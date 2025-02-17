Програмне забезпечення комунікаційних платформ Frontline Worker - Найпопулярніші застосунки - Есватіні

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Комунікаційні платформи для працівників на передовій лінії підвищують ефективність, зв’язок і залученість працівників, які працюють за межами традиційного офісу чи робочого середовища. Ці платформи, створені для задоволення унікальних потреб розрізнених працівників у спілкуванні та співпраці, обслуговують тих, хто працює в роздрібній торгівлі, на виробництві, у сфері охорони здоров’я, у сфері обслуговування тощо. Ці платформи дозволяють компаніям підтримувати зв’язок зі своєю робочою силою за допомогою прямих повідомлень, оголошень і обміну документами. Отже, вони усувають комунікаційні прогалини, підвищують продуктивність і покращують загальний досвід роботи для співробітників, які не мають постійного доступу до традиційних офісних інструментів спілкування. Часто інтегровані в комплексні комунікаційні платформи співробітників, інструменти комунікації для працівників на передовій лінії сприяють спілкуванню як зверху вниз, так і знизу вгору. Деякі компанії можуть вибирати рішення, спеціально розроблені для працівників, які працюють без робочих столів, і мають функції, які відповідають оперативним потребам окремих галузей.
Запит на новий застосунок
WorkJam
workjam.com
WorkJam є провідною платформою Digital Frontline Workplace. Завдяки керуванню завданнями, комунікаціям, навчанню, самообслуговуванню та ексклюзивній технології відкритого змінного ринку, розробленій для роботи з вашим поточним рішенням WFM. WorkJam, якому довіряють відомі бренди, зокрема Shell, Ulta, Couche-Tard, TJX, AEO, Woolworths та інші, надає все, що вам потрібно для вирівнювання передової лінії.
goHappy
gohappyhub.com
goHappy робить революцію в тому, як роботодавці спілкуються та взаємодіють зі своїми працівниками на першому місці, надаючи їм найбільш інклюзивну та просту у використанні технологію без додатків, яку коли-небудь створювали. У світі, де безперервне спілкування з працівниками на першому місці має важливе значення, goHappy зрозумів, що рішення на основі додатків, щоденні бесіди та повідомлення на пінбордах просто не працюють. Ключ до успіху goHappy — це можливість роботодавцям охоплювати 100% своїх перших співробітників там, де вони вже є — у своїх текстових повідомленнях. Автоматизована подача з системи записів роботодавця означає, що їхні активні працівники завжди знаходяться в декількох секундах від отримання миттєвого зв’язку. Вони можуть охопити всіх своїх співробітників або певні групи за допомогою стандартних текстів або додавати відео, зображення, посилання, опитування тощо – усе це можна перекладати на обрану ними мову. Місія goHappy, заснована Шоном Бойєром, який також заснував Snagajob – найбільший у країні ринок погодинної роботи – і команду, яка має понад 100 років спільного досвіду залучення першочергових працівників, – допомогти ВСІМ працівникам на першому місці відчути себе більш цінними та зв’язаними, щоб вони могли досягти своїх повний потенціал. Завдяки потужним можливостям обміну повідомленнями та збору відгуків goHappy є лідером у розвитку залучення працівників на передовій роботі та прагне бути найкращою компанією у світі, яка допомагає роботодавцям максимізувати цю залученість.
Oneteam
oneteam.io
Знайомство з Oneteam. Можливо, вас не здивує те, що зв’язок із робочою силою без робочого столу є серйозною проблемою. Вони розкидані по різних місцях, не сидять за комп’ютером, не мають корпоративної адреси електронної пошти і часто працюють лише неповний робочий день – це кілька причин. Старі шкільні методи, як-от інтранети, електронні листи, паперові довідники та дошки оголошень, уже не підходять. Вони створюють те, що ми називаємо
Appspace
appspace.com
Створіть винятковий досвід спільної роботи на робочому місці за допомогою простих інструментів спілкування та керування простором, необхідних вашій команді, щоб залишатися на зв’язку, незалежно від того, чи вони на роботі, удома чи в дорозі. Appspace пропонує глобальні рішення та підтримку тисячам клієнтів, які довіряють нам допомогу в спілкуванні з їхніми командами та модернізацію гібридного робочого середовища. Ми пишаємося тим, що допомагаємо нашим клієнтам створити сучасний досвід роботи, уніфікувати культуру бренду та покращити комунікацію.
