забудьте про вивчення незграбного та дорогого програмного забезпечення для редагування або покладатися на агентства. VEED — це інтуїтивно зрозумілий набір відеоінструментів. Кожен, від генерального директора до стажера, може використовувати його для створення професійних відео без професійних навичок. VEED Enterprise дозволяє: * Співпрацюйте з іншими членами команди в режимі реального часу * Отримайте доступ до бібліотеки з понад 30 000 медіаресурсів * Використовуйте спеціальні шаблони, щоб заощадити час О, і VEED має набір інструментів AI, щоб зробити виробництво в 10 разів ефективнішим. VEED AI дозволяє: * Перетворення тексту на відео за допомогою аватарів AI * Автоматично генерувати точні субтитри * Миттєво видаляйте фонове зображення та відео * І багато іншого VEED — це програмне забезпечення, яке підтримує відеостратегії світового рівня для понад 3 мільйонів творців. * VEED — це платформа для редагування відео, яка пропонує такі функції, як автоматичні субтитри, визначення вмісту та різні варіанти дизайну. * Користувачі часто згадують про простоту використання, точність функції субтитрів і різноманітність варіантів дизайну, які дозволяють творчо редагувати та створювати відео професійної якості. * Рецензенти зіткнулися з такими проблемами, як обмеження функцій залежно від рівня членства, іноді повільна обробка та бажання розширеніших функцій у базовому плані.
Podium
podium.com
Podium — це універсальна платформа для перетворення потенційних клієнтів і комунікацій на основі штучного інтелекту, готова до інтеграції з інструментами, які ви вже використовуєте. Понад 100 000 компаній використовують Podium, щоб виділитися серед конкурентів. * Podium — це комунікаційний інструмент, який допомагає компаніям здійснювати конверсії веб-сайтів і взаємодіяти з клієнтами. * Рецензенти часто відзначають зручність доступу до програми з будь-якого пристрою, простоту використання та позитивний вплив на спілкування з клієнтами та конверсії веб-сайту. * Користувачі згадували про проблеми з часом відповіді служби підтримки клієнтів, труднощі з певними функціями та незадоволення цінами та умовами контракту.
NovelAI
novelai.net
NovelAI — це інструмент на основі штучного інтелекту, призначений для допомоги у створенні письмового вмісту. Незалежно від того, чи пишете ви роман, генеруєте ігрові наративи чи просто граєтеся з оповіданням, NovelAI пропонує унікальне поєднання творчості та технологій, щоб допомогти втілити ваші ідеї в життя. На відміну від традиційних посібників для письма, ця платформа використовує вдосконалений штучний інтелект, щоб не лише пропонувати вдосконалення, але й створювати вміст, який може імітувати стиль і складність людського письменника. NovelAI працює на основі складної моделі ШІ, навченої на величезній базі даних літератури, починаючи від класичних романів і закінчуючи сучасними творами. Це навчання дозволяє ШІ розуміти та відтворювати різні стилі письма, сюжетні структури та розвиток персонажів. Коли користувач вводить підказку або ідею історії, штучний інтелект використовує це навчання для створення вмісту, який узгоджується з інструкціями користувача, що робить його універсальним інструментом для різноманітних творчих проектів.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
Opus Clip
opus.pro
OpusClip — це генеративна платформа для редагування відео зі штучним інтелектом, яка одним клацанням легко перетворює ваші довгі відеоматеріали на готові до вірусів короткі фільми. Opus Clip створено з місією демократизації створення відеовмісту, що робить його доступним для будь-кого, хто хоче розповісти історію або хоче поділитися, а не лише для тих, хто має досвід створення вмісту чи редагування відео.
Speakatoo
speakatoo.com
Speakatoo є одним із найбільш надійних і провідних інструментів перетворення тексту в мову на основі штучного інтелекту, спеціально розроблених і розроблених з урахуванням поточних викликів ринку, щоб подолати вартість існуючих рішень. Незалежно від того, чи є ви тренером, ютубером, фрілансером чи компанією, яка працює над професійними відео, записом голосу для служб IVR і телефонії, Speakatoo виявився найкращим серед інших. Завдяки простоті та потужній панелі адміністратора ви можете легко та швидко перетворити будь-який текст на озвучку.
