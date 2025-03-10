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Програмне забезпечення Generative AI інфраструктури продовжує лідирувати в інноваціях, використовуючи машинне навчання, розуміння природної мови та хмарні обчислення для створення масштабованих, ефективних і безпечних середовищ для навчання та розгортання генеративних моделей. Ці рішення вирішують важливі проблеми масштабованості моделі, швидкості логічного висновку та високої доступності, сприяючи розробці та використанню великих мовних моделей (LLM) та інших генеративних технологій ШІ. Примітно, що вони можуть похвалитися зручними інтерфейсами, які пропонують детальний контроль над розподілом ресурсів, управлінням витратами та оптимізацією продуктивності. Багато з цих інструментів прискорюють розробку, пропонуючи попередньо навчені моделі та API. Просунуті рішення можуть піти далі, включивши функції для з’єднання API, інтеграції конвеєрів даних і багатохмарного розгортання, тим самим розширюючи можливості генеративних моделей для взаємодії із зовнішніми системами та джерелами даних. Надійні заходи безпеки, включаючи шифрування даних і контроль доступу на основі ролей, часто інтегровані для забезпечення безпечної обробки та відповідності конфіденційних даних. На додаток до основних можливостей навчання та висновків, ці рішення зазвичай пропонують розширені функції, такі як моніторинг у реальному часі, параметри тонкого налаштування та повну документацію. Ці функції спрощують процеси налаштування, розгортання та моніторингу як для розробників, так і для нерозробників, роблячи генеративні моделі ШІ більш доступними та керованими. Отже, ці рішення відіграють вирішальну роль в екосистемі ШІ та науки про дані компанії, особливо для підприємств, які прагнуть інтегрувати ШІ у свої продукти, послуги чи робочі процеси. На відміну від загальних платформ хмарних обчислень або ширших інструментів науки про дані та машинного навчання, рішення генеративної інфраструктури ШІ спеціалізуються на унікальних вимогах генеративних моделей. Вони надають комплексний набір функцій для навчання моделей, розгортання, безпеки та інтеграції. Це відрізняє їх від попередньо створеного програмного забезпечення генеративного штучного інтелекту, оскільки вони оснащують науковців та інженерів із обробки даних інструментами та інфраструктурою, необхідною для розробки індивідуальних генеративних рішень на основі штучного інтелекту, адаптованих до їхніх конкретних потреб. Щоб бути включеним до категорії Generative AI Infrastructure, продукт має відповідати певним критеріям: * Пропонуйте масштабовані параметри для навчання моделі та висновків. * Забезпечте прозорі та гнучкі моделі ціноутворення для обчислювальних ресурсів і викликів API. * Увімкніть безпечну обробку даних за допомогою таких функцій, як шифрування даних і відповідність GDPR. * Підтримка безперебійної інтеграції в існуючі конвеєри даних і робочі процеси, бажано через API або попередньо створені з’єднувачі. Відповідаючи цим критеріям, програмне забезпечення для інфраструктури генеративного штучного інтелекту дозволяє організаціям розкрити повний потенціал технологій генеративного штучного інтелекту, сприяючи інноваціям і конкурентоспроможності в сучасному цифровому середовищі.
Запит на новий застосунок
Opentune
opentune.ai
Opentune, передова програма, створена для ентузіастів штучного інтелекту, розробників і інноваторів. Opentune пропонує комплексну платформу для керування, налаштування та взаємодії з великими мовними моделями. Opentune пропонує спеціальну підтримку та надійну інфраструктуру, адаптовану до потреб вашої компанії. Пріоритет безпеки та готовність рухати вперед розвиток вашого бізнесу.
Insighto.ai
insighto.ai
Insighto.ai — це конструктор чат-ботів без коду, який дозволяє створювати власні чат-боти ChatGPT, навчені на ваших даних.
Archie
archie.8base.com
Опишіть свою ідею та дозвольте Арчі створити безкоштовний проект дизайну продукту. * Вилікувати блокування автора: просто опишіть свою ідею одним або двома реченнями, і Арчі негайно почне давати уявлення про те, що потрібно створити. * Швидка концептуалізація: Blueprint значно прискорює перехід від ідеї до відчутної концепції дизайну. * Оцінка на основі даних: Арчі надасть початкову оцінку вашій ідеї з кількох різних точок зору. * Розширена креативність: Арчі виявить речі, про які ви, можливо, не подумали, і внесе пропозиції, щоб підвищити цінність і надійність вашого проекту. * Спілкуйтеся зі своєю ідеєю: поділіться своїм планом із першими зацікавленими сторонами, щоб отримати додаткову інформацію та підтримку (необов’язково).
