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Програмне забезпечення для управління вантажами - Найпопулярніші застосунки - Габон
Програмне забезпечення для керування вантажами допомагає компаніям вибрати варіанти транспортування, які найбільше відповідають їхнім потребам. Це особливо цінно для підприємств, які не мають власного автопарку та потребують співпраці з постачальниками послуг вантажних перевезень. Це програмне забезпечення допомагає компаніям збирати інформацію про різних перевізників та їхні послуги, оцінювати їхні варіанти та вибирати найкраще для своїх транспортних потреб. Він зазвичай використовується професіоналами з логістики та ланцюгів постачання, яким поставлено завдання забезпечити своєчасну доставку товарів клієнтам. Програмне забезпечення для управління вантажними перевезеннями може пропонуватися як окреме рішення або як частина комплексного пакету ланцюжків поставок або системи управління транспортуванням. Також може знадобитися інтеграція з іншими інструментами логістики, такими як програмне забезпечення для транспортування, системи управління дворами та рішення для планування ланцюга поставок.
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Shiprocket
shiprocket.in
Одне з найкращих програмних рішень електронної комерції для логістики та доставки. Понад 24000+ послуг накладеним платежем і користуйтеся кількома партнерами-кур’єрами в Індії, щоб доставити ваші продукти вчасно. Немає обмежень на доставку.
Truckstop
truckstop.com
Зв’яжіться з партнерами з вантажних перевезень, яким ви можете довіряти, оцінюйте кожен вантаж так, щоб він був рентабельним, і виконуйте свою роботу зі швидкістю та впевненістю, як ніколи раніше. У Truckstop ми прагнемо побудувати мережу, якій ви можете довіряти, починаючи з нашої вантажної дошки т...
Convoy
convoy.com
Ми використовуємо технологію, щоб зробити вантажні перевезення ефективнішими, зменшити витрати вантажовідправників, збільшити прибутки перевізників і усунути викиди вуглецю на нашій планеті.
GoComet
gocomet.com
GoComet — це транспортна платформа видимості на основі штучного інтелекту, яка автоматизує наскрізну логістику для глобальних компаній. Завдяки ряду хмарних продуктів на базі штучного інтелекту GoComet охоплює кілька режимів однієї відправки, від складу до порога кінцевого вантажоодержувача. GoComet...
SeaRates
searates.com
SeaRates.com був запущений у 2005 році та є цифровою платформою, яка дозволяє клієнтам перевозити вантажі по всьому світу за кілька простих кроків. SeaRates став частиною сім’ї DP World у 2020 році. Разом ми продовжуємо оцифровувати та вдосконалювати процес переміщення вантажів. Ми допомагаємо нашим...
Transporeon
transporeon.com
Transporeon живе, дихає і мріє про транспорт і логістику. Наша платформа управління транспортуванням забезпечує роботу найдосвідченішої мережі вантажовідправників, експедиторів, перевізників, роздрібних продавців і одержувачів вантажів у світі. За допомогою наших центрів додатків ви можете оцифруват...
uShip
uship.com
uShip робить доставку мотоциклів, човнів та інших великогабаритних предметів швидкою та доступною, підключаючи вас до нашої мережі перевізників, які змагаються за ваше відправлення.
FreightPath
freightpath.io
FreightPath — це ваша єдина централізована платформа TMS 3PL або фрахтового брокера для наскрізної видимості вантажів, співпраці та автоматизації у всій вашій мережі. 1 | Портал для клієнтів і мережа вантажних перевезень Надайте вантажовідправникам можливість самостійного онлайн-бронювання, відстеже...
GoRamp
goramp.com
Цифрові та прості програмні рішення для керування ланцюгом поставок. Комплексні програмні рішення GoRamp переосмислюють логістику, управління складом і двором, впроваджуючи цифрові інновації з неперевершеною простотою. Відчуйте новий стандарт ефективності логістики в усьому ланцюжку поставок.
