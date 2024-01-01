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Програмне забезпечення Generative AI - Найпопулярніші застосунки - Швейцарія
Generative AI Software відноситься до категорії програмних додатків, які використовують генеративні алгоритми штучного інтелекту для автономного створення вмісту. Ці алгоритми зазвичай базуються на методах глибокого навчання, зокрема на генеративних змагальних мережах (GAN) або варіаційних автокодерах (VAE). Програмне забезпечення Generative AI можна використовувати для створення різних типів вмісту, включаючи, але не обмежуючись: * Зображення: створення реалістичних або абстрактних зображень, фотореалістичних облич, пейзажів тощо. * Відео: створення відеорядів, анімації та візуальних ефектів. * Текст: генерація тексту природною мовою, включаючи статті, оповідання, вірші та фрагменти коду. * Музика: створення музичних треків, мелодій і навіть цілих композицій. * Дизайн: Створення дизайнів продуктів, логотипів, інтерфейсів користувача та архітектурних макетів. Ці програмні інструменти є цінними для художників, дизайнерів, розробників та інших професіоналів, які прагнуть оптимізувати свої творчі процеси, досліджувати нові ідеї або розширювати наявні робочі процеси. Програмне забезпечення Generative AI часто дозволяє користувачам контролювати різні параметри або вхідні обмеження, щоб керувати процесом генерації та досягати бажаних результатів.
Запит на новий застосунок
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT — це безкоштовна система ШІ. Використовуйте його для захоплюючих розмов, отримання інформації, автоматизації завдань і спостерігайте за майбутнім штучного інтелекту – все в одному місці.
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini надає вам прямий доступ до найкращої сімейства моделей ШІ Google, щоб ви могли: - Отримайте допомогу з написанням, мозковим штурмом, навчанням тощо - Узагальнюйте та швидко знаходьте інформацію з Gmail або Google Drive - Створення зображень на льоту - Використовуйте текст, голос, фотографії ...
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI — це дослідницька та розмовна пошукова система на основі штучного інтелекту, яка відповідає на запити за допомогою інтелектуального тексту природною мовою. Запущений у 2022 році Perplexity генерує відповіді, використовуючи джерела з Інтернету, і цитує посилання в текстовій відповіді.
Claude
claude.ai
Claude — це помічник нового покоління зі штучним інтелектом для ваших завдань, незалежно від масштабу.
Rytr
rytr.me
Rytr — це платформа, що надає рішення для написання за допомогою штучного інтелекту, призначені для різноманітних потреб у створенні контенту. Інструмент допомагає як окремим копірайтерам, так і компаніям, допомагаючи їм ефективніше створювати оригінальний високоякісний вміст. Він пропонує низку ва...
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Ваш повсякденний супутник ШІ. Microsoft Copilot використовує потужність штучного інтелекту для підвищення продуктивності, розкриття креативності та допомагає вам краще розуміти інформацію за допомогою простого чату.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — це американська платформа автоматизації маркетингу та служба електронного маркетингу. Платформа є комерційною назвою її оператора, Rocket Science Group, американської компанії, заснованої в 2001 році Беном Честнатом і Марком Армстронгом, а Ден Курзіус приєднався пізніше. «Mailchimp, назв...
QuillBot
quillbot.com
QuillBot — це платформа для написання на основі ШІ, яка допомагає понад 35 мільйонам активних користувачів щомісяця в 150 країнах. Завдяки своїм інноваційним продуктам «людина в циклі» QuillBot прагне зробити написання безболісним, зберігаючи унікальну точку зору та голос користувача.
TypingMind
typingmind.com
Typing Mind — це інтерфейс інтерфейсу чату, який дозволяє вам використовувати чати ШІ з усіх популярних моделей ШІ за допомогою ключа API (ChatGPT, Claude, Azure OpenAI, Gemini тощо). Використовуючи ключ API з інтерфейсом інтерфейсу чату, як-от Typing Mind, ви отримуєте такі переваги: * Ви платите ...
