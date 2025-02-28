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Комунікаційні платформи для працівників на передовій лінії підвищують ефективність, зв’язок і залученість працівників, які працюють за межами традиційного офісу чи робочого середовища. Ці платформи, створені для задоволення унікальних потреб розрізнених працівників у спілкуванні та співпраці, обслуговують тих, хто працює в роздрібній торгівлі, на виробництві, у сфері охорони здоров’я, у сфері обслуговування тощо. Ці платформи дозволяють компаніям підтримувати зв’язок зі своєю робочою силою за допомогою прямих повідомлень, оголошень і обміну документами. Отже, вони усувають комунікаційні прогалини, підвищують продуктивність і покращують загальний досвід роботи для співробітників, які не мають постійного доступу до традиційних офісних інструментів спілкування. Часто інтегровані в комплексні комунікаційні платформи співробітників, інструменти комунікації для працівників на передовій лінії сприяють спілкуванню як зверху вниз, так і знизу вгору. Деякі компанії можуть вибирати рішення, спеціально розроблені для працівників, які працюють без робочих столів, і мають функції, які відповідають оперативним потребам окремих галузей.
Запит на новий застосунок
Workvivo
workvivo.com
Workvivo - це платформа для досвіду працівників (EXP), яка спрощує спілкування та збільшує залучення, надаючи можливість працівникам бути почутими та допомагати всім відчувати себе включеним, незалежно від того, де вони працюють. Платформа об'єднує комунікації, залучення, інтранет та вимірювальні особливості в одному сучасному додатку для працівників, яка фіксує серцебиття організації та приносить її культуру в життя. Завдяки своєму простому дизайну працівники можуть легко використовувати Workvivo, щоб бути в курсі, займатися та зв’язуватися. Як результат, лідери компанії отримують кращий нагляд та прямий, нефільтрований канал, щоб охопити та взаємодіяти з людьми та по -справжньому відчути пульс та енергію компанії. Щорічно зростання понад 200% у річному обчисленні, 3 мільйони+ користувачів у понад 93+ країнах, а клієнти, починаючи від компаній Fortune 500 до технічних стартапів, Workvivo перебуває на місії-підняти досвід роботи кожного з працівників.
WorkJam
workjam.com
Workjam - це єдине цифрове рішення на робочому місці, призначене для підключення та розширення можливостей працівників стільниць через єдину комплексну платформу. Цей інноваційний інструмент спеціально обслуговує командування фронтових команд у різних галузях, включаючи роздрібну торгівлю, гостинність, виробництво, логістику та охорону здоров'я. Спрощуючи операції та покращуючи спілкування, Workjam підвищує продуктивність та ефективність, безперешкодно інтегруючись із існуючими системами управління робочою силою (WFM). Платформа обслуговує різноманітну цільову аудиторію, зосереджуючись на організаціях зі значною кількістю працівників без стільниць, які потребують ефективних інструментів для управління своїми щоденними завданнями. Workjam вирішує унікальні проблеми, з якими стикаються ці працівники, такі як обмежений доступ до інформації та ресурсів, надаючи централізований центр для всіх їх оперативних потреб. Це особливо вигідно в швидкоплинних умовах, де своєчасне управління комунікацією та завданням є критично важливим для успіху. Workjam охоплює цілий ряд функцій, які задовольняють конкретні потреби працівників фронту. Платформа включає управління завданнями для організації щоденних обов'язків, інструменти комунікації для оновлень та співпраці в режимі реального часу, а також ресурси навчання та розвитку для полегшення постійного навчання. Крім того, функції самообслуговування дають можливість працівникам керувати своїми графіками та завданнями самостійно, тоді як унікальний ринок відкритих змін дозволяє гнучкий обмін змінами та покриттям. Ці функції колективно посилюють досвід працівників, сприяючи почуттям власності та залучення між робочою силою. Вирівнюючи фронт -команди з організаційними цілями, Workjam впорядковує щоденні операції та посилює загальну залучення. Платформа не тільки сприяє кращому спілкуванню та управління завданнями, але й сприяє культурі постійного навчання та розвитку. Цей цілісний підхід до управління робочою силою дозволяє організаціям розвивати більш щасливішу, продуктивнішу робочу силу, в кінцевому рахунку, сприяючи успіху бізнесу та підвищення лояльності клієнтів. Довіри глобальними брендами, такими як Shell, Starbucks, Ulta, Couche-Tard, TJX, AEO та Woolworths, Workjam виділяється у своїй категорії, пропонуючи інтегроване рішення, яке відповідає конкретним потребам безмежних працівників. Його здатність створювати підключений досвід для працівників Frontline є ключовим диференціатором, що робить його неоціненним інструментом для організацій, які хочуть оптимізувати їхні операції та розширити можливості їх робочої сили.
