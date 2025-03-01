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Системи керування фрілансерами допомагають підприємствам організувати роботу позаштатних працівників і працівників за контрактом. Ці системи керують усіма аспектами відносин між фрілансерами та компаніями, які їх наймають, включаючи адаптацію, контракти, управління проектами та платежі. Використовуючи ці системи, підприємства можуть відстежувати дані про своїх тимчасових працівників і покладені на них завдання, дозволяючи ефективно контролювати проекти, передані на аутсорсинг. Крім того, системи управління фрілансерами спрощують процес оплати фрілансерів за виконану ними роботу. Компанії часто використовують системи управління фрілансерами в поєднанні з платформами фрілансерів, які є ринками талантів, які дозволяють роботодавцям знаходити вільних фрілансерів. Будь-який бізнес, у якому працює кілька фрілансерів, може отримати вигоду від цих систем, оскільки вони замінюють ручні методи керування замовними працівниками. Ці рішення часто інтегруються з CRM і бухгалтерським програмним забезпеченням.
Запит на новий застосунок
Upwork
upwork.com
Upwork, раніше Elance-Odesk, є американсько-американською фрілансуванням, де підприємства та особи з'єднуються для ведення бізнесу. У 2015 році злиття Elance-Odesk було ребрендовано як Upwork, і повне ім’я компанії зараз Upwork Global Inc. в даний час базується в Санта-Кларі та Сан-Франциско, Каліфорнія, хоча він обслуговує клієнтів у всьому світі. Upwork має понад дванадцять мільйонів зареєстрованих фрілансерів та п'ять мільйонів зареєстрованих клієнтів. Щорічно розміщуються три мільйони робочих місць на суму понад 1 мільярд доларів США, що складає найбільший ринок фрілансера у світі.
Remote
remote.com
Remote — це ваше комплексне рішення для керування та оплати праці штатних працівників і контрактників у всьому світі. Наша платформа обробляє міжнародний нарахування заробітної плати, пільги, податки, опціони на акції та дотримання законодавства в багатьох країнах. Незалежно від того, де знаходиться ваша команда, Remote забезпечує найкращий досвід із надійними глобальними рішеннями щодо працевлаштування. Наш неперевершений захист інтелектуальної власності та першокласні заходи безпеки забезпечать вам спокій у глобальному масштабі. Крім того, Remote пропонує фіксовану модель ціноутворення без прихованих комісій, що допомагає вам ефективно керувати своїм бюджетом, зосереджуючись на розвитку бізнесу.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust революціонізує наймання за допомогою Braintrust AIR, першої та єдиної в світі наскрізної платформи рекрутингу зі штучним інтелектом. Навчаючись людському розумінню та приватним даним, Braintrust AIR скорочує час найму з місяців до днів, миттєво підбираючи для вас попередньо перевірених кваліфікованих кандидатів і проводячи перший раунд перевірки телефону для вас. Braintrust AIR, якій довіряють сотні компаній зі списку Fortune 1000, включаючи Nestlé, Porsche, Atlassian, Goldman Sachs і Nike, робить спеціалістів із залучення талантів у 100 разів ефективнішими та економить компаніям сотні тисяч доларів на витратах на підбір персоналу.
Deel
deel.com
Deel-це все-в-одна платформа для глобальних команд. Це означає управління кадром для персоналу для будь-якої команди, де завгодно. Статево наймайте, на борту та оплату штатних працівників або незалежних підрядників за лічені хвилини. Вперше ви будете мати центральний погляд на всю свою робочу силу в одному місці. За допомогою DEEL компанії роблять можливим глобальний заробітна плата, використовуючи внутрішній офіс Deel та місцеві органи, що належать. Робітники, менеджери та лідери можуть оновлювати деталі виведення, візуалізувати структуру команди, контролювати загальні витрати на оплату праці та виконувати десятки інших завдань через сучасний інтерфейс самообслуговування DEEL. Сьогодні DEEL обслуговує понад 25 000 клієнтів від малих та середніх підприємств, які торгуються, допомагаючи понад 120 000 працівникам отримувати оплату з будь -якого місця. Створіть локалізовані юридичні договори, відстежувати вихідний час, надати бонуси, керувати власним справом тощо. Забронюйте демонстрацію для особистого посібника з платформи Deel та розблокуйте свою глобальну робочу силу сьогодні.
Ruul
ruul.io
Ruul пропонує комплексне рішення для компаній, щоб оптимізувати свою діяльність під час роботи з фрілансерами та незалежними підрядниками. Виконуючи різні адміністративні завдання, як-от виставлення рахунків і керування платежами субпідрядників, Ruul дозволяє підприємствам зосередитися на своїй основній діяльності. Ruul добре підходить для цілого ряду підприємств, особливо тих, які працюють у цифровій економіці. Він ідеально підходить для: - Стартапів і малих і середніх підприємств (МСП), які шукають ефективні субпідрядні рішення та рішення для фінансового управління. - Цифрові агентства та медіакомпанії, яким потрібні гнучкі рішення для управління талантами та оплати. - Платформи та спільноти, які регулярно співпрацюють із фрілансерами та незалежними підрядниками. Понад 10 000 компаній і 70 000 фрілансерів по всьому світу покладаються на Ruul, щоб керувати своєю роботою та фінансовими відносинами бездоганним і відповідним чином.
