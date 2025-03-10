InAppStory

inappstory.com

Розширте життєвий цикл мобільних користувачів за допомогою власних каналів зв’язку. Доставляючи насичений вміст і залучаючи всю послідовність за допомогою Stories! МІСІЯ InAppStory — це міжнародна компанія-розробник програмного забезпечення, яка об’єднує існуючі компанії з потенційними та поточними клієнтами, забезпечуючи вищий рівень конверсій, ефективне охоплення, лояльність клієнтів і покращення комунікації в їхніх мобільних програмах і на веб-сайтах через Stories. Наша компанія пропонує не лише просту платформу для створення історій, але й продукт без коду, який продовжує життєвий цикл ваших мобільних клієнтів. Нас вважають рішенням нового покоління для залучення та утримання користувачів, оскільки мільйони користувачів користуються оригінальним форматом Stories. ЯК МИ ЦЕ РОБИМО? Зручність і швидкість мають вирішальне значення, коли йдеться про будь-яку практичну взаємодію зі споживачем. Наше рішення без коду звільняє вашу команду від горезвісної розробки вмісту для кожного особливого випадку, коли компанія хоче спілкуватися всередині програми. 2 години з перервою на каву, і наша інтеграція буде готова надавати насичений вміст, взаємодіючи з кінцевими користувачами для спілкування в додатку. Наші клієнти, підприємства середнього розміру та підприємства, цінують наші зусилля, щоб допомогти їм досягти кращих результатів: конверсії, нові дані про продукти, показники охоплення тощо. У той же час ми значно покращуємо лояльність їхніх споживачів і збільшуємо цикл продажів з історіями, віджетами, гейміфікованим досвідом, персоналізованим контентом, сегментацією аудиторії, A/B-тестуванням, опитуваннями відгуків, залученням клієнтів і користувальницьким контентом. Наші клієнти також використовують наше рішення для внутрішньої адаптації співробітників, комунікації та навчання. Прозоро розвивайтеся за допомогою показників, яким допомагає наше рішення: -ER -Загальне охоплення -Середня тривалість сеансу -CLV -ROI -CTR -MAU/DAU -Прилипання програми -Загальний дохід -Покази -Рейтинг відтоку -Загальна кількість відвідувань Ось що говорять наші клієнти про Функція Stories: «Будьте готові, що коли ви почнете використовувати InAppStory, дуже скоро він стане вашим основним каналом спілкування з клієнтами!» КУЛЬТУРА Рушійною силою нашої компанії є люди. До всіх наших співробітників ставляться однаково, цінуючи кожне зусилля, яке вони вклали в нашу компанію. Ми забезпечуємо сприятливе середовище, де кожен може реалізувати свої ідеї, спробувати щось нове та стабільно розвивати свій бізнес. У кожного своя історія, але всі ми маємо одну спільну рису: ми наполегливо та розумно працюємо, щоб разом побудувати краще майбутнє.