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Фрілансерні платформи з’єднують компанії з незалежними професіоналами для тимчасових ролей або спеціальних проектів. Ці платформи забезпечують ринок, де підприємства можуть переглядати профілі фрілансерів на основі навичок, досвіду, місцезнаходження та інших критеріїв. Компанії також можуть публікувати описи проектів, щоб отримувати пропозиції від фрілансерів. Це дозволяє компаніям будь-якого розміру передавати на аутсорсинг завдання, які вимагають спеціальних навичок або додаткової робочої сили, дозволяючи штатним працівникам зосередитися на інших видах діяльності. Деякі платформи спеціалізуються на фрілансерах із певними навичками, як-от письмо, дизайн або програмування, а інші пропонують широкий спектр професійних навичок. Компанії часто використовують платформи фрілансерів разом із системами керування фрілансерами, які допомагають керувати платежами, доступністю та завершенням проектів для всіх фрілансерів, з якими вони працюють. Компанії, яким потрібна додаткова допомога з пошуком фрілансерів, можуть обрати агенції з підбору персоналу замість безпосередньої взаємодії з кандидатами на платформах фрілансерів.
Запит на новий застосунок
Salesfolks
salesfolks.com
Salesfolks є провідним місцем для пошуку та найму спеціалістів із продажу. Збільште свою команду продажів сьогодні, скориставшись нашими даними про понад 5 мільйонів спеціалістів із продажу. Заповніть список наймаючих продавців, запрошуйте кандидатів у продажі та рекламуйте свої відкриті вакансії за допомогою найсучаснішої цифрової технології синдикації. Простіше кажучи, Salesfolks — це найкращий спосіб розширити вашу команду продажів.
Anytask
anytask.com
AnyTask.com - глобальний фріланс-маркетплейс, де фрілансери можуть отримувати оплату без банківського рахунку та без комісій для продавців.
Ithire
ithire.com
Ithire - це платформа для найму, що сполучає клієнтів та розробників, забезпечуючи контроль за робочими процесами, комунікацію та безпечні платежі.
Cad Crowd
cadcrowd.com
CAD Crowd - платформа для пошуку дизайнерів і інженерів CAD для 3D-моделювання, продуктового дизайну та анімації на замовлення.
Gun.io
gun.io
Gun.io — це всесвітнє агентство з питань програмного забезпечення, яке надає чудовим компаніям доступ до ексклюзивних перевірених талантів, яких вони не знайшли б у стосі резюме з дошки вакансій. Для наймання компаній команда старших розробників Gun.io визначає ідеальних кандидатів у своїй мережі перевірених талантів, організовує співбесіди та розпочинає кожну роботу. Компанії можуть працювати з розробниками на умовах фрілансу або за наймом, а Gun.io обробляє всі рахунки, платежі та укладає контракти, тож робота може розпочатися без проблем. Крім того, підтримка після найму означає, що і компанії, і розробники отримають допомогу, коли їм це потрібно.
Truelancer
truelancer.com
Truelancer - це онлайн-платформа, де роботодавці можуть наймати фрілансерів для виконання проектів у різних категоріях безкоштовно.
nDash
ndash.com
nDash надає програмне забезпечення та послуги для створення контенту провідним світовим брендам і агентствам. Відвідайте nDash.com сьогодні, щоб безкоштовно зареєструватися та почати створювати свою спільноту контенту.
FreeeUp
freeup.net
FreeeUp — це швидко зростаючий ринок фрілансерів, який об’єднує власників бізнесу з попередньо перевіреними фрілансерами з усього світу. FreeeUp відрізняється від інших ринків фрілансерів тим, що він опитує та перевіряє всіх фрілансерів, які хочуть приєднатися до ринку, а потім допускає лише 1% найкращих заявників на ринок. Фрілансери встановлюють власні погодинні або фіксовані ставки через платформу та наразі пропонують понад 85 різних наборів навичок, починаючи від електронної комерції до цифрового маркетингу та веб-розробки. Фрілансери здебільшого розташовані в США та на Філіппінах, причому 20% усіх фрілансерів розкидано у понад 25 країнах. Підприємства можуть створити обліковий запис безкоштовно, без щомісячних або мінімальних комісій. Компанії отримують швидкий доступ до попередньо перевіреної мережі фрілансерів. Підприємства можуть надіслати запити на фрілансерів, яких вони потребують, і знайти відповідний підхід протягом 1 робочого дня. Програмне забезпечення FreeeUp спрощує для власників бізнесу наймання фрілансерів і керування їх відстеженням робочого часу та виставлення рахунків. У рідкісних випадках, коли фрілансер звільняється, FreeeUp негайно замінює його та покриває будь-які витрати на заміну. Крім того, FreeeUp має видатну команду обслуговування клієнтів, яка доступна цілодобово, щоб допомогти з використанням платформи та вирішенням будь-яких проблем, з якими стикаються клієнти.
