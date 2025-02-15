Програмне забезпечення для генеративної інфраструктури ШІ - Найпопулярніші застосунки - Сальвадор

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Програмне забезпечення Generative AI інфраструктури продовжує лідирувати в інноваціях, використовуючи машинне навчання, розуміння природної мови та хмарні обчислення для створення масштабованих, ефективних і безпечних середовищ для навчання та розгортання генеративних моделей. Ці рішення вирішують важливі проблеми масштабованості моделі, швидкості логічного висновку та високої доступності, сприяючи розробці та використанню великих мовних моделей (LLM) та інших генеративних технологій ШІ. Примітно, що вони можуть похвалитися зручними інтерфейсами, які пропонують детальний контроль над розподілом ресурсів, управлінням витратами та оптимізацією продуктивності. Багато з цих інструментів прискорюють розробку, пропонуючи попередньо навчені моделі та API. Просунуті рішення можуть піти далі, включивши функції для з’єднання API, інтеграції конвеєрів даних і багатохмарного розгортання, тим самим розширюючи можливості генеративних моделей для взаємодії із зовнішніми системами та джерелами даних. Надійні заходи безпеки, включаючи шифрування даних і контроль доступу на основі ролей, часто інтегровані для забезпечення безпечної обробки та відповідності конфіденційних даних. На додаток до основних можливостей навчання та висновків, ці рішення зазвичай пропонують розширені функції, такі як моніторинг у реальному часі, параметри тонкого налаштування та повну документацію. Ці функції спрощують процеси налаштування, розгортання та моніторингу як для розробників, так і для нерозробників, роблячи генеративні моделі ШІ більш доступними та керованими. Отже, ці рішення відіграють вирішальну роль в екосистемі ШІ та науки про дані компанії, особливо для підприємств, які прагнуть інтегрувати ШІ у свої продукти, послуги чи робочі процеси. На відміну від загальних платформ хмарних обчислень або ширших інструментів науки про дані та машинного навчання, рішення генеративної інфраструктури ШІ спеціалізуються на унікальних вимогах генеративних моделей. Вони надають комплексний набір функцій для навчання моделей, розгортання, безпеки та інтеграції. Це відрізняє їх від попередньо створеного програмного забезпечення генеративного штучного інтелекту, оскільки вони оснащують науковців та інженерів із обробки даних інструментами та інфраструктурою, необхідною для розробки індивідуальних генеративних рішень на основі штучного інтелекту, адаптованих до їхніх конкретних потреб. Щоб бути включеним до категорії Generative AI Infrastructure, продукт має відповідати певним критеріям: * Пропонуйте масштабовані параметри для навчання моделі та висновків. * Забезпечте прозорі та гнучкі моделі ціноутворення для обчислювальних ресурсів і викликів API. * Увімкніть безпечну обробку даних за допомогою таких функцій, як шифрування даних і відповідність GDPR. * Підтримка безперебійної інтеграції в існуючі конвеєри даних і робочі процеси, бажано через API або попередньо створені з’єднувачі. Відповідаючи цим критеріям, програмне забезпечення для інфраструктури генеративного штучного інтелекту дозволяє організаціям розкрити повний потенціал технологій генеративного штучного інтелекту, сприяючи інноваціям і конкурентоспроможності в сучасному цифровому середовищі.
Запит на новий застосунок
Opentune
opentune.ai
Opentune, передова програма, створена для ентузіастів штучного інтелекту, розробників і інноваторів. Opentune пропонує комплексну платформу для керування, налаштування та взаємодії з великими мовними моделями. Opentune пропонує спеціальну підтримку та надійну інфраструктуру, адаптовану до потреб вашої компанії. Пріоритет безпеки та готовність рухати вперед розвиток вашого бізнесу.
Insighto.ai
insighto.ai
Insighto.ai – це розробник чат-ботів штучного інтелекту без коду. Це дає вам змогу створювати власні чат-боти ChatGPT, навчені на ваших унікальних даних. Завдяки інтуїтивно зрозумілій безкодовій платформі Insighto створення спеціального чат-бота штучного інтелекту абсолютно безпроблемне. Все, що вам потрібно зробити, це імпортувати дані, налаштувати зовнішній вигляд вашого чат-бота та легко вставити його на свій веб-сайт.
Archie
archie.8base.com
Опишіть свою ідею та дозвольте Арчі створити безкоштовний проект дизайну продукту. * Вилікувати блокування автора: просто опишіть свою ідею одним або двома реченнями, і Арчі негайно почне давати уявлення про те, що потрібно створити. * Швидка концептуалізація: Blueprint значно прискорює перехід від ідеї до відчутної концепції дизайну. * Оцінка на основі даних: Арчі надасть початкову оцінку вашій ідеї з кількох різних точок зору. * Розширена креативність: Арчі виявить речі, про які ви, можливо, не подумали, і внесе пропозиції, щоб підвищити цінність і надійність вашого проекту. * Спілкуйтеся зі своєю ідеєю: поділіться своїм планом із першими зацікавленими сторонами, щоб отримати додаткову інформацію та підтримку (необов’язково).
ASKtoAI
asktoai.com
ASKtoAI — це передовий інструмент для створення контенту на основі штучного інтелекту. Він генерує привабливий текст, персоналізовані зображення, унікальні записи голосу та анімовані відео-аватари, створені для покращення вашого корпоративного та особистого спілкування. Перетворіть свою творчість за допомогою ASKtoAI.
CalypsoAI
calypsoai.com
Оскільки штучний інтелект продовжує робити революцію в галузях і стає все більш поширеним у повсякденному використанні, пов’язані з цим ризики також зростають. У CalypsoAI ми усвідомлюємо ці зростаючі ризики. За допомогою передових рішень AISec наша місія полягає в тому, щоб розширити можливості як корпоративних, так і державних організацій, забезпечуючи новаторські платформи безпеки ШІ. Ці платформи перевіряють, підтверджують і захищають системи штучного інтелекту, відкриваючи нові можливості, зміцнюючи процеси прийняття рішень і стимулюючи інновації. Ми дозволяємо організаціям впевнено орієнтуватися в складному ландшафті впровадження ШІ. CalypsoAI прагне сформувати майбутнє, де технології та безпека поєднуються, змінюючи спосіб роботи бізнесу та сприяючи кращому світу.
Defog
defog.ai
Defog.ai — це інструмент запиту даних природною мовою, вбудований у програми. Інструмент дозволяє користувачам задавати запитання щодо даних у довільній формі та отримувати доступ до даних із файлів CSV або попередньо визначених наборів даних. Дані можна запитувати в таких базах даних, як Redshift і продаж квитків, наприклад із зразком набору даних під назвою Tickit. Інструмент дозволяє користувачам задавати запитання будь-якою мовою та надає відповіді на довгі запитання. На відміну від інших рішень, Defog надає надзвичайні можливості даних без шкоди для конфіденційності, оскільки йому потрібен доступ лише до схеми бази даних, а не до фактичних даних. Інструмент підтримується Y Combinator і має доступну демонстрацію, що дозволяє користувачам вбудовувати надздібності щодо даних у свій додаток.
GradientJ
gradientj.com
GradientJ допомагає командам продуктів розгортати великі мовні моделі в масштабі. Компанії використовують нас для створення додатків на основі LLM і моніторингу їх у виробництві. Наша програма надає інструменти для створення та порівняння підказок, відстеження продуктивності в реальному часі та постійного вдосконалення моделей на основі відгуків людей.
Lakera
lakera.ai
Lakera Guard дає можливість організаціям створювати програми GenAI, не турбуючись про миттєві ін’єкції, втрату даних, шкідливий вміст та інші ризики LLM. Можливості Lakera Guard базуються на власних базах даних, які поєднують інформацію з програм LLM, Gandalf, дані з відкритих вихідних кодів і наші спеціалізовані дослідження ML.
MarkovML
markovml.com
MarkovML — це платформа з низьким кодом на основі штучного інтелекту, яка пропонує платформу для співпраці для аналізу даних і машинного навчання. Він забезпечує зручний інтерфейс для зберігання та обміну моделями, експериментами та наборами даних. Платформа має на меті оптимізувати процес аналізу даних і розробки моделі, усуваючи потребу в кодуванні. Платформа пропонує кілька функцій для покращення керування даними та інтелекту. Він включає інтелектуальний каталог даних, який служить централізованим центром для діяльності, пов’язаної зі штучним інтелектом, що дозволяє легко керувати даними, розширене управління даними та краще розуміння даних. Платформа також пропонує неконтрольовані аналізатори даних на основі штучного інтелекту, які генерують глибоке розуміння даних, вимірюють якість даних і створюють детальні візуальні звіти для експертного аналізу.MarkovML пропонує конструктор додатків GenAI без коду, який дає змогу експертам домену створювати програми штучного інтелекту без потреби в кодування. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс перетягування дозволяє створювати програми для різних випадків використання, таких як узагальнення, класифікація та семантичний пошук. Крім того, MarkovML надає відповідальних оцінювачів штучного інтелекту, які допомагають оцінити вартість, вплив на бізнес і упередженість моделей, дозволяючи підприємствам максимізувати цінність штучного інтелекту відповідальним і економічно ефективним способом. Платформа також забезпечує керування даними, конфіденційність і безпеку. Крім того, MarkovML пропонує безперебійну співпрацю за допомогою інструменту Snippet, який надає спільний робочий простір для командних знань, ідей, показників, аналізу, відгуків, візуалізації тощо. Цей інструмент спрямований на покращення командної взаємодії та максимізацію потенціалу команд ШІ. Загалом MarkovML створено для надання інтегрованої платформи для аналізу даних, машинного навчання та співпраці, що дозволяє підприємствам використовувати весь потенціал своїх даних і просувати свої ініціативи ШІ. .
GPTGuard.ai
gptguard.ai
Зберігайте всі ваші Chatgpt та інші взаємодії LLM безпечні та приватні. Технологія GPTGUARD замінює конфіденційні дані у ваших підказках із синтетичними даними, не впливаючи на контекст. Ви отримуєте всі переваги CHATGPT без будь -яких проблем конфіденційності чи безпеки.
PentaPrompt
pentaprompt.com
PentaPrompt — це веб-програма, яка надає доступ до потужних генеративних моделей ШІ. Це приносить вам користь, пропонуючи персоналізоване створення, оптимізуючи взаємодію з моделями штучного інтелекту та надаючи доступ до найкращих моделей від багатьох постачальників, усе в одному місці.
Preamble
preamble.com
Преамбула пропонує просту у використанні платформу та ринок політики штучного інтелекту для підвищення безпеки та безпеки генеративних систем ШІ та LLM. Ми дозволяємо компаніям забезпечувати безпеку, конфіденційність, безпеку та відповідність вимогам AI. Preamble, Inc. — компанія, яку очолює ветеран.
Predibase
predibase.com
Predibase — це найшвидший і найефективніший спосіб виробництва LLM з відкритим кодом. Як платформа для розробників для навчання та обслуговування LoRA, Predibase дозволяє командам інженерів легко налаштовувати та обслуговувати будь-який LLM з відкритим кодом на найсучаснішій інфраструктурі в хмарі за найнижчої можливої вартості. Створений командою, яка створила внутрішні платформи штучного інтелекту в Apple і Uber, Predibase є швидким, ефективним і масштабованим для роботи будь-якого розміру. Predibase поєднує простий у використанні декларативний інтерфейс із потужністю GPU високого класу на безсерверній керованій інфраструктурі для навчання та обслуговування, надаючи інженерам рішення для повного життєвого циклу машинного навчання. Найважливіше те, що Predibase побудовано на основі відкритого коду, включаючи Ludwig і LoRAX, і може бути розгорнуто у вашій приватній хмарі, щоб усі ваші дані та моделі залишалися під вашим контролем. У виробництві як зі списку Fortune 500, так і з компаніями, що швидко розвиваються, Predibase допомагає командам інженерів повертати цінність, керовану ШІ, своїм організаціям за дні, а не за місяці.
Promptly
trypromptly.com
Платформа Generative AI з низьким кодом для підприємств, що робить ШІ доступним для кожної організації.
PromptPrivacy
promptprivacy.com
Prompt Privacy — це передова операційна система зі штучним інтелектом першого покоління, яка була спеціально розроблена для задоволення зростаючої потреби в конфіденційності та безпеці в епоху ШІ. Завдяки своєму унікальному дизайну без коду Prompt Privacy пропонує зручну та інтуїтивно зрозумілу платформу для професіоналів, комерційних компаній і підприємств, щоб використовувати потужність штучного інтелекту без шкоди для конфіденційних даних.
Vext
vextapp.com
Vext: ОС LLMOps Vext — це готова платформа LLMOps, яка пропонує досвід «Zapier для AI» для користувачів, які хочуть лего-блокувати свій конвеєр LLM зі швидкістю та масштабом. За допомогою Vext ви можете легко та швидко розробляти спеціальні додатки AI, адаптовані до ваших унікальних бізнес-потреб і даних. Він не тільки пропонує безпроблемний спосіб подолання обмежень сучасних технологій штучного інтелекту, але й прискорює вашу здатність розгортати інноваційні рішення штучного інтелекту, даючи вам конкурентну перевагу на ринку.
Vocode
vocode.dev
Vocode надає інструменти та абстракції для створення будь-яких голосових програм на основі LLM. Приклади речей, які ви можете створювати за допомогою Vocode, включають налаштування LLM для відповіді/здійснення телефонних дзвінків, виконання ролі особистих помічників, приєднання до зустрічей Zoom тощо. Що надає Vocode: * Абстракції розмов (потокове, покрокове) * Функція розмови (кінцева точка, відстеження емоцій) * Інтеграція з усіма найкращими постачальниками мовлення в текст/тексту в мовлення * Кросплатформна підтримка (телефонія, Інтернет, Zoom)
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI стимулює впровадження GenAI на підприємствах. Нас підтримують Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars та інші відомі інвестори TuneChat: наша програма для чату на основі моделей з відкритим кодом TuneStudio: наш ігровий майданчик для розробників для тонкого налаштування та розгортання LLM ChainFury: наш відкритий механізм підказок, доступний на GitHub
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow дає змогу амбітним командам створювати ефективних агентів ШІ. Voiceflow, який люблять дизайнери та розробники, допомагає командам працювати разом, щоб створювати, тестувати, надсилати, вимірювати та покращувати голосовий зв’язок і чат. Команди розмовних розробників штучного інтелекту на середньому ринку та зі списку Fortune 500 – від ClickUp і Instacart до JP Morgan Chase і The Home Depot – довіряють Voiceflow своїй платформі для спільної роботи зі штучним інтелектом. Інтуїтивно зрозуміле полотно конструктора агентів, база знань і система керування вмістом поєднані з розширюваним інструментарієм розробника для доставки розширених агентів штучного інтелекту, які можна масштабувати для клієнта. Понад 250 000 амбітних команд у всьому світі сьогодні створюють агентів у Voiceflow.
