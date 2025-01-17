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Програмне забезпечення гейміфікації - Найпопулярніші застосунки - Палау
У сфері маркетингу програмне забезпечення для гейміфікації використовує знайомі елементи відеоігор, як-от значки, досягнення, бали, таблиці лідерів тощо, щоб покращити маркетингові стратегії. Це програмне забезпечення є інструментом для маркетологів, які прагнуть підвищити лояльність клієнтів, пропаганду та залучення. Коли компанія прагне стимулювати клієнтів до певних дій, таких як обмін вмістом або здійснення покупки, програмне забезпечення для гейміфікації служить засобом як для моніторингу такої поведінки, так і для винагороди. Окрім маркетингу, програмне забезпечення для гейміфікації знаходить різноманітне застосування в бізнес-сценаріях. Команди продажів, наприклад, можуть використовувати програмне забезпечення для гейміфікації продажів, щоб сприяти здоровій конкуренції та забезпечити додатковий стимул мотивації для своїх представників. Крім того, функції гейміфікації можна інтегрувати в програмне забезпечення для залучення співробітників і платформи мікронавчання. Незалежно від того, чи використовується воно самостійно чи в інтеграції з іншими маркетинговими інструментами, такими як програмне забезпечення для керування лояльністю чи програмне забезпечення для захисту брендів, програмне забезпечення гейміфікації є універсальним інструментом для вдосконалення різних аспектів бізнес-операцій.
Запит на новий застосунок
InAppStory
inappstory.com
Розширте життєвий цикл мобільних користувачів за допомогою власних каналів зв’язку. Доставляючи насичений вміст і залучаючи всю послідовність за допомогою Stories! МІСІЯ InAppStory — це міжнародна компанія-розробник програмного забезпечення, яка об’єднує існуючі компанії з потенційними та поточними клієнтами, забезпечуючи вищий рівень конверсій, ефективне охоплення, лояльність клієнтів і покращення комунікації в їхніх мобільних програмах і на веб-сайтах через Stories. Наша компанія пропонує не лише просту платформу для створення історій, але й продукт без коду, який продовжує життєвий цикл ваших мобільних клієнтів. Нас вважають рішенням нового покоління для залучення та утримання користувачів, оскільки мільйони користувачів користуються оригінальним форматом Stories. ЯК МИ ЦЕ РОБИМО? Зручність і швидкість мають вирішальне значення, коли йдеться про будь-яку практичну взаємодію зі споживачем. Наше рішення без коду звільняє вашу команду від горезвісної розробки вмісту для кожного особливого випадку, коли компанія хоче спілкуватися всередині програми. 2 години з перервою на каву, і наша інтеграція буде готова надавати насичений вміст, взаємодіючи з кінцевими користувачами для спілкування в додатку. Наші клієнти, підприємства середнього розміру та підприємства, цінують наші зусилля, щоб допомогти їм досягти кращих результатів: конверсії, нові дані про продукти, показники охоплення тощо. У той же час ми значно покращуємо лояльність їхніх споживачів і збільшуємо цикл продажів з історіями, віджетами, гейміфікованим досвідом, персоналізованим контентом, сегментацією аудиторії, A/B-тестуванням, опитуваннями відгуків, залученням клієнтів і користувальницьким контентом. Наші клієнти також використовують наше рішення для внутрішньої адаптації співробітників, комунікації та навчання. Прозоро розвивайтеся за допомогою показників, яким допомагає наше рішення: -ER -Загальне охоплення -Середня тривалість сеансу -CLV -ROI -CTR -MAU/DAU -Прилипання програми -Загальний дохід -Покази -Рейтинг відтоку -Загальна кількість відвідувань Ось що говорять наші клієнти про Функція Stories: «Будьте готові, що коли ви почнете використовувати InAppStory, дуже скоро він стане вашим основним каналом спілкування з клієнтами!» КУЛЬТУРА Рушійною силою нашої компанії є люди. До всіх наших співробітників ставляться однаково, цінуючи кожне зусилля, яке вони вклали в нашу компанію. Ми забезпечуємо сприятливе середовище, де кожен може реалізувати свої ідеї, спробувати щось нове та стабільно розвивати свій бізнес. У кожного своя історія, але всі ми маємо одну спільну рису: ми наполегливо та розумно працюємо, щоб разом побудувати краще майбутнє.
