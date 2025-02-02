Програмне забезпечення для управління вантажами - Найпопулярніші застосунки - Острови Кука

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Програмне забезпечення для керування вантажами допомагає компаніям вибрати варіанти транспортування, які найбільше відповідають їхнім потребам. Це особливо цінно для компаній, які не мають власного автопарку та потребують співпраці з постачальниками послуг вантажних перевезень. Це програмне забезпечення допомагає компаніям збирати інформацію про різних перевізників та їхні послуги, оцінювати їхні варіанти та вибирати найкраще для своїх транспортних потреб. Він зазвичай використовується фахівцями з логістики та ланцюгів постачання, яким поставлено завдання забезпечити своєчасну доставку товарів клієнтам. Програмне забезпечення для управління вантажними перевезеннями може пропонуватися як окреме рішення або як частина комплексного пакету ланцюжків поставок або системи управління транспортуванням. Також може знадобитися інтеграція з іншими інструментами логістики, такими як програмне забезпечення для транспортування, системи управління дворами та рішення для планування ланцюга поставок.
Запит на новий застосунок
Zencargo
zencargo.com
Zencargo — це цифровий експедитор і логістичний постачальник. Наша платформа дозволяє клієнтам бронювати міжнародні вантажні перевезення, керувати ними та відстежувати їх, а також використовувати аналітику для прийняття розумних рішень у ланцюзі поставок, які допомагають процвітати їхньому бізнесу.
SpotGo
spotgo.eu
SpotGo — це провідна FMS (Freight Management System) на базі штучного інтелекту, розроблена для сектору транспорту та логістики. За допомогою SpotGo експедитори та транспортні менеджери отримують доступ до надійного інструменту, призначеного для оптимізації та прискорення публікації вантажів на різних біржах вантажів або автоматизованих замовлень, що вводяться у їх власну систему TMS. Завдяки використанню рішень на основі штучного інтелекту користувачі відчувають значне підвищення ефективності, що дозволяє їм працювати на 30-35% швидше та ефективніше, ніж звичайні методи. SpotGo зосереджується на цих 3 проблемах: 1. Насправді понад 90% вантажів на транспортних біржах керуються вручну. 2. Немає простих і спеціалізованих рішень для збору та розподілу запитів на перевезення всередині компанії. 3. Більше 90% замовлень на перевезення SPOT на ринку вручну вводяться в системи управління.
SeaRates
searates.com
SeaRates.com був запущений у 2005 році та є цифровою платформою, яка дозволяє клієнтам перевозити вантажі по всьому світу за кілька простих кроків. SeaRates став частиною сім’ї DP World у 2020 році. Разом ми продовжуємо оцифровувати та вдосконалювати процес переміщення вантажів. Ми допомагаємо нашим клієнтам стати ефективнішими, одночасно підвищуючи видимість і передбачуваність ланцюжків поставок. Ми забезпечуємо розумнішу торгівлю за допомогою цифрових технологій. SeaRates.com пропонує широкий вибір варіантів доставки - від контейнерних перевезень і консолідації вантажів до великих завантажень. Ми пропонуємо тарифи на фрахт від провідних світових постачальників логістичних послуг, судноплавних ліній та інших постачальників до пунктів призначення по всьому світу.
Cargoson
cargoson.com
Програмне забезпечення для управління вантажами для вантажовідправників - SAAS. Єдиний інструмент, який вам потрібен, щоб легко працювати з багатьма перевізниками щодня. Не потрібно шукати свої відправлення з порталів різних перевізників або електронної пошти. Уся транспортна інформація, прайс-листи, час транзиту для порівняння цін, розрахунок викидів CO2, відстеження, відповідні документи, статистика та сповіщення в одному хмарному інтелектуальному програмному забезпеченні (веб- і мобільний додаток). Інтеграція операторів Plug&play. Ви можете мати всіх своїх поточних операторів, з якими вам подобається працювати, і додати більше відповідно до ваших майбутніх потреб.
