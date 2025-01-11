Програмне забезпечення комунікаційних платформ Frontline Worker - Найпопулярніші застосунки - Пакистан

goHappy

gohappyhub.com

goHappy робить революцію в тому, як роботодавці спілкуються та взаємодіють зі своїми працівниками на першому місці, надаючи їм найбільш інклюзивну та просту у використанні технологію без додатків, яку коли-небудь створювали. У світі, де безперервне спілкування з працівниками на першому місці має важливе значення, goHappy зрозумів, що рішення на основі додатків, щоденні бесіди та повідомлення на пінбордах просто не працюють. Ключ до успіху goHappy — це можливість роботодавцям охоплювати 100% своїх перших співробітників там, де вони вже є — у своїх текстових повідомленнях. Автоматизована подача з системи записів роботодавця означає, що їхні активні працівники завжди знаходяться в декількох секундах від отримання миттєвого зв’язку. Вони можуть охопити всіх своїх співробітників або певні групи за допомогою стандартних текстів або додавати відео, зображення, посилання, опитування тощо – усе це можна перекладати на обрану ними мову. Місія goHappy, заснована Шоном Бойєром, який також заснував Snagajob – найбільший у країні ринок погодинної роботи – і команду, яка має понад 100 років спільного досвіду залучення першочергових працівників, – допомогти ВСІМ працівникам на першому місці відчути себе більш цінними та зв’язаними, щоб вони могли досягти своїх повний потенціал. Завдяки потужним можливостям обміну повідомленнями та збору відгуків goHappy є лідером у розвитку залучення працівників на передовій роботі та прагне бути найкращою компанією у світі, яка допомагає роботодавцям максимізувати цю залученість.