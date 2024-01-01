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Програмне забезпечення Generative AI - Найпопулярніші застосунки - Бразилія

Generative AI Software відноситься до категорії програмних додатків, які використовують генеративні алгоритми штучного інтелекту для автономного створення вмісту. Ці алгоритми зазвичай базуються на методах глибокого навчання, зокрема на генеративних змагальних мережах (GAN) або варіаційних автокодерах (VAE). Програмне забезпечення Generative AI можна використовувати для створення різних типів вмісту, включаючи, але не обмежуючись: * Зображення: створення реалістичних або абстрактних зображень, фотореалістичних облич, пейзажів тощо. * Відео: створення відеорядів, анімації та візуальних ефектів. * Текст: генерація тексту природною мовою, включаючи статті, оповідання, вірші та фрагменти коду. * Музика: створення музичних треків, мелодій і навіть цілих композицій. * Дизайн: Створення дизайнів продуктів, логотипів, інтерфейсів користувача та архітектурних макетів. Ці програмні інструменти є цінними для художників, дизайнерів, розробників та інших професіоналів, які прагнуть оптимізувати свої творчі процеси, досліджувати нові ідеї або розширювати наявні робочі процеси. Програмне забезпечення Generative AI часто дозволяє користувачам контролювати різні параметри або вхідні обмеження, щоб керувати процесом генерації та досягати бажаних результатів.

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ChatGPT

ChatGPT

chatgpt.com

ChatGPT — це безкоштовна система ШІ. Використовуйте його для захоплюючих розмов, отримання інформації, автоматизації завдань і спостерігайте за майбутнім штучного інтелекту – все в одному місці.

Google Gemini

Google Gemini

gemini.google.com

Gemini надає вам прямий доступ до найкращої сімейства моделей ШІ Google, щоб ви могли: - Отримайте допомогу з написанням, мозковим штурмом, навчанням тощо - Узагальнюйте та швидко знаходьте інформацію з Gmail або Google Drive - Створення зображень на льоту - Використовуйте текст, голос, фотографії ...

Perplexity AI

Perplexity AI

perplexity.ai

Perplexity AI — це дослідницька та розмовна пошукова система на основі штучного інтелекту, яка відповідає на запити за допомогою інтелектуального тексту природною мовою. Запущений у 2022 році Perplexity генерує відповіді, використовуючи джерела з Інтернету, і цитує посилання в текстовій відповіді.

Microsoft Copilot

Microsoft Copilot

copilot.microsoft.com

Ваш повсякденний супутник ШІ. Microsoft Copilot використовує потужність штучного інтелекту для підвищення продуктивності, розкриття креативності та допомагає вам краще розуміти інформацію за допомогою простого чату.

Leonardo.AI

Leonardo.AI

leonardo.ai

Створюйте ресурси високої якості для своїх творчих проектів за допомогою ШІ-швидкості та узгодженості стилю.

ElevenLabs

ElevenLabs

elevenlabs.io

ElevenLabs — це компанія, що досліджує та розгортає AI Audio. Наша дослідницька група розробляє аудіомоделі штучного інтелекту, які створюють реалістичні, універсальні та контекстно-зрозумілі мовні та звукові ефекти. Наша команда продуктів робить ці моделі доступними для звичайних користувачів, про...

Playground AI

Playground AI

playgroundai.com

Playground AI — це безкоштовний онлайн-інструмент для створення зображень на основі штучного інтелекту. Він спрямований на задоволення різноманітних творчих потреб, зокрема створення мистецтва, публікацій у соціальних мережах, презентацій, плакатів, відео, логотипів тощо. Він надає зручний для нова...

Claude

Claude

claude.ai

Claude — це помічник нового покоління зі штучним інтелектом для ваших завдань, незалежно від масштабу.

Opus Clip

Opus Clip

opus.pro

OpusClip — це генеративна платформа для редагування відео зі штучним інтелектом, яка одним клацанням легко перетворює ваші довгі відеоматеріали на готові до вірусів короткі фільми. Opus Clip створено з місією демократизації створення відеовмісту, що робить його доступним для будь-кого, хто хоче роз...