PromeAI
promeai.com
PromeAI має потужні помічники дизайну на основі штучного інтелекту та обширну керовану бібліотеку стилів моделей AIGC (C-AIGC), що дозволяє легко створювати приголомшливу графіку, відео та анімацію. PromeAI є важливим інструментом для архітекторів, дизайнерів інтер’єрів, продуктових дизайнерів і дизайнерів ігор/анімації.
Originality.ai
originality.ai
Originality.AI — це інструмент для веб-видавців, який допомагає їм бути впевненими, що вони створюють оригінальний вміст. Оригінальний вміст = унікальний вміст, створений людьми... такий, якого хочуть Google і читачі! Originality.AI гарантує, що оригінальний вміст можна опублікувати за допомогою... AI Detector - Originality. Внутрішній вбудований штучний інтелект AI створений для ідентифікації вмісту, створеного будь-яким із популярних NLP API, включаючи GPT-2, GPT-J, GPT-NEO та GPT-3 (перший у світі інструмент для ідентифікації GPT-3 ). Originality.AI може передбачити, чи був створений контент будь-яким із популярних помічників з написання ШІ. Перевірка плагіату. Серйозні веб-видавці/маркетологи контенту повинні переконатися, що вони публікують вміст без плагіату, щоб їхній вміст мав найкращі шанси на рейтинг. Originality.AI — це засіб перевірки плагіату, розроблений для серйозних веб-видавців, які мають команду авторів, якими потрібно керувати. Він пропонує керування командою, інформаційну панель, історію сканування, автоматичні кредити та повне сканування сайту, просто ввівши URL-адресу.
Mistral AI
mistral.ai
Швидкі мовні моделі з відкритим вихідним кодом і безпечні. Спрощена спеціалізація моделей на бізнес-випадках використання, використання приватних даних і відгуків про використання. Створена з команди світового класу в Європі, націленої на глобальний ринок.
Swiftbrief
swiftbrief.com
Swiftbrief — це механізм генерації коротких записів, який допоможе вам масштабувати маркетингові зусилля контенту. Це допомагає вам створювати високоякісні короткі матеріали набагато швидше, ніж робота з Документами Google, збираючи 90%+ необхідної інформації заздалегідь і допомагаючи вам зосередитися на найцінніших частинах, таких як створення чудового плану та надання авторам кута для роботи з.
Pennore
pennore.com
Pennore — це простий і швидкий спосіб отримати якісний веб-вміст. У нас ви можете миттєво замовити контент для своїх веб-сайтів. Замовлення надзвичайно легке та просте, а ваш контент написаний відданими та компетентними авторами.
younet.ai
younet.ai
Younet — це інноваційна платформа на базі штучного інтелекту (ШІ), яка дозволяє користувачам створювати персоналізовані моделі ШІ на основі їхніх знань про дані. Наша платформа використовує потужність обробки природної мови (NLP) для розуміння запитів користувачів і надання точних відповідей на них. Завдяки додаткам, які охоплюють обслуговування клієнтів, маркетинг, науку, продажі, аналітику та залучення клієнтів, Younet є універсальним інструментом для компаній, які прагнуть отримати розуміння поведінки клієнтів і забезпечити персоналізований досвід. Його також можна використовувати для особистого користування для вирішення інтелектуальних завдань. Відчуйте майбутнє ШІ разом з Younet.
Xzero
xzeroai.com
Збільште свій рівень створення контенту за допомогою Xzero AI, провідної платформи для написання, створення зображень і кодування на основі ШІ. Легко створюйте високоякісний вміст для веб-сайтів, блогів, соціальних мереж тощо. Розкрийте силу найкращого автора AI для приголомшливих результатів
Xerolag
xerolag.com
Xerolag — це програма для створення контенту зі штучним інтелектом на базі GPT-3, найновішої вдосконаленої моделі мови глибокого навчання. За допомогою Xerolag ви можете швидко й легко створювати високоякісний унікальний вміст. Наша передова технологія штучного інтелекту може створювати вміст будь-якою мовою, охоплюючи будь-яку тему – від публікацій у блогах і статей до описів продуктів і веб-вмісту. Швидко отримуйте потрібний вам вміст із Xerolag!