Notchup
notchup.com
Notchup (раніше CodeMonk.ai) виходить за рамки простого зв’язку з найкращими талантами. Наша зосередженість на командній аналітиці, точному управлінні розкладом і визначенні недоліків навичок за допомогою штучного інтелекту гарантує, що ви не тільки створюєте, але й підтримуєте високоефективні та дружні команди. Ми надаємо безперебійний досвід від збирання команди до завершення проекту, що робить нас ідеальним вибором для компаній, які хочуть ефективно оптимізувати свої технічні команди. Особливості, унікальні для Notchup: виявлення прогалин у навичках за допомогою штучного інтелекту: наші інструменти на основі штучного інтелекту допомагають вам виявити прогалини в навичках у ваших проектах, дозволяючи створювати команди, які ідеально відповідають потребам вашого проекту. Функція обліку робочого часу: забезпечте точні та своєчасні платежі за допомогою нашої комплексної функції табелів. Ретельно перевіряючи табель талантів, ми запобігаємо розбіжностям і вносимо необхідні виправлення. Унікальна функція командної аналітики: наша розширена функція командної аналітики на основі DiSC Assessment дає вам змогу аналізувати стилі спілкування та особистості команди. Оптимізуйте взаємодію та продуктивність вашої команди за допомогою нашого підходу на основі даних. Створюйте, створюйте та оптимізуйте персоналізовані гнучкі технічні команди в одному місці.
Gigged AI
gigged.ai
Ринок талантів, заснований на навичках, який вирішує дефіцит технічних навичок за допомогою внутрішньої мобільності та відкритих талантів. Наш відкритий ринок талантів (OTM) використовує штучний інтелект для створення звіту про роботу на основі результатів або часу та матеріалів (SOW) для вашого цифрового проекту та миттєво підбирає вас із перевіреними фрілансерами з нашого глобального фонду талантів. Наш внутрішній ринок талантів (ITM) надає аналітику навичок робочої сили та підбирає їх для відповідних проектів, зменшуючи потребу в дорогому зовнішньому наймі та покращуючи утримання співробітників. Наші продукти створені, щоб підтримувати низькі витрати та кількість персоналу, водночас просуваючи проектну роботу. Враховуючи постійну турбулентність ринку та дедалі еластичніший підхід, наші інструменти дозволяють клієнтам підвищувати ефективність за допомогою більш гнучкого та гнучкого підходу до ресурсів.
Rozgaar India
rozgaarindia.com
Rozgaar India - це платформа для фрілансерів, що з'єднує їх з роботодавцями для віддаленої роботи і гнучких проектів.
hackajob
hackajob.com
hackajob — це ринок технічних талантів, який дає змогу корпоративним організаціям у США, Великобританії та Індії ефективніше наймати висококваліфікованих спеціалістів. Компанії підбирають зацікавлених шукачів роботи на основі навичок і вподобань, тоді як кандидати приватно вивчають пропозиції роботи, приймаючи або відхиляючи їхні запити на співбесіду – 85% відповідають протягом 48 годин. Завдяки hackajob провідні технічні роботодавці повторно інвестують заощаджений час у пошук постачальників у реалізацію своєї стратегії найму технічних спеціалістів за допомогою індивідуального бренду роботодавця та потужної різноманітності та аналізу ринку. hackajob складається з п’яти основних модулів: Джерело: Швидко та масштабно шукайте високоякісних технічних спеціалістів на нашому приватному ринку талантів. На вимогу: швидке, гнучке та сумісне наймання за контрактом. Бренд: тактичний контент бренду роботодавця, щоб підвищити вашу привабливість для ширшої технічної аудиторії. DE&I: комплексне вбудоване рішення, яке допоможе вам досягти цілей DE&I. Статистика: унікальні ринкові дані та аналітика для формування вашої стратегії найму технічного персоналу.
