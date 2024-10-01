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Фрілансерські системи управління - Найпопулярніші застосунки - Мавританія
Системи керування фрілансерами допомагають підприємствам організувати роботу позаштатних працівників і працівників за контрактом. Ці системи керують усіма аспектами відносин між фрілансерами та компаніями, які їх наймають, включаючи адаптацію, контракти, управління проектами та платежі. Використовуючи ці системи, підприємства можуть відстежувати дані про своїх тимчасових працівників і покладені на них завдання, дозволяючи ефективно контролювати проекти, передані на аутсорсинг. Крім того, системи управління фрілансерами спрощують процес оплати фрілансерів за виконану ними роботу. Компанії часто використовують системи управління фрілансерами в поєднанні з платформами фрілансерів, які є ринками талантів, які дозволяють роботодавцям знаходити вільних фрілансерів. Будь-який бізнес, у якому працює кілька фрілансерів, може отримати вигоду від цих систем, оскільки вони замінюють ручні методи керування замовними працівниками. Ці рішення часто інтегруються з CRM і бухгалтерським програмним забезпеченням.
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Upwork
upwork.com
Upwork, раніше Elance-oDesk, — це американсько-американська платформа для фрілансерів, де підприємства та окремі особи об’єднуються для ведення бізнесу. У 2015 році злиття Elance і oDesk було перейменовано в Upwork, а повна назва компанії — Upwork Global Inc. Наразі Upwork базується в Санта-Кларі та...
Deel
letsdeel.com
Deel — це універсальна HR-платформа для глобальних команд. Це означає наскрізне управління персоналом для будь-якої команди в будь-якому місці. За лічені хвилини найміть штатних працівників або незалежних підрядників, приєднайте до них і оплачуйте їх. Уперше ви матимете центральний огляд усієї вашої...
Field Nation
fieldnation.com
Field Nation — це ринок праці №1 для ІТ-служб, який об’єднує компанії та кваліфікованих техніків для виконання чудової роботи по всій країні. Наша платформа дає змогу командам надання послуг знаходити незалежних професіоналів і працювати з ними, які піклуються про результат так само, як і вони. Завд...
Remote
remote.com
Remote — це ваше комплексне рішення для керування та оплати праці штатних працівників і контрактників у всьому світі. Наша платформа обробляє міжнародний нарахування заробітної плати, пільги, податки, опціони на акції та дотримання законодавства в багатьох країнах. Незалежно від того, де знаходиться...
WorkMarket
workmarket.com
WorkMarket від ADP пропонує найсучаснішу технологічну платформу, яка надає вашому бізнесу можливість масштабуватися в сучасному конкурентному середовищі. Наша платформа дозволяє компаніям ефективно та відповідно до вимог організовувати, керувати та оплачувати свою розширену робочу силу. Розташований...
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust революціонізує наймання за допомогою Braintrust AIR, першої та єдиної в світі наскрізної платформи рекрутингу зі штучним інтелектом. Навчаючись людському розумінню та приватним даним, Braintrust AIR скорочує час найму з місяців до днів, миттєво підбираючи для вас попередньо перевірених кв...
Maestro
maestrocr.com
MaestroCR — це інструмент управління проектами, який спрощує процес для всіх залучених сторін. Це дозволяє власникам проектів, постачальникам рішень (розробникам програмного забезпечення, копірайтерам, дизайнерам тощо), зацікавленим сторонам і учасникам відстежувати прогрес проекту на загальній плат...
Contra
contra.com
Contra — це мережева платформа, яка дає користувачам свободу та можливість працювати незалежно. Він надає людям гнучкі можливості роботи через ексклюзивну спільноту та мережу рекомендацій, демонструючи робочі портфоліо, які дозволяють фрілансерам та іншим незалежним професіоналам заробляти на життя ...
Rymotely
rymotely.co
Rymotele — це програмне забезпечення для управління бізнесом, розроблене для того, щоб допомогти фрілансерам, самозайнятим особам і малим підприємствам вести свій бізнес. Це єдине місце для керування проектами, пропозиціями, контрактами, рахунками-фактурами, доходами та витратами в одному місці.
Worksome
worksome.com
Потужне управління зовнішньою робочою силою: переосмислення досвіду підрядника. Створюйте, керуйте та утримуйте свою зовнішню робочу силу за допомогою єдиного інструменту, створеного для керування незалежними підрядниками з надійною відповідністю та швидкими платежами.
Cavalry
cavalryfreelancing.com
Cavalry поєднує ринкову площу та систему управління позаштатною професією (FMS), щоб спростити пошук компаній і фрілансерів і працювати разом.
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno — це єдина платформа, яка потрібна бізнесу для пошуку, найму, управління та оплати підрядників. Поєднуючи систему керування фрілансерами та елітний ринок із понад 100 000 галузевих перевірених підрядників, YunoJuno об’єднує в одному місці команди відділу кадрів, менеджерів з найму, фінансів...
Oyster
oysterhr.com
Завдяки EOR від Oyster наймайте без створення юридичної особи та керуйте всіма функціями працевлаштування з єдиної автоматизованої платформи. Кращий, ніж традиційний досвідчений роботодавець, Oyster використовує глибоку інформацію про працевлаштування та команду юридичних і кадрових експертів, щоб з...
Xolo
xolo.io
Xolo — це універсальний бізнес-механізм, який надає локальні та глобальні рішення для створення бізнесу, виставлення рахунків-фактур, сумісного з ПДВ, бухгалтерського обліку, податкової звітності, витрат бізнесу тощо.
Ruul
ruul.io
Ruul пропонує комплексне рішення для компаній, щоб оптимізувати свою діяльність під час роботи з фрілансерами та незалежними підрядниками. Виконуючи різні адміністративні завдання, як-от виставлення рахунків і керування платежами субпідрядників, Ruul дозволяє підприємствам зосередитися на своїй осно...
Native Teams
nativeteams.com
За допомогою платформи Native Teams ви можете легко найняти будь-кого будь-де як роботодавця або отримати статус найнятого, якщо ви працюєте як фрілансер. Ознайомтеся з нашими міжнародними послугами EOR і PEO і почніть працювати віддалено з повною відповідністю.
Optymize
optymize.io
Наймайте нових технічних розробників і швидко розширюйте свою команду. Optimize впорається з важким завданням віддаленого найму за вас. Наймайте віддалених розробників із гарантованим безризиковим двотижневим пробним періодом без запитань.
Flextribe
flextribe.io
Наше програмне забезпечення — це хмарна система керування позаштатними працівниками, яка дозволяє підприємствам комплексно керувати своєю гнучкою робочою силою за допомогою єдиної платформи. Використання системи в повній мірі дозволяє компаніям ідентифікувати, включати, аналізувати, керувати, оплачу...
JobBliss
jobbliss.com
JobBliss — це платформа для фрілансерів і підрядників, яка дозволяє компаніям створювати, керувати та співпрацювати зі своєю робочою силою. Простіше, ніж VMS, більше можливостей для співпраці, ніж інструмент керування завданнями. JobBliss дозволяє вашій компанії «об’єднатися» з підрядниками та фріла...
TalentDesk
talentdesk.io
Програмне забезпечення для керування та оплати ваших підрядників і фрілансерів. Де б вони не були. TalentDesk.io — це наскрізна система керування фрілансерами (FMS), розроблена командою, яка стоїть за провідним торговим майданчиком PeopleHour.com. Завдяки більш ніж 15-річному досвіду в економіці фрі...