ASKtoAI
asktoai.com
ASKtoAI — це передовий інструмент для створення контенту на основі штучного інтелекту. Він генерує привабливий текст, персоналізовані зображення, унікальні записи голосу та анімовані відео-аватари, створені для покращення вашого корпоративного та особистого спілкування. Перетворіть свою творчість за допомогою ASKtoAI.
CalypsoAI
calypsoai.com
CalypsoAI - платформа для підвищення безпеки систем штучного інтелекту через виявлення загроз та захист від ризиків у різних галузях.
Defog
defog.ai
Defog.ai — це інструмент запиту даних природною мовою, вбудований у програми. Інструмент дозволяє користувачам задавати запитання щодо даних у довільній формі та отримувати доступ до даних із файлів CSV або попередньо визначених наборів даних. Дані можна запитувати в таких базах даних, як Redshift і продаж квитків, наприклад із зразком набору даних під назвою Tickit. Інструмент дозволяє користувачам задавати запитання будь-якою мовою та надає відповіді на довгі запитання. На відміну від інших рішень, Defog надає надзвичайні можливості даних без шкоди для конфіденційності, оскільки йому потрібен доступ лише до схеми бази даних, а не до фактичних даних. Інструмент підтримується Y Combinator і має доступну демонстрацію, що дозволяє користувачам вбудовувати надздібності щодо даних у свій додаток.
GradientJ
gradientj.com
GradientJ допомагає командам продуктів розгортати великі мовні моделі, моніторити їхню продуктивність та вдосконалювати завдяки зворотному зв'язку.
Lakera
lakera.ai
Lakera Guard дає можливість організаціям створювати програми GenAI, не турбуючись про миттєві ін’єкції, втрату даних, шкідливий вміст та інші ризики LLM. Можливості Lakera Guard базуються на власних базах даних, які поєднують інформацію з програм LLM, Gandalf, дані з відкритих вихідних кодів і наші спеціалізовані дослідження ML.
MarkovML
markovml.com
MarkovML — це платформа з низьким кодом на основі штучного інтелекту, яка пропонує платформу для співпраці для аналізу даних і машинного навчання. Він забезпечує зручний інтерфейс для зберігання та обміну моделями, експериментами та наборами даних. Платформа має на меті оптимізувати процес аналізу даних і розробки моделі, усуваючи потребу в кодуванні. Платформа пропонує кілька функцій для покращення керування даними та інтелекту. Він включає інтелектуальний каталог даних, який служить централізованим центром для діяльності, пов’язаної зі штучним інтелектом, що дозволяє легко керувати даними, розширене управління даними та краще розуміння даних. Платформа також пропонує неконтрольовані аналізатори даних на основі штучного інтелекту, які генерують глибоке розуміння даних, вимірюють якість даних і створюють детальні візуальні звіти для експертного аналізу.MarkovML пропонує конструктор додатків GenAI без коду, який дає змогу експертам домену створювати програми штучного інтелекту без потреби в кодування. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс перетягування дозволяє створювати програми для різних випадків використання, таких як узагальнення, класифікація та семантичний пошук. Крім того, MarkovML надає відповідальних оцінювачів штучного інтелекту, які допомагають оцінити вартість, вплив на бізнес і упередженість моделей, дозволяючи підприємствам максимізувати цінність штучного інтелекту відповідальним і економічно ефективним способом. Платформа також забезпечує керування даними, конфіденційність і безпеку. Крім того, MarkovML пропонує безперебійну співпрацю за допомогою інструменту Snippet, який надає спільний робочий простір для командних знань, ідей, показників, аналізу, відгуків, візуалізації тощо. Цей інструмент спрямований на покращення командної взаємодії та максимізацію потенціалу команд ШІ. Загалом MarkovML створено для надання інтегрованої платформи для аналізу даних, машинного навчання та співпраці, що дозволяє підприємствам використовувати весь потенціал своїх даних і просувати свої ініціативи ШІ. .
GPTGuard.ai
gptguard.ai
GPTGuard.ai забезпечує конфіденційність, замінюючи чутливі дані у запитах на синтетичні без зміни контексту.
PentaPrompt
pentaprompt.com
PentaPrompt - веб-додаток для доступу до потужних AI-моделей, що дозволяє створювати персоналізовані середовища та покращувати взаємодії з AI.
Preamble
preamble.com
Преамбула пропонує просту у використанні платформу та ринок політики штучного інтелекту для підвищення безпеки та безпеки генеративних систем ШІ та LLM. Ми дозволяємо компаніям забезпечувати безпеку, конфіденційність, безпеку та відповідність вимогам AI. Preamble, Inc. — компанія, яку очолює ветеран.
