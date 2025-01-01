Фрілансерні платформи - Найпопулярніші застосунки

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Фрілансерні платформи з’єднують компанії з незалежними професіоналами для тимчасових ролей або спеціальних проектів. Ці платформи забезпечують ринок, де підприємства можуть переглядати профілі фрілансерів на основі навичок, досвіду, місцезнаходження та інших критеріїв. Компанії також можуть публікувати описи проектів, щоб отримувати пропозиції від фрілансерів. Це дозволяє компаніям будь-якого розміру передавати на аутсорсинг завдання, які вимагають спеціальних навичок або додаткової робочої сили, дозволяючи штатним працівникам зосередитися на інших видах діяльності. Деякі платформи спеціалізуються на фрілансерах із певними навичками, як-от письмо, дизайн або програмування, а інші пропонують широкий спектр професійних навичок. Компанії часто використовують платформи фрілансерів разом із системами керування фрілансерами, які допомагають керувати платежами, доступністю та завершенням проектів для всіх фрілансерів, з якими вони працюють. Компанії, яким потрібна додаткова допомога з пошуком фрілансерів, можуть обрати агенції з підбору персоналу замість безпосередньої взаємодії з кандидатами на платформах фрілансерів.
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Fiverr
fiverr.com
Fiverr — це онлайн-ринок фріланс-послуг, що з'єднує підприємців та фрілансерів у понад 400 категоріях для виконання різних проєктів.
Upwork
upwork.com
Upwork - онлайн-платформа, що з'єднує фрілансерів та клієнтів для виконання проектів у різних галузях по всьому світу.
Dribbble
dribbble.com
Dribbble – платформа для дизайнерів, де користувачі можуть показувати свої роботи, отримувати відгуки, шукати можливості та спілкуватися з іншими дизайнерами.
Freelancer
freelancer.com
Freelancer - платформа для пошуку і найму фрілансерів, веб-розробників та дизайнерів за доступними цінами у різних галузях.
PeoplePerHour
peopleperhour.com
PeoplePerHour - платформа для пошуку фрілансерів та розміщення роботи. Підключає бізнес і фрілансерів у безпечному середовищі.
Airtasker
airtasker.com
Airtasker - платформа для з'єднання людей, які потребують послуг, з виконавцями. Користувачі можуть розміщувати завдання та отримувати пропозиції.
Malt
malt.com
Malt - це платформа для сполучення фрілансерів з підприємствами, що шукають спеціалістів, забезпечуючи ефективне управління проектами та безпечну оплату.
Bark.com
bark.com
Bark.com оглядає місцеві бізнеси та допомагає знайти кращих професіоналів для виконання вашої роботи швидко.
Toptal
toptal.com
Toptal - платформа для з'єднання бізнесу з кваліфікованими розробниками без коду та з малим кодом для створення додатків та автоматизацій.
Contra
contra.com
Contra – це мережна платформа для незалежних працівників, що надає можливості фрілансу та управління проектами з гнучкими умовами роботи.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust - це платформа для найму на основі ШІ, що скорочує час найму до днів, автоматично підбираючи кваліфікованих кандидатів.
notch
notch.financial
Notch — програмне забезпечення для автоматизації дебіторської заборгованості, яке спрощує управління рахунками, платежами та їх узгодженням.
Alura Market
alura.io
Alura Market – платформа для продавців Etsy, що пропонує інструменти для оптимізації списків, дослідження ринку та покращення видимості магазинів.
Comeup
comeup.com
Comeup – онлайн платформа для замовлення різних послуг з 2013 року. Просто оберіть послугу та оформіть замовлення в декілька клацань.
Anytask
anytask.com
AnyTask.com - глобальний фріланс-маркетплейс, де фрілансери можуть отримувати оплату без банківського рахунку та без комісій для продавців.
Arc
arc.dev
Arc — це платформа для віддаленої роботи, що допомагає розробникам знаходити тисячі вакансій на віддалену роботу в одному місці.