Leonardo.AI
leonardo.ai
Створюйте ресурси високої якості для своїх творчих проектів за допомогою ШІ-швидкості та узгодженості стилю.
Jenni AI
jenni.ai
Jenni — це помічник зі штучним інтелектом, розроблений, щоб допомогти вам писати швидше й точніше. Його функції включають автозаповнення AI, результати без плагіату, цитування в тексті та можливості перефразування. Це може допомогти вам писати такий вміст, як блоги, есе, електронні листи, особисті ...
Grammarly
grammarly.com
Grammarly є провідною у світі компанією, що надає допомогу в написанні AI, якій щодня довіряють понад 30 мільйонів людей і 70 000 професійних команд. Від миттєвого створення першої чернетки до вдосконалення кожного повідомлення, Grammarly допомагає людям із 96% зі списку Fortune 500 донести свою точ...
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs — це компанія, що досліджує та розгортає AI Audio. Наша дослідницька група розробляє аудіомоделі штучного інтелекту, які створюють реалістичні, універсальні та контекстно-зрозумілі мовні та звукові ефекти. Наша команда продуктів робить ці моделі доступними для звичайних користувачів, про...
Runway
runwayml.com
Runway — це дослідницька компанія прикладного штучного інтелекту, яка формує наступну еру мистецтва, розваг і людської творчості. Усе, що потрібно для швидкого редагування відео. Чарівні інструменти ШІ, співпраця в реальному часі, точне редагування тощо. Ваш набір для створення відео наступного пок...
Hugging Face
huggingface.co
Спільнота ШІ будує майбутнє. Створюйте, навчайте та розгортайте сучасні моделі на базі еталонного відкритого коду в машинному навчанні.
Antidote
antidote.info
Усі інструменти, необхідні для покращення вашого письма. Antidote — це універсальна платформа з кількома ресурсами, яка обов’язково стане в нагоді кожному, хто пише англійською чи французькою. Antidote поєднує в собі коректор граматики з багатими словниками та мовними довідниками, усе з прямою інте...
Fotor
fotor.com
Генератор зображень штучного інтелекту Fotor — це онлайн-інструмент, призначений для створення зображень із текстових підказок. Це дозволяє користувачам майже миттєво візуалізувати ідеї, створюючи мистецтво та зображення, згенеровані ШІ, на основі вхідних даних. Окрім функції генерації зображень за...
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Програма графічного дизайну, яка допоможе вам створювати професійні дописи в соціальних мережах, запрошення, цифрові листівки, графіку тощо. Почніть зі своєї ідеї та створіть для себе щось унікальне.
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai — ідеальне рішення для корпоративних маркетингових команд, які прагнуть покращити свою стратегію виходу на ринок і оптимізувати процес створення контенту. За допомогою Copy.ai команди можуть швидко створити цільову рекламну копію, яка безпосередньо стосується проблемних моментів і потреб ко...
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) є дочірньою компанією Amazon, яка надає платформи хмарних обчислень на вимогу та API для окремих осіб, компаній і урядів на основі розрахункової оплати за використання. Ці веб-сервіси хмарних обчислень надають різноманітну базову абстрактну технічну інфраструктуру та блоки ...
Midjourney
midjourney.com
Midjourney — це програма та служба генеративного штучного інтелекту, створена та розміщена незалежною дослідницькою лабораторією Midjourney, Inc. у Сан-Франциско. Midjourney генерує зображення з описів природною мовою, які називаються підказками, подібно до DALL-E OpenAI та Stable Diffusion від Stab...
Rephrase.ai
rephrase.ai
Перетворення тексту у відео завдяки генеративному штучному інтелекту та вам. Rephrase Studio — це платформа для створення тексту у відео, яка усуває складність створення відео, дозволяючи створювати відео професійного вигляду з цифровим аватаром за лічені хвилини.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), запропонована Google, — це набір хмарних обчислювальних служб, які працюють на тій самій інфраструктурі, яку Google використовує внутрішньо для своїх продуктів для кінцевих користувачів, таких як Пошук Google, Gmail, сховище файлів і YouTube. Окрім набору інструментів ке...