Beebolt
beebolt.com
Beebolt — це платформа ланцюжка поставок, яка пропонує уніфікований централізований хаб, який забезпечує неперевершену прозорість і ефективність, що дозволяє компаніям вміло орієнтуватися в глобальних торгових складнощах, забезпечуючи як гнучкість, так і точність.
Cargofive
cargofive.com
Платформа керування тарифами, яка надає повну видимість ставок морського фрахту, відстеження та відстеження вантажних контейнерів у реальному часі, створення пропозицій тощо.
Enqlare
enqlare.com
Enqlare — це сучасний спосіб керування робочими процесами масових вантажів. Зменште ризики та отримуйте інформацію за допомогою нашого хмарного програмного забезпечення, яке перетворює дані на прибуток.
FreightPath
freightpath.io
FreightPath — це ваша єдина централізована платформа TMS 3PL або фрахтового брокера для наскрізної видимості вантажів, співпраці та автоматизації у всій вашій мережі. 1 | Портал для клієнтів і мережа вантажних перевезень Надайте вантажовідправникам можливість самостійного онлайн-бронювання, відстеження та відстеження в реальному часі, надаючи перевізникам можливості автоматизованої реєстрації перевізника та потужний мобільний додаток водія для відстеження та захоплення PoD. 2 | Відстеження та відстеження в режимі реального часу Надайте своїм клієнтам цілодобовий доступ до своїх вантажів без вихідних за допомогою потужного рішення для відстеження та відстеження FreightPath. Скористайтеся справді необмеженими послугами без будь-яких прихованих комісій або витрат на кожну відправку. 3 | Відправлення менш ніж за 2 хвилини Програмне забезпечення для відправлення FreightPath спрощує виконання складних завдань, дозволяючи вашій команді бронювати та відправляти складні відправлення з кількома зупинками швидше завдяки автоматизації та інтеграції. 4 | Автоматизація цифрового документообігу Ваш 3PL або фрахтовий брокер може скористатися перевагами цифрових коносаментів і підтвердження ставок FreightPath, автоматизованим виставленням рахунків і записаними PoD за допомогою сканування, завантаження або електронного підпису, щоб заощадити сотні годин щотижня.
WebCargo
webcargo.co
WebCargo® від Freightos — це провідна глобальна платформа вантажних перевезень, що об’єднує перевізників і експедиторів. Зокрема, це найбільша платформа електронних бронювань повітряних вантажів, яка дозволяє просте та ефективне встановлення цін на вантажні перевезення та бронювання між тисячами експедиторів, включаючи двадцять найкращих світових експедиторів, а також сотні авіакомпаній, океанських лайнерів і автоперевізників. Авіакомпанії на платформі представляють більше третини світових вантажних повітряних перевезень. WebCargo також пропонує програмне забезпечення як послугу для експедиторів, щоб полегшити цифрове управління ставками вантажу, котирування та онлайн-продажі.
ShipHawk
shiphawk.com
ShipHawk зосереджується на автоматизації та покращенні світу за кнопкою «купити»™ та надає підприємствам доступ до тих самих інструментів і ефективності, які використовують найбільші компанії світу. ShipHawk працює з компаніями роздрібної, оптової та електронної комерції великого обсягу, використовуючи ERP. ShipHawk надає набагато більше, ніж рішення для складів і доставки. Ми надаємо кваліфіковану галузеву експертизу, щоб значно покращити вашу діяльність і результати. Ми робимо це, розуміючи ваш бізнес і пропонуючи практичну автоматизацію та ефективність, які можуть заощадити час, зменшити витрати та покращити складність праці.
DrayNow
draynow.com
Зараз вантажним перевезенням потрібні перевізники. Зараз перевізникам потрібні вантажі. Увійдіть у DrayNow, першу в галузі платформу для підбору вантажів, яка відповідає сучасному швидкому розвитку інтермодального ринку. DrayNow — це перший ринок у реальному часі для плавного з’єднання інтермодальних вантажів і перевізників. DrayNow надає можливість.
