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Програмне забезпечення комунікаційних платформ Frontline Worker
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Програмне забезпечення комунікаційних платформ Frontline Worker - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

Комунікаційні платформи для працівників на передовій лінії підвищують ефективність, зв’язок і залученість працівників, які працюють за межами традиційного офісу чи робочого середовища. Ці платформи, створені для задоволення унікальних потреб розрізнених працівників у спілкуванні та співпраці, обслуговують тих, хто працює в роздрібній торгівлі, на виробництві, у сфері охорони здоров’я, у сфері обслуговування тощо. Ці платформи дозволяють компаніям підтримувати зв’язок зі своєю робочою силою за допомогою прямих повідомлень, оголошень і обміну документами. Отже, вони усувають комунікаційні прогалини, підвищують продуктивність і покращують загальний досвід роботи для співробітників, які не мають постійного доступу до традиційних офісних інструментів спілкування. Часто інтегровані в комплексні комунікаційні платформи співробітників, інструменти комунікації для працівників на передовій лінії сприяють спілкуванню як зверху вниз, так і знизу вгору. Деякі компанії можуть вибирати рішення, спеціально розроблені для працівників, які працюють без робочих столів, і мають функції, які відповідають оперативним потребам окремих галузей.

Запит на новий застосунок


WorkJam

WorkJam

workjam.com

WorkJam - цифрове рішення для управління працівниками без робочих місць, що полегшує комунікацію, управління завданнями та навчання.

goHappy

goHappy

gohappyhub.com

Gohappy революціонує, як роботодавці спілкуються та взаємодіють зі своїми працівниками, надаючи їм найбільш інклюзивну та просту у використанні технологію без додатків. У світі, де постійне спілкування з працівниками Frontline є важливим, Goofappy зрозумів, що рішення на основі додатків, щоденні худі та повідомлення на дошках PIN-коду просто не працюють. Ключовим фактором успіху Gohappy є можливість роботодавцям досягти 100% своїх працівників, де вони вже є - у своїх текстових повідомленнях. Автоматизована канал від системи запису роботодавця означає, що їхні активні працівники завжди є секундами від отримання миттєвого спілкування. Вони здатні охопити всіх своїх співробітників або конкретних груп зі стандартними текстами або включати відео, зображення, посилання, опитування та інше - усі перекладати на їхню мову на вибір. Заснований Шоном Бойєром, який також заснував Snagajob - найбільший ринок в країні на щогодинній роботі - і команда, яка приносить понад 100 років комбінованого досвіду залучення працівників, місією Гехаппі - допомогти всім працівникам Frontline відчути себе більш цінними та пов'язаними, щоб вони могли досягти повного потенціалу. Завдяки надійним повідомленням обміну повідомленнями та зворотним зв'язком, Goohappy веде просування участі працівників Frontline та прагне бути найкращою компанією у світі, допомагаючи роботодавцям максимізувати цю взаємодію.

Oneteam

Oneteam

oneteam.io

Це може не здивувати вас, що з'єднання з робочою силою без стільниці є головним завданням. Вони розповсюджуються по декількох місцях, не сидять за комп’ютером, не мають ділової електронної адреси і часто працюють лише за сумісництвом, щоб назвати кілька причин. Такі методи старої школи, як інтранети, вибухи електронною поштою, паперові путівники та дошки оголошень, просто не вирізають їх. Вони створюють те, що ми дублюємо "розрив у стільниці". А вгадайте, що? Цей розрив може висунути залучення, вірність та успіх вашої команди, висунути найкращі таланти у двері та негативно впливати на зростання вашого бізнесу. У Oneteam ми створили Ultimate App для подолання цієї розриву. Подумайте про це як про свій всеосяжний інструментарій: безшовне спілкування, плавне на борту, інтерактивне eLearning, проникливі опитування та зручні контрольні списки: все, що вам потрібно, все в Oneteam. Сьогодні Oneteam прагне розкрити весь потенціал безлішних працівників у всьому світі і вже досяг успіху в подоланні безлічі для організацій, включаючи H&M, інструментарій, IBIS, Westcord Hotels та DPD. Центр працівників Oneteam, зручний для користувачів, полегшує доступ до необхідних оновлень та інформації на ходу. Переваги Oneteam: • Вбудовані функції програми для спілкування, навчання та залучення • Повністю налаштовано на потреби вашої організації • Легко в реалізації та управління

Appspace

Appspace

appspace.com

Створіть винятковий досвід роботи на робочому місці з простими інструментами комунікації та космосу, які ваша команда повинна залишатися на зв’язку, будь то на роботі, вдома чи в дорозі. AppSpace пропонує глобальні рішення та підтримку тисячам клієнтів, які довіряють нам, щоб допомогти їм спілкуватися зі своїми командами та модернізувати свій гібридний досвід роботи на робочому місці. Ми з гордістю допомагаємо нашим клієнтам забезпечити сучасний досвід роботи на робочому місці, об'єднати культуру бренду та покращити комунікації.