Centrical
centrical.com
Centricalis — це платформа Performance eXperience для співробітників на базі штучного інтелекту, яка забезпечує найкращий у своєму класі досвід роботи з клієнтами для провідних світових брендів завдяки успіху та зростанню передових агентів. Платформа забезпечує уніфікований досвід роботи співробітників із керуванням продуктивністю в режимі реального часу, адаптивним мікронавчанням, коучингом на основі штучного інтелекту, управлінням якістю та VoE через гейміфіковане рішення, яке допомагає організаціям підвищити продуктивність і продажі, зменшити витрати, скоротити виснаження та підвищити задоволеність клієнтів . Centrical була заснована в 2013 році та обслуговує клієнтів у 150 країнах 40 різними мовами. Centrical має офіси в Нью-Йорку, Тель-Авіві та Лондоні, а клієнтами є провідні багатонаціональні компанії, такі як Microsoft, Teleperformance, Synchrony Financial тощо.
Loquiz
loquiz.com
Платформа гейміфікації для створення, гри та розвитку. Ідеально підходить для +туроператорів, щоб проводити самостійні (аудіо) екскурсії, +спеціалістів з проведення подій, щоб створювати гібридні командоутворюючі ігри, +менеджерів з персоналу, щоб створювати навчальні ігри для нових співробітників, +викладачі, щоб змушувати студентів вчитися та активно рухатися.
Enrichigo
enrichigo.com
Enrichigo — це платформа спливаючих вікон гейміфікації, яка дозволяє створювати налаштовані кампанії для скретч-карток для вашого веб-сайту. Щоб спростити наше обслуговування, ми пропонуємо лише «скретч-картки». Чому б вам використовувати скретч-картку на своєму веб-сайті? Наскільки легко це може бути: - Зміцнення прихильності відвідувачів - Збільшення продажів і потенційних клієнтів від потенційних відвідувачів - Підвищення знань про ваш бренд через відвідувачів - Отримайте більше реєстрацій за допомогою гейміфікації
Brame
brame.io
Brame розробив програмне рішення, за допомогою якого ви можете легко створювати власні кампанії гейміфікації. Подібно до веб-сайтів Wixx або Jimdoo, ви можете створити власну гру за допомогою модульної системи на основі підписки. Недорогий, простий у використанні та настроюваний, без програмування.
Accept Mission
acceptmission.com
Accept Mission — це інноваційна платформа, яку організації використовують для збору ідей (кампанії, дошки), керування ідеями, керування портфоліо та інформаційними панелями. Ми унікальні завдяки: - Гейміфікації - Залученню користувачів до використання під прикриттям, таблицям лідерів, цілям, розумним сповіщенням - Інтегрованій платформі - усі інноваційні інструменти на одній платформі та повністю інтегровані. - Інформаційні панелі та звіти - вимірювання успіху інновацій та оптимізація. - Інтеграція - інтеграція з Excel, системами керування завданнями та проектами, Power BI та інтеграції безпеки для SSO.
InteractionUP
web.interactionup.com
Покоління платформи взаємодії 2.0. Оживіть свою взаємодію з нашою унікальною платформою для взаємодії.
Gamify Route
gamifyroute.com
Gamify Route простий у використанні, має широкі можливості налаштування та має бібліотеку готових шаблонів, тож підприємства можуть швидко та легко почати роботу 🚀. За допомогою Gamify Route ви можете розробляти та створювати інтерактивні ігрові сторінки, які досягають ваших бізнес-цілей. Від цільових сторінок до сторінок реєстрації, сторінок перевірки, сторінок результатів, сторінок претензій і сторінок подяки, ця надійна платформа пропонує все, що вам потрібно для створення успішної ігрової кампанії. За допомогою нашого інтуїтивно зрозумілого редактора з функцією перетягування ви можете легко налаштувати дизайн сторінки та створити унікальний вигляд для свого бренду 💼.