FreightHub
freighthub.nz
FreightHub революціонізує міжнародну експедицію вантажів, оцифровуючи процеси, надаючи інформацію в реальному часі та забезпечуючи прозорість для своїх клієнтів.
Logipulse
logipulse.com
Logipulse — програмне рішення для транспортно-експедиторської галузі. Це дозволяє експедиторам керувати своїм бізнесом наскрізно, забезпечуючи при цьому серйозні переваги для бізнесу.
OnTruck
ontruck.com
Ontruck було засновано з метою розробки технологій, які зроблять автомобільні вантажні перевезення гладкими та ефективними як для автоперевізників, так і для компаній, які відправляють вантажі.
OpenTug
opentug.com
OpenTug — це цифрова судноплавна мережа, створена для з’єднання вантажів із баржами та терміналами по всій країні. Платформа дозволяє вантажовідправникам легко заощаджувати гроші, доставляючи транспортними шляхами водними шляхами США, водночас оптимізуючи продажі для операторів. OpenTug надає фірмовий пакет для бронювання, планування та керування клієнтами для операторів барж, морських суден і терміналів.
Owlery
owlery.ai
Owlery дозволяє командам ланцюгів постачання працювати швидше, з більшою надійністю та з можливістю зниження COGS, зберігаючи високий OTIF. Owlery, якій довіряють і люблять швидкозмінні бренди, є повноцінною платформою для ланцюга постачань – з безкоштовною інтеграцією постачальників і простими конфігураціями для всього, від замовлення до отримання, ви отримаєте індивідуальне відчуття свого ланцюга постачання, яке не зруйнує банк.
Voyager Portal
voyagerportal.com
Voyager — це наскрізна платформа для керування операціями з масових перевезень, яка допомагає фрахтувальникам, брокерам і виробникам зменшити витрати, ризики та складність. Такі клієнти, як Koch Industries, GE, Equinor, OMV, Suzano та Gyxis, а також понад 180 компаній спільно керують своїми операціями з внутрішніми та зовнішніми зацікавленими сторонами в єдиному середовищі. Voyager оптимізує морські операції та потоки даних між організаціями, автоматизує ручні процеси та забезпечує реальні - уявлення про час.
Ofload
ofload.com.au
Партнер із наскрізного ланцюга поставок для внутрішніх вантажних перевезень. Надання інноваційних рішень для доставки
Truckstop
truckstop.com
Зв’яжіться з партнерами з вантажних перевезень, яким ви можете довіряти, оцінюйте кожен вантаж так, щоб він був рентабельним, і виконуйте свою роботу зі швидкістю та впевненістю, як ніколи раніше. У Truckstop ми прагнемо побудувати мережу, якій ви можете довіряти, починаючи з нашої вантажної дошки та пропонуючи вам інноваційні рішення, які допоможуть вам керувати, розвивати та захищати прибутковий бізнес з вантажних перевезень. Коли мова йде про вашу безпеку, ми докладаємо більше зусиль, інвестуючи в інструменти з розширеними функціями, які допомагають уникнути шахрайства у вашому бізнесі. Ми на кожному кроці прагнемо бути на крок попереду зловмисників та їхніх дедалі витонченіших тактик, щоб ви були краще захищені протягом життєвого циклу вантажу. Ознайомтеся з нашими варіантами навантажувальних дощок, щоб вибрати план, який відповідає вашим потребам, незалежно від того, чи ви тільки починаєте роботу, чи є досвідченим професіоналом. Наші прості у використанні рішення допоможуть вам спростити кожен аспект вашого бізнесу, включаючи організацію бек-офісу та ведення бухгалтерського обліку, зниження ризиків тощо, і все це розроблено для економії вашого часу та грошей.
Shiprocket
shiprocket.in
Одне з найкращих програмних рішень електронної комерції для логістики та доставки. Понад 24000+ послуг накладеним платежем і користуйтеся кількома партнерами-кур’єрами в Індії, щоб доставити ваші продукти вчасно. Немає обмежень на доставку.
