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Фрілансерні платформи
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Фрілансерні платформи - Найпопулярніші застосунки

Фрілансерні платформи з’єднують компанії з незалежними професіоналами для тимчасових ролей або спеціальних проектів. Ці платформи забезпечують ринок, де підприємства можуть переглядати профілі фрілансерів на основі навичок, досвіду, місцезнаходження та інших критеріїв. Компанії також можуть публікувати описи проектів, щоб отримувати пропозиції від фрілансерів. Це дозволяє компаніям будь-якого розміру передавати на аутсорсинг завдання, які вимагають спеціальних навичок або додаткової робочої сили, дозволяючи штатним працівникам зосередитися на інших видах діяльності. Деякі платформи спеціалізуються на фрілансерах із певними навичками, як-от письмо, дизайн або програмування, а інші пропонують широкий спектр професійних навичок. Компанії часто використовують платформи фрілансерів разом із системами керування фрілансерами, які допомагають керувати платежами, доступністю та завершенням проектів для всіх фрілансерів, з якими вони працюють. Компанії, яким потрібна додаткова допомога з пошуком фрілансерів, можуть обрати агенції з підбору персоналу замість безпосередньої взаємодії з кандидатами на платформах фрілансерів.

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Fiverr

Fiverr

fiverr.com

Fiverr — це онлайн-ринок фріланс-послуг, що з'єднує підприємців та фрілансерів у понад 400 категоріях для виконання різних проєктів.

Upwork

Upwork

upwork.com

Upwork - онлайн-платформа, що з'єднує фрілансерів та клієнтів для виконання проектів у різних галузях по всьому світу.

Dribbble

Dribbble

dribbble.com

Dribbble – платформа для дизайнерів, де користувачі можуть показувати свої роботи, отримувати відгуки, шукати можливості та спілкуватися з іншими дизайнерами.

Freelancer

Freelancer

freelancer.com

Freelancer - платформа для пошуку і найму фрілансерів, веб-розробників та дизайнерів за доступними цінами у різних галузях.

PeoplePerHour

PeoplePerHour

peopleperhour.com

PeoplePerHour - платформа для пошуку фрілансерів та розміщення роботи. Підключає бізнес і фрілансерів у безпечному середовищі.

Airtasker

Airtasker

airtasker.com

Airtasker - платформа для з'єднання людей, які потребують послуг, з виконавцями. Користувачі можуть розміщувати завдання та отримувати пропозиції.

Malt

Malt

malt.com

Malt - це платформа для сполучення фрілансерів з підприємствами, що шукають спеціалістів, забезпечуючи ефективне управління проектами та безпечну оплату.

Bark.com

Bark.com

bark.com

Bark.com оглядає місцеві бізнеси та допомагає знайти кращих професіоналів для виконання вашої роботи швидко.

Toptal

Toptal

toptal.com

Toptal - платформа для з'єднання бізнесу з кваліфікованими розробниками без коду та з малим кодом для створення додатків та автоматизацій.

Contra

Contra

contra.com

Contra – це мережна платформа для незалежних працівників, що надає можливості фрілансу та управління проектами з гнучкими умовами роботи.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust - це платформа для найму на основі ШІ, що скорочує час найму до днів, автоматично підбираючи кваліфікованих кандидатів.

notch

notch

notch.financial

Notch — програмне забезпечення для автоматизації дебіторської заборгованості, яке спрощує управління рахунками, платежами та їх узгодженням.

Alura Market

Alura Market

alura.io

Alura Market – платформа для продавців Etsy, що пропонує інструменти для оптимізації списків, дослідження ринку та покращення видимості магазинів.

Comeup

Comeup

comeup.com

Comeup – онлайн платформа для замовлення різних послуг з 2013 року. Просто оберіть послугу та оформіть замовлення в декілька клацань.

Anytask

Anytask

anytask.com

AnyTask.com - глобальний фріланс-маркетплейс, де фрілансери можуть отримувати оплату без банківського рахунку та без комісій для продавців.

Arc

Arc

arc.dev

Arc — це платформа для віддаленої роботи, що допомагає розробникам знаходити тисячі вакансій на віддалену роботу в одному місці.