Konverse

Konverse

konverse.com

Konverse — це надійна комунікаційна платформа та додаток, призначений для об’єднання команд без робочих столів. Такі організації, як Hyatt, Realogy і Follett, довіряють Konverse, щоб об’єднати та розширити можливості своїх співробітників, завдяки функціям від керування завданнями та навчання до прямого чату та корпоративних комунікацій.

Zello

Zello

zello.com

Zello - додаток для голосового спілкування, що перетворює смартфони та ПК у Walkie-Talkie з можливістю запису повідомлень та відправки термінових сповіщень.

Legion

Legion

legion.co

Legion — це платформа управління робочою силою, яка оптимізує планування, управління трудовими ресурсами та покращує залучення працівників.

Workvivo

Workvivo

workvivo.com

Workvivo - це платформа для покращення комунікації та залучення працівників, що об'єднує новини, опитування та соціальні функції в одному додатку.

WorkStep

WorkStep

workstep.com

WorkStep - це провідне програмне забезпечення для залучення працівників, розроблене для того, щоб допомогти HR та операціям зменшити оборот працівників, підвищити продуктивність та підвищити взаємодію для їх погодинної робочої сили. WorkStep пропонує програмне забезпечення для залучення працівників, що працюють на AI, розроблене спеціально для команд Frontline. Розширення можливостей керівників управління персоналом та операцій з розумінням у режимі реального часу, робочий крок допомагає визначити та вирішити ризики, перш ніж вони стануть дорогими проблемами, і тримає операції безперебійно. Рішення досвіду працівників WorkStep забезпечує комплексне прослуховування працівників, залучення, голос працівника та функціональність комунікації, включаючи: *Зворотній зв'язок працівників: WorkStep збирає відомості про працівників у режимі реального часу за допомогою віхового імпульсу, завжди в рамках, щорічних опитувань та двонаправлених каналів зворотного зв'язку. *Звіт про працівників: Звітність надає лідерам HR та OPS дані про поведінку працівників, які можуть бути сегментовані різними фільтрами, включаючи тип ролі, місцезнаходження, демографічні показники та перебування на посаді для виявлення тенденцій та моделей, які можуть вплинути на утримання *Прогностична аналітика: WorkStep використовує машинне навчання, щоб визначити найвищі сфери вдосконалення, на рівні закладу чи ролі, та запропонувати дії з високим впливом для зменшення обороту працівників *Аналіз впливу: Роботодавці можуть виміряти успіх будь -якої ініціативи, що реалізується, відстежуючи зміну настроїв та утримання працівників у постійному населенні *Спілкування: Лідери можуть відповісти на термінові коментарі та сповіщення, зберігаючи анонімність працівників або широко спілкуватися з сегментами робочої сили, щоб привернути увагу до нових програм, поділитися критичними оновленнями, святкувати команди або вимагати відгуки. Поєднуючи дані в режимі реального часу з аналітикою, що працює на AI та вбудованими інструментами комунікації, робочий крок допомагає лідерам EHR та операцій визначити та безпосередньо звертатися до можливостей у своїх операціях передньої лінії. Це призводить до покращення рівня утримання, підвищення продуктивності та зниження витрат.

Beekeeper

Beekeeper

beekeeper.io

Beekeeper — це мобільна платформа для автоматизації комунікацій і робочих процесів, призначена для працівників без офісів.

Speakap

Speakap

speakap.com

Speakap - це платформа для внутрішнього спілкування, яка забезпечує обмін інформацією між працівниками компанії в будь-який час і з будь-якого місця.

Simpplr

Simpplr

simpplr.com

Simpplr — сучасна внутрішня платформа для комунікації, яка покращує залучення працівників та обслуговує організаційні потреби в спілкуванні.

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

MangoApps - це платформа для управління робочим середовищем, яка об'єднує комунікацію, співпрацю та управління проектами в одну систему.

LumApps

LumApps

lumapps.com

LumApps - це платформа для внутрішньої комунікації та співпраці, що об'єднує ресурси та інструменти в одній системі для покращення залученості працівників.

Element

Element

element.io

Element — це безпечна комунікаційна платформа для чату, відеодзвінків і співпраці з шифруванням даних та контролем доступу.

Connecteam

Connecteam

connecteam.com

Connecteam - мобільний додаток для управління працівниками без робочих столів, що покращує комунікацію, слідкує за часом роботи та управляє завданнями.

Blink

Blink

joinblink.com

Додаток Blink покращує комунікацію та залучення працівників, інтегруючи різні інструменти для оптимізації співпраці в організаціях.

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