Forto
forto.com
Послуги з експедирування вантажів і цифрової логістики, наповнені далекоглядними технологіями, які вдосконалюють ваші операції ланцюга поставок.
Emerge
emergemarket.com
Emerge відрізняється від інших технологій закупівлі вантажів тим, що Emerge створює унікальний ринок, який дозволяє вантажовідправникам і перевізникам взаємодіяти безпосередньо, з оглядом на весь процес, що дозволяє їм приймати найбільш ефективні рішення щодо спотових і контрактних вантажів. Платформа Emerge заохочує налагоджувати та розвивати довготривалі, значущі відносини між сторонами, водночас надаючи найкращі інструменти для спрощення процесу закупівель.
uShip
uship.com
uShip робить доставку мотоциклів, човнів та інших великогабаритних предметів швидкою та доступною, підключаючи вас до нашої мережі перевізників, які змагаються за ваше відправлення.
GoRamp
goramp.com
Цифрові та прості програмні рішення для керування ланцюгом поставок. Комплексні програмні рішення GoRamp переосмислюють логістику, управління складом і двором, впроваджуючи цифрові інновації з неперевершеною простотою. Відчуйте новий стандарт ефективності логістики в усьому ланцюжку поставок.
Transporeon
transporeon.com
Transporeon живе, дихає і мріє про транспорт і логістику. Наша платформа управління транспортуванням забезпечує роботу найдосвідченішої мережі вантажовідправників, експедиторів, перевізників, роздрібних продавців і одержувачів вантажів у світі. За допомогою наших центрів додатків ви можете оцифрувати свої наскрізні процеси управління транспортуванням — від закупівель до розрахунків — і все між ними. Приєднуйтеся до найширшої логістичної мережі з 1300+ підключених вантажовідправників, 145000+ перевізників і 100+ роздрібних торговців.
Rose Rocket
roserocket.com
Rose Rocket — це програмне забезпечення ERP для автотранспортних компаній. Rose Rocket — це комплексна система управління транспортуванням (TMS) № 1, яка отримала найвищий рейтинг і відзначена нагородами, яка допомагає тисячам транспортних і логістичних компаній (брокерів, перевізників і вантажовідправників) оптимізувати й автоматизувати свій бізнес. Rose Rocket — це програмне забезпечення для управління транспортуванням (TMS), яке вибирають Unigroup, United Van Lines, Gulf Relay, Canada Cartage, Mayflower і тисячі інших, щоб максимізувати дохід і ефективність замовлень, отримати найкращі тарифи для своїх клієнтів, безперебійну відправку, максимізувати відстеження ELD і відстежувати видимість, мінімізувати час для отримання готівки та безпечно інтегруватися з існуючими інтеграціями робочого процесу.
Convoy
convoy.com
Ми використовуємо технологію, щоб зробити вантажні перевезення ефективнішими, зменшити витрати вантажовідправників, збільшити прибутки перевізників і усунути викиди вуглецю на нашій планеті.
Cargobase
cargobase.com
Cargobase, заснована в 2013 році, є глобальною компанією з програмного забезпечення для логістики, місія якої – спростити логістику для всіх. Рішення: «Програмне забезпечення для логістики, яке працює». Cargobase пропонує TMS lite, систему управління транспортуванням (TMS), яка вникає в суть того, чого хочуть професіонали з логістики – універсальність для управління різними потоками ланцюга поставок від кінця до кінця в поєднанні з видимістю для прийняття кращих рішень з першого дня. TMS lite використовується в 50 країнах зареєстрованими на біржі компаніями та провідними підприємствами-вантажовідправниками в автомобільній промисловості, електроніці, напівпровідниках, моді, нафтогазовому секторі, авіації та сільському господарстві.
