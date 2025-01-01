Фрілансерські системи управління - Найпопулярніші застосунки

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Системи керування фрілансерами допомагають підприємствам організувати роботу позаштатних працівників і працівників за контрактом. Ці системи керують усіма аспектами відносин між фрілансерами та компаніями, які їх наймають, включаючи адаптацію, контракти, управління проектами та платежі. Використовуючи ці системи, підприємства можуть відстежувати дані про своїх тимчасових працівників і покладені на них завдання, дозволяючи ефективно контролювати проекти, передані на аутсорсинг. Крім того, системи управління фрілансерами спрощують процес оплати фрілансерів за виконану ними роботу. Компанії часто використовують системи управління фрілансерами в поєднанні з платформами фрілансерів, які є ринками талантів, які дозволяють роботодавцям знаходити вільних фрілансерів. Будь-який бізнес, у якому працює кілька фрілансерів, може отримати вигоду від цих систем, оскільки вони замінюють ручні методи керування замовними працівниками. Ці рішення часто інтегруються з CRM і бухгалтерським програмним забезпеченням.
Запит на новий застосунок
Upwork
upwork.com
Upwork - онлайн-платформа, що з'єднує фрілансерів та клієнтів для виконання проектів у різних галузях по всьому світу.
Deel
deel.com
Deel - це платформа для управління HR, що дозволяє компаніям наймати, оподатковувати та оплачувати працівників у багатьох країнах.
Remote
remote.com
Remote — платформа для управління та виплати зарплат працівникам і підрядникам по всьому світу, включаючи податки та нормативну відповідність.
Field Nation
fieldnation.com
Field Nation - це платформа з'єднання компаній і техніків для управління польовими послугами в ІТ, що дозволяє ефективно виконувати роботу.
Contra
contra.com
Contra – це мережна платформа для незалежних працівників, що надає можливості фрілансу та управління проектами з гнучкими умовами роботи.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust - це платформа для найму на основі ШІ, що скорочує час найму до днів, автоматично підбираючи кваліфікованих кандидатів.
WorkMarket
workmarket.com
WorkMarket - платформа для управління незалежними підрядниками, що дозволяє організовувати роботу, управляти оплатами та відповідністю.
Maestro
maestrocr.com
MaestroCR – інструмент управління проектами для відстеження прогресу, спрощення комунікації і контролю всіх етапів проекту.
Worksome
worksome.com
Worksome - додаток для управління позаштатними працівниками, що спрощує залучення, управління контрактами та платежами із забезпеченням юридичної відповідності.
Cavalry
cavalryfreelancing.com
Cavalry поєднує маркетплейс та систему управління фрілансерами, спрощуючи співпрацю між компаніями та фрілансерами.
YunoJuno
yunojuno.com
Юноюно - це платформа для пошуку, найму та управління фрілансерами, що об'єднує всі етапи роботи з підрядниками в одному місці.
Rymotely
rymotely.co
Rymotely – програмне забезпечення для управління бізнесом, що допомагає фрілансерам і малим підприємствам керувати проектами, контрактами та фінансами.
TalentDesk
talentdesk.io
TalentDesk – це система управління фрілансерами, що дозволяє компаніям управляти підрядниками, призначати завдання та автоматизувати платежі.
Oyster
oysterhr.com
Oyster - платформа для легального найму працівників у 180+ країнах без створення бізнесу, з автоматизацією управління зарплатою та дотриманням законів.
Ruul
ruul.io
Ruul допомагає бізнесам спростити роботу з фрілансерами, забезпечуючи управління рахунками і платежами, що дозволяє зосередитися на основній діяльності.
Optymize
optymize.io
Optymize допомагає наймати віддалених розробників технологій з можливістю безризикового двотижневого пробного періоду.
Xolo
xolo.io
Xolo - це додаток для фрілансерів, який спрощує управління фінансами, виставлення рахунків, облік та звітність про податки.
Native Teams
nativeteams.com
Native Teams дозволяє наймати працівників міжнародно або отримати статус найманого працівника для фрілансерів з дотриманням всіх норм.
Flextribe
flextribe.io
Flextribe — це хмарна система управління фрілансерами, яка дозволяє компаніям керувати своїм гнучким персоналом через єдину платформу.
JobBliss
jobbliss.com
JobBliss – платформа для управління фрілансерами та підрядниками, що дозволяє компаніям співпрацювати з ними та керувати їхньою роботою.
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