Flextribe
flextribe.io
Наше програмне забезпечення — це хмарна система керування позаштатними працівниками, яка дозволяє підприємствам комплексно керувати своєю гнучкою робочою силою за допомогою єдиної платформи. Використання системи в повній мірі дозволяє компаніям ідентифікувати, включати, аналізувати, керувати, оплачувати, оцінювати та відключати свою зовнішню робочу силу.
JobBliss
jobbliss.com
JobBliss — це платформа для фрілансерів і підрядників, яка дозволяє компаніям створювати, керувати та співпрацювати зі своєю робочою силою. Простіше, ніж VMS, більше можливостей для співпраці, ніж інструмент керування завданнями. JobBliss дозволяє вашій компанії «об’єднатися» з підрядниками та фрілансерами.
Cavalry
cavalryfreelancing.com
Cavalry поєднує ринкову площу та систему управління позаштатною професією (FMS), щоб спростити пошук компаній і фрілансерів і працювати разом.
TalentDesk
talentdesk.io
Програмне забезпечення для керування та оплати ваших підрядників і фрілансерів. Де б вони не були. TalentDesk.io — це наскрізна система керування фрілансерами (FMS), розроблена командою, яка стоїть за провідним торговим майданчиком PeopleHour.com. Завдяки більш ніж 15-річному досвіду в економіці фрілансерів ми є єдиною платформою, створеною для компаній, які сильно покладаються на зовнішні ресурси. Залучайте найкращих позаштатних спеціалістів, миттєво розподіляйте роботу за допомогою спеціально створеного каталогу та автоматизуйте мультивалютні платежі підрядникам будь-де. Нам довіряють глобальні електронні навчання, виробництво/медіа, консалтингові та швидкозростаючі технологічні компанії по всьому світу.
Native Teams
nativeteams.com
За допомогою платформи Native Teams ви можете легко найняти будь-кого будь-де як роботодавця або отримати статус найнятого, якщо ви працюєте як фрілансер. Ознайомтеся з нашими міжнародними послугами EOR і PEO і почніть працювати віддалено з повною відповідністю.
Contra
contra.com
Contra — це мережева платформа, яка дає користувачам свободу та можливість працювати незалежно. Він надає людям гнучкі можливості роботи через ексклюзивну спільноту та мережу рекомендацій, демонструючи робочі портфоліо, які дозволяють фрілансерам та іншим незалежним професіоналам заробляти на життя на власних умовах.
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno — це єдина платформа, яка потрібна бізнесу для пошуку, найму, управління та оплати підрядників. Поєднуючи систему керування фрілансерами та елітний ринок із понад 100 000 галузевих перевірених підрядників, YunoJuno об’єднує в одному місці команди відділу кадрів, менеджерів з найму, фінансів і юристів. Наша платформа допомагає провідним світовим компаніям скорочувати витрати, прискорювати час найму та захищати від неправильної класифікації в більш ніж 150 країнах: від пошуку кадрів до перевірки відповідності, документів, платежів і інформації. Ознайомтеся з платформою безкоштовно або забронюйте демонстрацію сьогодні — подивіться, як PepsiCo, Depop і понад 12 000 провідних світових компаній використовують YunoJuno для легкої роботи з підрядниками.
Worksome
worksome.com
Потужне управління зовнішньою робочою силою: переосмислення досвіду підрядника. Створюйте, керуйте та утримуйте свою зовнішню робочу силу за допомогою єдиного інструменту, створеного для керування незалежними підрядниками з надійною відповідністю та швидкими платежами.
Xolo
xolo.io
Xolo — це універсальний бізнес-механізм, який надає локальні та глобальні рішення для створення бізнесу, виставлення рахунків-фактур, сумісного з ПДВ, бухгалтерського обліку, податкової звітності, витрат бізнесу тощо.