Botpress
botpress.com
Botpress — це генеративна платформа штучного інтелекту для створення чат-ботів ChatGPT, що дозволяє користувачам створювати чат-боти з інтуїтивно зрозумілим досвідом створення на основі найновіших LLM і GPT від OpenAI. Платформа пропонує широкий спектр функцій, включаючи GPT-Native Engine і Conversation Studio, яка надає редактор чат-ботів нового покоління. Крім того, платформа містить Hub, який є найбільшою колекцією інтеграцій, які користувачі можуть використовувати для інтеграції своїх чат-ботів з іншими інструментами та службами. Він також пропонує різноманітні ресурси, зокрема документацію, відеоуроки, SDK і форум спільноти на Discord. Botpress Cloud — це нова функція платформи, яку користувачі можуть випробувати, щоб швидше створювати та розгортати свої чат-боти, а Visual Flow Editor пропонує інтуїтивно зрозумілий візуальний редактор потоків, який дозволяє користувачам оживляти розмови своїх користувачів. Платформа також надає різноманітні готові інтеграції та навички, створені за допомогою найбільшої спільноти чат-ботів з відкритим вихідним кодом, що дозволяє користувачам пришвидшити процес створення. Користувачі можуть використовувати статистику платформи з аналізу аналітики, неправильного розуміння та аналізу настроїв, щоб постійно вдосконалювати свій чат-бот. Крім того, Botpress пропонує розгортання в один клік на всіх своїх каналах, щоб зустріти користувачів там, де вони є. Botpress довіряють тисячі організацій, і він створив різні шаблони, зокрема Shopping Companion, Health Bot Template, Banking Support, IT Assistant, Telco Billing Advisor, Fitness Friend, HR Helper і Language Tutor chatbots. Загалом, Botpress пропонує різноманітні інструменти та функції, які роблять створення та розгортання чат-ботів швидшим і легким.
Saturn Cloud
saturncloud.io
Saturn Cloud — це відзначена нагородами платформа машинного навчання для будь-якої хмари з понад 100 000 користувачів, включаючи NVIDIA, CFA Institute, Snowflake, Flatiron School, Nestle тощо. Це комплексне рішення для розробки, розгортання та конвеєрів даних у хмарі з обробки даних і машинного навчання. Користувачі можуть розгорнути ноутбук із 4 ТБ оперативної пам’яті, додати графічний процесор, підключитися до розподіленого кластера працівників, створити великі мовні моделі тощо в повністю розміщеному середовищі. Фахівці з даних та аналітики найкраще працюють, використовуючи ті інструменти, які вони хочуть використовувати. Ви можете використовувати бажані мови, IDE та бібліотеки машинного навчання в Saturn Cloud. Ми пропонуємо повну інтеграцію Git, спільні користувацькі зображення та безпечне сховище облікових даних, що полегшує масштабування та формування вашої команди в хмарі. Ми підтримуємо весь життєвий цикл машинного навчання від експериментів до виробництва за допомогою таких функцій, як завдання та розгортання. Цими функціями та вбудованими інструментами можна легко ділитися між командами, що економить час і відтворює роботу. Saturn Cloud доступний у кількох хмарах: AWS, Azure, GCP та OCI. Зв’яжіться з нами сьогодні, щоб отримати безкоштовну демонстрацію.
Aporia
aporia.com
Aporia — це провідна платформа управління штучним інтелектом, якій довіряють як новітні технологічні стартапи, так і відомі компанії зі списку Fortune 500, яка гарантує конфіденційність, безпеку та надійність програм ШІ. Завдяки Aporia організації отримують надійні огорожі для ШІ, ефективно пом’якшуючи галюцинації, витік даних і швидкі атаки в режимі реального часу. В основі механізму виявлення огорож лежить Aporia Labs, команда, що складається з фахівців зі штучного інтелекту та кібербезпеки. Ця команда присвячена постійному дослідженню та розробці передових методів виявлення та пом’якшення галюцинацій і миттєвих атак, забезпечуючи захист репутації вашого бренду та довіри користувачів.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — незалежна компанія зі штучного інтелекту, яка спеціалізується на комп’ютерному зорі, обробці природної мови та розпізнаванні звуку. Одна з перших платформ глибокого навчання, заснована в 2013 році, Clarifai надає платформу ШІ для неструктурованих зображень, відео, тексту та аудіоданих. Його платформа підтримує повний життєвий цикл штучного інтелекту для дослідження даних, маркування даних, навчання моделей, оцінювання та висновків щодо зображень, відео, тексту та аудіоданих. Clarifai зі штаб-квартирою у Вашингтоні використовує машинне навчання та глибокі нейронні мережі для автоматичної ідентифікації та аналізу зображень, відео, тексту та аудіо. Clarifai дозволяє користувачам впроваджувати технологію ШІ у свої продукти за допомогою API, Mobile SDK та/або локальних рішень.