Write On AI
writeonai.com
Write On AI — це провідна платформа для створення контенту на основі штучного інтелекту, яка революціонізує спосіб створення письмового контенту для окремих осіб і компаній. Завдяки найсучаснішій технології ШІ наша платформа пропонує набір інноваційних інструментів, розроблених для підвищення продуктивності та якості написання. Від створення високоякісних статей до вдосконалення тексту за допомогою інтелектуальних пропозицій, Write On AI дає користувачам змогу легко створювати привабливий вміст. Наш зручний інтерфейс і настроювані функції роблять його популярним інструментом як для студентів, професіоналів, так і для компаній.
Uredoo AI
ai.uredoo.com
Uredoo Ai — це найкращий помічник зі штучним інтелектом. Використовуйте штучний інтелект, щоб прискорити роботу та заощадити години роботи. Створюйте високоякісний контент за допомогою нашого ШІ.
TypeEngine
typeengine.ai
TypeEngine — це інструмент копірайтингу GPT-3 на базі штучного інтелекту, який дозволяє користувачам швидко й легко створювати високоякісну ефективну копію. Він використовує обробку природної мови (NLP) для аналізу тексту та створення вмісту, який є привабливим, переконливим і адаптованим до цільової аудиторії користувача. TypeEngine також надає користувачам бібліотеку шаблонів, що дозволяє швидко створити копію для вашого проекту. За допомогою TypeEngine ви можете створити переконливу копію, яка природно та ефективно звертатиметься до вашої аудиторії.
Twain
twain.ai
Twain — це помічник у спілкуванні зі штучним інтелектом, призначений для створення та вдосконалення вихідних повідомлень про продажі. Він має можливість генерувати індивідуальні повідомлення в унікальному тоні користувача, різноманітних формах, від прямих і сміливих до творчих і невимушених. Інструмент обслуговує кілька вихідних каналів і сценаріїв, полегшуючи роботу на таких платформах, як електронна пошта або LinkedIn. Він надає допомогу від ознайомлення до подальших дій до пропозицій і ситуацій розриву. Щоб стимулювати залучення, Twain забезпечує контекстні, цілеспрямовані повідомлення, що спираються на тон, цілі, контекст та історію. Інструмент також надає пропозиції в реальному часі щодо покращення повідомлень, пропонуючи детальні альтернативи та вдосконалення. Твен ефективно оптимізує процес комунікації з продажами, починаючи від чітких вступів до створення наступних повідомлень і обробки відгуків. Компанія Twain, відома своєю продуктивністю у створенні чітких і резонансних повідомлень, пропонує різні тарифні плани: безкоштовні, професійні та персоналізовані командні плани. Користувачі в основному хвалять його за його здатність покращувати тон, структуру та довжину повідомлень, характеристики економії часу та здатність функціонувати в масштабованому режимі.
Trolly.ai
trolly.ai
SEO-оптимізовані статті, створені штучним інтелектом, удвічі швидше
Zomani.ai
zomani.ai
Zomani — це потужний інструмент SaaS (програмне забезпечення як послуга) для копірайтингу та створення зображень, призначений для підвищення продуктивності та оптимізації процесів написання контенту для професіоналів. Zomani.пропонує інтелектуальну допомогу в написанні, перевірку граматики та орфографії, виявлення плагіату, оптимізацію контенту та функції безперебійної співпраці, щоб допомогти авторам контенту створювати високоякісний контент без помилок. Zomani порівнює ваш вміст із великою базою даних існуючого вмісту, щоб виявити будь-яку ненавмисну схожість або випадки плагіату. І більше.