SuperLikers
superlikers.com
Скористайтеся найефективнішою та захоплюючою програмою лояльності у своїй галузі та завойовуйте серця своїх клієнтів
Socialman
socialman.net
Socialman — це платформа SaaS для створення та керування роздачами через численні канали соціальних мереж. Це кросплатформна програма, яка дозволяє користувачам публікувати вміст у Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, Pinterest, Telegram, Reddit, Spotify, Steam, Discord і Twitch. Доступні функції реферальних дій, тестів, опитувань і відкритих запитань, а також варіанти перенаправлення користувача в Google Play і App Store для завантаження вмісту за вашим вибором. Socialman — це інструмент для маркетологів, блогерів і брендів, зацікавлених у покращенні взаємодії та присутності в соціальних мережах.
NextBee
web.nextbee.com
Інструменти керування адвокаційною програмою NextBee можуть допомогти прискорити охоплення брендів за допомогою яскравих, привабливих і фірмових соціальних віджетів, програмованих винагород і правил визнання, а також групових викликів.
Drimify
drimify.com
Платформа гейміфікації. Залучайте свою аудиторію. Досягніть своїх цілей. Налаштуйте досвід та ігри за лічені хвилини. НАША МІСІЯ Гейміфікація, щоб змінити світ Кожен любить грати. Це частина людської природи. У Drimify грати означає розширювати межі креативності та інновацій. Наша мета — дати людям де завгодно можливість створювати неймовірні можливості гейміфікації для будь-якої аудиторії, вікової групи чи сектора — без навичок програмування. Платформа Drimify дозволяє будь-кому гейміфікувати комунікації таким чином, щоб це відповідало нашим основним цінностям і відображало те, ким ми є: інноваційні, ініціативні, відповідальні та завжди доступні. Ігри руйнують кордони та дозволяють нам спілкуватися один з одним у позитивний та змістовний спосіб. Де б ви не були в світі і куди б ігри не занесли нас у майбутньому, Drimify поруч з вами. Візьміть у свої руки надздібності гейміфікації, щоб підвищити рівень своїх цілей. #GamificationSuperPowers
QuizHub
quiz.konfhub.com
Представляємо QuizHub: вікторини в прямому ефірі за допомогою ChatGPT Покращуйте свій досвід опитування за допомогою QuizHub, найкращої платформи, створеної для того, щоб зробити онлайн-вікторини цікавими, інтерактивними та бездоганними. Наповнений широким набором інноваційних функцій, QuizHub виводить опитування на нову висоту, чи то для освітніх цілей, корпоративних тренінгів чи просто для розваги з друзями. Ознайомтеся з неймовірними функціями, які роблять QuizHub основною платформою для захоплюючих тестів: + Створення запитань і відповідей за допомогою штучного інтелекту: створюйте запитання за допомогою ChatGPT! Немає потреби турбуватися або докладати зусиль, щоб поставити запитання. Ви можете скористатися перевагами штучного інтелекту, щоб миттєво створювати запитання на будь-яку тему одним клацанням! Ви фанат ChatGPT? Ми плавно інтегрували його в QuizHub, щоб спростити ваше життя! +Просте створення вікторин: за допомогою QuizHub створювати вікторини легко. Наш інтуїтивно зрозумілий інтерфейс дозволяє вам легко розробляти та налаштовувати тести з різними типами запитань, у тому числі з кількома варіантами відповідей, вірно/неправда тощо. Налаштовуйте свої тести відповідно до ваших потреб і цілей. + Інтерактивна вікторина: залучайте учасників до нашого інтерактивного формату вікторини. QuizHub пропонує підрахунок балів у реальному часі, таблиці лідерів і миттєвий зворотний зв’язок, створюючи динамічну та змагальну атмосферу. Учасники можуть відстежувати свій прогрес, кидати виклик друзям і боротися за перше місце. + Мультимедійна інтеграція: оживіть вікторини за допомогою мультимедійних елементів. QuizHub підтримує інтеграцію