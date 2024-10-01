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Програмне забезпечення для генеративної інфраструктури ШІ - Найпопулярніші застосунки - Чилі
Програмне забезпечення Generative AI інфраструктури продовжує лідирувати в інноваціях, використовуючи машинне навчання, розуміння природної мови та хмарні обчислення для створення масштабованих, ефективних і безпечних середовищ для навчання та розгортання генеративних моделей. Ці рішення вирішують важливі проблеми масштабованості моделі, швидкості логічного висновку та високої доступності, сприяючи розробці та використанню великих мовних моделей (LLM) та інших генеративних технологій ШІ. Примітно, що вони можуть похвалитися зручними інтерфейсами, які пропонують детальний контроль над розподілом ресурсів, управлінням витратами та оптимізацією продуктивності. Багато з цих інструментів прискорюють розробку, пропонуючи попередньо навчені моделі та API. Просунуті рішення можуть піти далі, включивши функції для з’єднання API, інтеграції конвеєрів даних і багатохмарного розгортання, тим самим розширюючи можливості генеративних моделей для взаємодії із зовнішніми системами та джерелами даних. Надійні заходи безпеки, включаючи шифрування даних і контроль доступу на основі ролей, часто інтегровані для забезпечення безпечної обробки та відповідності конфіденційних даних. На додаток до основних можливостей навчання та висновків, ці рішення зазвичай пропонують розширені функції, такі як моніторинг у реальному часі, параметри тонкого налаштування та повну документацію. Ці функції спрощують процеси налаштування, розгортання та моніторингу як для розробників, так і для нерозробників, роблячи генеративні моделі ШІ більш доступними та керованими. Отже, ці рішення відіграють вирішальну роль в екосистемі ШІ та науки про дані компанії, особливо для підприємств, які прагнуть інтегрувати ШІ у свої продукти, послуги чи робочі процеси. На відміну від загальних платформ хмарних обчислень або ширших інструментів науки про дані та машинного навчання, рішення генеративної інфраструктури ШІ спеціалізуються на унікальних вимогах генеративних моделей. Вони надають комплексний набір функцій для навчання моделей, розгортання, безпеки та інтеграції. Це відрізняє їх від попередньо створеного програмного забезпечення генеративного штучного інтелекту, оскільки вони оснащують науковців та інженерів із обробки даних інструментами та інфраструктурою, необхідною для розробки індивідуальних генеративних рішень на основі штучного інтелекту, адаптованих до їхніх конкретних потреб. Щоб бути включеним до категорії Generative AI Infrastructure, продукт має відповідати певним критеріям: * Пропонуйте масштабовані параметри для навчання моделі та висновків. * Забезпечте прозорі та гнучкі моделі ціноутворення для обчислювальних ресурсів і викликів API. * Увімкніть безпечну обробку даних за допомогою таких функцій, як шифрування даних і відповідність GDPR. * Підтримка безперебійної інтеграції в існуючі конвеєри даних і робочі процеси, бажано через API або попередньо створені з’єднувачі. Відповідаючи цим критеріям, програмне забезпечення для інфраструктури генеративного штучного інтелекту дозволяє організаціям розкрити повний потенціал технологій генеративного штучного інтелекту, сприяючи інноваціям і конкурентоспроможності в сучасному цифровому середовищі.
Запит на новий застосунок
Botpress
botpress.com
Botpress — це генеративна платформа штучного інтелекту для створення чат-ботів ChatGPT, що дозволяє користувачам створювати чат-боти з інтуїтивно зрозумілим досвідом створення на основі найновіших LLM і GPT від OpenAI. Платформа пропонує широкий спектр функцій, включаючи GPT-Native Engine і Convers...
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow дає змогу амбітним командам створювати ефективних агентів ШІ. Voiceflow, який люблять дизайнери та розробники, допомагає командам працювати разом, щоб створювати, тестувати, надсилати, вимірювати та покращувати голосовий зв’язок і чат. Команди розмовних розробників штучного інтелекту на се...
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — незалежна компанія зі штучного інтелекту, яка спеціалізується на комп’ютерному зорі, обробці природної мови та розпізнаванні звуку. Одна з перших платформ глибокого навчання, заснована в 2013 році, Clarifai надає платформу ШІ для неструктурованих зображень, відео, тексту та аудіоданих. Йо...
Together AI
together.ai
Together AI — це дослідницька компанія зі штучного інтелекту. Ми вносимо провідні дослідження з відкритим кодом, моделі та набори даних, щоб просувати передові межі ШІ. Наші децентралізовані хмарні служби дають змогу розробникам і дослідникам в організаціях будь-якого розміру навчати, налаштовувати ...