VEED
veed.io
VEED — це універсальна платформа для компаній, які хочуть масштабувати виробництво відео. Клієнти з понад 200 країн у сфері маркетингу, продажів, L&D і соціальних медіа створюють відео у 30 разів швидше, ніж будь-коли раніше. VEED дає владу вашій команді, щоб: * Записуйте якісний вміст * Легко реда...
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy — це ваш помічник у цифровому дослідженні, який читає за вас статті та дає вам основні моменти! Scholarcy перетворює ваші документи на доступні для пошуку та загальні бібліотеки карток із підсумками, доступні на будь-якому пристрої, із спільним створенням нотаток і анотаціями. Створюйте п...
Frase
frase.io
Frase — це інструмент для написання AI та SEO, який може допомогти з різноманітними завданнями, пов’язаними зі створенням контенту. Він безкоштовний для використання та не вимагає жодних знань програмування. Інструменти для написання штучного інтелекту включають генератор вмісту штучного інтелекту,...
WriterZen
writerzen.net
WriterZen — це програмне забезпечення для роботи з SEO-контентом, яке спрощує весь процес від дослідження ключових слів до написання контенту. Він розроблений для користувачів будь-якого рівня SEO. Інструмент включає різноманітні функції, такі як інструмент виявлення тем для пошуку цікавих ідей вмі...
ChibiAI
chibi.ai
Нарешті. Інструмент для написання штучного інтелекту фактично зосереджений на написанні. Думайте про Чібі як про свого творчого партнера. Він завершує ваші думки, дає вам нові ідеї та підштовхує вас, коли настає блокування письменника.
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI — це безкоштовний онлайн-інструмент для створення зображень на основі штучного інтелекту. Він спрямований на задоволення різноманітних творчих потреб, зокрема створення мистецтва, публікацій у соціальних мережах, презентацій, плакатів, відео, логотипів тощо. Він надає зручний для нова...
Paperpal
paperpal.com
Paperpal — це комплексний помічник з академічного письма зі штучним інтелектом, який забезпечує генеративну підтримку штучного інтелекту, мовні пропозиції в реальному часі та перевірки на плагіат, щоб допомогти вам писати краще, швидше з вищими шансами на успіх. Створений для академічного письма та ...
Bramework
bramework.com
Bramework — це помічник із штучного інтелекту, створений для того, щоб допомогти блогерам, фрілансерам і агентствам заощадити години часу на написання блогів. З Bramework ви можете: * Подолати письменницький блок * Виконайте дослідження ключових слів * Напишіть назви блогів * Створюйте план блогу т...
Wordtune
wordtune.com
Wordtune — це платформа Generative AI для продуктивної роботи. Використовуючи надійний GenAI, професіонали з усіх галузей можуть розвивати свою кар’єру та виділятися на роботі. Незалежно від того, пишете ви електронні листи, створюєте документи чи надсилаєте миттєві повідомлення колегам чи клієнтам,...
Intercom
intercom.com
Intercom — це єдине комплексне рішення для обслуговування клієнтів, яке забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами за допомогою автоматизації та підтримки персоналом, забезпечуючи підвищену задоволеність клієнтів при зниженні витрат. Ми будуємо майбутнє, у якому більшість розмов із клієнтами успі...
TextCortex
textcortex.com
TextCortex поєднує вдосконалені алгоритми NLG із перевіреними маркетинговими методами, щоб створити найкраще програмне забезпечення для копірайтингу зі штучним інтелектом. Наші алгоритми штучного інтелекту, навчені мільярдам рядків тексту, допомагають маркетологам, підприємцям електронної комерції ...
nichesss
nichesss.com
nichesss — це генератор контенту та генератор ідей на основі штучного інтелекту, який має на меті допомогти підприємцям, маркетологам, блогерам і агентствам створювати висококонверсійні маркетингові копії та контент. Завдяки понад 150 інструментам штучного інтелекту nichesss може генерувати публіка...