Chooch
chooch.ai
Chooch — це провідна платформа Vision AI, яка поєднує Generative AI і Computer Vision, щоб допомогти компаніям автоматизувати повторювані завдання візуального перегляду вручну, роблячи пошук відеоданих більш ефективним і дозволяючи компаніям перерозподіляти людські ресурси для більш цінних видів діяльності. ImageChat Generative AI від Chooch може систематично запитувати дані відео та зображень за допомогою оперативної технології, щоб відстежувати певні візуальні ефекти чи дії та надсилати сповіщення в реальному часі, коли вони виявлені, щоб ініціювати подальші дії. Chooch використовується в багатьох різних програмах, включаючи виявлення роздрібних крадіжок, моніторинг безпеки на робочому місці, виявлення зброї, моніторинг самоконтролю, керування цифровими активами тощо.
Autoblocks
autoblocks.ai
Autoblocks AI — це хмарний робочий простір, який дозволяє командам продуктів спільно оцінювати, тестувати та покращувати свої продукти GenAI/LLM.
Together AI
together.ai
Together AI — це дослідницька компанія зі штучного інтелекту. Ми вносимо провідні дослідження з відкритим кодом, моделі та набори даних, щоб просувати передові межі ШІ. Наші децентралізовані хмарні служби дають змогу розробникам і дослідникам в організаціях будь-якого розміру навчати, налаштовувати та розгортати генеративні моделі ШІ. Ми віримо, що відкриті та прозорі системи ШІ стимулюватимуть інновації та створять найкращі результати для суспільства.
BentoCloud
bentoml.com
Безсерверна хмара для штучного інтелекту. BentoCloud — це повністю керована платформа для створення та роботи програм штучного інтелекту, що забезпечує гнучку доставку продуктів командам штучного інтелекту. BentoML — це платформа для розробників програмного забезпечення для створення продуктів ШІ.
TrueFoundry
truefoundry.com
TrueFoundry — це хмарна PaaS для груп машинного навчання, яка дозволяє створювати, розгортати та надсилати додатки ML/LLM у власній хмарі/on-prem Infra швидшим, масштабованим і економічно ефективним способом із правильними засобами керування, що дозволяє їм досягти 90 % швидше, ніж інші команди. TrueFoundry абстрагує необхідні розробки та пропонує прискорювачі GenAI — LLM PlayGround, LLM Gateway, LLM Deploy, LLM Finetune, RAG Playground і шаблони додатків, які можуть дозволити організації пришвидшити макет загальної структури GenAI/LLMOps. Підприємства можуть підключати ці прискорювачі до своїх внутрішніх систем, а також створювати на основі наших прискорювачів, щоб надати розробникам GenAI платформу LLMOps на свій вибір. TrueFoundry є модульним і повністю керованим API, має вбудовану інтеграцію з популярними інструментами на ринку, такими як LangChain, VectorDBs, GuardRails тощо. TrueFoundry співпрацює з понад 25 компаніями зі списку Fortune 500, а також із високотехнологічними компаніями середнього ринку, включаючи такі як WadhwaniAI, WhatFix, 2 Fortune 100 healthcare, Games24x7, AvisoAI тощо. TrueFoundry підтримується Sequoia, Eniac & Angels, як-от Naval Ravikant, Anthony Goldbloom, і понад 50 керівників AI та ML з провідних технологічних компаній, CXO зі списку Fortune 500 і засновники Unicorns, як-от AlphaSense, Innovaccer, WhatFix, Rubrik тощо.