Andela

Andela

andela.com

Andela - платформа для підбору технологічних талантів, що з'єднує компанії з міжнародними інженерами та експертами в різних технологіях.

WorkGenius

WorkGenius

workgenius.com

WorkGenius – платформа для найму та управління фрілансерами, що використовує технології для ефективного підбору та управління талантами.

talent.io

talent.io

talent.io

Talent.io - це платформа для з'єднання кваліфікованих технічних спеціалістів з роботодавцями в Європі, яка підтримує працевлаштування на постійній або фріланс основі.

Fastwork

Fastwork

fastwork.id

Fastwork – це платформа для пошуку фрілансерів для виконання завдань або бізнесу, а також можливість знайти роботу онлайн.

Turing

Turing

turing.com

Turing створює та впроваджує продукти штучного інтелекту для організацій, що працюють з складними даними, покращуючи продуктивність та вирішуючи бізнес-проблеми.

WriterAccess

WriterAccess

writeraccess.com

WriterAccess - платформа для найму письменників та управління створенням контенту, що допомагає компаніям ефективно масштабувати свої контент-маркетингові зусилля.

Proxify

Proxify

proxify.io

Proxify з'єднує талановитих розробників з можливостями віддаленої роботи, допомагаючи їм виконувати свої кар'єрні цілі.

Truelancer

Truelancer

truelancer.com

Truelancer - це онлайн-платформа, де роботодавці можуть наймати фрілансерів для виконання проектів у різних категоріях безкоштовно.

Codementor

Codementor

codementor.io

Codementor - платформа для з'єднання розробників з наставниками, де можна обговорювати проекти, отримувати відгуки та вчитися програмуванню.

Feedcoyote

Feedcoyote

feedcoyote.com

FeedCoyote - це платформа для фрілансерів, яка дозволяє створювати команди, співпрацювати над проектами та управляти ними в одному місці з інтегрованими інструментами.

Worksome

Worksome

worksome.com

Worksome - додаток для управління позаштатними працівниками, що спрощує залучення, управління контрактами та платежами із забезпеченням юридичної відповідності.

Cad Crowd

Cad Crowd

cadcrowd.com

CAD Crowd - платформа для пошуку дизайнерів і інженерів CAD для 3D-моделювання, продуктового дизайну та анімації на замовлення.

OpenTalent

OpenTalent

opentalent.co

OpenTalent - платформа для управління набором кадрів, що автоматизує процеси та допомагає в управлінні кандидатами та покращенні їх досвіду.

Flexiple

Flexiple

flexiple.com

Flexiple – це мережа найкращих 1% фрілансерів-розробників та дизайнерів з погодинними ставками від 30 до 100 доларів.

Worksible

Worksible

worksible.com

Worksible - платформа для фрілансерів, де користувачі можуть пропонувати послуги, знаходити проекти та співпрацювати з іншими.

Codeable

Codeable

codeable.io

Codeable - платформа для з'єднання бізнесу з експертами WordPress для вирішення проблем веб-розробки та створення індивідуальних веб-сайтів.

Cavalry

Cavalry

cavalryfreelancing.com

Cavalry поєднує маркетплейс та систему управління фрілансерами, спрощуючи співпрацю між компаніями та фрілансерами.

Designhill

Designhill

designhill.com

Designhill - це онлайн-платформа для створення та налаштування дизайнів, яка дозволяє користувачам замовляти індивідуальні проекти від дизайнерів з усього світу.

Revelo

Revelo

revelo.com

Revelo - платформа для пошуку та найму видалених розробників програмного забезпечення з Латинської Америки для компаній США.

Crowdspring

Crowdspring

crowdspring.com

Crowdspring - платформа для графічного дизайну, що підтримує створення логотипів, веб-дизайну, брендингу та тестування ідей через співпрацю з дизайнерами.

Contently

Contently

contently.com

Контентно - це платформа для створення, управління та аналітики контенту, що забезпечує компанії інструментами для ефективного контент-маркетингу.

Contentoo

Contentoo

contentoo.com

Contentoo-це платформа для зв'язку підприємств з фрілансерами для створення високоякісного контенту з використанням технологій AI і NLP.