Jasper
jasper.ai
Джаспер: ШІ для бізнесу від бренду створює контент скрізь, де б ви не були в Інтернеті, завжди голосом вашого бренду. Джаспер — ваш креативний помічник зі штучним інтелектом, який може вчитися та писати унікальним тоном вашого бренду. Незалежно від того, чи говорите ви сміливо, нахабно, офіційно чи...
NovelAI
novelai.net
NovelAI — це інструмент на основі штучного інтелекту, призначений для допомоги у створенні письмового вмісту. Незалежно від того, чи пишете ви роман, генеруєте ігрові наративи чи просто граєтеся з оповіданням, NovelAI пропонує унікальне поєднання творчості та технологій, щоб допомогти втілити ваші і...
Writesonic
writesonic.com
Writesonic революціонізує ландшафт створення контенту та взаємодії з клієнтами, слугуючи вашим надійним супутником у створенні захоплюючого контенту та розробці потужних чат-ботів зі штучним інтелектом. Наша платформа поєднує потужність штучного інтелекту та креативність, щоб надати повний набір інс...
AKOOL
content.akool.com
AKOOL — це революційна платформа Generative AI для персоналізованого візуального маркетингу та реклами. За допомогою AKOOL маркетологи та інноватори можуть створювати індивідуальні, захоплюючі враження, які залучають людей до бренду таким чином, щоб перетворювати їх на лояльних клієнтів.
FakeYou
fakeyou.com
FakeYou — це платформа на базі штучного інтелекту, яка дозволяє користувачам перетворювати текст на мову або запис голосу на інший голос за допомогою технології deepfake. Сервіс пропонує перетворення тексту в мовлення, перетворення голосу в голос і синхронізацію відео. FakeYou використовує вдоскона...
GravityWrite
gravitywrite.com
GravityWrite — це інноваційний інструмент для створення контенту, який використовує можливості штучного інтелекту, щоб допомогти користувачам створювати високоякісний письмовий контент. Завдяки вдосконаленим алгоритмам, настроюваним параметрам і зручному інтерфейсу GravityWrite прагне спростити проц...
Resemble.ai
resemble.ai
Resemble AI створює власні голоси штучного інтелекту за допомогою власних моделей глибокого навчання, які створюють високоякісний аудіовміст, створений штучним інтелектом, за допомогою синтезу тексту в мовлення та синтезу мовлення. Resemble Localize, наш багатомовний інструмент локалізації, перекла...
Dream Up (Deviant Art)
dreamup.com
DeviantArt DreamUp — це генератор штучного інтелекту, який дозволяє користувачам безпечно та чесно створювати мистецтво, створене штучним інтелектом. Інструмент дозволяє творцям контролювати, як використовується їхнє мистецтво, чи слід навчати моделі та набори даних штучного інтелекту на основі їхнь...
Elai.io
elai.io
Elai.io — це універсальна платформа створення відео зі штучним інтелектом для корпоративного навчання. Elai, якому довіряють понад 2000 клієнтів, у тому числі такі провідні компанії, як Fujitsu, Beiersdorf, Generali та інші, дозволяє створювати інтерактивний відеоконтент, який розповідають цифрові д...
Hippo Video
hippovideo.io
Hippo Video — це інтерактивна відеоплатформа CX, яка допомагає вам легко, швидше та в масштабі створювати й ділитися (контекстуально) персоналізованими відео, що сприяє більшій залученості (відкриття електронних листів, бронювання зустрічей і можливості). З моменту свого запуску Hippo Video залучило...
WriterX
writerx.co
WriterX — це інструмент для письма на основі штучного інтелекту, призначений для вирішення широкого спектру письмових завдань. Він спрямований на спрощення процесу створення вмісту для користувачів усіх рівнів, від початківців до досвідчених авторів. Інструмент пропонує низку функцій, включаючи авт...
