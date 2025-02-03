Фрілансерські системи управління - Найпопулярніші застосунки - Сінгапур

Field Nation

fieldnation.com

Field Nation — це ринок праці для ІТ-служб, що об’єднує компанії та кваліфікованих техніків для виконання великої роботи по всій країні. Наша платформа дає змогу командам надання послуг виявляти незалежних професіоналів і працювати з ними, які піклуються про результат так само, як і вони. Завдяки Field Nation компанії можуть створювати та розгортати свою надійну робочу силу на вимогу, а технічні спеціалісти можуть вибирати роботу, яка відповідає їхнім інтересам, набору навичок і графіку. Створіть кращий спосіб роботи. Створіть його разом із Field Nation. ВИКЛИК: Попит на кваліфікованих техніків на рекордно високому рівні. Є над чим працювати, але не вистачає працівників. Компанії дедалі більше втомлюються жертвувати контролем і піддавати ризику стосунки з клієнтами через застарілі стратегії талантів. Тим не менш, люди, які володіють навичками та пристрастю до послуг у сфері ІТ, доступні, вони все ще віддані своїй професії, але не там, де ви очікуєте їх знайти. Вони хочуть нового способу роботи — гнучкості, автономії та свободи. Field Nation допомагає керівникам польової служби: ПОКРАЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ >> Зв’яжіться безпосередньо з техніками, які представляють ваш бренд, і переконайтеся, що їхня робота виконана відповідно до ваших вимог, перш ніж натиснути «Схвалити». + 40% зменшення кількості повторних відвідувань сайту порівняно зі сторонніми особами + 98% успішності роботи, виконаної через Field Nation ШВИДКО ВІДПОВІДАЙТЕ >> Широта та глибина кваліфікованих технічних спеціалістів на ринку Field Nation дозволяє вам сказати «так» своїм клієнтам, знаючи, що ви можете швидко розширити масштаб, щоб задовольнити попит. + Технічні спеціалісти та диспетчери працюють на 80% швидше, ніж сторонні компанії + 12 хвилин середній час для першого запиту у великих містах + Завершені WO в понад 29 тисячах поштових індексів по всій території США. + 1 мільйон робочих операцій щороку виконується на 425 тисячах сайтів + Кваліфіковані спеціалісти з досвідом понад 20 видів послуг ЗМЕНШЕННЯ ВИТРАТ >> Усуньте маржинальний стек третіх сторін і додаткові комісії, зберігаючи контроль над своїми ставками оплати праці. + Огляд поточних ринкових курсів за типом роботи та географією + Зекономте до 20% витрат на робочу силу порівняно зі сторонніми розробниками та до 30% економії витрат на робочу силу порівняно з W2