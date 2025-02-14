Програмне забезпечення для управління вантажами - Найпопулярніші застосунки - Куба

cargo.one

cargo.one

cargo.one об’єднує експедиторів з авіакомпаніями та іншими експедиторськими агентами на одній платформі, дозволяючи їм виставляти ціни на відправлення за хвилини, а не за години, і залучати більше бізнесу. За допомогою cargo.one експедитори можуть миттєво порівнювати тарифи на авіаперевезення більш ніж 100 авіакомпаній, отримувати від довірених агентів по всьому світу збори за відправлення та призначення для будь-яких умов Інкотермс і легко створювати професійні пропозиції для своїх клієнтів. Після того, як відправлення виграно, користувачі cargo.one можуть просто забронювати його одним клацанням миші, одразу забезпечуючи ємність і тарифи. Наш набір продуктів також включає цифрову вітрину, яка дозволяє експедиторам надавати доступ до своїх тарифів продажу своїм партнерам і залучати нові справи, готову аналітику, щоб зрозуміти, чому виграють або втрачають ціни, методи інтеграції TMS для оптимізації операцій, і індивідуальні рішення для експедиторів підприємств, щоб прискорити їхню цифрову трансформацію. Понад 20 000 експедиторів, у тому числі 19 із світової топ-20, а також тисячі малих і середніх компаній, обирають cargo.one, щоб виставляти пропозиції та бронювати авіавантажні перевезення. Простота використання платформи, надійні дані про тарифи та обслуговування клієнтів світового рівня заслужили широку довіру та численні нагороди протягом багатьох років. Серед них нагорода «Міжнародний постачальник ІТ-систем року» 2023, «Платформа бронювання вантажів року» на конкурсі Payload Asia Awards 2023 та «Інформаційні технології для галузі авіавантажних перевезень» на конкурсі World Air Cargo Awards 2022 і 2021. cargo.one — це місце, де виграють відправлення. Почніть безкоштовно вже сьогодні.