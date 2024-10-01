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Програмне забезпечення Generative AI - Найпопулярніші застосунки - Данія
Generative AI Software відноситься до категорії програмних додатків, які використовують генеративні алгоритми штучного інтелекту для автономного створення вмісту. Ці алгоритми зазвичай базуються на методах глибокого навчання, зокрема на генеративних змагальних мережах (GAN) або варіаційних автокодерах (VAE). Програмне забезпечення Generative AI можна використовувати для створення різних типів вмісту, включаючи, але не обмежуючись: * Зображення: створення реалістичних або абстрактних зображень, фотореалістичних облич, пейзажів тощо. * Відео: створення відеорядів, анімації та візуальних ефектів. * Текст: генерація тексту природною мовою, включаючи статті, оповідання, вірші та фрагменти коду. * Музика: створення музичних треків, мелодій і навіть цілих композицій. * Дизайн: Створення дизайнів продуктів, логотипів, інтерфейсів користувача та архітектурних макетів. Ці програмні інструменти є цінними для художників, дизайнерів, розробників та інших професіоналів, які прагнуть оптимізувати свої творчі процеси, досліджувати нові ідеї або розширювати наявні робочі процеси. Програмне забезпечення Generative AI часто дозволяє користувачам контролювати різні параметри або вхідні обмеження, щоб керувати процесом генерації та досягати бажаних результатів.
Запит на новий застосунок
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT — це безкоштовна система ШІ. Використовуйте його для захоплюючих розмов, отримання інформації, автоматизації завдань і спостерігайте за майбутнім штучного інтелекту – все в одному місці.
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini надає вам прямий доступ до найкращої сімейства моделей ШІ Google, щоб ви могли: - Отримайте допомогу з написанням, мозковим штурмом, навчанням тощо - Узагальнюйте та швидко знаходьте інформацію з Gmail або Google Drive - Створення зображень на льоту - Використовуйте текст, голос, фотографії ...
Claude by Anthropic
claude.ai
Claude — це помічник зі штучним інтелектом наступного покоління, створений компанією Anthropic і навчений бути безпечним, точним і безпечним, щоб допомогти вам виконувати вашу роботу якнайкраще.
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI — це дослідницька та розмовна пошукова система на основі штучного інтелекту, яка відповідає на запити за допомогою інтелектуального тексту природною мовою. Запущений у 2022 році Perplexity генерує відповіді, використовуючи джерела з Інтернету, і цитує посилання в текстовій відповіді.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly є провідною у світі компанією, що надає допомогу в написанні AI, якій щодня довіряють понад 30 мільйонів людей і 70 000 професійних команд. Від миттєвого створення першої чернетки до вдосконалення кожного повідомлення, Grammarly допомагає людям із 96% зі списку Fortune 500 донести свою точ...
Jenni AI
jenni.ai
Jenni — це помічник зі штучним інтелектом, розроблений, щоб допомогти вам писати швидше й точніше. Його функції включають автозаповнення AI, результати без плагіату, цитування в тексті та можливості перефразування. Це може допомогти вам писати такий вміст, як блоги, есе, електронні листи, особисті ...
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Ваш повсякденний супутник ШІ. Microsoft Copilot використовує потужність штучного інтелекту для підвищення продуктивності, розкриття креативності та допомагає вам краще розуміти інформацію за допомогою простого чату.
Databricks
databricks.com
Databricks — це компанія, заснована першими творцями Apache Spark. Databricks виник із проекту AMLab в Каліфорнійському університеті в Берклі, який брав участь у створенні Apache Spark, фреймворку розподіленого обчислення з відкритим кодом, створеного на основі Scala. Databricks розробляє веб-платф...
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite — це помічник з написання на основі штучного інтелекту, який може допомогти письменникам опанувати мистецтво оповідання і пришвидшити їхній творчий процес написання. Один із найкращих генераторів історій зі штучним інтелектом, інструмент не тільки виправляє граматичні та орфографічні помил...