Toogit

Toogit

toogit.com

Toogit - платформа для фрілансерів та роботодавців, що використовує AI для знаходження ідеальних кандидатів для проектів.

YunoJuno

YunoJuno

yunojuno.com

Юноюно - це платформа для пошуку, найму та управління фрілансерами, що об'єднує всі етапи роботи з підрядниками в одному місці.

Useme

Useme

useme.com

Useme - платформа для компаній і фрілансерів, що спрощує виставлення рахунків і міжнародне співробітництво, без потреби у зареєстрованому бізнесі.

OpenTrain

OpenTrain

opentrain.ai

OpenTrain — майданчик для пошуку та найму тренерів з даних AI з різних країн, що забезпечує безпечні платежі та різноманітні експертизи.

Zoopup

Zoopup

zoopup.com

Zoopup - це платформа, що з'єднує бізнес з фрілансерами для пошуку проектів і навичок, дозволяючи обирати найвідповідніших кандидатів.

LaborX

LaborX

laborx.com

LaborX — глобальна платформа для пошуку роботи, що з'єднує людей з можливостями працевлаштування та виплатою в криптовалюті.

Perfectlancer

Perfectlancer

perfectlancer.com

Perfectlancer — платформа для фрілансерів, де бізнес може наймати фахівців. Низькі комісії, без прихованих платежів, кешбек 2%, 20 безкоштовних ставок на місяць.

FreeeUp

FreeeUp

freeup.net

FreeeUp - платформа для з'єднання бізнесменів з перевіреними фрілансерами з усього світу, без щомісячних внесків та з можливістю швидкого найму.

Skyword360

Skyword360

skyword.com

Skyword360 - платформа для управління маркетингом контенту, що допомагає створювати, оптимізувати та розповсюджувати контент через різні канали.

Rozgaar India

Rozgaar India

rozgaarindia.com

Rozgaar India - це платформа для фрілансерів, що з'єднує їх з роботодавцями для віддаленої роботи і гнучких проектів.

Pangea.app

Pangea.app

about.pangea.app

Pangea.app спрощує процес найму, дозволяючи спочатку співпрацювати з фахівцями на проектах без додаткових витрат при подальшому наймі.

Zerys

Zerys

zerys.com

Zerys — платформа для планування та створення контенту, яка допомагає бізнесу знаходити письменників і оптимізувати вміст для кращої продуктивності.

Cinode

Cinode

cinode.com

Cinode - платформа для управління професійними мережами, навичками та проектною співпрацею, що полегшує пошук талантів і управління даними.

Pepper Content

Pepper Content

peppercontent.io

Pepper Content - це платформа для створення та управління контентом, що використовує AI, забезпечує інструменти для генерації, координації та вимірювання вмісту.

Wripple

Wripple

wripple.com

Wripple – платформа для пошуку фрілансерів у сфері маркетингу, що з'єднує бренди з перевіреними професіоналами для швидкого і ефективного виконання проектів.

Vicoland

Vicoland

vicoland.com

Додаток Vicoland дозволяє клієнтам SAP Fieldglass покращувати витрати, якість і швидкість проектів SOW завдяки віртуальним компаніям – командами фрілансерів.

WittyPen

WittyPen

wittypen.com

WittyPen – платформа, що з'єднує бізнеси з кваліфікованими письменниками для створення різноманітного контенту в масштабах маркетингових каналів.

Ithire

Ithire

ithire.com

Ithire - це платформа для найму, що сполучає клієнтів та розробників, забезпечуючи контроль за робочими процесами, комунікацію та безпечні платежі.

Notchup

Notchup

notchup.com

Notchup - платформа для формування та управління технічними командами з аналітикою, управління табелями та ідентифікацією недоліків в навичках.

Twine

Twine

twine.net

Twine з'єднує компанії з понад 500,000 фрілансерами в 190+ країнах, пропонуючи можливості для роботи в сферах цифрових технологій, креативу та штучного інтелекту.

YouTeam

YouTeam

youteam.io

YouTeam — це додаток для швидкого підбору інженерів з мережі талантів з Європи та Латинської Америки, що дозволяє налаштовувати команду за два тижні.

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