Replit

Replit

replit.com

Repl.it — це стартап із Сан-Франциско та онлайн-IDE (інтегроване середовище розробки). Його назва походить від абревіатури REPL, що означає «цикл читання–оцінки–друку». Сервіс створили йорданський програміст Амджад Масад і йорданський дизайнер Хая Одех у 2016 році. Repl.it дозволяє користувачам писа...

Hugging Face

Hugging Face

huggingface.co

Спільнота ШІ будує майбутнє. Створюйте, навчайте та розгортайте сучасні моделі на базі еталонного відкритого коду в машинному навчанні.

QuillBot

QuillBot

quillbot.com

QuillBot — це платформа для написання на основі ШІ, яка допомагає понад 35 мільйонам активних користувачів щомісяця в 150 країнах. Завдяки своїм інноваційним продуктам «людина в циклі» QuillBot прагне зробити написання безболісним, зберігаючи унікальну точку зору та голос користувача.

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Amazon Web Services (AWS) є дочірньою компанією Amazon, яка надає платформи хмарних обчислень на вимогу та API для окремих осіб, компаній і урядів на основі розрахункової оплати за використання. Ці веб-сервіси хмарних обчислень надають різноманітну базову абстрактну технічну інфраструктуру та блоки ...

Blackbox

Blackbox

blackbox.ai

BLACKBOX.AI — це LLM для кодування, розроблений, щоб змінити спосіб створення програмного забезпечення. Створюючи BLACKBOX.AI, наша мета полягає в тому, щоб: Прискорення темпів інновацій у компаніях, дозволяючи інженерам у 10 разів швидше створювати та випускати продукти Прискорити зростання кільк...

Microsoft Designer

Microsoft Designer

designer.microsoft.com

Програма графічного дизайну, яка допоможе вам створювати професійні дописи в соціальних мережах, запрошення, цифрові листівки, графіку тощо. Почніть зі своєї ідеї та створіть для себе щось унікальне.

Grammarly

Grammarly

grammarly.com

Grammarly є провідною у світі компанією, що надає допомогу в написанні AI, якій щодня довіряють понад 30 мільйонів людей і 70 000 професійних команд. Від миттєвого створення першої чернетки до вдосконалення кожного повідомлення, Grammarly допомагає людям із 96% зі списку Fortune 500 донести свою точ...

VEED

VEED

veed.io

VEED — це універсальна платформа для компаній, які хочуть масштабувати виробництво відео. Клієнти з понад 200 країн у сфері маркетингу, продажів, L&D і соціальних медіа створюють відео у 30 разів швидше, ніж будь-коли раніше. VEED дає владу вашій команді, щоб: * Записуйте якісний вміст * Легко реда...

ClipDrop

ClipDrop

clipdrop.co

Створюйте професійні візуальні ефекти без фотостудії

TextCortex

TextCortex

textcortex.com

TextCortex поєднує вдосконалені алгоритми NLG із перевіреними маркетинговими методами, щоб створити найкраще програмне забезпечення для копірайтингу зі штучним інтелектом. Наші алгоритми штучного інтелекту, навчені мільярдам рядків тексту, допомагають маркетологам, підприємцям електронної комерції ...

Writecream

Writecream

writecream.com

Writecream — це інноваційний маркетинговий інструмент на базі штучного інтелекту, який використовує вдосконалене машинне навчання для написання текстів для вас — для оголошень Google, цільових сторінок, описів продуктів, публікацій у блогах, соціальних мережах тощо. Крім того, ви можете використовув...

NeuronWriter

NeuronWriter

neuronwriter.com

NeuronWriter — це розумний помічник для тих, хто створює вміст для Інтернету. Це інструмент на базі штучного інтелекту, що означає, що він використовує штучний інтелект, щоб допомогти вам писати краще та підвищувати рейтинг у пошукових системах, таких як Google. Думайте про це як про кмітливого пос...

TTSMaker

TTSMaker

ttsmaker.com

TTSMaker — це безкоштовний інструмент синтезу мовлення, який надає послуги синтезу мовлення та підтримує кілька мов, зокрема англійську, французьку, німецьку, іспанську, арабську, китайську, японську, корейську, в’єтнамську тощо, а також різні стилі голосу. Ви можете використовувати його для читання...