Andela
andela.com
Andela - платформа для підбору технологічних талантів, що з'єднує компанії з міжнародними інженерами та експертами в різних технологіях.
WorkGenius
workgenius.com
WorkGenius – платформа для найму та управління фрілансерами, що використовує технології для ефективного підбору та управління талантами.
talent.io
talent.io
Talent.io - це платформа для з'єднання кваліфікованих технічних спеціалістів з роботодавцями в Європі, яка підтримує працевлаштування на постійній або фріланс основі.
Fastwork
fastwork.id
Fastwork – це платформа для пошуку фрілансерів для виконання завдань або бізнесу, а також можливість знайти роботу онлайн.
Turing
turing.com
Turing створює та впроваджує продукти штучного інтелекту для організацій, що працюють з складними даними, покращуючи продуктивність та вирішуючи бізнес-проблеми.
WriterAccess
writeraccess.com
WriterAccess - платформа для найму письменників та управління створенням контенту, що допомагає компаніям ефективно масштабувати свої контент-маркетингові зусилля.
Proxify
proxify.io
Proxify з'єднує талановитих розробників з можливостями віддаленої роботи, допомагаючи їм виконувати свої кар'єрні цілі.
Truelancer
truelancer.com
Truelancer - це онлайн-платформа, де роботодавці можуть наймати фрілансерів для виконання проектів у різних категоріях безкоштовно.
Codementor
codementor.io
Codementor - платформа для з'єднання розробників з наставниками, де можна обговорювати проекти, отримувати відгуки та вчитися програмуванню.
Feedcoyote
feedcoyote.com
FeedCoyote - це платформа для фрілансерів, яка дозволяє створювати команди, співпрацювати над проектами та управляти ними в одному місці з інтегрованими інструментами.
Worksome
worksome.com
Worksome - додаток для управління позаштатними працівниками, що спрощує залучення, управління контрактами та платежами із забезпеченням юридичної відповідності.
Cad Crowd
cadcrowd.com
CAD Crowd - платформа для пошуку дизайнерів і інженерів CAD для 3D-моделювання, продуктового дизайну та анімації на замовлення.
OpenTalent
opentalent.co
OpenTalent - платформа для управління набором кадрів, що автоматизує процеси та допомагає в управлінні кандидатами та покращенні їх досвіду.
Flexiple
flexiple.com
Flexiple – це мережа найкращих 1% фрілансерів-розробників та дизайнерів з погодинними ставками від 30 до 100 доларів.
Worksible
worksible.com
Worksible - платформа для фрілансерів, де користувачі можуть пропонувати послуги, знаходити проекти та співпрацювати з іншими.
Codeable
codeable.io
Codeable - платформа для з'єднання бізнесу з експертами WordPress для вирішення проблем веб-розробки та створення індивідуальних веб-сайтів.
Cavalry
cavalryfreelancing.com
Cavalry поєднує маркетплейс та систему управління фрілансерами, спрощуючи співпрацю між компаніями та фрілансерами.
Designhill
designhill.com
Designhill - це онлайн-платформа для створення та налаштування дизайнів, яка дозволяє користувачам замовляти індивідуальні проекти від дизайнерів з усього світу.
Revelo
revelo.com
Revelo - платформа для пошуку та найму видалених розробників програмного забезпечення з Латинської Америки для компаній США.
Crowdspring
crowdspring.com
Crowdspring - платформа для графічного дизайну, що підтримує створення логотипів, веб-дизайну, брендингу та тестування ідей через співпрацю з дизайнерами.
Contently
contently.com
Контентно - це платформа для створення, управління та аналітики контенту, що забезпечує компанії інструментами для ефективного контент-маркетингу.
Contentoo
contentoo.com
Contentoo-це платформа для зв'язку підприємств з фрілансерами для створення високоякісного контенту з використанням технологій AI і NLP.
