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Програмне забезпечення гейміфікації
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Програмне забезпечення гейміфікації - Найпопулярніші застосунки

У сфері маркетингу програмне забезпечення для гейміфікації використовує знайомі елементи відеоігор, як-от значки, досягнення, бали, таблиці лідерів тощо, щоб покращити маркетингові стратегії. Це програмне забезпечення є інструментом для маркетологів, які прагнуть підвищити лояльність клієнтів, пропаганду та залучення. Коли компанія прагне стимулювати клієнтів до певних дій, таких як обмін вмістом або здійснення покупки, програмне забезпечення для гейміфікації служить засобом як для моніторингу такої поведінки, так і для винагороди. Окрім маркетингу, програмне забезпечення для гейміфікації знаходить різноманітне застосування в бізнес-сценаріях. Команди продажів, наприклад, можуть використовувати програмне забезпечення для гейміфікації продажів, щоб сприяти здоровій конкуренції та забезпечити додатковий стимул мотивації для своїх представників. Крім того, функції гейміфікації можна інтегрувати в програмне забезпечення для залучення співробітників і платформи мікронавчання. Незалежно від того, чи використовується воно самостійно чи в інтеграції з іншими маркетинговими інструментами, такими як програмне забезпечення для керування лояльністю чи програмне забезпечення для захисту брендів, програмне забезпечення гейміфікації є універсальним інструментом для вдосконалення різних аспектів бізнес-операцій.

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Gleam

Gleam

gleam.io

Gleam - це платформа для маркетингу, що допомагає бізнесам створювати конкурси й кампанії для залучення користувачів через соціальні мережі та інші дії.

myQuiz

myQuiz

myquiz.org

MyQuiz - онлайн-платформа для створення вікторин та інтерактивних презентацій, що дозволяє залучати до 100 000 учасників.

Solitics

Solitics

solitics.com

Solitics - платформа для управління залученням та аналітикою клієнтів, що дозволяє бізнесам автоматизувати та персоналізувати маркетинг.

QuizHub

QuizHub

quiz.konfhub.com

QuizHub - платформа для створення та проведення інтерактивних вікторин з можливістю використання AI для генерації питань і мультимедіа елементів.

Goosechase

Goosechase

goosechase.com

Goosechase - мобільна платформа для створення інтерактивних заходів, таких як полювання на сміття, з можливістю використання фото, відео та GPS-координат.

Interacty

Interacty

interacty.me

Interacty - це платформа для створення інтерактивного контенту та ігор, що допомагає маркетологам залучати аудиторію та збільшувати продажі.

ViralSweep

ViralSweep

viralsweep.com

ViralSweep — це програмний інструмент для створення, управління та проведення цифрових маркетингових акцій, таких як конкурси, розіграші та реферальні кампанії.

Socialman

Socialman

socialman.net

Socialman - платформа для створення і управління розіграшами через соціальні мережі, що дозволяє централізовано планувати та аналізувати контент.

UpViral

UpViral

upviral.com

UpViral – це платформа для проведення вірусних кампаній, як-от конкурси та акції, що сприяє залученню користувачів і зростанню бізнесу через соціальні мережі.

Loquiz

Loquiz

loquiz.com

Loquiz - це платформа для створення гейміфікованих ігор, турів і навчальних досвідів з можливістю налаштування та мультимедійного контенту.

Scratcher

Scratcher

scratcher.io

Scratcher - платформа для гейміфікації, яка допомагає бізнесам створювати інтерактивні досвіди для клієнтів за допомогою простого редактора.

Gametize

Gametize

gametize.com

Gametize — платформа для гейміфікації та залучення користувачів, що підтримує різні програми в освіті, роздрібній торгівлі та охороні здоров'я.

Gamify Route

Gamify Route

gamifyroute.com

Gamify Route дозволяє створювати інтерактивні ігрові сторінки для бізнесу, з безліччю шаблонів та зручним редактором для налаштування дизайну.

Datagame

Datagame

datagame.io

Datagame замінює традиційні онлайн-опитування інтерактивними іграми, підвищуючи залученість користувачів та якість даних.

Qualifio

Qualifio

qualifio.com

Qualifio - це платформа, що дозволяє брендам створювати інтерактивний контент для залучення аудиторії через різноманітні формати, дотримуючись GDPR.

Captain Up

Captain Up

captainup.com

Captain Up - хмарна платформа для залучення та утримання клієнтів, що використовує ігрові механіки та психологію для підвищення активності та лояльності.

Socialshaker

Socialshaker

socialshaker.com

Socialshaker пропонує маркетологам 30 механізмів для організації конкурсів і розіграшів у соціальних мережах Facebook, на мобільних пристроях та веб-сайтах.

BeeLiked

BeeLiked

beeliked.com

BeeLiked - це платформа для створення інтерактивних цифрових карток подряпин, що підвищують клієнтську залученість, генерують ліди та винагороджують користувачів.

CustomerGlu

CustomerGlu

customerglu.com

CustomerGlu — платформа гейміфікації для створення інтерактивних досвідів у додатках, що сприяє залученню та утриманню клієнтів.

Brame

Brame

brame.io

Brame - платформа для створення гейміфікованих кампаній, що дозволяє користувачам без програмування створювати інтерактивний контент під час підписки.

Drimify

Drimify

drimify.com

Drimify - гейміфікаційна платформа, що дозволяє створювати інтерактивні досвіди без навичок кодування для різних аудиторій.

InAppStory

InAppStory

inappstory.com

InAppStory - це інструмент для інтеграції інтерактивних історій у мобільні додатки, що підвищує залучення користувачів і покращує утримання.

Cool Tabs

Cool Tabs

cool-tabs.com

Cool Tabs — це додаток для управління маркетинговими кампаніями в соцмережах і на сайті, збору лідів та моніторингу бренду.

SaaSquatch

SaaSquatch

saasquatch.com

SaaSquatch — це програмне забезпечення для управління рефералами та лояльністю, що дозволяє підприємствам винагороджувати клієнтів та розширювати аудиторію.

Accept Mission

Accept Mission

acceptmission.com

Accept Mission - це інноваційна платформа для збору, управління ідеями та аналізу результатів. Вона інтегрує різні інструменти для оптимізації процесу інновацій.

NextBee

NextBee

web.nextbee.com

NextBee пропонує інструменти для управління програмами адвокації, що сприяють розширенню охоплення брендів через соціальні віджети, винагороди та групові виклики.

myCred

myCred

mycred.me

myCred - плагін WordPress для створення програм лояльності, управління балами та нагородами, а також інтеграції з WooCommerce та BuddyPress.

InteractionUP

InteractionUP

web.interactionup.com

InteractionUP - платформа для покращення співпраці в організаціях, що забезпечує чат, обмін документами та централізовану інформацію для співробітників.

SuperLikers

SuperLikers

superlikers.com

SuperLikers — ефективна програма лояльності, що допомагає залучити й утримати клієнтів у вашій галузі.

Centrical

Centrical

centrical.com

Centrical — це платформа для управління продуктивністю працівників, що включає мікролекції, коучинг та гейміфікацію для підвищення залучення та ефективності працівників.

Enrichigo

Enrichigo

enrichigo.com

Enrichigo - це платформа для створення кастомізованих скретч-карт для вашого сайту, що допомагає залучати відвідувачів і збільшувати продажі.

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