Writi.io
writi.io
Writi.io не є роботом для створення контенту; натомість це продукт на базі ChatGPT | Моделі AI GPT-4 від OpenAI, створені спеціально для LinkedIn (та електронних листів). Це помічник із створення штучного інтелекту, який створює оригінальний вміст безпосередньо в LinkedIn або у вашій електронній скриньці. Функції доступні через розширення Chrome. Просто введіть три слова, щоб Writi підказала, що ви хочете сказати, а потім сядьте зручніше й дозвольте Writi визначити контекст вашої розмови. Виберіть вміст, який ви хочете використовувати, унікально створений для вашої конкретної розмови. Ми інтегрували ШІ з ChatGPT | OpenAI GPT-4 turbo та створив його для роботи спеціально в LinkedIn та електронною поштою. Він дуже простий у використанні, але дуже потужний.
Writekit
writekit.ai
Писати просто за допомогою ШІ. Writekit пропонує інтегровані в штучний інтелект інструменти для спрощення створення контенту та підвищення творчості. Writekit призначений для авторів і маркетологів, які вимагають ефективності, якості та вільного від стресу процесу написання, починаючи від створення інтелектуальних доповнень і закінчуючи командною співпрацею в реальному часі.
WordfixerBot
wordfixerbot.com
Інструмент перефразування WordfixerBot оснащений функціями, які роблять його відмінним вибором для тих, хто хоче покращити свій текст: * Різноманітні тональні параметри: з набором тонів на вибір, цей інструмент забезпечує гнучкість, щоб підібрати ваш текст до будь-якого контексту чи аудиторії. * Збереження початкового значення: AI гарантує, що суть вашого повідомлення залишається незмінною, надаючи йому свіжу та унікальну презентацію. * Доступність і простота використання: інструмент розроблений таким чином, щоб бути доступним і простим у використанні, без складних налаштувань або крутих кривих навчання. Переваги використання WordfixerBot очевидні: * Покращена якість написання: створюйте вміст, який не тільки є унікальним, але й резонує з вашими читачами. * Економія часу: швидко генеруйте перефразований текст без шкоди для якості, дозволяючи вам зосередитися на інших аспектах вашого написання чи бізнесу. * Уникнення плагіату: інструмент допомагає переконатися, що ваша робота є оригінальною та вільною від плагіату.
Jaweb
jaweb.me
Jaweb.me — це веб-сайт, який надає послуги чат-ботів на базі штучного інтелекту для різних галузей, включаючи обслуговування клієнтів, електронну комерцію, банківську справу, освіту тощо. Jaweb пропонує чат-бот-платформу на базі штучного інтелекту для автоматизації та покращення підтримки клієнтів. Чат-боти призначені для обробки до 80% запитів і проблем клієнтів, скорочуючи час вирішення. Платформа стверджує, що підвищує показники конверсії продажів і підвищує залучення клієнтів завдяки інтелектуальним персоналізованим взаємодіям.
Wali
mywali.co
Wali є провідним постачальником рішень штучного інтелекту, призначених для розширення можливостей бізнесу за допомогою оперативних даних і розуміння. Ми спеціалізуємося на використанні можливостей штучного інтелекту для стимулювання зростання бізнесу, покращення процесу прийняття рішень і сприяння інноваціям. Наша надійна платформа пропонує набір інструментів штучного інтелекту, розроблених спеціально для бізнесу, що дозволяє нашим клієнтам залишатися попереду конкурентів у сучасному швидкоплинному цифровому середовищі. Ми робимо сильний наголос на партнерстві та спільному зростанні. Наша партнерська програма розроблена, щоб допомогти іншим компаніям розширити свої пропозиції, вийти на нові ринки та надати більше цінності своїм клієнтам. Ми тісно співпрацюємо з нашими партнерами, щоб наші провідні в галузі рішення штучного інтелекту були доступними, недорогими та адаптованими до їхніх потреб.
