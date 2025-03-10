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Програмне забезпечення гейміфікації
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Програмне забезпечення гейміфікації - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

У сфері маркетингу програмне забезпечення для гейміфікації використовує знайомі елементи відеоігор, як-от значки, досягнення, бали, таблиці лідерів тощо, щоб покращити маркетингові стратегії. Це програмне забезпечення є інструментом для маркетологів, які прагнуть підвищити лояльність клієнтів, пропаганду та залучення. Коли компанія прагне стимулювати клієнтів до певних дій, таких як обмін вмістом або здійснення покупки, програмне забезпечення для гейміфікації служить засобом як для моніторингу такої поведінки, так і для винагороди. Окрім маркетингу, програмне забезпечення для гейміфікації знаходить різноманітне застосування в бізнес-сценаріях. Команди продажів, наприклад, можуть використовувати програмне забезпечення для гейміфікації продажів, щоб сприяти здоровій конкуренції та забезпечити додатковий стимул мотивації для своїх представників. Крім того, функції гейміфікації можна інтегрувати в програмне забезпечення для залучення співробітників і платформи мікронавчання. Незалежно від того, чи використовується воно самостійно чи в інтеграції з іншими маркетинговими інструментами, такими як програмне забезпечення для керування лояльністю чи програмне забезпечення для захисту брендів, програмне забезпечення гейміфікації є універсальним інструментом для вдосконалення різних аспектів бізнес-операцій.

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InAppStory

InAppStory

inappstory.com

Розширте життєвий цикл мобільних користувачів за допомогою власних каналів зв’язку. Доставляючи насичений вміст і залучаючи всю послідовність за допомогою Stories! МІСІЯ InAppStory — це міжнародна компанія-розробник програмного забезпечення, яка об’єднує існуючі компанії з потенційними та поточними клієнтами, забезпечуючи вищий рівень конверсій, ефективне охоплення, лояльність клієнтів і покращення комунікації в їхніх мобільних програмах і на веб-сайтах через Stories. Наша компанія пропонує не лише просту платформу для створення історій, але й продукт без коду, який продовжує життєвий цикл ваших мобільних клієнтів. Нас вважають рішенням нового покоління для залучення та утримання користувачів, оскільки мільйони користувачів користуються оригінальним форматом Stories. ЯК МИ ЦЕ РОБИМО? Зручність і швидкість мають вирішальне значення, коли йдеться про будь-яку практичну взаємодію зі споживачем. Наше рішення без коду звільняє вашу команду від горезвісної розробки вмісту для кожного особливого випадку, коли компанія хоче спілкуватися всередині програми. 2 години з перервою на каву, і наша інтеграція буде готова надавати насичений вміст, взаємодіючи з кінцевими користувачами для спілкування в додатку. Наші клієнти, підприємства середнього розміру та підприємства, цінують наші зусилля, щоб допомогти їм досягти кращих результатів: конверсії, нові дані про продукти, показники охоплення тощо. У той же час ми значно покращуємо лояльність їхніх споживачів і збільшуємо цикл продажів з історіями, віджетами, гейміфікованим досвідом, персоналізованим контентом, сегментацією аудиторії, A/B-тестуванням, опитуваннями відгуків, залученням клієнтів і користувальницьким контентом. Наші клієнти також використовують наше рішення для внутрішньої адаптації співробітників, комунікації та навчання. Прозоро розвивайтеся за допомогою показників, яким допомагає наше рішення: -ER -Загальне охоплення -Середня тривалість сеансу -CLV -ROI -CTR -MAU/DAU -Прилипання програми -Загальний дохід -Покази -Рейтинг відтоку -Загальна кількість відвідувань Ось що говорять наші клієнти про Функція Stories: «Будьте готові, що коли ви почнете використовувати InAppStory, дуже скоро він стане вашим основним каналом спілкування з клієнтами!» КУЛЬТУРА Рушійною силою нашої компанії є люди. До всіх наших співробітників ставляться однаково, цінуючи кожне зусилля, яке вони вклали в нашу компанію. Ми забезпечуємо сприятливе середовище, де кожен може реалізувати свої ідеї, спробувати щось нове та стабільно розвивати свій бізнес. У кожного своя історія, але всі ми маємо одну спільну рису: ми наполегливо та розумно працюємо, щоб разом побудувати краще майбутнє.