Predibase
predibase.com
Predibase — це найшвидший і найефективніший спосіб виробництва LLM з відкритим кодом. Як платформа для розробників для навчання та обслуговування LoRA, Predibase дозволяє командам інженерів легко налаштовувати та обслуговувати будь-який LLM з відкритим кодом на найсучаснішій інфраструктурі в хмарі за найнижчої можливої вартості. Створений командою, яка створила внутрішні платформи штучного інтелекту в Apple і Uber, Predibase є швидким, ефективним і масштабованим для роботи будь-якого розміру. Predibase поєднує простий у використанні декларативний інтерфейс із потужністю GPU високого класу на безсерверній керованій інфраструктурі для навчання та обслуговування, надаючи інженерам рішення для повного життєвого циклу машинного навчання. Найважливіше те, що Predibase побудовано на основі відкритого коду, включаючи Ludwig і LoRAX, і може бути розгорнуто у вашій приватній хмарі, щоб усі ваші дані та моделі залишалися під вашим контролем. У виробництві як зі списку Fortune 500, так і з компаніями, що швидко розвиваються, Predibase допомагає командам інженерів повертати цінність, керовану ШІ, своїм організаціям за дні, а не за місяці.
Promptly
trypromptly.com
Promptly - це низькокодовий інструмент для створення та управління підказками для великих мовних моделей, що полегшує експерименти та оптимізацію.
PromptPrivacy
promptprivacy.com
PromptPrivacy - додаток для захисту конфіденційності даних при використанні штучного інтелекту, виявляє та зменшує ризики витоків інформації.
Vext
vextapp.com
Vext: ОС LLMOps Vext — це готова платформа LLMOps, яка пропонує досвід «Zapier для AI» для користувачів, які хочуть лего-блокувати свій конвеєр LLM зі швидкістю та масштабом. За допомогою Vext ви можете легко та швидко розробляти спеціальні додатки AI, адаптовані до ваших унікальних бізнес-потреб і даних. Він не тільки пропонує безпроблемний спосіб подолання обмежень сучасних технологій штучного інтелекту, але й прискорює вашу здатність розгортати інноваційні рішення штучного інтелекту, даючи вам конкурентну перевагу на ринку.
Vocode
vocode.dev
Vocode - платформа для створення голосових застосунків на основі LLM, що підтримує інтеграцію з системами розпізнавання мови та тексту.
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI підтримує впровадження генеративного штучного інтелекту в підприємствах через чат-додаток, інструменти для розробників та відкритий движок запитів.
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow - це платформа для створення та розгортання AI-агентів, що дозволяє командам проектувати, тестувати та вдосконалювати голосові та чат-взаємодії.
Botpress
botpress.com
Botpress - платформа для створення чат-ботів на основі AI, що дозволяє користувачам легко розробляти та розгортати інтерактивні рішення для спілкування.
Saturn Cloud
saturncloud.io
Saturn Cloud — платформа для розробки та впровадження машинного навчання в хмарі з підтримкою 100,000+ користувачів, включно з великими компаніями.
Aporia
aporia.com
Aporia — це провідна платформа управління штучним інтелектом, якій довіряють як новітні технологічні стартапи, так і відомі компанії зі списку Fortune 500, яка гарантує конфіденційність, безпеку та надійність програм ШІ. Завдяки Aporia організації отримують надійні огорожі для ШІ, ефективно пом’якшуючи галюцинації, витік даних і швидкі атаки в режимі реального часу. В основі механізму виявлення огорож лежить Aporia Labs, команда, що складається з фахівців зі штучного інтелекту та кібербезпеки. Ця команда присвячена постійному дослідженню та розробці передових методів виявлення та пом’якшення галюцинацій і миттєвих атак, забезпечуючи захист репутації вашого бренду та довіри користувачів.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — платформа штучного інтелекту для аналізу зображень, відео, текстів та аудіо, що дозволяє користувачам створювати та інтегрувати AI-моделі.
Chooch
chooch.ai
Chooch — це платформа штучного інтелекту, що автоматизує візуальний аналіз даних, допомагаючи підприємствам підвищити ефективність роботи та безпеку.
Autoblocks
autoblocks.ai
Autoblocks AI — це хмарний робочий простір, який дозволяє командам продуктів спільно оцінювати, тестувати та покращувати свої продукти GenAI/LLM.
Together AI
together.ai
Together AI - платформа для тренування та розгортання AI моделей, що інтегрує дані в реальному часі та підтримує мультимодальні програми.