goHappy
gohappyhub.com
Gohappy революціонує, як роботодавці спілкуються та взаємодіють зі своїми працівниками, надаючи їм найбільш інклюзивну та просту у використанні технологію без додатків. У світі, де постійне спілкування з працівниками Frontline є важливим, Goofappy зрозумів, що рішення на основі додатків, щоденні худі та повідомлення на дошках PIN-коду просто не працюють. Ключовим фактором успіху Gohappy є можливість роботодавцям досягти 100% своїх працівників, де вони вже є - у своїх текстових повідомленнях. Автоматизована канал від системи запису роботодавця означає, що їхні активні працівники завжди є секундами від отримання миттєвого спілкування. Вони здатні охопити всіх своїх співробітників або конкретних груп зі стандартними текстами або включати відео, зображення, посилання, опитування та інше - усі перекладати на їхню мову на вибір. Заснований Шоном Бойєром, який також заснував Snagajob - найбільший ринок в країні на щогодинній роботі - і команда, яка приносить понад 100 років комбінованого досвіду залучення працівників, місією Гехаппі - допомогти всім працівникам Frontline відчути себе більш цінними та пов'язаними, щоб вони могли досягти повного потенціалу. Завдяки надійним повідомленням обміну повідомленнями та зворотним зв'язком, Goohappy веде просування участі працівників Frontline та прагне бути найкращою компанією у світі, допомагаючи роботодавцям максимізувати цю взаємодію.
Oneteam
oneteam.io
Це може не здивувати вас, що з'єднання з робочою силою без стільниці є головним завданням. Вони розповсюджуються по декількох місцях, не сидять за комп’ютером, не мають ділової електронної адреси і часто працюють лише за сумісництвом, щоб назвати кілька причин. Такі методи старої школи, як інтранети, вибухи електронною поштою, паперові путівники та дошки оголошень, просто не вирізають їх. Вони створюють те, що ми дублюємо "розрив у стільниці". А вгадайте, що? Цей розрив може висунути залучення, вірність та успіх вашої команди, висунути найкращі таланти у двері та негативно впливати на зростання вашого бізнесу. У Oneteam ми створили Ultimate App для подолання цієї розриву. Подумайте про це як про свій всеосяжний інструментарій: безшовне спілкування, плавне на борту, інтерактивне eLearning, проникливі опитування та зручні контрольні списки: все, що вам потрібно, все в Oneteam. Сьогодні Oneteam прагне розкрити весь потенціал безлішних працівників у всьому світі і вже досяг успіху в подоланні безлічі для організацій, включаючи H&M, інструментарій, IBIS, Westcord Hotels та DPD. Центр працівників Oneteam, зручний для користувачів, полегшує доступ до необхідних оновлень та інформації на ходу. Переваги Oneteam: • Вбудовані функції програми для спілкування, навчання та залучення • Повністю налаштовано на потреби вашої організації • Легко в реалізації та управління
Appspace
appspace.com
Створіть винятковий досвід спільної роботи на робочому місці за допомогою простих інструментів спілкування та керування простором, необхідних вашій команді, щоб залишатися на зв’язку, незалежно від того, чи вони на роботі, удома чи в дорозі. Appspace пропонує глобальні рішення та підтримку тисячам клієнтів, які довіряють нам допомогу в спілкуванні з їхніми командами та модернізацію гібридного робочого середовища. Ми пишаємося тим, що допомагаємо нашим клієнтам створити сучасний досвід роботи, уніфікувати культуру бренду та покращити комунікацію.
Konverse
konverse.com
Konverse — це надійна комунікаційна платформа та додаток, призначений для об’єднання команд без робочих столів. Такі організації, як Hyatt, Realogy і Follett, довіряють Konverse, щоб об’єднати та розширити можливості своїх співробітників, завдяки функціям від керування завданнями та навчання до прямого чату та корпоративних комунікацій.
