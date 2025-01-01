Програмне забезпечення для генеративної інфраструктури ШІ - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення Generative AI інфраструктури продовжує лідирувати в інноваціях, використовуючи машинне навчання, розуміння природної мови та хмарні обчислення для створення масштабованих, ефективних і безпечних середовищ для навчання та розгортання генеративних моделей. Ці рішення вирішують важливі проблеми масштабованості моделі, швидкості логічного висновку та високої доступності, сприяючи розробці та використанню великих мовних моделей (LLM) та інших генеративних технологій ШІ. Примітно, що вони можуть похвалитися зручними інтерфейсами, які пропонують детальний контроль над розподілом ресурсів, управлінням витратами та оптимізацією продуктивності. Багато з цих інструментів прискорюють розробку, пропонуючи попередньо навчені моделі та API. Просунуті рішення можуть піти далі, включивши функції для з’єднання API, інтеграції конвеєрів даних і багатохмарного розгортання, тим самим розширюючи можливості генеративних моделей для взаємодії із зовнішніми системами та джерелами даних. Надійні заходи безпеки, включаючи шифрування даних і контроль доступу на основі ролей, часто інтегровані для забезпечення безпечної обробки та відповідності конфіденційних даних. На додаток до основних можливостей навчання та висновків, ці рішення зазвичай пропонують розширені функції, такі як моніторинг у реальному часі, параметри тонкого налаштування та повну документацію. Ці функції спрощують процеси налаштування, розгортання та моніторингу як для розробників, так і для нерозробників, роблячи генеративні моделі ШІ більш доступними та керованими. Отже, ці рішення відіграють вирішальну роль в екосистемі ШІ та науки про дані компанії, особливо для підприємств, які прагнуть інтегрувати ШІ у свої продукти, послуги чи робочі процеси. На відміну від загальних платформ хмарних обчислень або ширших інструментів науки про дані та машинного навчання, рішення генеративної інфраструктури ШІ спеціалізуються на унікальних вимогах генеративних моделей. Вони надають комплексний набір функцій для навчання моделей, розгортання, безпеки та інтеграції. Це відрізняє їх від попередньо створеного програмного забезпечення генеративного штучного інтелекту, оскільки вони оснащують науковців та інженерів із обробки даних інструментами та інфраструктурою, необхідною для розробки індивідуальних генеративних рішень на основі штучного інтелекту, адаптованих до їхніх конкретних потреб. Щоб бути включеним до категорії Generative AI Infrastructure, продукт має відповідати певним критеріям: * Пропонуйте масштабовані параметри для навчання моделі та висновків. * Забезпечте прозорі та гнучкі моделі ціноутворення для обчислювальних ресурсів і викликів API. * Увімкніть безпечну обробку даних за допомогою таких функцій, як шифрування даних і відповідність GDPR. * Підтримка безперебійної інтеграції в існуючі конвеєри даних і робочі процеси, бажано через API або попередньо створені з’єднувачі. Відповідаючи цим критеріям, програмне забезпечення для інфраструктури генеративного штучного інтелекту дозволяє організаціям розкрити повний потенціал технологій генеративного штучного інтелекту, сприяючи інноваціям і конкурентоспроможності в сучасному цифровому середовищі.
Запит на новий застосунок
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow - це платформа для створення та розгортання AI-агентів, що дозволяє командам проектувати, тестувати та вдосконалювати голосові та чат-взаємодії.
Botpress
botpress.com
Botpress - платформа для створення чат-ботів на основі AI, що дозволяє користувачам легко розробляти та розгортати інтерактивні рішення для спілкування.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — платформа штучного інтелекту для аналізу зображень, відео, текстів та аудіо, що дозволяє користувачам створювати та інтегрувати AI-моделі.
Together AI
together.ai
Together AI - платформа для тренування та розгортання AI моделей, що інтегрує дані в реальному часі та підтримує мультимодальні програми.
Insighto.ai
insighto.ai
Insighto.ai — це конструктор чат-ботів без коду, який дозволяє створювати власні чат-боти ChatGPT, навчені на ваших даних.
GPTGuard.ai
gptguard.ai
GPTGuard.ai забезпечує конфіденційність, замінюючи чутливі дані у запитах на синтетичні без зміни контексту.
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI підтримує впровадження генеративного штучного інтелекту в підприємствах через чат-додаток, інструменти для розробників та відкритий движок запитів.
GradientJ
gradientj.com
GradientJ допомагає командам продуктів розгортати великі мовні моделі, моніторити їхню продуктивність та вдосконалювати завдяки зворотному зв'язку.
Promptly
trypromptly.com
Promptly - це низькокодовий інструмент для створення та управління підказками для великих мовних моделей, що полегшує експерименти та оптимізацію.
