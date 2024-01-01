Магазин вебзастосунків
Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows, Linux. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення Generative AI - Найпопулярніші застосунки - Аргентина
Generative AI Software відноситься до категорії програмних додатків, які використовують генеративні алгоритми штучного інтелекту для автономного створення вмісту. Ці алгоритми зазвичай базуються на методах глибокого навчання, зокрема на генеративних змагальних мережах (GAN) або варіаційних автокодерах (VAE). Програмне забезпечення Generative AI можна використовувати для створення різних типів вмісту, включаючи, але не обмежуючись: * Зображення: створення реалістичних або абстрактних зображень, фотореалістичних облич, пейзажів тощо. * Відео: створення відеорядів, анімації та візуальних ефектів. * Текст: генерація тексту природною мовою, включаючи статті, оповідання, вірші та фрагменти коду. * Музика: створення музичних треків, мелодій і навіть цілих композицій. * Дизайн: Створення дизайнів продуктів, логотипів, інтерфейсів користувача та архітектурних макетів. Ці програмні інструменти є цінними для художників, дизайнерів, розробників та інших професіоналів, які прагнуть оптимізувати свої творчі процеси, досліджувати нові ідеї або розширювати наявні робочі процеси. Програмне забезпечення Generative AI часто дозволяє користувачам контролювати різні параметри або вхідні обмеження, щоб керувати процесом генерації та досягати бажаних результатів.
Запит на новий застосунок
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT — це безкоштовна система ШІ. Використовуйте його для захоплюючих розмов, отримання інформації, автоматизації завдань і спостерігайте за майбутнім штучного інтелекту – все в одному місці.
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI — це дослідницька та розмовна пошукова система на основі штучного інтелекту, яка відповідає на запити за допомогою інтелектуального тексту природною мовою. Запущений у 2022 році Perplexity генерує відповіді, використовуючи джерела з Інтернету, і цитує посилання в текстовій відповіді.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Ваш повсякденний супутник ШІ. Microsoft Copilot використовує потужність штучного інтелекту для підвищення продуктивності, розкриття креативності та допомагає вам краще розуміти інформацію за допомогою простого чату.
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini надає вам прямий доступ до найкращої сімейства моделей ШІ Google, щоб ви могли: - Отримайте допомогу з написанням, мозковим штурмом, навчанням тощо - Узагальнюйте та швидко знаходьте інформацію з Gmail або Google Drive - Створення зображень на льоту - Використовуйте текст, голос, фотографії ...
ProWritingAid
prowritingaid.com
Ваш особистий тренер з письма. Засіб перевірки граматики, редактор стилів і наставник в одному пакеті. Найкраще письмо залежить не лише від правильної граматики. Вам потрібен інструмент редагування, який також висвітлює проблеми стилю та порівнює ваші твори з найкращими письменниками у вашому жанрі.
Claude
claude.ai
Claude — це помічник нового покоління зі штучним інтелектом для ваших завдань, незалежно від масштабу.
Leonardo.AI
leonardo.ai
Створюйте ресурси високої якості для своїх творчих проектів за допомогою ШІ-швидкості та узгодженості стилю.
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI — це безкоштовний онлайн-інструмент для створення зображень на основі штучного інтелекту. Він спрямований на задоволення різноманітних творчих потреб, зокрема створення мистецтва, публікацій у соціальних мережах, презентацій, плакатів, відео, логотипів тощо. Він надає зручний для нова...
dupdub
dupdub.com
DupDub — це інноваційна платформа для створення контенту «все в одному», яка використовує передову технологію штучного інтелекту, щоб допомогти користувачам легко створювати високоякісний контент і оптимізувати робочі процеси. Зручна платформа DupDub базується на передовому штучному інтелекті, який...
Grammarly
grammarly.com
Grammarly є провідною у світі компанією, що надає допомогу в написанні AI, якій щодня довіряють понад 30 мільйонів людей і 70 000 професійних команд. Від миттєвого створення першої чернетки до вдосконалення кожного повідомлення, Grammarly допомагає людям із 96% зі списку Fortune 500 донести свою точ...
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs — це компанія, що досліджує та розгортає AI Audio. Наша дослідницька група розробляє аудіомоделі штучного інтелекту, які створюють реалістичні, універсальні та контекстно-зрозумілі мовні та звукові ефекти. Наша команда продуктів робить ці моделі доступними для звичайних користувачів, про...
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai — ідеальне рішення для корпоративних маркетингових команд, які прагнуть покращити свою стратегію виходу на ринок і оптимізувати процес створення контенту. За допомогою Copy.ai команди можуть швидко створити цільову рекламну копію, яка безпосередньо стосується проблемних моментів і потреб ко...