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Розмовний інтерфейс Flowtrail AI на основі штучного інтелекту спрощує вашу подорож до аналізу даних. Спростіть свою подорож до аналізу даних і позбавтеся від складності традиційного аналізу. Не потрібні аналітика чи знання SQL. Миттєво створюйте звіти та інформаційні панелі для отримання цінної інформації за лічені хвилини. Чому Flowtrail AI: У сучасному технологічно розвиненому світі доступно багато аналітичних платформ, і багато з них можуть використовувати аналітичних експертів. Навпаки, Flowtrail AI дозволяє вам поставити будь-яке запитання щодо ваших даних і отримати відповідь миттєво, тому вам не потрібно знати SQL-запити, схеми бази даних або аналітику, щоб використовувати його. особливості: 1. Спілкуйтеся зі своїми даними в чаті: Flowtrail AI автоматично створює звіти, звертаючись до вашої бази даних. Знання SQL не потрібні. Наша система на основі штучного інтелекту розуміє ваші наміри та генерує запити, необхідні для отримання потрібної вам інформації. 2. Розширене створення набору даних: плавно перекладайте описи простою мовою на запити SQL. Наш механізм штучного інтелекту інтерпретує ваші інструкції, створює SQL-запити та отримує відповідні дані з підключених баз даних, роблячи вилучення даних швидшим і доступнішим. Використовуйте динамічні параметри для створення настроюваних наборів даних, які реагують на введення користувача 3. Звіти, які можна налаштувати: адаптуйте свої звіти відповідно до своїх потреб. Налаштуйте візуалізацію, форматування та групування даних, щоб створювати глибокі та візуально привабливі звіти, які ефективно передають ваші дані. Інтегруйте динамічні параметри, щоб увімкнути інтерактивне фільтрування та персоналізовані перегляди звітів. 4. Настроювані інформаційні панелі: легко створюйте динамічні інформаційні панелі за допомогою нашого інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу перетягування. Упорядковуйте та змінюйте розміри візуальних елементів, щоб створювати інформаційні панелі, які надають повний огляд ваших даних, дозволяючи швидко аналізувати та приймати рішення. 5. Публікуйте та вставляйте: безпечно діліться своїми звітами та інформаційними панелями із зацікавленими сторонами за допомогою публікації, захищеної паролем. Це гарантує, що лише авторизовані особи зможуть переглядати ваші звіти та взаємодіяти з ними. Ви також можете інтегрувати свої звіти та інформаційні панелі на зовнішні платформи чи веб-сайти. Покращуйте доступність і охоплення, вставляючи свої візуалізації, де це необхідно. 6. Підключайтеся до улюблених баз даних: легко підключайтеся до бажаних баз даних, таких як MySQL, PostgreSQL і MSSQL. Невдовзі буде доступно більше опцій. Оптимізуйте свій робочий процес, отримуючи доступ до даних із ваших улюблених джерел безпосередньо в Flowtrail AI, усуваючи потребу в ручному вилученні й імпорті даних.
Chat Data
chat-data.com
Chat Data — це універсальна платформа, розроблена для створення та інтеграції чат-ботів AI на веб-сайти. Цих настроюваних чат-ботів можна навчити, використовуючи дані, надані користувачем, які можуть бути або документами, або посиланнями на відповідний вміст веб-сайту. Чат-боти призначені для відповідей на запитання, пов’язані з контентом, який вони викладають, допомагаючи таким чином надавати підтримку клієнтів 24/7. На додаток до створення загальних чат-ботів, Chat Data пропонує спеціалізовані моделі для створення медичних чат-ботів. Ці моделі медичного чату також можна використовувати для розробки чат-ботів із певними мовними та особистісними характеристиками. Користувачам надається вибір між GPT-3.5 Turbo та GPT-4 для моделі чат-бота. Платформа підтримує кілька мов, що забезпечує зручність використання для глобальної аудиторії. Дані чату надають користувачам можливість ділитися своїми творіннями чат-бота з іншими. Він також наголошує на конфіденційності даних, гарантуючи, що історії розмов не зберігаються на серверах, а зберігаються в браузері користувача. Платформа дозволяє користувачам персоналізувати процес навчання чат-бота та інтегрувати віджет чат-бота безпосередньо з кінцевою точкою спеціальної моделі. Інтерфейс може бути налаштований відповідно до індивідуальності бренду користувача та може навчати чат-бота за допомогою різних типів форматів даних. Також доступні розширені функції, такі як інтеграція посилань на поширені запитання, налаштування зовнішнього вигляду чат-бота, інтеграція інструментів сторонніх розробників і впровадження обмеження швидкості для публічних чат-ботів. Аналітичні інструменти включені в платформу, що дозволяє користувачам отримувати інформацію з розмов чат-ботів, розуміти географію бази користувачів і збирати потенційних клієнтів для майбутніх взаємодій. Використання моделей медичних чатів також відповідає вимогам HIPAA, використовуючи стандартні для промисловості методи шифрування даних. Загалом, дані чату розроблені, щоб надати користувачам широкий контроль над створеними ними чат-ботами, від процесу навчання та зовнішнього вигляду до кінцевого використання й аналітики. зворотній зв'язок.