Centrical

Centrical

centrical.com

Centricalis-платформа досвіду роботи працівників, що працюють на AI, яка сприяє найкращим досвідом клієнтів для провідних світових брендів через успіх та зростання агента Frontline. Платформа забезпечує єдиний досвід співробітників з управлінням продуктивністю в режимі реального часу, адаптивним мікроверарним шляхом, коучингом, що працює на AI, управлінням якості та VOE, через гейміфіковане рішення, щоб допомогти організаціям підвищити продуктивність та продажі, зменшити витрати, знизити виснаження та збільшити задоволеність клієнтів . Centrical був заснований у 2013 році та обслуговує клієнтів у 150 країнах на 40 різних мовах. Centrical має офіси в Нью-Йорку, Тель-Авіві та Лондоні, а клієнти включають провідні багатонаціональні підприємства, такі як Microsoft, Teleperformance, Synchrony Financial тощо.

Loquiz

Loquiz

loquiz.com

Loquiz - це платформа для створення гейміфікованих ігор, турів і навчальних досвідів з можливістю налаштування та мультимедійного контенту.

Enrichigo

Enrichigo

enrichigo.com

Enrichigo — це платформа спливаючих вікон гейміфікації, яка дозволяє створювати налаштовані кампанії для скретч-карток для вашого веб-сайту. Щоб спростити наше обслуговування, ми пропонуємо лише «скретч-картки». Чому б вам використовувати скретч-картку на своєму веб-сайті? Наскільки легко це може бути: - Зміцнення прихильності відвідувачів - Збільшення продажів і потенційних клієнтів від потенційних відвідувачів - Підвищення знань про ваш бренд через відвідувачів - Отримайте більше реєстрацій за допомогою гейміфікації

Brame

Brame

brame.io

Brame - платформа для створення гейміфікованих кампаній, що дозволяє користувачам без програмування створювати інтерактивний контент під час підписки.

Accept Mission

Accept Mission

acceptmission.com

Accept Mission — це інноваційна платформа, яку організації використовують для збору ідей (кампанії, дошки), керування ідеями, керування портфоліо та інформаційними панелями. Ми унікальні завдяки: - Гейміфікації - Залученню користувачів до використання під прикриттям, таблицям лідерів, цілям, розумним сповіщенням - Інтегрованій платформі - усі інноваційні інструменти на одній платформі та повністю інтегровані. - Інформаційні панелі та звіти - вимірювання успіху інновацій та оптимізація. - Інтеграція - інтеграція з Excel, системами керування завданнями та проектами, Power BI та інтеграції безпеки для SSO.

InteractionUP

InteractionUP

web.interactionup.com

Покоління платформи взаємодії 2.0. Оживіть свою взаємодію з нашою унікальною платформою для взаємодії.

Gamify Route

Gamify Route

gamifyroute.com

Gamify Route простий у використанні, має широкі можливості налаштування та має бібліотеку готових шаблонів, тож підприємства можуть швидко та легко почати роботу 🚀. За допомогою Gamify Route ви можете розробляти та створювати інтерактивні ігрові сторінки, які досягають ваших бізнес-цілей. Від цільових сторінок до сторінок реєстрації, сторінок перевірки, сторінок результатів, сторінок претензій і сторінок подяки, ця надійна платформа пропонує все, що вам потрібно для створення успішної ігрової кампанії. За допомогою нашого інтуїтивно зрозумілого редактора з функцією перетягування ви можете легко налаштувати дизайн сторінки та створити унікальний вигляд для свого бренду 💼.

SuperLikers

SuperLikers

superlikers.com

Скористайтеся найефективнішою та захоплюючою програмою лояльності у своїй галузі та завойовуйте серця своїх клієнтів

Socialman

Socialman

socialman.net

Socialman - платформа для створення і управління розіграшами через соціальні мережі, що дозволяє централізовано планувати та аналізувати контент.

NextBee

NextBee

web.nextbee.com

Інструменти керування адвокаційною програмою NextBee можуть допомогти прискорити охоплення брендів за допомогою яскравих, привабливих і фірмових соціальних віджетів, програмованих винагород і правил визнання, а також групових викликів.

Drimify

Drimify

drimify.com

Drimify - гейміфікаційна платформа, що дозволяє створювати інтерактивні досвіди без навичок кодування для різних аудиторій.

