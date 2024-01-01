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Програмне забезпечення Generative AI - Найпопулярніші застосунки - Канада
Generative AI Software відноситься до категорії програмних додатків, які використовують генеративні алгоритми штучного інтелекту для автономного створення вмісту. Ці алгоритми зазвичай базуються на методах глибокого навчання, зокрема на генеративних змагальних мережах (GAN) або варіаційних автокодерах (VAE). Програмне забезпечення Generative AI можна використовувати для створення різних типів вмісту, включаючи, але не обмежуючись: * Зображення: створення реалістичних або абстрактних зображень, фотореалістичних облич, пейзажів тощо. * Відео: створення відеорядів, анімації та візуальних ефектів. * Текст: генерація тексту природною мовою, включаючи статті, оповідання, вірші та фрагменти коду. * Музика: створення музичних треків, мелодій і навіть цілих композицій. * Дизайн: Створення дизайнів продуктів, логотипів, інтерфейсів користувача та архітектурних макетів. Ці програмні інструменти є цінними для художників, дизайнерів, розробників та інших професіоналів, які прагнуть оптимізувати свої творчі процеси, досліджувати нові ідеї або розширювати наявні робочі процеси. Програмне забезпечення Generative AI часто дозволяє користувачам контролювати різні параметри або вхідні обмеження, щоб керувати процесом генерації та досягати бажаних результатів.
Запит на новий застосунок
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT — це безкоштовна система ШІ. Використовуйте його для захоплюючих розмов, отримання інформації, автоматизації завдань і спостерігайте за майбутнім штучного інтелекту – все в одному місці.
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI — це дослідницька та розмовна пошукова система на основі штучного інтелекту, яка відповідає на запити за допомогою інтелектуального тексту природною мовою. Запущений у 2022 році Perplexity генерує відповіді, використовуючи джерела з Інтернету, і цитує посилання в текстовій відповіді.
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini надає вам прямий доступ до найкращої сімейства моделей ШІ Google, щоб ви могли: - Отримайте допомогу з написанням, мозковим штурмом, навчанням тощо - Узагальнюйте та швидко знаходьте інформацію з Gmail або Google Drive - Створення зображень на льоту - Використовуйте текст, голос, фотографії ...
Grammarly
grammarly.com
Grammarly є провідною у світі компанією, що надає допомогу в написанні AI, якій щодня довіряють понад 30 мільйонів людей і 70 000 професійних команд. Від миттєвого створення першої чернетки до вдосконалення кожного повідомлення, Grammarly допомагає людям із 96% зі списку Fortune 500 донести свою точ...
Claude
claude.ai
Claude — це помічник нового покоління зі штучним інтелектом для ваших завдань, незалежно від масштабу.
QuillBot
quillbot.com
QuillBot — це платформа для написання на основі ШІ, яка допомагає понад 35 мільйонам активних користувачів щомісяця в 150 країнах. Завдяки своїм інноваційним продуктам «людина в циклі» QuillBot прагне зробити написання безболісним, зберігаючи унікальну точку зору та голос користувача.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Ваш повсякденний супутник ШІ. Microsoft Copilot використовує потужність штучного інтелекту для підвищення продуктивності, розкриття креативності та допомагає вам краще розуміти інформацію за допомогою простого чату.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Програма графічного дизайну, яка допоможе вам створювати професійні дописи в соціальних мережах, запрошення, цифрові листівки, графіку тощо. Почніть зі своєї ідеї та створіть для себе щось унікальне.
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI — це безкоштовний онлайн-інструмент для створення зображень на основі штучного інтелекту. Він спрямований на задоволення різноманітних творчих потреб, зокрема створення мистецтва, публікацій у соціальних мережах, презентацій, плакатів, відео, логотипів тощо. Він надає зручний для нова...
Intercom
intercom.com
Intercom — це єдине комплексне рішення для обслуговування клієнтів, яке забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами за допомогою автоматизації та підтримки персоналом, забезпечуючи підвищену задоволеність клієнтів при зниженні витрат. Ми будуємо майбутнє, у якому більшість розмов із клієнтами успі...