зображень, аудіо, коду та відео, що дозволяє покращувати запитання за допомогою візуального та звукового вмісту. Зробіть свої тести більш захоплюючими, цікавими та інформативними. + Тести з прив’язкою до часу: установіть таймери для вікторин, щоб додати елемент терміновості та хвилювання. QuizHub дозволяє налаштувати часові обмеження для кожного запитання, створюючи захоплюючу гонку з часом. Ідеально підходить для перевірки знань під тиском або для додавання конкурентної переваги вашим тестам. +Аналітика та аналітика: отримуйте цінну інформацію про продуктивність учасників і ефективність тестів за допомогою інструментів аналітики та звітності QuizHub. Відстежуйте показники завершення, точність запитань і визначте сфери, де учасники досягли успіху або потребують вдосконалення. Використовуйте цю інформацію, щоб покращити майбутні тести та оптимізувати результати навчання. + Безпека та надійність: QuizHub надає пріоритет безпеці та надійності даних. Будьте впевнені, що ваші тести та дані учасників захищені надійними протоколами шифрування та безпечним хостингом. Зосередьтеся на проведенні цікавих тестів, не турбуючись про технічні збої чи витоки даних. + Повна інтеграція: легко інтегруйте QuizHub у ваші існуючі платформи або системи керування навчанням. Наша платформа надає можливості бездоганної інтеграції, дозволяючи вам без особливих зусиль інтегрувати тести у ваші веб-сайти, програми чи середовища електронного навчання. + Індивідуальний бренд: налаштуйте зовнішній вигляд своїх тестів, щоб вони відповідали вашому бренду. QuizHub пропонує варіанти брендингу, дозволяючи додавати свій логотип, кольори та власні теми, щоб створити цілісну та професійну вікторину, яка відображає ідентичність вашого бренду. +Легко приєднуйтесь до вікторини: приєднатися до вікторини тепер так само просто, як 1..2..3! Запрошувати учасників приєднатися до вашої вікторини ще ніколи не було так просто. Тепер ви можете легко запросити учасників приєднатися до вашої вікторини за допомогою QR-коду, короткої URL-адреси або коду вікторини. Відкрийте для себе безмежні можливості онлайн-тесту з QuizHub. Незалежно від того, чи це навчальні заклади, корпоративні навчальні програми чи просто захоплюючі вікторини серед друзів, QuizHub допоможе вам. Відвідайте https://quiz.konfhub.com і змініть свій досвід тестування вже сьогодні.
Datagame
datagame.io
Datagame покращує або замінює традиційні онлайн-опитування інтерактивними, зручними для мобільних пристроїв іграми. Ці гейміфіковані опитування значно покращують залученість користувачів і рівень відповідей, даючи чудову та більш достовірну інформацію. Зростаючий каталог Datagame містить рішення для MaxDiff, тестування зображень і логотипів, дослідження стану бренду, відгуки клієнтів тощо.
Captain Up
captainup.com
Captain Up, перша в світі хмарна платформа для залучення та утримання, максимізує активність і лояльність клієнтів за допомогою ігрової механіки та поведінкової психології. Рішення, рекомендоване провідними брендами в усьому світі – встановлення золотого стандарту лояльності та гейміфікації.
Socialshaker
socialshaker.com
Socialshaker пропонує маркетологам ряд із 30 механізмів для організації конкурсів та ігор із роздачами подарунків у соціальних мережах у Facebook, на мобільних пристроях чи веб-сайтах.
Gleam
gleam.io
Gleam — це маркетингова платформа для зростання, яка допомагає компаніям зосередитися на діях. Дія може бути якою завгодно: підписка на електронну пошту, лайк у Facebook, підписка на Twitter або хтось згадує вашу компанію за допомогою #хештегу.
myCred
mycred.me
myCred дозволяє легко створити програму лояльності або гейміфікувати ваш веб-сайт, щоб ви могли збільшити середню цінність клієнта з меншими маркетинговими зусиллями.