Zello
zello.com
Zello — це провідна програма для обміну голосовими повідомленнями «Натисни і говори» для команд і компаній у всьому світі, яка перетворює пристрої iOS, Android і Windows на рації, які також записують повідомлення, відстежують місцезнаходження та надсилають екстрені сповіщення. Адміністратори облікових записів додають, видаляють і групують команди за допомогою централізованої веб-консолі керування. Канали є гнучкими, щоб задовольнити потреби кожного клієнта, особливо тих, хто працює у сфері гостинності, виробництва, будівництва, транспорту та роздрібної торгівлі. Zello ідеально підходить для компаній, у яких працюють безстільні працівники, польові працівники, віддалені працівники та працівники-одинаки. Варіанти використання в цій категорії включають готелі з різними співробітниками, будівельні бригади на шумних робочих майданчиках і роздрібних продавців у торговому залі. Приєднуйтеся до мільйонів користувачів Zello, які спілкуються в режимі реального часу через будь-яку бездротову мережу або мережу передачі даних, щоб обмінюватися оновленнями, підключатися в надзвичайних ситуаціях і вирішувати проблеми. Zello обслуговує тисячі компаній і має понад 130 мільйонів користувачів по всьому світу. Поточні клієнти включають Honda, Restoration Hardware, Starwood/Marriott Hotels, Uniqlo, Waste Management (WM) і YRC Freight. Такі авторитетні джерела, як Wall Street Journal, New York Times, CBS, CNBC, USA Today і TechCrunch, визнають Zello надійним комунікаційним рішенням.
Legion
legion.co
Legion Technologies забезпечує найбільш інноваційну платформу управління робочою силою в галузі. Це дозволяє бізнесу одночасно максимізувати ефективність праці та залучення працівників. Платформа Legion WFM є розумною, автоматизованою та орієнтованою на працівників. Доведено, що він забезпечує 13 -кратну рентабельність рентабельності інвестицій за допомогою оптимізації розкладу, зниження виснаження, підвищення продуктивності та підвищення ефективності експлуатації. Легіон забезпечує передові технології на простому користуванні платформі та мобільному додатку, який люблять працівники. Підтримується Norwest Venture Partners, Stripes, першого раунду, Xyz Ventures, Webb Investment Network, Workday Ventures та NTT Docomo Ventures, Легіон визнаний одним із найшвидше зростаючих приватних компаній в Америці згідно з 2022 Inc. Deloitte 500 рейтинг. <> Покращене планування: -Strategic Insights -Вистування бюджетування -Деманди прогнозування <> Оптимізація виконання: -Полізація оптимізації -Атувоматрування планування -Тайм та відвідування <> Розширення можливостей працівників: -Frontline Communications -Вегіон Миттєвий -Полдоступні продуктивність та винагорода
WorkStep
workstep.com
WorkStep - це провідне програмне забезпечення для залучення працівників, розроблене для того, щоб допомогти HR та операціям зменшити оборот працівників, підвищити продуктивність та підвищити взаємодію для їх погодинної робочої сили. WorkStep пропонує програмне забезпечення для залучення працівників, що працюють на AI, розроблене спеціально для команд Frontline. Розширення можливостей керівників управління персоналом та операцій з розумінням у режимі реального часу, робочий крок допомагає визначити та вирішити ризики, перш ніж вони стануть дорогими проблемами, і тримає операції безперебійно. Рішення досвіду працівників WorkStep забезпечує комплексне прослуховування працівників, залучення, голос працівника та функціональність комунікації, включаючи: *Зворотній зв'язок працівників: WorkStep збирає відомості про працівників у режимі реального часу за допомогою віхового імпульсу, завжди в рамках, щорічних опитувань та двонаправлених каналів зворотного зв'язку. *Звіт про працівників: Звітність надає лідерам HR та OPS дані про поведінку працівників, які можуть бути сегментовані різними фільтрами, включаючи тип ролі, місцезнаходження, демографічні показники та перебування на посаді для виявлення тенденцій та моделей, які можуть вплинути на утримання *Прогностична аналітика: WorkStep використовує машинне навчання, щоб визначити найвищі сфери вдосконалення, на рівні закладу чи ролі, та запропонувати дії з високим впливом для зменшення обороту працівників *Аналіз впливу: Роботодавці можуть виміряти успіх будь -якої ініціативи, що реалізується, відстежуючи зміну настроїв та утримання працівників у постійному населенні *Спілкування: Лідери можуть відповісти на термінові коментарі та сповіщення, зберігаючи анонімність працівників або широко спілкуватися з сегментами робочої сили, щоб привернути увагу до нових програм, поділитися критичними оновленнями, святкувати команди або вимагати відгуки. Поєднуючи дані в режимі реального часу з аналітикою, що працює на AI та вбудованими інструментами комунікації, робочий крок допомагає лідерам EHR та операцій визначити та безпосередньо звертатися до можливостей у своїх операціях передньої лінії. Це призводить до покращення рівня утримання, підвищення продуктивності та зниження витрат.