Field Nation
fieldnation.com
Field Nation — це ринок праці для ІТ-служб, що об’єднує компанії та кваліфікованих техніків для виконання великої роботи по всій країні. Наша платформа дає змогу командам надання послуг виявляти незалежних професіоналів і працювати з ними, які піклуються про результат так само, як і вони. Завдяки Field Nation компанії можуть створювати та розгортати свою надійну робочу силу на вимогу, а технічні спеціалісти можуть вибирати роботу, яка відповідає їхнім інтересам, набору навичок і графіку. Створіть кращий спосіб роботи. Створіть його разом із Field Nation. ВИКЛИК: Попит на кваліфікованих техніків на рекордно високому рівні. Є над чим працювати, але не вистачає працівників. Компанії дедалі більше втомлюються жертвувати контролем і піддавати ризику стосунки з клієнтами через застарілі стратегії талантів. Тим не менш, люди, які володіють навичками та пристрастю до послуг у сфері ІТ, доступні, вони все ще віддані своїй професії, але не там, де ви очікуєте їх знайти. Вони хочуть нового способу роботи — гнучкості, автономії та свободи. Field Nation допомагає керівникам польової служби: ПОКРАЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ >> Зв’яжіться безпосередньо з техніками, які представляють ваш бренд, і переконайтеся, що їхня робота виконана відповідно до ваших вимог, перш ніж натиснути «Схвалити». + 40% зменшення кількості повторних відвідувань сайту порівняно зі сторонніми особами + 98% успішності роботи, виконаної через Field Nation ШВИДКО ВІДПОВІДАЙТЕ >> Широта та глибина кваліфікованих технічних спеціалістів на ринку Field Nation дозволяє вам сказати «так» своїм клієнтам, знаючи, що ви можете швидко розширити масштаб, щоб задовольнити попит. + Технічні спеціалісти та диспетчери працюють на 80% швидше, ніж сторонні компанії + 12 хвилин середній час для першого запиту у великих містах + Завершені WO в понад 29 тисячах поштових індексів по всій території США. + 1 мільйон робочих операцій щороку виконується на 425 тисячах сайтів + Кваліфіковані спеціалісти з досвідом понад 20 видів послуг ЗМЕНШЕННЯ ВИТРАТ >> Усуньте маржинальний стек третіх сторін і додаткові комісії, зберігаючи контроль над своїми ставками оплати праці. + Огляд поточних ринкових курсів за типом роботи та географією + Зекономте до 20% витрат на робочу силу порівняно зі сторонніми розробниками та до 30% економії витрат на робочу силу порівняно з W2
Oyster
oysterhr.com
Завдяки EOR від Oyster наймайте без створення юридичної особи та керуйте всіма функціями працевлаштування з єдиної автоматизованої платформи. Кращий, ніж традиційний досвідчений роботодавець, Oyster використовує глибоку інформацію про працевлаштування та команду юридичних і кадрових експертів, щоб забезпечити дотримання вимог у понад 180 країнах.
WorkMarket
workmarket.com
WorkMarket від ADP пропонує найсучаснішу технологічну платформу, яка надає вашому бізнесу можливість масштабуватися в сучасному конкурентному середовищі. Наша платформа дозволяє компаніям ефективно та відповідно до вимог організовувати, керувати та оплачувати свою розширену робочу силу. Розташований у Нью-Йорку, штат Нью-Йорк, WorkMarket був заснований у 2010 році та придбаний компанією ADP у 2018 році.
Rymotely
rymotely.co
Rymotele — це програмне забезпечення для управління бізнесом, розроблене для того, щоб допомогти фрілансерам, самозайнятим особам і малим підприємствам вести свій бізнес. Це єдине місце для керування проектами, пропозиціями, контрактами, рахунками-фактурами, доходами та витратами в одному місці.
Optymize
optymize.io
Наймайте нових технічних розробників і швидко розширюйте свою команду. Optimize впорається з важким завданням віддаленого найму за вас. Наймайте віддалених розробників із гарантованим безризиковим двотижневим пробним періодом без запитань.
Maestro
maestrocr.com
MaestroCR — це інструмент управління проектами, який спрощує процес для всіх залучених сторін. Це дозволяє власникам проектів, постачальникам рішень (розробникам програмного забезпечення, копірайтерам, дизайнерам тощо), зацікавленим сторонам і учасникам відстежувати прогрес проекту на загальній платформі. Що відрізняє MaestroCR від інших інструментів управління проектами, це те, що він дозволяє вам контролювати кожен етап проекту від оцінки до доставки. MaestroCR каскадує проект у пропозицію, кошторис, зусилля, доставку, затвердження та рахунок-фактуру. На кожному з цих етапів власник проекту та постачальник рішення повинні узгодити очікування. Таким чином запобігає зривам зв’язку через пропущені електронні листи, дзвінки чи повідомлення та забезпечується прозорий зв’язок. Запуск кількох проектів може призвести до непомічених дедлайнів, пропущених повідомлень або пропущених запитів. MaestroCR створено, щоб допомогти вам подолати ці виклики. На інформаційній панелі ви можете переглядати завдання кожного проекту та їх статус. Поки відзначаються основні етапи проекту, MaestroCR керує обговореннями та узгодженнями можливих запитів на зміни та переглядів, щоб забезпечити безперебійну роботу проекту. Інтеграція MaestroCR із Jira, Trello, Basecamp, Microsoft Azure DevOps, Asana, Wrike, GitHub, GitLab Slack, Webhooks.io, Google Drive, Zeplin, Inc., draw.io дозволяє вам ділитися своєю роботою з вашою внутрішньою командою та аутсорсинг партнерів без перерв. Таким чином запобігає зривам зв’язку між електронними листами, дзвінками та різними програмами та забезпечується прозорий зв’язок. https://www.itechpost.com/articles/108459/20211227/best-project-management-tools-for-startups-and-businesses.htm
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