Сервіси потокової передачі ігор - Найпопулярніші застосунки

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Хмарні ігрові сервіси, також відомі як ігрові потокові платформи, революціонізують спосіб, у який люди грають у відеоігри, переміщуючи потужність обробки, яка традиційно розміщується в ігрових консолях або ПК, на віддалені сервери. Ці платформи використовують надійне підключення до Інтернету для потокової передачі вмісту відеоігор безпосередньо на пристрої гравців, усуваючи потребу в апаратному забезпеченні високого класу та забезпечуючи ігровий досвід на різних пристроях, включаючи смартфони, планшети, смарт-телевізори та комп’ютери низького рівня. За своєю суттю хмарні ігрові сервіси працюють, відтворюючи ігрову графіку та обробляючи введені гравцем дані на потужних віддалених серверах, передаючи отриманий аудіовізуальний вихід на пристрій гравця в режимі реального часу. Цей підхід значно зменшує затримку та дозволяє геймерам насолоджуватися високоякісними ігровими враженнями без необхідності дорогого оновлення апаратного забезпечення.
Запит на новий застосунок
Xbox Cloud Gaming
xbox.com
Xbox Cloud Gaming - це хмарна сервіс, що дозволяє грати в ігри Xbox на різних пристроях без консолі, забезпечуючи доступ до великої бібліотеки ігор.
NVIDIA GeForce NOW
play.geforcenow.com
NVIDIA GeForce NOW - це хмарний сервіс, який дозволяє грати в комп'ютерні ігри на різних пристроях без потужного обладнання, забезпечуючи доступ до понад 2100 ігор.
Amazon Luna
luna.amazon.com
Amazon Luna - хмарна ігорна сервіс, що дозволяє грати у відеоігри на різних пристроях без завантажень та оновлень.
Shadow PC
shadow.tech
Shadow PC - це хмарний сервіс, що дозволяє отримати віддалений доступ до віртуального ПК з будь-якого пристрою з Інтернетом.
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