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI — це LLM для кодування, розроблений, щоб змінити спосіб створення програмного забезпечення. Створюючи BLACKBOX.AI, наша мета полягає в тому, щоб: Прискорення темпів інновацій у компаніях, дозволяючи інженерам у 10 разів швидше створювати та випускати продукти Прискорити зростання кільк...
Rask.ai
rask.ai
Зустрічайте Rask AI – універсальний інструмент локалізації, який дозволяє творцям вмісту та компаніям швидко й ефективно перекладати свої відео понад 130 мовами. Завдяки технологіям «Text-to-Voice» і «Voice Cloning» вони можуть додати до відео закадровий голос професійної якості без необхідності зап...
VEED
veed.io
VEED — це універсальна платформа для компаній, які хочуть масштабувати виробництво відео. Клієнти з понад 200 країн у сфері маркетингу, продажів, L&D і соціальних медіа створюють відео у 30 разів швидше, ніж будь-коли раніше. VEED дає владу вашій команді, щоб: * Записуйте якісний вміст * Легко реда...
Speechify
speechify.com
Speechify – це програма для перетворення тексту в мовлення, яка полегшує доступ до інформації. Понад 20 мільйонів людей користуються нашим розширенням Google Chrome, веб-програмою, програмою для iOS і Android. наша місія полягає в тому, щоб читання ніколи не було перешкодою для навчання. Наші дивов...
D-ID
d-id.com
D-ID — це зв’язок інновацій у генеративному ландшафті штучного інтелекту, який перетворює нерухомі фотографії на динамічні відеорозповіді штучного інтелекту та інтерактивний досвід за участю цифрових людей. Його надійний API є унікальним завдяки своїй здатності генерувати відео в реальному часі, яке...
ClipDrop
clipdrop.co
Створюйте професійні візуальні ефекти без фотостудії
Bitrix24
bitrix24.com
«Бітрікс24» — це програмне забезпечення, яке допомагає компаніям і підприємцям підвищувати ефективність внутрішньої та зовнішньої діяльності. Наша платформа пропонує CRM, Контакт-центр, Конструктор веб-сайтів, Інтернет-магазин, Маркетингові кампанії та інші інструменти продажу. Крім того, є безпечна...
PromeAI
promeai.com
PromeAI має потужні помічники дизайну на основі штучного інтелекту та обширну керовану бібліотеку стилів моделей AIGC (C-AIGC), що дозволяє легко створювати приголомшливу графіку, відео та анімацію. PromeAI є важливим інструментом для архітекторів, дизайнерів інтер’єрів, продуктових дизайнерів і диз...
getimg.ai
getimg.ai
Усе, що потрібно для створення зображень за допомогою ШІ. Чарівні художні інструменти AI. Створюйте оригінальні зображення, змінюйте існуючі, розширюйте зображення за межі початкових меж тощо.
TextCortex
textcortex.com
TextCortex поєднує вдосконалені алгоритми NLG із перевіреними маркетинговими методами, щоб створити найкраще програмне забезпечення для копірайтингу зі штучним інтелектом. Наші алгоритми штучного інтелекту, навчені мільярдам рядків тексту, допомагають маркетологам, підприємцям електронної комерції ...
FakeYou
fakeyou.com
FakeYou — це платформа на базі штучного інтелекту, яка дозволяє користувачам перетворювати текст на мову або запис голосу на інший голос за допомогою технології deepfake. Сервіс пропонує перетворення тексту в мовлення, перетворення голосу в голос і синхронізацію відео. FakeYou використовує вдоскона...
Resemble.ai
resemble.ai
Resemble AI створює власні голоси штучного інтелекту за допомогою власних моделей глибокого навчання, які створюють високоякісний аудіовміст, створений штучним інтелектом, за допомогою синтезу тексту в мовлення та синтезу мовлення. Resemble Localize, наш багатомовний інструмент локалізації, перекла...
Runway
runwayml.com
Runway — це дослідницька компанія прикладного штучного інтелекту, яка формує наступну еру мистецтва, розваг і людської творчості. Усе, що потрібно для швидкого редагування відео. Чарівні інструменти ШІ, співпраця в реальному часі, точне редагування тощо. Ваш набір для створення відео наступного пок...
Jasper
jasper.ai
Джаспер: ШІ для бізнесу від бренду створює контент скрізь, де б ви не були в Інтернеті, завжди голосом вашого бренду. Джаспер — ваш креативний помічник зі штучним інтелектом, який може вчитися та писати унікальним тоном вашого бренду. Незалежно від того, чи говорите ви сміливо, нахабно, офіційно чи...
NovelAI
novelai.net
NovelAI — це інструмент на основі штучного інтелекту, призначений для допомоги у створенні письмового вмісту. Незалежно від того, чи пишете ви роман, генеруєте ігрові наративи чи просто граєтеся з оповіданням, NovelAI пропонує унікальне поєднання творчості та технологій, щоб допомогти втілити ваші і...