Twine
twine.net
Twine з’єднує компанії з понад 500 000 позаштатних експертів у 190+ країнах. Ми надаємо гнучкі можливості роботи багатьом талановитим людям. Twine охоплює цифрові, креативні та штучні інтелекти – розробку програмного забезпечення, графічний дизайн, анімацію, маркетинг, відеопродукти та все між ними.
YouTeam
youteam.io
Реагуйте на ринкові хвилі: безперешкодно підключайте та відключайте інженерів. Два тижні, щоб відкалібрувати свою команду: з YouTeam легко нарощуйте або оптимізуйте роботу, отримуючи доступ до унікальної мережі з понад 50 000 найкращих талантів з Європи та Латинської Америки.
Contra
contra.com
Contra – це мережна платформа для незалежних працівників, що надає можливості фрілансу та управління проектами з гнучкими умовами роботи.
Designhill
designhill.com
Designhill - це онлайн-платформа для створення та налаштування дизайнів, яка дозволяє користувачам замовляти індивідуальні проекти від дизайнерів з усього світу.
Popular Pays
popularpays.com
Popular Pays — це ваша комплексна платформа для маркетингу впливу та створення візуального контенту для брендів будь-якого розміру. Створений для того, щоб зробити співпрацю простою та інтуїтивно зрозумілою, Popular Pays дає змогу масштабувати зусилля зі створення контенту та запускати маркетингові кампанії, які сприяють досягненню успіху в бізнесі, не жонглюючи кількома платформами чи точками взаємодії творців. Наш ринок творців дозволяє вам легко шукати джерела впливу та творців, які відповідають цінностям вашого бренду та аудиторії. Popular Pays є офіційним партнером Meta, TikTok, Amazon і Pinterest і працює з такими брендами, як Kelloggs, Kraft, Delta і Lyft.
Contentoo
contentoo.com
Contentoo-це платформа для зв'язку підприємств з фрілансерами для створення високоякісного контенту з використанням технологій AI і NLP.
ClearVoice
clearvoice.com
ClearVoice позбавляє від клопоту створення контенту, поєднуючи нашу мережу з тисяч перевірених позаштатних спеціалістів, наші наскрізні можливості виробництва та нашу потужну платформу контенту. За останнє десятиліття ми створили сотні тисяч одиниць вмісту для клієнтів, починаючи від компаній зі списку Fortune 500 і закінчуючи малими та середніми підприємствами, тому ми знаємо чудовий вміст і створили платформу та робочий процес, щоб підтвердити це. Створення контенту, який приносить результати, потребує часу та зосередженості, і наша команда тут, щоб допомогти вашому бренду створювати чудовий контент швидше, послідовно та в масштабі, доставляючи правильні твори, створені правильними авторами, дозволяючи вам зосередитися на інших маркетингових потребах. Готові досягти результатів за допомогою кращого вмісту? Бренди, які довіряють ClearVoice, включають: CARFAX Esurance McKesson Cox Intuit Cisco Intel Cabela’s
LaborX
laborx.com
LaborX — це глобальна рекрутингова платформа, яка об’єднує людей із можливостями роботи та дозволяє їм отримувати гроші в криптовалюті. Розумні контракти лежать в основі систем репутації та вирішення суперечок, гарантуючи виконання зобов’язань обома сторонами.
Wripple
wripple.com
Wripple — це платформа талантів на вимогу для сучасної робочої сили маркетингу, яка пропонує приватний ринок перевірених талантів і програмного забезпечення для керування стосунками з фрілансерами в одному місці. Ринок платформи об’єднує бренди та рекламні агенції з висококваліфікованими талантами на вимогу для більшої швидкості, ефективності та гнучкості. Клієнти можуть знайти та найняти окремих фрілансерів із понад 45 посадами та готові команди для понад 25 типів проектів від стратегії до дизайну до медіа та технологій. Wripple була заснована в 2018 році керівниками цифрової компанії Razorfish. Будучи ветеранами традиційних агентств і цифрових компаній, співзасновники зрозуміли, що технологічний збій може назавжди змінити цифрові послуги та на краще. Завдяки Wripple клієнти отримують таланти елітного агентства швидко та недорого. Талант може працювати краще у відкритому та гнучкому середовищі.