Krater AI

Krater AI

krater.ai

Krater.ai — це ваша універсальна платформа для додатків зі штучним інтелектом. Krater.ai дозволяє легко створювати вміст і копіювати його за лічені секунди, використовуючи потужність ШІ. Виведіть свої підприємства на новий рівень із Krater AI. Наша універсальна програма SuperApp розкриває потужніст...

Odio.ai

Odio.ai

odio.ai

Odio.ai — це інноваційний інструмент, який використовує штучний інтелект для легкого перетворення будь-якого тексту на аудіо з ультрареалістичними голосами. Це дозволяє за кілька кліків транскрибувати текст в аудіофайл, а також створювати захоплюючі подкасти та аудіокниги для вашої аудиторії! У вас ...

ODIN

ODIN

getodin.ai

Odin AI змінює гру для підприємств, державних установ і стартапів. Ця комплексна платформа штучного інтелекту забезпечує візуальну послідовність і відповідність бренду, пропонуючи функції, які спрощують операції та підвищують продуктивність. Розкрийте силу штучного інтелекту за допомогою Odin AI – ...

Writeseed

Writeseed

writeseed.com

Writeseed — це програма для створення ШІ та альтернатива Jasper.ai Copy.ai Rytr або Writesonic. За допомогою нашого інструменту для копірайтингу зі штучним інтелектом ви можете одним клацанням миші створювати рекламні тексти, публікації в блогах або SEO-контент. Ви можете вибрати з більш ніж 70+ ша...

Copy.ai

Copy.ai

copy.ai

Copy.ai — ідеальне рішення для корпоративних маркетингових команд, які прагнуть покращити свою стратегію виходу на ринок і оптимізувати процес створення контенту. За допомогою Copy.ai команди можуть швидко створити цільову рекламну копію, яка безпосередньо стосується проблемних моментів і потреб ко...

Runway

Runway

runwayml.com

Runway — це дослідницька компанія прикладного штучного інтелекту, яка формує наступну еру мистецтва, розваг і людської творчості. Усе, що потрібно для швидкого редагування відео. Чарівні інструменти ШІ, співпраця в реальному часі, точне редагування тощо. Ваш набір для створення відео наступного пок...

Clarifai

Clarifai

clarifai.com

Clarifai — незалежна компанія зі штучного інтелекту, яка спеціалізується на комп’ютерному зорі, обробці природної мови та розпізнаванні звуку. Одна з перших платформ глибокого навчання, заснована в 2013 році, Clarifai надає платформу ШІ для неструктурованих зображень, відео, тексту та аудіоданих. Йо...

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Google Cloud Platform (GCP), запропонована Google, — це набір хмарних обчислювальних служб, які працюють на тій самій інфраструктурі, яку Google використовує внутрішньо для своїх продуктів для кінцевих користувачів, таких як Пошук Google, Gmail, сховище файлів і YouTube. Окрім набору інструментів ке...

Wonder Dynamics

Wonder Dynamics

wonderdynamics.com

Wonder Dynamics — медіа-технологічний стартап, який розробляє інструмент штучного інтелекту, який дозволить незалежним кінематографістам створювати відеофільми на рівні блокбастерів за незначну частину бюджету.

Midjourney

Midjourney

midjourney.com

Midjourney — це програма та служба генеративного штучного інтелекту, створена та розміщена незалежною дослідницькою лабораторією Midjourney, Inc. у Сан-Франциско. Midjourney генерує зображення з описів природною мовою, які називаються підказками, подібно до DALL-E OpenAI та Stable Diffusion від Stab...

AI Writer

AI Writer

ai-writer.com

Створюйте точний, релевантний і якісний контент за 2 хвилини. AI-Writer — це найточніша платформа для створення контенту, яка використовує найсучасніші моделі написання штучного інтелекту для створення статей із лише заголовка.

MetaVoice

MetaVoice

themetavoice.xyz

ШІ-зміна голосу в реальному часі для Метавсесвіту. Говоріть упевнено та нехай ваші емоції просвітлюються за допомогою унікальних ультрареалістичних модифікаторів людського голосу.

Spike

Spike

spikenow.com

Spike вирішує хаос спілкування між командами та окремими людьми, об’єднуючи електронну пошту, командний чат, документи для спільної роботи та зустрічі в одній стрічці. Spike для особистого користування. Отримайте кращий досвід електронної пошти за допомогою розмовної електронної програми Spike, яка ...