Synthesia
synthesia.io
Synthesia — рейтингована платформа для створення відео зі штучним інтелектом. Тисячі компаній використовують його для створення відео 120 мовами, заощаджуючи до 80% свого часу та бюджету. Довіряють Accenture, BBC, Google, Amazon тощо. Створюйте відео ШІ, просто вводячи текст. Простий у використанні...
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite — це помічник з написання на основі штучного інтелекту, який може допомогти письменникам опанувати мистецтво оповідання і пришвидшити їхній творчий процес написання. Один із найкращих генераторів історій зі штучним інтелектом, інструмент не тільки виправляє граматичні та орфографічні помил...
GoCharlie.AI
gocharlie.ai
GoCharlie — це інструмент на базі штучного інтелекту, розроблений для полегшення створення контенту для брендів, спрямованого на залучення нового трафіку та збільшення прибутку. Запатентований помічник AI Charlie автоматизує створення контенту для різних платформ. Пропозиція контенту широка, включа...
HotpotAI
hotpot.ai
Hotpot.ai — це платформа, яка використовує штучний інтелект для полегшення створення різноманітної графіки, зображень і тексту.
The Happy Beavers
thehappybeavers.com
Розкрийте силу штучного інтелекту за допомогою маркетингових рішень The Happy Beavers. Створюйте, редагуйте та перекладайте високоякісний вміст. Розвивайте свою контент-стратегію та ефективніше взаємодійте зі своєю аудиторією. Спробуйте наші інструменти штучного інтелекту для швидшого створення конт...
Replit
replit.com
Repl.it — це стартап із Сан-Франциско та онлайн-IDE (інтегроване середовище розробки). Його назва походить від абревіатури REPL, що означає «цикл читання–оцінки–друку». Сервіс створили йорданський програміст Амджад Масад і йорданський дизайнер Хая Одех у 2016 році. Repl.it дозволяє користувачам писа...
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) є дочірньою компанією Amazon, яка надає платформи хмарних обчислень на вимогу та API для окремих осіб, компаній і урядів на основі розрахункової оплати за використання. Ці веб-сервіси хмарних обчислень надають різноманітну базову абстрактну технічну інфраструктуру та блоки ...
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Програма графічного дизайну, яка допоможе вам створювати професійні дописи в соціальних мережах, запрошення, цифрові листівки, графіку тощо. Почніть зі своєї ідеї та створіть для себе щось унікальне.
AI Writer
ai-writer.com
Створюйте точний, релевантний і якісний контент за 2 хвилини. AI-Writer — це найточніша платформа для створення контенту, яка використовує найсучасніші моделі написання штучного інтелекту для створення статей із лише заголовка.
Fotor
fotor.com
Генератор зображень штучного інтелекту Fotor — це онлайн-інструмент, призначений для створення зображень із текстових підказок. Це дозволяє користувачам майже миттєво візуалізувати ідеї, створюючи мистецтво та зображення, згенеровані ШІ, на основі вхідних даних. Окрім функції генерації зображень за...
HeyGen
heygen.com
Професійні відео зі штучним інтелектом можна створювати, просто вводячи текст, клацаючи, перетягуючи, і все! Завдяки неперевершеному досвіду налаштування та персоналізації понад 100 реалістичних аватарів штучного інтелекту HeyGen можуть стати вашим привабливим представником, який розмовлятиме понад...
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
MetaVoice
themetavoice.xyz
ШІ-зміна голосу в реальному часі для Метавсесвіту. Говоріть упевнено та нехай ваші емоції просвітлюються за допомогою унікальних ультрареалістичних модифікаторів людського голосу.
Smodin
smodin.io
Smodin — це помічник із написання на основі штучного інтелекту, який надає різноманітні інструменти для допомоги в усіх аспектах написання та дослідження. Він пропонує перевірку на плагіат, цитування, граматичні виправлення, переклади, створення тексту тощо. Smodin використовує вдосконалені моделі ...
Fibery
fibery.io
Fibery – це платформа для пошуку та розробки продуктів. Більшість продуктових стратегій будуються на випадкових розрізнених даних і думках. Fibery допомагає вам аналізувати відгуки користувачів або ринкові сигнали та визначати найкращу інформацію, щоб ви знали, над чим працювати далі. 💡 Розпочніть ...
PlayHT
play.ht
PlayHT — це платформа генерації голосу на основі штучного інтелекту, яка дозволяє миттєво створювати ультрареалістичні голосові перетворення тексту в мовлення. Їхній голосовий штучний інтелект перетворює текст у природний людський голос будь-якою мовою та будь-яким акцентом. * PlayHT використовує р...