Forto
forto.com
Послуги з експедирування вантажів і цифрової логістики, наповнені далекоглядними технологіями, які вдосконалюють ваші операції ланцюга поставок.
OnTruck
ontruck.com
Ontruck було засновано з метою розробки технологій, які зроблять автомобільні вантажні перевезення гладкими та ефективними як для автоперевізників, так і для компаній, які відправляють вантажі.
WebCargo
webcargo.co
WebCargo® від Freightos — це провідна глобальна платформа вантажних перевезень, що об’єднує перевізників і експедиторів. Зокрема, це найбільша платформа електронних бронювань повітряних вантажів, яка дозволяє просте та ефективне встановлення цін на вантажні перевезення та бронювання між тисячами екс...
Rose Rocket
roserocket.com
Rose Rocket — це програмне забезпечення ERP для автотранспортних компаній. Rose Rocket — це комплексна система управління транспортуванням (TMS) № 1, яка отримала найвищий рейтинг і відзначена нагородами, яка допомагає тисячам транспортних і логістичних компаній (брокерів, перевізників і вантажовід...
Voyager Portal
voyagerportal.com
Voyager — це наскрізна платформа для керування операціями з масових перевезень, яка допомагає фрахтувальникам, брокерам і виробникам зменшити витрати, ризики та складність. Такі клієнти, як Koch Industries, GE, Equinor, OMV, Suzano та Gyxis, а також понад 180 компаній спільно керують своїми операція...
OpenTug
opentug.com
OpenTug — це цифрова судноплавна мережа, створена для з’єднання вантажів із баржами та терміналами по всій країні. Платформа дозволяє вантажовідправникам легко заощаджувати гроші, доставляючи транспортними шляхами водними шляхами США, водночас оптимізуючи продажі для операторів. OpenTug надає фірмов...
Logipulse
logipulse.com
Logipulse — програмне рішення для транспортно-експедиторської галузі. Це дозволяє експедиторам керувати своїм бізнесом наскрізно, забезпечуючи при цьому серйозні переваги для бізнесу.
Zencargo
zencargo.com
Zencargo — це цифровий експедитор і логістичний постачальник. Наша платформа дозволяє клієнтам бронювати міжнародні вантажні перевезення, керувати ними та відстежувати їх, а також використовувати аналітику для прийняття розумних рішень у ланцюзі поставок, які допомагають процвітати їхньому бізнесу.
ShipHawk
shiphawk.com
ShipHawk зосереджується на автоматизації та покращенні світу за кнопкою «купити»™ та надає підприємствам доступ до тих самих інструментів і ефективності, які використовують найбільші компанії світу. ShipHawk працює з компаніями роздрібної, оптової та електронної комерції великого обсягу, використову...
cargo.one
cargo.one
cargo.one об’єднує експедиторів з авіакомпаніями та іншими експедиторськими агентами на одній платформі, дозволяючи їм виставляти ціни на відправлення за хвилини, а не за години, і залучати більше бізнесу. За допомогою cargo.one експедитори можуть миттєво порівнювати тарифи на авіаперевезення більш ...
Alvys
alvys.com
Alvys — це потужна хмарна система керування транспортуванням, розроблена експертами галузі для революції в ефективності перевізників, брокерів і гібридних компаній. Ця універсальна платформа оптимізує все: від керування завантаженням і драйверами до відправки та обліку. Завдяки понад 100 безшовним і...
Emerge
emergemarket.com
Emerge відрізняється від інших технологій закупівлі вантажів тим, що Emerge створює унікальний ринок, який дозволяє вантажовідправникам і перевізникам взаємодіяти безпосередньо, з оглядом на весь процес, що дозволяє їм приймати найбільш ефективні рішення щодо спотових і контрактних вантажів. Платфор...