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) є дочірньою компанією Amazon, яка надає платформи хмарних обчислень на вимогу та API для окремих осіб, компаній і урядів на основі розрахункової оплати за використання. Ці веб-сервіси хмарних обчислень надають різноманітну базову абстрактну технічну інфраструктуру та блоки ...
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), запропонована Google, — це набір хмарних обчислювальних служб, які працюють на тій самій інфраструктурі, яку Google використовує внутрішньо для своїх продуктів для кінцевих користувачів, таких як Пошук Google, Gmail, сховище файлів і YouTube. Окрім набору інструментів ке...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — це американська платформа автоматизації маркетингу та служба електронного маркетингу. Платформа є комерційною назвою її оператора, Rocket Science Group, американської компанії, заснованої в 2001 році Беном Честнатом і Марком Армстронгом, а Ден Курзіус приєднався пізніше. «Mailchimp, назв...
Leonardo.AI
leonardo.ai
Створюйте ресурси високої якості для своїх творчих проектів за допомогою ШІ-швидкості та узгодженості стилю.
AI Writer
ai-writer.com
Створюйте точний, релевантний і якісний контент за 2 хвилини. AI-Writer — це найточніша платформа для створення контенту, яка використовує найсучасніші моделі написання штучного інтелекту для створення статей із лише заголовка.
Jenni AI
jenni.ai
Jenni — це помічник зі штучним інтелектом, розроблений, щоб допомогти вам писати швидше й точніше. Його функції включають автозаповнення AI, результати без плагіату, цитування в тексті та можливості перефразування. Це може допомогти вам писати такий вміст, як блоги, есе, електронні листи, особисті ...
DeepBrain AI
deepbrain.io
Інструмент DeepBrain AI пропонує різноманітний вибір привабливих аватарів AI для бізнесу на вибір. Цей інструмент оснащений різними етнічними приналежностями, віками та стилями, щоб ідеально відповідати будь-яким потребам бізнесу. AI Studios також пропонує ці аватари понад 80 мовами, що робить їх г...
NovelAI
novelai.net
NovelAI — це інструмент на основі штучного інтелекту, призначений для допомоги у створенні письмового вмісту. Незалежно від того, чи пишете ви роман, генеруєте ігрові наративи чи просто граєтеся з оповіданням, NovelAI пропонує унікальне поєднання творчості та технологій, щоб допомогти втілити ваші і...
Build AI
buildai.space
Створюйте власні веб-програми на основі штучного інтелекту, адаптовані до вашого бізнесу. Технічні навички не потрібні. Створюйте інтерфейси ШІ за лічені хвилини. Просто опишіть свою програму, а все інше зробить наша платформа. Кодування не потрібно!
Undetectable AI
undetectable.ai
Undetectable.ai – найкраще рішення для тих, хто хоче використовувати текст, згенерований ШІ, без ризику бути позначеним як штучний детекторами ШІ, такими як GPTzero. Завдяки Undetectable.ai ви можете бути впевнені, що кожен детектор штучного інтелекту на ринку сприйме ваш текст як людський. Викорис...
Rytr
rytr.me
Rytr — це платформа, що надає рішення для написання за допомогою штучного інтелекту, призначені для різноманітних потреб у створенні контенту. Інструмент допомагає як окремим копірайтерам, так і компаніям, допомагаючи їм ефективніше створювати оригінальний високоякісний вміст. Він пропонує низку ва...
Replit
replit.com
Repl.it — це стартап із Сан-Франциско та онлайн-IDE (інтегроване середовище розробки). Його назва походить від абревіатури REPL, що означає «цикл читання–оцінки–друку». Сервіс створили йорданський програміст Амджад Масад і йорданський дизайнер Хая Одех у 2016 році. Repl.it дозволяє користувачам писа...
MetaVoice
themetavoice.xyz
ШІ-зміна голосу в реальному часі для Метавсесвіту. Говоріть упевнено та нехай ваші емоції просвітлюються за допомогою унікальних ультрареалістичних модифікаторів людського голосу.