Konverse
konverse.com
Konverse — це надійна комунікаційна платформа та додаток, призначений для об’єднання команд без робочих столів. Такі організації, як Hyatt, Realogy і Follett, довіряють Konverse, щоб об’єднати та розширити можливості своїх співробітників, завдяки функціям від керування завданнями та навчання до прямого чату та корпоративних комунікацій.
Zello
zello.com
Zello — це провідна програма для обміну голосовими повідомленнями «Натисни і говори» для команд і компаній у всьому світі, яка перетворює пристрої iOS, Android і Windows на рації, які також записують повідомлення, відстежують місцезнаходження та надсилають екстрені сповіщення. Адміністратори облікових записів додають, видаляють і групують команди за допомогою централізованої веб-консолі керування. Канали є гнучкими, щоб задовольнити потреби кожного клієнта, особливо тих, хто працює у сфері гостинності, виробництва, будівництва, транспорту та роздрібної торгівлі. Zello ідеально підходить для компаній, у яких працюють безстільні працівники, польові працівники, віддалені працівники та працівники-одинаки. Варіанти використання в цій категорії включають готелі з різними співробітниками, будівельні бригади на шумних робочих майданчиках і роздрібних продавців у торговому залі. Приєднуйтеся до мільйонів користувачів Zello, які спілкуються в режимі реального часу через будь-яку бездротову мережу або мережу передачі даних, щоб обмінюватися оновленнями, підключатися в надзвичайних ситуаціях і вирішувати проблеми. Zello обслуговує тисячі компаній і має понад 130 мільйонів користувачів по всьому світу. Поточні клієнти включають Honda, Restoration Hardware, Starwood/Marriott Hotels, Uniqlo, Waste Management (WM) і YRC Freight. Такі авторитетні джерела, як Wall Street Journal, New York Times, CBS, CNBC, USA Today і TechCrunch, визнають Zello надійним комунікаційним рішенням.
Legion
legion.co
Legion Technologies пропонує найінноваційнішу в галузі платформу управління персоналом. Це дозволяє підприємствам максимізувати ефективність праці та залученість співробітників одночасно. Платформа Legion WFM є інтелектуальною, автоматизованою та орієнтованою на співробітників. Доведено, що він забезпечує рентабельність інвестицій у 13 разів за рахунок оптимізації розкладу, зменшення відтоку, підвищення продуктивності та підвищення ефективності роботи. Legion пропонує передові технології на зручній платформі та мобільному додатку, які подобаються співробітникам. Покращене планування: - Стратегічні ідеї - Бюджетування праці - Прогнозування попиту Оптимізація виконання: - Оптимізація праці - Автоматизоване планування - Час і відвідуваність Розширення можливостей співробітників: - Комунікації на першому місці - Legion InstantPay - Ефективність і винагороди співробітників
Workvivo
workvivo.com
Workvivo — це платформа досвіду співробітників (EXP), яка спрощує спілкування та підвищує взаємодію, надаючи можливість співробітникам бути почутими та допомагаючи кожному відчути себе причетним, незалежно від того, де вони працюють. Платформа об’єднує функції комунікації, залучення співробітників, внутрішньої мережі та вимірювання в одну сучасну програму для співробітників, яка вловлює серцебиття організації та втілює в життя її культуру. Заснована в 2017 році компанія Workvivo пережила значне зростання, що призвело до її придбання компанією Zoom у 2023 році. Workvivo забезпечує досвід співробітників у компаніях по всьому світу в усіх галузях, включаючи Amazon, Motherson, White Castle, Bupa та Ryanair.
