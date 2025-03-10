Магазин вебзастосунків

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.

WebCatalog Desktop

Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.

Завантажити WebCatalog Desktop
Дізнатися більше
Усі
Книги
Бізнес
Освіта
Розваги
Фінанси
Їжа і напої
Графіка та дизайн
Здоровʼя та фітнес
Стиль життя
Медицина
Музика та аудіо
Новини
Фото і відео
Продуктивність
Посилання
Покупки
Соціальні мережі
Розробка програмного забезпечення
Спорт
Подорожі
Утиліти
Погода
Фрілансерські системи управління
Категорії
Найпопулярніші
Нещодавно додані

Фрілансерські системи управління - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

Системи керування фрілансерами допомагають підприємствам організувати роботу позаштатних працівників і працівників за контрактом. Ці системи керують усіма аспектами відносин між фрілансерами та компаніями, які їх наймають, включаючи адаптацію, контракти, управління проектами та платежі. Використовуючи ці системи, підприємства можуть відстежувати дані про своїх тимчасових працівників і покладені на них завдання, дозволяючи ефективно контролювати проекти, передані на аутсорсинг. Крім того, системи управління фрілансерами спрощують процес оплати фрілансерів за виконану ними роботу. Компанії часто використовують системи управління фрілансерами в поєднанні з платформами фрілансерів, які є ринками талантів, які дозволяють роботодавцям знаходити вільних фрілансерів. Будь-який бізнес, у якому працює кілька фрілансерів, може отримати вигоду від цих систем, оскільки вони замінюють ручні методи керування замовними працівниками. Ці рішення часто інтегруються з CRM і бухгалтерським програмним забезпеченням.

Запит на новий застосунок


Field Nation

Field Nation

fieldnation.com

Field Nation - це платформа з'єднання компаній і техніків для управління польовими послугами в ІТ, що дозволяє ефективно виконувати роботу.

Flextribe

Flextribe

flextribe.io

Наше програмне забезпечення — це хмарна система керування позаштатними працівниками, яка дозволяє підприємствам комплексно керувати своєю гнучкою робочою силою за допомогою єдиної платформи. Використання системи в повній мірі дозволяє компаніям ідентифікувати, включати, аналізувати, керувати, оплачувати, оцінювати та відключати свою зовнішню робочу силу.

JobBliss

JobBliss

jobbliss.com

JobBliss — це платформа для фрілансерів і підрядників, яка дозволяє компаніям створювати, керувати та співпрацювати зі своєю робочою силою. Простіше, ніж VMS, більше можливостей для співпраці, ніж інструмент керування завданнями. JobBliss дозволяє вашій компанії «об’єднатися» з підрядниками та фрілансерами.

Cavalry

Cavalry

cavalryfreelancing.com

Cavalry поєднує ринкову площу та систему управління позаштатною професією (FMS), щоб спростити пошук компаній і фрілансерів і працювати разом.

TalentDesk

TalentDesk

talentdesk.io

TalentDesk – це система управління фрілансерами, що дозволяє компаніям управляти підрядниками, призначати завдання та автоматизувати платежі.

Native Teams

Native Teams

nativeteams.com

За допомогою платформи корінних команд ви можете легко найняти будь -кого, будь -якого місця як роботодавця або отримати статус праці, якщо ви працюєте як фрілансер. Дослідіть наші міжнародні послуги EOR та PEO та почніть працювати віддалено з повною відповідністю.

Contra

Contra

contra.com

Contra – це мережна платформа для незалежних працівників, що надає можливості фрілансу та управління проектами з гнучкими умовами роботи.

YunoJuno

YunoJuno

yunojuno.com

Юноюно - це платформа для пошуку, найму та управління фрілансерами, що об'єднує всі етапи роботи з підрядниками в одному місці.

Worksome

Worksome

worksome.com

Worksome - додаток для управління позаштатними працівниками, що спрощує залучення, управління контрактами та платежами із забезпеченням юридичної відповідності.

Xolo

Xolo

xolo.io

Xolo - це додаток для фрілансерів, який спрощує управління фінансами, виставлення рахунків, облік та звітність про податки.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust - це платформа для найму на основі ШІ, що скорочує час найму до днів, автоматично підбираючи кваліфікованих кандидатів.

Oyster

Oyster

oysterhr.com

Oyster - платформа для легального найму працівників у 180+ країнах без створення бізнесу, з автоматизацією управління зарплатою та дотриманням законів.

Ruul

Ruul

ruul.io

Ruul пропонує комплексне рішення для компаній, щоб оптимізувати свою діяльність під час роботи з фрілансерами та незалежними підрядниками. Виконуючи різні адміністративні завдання, як-от виставлення рахунків і керування платежами субпідрядників, Ruul дозволяє підприємствам зосередитися на своїй основній діяльності. Ruul добре підходить для цілого ряду підприємств, особливо тих, які працюють у цифровій економіці. Він ідеально підходить для: - Стартапів і малих і середніх підприємств (МСП), які шукають ефективні субпідрядні рішення та рішення для фінансового управління. - Цифрові агентства та медіакомпанії, яким потрібні гнучкі рішення для управління талантами та оплати. - Платформи та спільноти, які регулярно співпрацюють із фрілансерами та незалежними підрядниками. Понад 10 000 компаній і 70 000 фрілансерів по всьому світу покладаються на Ruul, щоб керувати своєю роботою та фінансовими відносинами бездоганним і відповідним чином.

WorkMarket

WorkMarket

workmarket.com

WorkMarket - платформа для управління незалежними підрядниками, що дозволяє організовувати роботу, управляти оплатами та відповідністю.

Upwork

Upwork

upwork.com

Upwork - онлайн-платформа, що з'єднує фрілансерів та клієнтів для виконання проектів у різних галузях по всьому світу.

Rymotely

Rymotely

rymotely.co

Rymotele — це програмне забезпечення для управління бізнесом, розроблене для того, щоб допомогти фрілансерам, самозайнятим особам і малим підприємствам вести свій бізнес. Це єдине місце для керування проектами, пропозиціями, контрактами, рахунками-фактурами, доходами та витратами в одному місці.

Remote

Remote

remote.com

Remote — платформа для управління та виплати зарплат працівникам і підрядникам по всьому світу, включаючи податки та нормативну відповідність.

Optymize

Optymize

optymize.io

Наймайте нових технічних розробників і швидко розширюйте свою команду. Optimize впорається з важким завданням віддаленого найму за вас. Наймайте віддалених розробників із гарантованим безризиковим двотижневим пробним періодом без запитань.

Maestro

Maestro

maestrocr.com

MaestroCR – інструмент управління проектами для відстеження прогресу, спрощення комунікації і контролю всіх етапів проекту.

Deel

Deel

deel.com

Deel - це платформа для управління HR, що дозволяє компаніям наймати, оподатковувати та оплачувати працівників у багатьох країнах.

Переглянути

Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2025 WebCatalog, Inc.