Gametize
gametize.com
Gametize — це платформа для гейміфікації та залучення спільноти для компаній будь-якого розміру. Його пропозиції включають просту у користуванні систему керування вмістом, наповнену функціями, настроювані досягнення та винагороди, численні механізми для мотивації соціальної поведінки, а також звіти та аналітику.
Cool Tabs
cool-tabs.com
Проведіть свої маркетингові кампанії в соціальних мережах і на своєму веб-сайті, залучаючи потенційних клієнтів. Відстежуйте свої соціальні мережі та виконуйте соціальне прослуховування, моніторинг бренду та кураторство вмісту в реальному часі. * Розширюйте свою цифрову аудиторію та отримуйте кваліфікованих потенційних клієнтів за допомогою простого інтерактивного вмісту через додаток, веб-сайт або соціальні мережі. * Проаналізуйте соціальні розмови, які ваші клієнти та користувачі ведуть про ваш бренд у соціальних мережах, на форумах і в ЗМІ.
BeeLiked
beeliked.com
BeeLiked — це платформа гейміфікації для створення інтерактивних рекламних акцій, щоб збільшити кількість потенційних клієнтів, винагородити та заохотити команди продажів, а також підвищити лояльність клієнтів. Перетворіть потенційних клієнтів на мікроінфлюенсерів. Залучайте та стимулюйте свою аудиторію за допомогою персоналізованих кампаній і рекламних акцій незалежно від каналу. Створюйте високоякісних потенційних клієнтів, збирайте маркетингові підключення та отримуйте інформацію, необхідну для визначення вашого наступного клієнта. Стимулюйте та винагороджуйте ефективність своїх співробітників і партнерів. Підвищуйте ефективність продажів, винагороджуйте навчання та миттєво визнавайте за допомогою нашого асортименту інтерактивних рішень.
Qualifio
qualifio.com
Qualifio дозволяє великим брендам і медіа залучати аудиторію через цифрові канали за допомогою понад 50 шаблонних інтерактивних форматів (вікторини, конкурси, опитування, тести, анімаційні ігри тощо). Завдяки суворому дотриманню GDPR платформа дозволяє збирати багаті дані першої сторони, які можна передавати в ширші технології клієнта для збагачення даних. Більше 400 підприємств наразі використовують Qualifio, включаючи TF1, Nestl, PepsiCo, PSG, MediaMarkt, LOral, RTL тощо.
CustomerGlu
customerglu.com
CustomerGlu — це платформа гейміфікації, розроблена, щоб допомогти вам створити багатий досвід у програмі, який сприяє залученню та утриманню клієнтів. Маючи понад 50 готових шаблонів і можливість створювати власні з нуля, ви можете легко вирішити будь-яку проблему утримання або залучення, з якою ви стикаєтеся. У CustomerGlu є все необхідне для вирішення всіх існуючих проблем утримання та залучення. Незалежно від того, чи хочете ви рекомендувати продукти, зменшити випадання у послідовності, покращити повторні транзакції чи заохотити впровадження функцій, CustomerGlu допоможе вам. Основні функції: Рекомендація продукту: поставте низку запитань, щоб дати персоналізовану рекомендацію на основі їхніх відповідей. Опитування нових користувачів: проведіть опитування щодо нових користувачів, щоб дізнатися, звідки вони приходять, і дізнатися, у які канали інвестувати. Зменште випадання у послідовності: покращте конверсії, показавши Spin the wheel на сторінці кошика, щоб виграти купон/ винагорода. Повторні транзакції: показ скретч-картки після того, як користувач розмістив замовлення, щоб покращити частоту повторних транзакцій. Серія замовлень: розміщуйте замовлення послідовно щотижня/дня та створіть звичку здійснювати операції з платформою. Застосування функцій: поставте завдання існуючим клієнтам із обмеженим часом спробувати функції та винагородіть їх за це. І якщо ви не бачите саме те, що шукаєте, не хвилюйтеся – ви можете створювати власні шаблони з нуля, щоб найкраще відповідати вашим потребам. З CustomerGlu можливості безмежні. Чому варто довіряти CustomerGlu? Захист даних користувачів є нашою основною відповідальністю, і ми прагнемо дотримуватися глобальних стандартів відповідності. Завдяки постійному наскрізному підходу до конфіденційності та безпеки даних CustomerGlu гарантує вашу конфіденційність.