WorkStep
workstep.com
Для роботодавців: програмне забезпечення WorkStep допомагає компаніям наймати та утримувати свою першорядну робочу силу по всьому ланцюжку постачання. Для тих, хто шукає роботу: мережа вакансій для людей, які виготовляють, доставляють, завантажують, ремонтують і виконують роботу. Взятися на роботу. Вивчайте нові навички. Будуйте кар'єру.
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper надає передовим компаніям та їхнім працівникам цифрові рішення, необхідні для найкращої роботи. Заснована в 2012 році мобільна платформа Beekeeper була розроблена та створена для безстільних працівників, які, незважаючи на те, що становлять 80% робочої сили в усьому світі, постійно відчувають недостатнє обслуговування, коли справа доходить до технологій на робочому місці. За допомогою системи успіху Beekeeper’s Frontline Success System компанії можуть автоматизувати паперові процеси, спілкуватися зі співробітниками в режимі реального часу з будь-якого місця та підвищити залученість, продуктивність і безпеку перших команд.
Speakap
speakap.com
Speakap надає фірмові комунікаційні платформи, які дозволяють компаніям вести структурований діалог зі своїм персоналом на першому місці, підтримувати та інформувати своїх безстільних працівників з будь-якого місця та в будь-який час. Рішення, доступне як на мобільних пристроях, так і на настільних комп’ютерах, об’єднує робочі сили та дає можливість співробітникам забезпечувати оптимальну взаємодію з клієнтами. Від обміну повідомленнями та новин до приватних груп і заходів, Speakap надає компаніям можливість надавати актуальний і своєчасний контент своїм працівникам і підтримує як розвиток бізнесу, так і утримання співробітників. Заснована в 2011 році, Speakap співпрацює з понад 400 організаціями по всьому світу в різних галузях, таких як готельний бізнес, роздрібна торгівля, виробництво тощо, і має офіси в Нью-Йорку, Лондоні, Амстердамі, Барселоні, Кельні та Брюсселі. Більше інформації можна знайти на сайті www.speakap.com.
Simpplr
simpplr.com
Simpplr — це платформа досвіду співробітників на базі штучного інтелекту, яка базується на найповнішій інтрамережі. Simpplr — це єдина платформа, яка об’єднує залучення співробітників, підтримку та послуги, використовуючи найсучасніші моделі штучного інтелекту, щоб забезпечити безперебійну, згуртовану та персоналізовану роботу співробітників. Наші клієнти, яким довіряють понад 1000+ провідних брендів, у тому числі Snowflake, Moderna, Eurostar, DocuSign і AAA, досягають відчутних покращень у залученні співробітників, продуктивності та прискоренні ефективності бізнесу.
MangoApps
mangoapps.com
Залучайте, захоплюйте та об’єднуйте всю свою компанію! MangoApps — це уніфікована платформа для роботи з працівниками, яка поєднує інтранет, навчання, командну роботу та керування контентом у інформаційній панелі та робочому просторі. Наш зручний підхід із можливістю нескінченного налаштування вписується в те, як ваша компанія вже веде бізнес, створюючи єдиний цифровий центр, який усуває прірву між вашими робочими та прямими працівниками. Співробітники можуть знайти всю необхідну їм інформацію про компанію, а також інструменти для спілкування та співпраці на інформаційній панелі на основі віджетів, яка слугує єдиним джерелом правди. Наш продукт працює для команд будь-якого розміру в різних галузях і має всі функції безпеки, необхідні для розгортання в масштабі підприємства. Інтерфейс MangoApps базується на сучасних соціальних медіа з потоками, коментарями, реакціями емодзі, а також командними та проектними групами. Таким чином, співробітники наших клієнтів вважають його інтуїтивно зрозумілим і зручним. Крім того, розміщення всіх цих інструментів та інтеграція з більшістю інших корпоративних і корпоративних інструментів економить час і розчарування. Позначена фірмовим знаком вашої компанії, ваша команда може навіть не усвідомлювати, що MangoApps — це зовнішній інструмент — він здається природною частиною їхнього дня та робочого процесу. Надто багато організацій сьогодні покладаються на застарілі інтрамережі та засоби зв’язку, втрачаючи час і інформацію через чорну діру, якою є скринька вхідних повідомлень електронної пошти. MangoApps дає вам унікальну можливість об’єднати всі ваші команди, від працівників на передовій до корпоративних офісів, в єдиний центральний центр, який тримає їх усіх у курсі та на вершині своєї гри.