Insighto.ai
insighto.ai
Insighto.ai – це розробник чат-ботів штучного інтелекту без коду. Це дає вам змогу створювати власні чат-боти ChatGPT, навчені на ваших унікальних даних. Завдяки інтуїтивно зрозумілій безкодовій платформі Insighto створення спеціального чат-бота штучного інтелекту абсолютно безпроблемне. Все, що ва...
GradientJ
gradientj.com
GradientJ допомагає командам продуктів розгортати великі мовні моделі в масштабі. Компанії використовують нас для створення додатків на основі LLM і моніторингу їх у виробництві. Наша програма надає інструменти для створення та порівняння підказок, відстеження продуктивності в реальному часі та пост...
GPTGuard.ai
gptguard.ai
Тримайте всі ваші ChatGPT та інші LLM взаємодії в безпеці та конфіденційності. Технологія GPTGuard замінює конфіденційні дані у ваших підказках синтетичними даними, не впливаючи на контекст. Ви отримуєте всі переваги ChatGPT без проблем із конфіденційністю чи безпекою.
Promptly
trypromptly.com
Платформа Generative AI з низьким кодом для підприємств, що робить ШІ доступним для кожної організації.
Saturn Cloud
saturncloud.io
Saturn Cloud — це відзначена нагородами платформа машинного навчання для будь-якої хмари з понад 100 000 користувачів, включаючи NVIDIA, CFA Institute, Snowflake, Flatiron School, Nestle тощо. Це комплексне рішення для розробки, розгортання та конвеєрів даних у хмарі з обробки даних і машинного навч...
Katonic.ai
katonic.ai
Створюйте потужні програми ШІ за лічені хвилини на платформі Katonic Generative AI Platform без коду. Підвищуйте продуктивність себе та своїх співробітників, покращуйте взаємодію з клієнтами та робіть те, що під силу тільки великим підприємствам, і все це завдяки потужності Generative AI. * Навички...
FinetuneDB
finetunedb.com
FinetuneDB — це платформа LLM Ops для тонкого налаштування та оцінки LLM, що дозволяє технічним командам широкого профілю легко створювати власні моделі ШІ.
AICamp
aicamp.so
Завдяки унікальному поєднанню функцій AICamp, таких як підтримка Multi-LLM і робочий простір із підтримкою штучного інтелекту, ви можете зробити кожне командне завдання швидшим, легшим і приємнішим.
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI стимулює впровадження GenAI на підприємствах. Нас підтримують Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars та інші відомі інвестори TuneChat: наша програма для чату на основі моделей з відкритим кодом TuneStudio: наш ігровий майданчик для розробників для тонкого нала...
Chooch
chooch.ai
Chooch — це провідна платформа Vision AI, яка поєднує Generative AI і Computer Vision, щоб допомогти компаніям автоматизувати повторювані завдання візуального перегляду вручну, роблячи пошук відеоданих більш ефективним і дозволяючи компаніям перерозподіляти людські ресурси для більш цінних видів дія...
BentoCloud
bentoml.com
Безсерверна хмара для штучного інтелекту. BentoCloud — це повністю керована платформа для створення та роботи програм штучного інтелекту, що забезпечує гнучку доставку продуктів командам штучного інтелекту. BentoML — це платформа для розробників програмного забезпечення для створення продуктів ШІ.
PromptPrivacy
promptprivacy.com
Prompt Privacy — це передова операційна система зі штучним інтелектом першого покоління, яка була спеціально розроблена для задоволення зростаючої потреби в конфіденційності та безпеці в епоху ШІ. Завдяки своєму унікальному дизайну без коду Prompt Privacy пропонує зручну та інтуїтивно зрозумілу пла...
OctoAI
octo.ai
OctoAI надає інфраструктуру для запуску, налаштування та масштабування генеративних програм ШІ. OctoAI змушує моделі працювати на вас, а не навпаки. Розробники отримують легкий доступ до ефективної інфраструктури штучного інтелекту, щоб вони могли запускати обрані моделі, налаштовувати їх для конкре...
Vocode
vocode.dev
Vocode надає інструменти та абстракції для створення будь-яких голосових програм на основі LLM. Приклади речей, які ви можете створювати за допомогою Vocode, включають налаштування LLM для відповіді/здійснення телефонних дзвінків, виконання ролі особистих помічників, приєднання до зустрічей Zoom тощ...
Vext
vextapp.com
Vext: ОС LLMOps Vext — це готова платформа LLMOps, яка пропонує досвід «Zapier для AI» для користувачів, які хочуть лего-блокувати свій конвеєр LLM зі швидкістю та масштабом. За допомогою Vext ви можете легко та швидко розробляти спеціальні додатки AI, адаптовані до ваших унікальних бізнес-потреб ...
CalypsoAI
calypsoai.com
Оскільки штучний інтелект продовжує робити революцію в галузях і стає все більш поширеним у повсякденному використанні, пов’язані з цим ризики також зростають. У CalypsoAI ми усвідомлюємо ці зростаючі ризики. За допомогою передових рішень AISec наша місія полягає в тому, щоб розширити можливості як ...
