Сервіси потокової передачі ігор - Найпопулярніші застосунки - Туркменістан

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Хмарні ігрові сервіси, також відомі як ігрові потокові платформи, революціонізують спосіб, у який люди грають у відеоігри, переміщуючи потужність обробки, яка традиційно розміщується в ігрових консолях або ПК, на віддалені сервери. Ці платформи використовують надійне підключення до Інтернету для потокової передачі вмісту відеоігор безпосередньо на пристрої гравців, усуваючи потребу в апаратному забезпеченні високого класу та забезпечуючи ігровий досвід на різних пристроях, включаючи смартфони, планшети, смарт-телевізори та комп’ютери низького рівня. За своєю суттю хмарні ігрові сервіси працюють, відтворюючи ігрову графіку та обробляючи введені гравцем дані на потужних віддалених серверах, передаючи отриманий аудіовізуальний вихід на пристрій гравця в режимі реального часу. Цей підхід значно зменшує затримку та дозволяє геймерам насолоджуватися високоякісними ігровими враженнями без необхідності дорогого оновлення апаратного забезпечення.
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Amazon Luna
luna.amazon.com
Представляємо Luna, хмарний ігровий сервіс Amazon, де легко грати у чудові ігри на пристроях, які у вас уже є. Не чекайте тривалих завантажень чи оновлень — просто грайте.
NVIDIA GeForce NOW
play.geforcenow.com
GeForce NOW миттєво перетворює майже будь-який ноутбук, настільний комп’ютер, Mac, телевізор SHIELD, пристрій Android, iPhone або iPad на ігрову комп’ютерну систему, про яку ви завжди мріяли. Миттєво грайте в найвимогливіші комп’ютерні ігри та легко грайте на своїх пристроях.
Xbox Cloud Gaming
xbox.com
Відчуйте нове покоління ігор та розваг із Xbox. Ознайомтеся з консолями, новими та старими іграми Xbox і аксесуарами, щоб розпочати або додати до своєї колекції.
Shadow PC
shadow.tech
Повноцінний ПК з ОС Windows одним клацанням миші. Shadow PC — це потужний ПК з ОС Windows, до якого можна отримати віддалений доступ через програму або браузер. Розпочніть роботу з нашими новими пропозиціями з розширеними можливостями.
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