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI — це безкоштовний онлайн-інструмент для створення зображень на основі штучного інтелекту. Він спрямований на задоволення різноманітних творчих потреб, зокрема створення мистецтва, публікацій у соціальних мережах, презентацій, плакатів, відео, логотипів тощо. Він надає зручний для нова...
Midjourney
midjourney.com
Midjourney — це програма та служба генеративного штучного інтелекту, створена та розміщена незалежною дослідницькою лабораторією Midjourney, Inc. у Сан-Франциско. Midjourney генерує зображення з описів природною мовою, які називаються підказками, подібно до DALL-E OpenAI та Stable Diffusion від Stab...
QuillBot
quillbot.com
QuillBot — це платформа для написання на основі ШІ, яка допомагає понад 35 мільйонам активних користувачів щомісяця в 150 країнах. Завдяки своїм інноваційним продуктам «людина в циклі» QuillBot прагне зробити написання безболісним, зберігаючи унікальну точку зору та голос користувача.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) є дочірньою компанією Amazon, яка надає платформи хмарних обчислень на вимогу та API для окремих осіб, компаній і урядів на основі розрахункової оплати за використання. Ці веб-сервіси хмарних обчислень надають різноманітну базову абстрактну технічну інфраструктуру та блоки ...
NovelAI
novelai.net
NovelAI — це інструмент на основі штучного інтелекту, призначений для допомоги у створенні письмового вмісту. Незалежно від того, чи пишете ви роман, генеруєте ігрові наративи чи просто граєтеся з оповіданням, NovelAI пропонує унікальне поєднання творчості та технологій, щоб допомогти втілити ваші і...
Opus Clip
opus.pro
OpusClip — це генеративна платформа для редагування відео зі штучним інтелектом, яка одним клацанням легко перетворює ваші довгі відеоматеріали на готові до вірусів короткі фільми. Opus Clip створено з місією демократизації створення відеовмісту, що робить його доступним для будь-кого, хто хоче роз...
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy — це ваш помічник у цифровому дослідженні, який читає за вас статті та дає вам основні моменти! Scholarcy перетворює ваші документи на доступні для пошуку та загальні бібліотеки карток із підсумками, доступні на будь-якому пристрої, із спільним створенням нотаток і анотаціями. Створюйте п...
Writer
writer.com
Writer — це генеративна платформа ШІ для підприємств. Writer дає змогу вашим співробітникам — продукту, операційній системі, підтримці, маркетингу, відділу кадрів тощо — максимізувати творчі здібності та 10-кратне підвищення продуктивності, змінюючи спосіб роботи. Захищена платформа Writer легко пі...
VEED
veed.io
VEED — це універсальна платформа для компаній, які хочуть масштабувати виробництво відео. Клієнти з понад 200 країн у сфері маркетингу, продажів, L&D і соціальних медіа створюють відео у 30 разів швидше, ніж будь-коли раніше. VEED дає владу вашій команді, щоб: * Записуйте якісний вміст * Легко реда...
Runway
runwayml.com
Runway — це дослідницька компанія прикладного штучного інтелекту, яка формує наступну еру мистецтва, розваг і людської творчості. Усе, що потрібно для швидкого редагування відео. Чарівні інструменти ШІ, співпраця в реальному часі, точне редагування тощо. Ваш набір для створення відео наступного пок...
Speechify
speechify.com
Speechify – це програма для перетворення тексту в мовлення, яка полегшує доступ до інформації. Понад 20 мільйонів людей користуються нашим розширенням Google Chrome, веб-програмою, програмою для iOS і Android. наша місія полягає в тому, щоб читання ніколи не було перешкодою для навчання. Наші дивов...
Hugging Face
huggingface.co
Спільнота ШІ будує майбутнє. Створюйте, навчайте та розгортайте сучасні моделі на базі еталонного відкритого коду в машинному навчанні.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Програма графічного дизайну, яка допоможе вам створювати професійні дописи в соціальних мережах, запрошення, цифрові листівки, графіку тощо. Почніть зі своєї ідеї та створіть для себе щось унікальне.