sitenote
sitenote.ai
sitenote — це CMS (система керування вмістом) для сповіщень веб-сайтів, модальних засобів і чат-ботів на основі ШІ. Це допомагає маркетологам запускати кампанії для підвищення коефіцієнтів конверсії веб-сайту, не вимагаючи жодних технічних знань.
MarketingCopy AI
marketingcopy.ai
MarketingCopy AI — це маркетинговий копірайтер на основі штучного інтелекту, який допомагає вам створювати високоякісні, переконливі тексти для ваших оголошень, цільових сторінок, електронних листів тощо. MarketingCopy AI пропонує набір потужних функцій, які допоможуть вам швидше створювати високоякісні копії та вміст і організовувати роботу в проектах і документах.
LeadScripts
leadscripts.co
LeadScripts — це потужний інноваційний інструмент, створений для революції у вашій маркетинговій стратегії. Це допоміжний засіб для копірайтингу на основі штучного інтелекту, який створює переконливі, переконливі сценарії, адаптовані до вашого продукту та особистості клієнта. Уявіть, що у вас є інструмент, який розуміє ваш бізнес і клієнтів так само добре, як і ви, і може передати вашу ціннісну пропозицію найефективнішим способом. Це те, що робить LeadScripts. Це усуває здогади та трудомісткий процес написання маркетингового тексту, дозволяючи вам зосередитися на інших аспектах вашого бізнесу. З LeadScripts ви отримуєте не просто генератор вмісту, а комплексне рішення для ваших потреб у маркетинговій копії. Він розуміє вашу аудиторію та продукт і використовує ці знання для створення сценаріїв, які справді резонують. Незалежно від того, чи йдеться про послідовності електронних листів, рекламні листи чи копії оголошень, LeadScripts створює вміст, який залучає, переконує та навертає.
Livy AI
livy.ai
Livy.AI — це інноваційна платформа штучного інтелекту, призначена для допомоги творцям контенту, особливо тим, хто працює в індустрії розваг, у їхніх потребах у створенні контенту. Livy.AI спрощує процес створення оригінального, привабливого та високоякісного контенту за допомогою передових алгоритмів ШІ. * Інструмент сценариста штучного інтелекту: розкрийте потенціал штучного інтелекту в створенні сценарію за допомогою нашого інструмента сценариста штучного інтелекту. Незалежно від того, чи створюєте ви сценарії для фільмів, телевізійних шоу, подкастів чи новин, наш інструмент розроблено для прискорення творчого процесу, забезпечуючи емоційний резонанс і структуру, яких вимагає чудове оповідання. Це ваш творчий помічник, який допомагає створювати переконливі оповіді, підвищувати продуктивність і перетворювати ідеї на сценарії. * AI Image Tool: AI Image Tool на Livy.AI є вашим компаньйоном у створенні візуально вражаючих зображень, які доповнюють ваші сценарії. Від концептуального мистецтва до дизайну персонажів, наш інструмент використовує передовий штучний інтелект, щоб допомогти в розробці ідей і створенні візуальних елементів, які розповідають історію. Йдеться про те, щоб легко додати візуальний вимір до вашої розповіді. * І більше: крім генерації сценаріїв і зображень, Livy.AI постійно розширює свій набір інструментів, щоб задовольнити динамічні потреби індустрії розваг. За допомогою нашої платформи досліджуйте низку рішень, які сприяють створенню контенту в нову еру творчості на основі ШІ.