LumApps
lumapps.com
LumApps — це єдине пакетне рішення для інтрамережі, яке дозволяє співробітникам відчувати зв’язок зі своєю організацією та бути залученими до роботи з будь-якого місця. Забезпечуючи сучасну інтелектуальну цифрову штаб-квартиру, LumApps революціонізує залучення співробітників і продуктивність на роботі. LumApps використовує платформу на базі штучного інтелекту, щоб полегшити інтелектуальну, цілеспрямовану внутрішню комунікацію та централізувати важливі кадрові ресурси та бізнес-програми на одній платформі, незалежно від пакету для співпраці: Google Workspace або Microsoft 365. Надійна інтеграція з Microsoft і Google, а також 100+ конекторів OOTB до критично важливих бізнес-додатків (таких як Box, Salesforce, SAP SuccessFactors, ServiceNow, Slack, Workday тощо), що дозволяє організаціям отримати вигоду від своїх ІТ-інвестицій і підвищити індивідуальну та командну продуктивність. Маючи понад 5 мільйонів користувачів у всьому світі, LumApps продовжує працювати разом, щоб вирішувати проблеми та покращувати досвід співробітників і майбутнє роботи. LumApps визнано лідером у 2023 році Gartner® Magic Quadrant™ для упакованих рішень для внутрішньої мережі.
Element
element.io
Element — це безпечна комунікаційна платформа, побудована на Matrix: децентралізований протокол із наскрізним шифруванням. Об’єднайте свої команди, підвищте продуктивність і задоволеність робочим місцем, зберігаючи повне право власності на свої дані. Element є лідером у звіті Forrester Wave: Secure Communications. Легко співпрацюйте зі своїми партнерами, постачальниками чи клієнтами за допомогою відеодзвінків і обміну миттєвими повідомленнями: як електронна пошта для 21 століття. Ви навіть можете підключити свої облікові записи Slack, MS Teams, WhatsApp. З іншого боку, Element можна закрити для середовищ із високим рівнем безпеки, використовуючи безпечні прикордонні та міждоменні шлюзи та навіть розгортання з повітряним розривом. Оскільки мережа побудована на базі Matrix, завдяки децентралізованій архітектурі мережі немає єдиної точки відмови, що робить її ідеальною для критично важливих середовищ. Будь ласка, зв’яжіться з нами, щоб дізнатися, як ваш бізнес може отримати користь від Element.
Connecteam
connecteam.com
Компанія ConnecteAm-це перший додаток для управління робочою силою, що містить надійний набір інструментів, розроблених для того, щоб допомогти організаціям з безліччю команд покращити спілкування, утримувати персонал та сприяти ефективності роботи. Connecteam дозволяє менеджерам поставити свої бізнес -процеси на автопілоті та зосередитись на зростанні бізнесу, а також звільнити працівників бути більш продуктивними, професійними та задоволеними. Заощадити час та підвищити продуктивність за допомогою мобільних перших спеціальних списків, форм та звітів; Розклад змін та відстеження робочого часу з годинником GPS; Спростіть спілкування працівників, підвищення професійних навичок, керування щоденними завданнями та багато іншого, все в одному додатку. Забезпечте безпечний та простий вхід для адміністраторів системи з входом Active Directory (SSO).
Blink
joinblink.com
Blink — це програма для співробітників для перших і ключових працівників, яка містить інтранет, корпоративну соціальну мережу та безпечний месенджер в одному оптимізованому пакеті.
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