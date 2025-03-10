Фрілансерські системи управління - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

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Системи керування фрілансерами допомагають підприємствам організувати роботу позаштатних працівників і працівників за контрактом. Ці системи керують усіма аспектами відносин між фрілансерами та компаніями, які їх наймають, включаючи адаптацію, контракти, управління проектами та платежі. Використовуючи ці системи, підприємства можуть відстежувати дані про своїх тимчасових працівників і покладені на них завдання, дозволяючи ефективно контролювати проекти, передані на аутсорсинг. Крім того, системи управління фрілансерами спрощують процес оплати фрілансерів за виконану ними роботу. Компанії часто використовують системи управління фрілансерами в поєднанні з платформами фрілансерів, які є ринками талантів, які дозволяють роботодавцям знаходити вільних фрілансерів. Будь-який бізнес, у якому працює кілька фрілансерів, може отримати вигоду від цих систем, оскільки вони замінюють ручні методи керування замовними працівниками. Ці рішення часто інтегруються з CRM і бухгалтерським програмним забезпеченням.
Запит на новий застосунок
Field Nation
fieldnation.com
Field Nation - це платформа з'єднання компаній і техніків для управління польовими послугами в ІТ, що дозволяє ефективно виконувати роботу.
Flextribe
flextribe.io
Наше програмне забезпечення — це хмарна система керування позаштатними працівниками, яка дозволяє підприємствам комплексно керувати своєю гнучкою робочою силою за допомогою єдиної платформи. Використання системи в повній мірі дозволяє компаніям ідентифікувати, включати, аналізувати, керувати, оплачувати, оцінювати та відключати свою зовнішню робочу силу.
JobBliss
jobbliss.com
JobBliss — це платформа для фрілансерів і підрядників, яка дозволяє компаніям створювати, керувати та співпрацювати зі своєю робочою силою. Простіше, ніж VMS, більше можливостей для співпраці, ніж інструмент керування завданнями. JobBliss дозволяє вашій компанії «об’єднатися» з підрядниками та фрілансерами.
Cavalry
cavalryfreelancing.com
Cavalry поєднує ринкову площу та систему управління позаштатною професією (FMS), щоб спростити пошук компаній і фрілансерів і працювати разом.
TalentDesk
talentdesk.io
TalentDesk – це система управління фрілансерами, що дозволяє компаніям управляти підрядниками, призначати завдання та автоматизувати платежі.
Native Teams
nativeteams.com
За допомогою платформи корінних команд ви можете легко найняти будь -кого, будь -якого місця як роботодавця або отримати статус праці, якщо ви працюєте як фрілансер. Дослідіть наші міжнародні послуги EOR та PEO та почніть працювати віддалено з повною відповідністю.
Contra
contra.com
Contra – це мережна платформа для незалежних працівників, що надає можливості фрілансу та управління проектами з гнучкими умовами роботи.
YunoJuno
yunojuno.com
Юноюно - це платформа для пошуку, найму та управління фрілансерами, що об'єднує всі етапи роботи з підрядниками в одному місці.
Worksome
worksome.com
Worksome - додаток для управління позаштатними працівниками, що спрощує залучення, управління контрактами та платежами із забезпеченням юридичної відповідності.
Xolo
xolo.io
Xolo - це додаток для фрілансерів, який спрощує управління фінансами, виставлення рахунків, облік та звітність про податки.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust - це платформа для найму на основі ШІ, що скорочує час найму до днів, автоматично підбираючи кваліфікованих кандидатів.
Oyster
oysterhr.com
Oyster - платформа для легального найму працівників у 180+ країнах без створення бізнесу, з автоматизацією управління зарплатою та дотриманням законів.
Ruul
ruul.io
Ruul пропонує комплексне рішення для компаній, щоб оптимізувати свою діяльність під час роботи з фрілансерами та незалежними підрядниками. Виконуючи різні адміністративні завдання, як-от виставлення рахунків і керування платежами субпідрядників, Ruul дозволяє підприємствам зосередитися на своїй основній діяльності. Ruul добре підходить для цілого ряду підприємств, особливо тих, які працюють у цифровій економіці. Він ідеально підходить для: - Стартапів і малих і середніх підприємств (МСП), які шукають ефективні субпідрядні рішення та рішення для фінансового управління. - Цифрові агентства та медіакомпанії, яким потрібні гнучкі рішення для управління талантами та оплати. - Платформи та спільноти, які регулярно співпрацюють із фрілансерами та незалежними підрядниками. Понад 10 000 компаній і 70 000 фрілансерів по всьому світу покладаються на Ruul, щоб керувати своєю роботою та фінансовими відносинами бездоганним і відповідним чином.
WorkMarket
workmarket.com
WorkMarket - платформа для управління незалежними підрядниками, що дозволяє організовувати роботу, управляти оплатами та відповідністю.
Upwork
upwork.com
Upwork - онлайн-платформа, що з'єднує фрілансерів та клієнтів для виконання проектів у різних галузях по всьому світу.
Rymotely
rymotely.co
Rymotele — це програмне забезпечення для управління бізнесом, розроблене для того, щоб допомогти фрілансерам, самозайнятим особам і малим підприємствам вести свій бізнес. Це єдине місце для керування проектами, пропозиціями, контрактами, рахунками-фактурами, доходами та витратами в одному місці.
Remote
remote.com
Remote — платформа для управління та виплати зарплат працівникам і підрядникам по всьому світу, включаючи податки та нормативну відповідність.
Optymize
optymize.io
Наймайте нових технічних розробників і швидко розширюйте свою команду. Optimize впорається з важким завданням віддаленого найму за вас. Наймайте віддалених розробників із гарантованим безризиковим двотижневим пробним періодом без запитань.
Maestro
maestrocr.com
MaestroCR – інструмент управління проектами для відстеження прогресу, спрощення комунікації і контролю всіх етапів проекту.
Deel
deel.com
Deel - це платформа для управління HR, що дозволяє компаніям наймати, оподатковувати та оплачувати працівників у багатьох країнах.
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