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

«Бітрікс24» — це програмне забезпечення, яке допомагає компаніям і підприємцям підвищувати ефективність внутрішньої та зовнішньої діяльності. Наша платформа пропонує CRM, Контакт-центр, Конструктор веб-сайтів, Інтернет-магазин, Маркетингові кампанії та інші інструменти продажу. Крім того, є безпечна...

TypingMind

TypingMind

typingmind.com

Typing Mind — це інтерфейс інтерфейсу чату, який дозволяє вам використовувати чати ШІ з усіх популярних моделей ШІ за допомогою ключа API (ChatGPT, Claude, Azure OpenAI, Gemini тощо). Використовуючи ключ API з інтерфейсом інтерфейсу чату, як-от Typing Mind, ви отримуєте такі переваги: * Ви платите ...

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp — це американська платформа автоматизації маркетингу та служба електронного маркетингу. Платформа є комерційною назвою її оператора, Rocket Science Group, американської компанії, заснованої в 2001 році Беном Честнатом і Марком Армстронгом, а Ден Курзіус приєднався пізніше. «Mailchimp, назв...

Speechify

Speechify

speechify.com

Speechify – це програма для перетворення тексту в мовлення, яка полегшує доступ до інформації. Понад 20 мільйонів людей користуються нашим розширенням Google Chrome, веб-програмою, програмою для iOS і Android. наша місія полягає в тому, щоб читання ніколи не було перешкодою для навчання. Наші дивов...

SEMrush

SEMrush

semrush.com

Semrush — це провідна платформа SaaS для управління видимістю в Інтернеті, яка дозволяє компаніям у всьому світі проводити оптимізацію пошукових систем, оплату за клік, контент, соціальні медіа та конкурентоспроможні дослідницькі кампанії та отримувати вимірні результати від онлайн-маркетингу. Semru...

PromeAI

PromeAI

promeai.com

PromeAI має потужні помічники дизайну на основі штучного інтелекту та обширну керовану бібліотеку стилів моделей AIGC (C-AIGC), що дозволяє легко створювати приголомшливу графіку, відео та анімацію. PromeAI є важливим інструментом для архітекторів, дизайнерів інтер’єрів, продуктових дизайнерів і диз...

makereels.ai

makereels.ai

makereels.ai

AI Text to Reels Maker — це інструмент підвищення продуктивності, який генерує ролики з тексту або вмісту, як-от факти, статистика, вікторини, ідеї та освітня тема. Усі барабани включають голосову розповідь за допомогою вдосконаленого ШІ або клонованої версії вашого голосу. Завдяки режиму автопілота...

Jenni AI

Jenni AI

jenni.ai

Jenni — це помічник зі штучним інтелектом, розроблений, щоб допомогти вам писати швидше й точніше. Його функції включають автозаповнення AI, результати без плагіату, цитування в тексті та можливості перефразування. Це може допомогти вам писати такий вміст, як блоги, есе, електронні листи, особисті ...

D-ID

D-ID

d-id.com

D-ID — це зв’язок інновацій у генеративному ландшафті штучного інтелекту, який перетворює нерухомі фотографії на динамічні відеорозповіді штучного інтелекту та інтерактивний досвід за участю цифрових людей. Його надійний API є унікальним завдяки своїй здатності генерувати відео в реальному часі, яке...

DeepBrain AI

DeepBrain AI

deepbrain.io

Інструмент DeepBrain AI пропонує різноманітний вибір привабливих аватарів AI для бізнесу на вибір. Цей інструмент оснащений різними етнічними приналежностями, віками та стилями, щоб ідеально відповідати будь-яким потребам бізнесу. AI Studios також пропонує ці аватари понад 80 мовами, що робить їх г...

Intercom

Intercom

intercom.com

Intercom — це єдине комплексне рішення для обслуговування клієнтів, яке забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами за допомогою автоматизації та підтримки персоналом, забезпечуючи підвищену задоволеність клієнтів при зниженні витрат. Ми будуємо майбутнє, у якому більшість розмов із клієнтами успі...