Shipwell
shipwell.com
Платформа TMS від Shipwell — це комплексне рішення для управління транспортуванням, яке допомагає підприємствам будь-якого розміру оптимізувати свої транспортні операції, зменшити витрати та підвищити ефективність. Завдяки TMS від Shipwell компанії можуть керувати всіма видами транспорту, включаючи вантажоперевезення, залізницю, повітря та океан, на одній платформі, забезпечуючи єдине уявлення про свій ланцюг поставок. Платформа TMS від Shipwell пропонує широкий спектр функцій, зокрема: Управління перевізниками: легко керуйте та вибирайте перевізників із широкої мережі перевізників на основі їхніх тарифів, пропускної здатності та рівня обслуговування. Оптимізація маршруту: оптимізуйте маршрути доставки на основі різноманітних критеріїв, таких як вартість, час доставки та вимоги до доставки. Видимість відправлення: отримуйте видимість своїх відправлень у реальному часі, від отримання до доставки, і відстежуйте відправлення всіма видами транспорту. Аудит і оплата вантажів: автоматизуйте перевірку рахунків-фактур і процес оплати, забезпечуючи точне виставлення рахунків і знижуючи ризик завищення вартості. Звітність і аналітика: отримуйте доступ до повної звітності та аналітики для моніторингу витрат на транспортування, продуктивності перевізника та інших ключових показників. Платформа TMS від Shipwell також має широкі можливості налаштування, що дозволяє підприємствам адаптувати платформу до своїх конкретних потреб та інтегрувати її з існуючими системами, такими як WMS та ERP. Завдяки платформі Shipwell TMS підприємства можуть: Підвищити ефективність: автоматизувати ручні процеси, зменшити кількість помилок і оптимізувати маршрути, що призведе до швидшої та ефективнішої доставки. Зменште витрати: оптимізуйте вибір перевізника, зменшіть кількість помилок при доставці та автоматизуйте аудит і оплату вантажів, що призведе до зниження витрат на транспортування. Покращення видимості: отримуйте видимість у режимі реального часу всіх відправлень усіма видами транспорту, забезпечуючи більший контроль і прозорість ланцюжка поставок
FreightPOP
freightpop.com
FreightPOP спрощує логістику за допомогою одного входу для керування всіма перевезеннями, включаючи керування вхідними та вихідними вантажами між посилками, LTL, TL, океаном і міжнародним повітряним транспортом. FreightPOP пропонує бездоганну інтеграцію у ваш поточний стек технологій (ERP, WMS, CRM) і легко налаштовується для ВАШИХ існуючих робочих процесів і процесів без місяців підготовки. Завдяки підключенню до понад 300 перевізників, ERP, WMS і тарифним майданчикам легко отримати найкращі тарифи та оптимізувати процеси доставки. Найкраща у своєму класі підтримка клієнтів – доступна через чат, електронну пошту та телефон. Довіряють такі користувачі, як Forever21, NewEgg, Toshiba та найбільші світові автовиробники.
Alvys
alvys.com
Alvys — це потужна хмарна система керування транспортуванням, розроблена експертами галузі для революції в ефективності перевізників, брокерів і гібридних компаній. Ця універсальна платформа оптимізує все: від керування завантаженням і драйверами до відправки та обліку. Завдяки понад 100 безшовним інтеграціям (включеним у кожну підписку) Alvys об’єднує всі ваші системи в один інтуїтивно зрозумілий робочий процес, усуваючи фрагментацію, помилки та необхідність постійного перемикання програм. Основні характеристики: - Безперебійне підключення EDI - Облік одним клацанням миші з автоматизованими eChecks - Автоматичне створення завантаження - Розширений захист від шахрайства та інструменти безпеки - Комплексна аналітика та звітність - Гнучкі контракти та безкоштовне навчання Перевірені результати від реальних користувачів: - Збільшення середнього обсягу завантаження на 22% протягом 4 місяців - Час створення завантаження скорочено на 12+ хвилин на завантаження - $120K+ річна економія за рахунок зменшення накладних витрат - Нові співробітники залучаються лише за 1 тиждень. Поєднуючи передову хмарну технологію, легку інтеграцію EDI та десятиліття досвіду в галузі, Alvys розширює можливості транспортні компанії з уніфікованим, економічно ефективним рішенням для оптимізації операцій і прискорення зростання. Відчуйте майбутнє управління транспортом. Замовте безкоштовну демонстрацію Alvys сьогодні на Alvys.com!