myQuiz
myquiz.org
Створюйте онлайн-вікторини та інтерактивні презентації, щоб зацікавити аудиторію. Працює на будь-якому пристрої з підключенням до Інтернету. До 100 000 учасників
Goosechase
goosechase.com
З Goosechase досвід — це все! Goosechase, спочатку натхненний пошуками сміттярів, — це платформа інтерактивного досвіду (IXP), яка дозволяє лідерам, організаціям і школам залучати, активізувати та навчати свої спільноти. Goosechase, створений онлайн, але в який грають у реальному світі, оживляє спільноти за допомогою цікавих інтерактивних завдань, призначених для підтримки організацій. Інтуїтивно зрозуміла платформа дозволяє легко зробити повторюваний, веселий і позитивний вплив на будь-яку спільноту. З моменту появи в Канаді в 2011 році Goosechase забезпечив сотні тисяч глобальних командотворення, тренінгів, збору коштів, освітніх, туристичних і розважальних заходів.
Interacty
interacty.me
Маркетологи (фрілансери та агентства), продакшн-студії, видавці Interacty дозволяє маркетологам залучати аудиторію та збільшувати продажі за допомогою інтерактивних програм та ігор. Гейміфікований маркетинговий контент збільшує зацікавленість і привертає увагу, а також створює більше потенційних клієнтів. Interactive дозволяє створювати більше 20 різних ігрових дій. Ви можете будь-коли створювати вікторини, гру на пам’ять, гру на пошук відповідностей, гру на пошук предметів, пошук відмінностей, головоломку, до і після, гороскоп, печиво з передбаченнями, слайд-шоу тощо за допомогою однієї підписки. Ви можете створити свій проект або гру за лічені хвилини, використовуючи блоки вмісту з інтуїтивно зрозумілим і гнучким редактором. Interacty пропонує велику колекцію бізнес-шаблонів, які економлять час, а також чудову бібліотеку ідей — тут ви обов’язково знайдете концепцію для своєї наступної маркетингової кампанії. Interacty інтегрується з Unsplash, надаючи вам доступ до тисяч безкоштовних зображень. Готовий проект легко вставити на свій веб-сайт за допомогою простого копіювання та вставлення. Ви також можете скористатися посиланням, щоб поділитися своїм проектом у соціальних мережах. Interacty підтримує CNAME і Whitelabel, а додаткові параметри дизайну зі стилями CSS допомагають підтримувати впізнаваність вашого бренду. Ви можете генерувати потенційних клієнтів за допомогою інтерактивних форм вмісту, які інтегруються з вашою CRM. Interacty дозволяє включати форми потенційних клієнтів безпосередньо в гру, тому збір інформації про клієнтів є невід’ємною частиною процесу. Ви можете налаштувати автоматичне перенаправлення після завершення гри, що значно підвищує конверсію. Ви можете створити гру в таблиці лідерів і додати до неї таймер або зворотний відлік, щоб мотивувати аудиторію отримати найкращий результат. Це може бути дуже корисним під час проведення змагань чи розіграшів призів або створення ігор для подій. Якщо ви виступаєте на заході, додайте гру в кінці свого виступу, і аудиторія запам’ятає ваше звернення. Ви можете переглядати статистику по грі та завантажувати списки потенційних клієнтів зі своєї інформаційної панелі, а інтеграція з маркетинговими інструментами, як-от Mailchimp, дозволяє надсилати потенційних клієнтів безпосередньо до вашої існуючої CRM. Функції гейміфікації Interacty дозволяють маркетологам залучати користувачів і досягати високих бізнес-результатів.