QuizHub

QuizHub

quiz.konfhub.com

QuizHub - платформа для створення та проведення інтерактивних вікторин з можливістю використання AI для генерації питань і мультимедіа елементів.

Datagame

Datagame

datagame.io

Datagame покращує або замінює традиційні онлайн-опитування інтерактивними, зручними для мобільних пристроїв іграми. Ці гейміфіковані опитування значно покращують залученість користувачів і рівень відповідей, даючи чудову та більш достовірну інформацію. Зростаючий каталог Datagame містить рішення для MaxDiff, тестування зображень і логотипів, дослідження стану бренду, відгуки клієнтів тощо.

Captain Up

Captain Up

captainup.com

Captain Up, перша в світі хмарна платформа для залучення та утримання, максимізує активність і лояльність клієнтів за допомогою ігрової механіки та поведінкової психології. Рішення, рекомендоване провідними брендами в усьому світі – встановлення золотого стандарту лояльності та гейміфікації.

Socialshaker

Socialshaker

socialshaker.com

Socialshaker пропонує маркетологам ряд із 30 механізмів для організації конкурсів та ігор із роздачами подарунків у соціальних мережах у Facebook, на мобільних пристроях чи веб-сайтах.

Gleam

Gleam

gleam.io

Gleam - це платформа для маркетингу, що допомагає бізнесам створювати конкурси й кампанії для залучення користувачів через соціальні мережі та інші дії.

myCred

myCred

mycred.me

myCred дозволяє легко створити програму лояльності або гейміфікувати ваш веб-сайт, щоб ви могли збільшити середню цінність клієнта з меншими маркетинговими зусиллями.

Gametize

Gametize

gametize.com

Gametize — платформа для гейміфікації та залучення користувачів, що підтримує різні програми в освіті, роздрібній торгівлі та охороні здоров'я.

Cool Tabs

Cool Tabs

cool-tabs.com

Проведіть свої маркетингові кампанії в соціальних мережах і на своєму веб-сайті, залучаючи потенційних клієнтів. Відстежуйте свої соціальні мережі та виконуйте соціальне прослуховування, моніторинг бренду та кураторство вмісту в реальному часі. * Розширюйте свою цифрову аудиторію та отримуйте кваліфікованих потенційних клієнтів за допомогою простого інтерактивного вмісту через додаток, веб-сайт або соціальні мережі. * Проаналізуйте соціальні розмови, які ваші клієнти та користувачі ведуть про ваш бренд у соціальних мережах, на форумах і в ЗМІ.

BeeLiked

BeeLiked

beeliked.com

BeeLiked - це платформа для створення інтерактивних цифрових карток подряпин, що підвищують клієнтську залученість, генерують ліди та винагороджують користувачів.

Qualifio

Qualifio

qualifio.com

Qualifio - це платформа, що дозволяє брендам створювати інтерактивний контент для залучення аудиторії через різноманітні формати, дотримуючись GDPR.

CustomerGlu

CustomerGlu

customerglu.com

CustomerGlu — це платформа гейміфікації, розроблена, щоб допомогти вам створити багатий досвід у програмі, який сприяє залученню та утриманню клієнтів. Маючи понад 50 готових шаблонів і можливість створювати власні з нуля, ви можете легко вирішити будь-яку проблему утримання або залучення, з якою ви стикаєтеся. У CustomerGlu є все необхідне для вирішення всіх існуючих проблем утримання та залучення. Незалежно від того, чи хочете ви рекомендувати продукти, зменшити випадання у послідовності, покращити повторні транзакції чи заохотити впровадження функцій, CustomerGlu допоможе вам. Основні функції: Рекомендація продукту: поставте низку запитань, щоб дати персоналізовану рекомендацію на основі їхніх відповідей. Опитування нових користувачів: проведіть опитування щодо нових користувачів, щоб дізнатися, звідки вони приходять, і дізнатися, у які канали інвестувати. Зменште випадання у послідовності: покращте конверсії, показавши Spin the wheel на сторінці кошика, щоб виграти купон/ винагорода. Повторні транзакції: показ скретч-картки після того, як користувач розмістив замовлення, щоб покращити частоту повторних транзакцій. Серія замовлень: розміщуйте замовлення послідовно щотижня/дня та створіть звичку здійснювати операції з платформою. Застосування функцій: поставте завдання існуючим клієнтам із обмеженим часом спробувати функції та винагородіть їх за це. І якщо ви не бачите саме те, що шукаєте, не хвилюйтеся – ви можете створювати власні шаблони з нуля, щоб найкраще відповідати вашим потребам. З CustomerGlu можливості безмежні. Чому варто довіряти CustomerGlu? Захист даних користувачів є нашою основною відповідальністю, і ми прагнемо дотримуватися глобальних стандартів відповідності. Завдяки постійному наскрізному підходу до конфіденційності та безпеки даних CustomerGlu гарантує вашу конфіденційність.