Vicoland
vicoland.com
Vicoland дозволяє клієнтам SAP Fieldglass підвищити вартість, якість і швидкість професійних послуг SOW-проектів за допомогою нового типу постачальника: віртуальних компаній – також «Vicos». Vicos — це позаштатні команди, які діють як справжні компанії, але з нульовими накладними витратами та 100% гнучкістю у штаті найкращих експертів. Це рішення було розроблено та/або профінансовано SAP.iO, стратегічним бізнес-підрозділом SAP, який інвестує та прискорює інновації стартапів.
QwidPro
qwidpro.com
Отримайте доступ до гнучких талантів і створюйте віддалені команди QwidPro — це гнучкий ринок кадрів, який дозволяє вашому бізнесу миттєво наймати талантів і створювати віддалені команди для ваших короткострокових або важливих проектів, щоб ви могли збільшити чи зменшити кількість робочої сили за потреби. Доступ до талантів 24/7: доступ до 3000+ кваліфікованих професіоналів у будь-який час. Різноманітні таланти: веб-розробники, креативні спеціалісти, маркетологи чи фінансові експерти. Швидкий і економічно ефективний талант: знайдіть таланти швидко та доступно. Безпечні платежі: захистіть свої фінансові операції. Миттєві збіги експертів: знайдіть експертів за лічені хвилини. Неперевершена цінність талантів: доступ до висококласних, економічно ефективних талантів. Зменшення накладних витрат: скорочення операційних витрат. Оголошення про роботу без зусиль: легко публікуйте вакансії. Налаштування: створюйте команди відповідно до конкретних вимог вашого проекту. Отримайте талант, який вам потрібен, коли вам це потрібно!
OpenTrain
opentrain.ai
Ринок маркування даних штучного інтелекту: знайдіть, найміть і безпечно оплачуйте перевірених інструкторів штучного інтелекту/маркувальників даних у 110+ країнах і будь-якому досвіді в галузі. Ключові характеристики OpenTrain AI -Global Network: доступ до відкритої мережі №1 інструкторів зі штучного інтелекту та маркувальників даних із понад 110 країн, які мають різноманітний досвід у численних областях, мовах і дисциплінах анотації даних. -Комплексні рішення для талантів: залучайте як позаштатних інструкторів зі штучного інтелекту, так і сторонніх постачальників маркування даних, щоб знайти правильний варіант для будь-якого масштабу чи складності проекту. -Безпечні глобальні платежі: скористайтеся нашою умовною платіжною системою, щоб оплачувати своїх тренерів ШІ по всьому світу. Клієнти можуть здійснювати платежі за допомогою всіх основних кредитних карток, при цьому кошти надійно зберігаються на умовному депонуванні до успішного завершення та схвалення етапів проекту. - Ефективна платіжна система: наша система підтримує автоматичні виплати в понад 110 країнах, що дозволяє легко наймати різноманітних і глобальних талантів з єдиної платформи для будь-яких вимог навчання ШІ. OpenTrain AI: де розробники штучного інтелекту та інструктори об’єднуються, щоб побудувати майбутнє
OpenTalent
opentalent.co
OpenTalent - платформа для управління набором кадрів, що автоматизує процеси та допомагає в управлінні кандидатами та покращенні їх досвіду.
Flexiple
flexiple.com
Flexiple — це мережа 1% найкращих позаштатних розробників і дизайнерів із погодинними ставками від 30 до 100 доларів США
Zoopup
zoopup.com
Zoopup - це платформа, що з'єднує бізнес з фрілансерами для пошуку проектів і навичок, дозволяючи обирати найвідповідніших кандидатів.
Worksible
worksible.com
Стартап, який хоче змінити традиційний спосіб роботи та навчання. Доступ до всіх необхідних інструментів для особистого та професійного розвитку. Зареєструйтеся в Worksible і завантажте свої послуги як фрілансер, щоб клієнти або компанії могли знайти вас і найняти. Ви також можете налагоджувати зв’язки з іншими користувачами, щоб вчитися у них, виконувати проекти разом тощо. Компанії зможуть публікувати свої проекти, до яких фрілансери повинні подати заявку та надіслати оферту.
SolveCube
solvecube.com
Передовий ринок талантів зі штучного інтелекту, створений для пошуку експертів із доменів компаній на часткову, короткострокову чи постійну роботу в понад 14 доменах по всьому світу.
Cinode
cinode.com
Cinode - платформа для управління професійними мережами, навичками та проектною співпрацею, що полегшує пошук талантів і управління даними.