BentoCloud
bentoml.com
Bentocloud - це керована платформа для хостингу та масштабування AI-додатків, що підтримує автоматичне масштабування і різні моделі машинного навчання.
TrueFoundry
truefoundry.com
TrueFoundry — це хмарна PaaS для груп машинного навчання, яка дозволяє створювати, розгортати та надсилати додатки ML/LLM у власній хмарі/on-prem Infra швидшим, масштабованим і економічно ефективним способом із правильними засобами керування, що дозволяє їм досягти 90 % швидше, ніж інші команди. TrueFoundry абстрагує необхідні розробки та пропонує прискорювачі GenAI — LLM PlayGround, LLM Gateway, LLM Deploy, LLM Finetune, RAG Playground і шаблони додатків, які можуть дозволити організації пришвидшити макет загальної структури GenAI/LLMOps. Підприємства можуть підключати ці прискорювачі до своїх внутрішніх систем, а також створювати на основі наших прискорювачів, щоб надати розробникам GenAI платформу LLMOps на свій вибір. TrueFoundry є модульним і повністю керованим API, має вбудовану інтеграцію з популярними інструментами на ринку, такими як LangChain, VectorDBs, GuardRails тощо. TrueFoundry співпрацює з понад 25 компаніями зі списку Fortune 500, а також із високотехнологічними компаніями середнього ринку, включаючи такі як WadhwaniAI, WhatFix, 2 Fortune 100 healthcare, Games24x7, AvisoAI тощо. TrueFoundry підтримується Sequoia, Eniac & Angels, як-от Naval Ravikant, Anthony Goldbloom, і понад 50 керівників AI та ML з провідних технологічних компаній, CXO зі списку Fortune 500 і засновники Unicorns, як-от AlphaSense, Innovaccer, WhatFix, Rubrik тощо.
Qualetics
qualetics.com
Qualetics надає революційну платформу штучного інтелекту, яка спрощує використання Data Science для вашого бізнесу без ресурсів та інфраструктури. Компанії будь-якого розміру, від стартапів до підприємств, можуть використовувати платформу Qualetics для вирішення складних бізнес-завдань і стимулювання зростання. Qualetics працює з вашим продуктом, системою чи процесом, щоб збирати дані та обробляти їх за допомогою глибоких технологій штучного інтелекту, як-от машинне навчання, НЛП, комп’ютерне бачення та текстова аналітика тощо. Потім усі практичні аналітичні дані надаються вашій команді в простий спосіб. Інформаційна панель для розуміння, яка пропонує статистику як на верхньому, так і на мікрорівні. Qualetics не тільки полегшує вам отримання правильних даних, але й простіше для вашої команди зрозуміти їх і вжити заходів. Платформа системи управління штучним інтелектом (AIMS) від Qualetics — це комбінація інструментів, необхідних для спрямування даних, що надходять із кількох каналів, у складні системи машинного навчання та надання інформації в зрозумілий та бездоганний спосіб для використання компаніями.
OctoAI
octo.ai
OctoAI – платформа для запуску та налаштування AI-додатків, що дозволяє розробникам адаптувати моделі під власні потреби та масштабувати з розробки до виробництва.
Robust Intelligence
robustintelligence.com
Robust Intelligence дозволяє підприємствам захистити свою трансформацію штучного інтелекту за допомогою автоматизованого рішення для захисту від загроз безпеці. Платформа Robust Intelligence включає механізм для виявлення та оцінки вразливостей моделі, а також рекомендації та застосування необхідних захисних огорож для пом’якшення загроз додаткам ШІ у виробництві. Це дає змогу компаніям відповідати стандартам безпеки штучного інтелекту за допомогою єдиної інтеграції, яка автоматично працює у фоновому режимі для захисту програм від розробки до виробництва. Robust Intelligence підтримується Sequoia Capital і Tiger Global, а провідні компанії, зокрема ADP, JPMorgan Chase, Expedia, Deloitte, Cisco та Міністерство оборони США, довіряють розблокувати місію корпоративного штучного інтелекту.
Katonic.ai
katonic.ai
Katonic.ai - платформа безкодової генерації ШІ для створення AI-додатків, що покращують продуктивність бізнесу та автоматизують робочі процеси.
AICamp
aicamp.so
AICamp об’єднує підтримку кількох LLM та робочий простір з штучним інтелектом, спрощуючи командні завдання.
FinetuneDB
finetunedb.com
FinetuneDB - платформа для тонкої настройки та оцінки моделей LLM, що дозволяє користувачам створювати спеціалізовані AI моделі з власних даних.
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