myQuiz

myQuiz

myquiz.org

MyQuiz - онлайн-платформа для створення вікторин та інтерактивних презентацій, що дозволяє залучати до 100 000 учасників.

Goosechase

Goosechase

goosechase.com

Goosechase - мобільна платформа для створення інтерактивних заходів, таких як полювання на сміття, з можливістю використання фото, відео та GPS-координат.

Interacty

Interacty

interacty.me

Interacty - це платформа для створення інтерактивного контенту та ігор, що допомагає маркетологам залучати аудиторію та збільшувати продажі.

Solitics

Solitics

solitics.com

Solitics - платформа для управління залученням та аналітикою клієнтів, що дозволяє бізнесам автоматизувати та персоналізувати маркетинг.

SaaSquatch

SaaSquatch

saasquatch.com

SaaSquatch — це складне програмне забезпечення для рефералів і маркетингу лояльності, яке залучає ваших клієнтів, де б вони не відпочивали — у вашому мобільному чи веб-додатку чи поза ним. Деякі з найбільш інноваційних і відомих брендів світу використовують SaaSquatch, щоб винагороджувати своїх прихильників, створювати лояльні спільноти та прискорювати зростання доходів. Завдяки гнучкості, щоб керувати навіть найдосконалішими програмами лояльності та реферальними програмами, SaaSquatch дозволяє винагороджувати своїх прихильників за будь-яку поведінку, яку ви виберете, а потім дає їм змогу сприяти збільшенню вашої клієнтської бази за допомогою рефералів. Наш механізм винагород дає змогу встановлювати унікальні умови для заробітку, створювати рівні винагород і пропонувати різноманітні винагороди, щоб створити ідеальну індивідуальну програму. Крім того, власна інтеграція, безпека корпоративного рівня, виявлення шахрайства та багатомовна підтримка забезпечують потужність і масштабованість для розширення разом з вами. Використовуйте дані клієнтів, які у вас уже є, щоб запускати кампанії, які забезпечують персоналізований досвід користувачів, підвищують лояльність клієнтів і покращують рівень утримання. Збільште впровадження нових функцій продукту та залучайте користувачів на всіх етапах життєвого циклу клієнта, щоб ніколи не втрачати шанс розвиватися.

Scratcher

Scratcher

scratcher.io

Scratcher — це провідна платформа гейміфікації, розроблена для маркетологів, електронної комерції та бізнесу. За допомогою зручного редактора перетягування продавці можуть проектувати, налаштовувати та керувати своїми інтерактивними взаємодіями з клієнтами. Платформа Scratcher створена для надійності, міцності та зручності для користувача, що робить технологію корпоративного рівня доступною для підприємств будь-якого розміру. Представляючи продукти чи послуги в інтерактивному режимі, компанії можуть залучати свою аудиторію за допомогою ігрових форматів і підвищувати рівень обслуговування клієнтів, щоб побачити збільшення кількості потенційних клієнтів, вищі коефіцієнти конверсії та активних клієнтів. Scratcher керує більш ніж 300 підприємствами по всьому світу та виконав понад 5000 гейміфікаційних кампаній із середнім коефіцієнтом конверсії 40%.

ViralSweep

ViralSweep

viralsweep.com

ViralSweep — це програмний інструмент для створення, управління та проведення цифрових маркетингових акцій, таких як конкурси, розіграші та реферальні кампанії.

UpViral

UpViral

upviral.com

UpViral – це платформа для проведення вірусних кампаній, як-от конкурси та акції, що сприяє залученню користувачів і зростанню бізнесу через соціальні мережі.

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Програмне забезпечення гейміфікації - Найпопулярніші застосунки - Ватикан - WebCatalog