Revoicer
revoicer.com
У світі створення цифрового контенту неможливо переоцінити вплив потужного голосу за кадром. Незалежно від того, чи йдеться про навчальні відео, подкасти чи рекламу, правильний голос може привернути увагу, передати емоції та посилити загальне повідомлення. Ось тут і вступає в гру Revoicer, провідний...
Booth AI
booth.ai
Створюйте фотографії професійної якості за допомогою ШІ. Швидко створюйте високоякісні фотографії способу життя, просто вказавши потрібний знімок і завантаживши зразки зображень продукту.
Craiyon
craiyon.com
Craiyon — це модель штучного інтелекту, яка може малювати зображення з будь-якого текстового повідомлення!
Writeseed
writeseed.com
Writeseed — це програма для створення ШІ та альтернатива Jasper.ai Copy.ai Rytr або Writesonic. За допомогою нашого інструменту для копірайтингу зі штучним інтелектом ви можете одним клацанням миші створювати рекламні тексти, публікації в блогах або SEO-контент. Ви можете вибрати з більш ніж 70+ ша...
Artsmart.ai
artsmart.ai
Artsmart.ai — це генератор зображень штучного інтелекту, який створює приголомшливі реалістичні зображення з простих текстових і графічних підказок. Незалежно від того, чи потрібні вам зображення для маркетингових матеріалів, натхнення для дизайну чи фотографії електронної комерції, Artsmart.ai допо...
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow дає змогу амбітним командам створювати ефективних агентів ШІ. Voiceflow, який люблять дизайнери та розробники, допомагає командам працювати разом, щоб створювати, тестувати, надсилати, вимірювати та покращувати голосовий зв’язок і чат. Команди розмовних розробників штучного інтелекту на се...
Stockimg.ai
stockimg.ai
Генерація зображень штучного інтелекту для команд - Ви можете легко створити логотип штучного інтелекту, обкладинки книг штучного інтелекту, плакати штучного інтелекту тощо - Stockimg AI
ImgGen AI
imggen.ai
ImgGen — це інструмент для створення зображень на основі штучного інтелекту, який дозволяє користувачам створювати унікальні зображення з текстових підказок. Місія ImgGen — зробити створення зображень легким, швидким і доступним для всіх. ImgGen прагне надати зручний веб-інтерфейс, щоб люди могли в...
makereels.ai
makereels.ai
AI Text to Reels Maker — це інструмент підвищення продуктивності, який генерує ролики з тексту або вмісту, як-от факти, статистика, вікторини, ідеї та освітня тема. Усі барабани включають голосову розповідь за допомогою вдосконаленого ШІ або клонованої версії вашого голосу. Завдяки режиму автопілота...
Midgenai
midgenai.com
Найкращий безкоштовний генератор штучного інтелекту з найкраще навченими моделями
Anakin.ai
anakin.ai
Anakin.ai — це програма для створення додатків штучного інтелекту без коду, яка дозволяє користувачам створювати налаштовані програми штучного інтелекту для автоматизації завдань, створення вмісту, відповідей на запитання тощо. Він містить тисячі готових додатків штучного інтелекту для різних випадк...
WriteXai
writexai.com
WriteXAI — це інструмент на базі штучного інтелекту, який дозволяє користувачам автоматично створювати вміст і зображення. Інструмент створення зображень штучного інтелекту автоматично економить час і зусилля на створенні контенту. Платформа використовує обробку природної мови та машинне навчання дл...
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), запропонована Google, — це набір хмарних обчислювальних служб, які працюють на тій самій інфраструктурі, яку Google використовує внутрішньо для своїх продуктів для кінцевих користувачів, таких як Пошук Google, Gmail, сховище файлів і YouTube. Окрім набору інструментів ке...
Intercom
intercom.com
Intercom — це єдине комплексне рішення для обслуговування клієнтів, яке забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами за допомогою автоматизації та підтримки персоналом, забезпечуючи підвищену задоволеність клієнтів при зниженні витрат. Ми будуємо майбутнє, у якому більшість розмов із клієнтами успі...
Murf AI
murf.ai
За допомогою штучного інтелекту Murf AI працює над спрощенням голосового аудіо та робить високоякісне озвучення доступним для всіх. Murf допомагає користувачам створювати реалістичні озвучення за лічені хвилини, не потребуючи жодного обладнання для запису. * Murf.ai — це інструмент, який перетворює...
Opus Clip
opus.pro
OpusClip — це генеративна платформа для редагування відео зі штучним інтелектом, яка одним клацанням легко перетворює ваші довгі відеоматеріали на готові до вірусів короткі фільми. Opus Clip створено з місією демократизації створення відеовмісту, що робить його доступним для будь-кого, хто хоче роз...