Qualetics
qualetics.com
Qualetics надає революційну платформу штучного інтелекту, яка спрощує використання Data Science для вашого бізнесу без ресурсів та інфраструктури. Компанії будь-якого розміру, від стартапів до підприємств, можуть використовувати платформу Qualetics для вирішення складних бізнес-завдань і стимулювання зростання. Qualetics працює з вашим продуктом, системою чи процесом, щоб збирати дані та обробляти їх за допомогою глибоких технологій штучного інтелекту, як-от машинне навчання, НЛП, комп’ютерне бачення та текстова аналітика тощо. Потім усі практичні аналітичні дані надаються вашій команді в простий спосіб. Інформаційна панель для розуміння, яка пропонує статистику як на верхньому, так і на мікрорівні. Qualetics не тільки полегшує вам отримання правильних даних, але й простіше для вашої команди зрозуміти їх і вжити заходів. Платформа системи управління штучним інтелектом (AIMS) від Qualetics — це комбінація інструментів, необхідних для спрямування даних, що надходять із кількох каналів, у складні системи машинного навчання та надання інформації в зрозумілий та бездоганний спосіб для використання компаніями.
OctoAI
octo.ai
OctoAI надає інфраструктуру для запуску, налаштування та масштабування генеративних програм ШІ. OctoAI змушує моделі працювати на вас, а не навпаки. Розробники отримують легкий доступ до ефективної інфраструктури штучного інтелекту, щоб вони могли запускати обрані моделі, налаштовувати їх для конкретного випадку використання та плавно масштабувати від розробки до виробництва. Завдяки найшвидшим базовим моделям на ринку (зокрема Llama-2, Stable Diffusion і SDXL), інтегрованим рішенням для налаштування та системам машинного навчання світового класу під капотом розробники можуть зосередитися на створенні додатків, які вразять клієнтів, не стаючи експертами з інфраструктури штучного інтелекту. . Штаб-квартира компанії розташована в Сіетлі, штат Вашингтон, за підтримки провідних компаній венчурного капіталу. OctoAI засновано та очолюється творцями Apache TVM, стека ML з відкритим кодом для продуктивності та портативності моделі.
Robust Intelligence
robustintelligence.com
Robust Intelligence дозволяє підприємствам захистити свою трансформацію штучного інтелекту за допомогою автоматизованого рішення для захисту від загроз безпеці. Платформа Robust Intelligence включає механізм для виявлення та оцінки вразливостей моделі, а також рекомендації та застосування необхідних захисних огорож для пом’якшення загроз додаткам ШІ у виробництві. Це дає змогу компаніям відповідати стандартам безпеки штучного інтелекту за допомогою єдиної інтеграції, яка автоматично працює у фоновому режимі для захисту програм від розробки до виробництва. Robust Intelligence підтримується Sequoia Capital і Tiger Global, а провідні компанії, зокрема ADP, JPMorgan Chase, Expedia, Deloitte, Cisco та Міністерство оборони США, довіряють розблокувати місію корпоративного штучного інтелекту.
Katonic.ai
katonic.ai
Створюйте потужні програми ШІ за лічені хвилини на платформі Katonic Generative AI Platform без коду. Підвищуйте продуктивність себе та своїх співробітників, покращуйте взаємодію з клієнтами та робіть те, що під силу тільки великим підприємствам, і все це завдяки потужності Generative AI. * Навички програмування не потрібні. * Безпека корпоративного рівня. * 50+ LLM на вибір * Навчання на ваших власних даних, з вашими власними поручнями.
AICamp
aicamp.so
Завдяки унікальному поєднанню функцій AICamp, таких як підтримка Multi-LLM і робочий простір із підтримкою штучного інтелекту, ви можете зробити кожне командне завдання швидшим, легшим і приємнішим.
FinetuneDB
finetunedb.com
FinetuneDB — це платформа LLM Ops для тонкого налаштування та оцінки LLM, що дозволяє технічним командам широкого профілю легко створювати власні моделі ШІ.
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