Idyllic
idyllic.app
Idyllic — це генеративна платформа штучного інтелекту, яка перетворює ваші текстові описи на високоякісні зображення, використовуючи вдосконалені алгоритми штучного інтелекту, щоб втілити ваші творчі бачення в життя.
Replit
replit.com
Repl.it — це стартап із Сан-Франциско та онлайн-IDE (інтегроване середовище розробки). Його назва походить від абревіатури REPL, що означає «цикл читання–оцінки–друку». Сервіс створили йорданський програміст Амджад Масад і йорданський дизайнер Хая Одех у 2016 році. Repl.it дозволяє користувачам писа...
Speechify
speechify.com
Speechify – це програма для перетворення тексту в мовлення, яка полегшує доступ до інформації. Понад 20 мільйонів людей користуються нашим розширенням Google Chrome, веб-програмою, програмою для iOS і Android. наша місія полягає в тому, щоб читання ніколи не було перешкодою для навчання. Наші дивов...
Murf AI
murf.ai
За допомогою штучного інтелекту Murf AI працює над спрощенням голосового аудіо та робить високоякісне озвучення доступним для всіх. Murf допомагає користувачам створювати реалістичні озвучення за лічені хвилини, не потребуючи жодного обладнання для запису. * Murf.ai — це інструмент, який перетворює...
ClipDrop
clipdrop.co
Створюйте професійні візуальні ефекти без фотостудії
ProWritingAid
prowritingaid.com
Ваш особистий тренер з письма. Засіб перевірки граматики, редактор стилів і наставник в одному пакеті. Найкраще письмо залежить не лише від правильної граматики. Вам потрібен інструмент редагування, який також висвітлює проблеми стилю та порівнює ваші твори з найкращими письменниками у вашому жанрі.
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI — це LLM для кодування, розроблений, щоб змінити спосіб створення програмного забезпечення. Створюючи BLACKBOX.AI, наша мета полягає в тому, щоб: Прискорення темпів інновацій у компаніях, дозволяючи інженерам у 10 разів швидше створювати та випускати продукти Прискорити зростання кільк...
Descript
descript.com
Descript — це новий вид відеоредактора, який такий же простий, як документ. Функції Descript на базі ШІ та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс підживлюють канали YouTube і TikTok, найпопулярніші подкасти та компанії, які використовують відео для маркетингу, продажів, внутрішнього навчання та співпраці. ...
Undetectable AI
undetectable.ai
Undetectable.ai – найкраще рішення для тих, хто хоче використовувати текст, згенерований ШІ, без ризику бути позначеним як штучний детекторами ШІ, такими як GPTzero. Завдяки Undetectable.ai ви можете бути впевнені, що кожен детектор штучного інтелекту на ринку сприйме ваш текст як людський. Викорис...
HyperWrite
hyperwriteai.com
HyperWrite — це помічник із написання на основі штучного інтелекту, який може допомогти вам писати в 10 разів швидше та подолати блокування автора. Використовуйте HyperWrite, щоб створювати кращі публікації в блогах, електронні листи, копіювати тощо. Спробуйте наш редактор документів і інтелектуал...
Rask.ai
rask.ai
Зустрічайте Rask AI – універсальний інструмент локалізації, який дозволяє творцям вмісту та компаніям швидко й ефективно перекладати свої відео понад 130 мовами. Завдяки технологіям «Text-to-Voice» і «Voice Cloning» вони можуть додати до відео закадровий голос професійної якості без необхідності зап...
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite — це помічник з написання на основі штучного інтелекту, який може допомогти письменникам опанувати мистецтво оповідання і пришвидшити їхній творчий процес написання. Один із найкращих генераторів історій зі штучним інтелектом, інструмент не тільки виправляє граматичні та орфографічні помил...
Narakeet
narakeet.com
Легко створюйте озвучення за допомогою реалістичного синтезу мовлення. Не витрачайте час на запис голосу, виправлення помилок і синхронізацію зображення зі звуком. Просто введіть або завантажте свій сценарій, виберіть один із наших понад 500 голосів і отримайте аудіо чи відео професійного звучання...