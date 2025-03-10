Програмне забезпечення комунікаційних платформ Frontline Worker - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

WorkStep

workstep.com

WorkStep - це провідне програмне забезпечення для залучення працівників, розроблене для того, щоб допомогти HR та операціям зменшити оборот працівників, підвищити продуктивність та підвищити взаємодію для їх погодинної робочої сили. WorkStep пропонує програмне забезпечення для залучення працівників, що працюють на AI, розроблене спеціально для команд Frontline. Розширення можливостей керівників управління персоналом та операцій з розумінням у режимі реального часу, робочий крок допомагає визначити та вирішити ризики, перш ніж вони стануть дорогими проблемами, і тримає операції безперебійно. Рішення досвіду працівників WorkStep забезпечує комплексне прослуховування працівників, залучення, голос працівника та функціональність комунікації, включаючи: *Зворотній зв'язок працівників: WorkStep збирає відомості про працівників у режимі реального часу за допомогою віхового імпульсу, завжди в рамках, щорічних опитувань та двонаправлених каналів зворотного зв'язку. *Звіт про працівників: Звітність надає лідерам HR та OPS дані про поведінку працівників, які можуть бути сегментовані різними фільтрами, включаючи тип ролі, місцезнаходження, демографічні показники та перебування на посаді для виявлення тенденцій та моделей, які можуть вплинути на утримання *Прогностична аналітика: WorkStep використовує машинне навчання, щоб визначити найвищі сфери вдосконалення, на рівні закладу чи ролі, та запропонувати дії з високим впливом для зменшення обороту працівників *Аналіз впливу: Роботодавці можуть виміряти успіх будь -якої ініціативи, що реалізується, відстежуючи зміну настроїв та утримання працівників у постійному населенні *Спілкування: Лідери можуть відповісти на термінові коментарі та сповіщення, зберігаючи анонімність працівників або широко спілкуватися з сегментами робочої сили, щоб привернути увагу до нових програм, поділитися критичними оновленнями, святкувати команди або вимагати відгуки. Поєднуючи дані в режимі реального часу з аналітикою, що працює на AI та вбудованими інструментами комунікації, робочий крок допомагає лідерам EHR та операцій визначити та безпосередньо звертатися до можливостей у своїх операціях передньої лінії. Це призводить до покращення рівня утримання, підвищення продуктивності та зниження витрат.