RenderNet

RenderNet

rendernet.ai

RenderNet AI — це потужний генератор зображень, який зосереджується на створенні послідовних персонажів і керує їхніми позами, композицією та стилем.

Craft

Craft

craft.do

Craft — це робочий простір для спільної роботи, де вся ваша команда може зібратися разом, щоб робити нотатки, створювати документи, керувати роботою та спільно створювати ідеї. Craft's Daily Notes пропонує зміну парадигми командної співпраці. Стимулюйте прогрес своєї команди за допомогою структуро...

Fotor

Fotor

fotor.com

Генератор зображень штучного інтелекту Fotor — це онлайн-інструмент, призначений для створення зображень із текстових підказок. Це дозволяє користувачам майже миттєво візуалізувати ідеї, створюючи мистецтво та зображення, згенеровані ШІ, на основі вхідних даних. Окрім функції генерації зображень за...

Tidio

Tidio

tidio.com

Tidio є світовим лідером програмного забезпечення для обслуговування клієнтів. Зручна платформа Tidio дозволяє понад 300 000 компаній у всьому світі надавати розумнішу та швидшу підтримку своїм клієнтам. Завдяки повному набору рішень для обслуговування клієнтів Tidio пропонує живий чат, чат-ботів, ...

Rytr

Rytr

rytr.me

Rytr — це платформа, що надає рішення для написання за допомогою штучного інтелекту, призначені для різноманітних потреб у створенні контенту. Інструмент допомагає як окремим копірайтерам, так і компаніям, допомагаючи їм ефективніше створювати оригінальний високоякісний вміст. Він пропонує низку ва...

Databricks

Databricks

databricks.com

Databricks — це компанія, заснована першими творцями Apache Spark. Databricks виник із проекту AMLab в Каліфорнійському університеті в Берклі, який брав участь у створенні Apache Spark, фреймворку розподіленого обчислення з відкритим кодом, створеного на основі Scala. Databricks розробляє веб-платф...

getimg.ai

getimg.ai

getimg.ai

Усе, що потрібно для створення зображень за допомогою ШІ. Чарівні художні інструменти AI. Створюйте оригінальні зображення, змінюйте існуючі, розширюйте зображення за межі початкових меж тощо.

Junia

Junia

junia.ai

Junia AI — це інструмент для створення штучного інтелекту, який дозволяє компаніям створювати контент, оптимізований для SEO, і покращує загальний процес написання. Завдяки вдосконаленим спеціально навченим моделям штучного інтелекту Junia AI дозволяє брендам створювати високоякісний контент, пов’я...

Insighto.ai

Insighto.ai

insighto.ai

Insighto.ai – це розробник чат-ботів штучного інтелекту без коду. Це дає вам змогу створювати власні чат-боти ChatGPT, навчені на ваших унікальних даних. Завдяки інтуїтивно зрозумілій безкодовій платформі Insighto створення спеціального чат-бота штучного інтелекту абсолютно безпроблемне. Все, що ва...

Rask.ai

Rask.ai

rask.ai

Зустрічайте Rask AI – універсальний інструмент локалізації, який дозволяє творцям вмісту та компаніям швидко й ефективно перекладати свої відео понад 130 мовами. Завдяки технологіям «Text-to-Voice» і «Voice Cloning» вони можуть додати до відео закадровий голос професійної якості без необхідності зап...

Reface

Reface

reface.ai

Reface – тут ви можете міняти місцями обличчя у відео та GIF-файлах за допомогою лише одного селфі, анімувати фотографії та перетворювати фотографії на мультфільми.

Wordtune

Wordtune

wordtune.com

Wordtune — це платформа Generative AI для продуктивної роботи. Використовуючи надійний GenAI, професіонали з усіх галузей можуть розвивати свою кар’єру та виділятися на роботі. Незалежно від того, пишете ви електронні листи, створюєте документи чи надсилаєте миттєві повідомлення колегам чи клієнтам,...

HeyGen

HeyGen

heygen.com

Професійні відео зі штучним інтелектом можна створювати, просто вводячи текст, клацаючи, перетягуючи, і все! Завдяки неперевершеному досвіду налаштування та персоналізації понад 100 реалістичних аватарів штучного інтелекту HeyGen можуть стати вашим привабливим представником, який розмовлятиме понад...

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