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeker надає можливість фронтовим підприємствам та їхнім працівникам цифровими рішеннями, необхідними для того, щоб зробити найкращу роботу. Заснована в 2012 році, платформа для мобільних пристроїв Beekeeker була розроблена та побудована для безмовних працівників, які-незважаючи на те, що 80% глобальної робочої сили-були хронічно недооцінені, коли мова йде про технології на робочому місці. Завдяки системі успіху Beekeeker Frontline, компанії можуть автоматизувати паперові процеси, спілкуватися з працівниками в режимі реального часу з будь-якого місця та покращувати залучення, продуктивність та безпеку команд Frontline.
Speakap
speakap.com
Speakap надає фірмові комунікаційні платформи, які дозволяють компаніям структурувати діалог зі своїми персоналами, підтримувати та інформувати своїх безмовних працівників з будь -якого місця в будь -який час. Рішення, доступне як на мобільному, так і на робочому столі, з'єднує робочу силу та дає можливість працівникам забезпечити оптимальний досвід клієнтів. Від обміну повідомленнями та новинами до приватних груп та заходів, Speakap надає підприємствам можливість доставити відповідний та своєчасний вміст своїй робочій силі та підтримує як зростання бізнесу, так і утримання працівників. Заснований у 2011 році, Speakap співпрацював з більш ніж 400 організаціями по всьому світу в різних галузях, таких як гостинність, роздрібна торгівля, виробництво тощо - і має місця в Нью -Йорку, Лондоні, Амстердамі, Барселоні, Кельні та Брюсселі.
Simpplr
simpplr.com
SIMPPLR - це сучасна інтранет, яка перетворює досвід роботи для всіх працівників - де б і, як би вони не працювали. SIMPPLR-єдина платформа, яка об'єднує залучення працівників, сприяння та послуги, використовуючи найсучасніші моделі AI для забезпечення безперебійного, згуртованого та персоналізованого досвіду працівників. Довіри 700+ глобальних брендів, включаючи Moderna, Snowflake, Splunk, Penske, Eurostar та AAA, клієнти SIMPPLR досягають значного покращення продуктивності, утримання та загального задоволення своїх працівників.
MangoApps
mangoapps.com
Залучайте, захоплюйте та об’єднуйте всю свою компанію! MangoApps — це уніфікована платформа для роботи з працівниками, яка поєднує інтранет, навчання, командну роботу та керування контентом у інформаційній панелі та робочому просторі. Наш зручний підхід із можливістю нескінченного налаштування вписується в те, як ваша компанія вже веде бізнес, створюючи єдиний цифровий центр, який усуває прірву між вашими робочими та прямими працівниками. Співробітники можуть знайти всю необхідну їм інформацію про компанію, а також інструменти для спілкування та співпраці на інформаційній панелі на основі віджетів, яка слугує єдиним джерелом правди. Наш продукт працює для команд будь-якого розміру в різних галузях і має всі функції безпеки, необхідні для розгортання в масштабі підприємства. Інтерфейс MangoApps базується на сучасних соціальних медіа з потоками, коментарями, реакціями емодзі, а також командними та проектними групами. Таким чином, співробітники наших клієнтів вважають його інтуїтивно зрозумілим і зручним. Крім того, розміщення всіх цих інструментів та інтеграція з більшістю інших корпоративних і корпоративних інструментів економить час і розчарування. Позначена фірмовим знаком вашої компанії, ваша команда може навіть не усвідомлювати, що MangoApps — це зовнішній інструмент — він здається природною частиною їхнього дня та робочого процесу. Надто багато організацій сьогодні покладаються на застарілі інтрамережі та засоби зв’язку, втрачаючи час і інформацію через чорну діру, якою є скринька вхідних повідомлень електронної пошти. MangoApps дає вам унікальну можливість об’єднати всі ваші команди, від працівників на передовій до корпоративних офісів, в єдиний центральний центр, який тримає їх усіх у курсі та на вершині своєї гри.