TextCortex
textcortex.com
TextCortex поєднує вдосконалені алгоритми NLG із перевіреними маркетинговими методами, щоб створити найкраще програмне забезпечення для копірайтингу зі штучним інтелектом. Наші алгоритми штучного інтелекту, навчені мільярдам рядків тексту, допомагають маркетологам, підприємцям електронної комерції ...
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai — ідеальне рішення для корпоративних маркетингових команд, які прагнуть покращити свою стратегію виходу на ринок і оптимізувати процес створення контенту. За допомогою Copy.ai команди можуть швидко створити цільову рекламну копію, яка безпосередньо стосується проблемних моментів і потреб ко...
Headline Studio
coschedule.com
Створюйте привабливі заголовки для кожного типу вмісту, який ви створюєте. Отримуйте відгуки, спеціально розроблені відповідно до найкращих практик для різних платформ, із пропозиціями на основі балансу слів, кількості слів, балансу символів тощо. * Створюйте десятки ідей заголовків за лічені секун...
Murf AI
murf.ai
За допомогою штучного інтелекту Murf AI працює над спрощенням голосового аудіо та робить високоякісне озвучення доступним для всіх. Murf допомагає користувачам створювати реалістичні озвучення за лічені хвилини, не потребуючи жодного обладнання для запису. * Murf.ai — це інструмент, який перетворює...
Wordtune
wordtune.com
Wordtune — це платформа Generative AI для продуктивної роботи. Використовуючи надійний GenAI, професіонали з усіх галузей можуть розвивати свою кар’єру та виділятися на роботі. Незалежно від того, пишете ви електронні листи, створюєте документи чи надсилаєте миттєві повідомлення колегам чи клієнтам,...
TypingMind
typingmind.com
Typing Mind — це інтерфейс інтерфейсу чату, який дозволяє вам використовувати чати ШІ з усіх популярних моделей ШІ за допомогою ключа API (ChatGPT, Claude, Azure OpenAI, Gemini тощо). Використовуючи ключ API з інтерфейсом інтерфейсу чату, як-от Typing Mind, ви отримуєте такі переваги: * Ви платите ...
Podium
podium.com
Podium — це універсальна платформа для перетворення потенційних клієнтів і комунікацій на основі штучного інтелекту, готова для інтеграції з інструментами, які ви вже використовуєте. Понад 100 000 компаній використовують Podium, щоб виділитися серед конкурентів. * Podium — це інструмент комунікації...
SEMrush
semrush.com
Semrush — це провідна платформа SaaS для управління видимістю в Інтернеті, яка дозволяє компаніям у всьому світі проводити оптимізацію пошукових систем, оплату за клік, контент, соціальні медіа та конкурентоспроможні дослідницькі кампанії та отримувати вимірні результати від онлайн-маркетингу. Semru...
getimg.ai
getimg.ai
Усе, що потрібно для створення зображень за допомогою ШІ. Чарівні художні інструменти AI. Створюйте оригінальні зображення, змінюйте існуючі, розширюйте зображення за межі початкових меж тощо.
GetGenie Ai
getgenie.ai
Створюйте довгий вміст, короткі копії та все, що між ними, за допомогою потужності GetGenie AI — вашого персонального контенту та помічника з оптимізації пошукових систем. Проаналізуйте ключові слова, запитання на форумі та своїх конкурентів, щоб почати керувати результатами пошуку — використовуючи ...
Fotor
fotor.com
Генератор зображень штучного інтелекту Fotor — це онлайн-інструмент, призначений для створення зображень із текстових підказок. Це дозволяє користувачам майже миттєво візуалізувати ідеї, створюючи мистецтво та зображення, згенеровані ШІ, на основі вхідних даних. Окрім функції генерації зображень за...
Frase
frase.io
Frase — це інструмент для написання AI та SEO, який може допомогти з різноманітними завданнями, пов’язаними зі створенням контенту. Він безкоштовний для використання та не вимагає жодних знань програмування. Інструменти для написання штучного інтелекту включають генератор вмісту штучного інтелекту,...