Intercom
intercom.com
Intercom — це єдине комплексне рішення для обслуговування клієнтів, яке забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами за допомогою автоматизації та підтримки персоналом, забезпечуючи підвищену задоволеність клієнтів при зниженні витрат. Ми будуємо майбутнє, у якому більшість розмов із клієнтами успі...
Fotor
fotor.com
Генератор зображень штучного інтелекту Fotor — це онлайн-інструмент, призначений для створення зображень із текстових підказок. Це дозволяє користувачам майже миттєво візуалізувати ідеї, створюючи мистецтво та зображення, згенеровані ШІ, на основі вхідних даних. Окрім функції генерації зображень за...
TypingMind
typingmind.com
Typing Mind — це інтерфейс інтерфейсу чату, який дозволяє вам використовувати чати ШІ з усіх популярних моделей ШІ за допомогою ключа API (ChatGPT, Claude, Azure OpenAI, Gemini тощо). Використовуючи ключ API з інтерфейсом інтерфейсу чату, як-от Typing Mind, ви отримуєте такі переваги: * Ви платите ...
Murf AI
murf.ai
За допомогою штучного інтелекту Murf AI працює над спрощенням голосового аудіо та робить доступним для всіх високоякісне озвучення. Murf допомагає користувачам створювати реалістичні озвучення за лічені хвилини, не потребуючи жодного обладнання для запису. * Murf.ai — це інструмент, який перетворює...
Writesonic
writesonic.com
Writesonic революціонізує ландшафт створення контенту та взаємодії з клієнтами, слугуючи вашим надійним супутником у створенні захоплюючого контенту та розробці потужних чат-ботів зі штучним інтелектом. Наша платформа поєднує потужність штучного інтелекту та креативність, щоб надати повний набір інс...
Descript
descript.com
Descript — це новий вид відеоредактора, який такий же простий, як документ. Функції Descript на базі ШІ та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс підживлюють канали YouTube і TikTok, найпопулярніші подкасти та компанії, які використовують відео для маркетингу, продажів, внутрішнього навчання та співпраці. ...
Leonardo.AI
leonardo.ai
Створюйте ресурси високої якості для своїх творчих проектів за допомогою ШІ-швидкості та узгодженості стилю.
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs — це компанія, що досліджує та розгортає AI Audio. Наша дослідницька група розробляє аудіомоделі штучного інтелекту, які створюють реалістичні, універсальні та контекстно-зрозумілі мовні та звукові ефекти. Наша команда продуктів робить ці моделі доступними для звичайних користувачів, про...
Jasper
jasper.ai
Джаспер: ШІ для бізнесу від бренду створює контент скрізь, де б ви не були в Інтернеті, завжди голосом вашого бренду. Джаспер — ваш креативний помічник зі штучним інтелектом, який може вчитися та писати унікальним тоном вашого бренду. Незалежно від того, чи говорите ви сміливо, нахабно, офіційно чи...
HyperWrite
hyperwriteai.com
HyperWrite — це помічник із написання на основі штучного інтелекту, який може допомогти вам писати в 10 разів швидше та подолати блокування автора. Використовуйте HyperWrite, щоб створювати кращі публікації в блогах, електронні листи, копіювати тощо. Спробуйте наш редактор документів і інтелектуал...
Magai
magai.co
Magai — це платформа на основі ШІ, яка допомагає творцям контенту прискорити процес створення. Його потужний набір інструментів дозволяє користувачам швидко й точно створювати й уточнювати вміст завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу чату й передовим моделям ШІ. Трансформація способу створення ко...
