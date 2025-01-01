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Фрілансерські системи управління
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Фрілансерські системи управління - Найпопулярніші застосунки

Системи керування фрілансерами допомагають підприємствам організувати роботу позаштатних працівників і працівників за контрактом. Ці системи керують усіма аспектами відносин між фрілансерами та компаніями, які їх наймають, включаючи адаптацію, контракти, управління проектами та платежі. Використовуючи ці системи, підприємства можуть відстежувати дані про своїх тимчасових працівників і покладені на них завдання, дозволяючи ефективно контролювати проекти, передані на аутсорсинг. Крім того, системи управління фрілансерами спрощують процес оплати фрілансерів за виконану ними роботу. Компанії часто використовують системи управління фрілансерами в поєднанні з платформами фрілансерів, які є ринками талантів, які дозволяють роботодавцям знаходити вільних фрілансерів. Будь-який бізнес, у якому працює кілька фрілансерів, може отримати вигоду від цих систем, оскільки вони замінюють ручні методи керування замовними працівниками. Ці рішення часто інтегруються з CRM і бухгалтерським програмним забезпеченням.

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Upwork

Upwork

upwork.com

Upwork - онлайн-платформа, що з'єднує фрілансерів та клієнтів для виконання проектів у різних галузях по всьому світу.

Deel

Deel

deel.com

Deel - це платформа для управління HR, що дозволяє компаніям наймати, оподатковувати та оплачувати працівників у багатьох країнах.

Remote

Remote

remote.com

Remote — платформа для управління та виплати зарплат працівникам і підрядникам по всьому світу, включаючи податки та нормативну відповідність.

Field Nation

Field Nation

fieldnation.com

Field Nation - це платформа з'єднання компаній і техніків для управління польовими послугами в ІТ, що дозволяє ефективно виконувати роботу.

Contra

Contra

contra.com

Contra – це мережна платформа для незалежних працівників, що надає можливості фрілансу та управління проектами з гнучкими умовами роботи.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust - це платформа для найму на основі ШІ, що скорочує час найму до днів, автоматично підбираючи кваліфікованих кандидатів.

WorkMarket

WorkMarket

workmarket.com

WorkMarket - платформа для управління незалежними підрядниками, що дозволяє організовувати роботу, управляти оплатами та відповідністю.

Maestro

Maestro

maestrocr.com

MaestroCR – інструмент управління проектами для відстеження прогресу, спрощення комунікації і контролю всіх етапів проекту.

Worksome

Worksome

worksome.com

Worksome - додаток для управління позаштатними працівниками, що спрощує залучення, управління контрактами та платежами із забезпеченням юридичної відповідності.

Cavalry

Cavalry

cavalryfreelancing.com

Cavalry поєднує маркетплейс та систему управління фрілансерами, спрощуючи співпрацю між компаніями та фрілансерами.

YunoJuno

YunoJuno

yunojuno.com

Юноюно - це платформа для пошуку, найму та управління фрілансерами, що об'єднує всі етапи роботи з підрядниками в одному місці.

Rymotely

Rymotely

rymotely.co

Rymotely – програмне забезпечення для управління бізнесом, що допомагає фрілансерам і малим підприємствам керувати проектами, контрактами та фінансами.

TalentDesk

TalentDesk

talentdesk.io

TalentDesk – це система управління фрілансерами, що дозволяє компаніям управляти підрядниками, призначати завдання та автоматизувати платежі.

Oyster

Oyster

oysterhr.com

Oyster - платформа для легального найму працівників у 180+ країнах без створення бізнесу, з автоматизацією управління зарплатою та дотриманням законів.

Ruul

Ruul

ruul.io

Ruul допомагає бізнесам спростити роботу з фрілансерами, забезпечуючи управління рахунками і платежами, що дозволяє зосередитися на основній діяльності.

Optymize

Optymize

optymize.io

Optymize допомагає наймати віддалених розробників технологій з можливістю безризикового двотижневого пробного періоду.

Xolo

Xolo

xolo.io

Xolo - це додаток для фрілансерів, який спрощує управління фінансами, виставлення рахунків, облік та звітність про податки.

Native Teams

Native Teams

nativeteams.com

Native Teams дозволяє наймати працівників міжнародно або отримати статус найманого працівника для фрілансерів з дотриманням всіх норм.

Flextribe

Flextribe

flextribe.io

Flextribe — це хмарна система управління фрілансерами, яка дозволяє компаніям керувати своїм гнучким персоналом через єдину платформу.

JobBliss

JobBliss

jobbliss.com

JobBliss – платформа для управління фрілансерами та підрядниками, що дозволяє компаніям співпрацювати з ними та керувати їхньою роботою.

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Фрілансерські системи управління - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog