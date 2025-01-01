Програмне забезпечення гейміфікації - Найпопулярніші застосунки

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У сфері маркетингу програмне забезпечення для гейміфікації використовує знайомі елементи відеоігор, як-от значки, досягнення, бали, таблиці лідерів тощо, щоб покращити маркетингові стратегії. Це програмне забезпечення є інструментом для маркетологів, які прагнуть підвищити лояльність клієнтів, пропаганду та залучення. Коли компанія прагне стимулювати клієнтів до певних дій, таких як обмін вмістом або здійснення покупки, програмне забезпечення для гейміфікації служить засобом як для моніторингу такої поведінки, так і для винагороди. Окрім маркетингу, програмне забезпечення для гейміфікації знаходить різноманітне застосування в бізнес-сценаріях. Команди продажів, наприклад, можуть використовувати програмне забезпечення для гейміфікації продажів, щоб сприяти здоровій конкуренції та забезпечити додатковий стимул мотивації для своїх представників. Крім того, функції гейміфікації можна інтегрувати в програмне забезпечення для залучення співробітників і платформи мікронавчання. Незалежно від того, чи використовується воно самостійно чи в інтеграції з іншими маркетинговими інструментами, такими як програмне забезпечення для керування лояльністю чи програмне забезпечення для захисту брендів, програмне забезпечення гейміфікації є універсальним інструментом для вдосконалення різних аспектів бізнес-операцій.
Запит на новий застосунок
Gleam
gleam.io
Gleam - це платформа для маркетингу, що допомагає бізнесам створювати конкурси й кампанії для залучення користувачів через соціальні мережі та інші дії.
myQuiz
myquiz.org
MyQuiz - онлайн-платформа для створення вікторин та інтерактивних презентацій, що дозволяє залучати до 100 000 учасників.
Solitics
solitics.com
Solitics - платформа для управління залученням та аналітикою клієнтів, що дозволяє бізнесам автоматизувати та персоналізувати маркетинг.
QuizHub
quiz.konfhub.com
QuizHub - платформа для створення та проведення інтерактивних вікторин з можливістю використання AI для генерації питань і мультимедіа елементів.
Goosechase
goosechase.com
Goosechase - мобільна платформа для створення інтерактивних заходів, таких як полювання на сміття, з можливістю використання фото, відео та GPS-координат.
Interacty
interacty.me
Interacty - це платформа для створення інтерактивного контенту та ігор, що допомагає маркетологам залучати аудиторію та збільшувати продажі.
ViralSweep
viralsweep.com
ViralSweep — це програмний інструмент для створення, управління та проведення цифрових маркетингових акцій, таких як конкурси, розіграші та реферальні кампанії.
Socialman
socialman.net
Socialman - платформа для створення і управління розіграшами через соціальні мережі, що дозволяє централізовано планувати та аналізувати контент.
UpViral
upviral.com
UpViral – це платформа для проведення вірусних кампаній, як-от конкурси та акції, що сприяє залученню користувачів і зростанню бізнесу через соціальні мережі.
Loquiz
loquiz.com
Loquiz - це платформа для створення гейміфікованих ігор, турів і навчальних досвідів з можливістю налаштування та мультимедійного контенту.
Scratcher
scratcher.io
Scratcher - платформа для гейміфікації, яка допомагає бізнесам створювати інтерактивні досвіди для клієнтів за допомогою простого редактора.
Gametize
gametize.com
Gametize — платформа для гейміфікації та залучення користувачів, що підтримує різні програми в освіті, роздрібній торгівлі та охороні здоров'я.
Gamify Route
gamifyroute.com
Gamify Route дозволяє створювати інтерактивні ігрові сторінки для бізнесу, з безліччю шаблонів та зручним редактором для налаштування дизайну.
Datagame
datagame.io
Datagame замінює традиційні онлайн-опитування інтерактивними іграми, підвищуючи залученість користувачів та якість даних.
Qualifio
qualifio.com
Qualifio - це платформа, що дозволяє брендам створювати інтерактивний контент для залучення аудиторії через різноманітні формати, дотримуючись GDPR.
Captain Up
captainup.com
Captain Up - хмарна платформа для залучення та утримання клієнтів, що використовує ігрові механіки та психологію для підвищення активності та лояльності.
Socialshaker
socialshaker.com
Socialshaker пропонує маркетологам 30 механізмів для організації конкурсів і розіграшів у соціальних мережах Facebook, на мобільних пристроях та веб-сайтах.
BeeLiked
beeliked.com
BeeLiked - це платформа для створення інтерактивних цифрових карток подряпин, що підвищують клієнтську залученість, генерують ліди та винагороджують користувачів.
CustomerGlu
customerglu.com
CustomerGlu — платформа гейміфікації для створення інтерактивних досвідів у додатках, що сприяє залученню та утриманню клієнтів.
Brame
brame.io
Brame - платформа для створення гейміфікованих кампаній, що дозволяє користувачам без програмування створювати інтерактивний контент під час підписки.
Drimify
drimify.com
Drimify - гейміфікаційна платформа, що дозволяє створювати інтерактивні досвіди без навичок кодування для різних аудиторій.
InAppStory
inappstory.com
InAppStory - це інструмент для інтеграції інтерактивних історій у мобільні додатки, що підвищує залучення користувачів і покращує утримання.
Cool Tabs
cool-tabs.com
Cool Tabs — це додаток для управління маркетинговими кампаніями в соцмережах і на сайті, збору лідів та моніторингу бренду.
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch — це програмне забезпечення для управління рефералами та лояльністю, що дозволяє підприємствам винагороджувати клієнтів та розширювати аудиторію.
Accept Mission
acceptmission.com
Accept Mission - це інноваційна платформа для збору, управління ідеями та аналізу результатів. Вона інтегрує різні інструменти для оптимізації процесу інновацій.
NextBee
web.nextbee.com
NextBee пропонує інструменти для управління програмами адвокації, що сприяють розширенню охоплення брендів через соціальні віджети, винагороди та групові виклики.
myCred
mycred.me
myCred - плагін WordPress для створення програм лояльності, управління балами та нагородами, а також інтеграції з WooCommerce та BuddyPress.
InteractionUP
web.interactionup.com
InteractionUP - платформа для покращення співпраці в організаціях, що забезпечує чат, обмін документами та централізовану інформацію для співробітників.
SuperLikers
superlikers.com
SuperLikers — ефективна програма лояльності, що допомагає залучити й утримати клієнтів у вашій галузі.
Centrical
centrical.com
Centrical — це платформа для управління продуктивністю працівників, що включає мікролекції, коучинг та гейміфікацію для підвищення залучення та ефективності працівників.
Enrichigo
enrichigo.com
Enrichigo - це платформа для створення кастомізованих скретч-карт для вашого сайту, що допомагає залучати відвідувачів і збільшувати продажі.
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