Synthesia
synthesia.io
Synthesia — рейтингована платформа для створення відео зі штучним інтелектом. Тисячі компаній використовують його для створення відео 120 мовами, заощаджуючи до 80% свого часу та бюджету. Довіряють Accenture, BBC, Google, Amazon тощо. Створюйте відео ШІ, просто вводячи текст. Простий у використанні...
VEED
veed.io
VEED — це універсальна платформа для компаній, які хочуть масштабувати виробництво відео. Клієнти з понад 200 країн у сфері маркетингу, продажів, L&D і соціальних медіа створюють відео у 30 разів швидше, ніж будь-коли раніше. VEED дає владу вашій команді, щоб: * Записуйте якісний вміст * Легко реда...
Writer
writer.com
Writer — це генеративна платформа ШІ для підприємств. Writer дає змогу вашим співробітникам — продукту, операційній системі, підтримці, маркетингу, відділу кадрів тощо — максимізувати творчі здібності та 10-кратне підвищення продуктивності, змінюючи спосіб роботи. Захищена платформа Writer легко пі...
Elai.io
elai.io
Elai.io — це універсальна платформа створення відео зі штучним інтелектом для корпоративного навчання. Elai, якому довіряють понад 2000 клієнтів, у тому числі такі провідні компанії, як Fujitsu, Beiersdorf, Generali та інші, дозволяє створювати інтерактивний відеоконтент, який розповідають цифрові д...
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs — це компанія, що досліджує та розгортає AI Audio. Наша дослідницька група розробляє аудіомоделі штучного інтелекту, які створюють реалістичні, універсальні та контекстно-зрозумілі мовні та звукові ефекти. Наша команда продуктів робить ці моделі доступними для звичайних користувачів, про...
WriterZen
writerzen.net
WriterZen — це програмне забезпечення для роботи з SEO-контентом, яке спрощує весь процес від дослідження ключових слів до написання контенту. Він розроблений для користувачів будь-якого рівня SEO. Інструмент включає різноманітні функції, такі як інструмент виявлення тем для пошуку цікавих ідей вмі...
GoCharlie.AI
gocharlie.ai
GoCharlie — це інструмент на базі штучного інтелекту, розроблений для полегшення створення контенту для брендів, спрямованого на залучення нового трафіку та збільшення прибутку. Запатентований помічник AI Charlie автоматизує створення контенту для різних платформ. Пропозиція контенту широка, включа...
Build Chatbot
buildchatbot.ai
Build Chatbot — це простий у використанні конструктор чат-ботів, який дозволяє компаніям і окремим особам створювати власного чат-бота зі штучним інтелектом за лічені хвилини. Він може отримати детальну інформацію з різних типів файлів, таких як PDF, CSV, DOCX, URL-адреси та навіть аудіо та відео. ...
Synthesys
synthesys.io
Платформа Synthesys була розроблена сезонними акторами голосу та відео разом із фахівцями з лінгвістики та штучного інтелекту, які визнали потребу у створенні аудіовізуального контенту штучного інтелекту. Ми віримо, що персоналізований вміст і синтетичні носії — це майбутнє контенту. Невід’ємною час...
Artsmart.ai
artsmart.ai
Artsmart.ai — це генератор зображень штучного інтелекту, який створює приголомшливі реалістичні зображення з простих текстових і графічних підказок. Незалежно від того, чи потрібні вам зображення для маркетингових матеріалів, натхнення для дизайну чи фотографії електронної комерції, Artsmart.ai допо...
Stockimg.ai
stockimg.ai
Генерація зображень штучного інтелекту для команд - Ви можете легко створити логотип штучного інтелекту, обкладинки книг штучного інтелекту, плакати штучного інтелекту тощо - Stockimg AI
Wavel AI
wavel.ai
Wavel AI — це революційна платформа, яка взяла на себе місію змінити наше уявлення про мовні рішення у сфері цифрового контенту. Орієнтуючись на інновації та якість, Wavel AI розробив набір інструментів, призначених для розширення можливостей компаній і окремих осіб для максимального використання по...