Anyword
anyword.com
Anyword — це платформа Copy Intelligence та Gen AI Platform на основі штучного інтелекту, якою користуються понад 1 мільйон маркетологів у таких компаніях, як Amazon, Greenhouse та IBM, що дає змогу маркетологам створювати масштабований контент для бренду, який перетворює та стимулює продажі. Навчаю...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — це універсальна маркетингова платформа, створена для малого бізнесу. За допомогою таких інструментів, як звітність і аналітика, маркетингова CRM, кампанії електронною поштою, інформаційні бюлетені та керування контентом, ви можете поставити своїх клієнтів у центр, щоб ви могли продавати ...
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai — ідеальне рішення для корпоративних маркетингових команд, які прагнуть покращити свою стратегію виходу на ринок і оптимізувати процес створення контенту. За допомогою Copy.ai команди можуть швидко створити цільову рекламну копію, яка безпосередньо стосується проблемних моментів і потреб ко...
D-ID
d-id.com
D-ID — це зв’язок інновацій у генеративному ландшафті штучного інтелекту, який перетворює нерухомі фотографії на динамічні відеорозповіді штучного інтелекту та інтерактивний досвід за участю цифрових людей. Його надійний API є унікальним завдяки своїй здатності генерувати відео в реальному часі, яке...
HeyGen
heygen.com
Професійні відео зі штучним інтелектом можна створювати, просто вводячи текст, клацаючи, перетягуючи, і все! Завдяки неперевершеному досвіду налаштування та персоналізації понад 100 реалістичних аватарів штучного інтелекту HeyGen можуть стати вашим привабливим представником, який розмовлятиме понад...
SEMrush
semrush.com
Semrush — це провідна платформа SaaS для управління видимістю в Інтернеті, яка дозволяє компаніям у всьому світі проводити оптимізацію пошукових систем, оплату за клік, контент, соціальні медіа та конкурентоспроможні дослідницькі кампанії та отримувати вимірні результати від онлайн-маркетингу. Semru...
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI — це LLM для кодування, розроблений, щоб змінити спосіб створення програмного забезпечення. Створюючи BLACKBOX.AI, наша мета полягає в тому, щоб: Прискорення темпів інновацій у компаніях, дозволяючи інженерам у 10 разів швидше створювати та випускати продукти Прискорити зростання кільк...
Spike
spikenow.com
Spike вирішує хаос спілкування між командами та окремими людьми, об’єднуючи електронну пошту, командний чат, документи для спільної роботи та зустрічі в одній стрічці. Spike для особистого користування. Отримайте кращий досвід електронної пошти за допомогою розмовної електронної програми Spike, яка ...
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics — медіа-технологічний стартап, який розробляє інструмент штучного інтелекту, який дозволить незалежним кінематографістам створювати відеофільми на рівні блокбастерів за незначну частину бюджету.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
MetaVoice
themetavoice.xyz
ШІ-зміна голосу в реальному часі для Метавсесвіту. Говоріть упевнено та нехай ваші емоції просвітлюються за допомогою унікальних ультрареалістичних модифікаторів людського голосу.
Paperpal
paperpal.com
Paperpal — це комплексний помічник з академічного письма зі штучним інтелектом, який забезпечує генеративну підтримку штучного інтелекту, мовні пропозиції в реальному часі та перевірки на плагіат, щоб допомогти вам писати краще, швидше з вищими шансами на успіх. Створений для академічного письма та ...
GPTZero
gptzero.me
GPTZero — це провідний детектор штучного інтелекту для перевірки того, чи був документ написаний великою мовною моделлю, такою як ChatGPT. GPTZero виявляє ШІ на рівні речень, абзаців і документів. Модель GPTZero була навчена на великому, різноманітному корпусі тексту, написаного людиною та створеног...
Smodin
smodin.io
Smodin — це помічник із написання на основі штучного інтелекту, який надає різноманітні інструменти для допомоги в усіх аспектах написання та дослідження. Він пропонує перевірку на плагіат, цитування, граматичні виправлення, переклади, створення тексту тощо. Smodin використовує вдосконалені моделі ...
