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Програмне забезпечення гейміфікації - Найпопулярніші застосунки - Бутан
У сфері маркетингу програмне забезпечення для гейміфікації використовує знайомі елементи відеоігор, як-от значки, досягнення, бали, таблиці лідерів тощо, щоб покращити маркетингові стратегії. Це програмне забезпечення є інструментом для маркетологів, які прагнуть підвищити лояльність клієнтів, пропаганду та залучення. Коли компанія прагне стимулювати клієнтів до певних дій, таких як обмін вмістом або здійснення покупки, програмне забезпечення для гейміфікації служить засобом як для моніторингу такої поведінки, так і для винагороди. Окрім маркетингу, програмне забезпечення для гейміфікації знаходить різноманітне застосування в бізнес-сценаріях. Команди продажів, наприклад, можуть використовувати програмне забезпечення для гейміфікації продажів, щоб сприяти здоровій конкуренції та забезпечити додатковий стимул мотивації для своїх представників. Крім того, функції гейміфікації можна інтегрувати в програмне забезпечення для залучення співробітників і платформи мікронавчання. Незалежно від того, чи використовується воно самостійно чи в інтеграції з іншими маркетинговими інструментами, такими як програмне забезпечення для керування лояльністю чи програмне забезпечення для захисту брендів, програмне забезпечення гейміфікації є універсальним інструментом для вдосконалення різних аспектів бізнес-операцій.
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Gleam
gleam.io
Gleam — це маркетингова платформа для зростання, яка допомагає компаніям зосередитися на діях. Дія може бути якою завгодно: підписка на електронну пошту, лайк у Facebook, підписка на Twitter або хтось згадує вашу компанію за допомогою #хештегу.
myQuiz
myquiz.org
Створюйте онлайн-вікторини та інтерактивні презентації, щоб зацікавити аудиторію. Працює на будь-якому пристрої з підключенням до Інтернету. До 100 000 учасників
Solitics
solitics.com
Solitics — це інноваційна платформа для залучення клієнтів, яка спеціалізується на активації відвідувачів, залученні клієнтів і найсучаснішому пакеті аналітики. Платформа дозволяє брендам B2C автоматизувати, персоналізувати та повністю керувати життєвим циклом своїх клієнтів, реалізуючи найамбітніші...
UpViral
upviral.com
UpViral — це найкраща платформа вірусного реферального маркетингу. Це дозволяє запускати такі кампанії, як тоталізатори, винагороди та списки очікування, якими люди захочуть поділитися зі своїми колегами. Налаштувавши свою першу кампанію, ви відчуєте справжню силу усного спілкування. Генерація трафі...
QuizHub
quiz.konfhub.com
Представляємо QuizHub: вікторини в прямому ефірі за допомогою ChatGPT Покращуйте свій досвід опитування за допомогою QuizHub, найкращої платформи, створеної для того, щоб зробити онлайн-вікторини цікавими, інтерактивними та бездоганними. Наповнений широким набором інноваційних функцій, QuizHub вивод...
Goosechase
goosechase.com
З Goosechase досвід — це все! Goosechase, спочатку натхненний пошуками сміттярів, — це платформа інтерактивного досвіду (IXP), яка дозволяє лідерам, організаціям і школам залучати, активізувати та навчати свої спільноти. Goosechase, створений онлайн, але в який грають у реальному світі, оживляє спіл...
Interacty
interacty.me
Маркетологи (фрілансери та агентства), продакшн-студії, видавці Interacty дозволяє маркетологам залучати аудиторію та збільшувати продажі за допомогою інтерактивних програм та ігор. Гейміфікований маркетинговий контент збільшує зацікавленість і привертає увагу, а також створює більше потенційних клі...
Socialman
socialman.net
Socialman — це платформа SaaS для створення та керування роздачами через численні канали соціальних мереж. Це кросплатформна програма, яка дозволяє користувачам публікувати вміст у Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, Pinterest, Telegram, Reddit, Spotify, Steam, Discord і Twitch. Доступні...
Loquiz
loquiz.com
Платформа гейміфікації для створення, гри та розвитку. Ідеально підходить для +туроператорів, щоб проводити самостійні (аудіо) екскурсії, +спеціалістів з проведення подій, щоб створювати гібридні командоутворюючі ігри, +менеджерів з персоналу, щоб створювати навчальні ігри для нових співробітників, ...
Scratcher
scratcher.io
Scratcher — це провідна платформа гейміфікації, розроблена для маркетологів, електронної комерції та бізнесу. За допомогою зручного редактора перетягування продавці можуть проектувати, налаштовувати та керувати своїми інтерактивними взаємодіями з клієнтами. Платформа Scratcher створена для надійност...
Qualifio
qualifio.com
Qualifio дозволяє великим брендам і медіа залучати аудиторію через цифрові канали за допомогою понад 50 шаблонних інтерактивних форматів (вікторини, конкурси, опитування, тести, анімаційні ігри тощо). Завдяки суворому дотриманню GDPR платформа дозволяє збирати багаті дані першої сторони, які можна п...
Gamify Route
gamifyroute.com
Gamify Route простий у використанні, має широкі можливості налаштування та має бібліотеку готових шаблонів, тож підприємства можуть швидко та легко почати роботу 🚀. За допомогою Gamify Route ви можете розробляти та створювати інтерактивні ігрові сторінки, які досягають ваших бізнес-цілей. Від цільо...