Owlery
owlery.ai
Owlery дозволяє командам ланцюгів постачання працювати швидше, з більшою надійністю та з можливістю зниження COGS, зберігаючи високий OTIF. Owlery, якій довіряють і люблять швидкозмінні бренди, є повноцінною платформою для ланцюга постачань – з безкоштовною інтеграцією постачальників і простими конф...
FreightHub
freighthub.nz
FreightHub революціонізує міжнародну експедицію вантажів, оцифровуючи процеси, надаючи інформацію в реальному часі та забезпечуючи прозорість для своїх клієнтів.
DrayNow
draynow.com
Зараз вантажним перевезенням потрібні перевізники. Зараз перевізникам потрібні вантажі. Увійдіть у DrayNow, першу в галузі платформу для підбору вантажів, яка відповідає сучасному швидкому розвитку інтермодального ринку. DrayNow — це перший ринок у реальному часі для плавного з’єднання інтермодальни...
Enqlare
enqlare.com
Enqlare — це сучасний спосіб керування робочими процесами масових вантажів. Зменште ризики та отримуйте інформацію за допомогою нашого хмарного програмного забезпечення, яке перетворює дані на прибуток.
Cargofive
cargofive.com
Платформа керування тарифами, яка надає повну видимість ставок морського фрахту, відстеження та відстеження вантажних контейнерів у реальному часі, створення пропозицій тощо.
Beebolt
beebolt.com
Beebolt — це платформа ланцюжка поставок, яка пропонує уніфікований централізований хаб, який забезпечує неперевершену прозорість і ефективність, що дозволяє компаніям вміло орієнтуватися в глобальних торгових складнощах, забезпечуючи як гнучкість, так і точність.
Cargoson
cargoson.com
Програмне забезпечення для управління вантажами для вантажовідправників - SAAS. Єдиний інструмент, який вам потрібен, щоб легко працювати з багатьма перевізниками щодня. Не потрібно шукати свої відправлення з порталів різних перевізників або електронної пошти. Уся транспортна інформація, прайс-листи...
SpotGo
spotgo.eu
SpotGo — це провідна FMS (Freight Management System) на базі штучного інтелекту, розроблена для сектору транспорту та логістики. За допомогою SpotGo експедитори та транспортні менеджери отримують доступ до надійного інструменту, призначеного для оптимізації та прискорення публікації вантажів на різн...
Bridge LCS
lcsbridge.com
Комплексне рішення для всіх галузей логістики в країнах GCC (регіон Перської затоки). Допомога в управлінні та контролі логістичного бізнесу. Програмне забезпечення Bridge LCS — це рішення SAAS, розроблене, щоб допомогти експедиторам, митникам і транспортникам керувати логістичним процесом вантажів.
FreightPOP
freightpop.com
FreightPOP спрощує логістику за допомогою одного входу для керування всіма перевезеннями, включаючи керування вхідними та вихідними вантажами між посилками, LTL, TL, океаном і міжнародним повітряним транспортом. FreightPOP пропонує бездоганну інтеграцію у ваш поточний стек технологій (ERP, WMS, CRM)...
Shipwell
shipwell.com
Платформа TMS від Shipwell — це комплексне рішення для управління транспортуванням, яке допомагає підприємствам будь-якого розміру оптимізувати свої транспортні операції, зменшити витрати та підвищити ефективність. Завдяки TMS від Shipwell компанії можуть керувати всіма видами транспорту, включаючи ...
Cargobase
cargobase.com
Cargobase, заснована в 2013 році, є глобальною компанією з програмного забезпечення для логістики, місія якої – спростити логістику для всіх. Рішення: «Програмне забезпечення для логістики, яке працює». Cargobase пропонує TMS lite, систему управління транспортуванням (TMS), яка вникає в суть того, ч...
Ofload
ofload.com.au
Партнер із наскрізного ланцюга поставок для внутрішніх вантажних перевезень. Надання інноваційних рішень для доставки