Hypotenuse AI
hypotenuse.ai
Гіпотенуза — це платформа, яка використовує штучний інтелект для написання контенту, включаючи описи продуктів, статті в блогах і рекламні підписи. Ми беремо те, на що потрібні тижні, і перетворюємо це на дні.
WPCode
wpcode.com
Автоматизуйте свій сайт і програми WordPress. Створюйте розширену автоматизацію за лічені хвилини, яка підключається до ваших улюблених плагінів, інших сайтів WordPress і програм, що не належать до WordPress. Це і легко, і потужно!
HeyGen
heygen.com
Професійні відео зі штучним інтелектом можна створювати, просто вводячи текст, клацаючи, перетягуючи, і все! Завдяки неперевершеному досвіду налаштування та персоналізації понад 100 реалістичних аватарів штучного інтелекту HeyGen можуть стати вашим привабливим представником, який розмовлятиме понад...
Copyleaks
copyleaks.com
Copyleaks присвячений розвитку безпечного середовища, яке заохочує обмін ідеями та підвищує автентичність. Щодня найбільші компанії та навчальні заклади світу та мільйони людей довіряють ексклюзивному аналізу тексту Copyleaks за допомогою штучного інтелекту для виявлення потенційного плагіату та ств...
AI Majic
aimajic.com
Майбутнє написання відповідей на поширені запитання, генератор статей, покращення вмісту, розділи блогу, ідеї блогу та багато іншого! Дозвольте ШІ створювати вміст для блогів, статей, веб-сайтів, соціальних мереж тощо
Artblast AI
artblastai.com
ArtBlast AI — це винятковий веб-додаток на основі штучного інтелекту, який дозволяє користувачам розкрити свій творчий потенціал і втілити в життя свої художні ідеї. Завдяки зручному інтерфейсу він дозволяє користувачам, незалежно від їхнього рівня досвіду, створювати приголомшливі та унікальні твор...
Descript
descript.com
Descript — це новий вид відеоредактора, який такий же простий, як документ. Функції Descript на базі ШІ та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс підживлюють канали YouTube і TikTok, найпопулярніші подкасти та компанії, які використовують відео для маркетингу, продажів, внутрішнього навчання та співпраці. ...
Cohesive AI
cohesive.so
Попрощайтеся з труднощами з підказками ChatGPT! Cohesive поєднує блиск ШІ з вашою креативністю, дозволяючи вам легко створювати контент світового рівня. Уточнюйте, редагуйте та публікуйте легко за допомогою потужного редактора. Привітайтеся з чарівним створенням вмісту!
Autocode
autocode.com
Сповіщення про нових користувачів. Сповіщення про покупки. Планові роботи. Боти спільноти. SQL запити. Внутрішня оснастка. Створюйте все, що завгодно, за допомогою JavaScript і API.
Yepic Studio
yepic.ai
Yepic Studio — це інструмент для створення відео зі штучним інтелектом, який дозволяє користувачам створювати та перекладати відео в стилі «розмовляючої голови» за лічені хвилини, не потребуючи дорогих камер, акторів чи студій. Функція VidVoice забезпечує бездоганний синхронізований переклад на 8 м...
ContentBot
contentbot.ai
ContentBot — це найкращий інструмент для будь-якого маркетолога, який хоче швидше писати вміст за допомогою ШІ. Наш набір інструментів штучного інтелекту допоможе вам створювати значущий вміст, як-от публікації в блогах і маркетингові тексти, лише за допомогою кількох простих вводів.
Speechify
speechify.com
Speechify – це програма для перетворення тексту в мовлення, яка полегшує доступ до інформації. Понад 20 мільйонів людей користуються нашим розширенням Google Chrome, веб-програмою, програмою для iOS і Android. наша місія полягає в тому, щоб читання ніколи не було перешкодою для навчання. Наші дивов...