LumApps
lumapps.com
LumApps — це єдине пакетне рішення для інтрамережі, яке дозволяє співробітникам відчувати зв’язок зі своєю організацією та бути залученими до роботи з будь-якого місця. Забезпечуючи сучасну інтелектуальну цифрову штаб-квартиру, LumApps революціонізує залучення співробітників і продуктивність на роботі. LumApps використовує платформу на базі штучного інтелекту, щоб полегшити інтелектуальну, цілеспрямовану внутрішню комунікацію та централізувати важливі кадрові ресурси та бізнес-програми на одній платформі, незалежно від пакету для співпраці: Google Workspace або Microsoft 365. Надійна інтеграція з Microsoft і Google, а також 100+ конекторів OOTB до критично важливих бізнес-додатків (таких як Box, Salesforce, SAP SuccessFactors, ServiceNow, Slack, Workday тощо), що дозволяє організаціям отримати вигоду від своїх ІТ-інвестицій і підвищити індивідуальну та командну продуктивність. Маючи понад 5 мільйонів користувачів у всьому світі, LumApps продовжує працювати разом, щоб вирішувати проблеми та покращувати досвід співробітників і майбутнє роботи. LumApps визнано лідером у 2023 році Gartner® Magic Quadrant™ для упакованих рішень для внутрішньої мережі.
Element
element.io
Element — це безпечна комунікаційна платформа, побудована на Matrix: децентралізований протокол із наскрізним шифруванням. Об’єднайте свої команди, підвищте продуктивність і задоволеність робочим місцем, зберігаючи повне право власності на свої дані. Element є лідером у звіті Forrester Wave: Secure Communications. Легко співпрацюйте зі своїми партнерами, постачальниками чи клієнтами за допомогою відеодзвінків і обміну миттєвими повідомленнями: як електронна пошта для 21 століття. Ви навіть можете підключити свої облікові записи Slack, MS Teams, WhatsApp. З іншого боку, Element можна закрити для середовищ із високим рівнем безпеки, використовуючи безпечні прикордонні та міждоменні шлюзи та навіть розгортання з повітряним розривом. Оскільки мережа побудована на базі Matrix, завдяки децентралізованій архітектурі мережі немає єдиної точки відмови, що робить її ідеальною для критично важливих середовищ. Будь ласка, зв’яжіться з нами, щоб дізнатися, як ваш бізнес може отримати користь від Element.
Connecteam
connecteam.com
Компанія ConnecteAm-це перший додаток для управління робочою силою, що містить надійний набір інструментів, розроблених для того, щоб допомогти організаціям з безліччю команд покращити спілкування, утримувати персонал та сприяти ефективності роботи. Connecteam дозволяє менеджерам поставити свої бізнес -процеси на автопілоті та зосередитись на зростанні бізнесу, а також звільнити працівників бути більш продуктивними, професійними та задоволеними. Заощадити час та підвищити продуктивність за допомогою мобільних перших спеціальних списків, форм та звітів; Розклад змін та відстеження робочого часу з годинником GPS; Спростіть спілкування працівників, підвищення професійних навичок, керування щоденними завданнями та багато іншого, все в одному додатку. Слідкуйте за безпечним та простим входом для адміністраторів системи з входом Active Directory (SSO).
Blink
joinblink.com
Blink-це платформа для досвіду роботи з мобільним мобільним мобільним, яка з'єднує ваших людей, систем та культури в одному супер-додатку. Він подолає цифровий розрив між робочими та робочими робочими робочими роботами, що надходять комунікації працівників та залучення в провідних галузях, таких як McDonald's, Nokia, Domino's, JD Sports, Ratp Dev та Stagecoach.
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