Captain Up
captainup.com
Captain Up, перша в світі хмарна платформа для залучення та утримання, максимізує активність і лояльність клієнтів за допомогою ігрової механіки та поведінкової психології. Рішення, рекомендоване провідними брендами в усьому світі – встановлення золотого стандарту лояльності та гейміфікації.
Gametize
gametize.com
Gametize — це платформа для гейміфікації та залучення спільноти для компаній будь-якого розміру. Його пропозиції включають просту у користуванні систему керування вмістом, наповнену функціями, настроювані досягнення та винагороди, численні механізми для мотивації соціальної поведінки, а також звіти ...
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch — це складне програмне забезпечення для рефералів і маркетингу лояльності, яке залучає ваших клієнтів, де б вони не відпочивали — у вашому мобільному чи веб-додатку чи поза ним. Деякі з найбільш інноваційних і відомих брендів світу використовують SaaSquatch, щоб винагороджувати своїх прих...
ViralSweep
viralsweep.com
ViralSweep — це програмний інструмент, який допомагає брендам створювати, проводити та керувати рекламними акціями цифрового маркетингу, такими як тоталізатори, розіграші, конкурси, миттєві виграші, кампанії за рекомендаціями тощо. Набір програмного забезпечення пропонує такі функції, як A/B-тестува...
Datagame
datagame.io
Datagame покращує або замінює традиційні онлайн-опитування інтерактивними, зручними для мобільних пристроїв іграми. Ці гейміфіковані опитування значно покращують залученість користувачів і рівень відповідей, даючи чудову та більш достовірну інформацію. Зростаючий каталог Datagame містить рішення для...
Socialshaker
socialshaker.com
Socialshaker пропонує маркетологам ряд із 30 механізмів для організації конкурсів та ігор із роздачами подарунків у соціальних мережах у Facebook, на мобільних пристроях чи веб-сайтах.
Cool Tabs
cool-tabs.com
Проведіть свої маркетингові кампанії в соціальних мережах і на своєму веб-сайті, залучаючи потенційних клієнтів. Відстежуйте свої соціальні мережі та виконуйте соціальне прослуховування, моніторинг бренду та кураторство вмісту в реальному часі. * Розширюйте свою цифрову аудиторію та отримуйте квалі...
CustomerGlu
customerglu.com
CustomerGlu — це платформа гейміфікації, розроблена, щоб допомогти вам створити багатий досвід у програмі, який сприяє залученню та утриманню клієнтів. Маючи понад 50 готових шаблонів і можливість створювати власні з нуля, ви можете легко вирішити будь-яку проблему утримання або залучення, з якою ви...
Drimify
drimify.com
Платформа гейміфікації. Залучайте свою аудиторію. Досягніть своїх цілей. Налаштуйте досвід та ігри за лічені хвилини. НАША МІСІЯ Гейміфікація, щоб змінити світ Кожен любить грати. Це частина людської природи. У Drimify грати означає розширювати межі креативності та інновацій. Наша мета — дати людям ...
InAppStory
inappstory.com
Розширте життєвий цикл мобільних користувачів за допомогою власних каналів зв’язку. Доставляючи насичений вміст і залучаючи всю послідовність за допомогою Stories! МІСІЯ InAppStory — це міжнародна компанія-розробник програмного забезпечення, яка об’єднує існуючі компанії з потенційними та поточними ...
BeeLiked
beeliked.com
BeeLiked — це платформа гейміфікації для створення інтерактивних рекламних акцій, щоб збільшити кількість потенційних клієнтів, винагородити та заохотити команди продажів, а також підвищити лояльність клієнтів. Перетворіть потенційних клієнтів на мікроінфлюенсерів. Залучайте та стимулюйте свою аудит...
Enrichigo
enrichigo.com
Enrichigo — це платформа спливаючих вікон гейміфікації, яка дозволяє створювати налаштовані кампанії для скретч-карток для вашого веб-сайту. Щоб спростити наше обслуговування, ми пропонуємо лише «скретч-картки». Чому б вам використовувати скретч-картку на своєму веб-сайті? Наскільки легко це може бу...
Brame
brame.io
Brame розробив програмне рішення, за допомогою якого ви можете легко створювати власні кампанії гейміфікації. Подібно до веб-сайтів Wixx або Jimdoo, ви можете створити власну гру за допомогою модульної системи на основі підписки. Недорогий, простий у використанні та настроюваний, без програмування.
Accept Mission
acceptmission.com
Accept Mission — це інноваційна платформа, яку організації використовують для збору ідей (кампанії, дошки), керування ідеями, керування портфоліо та інформаційними панелями. Ми унікальні завдяки: - Гейміфікації - Залученню користувачів до використання під прикриттям, таблицям лідерів, цілям, розумни...
InteractionUP
web.interactionup.com
Покоління платформи взаємодії 2.0. Оживіть свою взаємодію з нашою унікальною платформою для взаємодії.
SuperLikers
superlikers.com
Скористайтеся найефективнішою та захоплюючою програмою лояльності у своїй галузі та завойовуйте серця своїх клієнтів
NextBee
web.nextbee.com
Інструменти керування адвокаційною програмою NextBee можуть допомогти прискорити охоплення брендів за допомогою яскравих, привабливих і фірмових соціальних віджетів, програмованих винагород і правил визнання, а також групових викликів.
myCred
mycred.me
myCred дозволяє легко створити програму лояльності або гейміфікувати ваш веб-сайт, щоб ви могли збільшити середню цінність клієнта з меншими маркетинговими зусиллями.