Toogit
toogit.com
Toogit - платформа для фрілансерів та роботодавців, що використовує AI для знаходження ідеальних кандидатів для проектів.
YunoJuno
yunojuno.com
Юноюно - це платформа для пошуку, найму та управління фрілансерами, що об'єднує всі етапи роботи з підрядниками в одному місці.
Useme
useme.com
Useme - платформа для компаній і фрілансерів, що спрощує виставлення рахунків і міжнародне співробітництво, без потреби у зареєстрованому бізнесі.
OpenTrain
opentrain.ai
OpenTrain — майданчик для пошуку та найму тренерів з даних AI з різних країн, що забезпечує безпечні платежі та різноманітні експертизи.
Zoopup
zoopup.com
Zoopup - це платформа, що з'єднує бізнес з фрілансерами для пошуку проектів і навичок, дозволяючи обирати найвідповідніших кандидатів.
LaborX
laborx.com
LaborX — глобальна платформа для пошуку роботи, що з'єднує людей з можливостями працевлаштування та виплатою в криптовалюті.
Perfectlancer
perfectlancer.com
Perfectlancer — платформа для фрілансерів, де бізнес може наймати фахівців. Низькі комісії, без прихованих платежів, кешбек 2%, 20 безкоштовних ставок на місяць.
FreeeUp
freeup.net
FreeeUp - платформа для з'єднання бізнесменів з перевіреними фрілансерами з усього світу, без щомісячних внесків та з можливістю швидкого найму.
Skyword360
skyword.com
Skyword360 - платформа для управління маркетингом контенту, що допомагає створювати, оптимізувати та розповсюджувати контент через різні канали.
Rozgaar India
rozgaarindia.com
Rozgaar India - це платформа для фрілансерів, що з'єднує їх з роботодавцями для віддаленої роботи і гнучких проектів.
Pangea.app
about.pangea.app
Pangea.app спрощує процес найму, дозволяючи спочатку співпрацювати з фахівцями на проектах без додаткових витрат при подальшому наймі.
Zerys
zerys.com
Zerys — платформа для планування та створення контенту, яка допомагає бізнесу знаходити письменників і оптимізувати вміст для кращої продуктивності.
Cinode
cinode.com
Cinode - платформа для управління професійними мережами, навичками та проектною співпрацею, що полегшує пошук талантів і управління даними.
Pepper Content
peppercontent.io
Pepper Content - це платформа для створення та управління контентом, що використовує AI, забезпечує інструменти для генерації, координації та вимірювання вмісту.
Wripple
wripple.com
Wripple – платформа для пошуку фрілансерів у сфері маркетингу, що з'єднує бренди з перевіреними професіоналами для швидкого і ефективного виконання проектів.
Vicoland
vicoland.com
Додаток Vicoland дозволяє клієнтам SAP Fieldglass покращувати витрати, якість і швидкість проектів SOW завдяки віртуальним компаніям – командами фрілансерів.
WittyPen
wittypen.com
WittyPen – платформа, що з'єднує бізнеси з кваліфікованими письменниками для створення різноманітного контенту в масштабах маркетингових каналів.
Ithire
ithire.com
Ithire - це платформа для найму, що сполучає клієнтів та розробників, забезпечуючи контроль за робочими процесами, комунікацію та безпечні платежі.
Notchup
notchup.com
Notchup - платформа для формування та управління технічними командами з аналітикою, управління табелями та ідентифікацією недоліків в навичках.
Twine
twine.net
Twine з'єднує компанії з понад 500,000 фрілансерами в 190+ країнах, пропонуючи можливості для роботи в сферах цифрових технологій, креативу та штучного інтелекту.
YouTeam
youteam.io
YouTeam — це додаток для швидкого підбору інженерів з мережі талантів з Європи та Латинської Америки, що дозволяє налаштовувати команду за два тижні.
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