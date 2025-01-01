Програмне забезпечення для управління вантажами - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для керування вантажами допомагає компаніям вибрати варіанти транспортування, які найбільше відповідають їхнім потребам. Це особливо цінно для компаній, які не мають власного автопарку та потребують співпраці з постачальниками послуг вантажних перевезень. Це програмне забезпечення допомагає компаніям збирати інформацію про різних перевізників та їхні послуги, оцінювати їхні варіанти та вибирати найкраще для своїх транспортних потреб. Він зазвичай використовується фахівцями з логістики та ланцюгів постачання, яким поставлено завдання забезпечити своєчасну доставку товарів клієнтам. Програмне забезпечення для управління вантажними перевезеннями може пропонуватися як окреме рішення або як частина комплексного пакету ланцюжків поставок або системи управління транспортуванням. Також може знадобитися інтеграція з іншими інструментами логістики, такими як програмне забезпечення для транспортування, системи управління дворами та рішення для планування ланцюга поставок.
Запит на новий застосунок
Shiprocket
shiprocket.in
ShipRocket — програма для логістики та доставки, що інтегрує кілька кур'єрських служб для ефективного управління замовленнями та відстеженням в Індії.
Truckstop
truckstop.com
Truckstop - платформа для управління вантажними операціями, що спрощує взаємодію між перевізниками, брокерами та вантажовідправниками.
Transporeon
transporeon.com
Transporeon-це платформа для управління транспортуванням, що забезпечує відстеження перевезень і оптимізацію процесів ланцюга поставок у реальному часі.
SeaRates
searates.com
SeaRates — це цифрова платформа для міжнародної доставки вантажів, яка дозволяє порівнювати тарифи і відстежувати вантажі в реальному часі.
Convoy
convoy.com
Convoy - це цифрова платформа, що з'єднує перевізників і вантажовідправників, спрощуючи процес доставки та оплату вантажів.
GoComet
gocomet.com
GoComet - це платформа для управління логістикою, що забезпечує відстеження вантажів та оптимізацію витрат у режимі реального часу.
WebCargo
webcargo.co
WebCargo - це цифрова платформа для бронювання вантажів, яка спрощує доступ до тарифів, електронного бронювання та управління платежами для експедиторів.
GoRamp
goramp.com
GoRamp - програмне забезпечення для управління логістикою, яке забезпечує відстеження вантажів, оптимізацію процесів та полегшує управління транспортом.
uShip
uship.com
uShip - це додаток для організації доставки великих вантажів, що дозволяє порівнювати пропозиції від перевізників та обирати найкращий варіант.
Forto
forto.com
Forto - це цифрова платформа для управління логістикою та доставкою, що дозволяє відстежувати вантажі і спростити комунікацію між учасниками процесу.
Rose Rocket
roserocket.com
Rose Rocket – це ERP програмне забезпечення для транспортних компаній, що automate ім управління логістикою, вантажами та відстеженням поставок.
FreightPath
freightpath.io
FreightPath - це платформа для управління вантажами, яка забезпечує видимість та автоматизацію процесів доставки, відстеження та документації.
OnTruck
ontruck.com
Ontruck - це цифрова платформа для з'єднання перевізників з вантажовідправниками, що спрощує управління вантажами та покращує логістику.
SpotGo
spotgo.eu
SpotGo - це система управління вантажами, що автоматизує публікацію вантажів та оптимізує процеси в транспортній галузі за допомогою технологій штучного інтелекту.
Alvys
alvys.com
Alvys - це хмарна система управління транспортом, що оптимізує процеси для перевізників та брокерів, об'єднуючи управління вантажами, водіями та обліком.
Cargofive
cargofive.com
Cargofive - додаток для управління вантажними перевезеннями, який забезпечує відстеження контейнерів, управління тарифами і створення запитів.
cargo.one
cargo.one
Cargo.one - платформа для експедиторів, що дозволяє швидко порівнювати авіаційні тарифи, бронювати вантажі та відстежувати відправлення в реальному часі.
Cargoson
cargoson.com
Cargoson - програмне забезпечення для управління вантажами, що об'єднує інформацію про перевізників, ціни, документи і відстеження в одному місці.
FreightPOP
freightpop.com
FreightPOP - платформа для управління вантажами, яка спрощує процеси доставки та обробки фрахту з єдиним входом та інтеграцією з бізнес-системами.
Voyager Portal
voyagerportal.com
Voyager — платформа для управління вантажними перевезеннями, що спрощує процеси та обмін даними для замовників, брокерів і виробників.
OpenTug
opentug.com
OpenTug - цифрова платформа для зв'язку вантажів із баржами та терміналами в США, спростуючи бронювання та управління клієнтами для морських операторів.
Logipulse
logipulse.com
Logipulse — це програмне забезпечення для компаній з перевезення вантажів, що забезпечує управління логістичними процесами та інтеграцію систем.
FreightHub
freighthub.nz
FreightHub - це платформа для управління вантажами, що надає можливості для відстеження, оптимізації логістичних операцій та управління документами в реальному часі.
Zencargo
zencargo.com
Zencargo - це цифрова платформа для управління міжнародними вантажами, забезпечуючи відстеження, оптимізацію та аналіз ланцюгів поставок.
ShipHawk
shiphawk.com
ShipHawk автоматизує управління доставкою для бізнесів, інтегрується з ERP-системами, оптимізуючи логістику та знижуючи витрати.
Bridge LCS
lcsbridge.com
Bridge LCS – програмне забезпечення для управління логістикою вантажів у країнах Затоки, яке допомагає експедиторам та перевізникам контролювати процеси.
Shipwell
shipwell.com
Shipwell - це платформа для управління логістикою, яка допомагає бізнесам оптимізувати відправлення, зменшити витрати та підвищити ефективність через інтеграцію та видимість.
Emerge
emergemarket.com
Emerge — це платформа, що дозволяє вантажовідправникам і перевізникам взаємодіяти напряму, спрощуючи процес закупівлі вантажних перевезень.
Owlery
owlery.ai
Owlery – це платформа для управління ланцюгами постачання, що полегшує роботу командам, знижує витрати та забезпечує високий рівень виконання замовлень.
DrayNow
draynow.com
DrayNow — це платформа для оптимізації логістичних операцій в інтермодальних перевезеннях, що забезпечує відстеження вантажів у реальному часі.
Enqlare
enqlare.com
Enqlare — сучасний додаток для управління вантажними перевезеннями, що допомагає зменшити ризики та аналізувати дані для отримання прибутку.
Beebolt
beebolt.com
Beebolt – це платформа управління постачаннями, що забезпечує централізований доступ до інформації для ефективного управління глобальною торгівлею.
Cargobase
cargobase.com
Cargobase - це хмарна система управління транспортом, що спрощує логістику, забезпечує видимість ланцюгів поставок та інтеграцію з існуючими системами.
Ofload
ofload.com.au
Ofload — це додаток, що забезпечує рішення для перевезення вантажів в межах країни, зосереджуючись на управлінні ланцюгом поставок.
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