Solitics
solitics.com
Solitics — це інноваційна платформа для залучення клієнтів, яка спеціалізується на активації відвідувачів, залученні клієнтів і найсучаснішому пакеті аналітики. Платформа дозволяє брендам B2C автоматизувати, персоналізувати та повністю керувати життєвим циклом своїх клієнтів, реалізуючи найамбітніші бачення та стимулюючи зростання. Завдяки відданості швидкому впровадженню (запрацює за 45 днів!) і безперервним інноваціям партнери та клієнти Solitics свідчать про видатні результати конверсій, утримання та LTV. Сотні світових брендів у різних галузях залучають своїх клієнтів інноваційним та особистим способом у реальному часі, використовуючи Solitics.
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch — це складне програмне забезпечення для рефералів і маркетингу лояльності, яке залучає ваших клієнтів, де б вони не відпочивали — у вашому мобільному чи веб-додатку чи поза ним. Деякі з найбільш інноваційних і відомих брендів світу використовують SaaSquatch, щоб винагороджувати своїх прихильників, створювати лояльні спільноти та прискорювати зростання доходів. Завдяки гнучкості, щоб керувати навіть найдосконалішими програмами лояльності та реферальними програмами, SaaSquatch дозволяє винагороджувати своїх прихильників за будь-яку поведінку, яку ви виберете, а потім дає їм змогу сприяти збільшенню вашої клієнтської бази за допомогою рефералів. Наш механізм винагород дає змогу встановлювати унікальні умови для заробітку, створювати рівні винагород і пропонувати різноманітні винагороди, щоб створити ідеальну індивідуальну програму. Крім того, власна інтеграція, безпека корпоративного рівня, виявлення шахрайства та багатомовна підтримка забезпечують потужність і масштабованість для розширення разом з вами. Використовуйте дані клієнтів, які у вас уже є, щоб запускати кампанії, які забезпечують персоналізований досвід користувачів, підвищують лояльність клієнтів і покращують рівень утримання. Збільште впровадження нових функцій продукту та залучайте користувачів на всіх етапах життєвого циклу клієнта, щоб ніколи не втрачати шанс розвиватися.
Scratcher
scratcher.io
Scratcher — це провідна платформа гейміфікації, розроблена для маркетологів, електронної комерції та бізнесу. За допомогою зручного редактора перетягування продавці можуть проектувати, налаштовувати та керувати своїми інтерактивними взаємодіями з клієнтами. Платформа Scratcher створена для надійності, міцності та зручності для користувача, що робить технологію корпоративного рівня доступною для підприємств будь-якого розміру. Представляючи продукти чи послуги в інтерактивному режимі, компанії можуть залучати свою аудиторію за допомогою ігрових форматів і підвищувати рівень обслуговування клієнтів, щоб побачити збільшення кількості потенційних клієнтів, вищі коефіцієнти конверсії та активних клієнтів. Scratcher керує більш ніж 300 підприємствами по всьому світу та виконав понад 5000 гейміфікаційних кампаній із середнім коефіцієнтом конверсії 40%.
ViralSweep
viralsweep.com
ViralSweep — це програмний інструмент, який допомагає брендам створювати, проводити та керувати рекламними акціями цифрового маркетингу, такими як тоталізатори, розіграші, конкурси, миттєві виграші, кампанії за рекомендаціями тощо. Набір програмного забезпечення пропонує такі функції, як A/B-тестування для оптимізації рекламних акцій, потужні інтеграції для підключення до поточного маркетингового пакету, запобігання шахрайству/спаму від учасників, керування користувачами для обробки кількох брендів, додаткові рекламні записи через соціальні дії та детальну інформацію аналітика інформації про вступників.
UpViral
upviral.com
UpViral — це найкраща платформа вірусного реферального маркетингу. Це дозволяє запускати такі кампанії, як тоталізатори, винагороди та списки очікування, якими люди захочуть поділитися зі своїми колегами. Налаштувавши свою першу кампанію, ви відчуєте справжню силу усного спілкування. Генерація трафіку, збір потенційних клієнтів і перетворення передплатників на клієнтів. UpViral — це найшвидший і найефективніший спосіб розвитку вашого бізнесу в Інтернеті. Почніть свою 14-денну пробну версію вже сьогодні!