GoComet
gocomet.com
GoComet — це транспортна платформа видимості на основі штучного інтелекту, яка автоматизує наскрізну логістику для глобальних компаній. Завдяки ряду хмарних продуктів на базі штучного інтелекту GoComet охоплює кілька режимів однієї відправки, від складу до порога кінцевого вантажоодержувача. GoComet вирішує чотири основні проблеми логістики: відсутність прозорості в закупівлях тарифів на вантаж, відсутність наскрізної видимості переміщення вантажу, фрагментований зв’язок і переплата через неточність рахунків-фактур. Клієнтами GoComet є провідні міжнародні компанії, такі як Sun Pharma, Sapmer, Glenmark і Unilever, яким довіряють понад 230 світових брендів у 35 країнах. Її додатки з відкритим вихідним кодом, такі як Port Congestion Tool і Smart Schedule Tool, доступні безкоштовно та надають поточний стан завантаженості порту, порівняльні тарифи на фрахт і продуктивність перевізника. Маючи штаб-квартиру в Ньюарку, штат Нью-Джерсі, ми представлені в більшості регіонів Південно-Східної Азії, США та Європи, GoComet швидко виросла з моменту свого заснування в 2016 році, і понад 200 співробітників працюють у різних місцях по всьому світу.
cargo.one
cargo.one
cargo.one об’єднує експедиторів з авіакомпаніями та іншими експедиторськими агентами на одній платформі, дозволяючи їм виставляти ціни на відправлення за хвилини, а не за години, і залучати більше бізнесу. За допомогою cargo.one експедитори можуть миттєво порівнювати тарифи на авіаперевезення більш ніж 100 авіакомпаній, отримувати від довірених агентів по всьому світу збори за відправлення та призначення для будь-яких умов Інкотермс і легко створювати професійні пропозиції для своїх клієнтів. Після того, як відправлення виграно, користувачі cargo.one можуть просто забронювати його одним клацанням миші, одразу забезпечуючи ємність і тарифи. Наш набір продуктів також включає цифрову вітрину, яка дозволяє експедиторам надавати доступ до своїх тарифів продажу своїм партнерам і залучати нові справи, готову аналітику, щоб зрозуміти, чому виграють або втрачають ціни, методи інтеграції TMS для оптимізації операцій, і індивідуальні рішення для експедиторів підприємств, щоб прискорити їхню цифрову трансформацію. Понад 20 000 експедиторів, у тому числі 19 із світової топ-20, а також тисячі малих і середніх компаній, обирають cargo.one, щоб виставляти пропозиції та бронювати авіавантажні перевезення. Простота використання платформи, надійні дані про тарифи та обслуговування клієнтів світового рівня заслужили широку довіру та численні нагороди протягом багатьох років. Серед них нагорода «Міжнародний постачальник ІТ-систем року» 2023, «Платформа бронювання вантажів року» на конкурсі Payload Asia Awards 2023 та «Інформаційні технології для галузі авіавантажних перевезень» на конкурсі World Air Cargo Awards 2022 і 2021. cargo.one — це місце, де виграють відправлення. Почніть безкоштовно вже сьогодні.
Bridge LCS
lcsbridge.com
Комплексне рішення для всіх галузей логістики в країнах GCC (регіон Перської затоки). Допомога в управлінні та контролі логістичного бізнесу. Програмне забезпечення Bridge LCS — це рішення SAAS, розроблене, щоб допомогти експедиторам, митникам і транспортникам керувати логістичним процесом вантажів.
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