Robust Intelligence
robustintelligence.com
Robust Intelligence дозволяє підприємствам захистити свою трансформацію штучного інтелекту за допомогою автоматизованого рішення для захисту від загроз безпеці. Платформа Robust Intelligence включає механізм для виявлення та оцінки вразливостей моделі, а також рекомендації та застосування необхідних...
Opentune
opentune.ai
Opentune, передова програма, створена для ентузіастів штучного інтелекту, розробників і інноваторів. Opentune пропонує комплексну платформу для керування, налаштування та взаємодії з великими мовними моделями. Opentune пропонує спеціальну підтримку та надійну інфраструктуру, адаптовану до потреб ва...
ASKtoAI
asktoai.com
ASKtoAI — це передовий інструмент для створення контенту на основі штучного інтелекту. Він генерує привабливий текст, персоналізовані зображення, унікальні записи голосу та анімовані відео-аватари, створені для покращення вашого корпоративного та особистого спілкування. Перетворіть свою творчість за...
Autoblocks
autoblocks.ai
Autoblocks AI — це хмарний робочий простір, який дозволяє командам продуктів спільно оцінювати, тестувати та покращувати свої продукти GenAI/LLM.
Aporia
aporia.com
Aporia — це провідна платформа управління штучним інтелектом, якій довіряють як новітні технологічні стартапи, так і відомі компанії зі списку Fortune 500, яка гарантує конфіденційність, безпеку та надійність програм ШІ. Завдяки Aporia організації отримують надійні огорожі для ШІ, ефективно пом’якшу...
Predibase
predibase.com
Predibase — це найшвидший і найефективніший спосіб виробництва LLM з відкритим кодом. Як платформа для розробників для навчання та обслуговування LoRA, Predibase дозволяє командам інженерів легко налаштовувати та обслуговувати будь-який LLM з відкритим кодом на найсучаснішій інфраструктурі в хмарі ...
MarkovML
markovml.com
MarkovML — це платформа з низьким кодом на основі штучного інтелекту, яка пропонує платформу для співпраці для аналізу даних і машинного навчання. Він забезпечує зручний інтерфейс для зберігання та обміну моделями, експериментами та наборами даних. Платформа має на меті оптимізувати процес аналізу ...
Defog
defog.ai
Defog.ai — це інструмент запиту даних природною мовою, вбудований у програми. Інструмент дозволяє користувачам задавати запитання щодо даних у довільній формі та отримувати доступ до даних із файлів CSV або попередньо визначених наборів даних. Дані можна запитувати в таких базах даних, як Redshift ...
Archie
archie.8base.com
Опишіть свою ідею та дозвольте Арчі створити безкоштовний проект дизайну продукту. * Вилікувати блокування автора: просто опишіть свою ідею одним або двома реченнями, і Арчі негайно почне давати уявлення про те, що потрібно створити. * Швидка концептуалізація: Blueprint значно прискорює перехід від...
TrueFoundry
truefoundry.com
TrueFoundry — це хмарна PaaS для груп машинного навчання, яка дозволяє створювати, розгортати та надсилати додатки ML/LLM у власній хмарі/on-prem Infra швидшим, масштабованим і економічно ефективним способом із правильними засобами керування, що дозволяє їм досягти 90 % швидше, ніж інші команди. T...
Preamble
preamble.com
Преамбула пропонує просту у використанні платформу та ринок політики штучного інтелекту для підвищення безпеки та безпеки генеративних систем ШІ та LLM. Ми дозволяємо компаніям забезпечувати безпеку, конфіденційність, безпеку та відповідність вимогам AI. Preamble, Inc. — компанія, яку очолює ветеран...
PentaPrompt
pentaprompt.com
PentaPrompt — це веб-програма, яка надає доступ до потужних генеративних моделей ШІ. Це приносить вам користь, пропонуючи персоналізоване створення, оптимізуючи взаємодію з моделями штучного інтелекту та надаючи доступ до найкращих моделей від багатьох постачальників, усе в одному місці.
Lakera
lakera.ai
Lakera Guard дає можливість організаціям створювати програми GenAI, не турбуючись про миттєві ін’єкції, втрату даних, шкідливий вміст та інші ризики LLM. Можливості Lakera Guard базуються на власних базах даних, які поєднують інформацію з програм LLM, Gandalf, дані з відкритих вихідних кодів і наші ...
Qualetics
qualetics.com
Qualetics надає революційну платформу штучного інтелекту, яка спрощує використання Data Science для вашого бізнесу без ресурсів та інфраструктури. Компанії будь-якого розміру, від стартапів до підприємств, можуть використовувати платформу Qualetics для вирішення складних бізнес-завдань і стимулюванн...