FinetuneDB
finetunedb.com
FinetuneDB - платформа для тонкої настройки та оцінки моделей LLM, що дозволяє користувачам створювати спеціалізовані AI моделі з власних даних.
AICamp
aicamp.so
AICamp об’єднує підтримку кількох LLM та робочий простір з штучним інтелектом, спрощуючи командні завдання.
Katonic.ai
katonic.ai
Katonic.ai - платформа безкодової генерації ШІ для створення AI-додатків, що покращують продуктивність бізнесу та автоматизують робочі процеси.
Saturn Cloud
saturncloud.io
Saturn Cloud — платформа для розробки та впровадження машинного навчання в хмарі з підтримкою 100,000+ користувачів, включно з великими компаніями.
Opentune
opentune.ai
Opentune – це програма для управління, налаштування та взаємодії з великими мовними моделями для ентузіастів штучного інтелекту та розробників.
CalypsoAI
calypsoai.com
CalypsoAI - платформа для підвищення безпеки систем штучного інтелекту через виявлення загроз та захист від ризиків у різних галузях.
Robust Intelligence
robustintelligence.com
Robust Intelligence забезпечує автоматизований захист AI-додатків від загроз, виявляючи вразливості та впроваджуючи заходи безпеки.
PromptPrivacy
promptprivacy.com
PromptPrivacy - додаток для захисту конфіденційності даних при використанні штучного інтелекту, виявляє та зменшує ризики витоків інформації.
ASKtoAI
asktoai.com
ASKtoAI - це інструмент на основі штучного інтелекту для створення контенту, який генерує текст, зображення, голосові записи та анімовані відео для покращення комунікації.
OctoAI
octo.ai
OctoAI – платформа для запуску та налаштування AI-додатків, що дозволяє розробникам адаптувати моделі під власні потреби та масштабувати з розробки до виробництва.
BentoCloud
bentoml.com
Bentocloud - це керована платформа для хостингу та масштабування AI-додатків, що підтримує автоматичне масштабування і різні моделі машинного навчання.
Vocode
vocode.dev
Vocode - платформа для створення голосових застосунків на основі LLM, що підтримує інтеграцію з системами розпізнавання мови та тексту.
Chooch
chooch.ai
Chooch — це платформа штучного інтелекту, що автоматизує візуальний аналіз даних, допомагаючи підприємствам підвищити ефективність роботи та безпеку.
Vext
vextapp.com
Vext - це платформа для швидкої розробки кастомних AI-додатків, що спрощує створення LLM-пайплайнів та допомагає впроваджувати AI-рішення.
PentaPrompt
pentaprompt.com
PentaPrompt - веб-додаток для доступу до потужних AI-моделей, що дозволяє створювати персоналізовані середовища та покращувати взаємодії з AI.
Aporia
aporia.com
Aporia - платформа для моніторингу AI, що забезпечує надійність моделей машинного навчання, виявляє зміщення та контролює ризики безпеки.
Predibase
predibase.com
Predibase - це платформа для тренування та впровадження відкритих LLM, що дозволяє команді легко налаштовувати та використовувати моделі з високою ефективністю.
Archie
archie.8base.com
Archie допомагає генерувати безкоштовні проекти, оцінює ідеї, прискорює їх візуалізацію та пропонує вдосконалення для підвищення їх цінності.
Autoblocks
autoblocks.ai
Autoblocks — це хмарний робочий простір для команд продуктів, який дозволяє спільно оцінювати, тестувати та вдосконалювати їхні продукти на базі GenAI/LLM.
Preamble
preamble.com
Preamble — це платформа для підвищення безпеки генеративного ІІ, що допомагає бізнесам забезпечувати дотримання стандартів безпеки та конфіденційності.
MarkovML
markovml.com
MarkovML - платформа з низьким кодом для аналізу даних та машинного навчання, що спрощує управління даними та створення AI-додатків без програмування.
Lakera
lakera.ai
Lakera - платформа для безпеки генеративних AI-додатків, що допомагає усувати ризики, пов'язані з великими мовними моделями.
Defog
defog.ai
Defog.ai — це інструмент для запитів даних природною мовою, що дозволяє користувачам ставити запитання до CSV-файлів та баз даних.
TrueFoundry
truefoundry.com
TrueFoundry - платформа для команд машинного навчання, що спрощує побудову та розгортання AI-додатків на хмарній або локальній інфраструктурі.
Qualetics
qualetics.com
Qualetics - це платформа AI для бізнесу, що спрощує обробку даних та отримання аналітичних висновків для різних галузей без потреби у великій інфраструктурі.
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