Krater AI
krater.ai
Krater.ai — це ваша універсальна платформа для додатків зі штучним інтелектом. Krater.ai дозволяє легко створювати вміст і копіювати його за лічені секунди, використовуючи потужність ШІ. Виведіть свої підприємства на новий рівень із Krater AI. Наша універсальна програма SuperApp розкриває потужніст...
Speakatoo
speakatoo.com
Speakatoo є одним із найбільш надійних і провідних інструментів перетворення тексту в мову на основі штучного інтелекту, спеціально розроблених і розроблених з урахуванням поточних викликів ринку, щоб подолати вартість існуючих рішень. Незалежно від того, чи є ви тренером, ютубером, фрілансером чи к...
Odio.ai
odio.ai
Odio.ai — це інноваційний інструмент, який використовує штучний інтелект для легкого перетворення будь-якого тексту на аудіо з ультрареалістичними голосами. Це дозволяє за кілька кліків транскрибувати текст в аудіофайл, а також створювати захоплюючі подкасти та аудіокниги для вашої аудиторії! У вас ...
Chatbase
chatbase.co
Спеціальний ChatGPT для ваших даних. Просто завантажте свої документи або додайте посилання на свій веб-сайт і отримайте для своїх даних чат-бота, схожого на ChatGPT. Потім додайте його як віджет на свій веб-сайт або спілкуйтеся з ним через API.
Autocode
autocode.com
Сповіщення про нових користувачів. Сповіщення про покупки. Планові роботи. Боти спільноти. SQL запити. Внутрішня оснастка. Створюйте все, що завгодно, за допомогою JavaScript і API.
GoCharlie.AI
gocharlie.ai
GoCharlie — це інструмент на базі штучного інтелекту, розроблений для полегшення створення контенту для брендів, спрямованого на залучення нового трафіку та збільшення прибутку. Запатентований помічник AI Charlie автоматизує створення контенту для різних платформ. Пропозиція контенту широка, включа...
Flux AI Image Generator
fluxaiimagegenerator.com
FLUX AI Image Generator — це найсучасніша модель генерації тексту в зображення, розроблена Black Forest Labs. Він створює високоякісні зображення на основі текстових підказок, використовуючи передові методи штучного інтелекту для створення реалістичних і художніх зображень.
Cognosys
cognosys.ai
Cognosys — новий потужний веб-агент штучного інтелекту, створений для революції в продуктивності та спрощення складних завдань. Він використовує найсучаснішу технологію штучного інтелекту, щоб покращити повсякденне життя. Основні характеристики та переваги * Веб-платформа: доступ до Cognosys з будь...
Texta
texta.ai
Texta.ai — це генератор статей зі штучним інтелектом, який стверджує, що допомагає творцям контенту швидко писати статті в блогах за допомогою технології природної мови та найсучасніших алгоритмів. Він пропонує 7-денну безкоштовну пробну версію для тестування функцій програмного забезпечення, включа...
Outplay
outplayhq.com
Outplay — це єдина платформа для залучення продажів, яка потрібна кожній зростаючій команді продажів. Це допомагає представникам шукати, залучати, відстежувати та продавати з одного місця без необхідності жонглювати кількома інструментами та оплачувати численні рахунки. Outplay пропонує потужне та п...
Flux Image Generator
fluximagegenerator.net
Flux Image Generator — це найсучасніша модель генерації тексту в зображення, розроблена Black Forest Labs. Він створює високоякісні зображення на основі текстових підказок, використовуючи передові методи штучного інтелекту для створення реалістичних і художніх зображень.
Writely
writelyai.com
Writely AI — це інноваційна платформа для письма, яка створює статті, оповідання, електронні листи та відеозвіти за лічені секунди. Його моделі глибокого навчання, навчені величезній кількості тексту, імітують людське письмо, створюючи результати з мінімальним плагіатом. Завдяки таким функціям, як з...