Feedcoyote
feedcoyote.com
FeedCoyote - це платформа для фрілансерів, яка дозволяє створювати команди, співпрацювати над проектами та управляти ними в одному місці з інтегрованими інструментами.
Fastwork
fastwork.id
Fastwork – це платформа для пошуку фрілансерів для виконання завдань або бізнесу, а також можливість знайти роботу онлайн.
Cavalry
cavalryfreelancing.com
Cavalry поєднує ринкову площу та систему управління позаштатною професією (FMS), щоб спростити пошук компаній і фрілансерів і працювати разом.
Alura Market
alura.io
Alura Market – платформа для продавців Etsy, що пропонує інструменти для оптимізації списків, дослідження ринку та покращення видимості магазинів.
Toogit
toogit.com
Toogit - платформа для фрілансерів та роботодавців, що використовує AI для знаходження ідеальних кандидатів для проектів.
Simbiosis
simbiosis.team
Simbiosis — це технологічне рішення для найму, компенсації та керування розробниками з Латинської Америки. Компанії можуть знайти спеціалістів у нашій мережі з понад 5000 дистанційних розробників, які вільно володіють англійською, і працюють на повний робочий день. Наші клієнти зазвичай скорочують час і витрати на підбір персоналу більш ніж на 60%, одночасно розширюючи свої команди за допомогою талантів, які добре підходять для культури, узгодженого часового поясу США та досвіду спеціалізованих технологій.
Perfectlancer
perfectlancer.com
Perfectlancer — це платформа для фрілансерів, де компанії можуть наймати професійних фрілансерів, таких як письменники, дизайнери, розробники, маркетологи та багато іншого, і отримувати милі вперед. Це новий веб-сайт для фрілансерів із комісією за транзакції 0%, а також без комісії за обслуговування чи інших прихованих платежів. Також вони мають привабливу систему повернення грошей. Клієнти отримають 2% кредиту на будь-яку суму, витрачену на платформі. Фрілансери також мають багато переваг порівняно з іншими конкуруючими платформами. Perfectlancer пропонує своїм фрілансерам 20 безкоштовних ставок на місяць. Це на додаток до 50 вітальних ставок для нових фрілансерів. Крім того, комісія становить лише 14%, що значно нижче, ніж у основних конкуруючих платформ.
WittyPen
wittypen.com
WittyPen – платформа, що з'єднує бізнеси з кваліфікованими письменниками для створення різноманітного контенту в масштабах маркетингових каналів.
Laksie
laskie.com
Приєднуйтеся до тисяч компаній і шукачів роботи, отримуючи високоякісні відповідники швидше й ефективніше. Для талантів: нехай до вас звертаються великі компанії. Безкоштовні інструменти Laskie розроблені, щоб зробити ваш пошук роботи швидшим, ефективнішим і менш стресовим. Для компаній: швидше знайдіть якісних кандидатів. Отримайте миттєвий доступ до тисяч кандидатів із більшою кількістю даних, ніж просто резюме. Щоб почати, потрібно кілька хвилин. Зареєструйтеся сьогодні на laskie.com!
Upwork
upwork.com
Upwork - онлайн-платформа, що з'єднує фрілансерів та клієнтів для виконання проектів у різних галузях по всьому світу.
Turing
turing.com
Turing створює та впроваджує продукти штучного інтелекту для організацій, що працюють з складними даними, покращуючи продуктивність та вирішуючи бізнес-проблеми.
Toptal
toptal.com
Toptal - платформа для з'єднання бізнесу з кваліфікованими розробниками без коду та з малим кодом для створення додатків та автоматизацій.
talent.io
talent.io
Talent.io - це платформа для з'єднання кваліфікованих технічних спеціалістів з роботодавцями в Європі, яка підтримує працевлаштування на постійній або фріланс основі.
Skyword360
skyword.com
Skyword360 - платформа для управління маркетингом контенту, що допомагає створювати, оптимізувати та розповсюджувати контент через різні канали.
PeoplePerHour
peopleperhour.com
PeoplePerHour - платформа для пошуку фрілансерів та розміщення роботи. Підключає бізнес і фрілансерів у безпечному середовищі.
Pangea.app
about.pangea.app
Найкращий спосіб дізнатися, чи підходить хтось – це попрацювати з ним над проектом, перш ніж найняти його на повний робочий день. У Pangea ми робимо контракт з наймом простим і безболісним - без націнок або конвертації, якщо ви наймете когось на повний робочий день. Перегляньте наших підібраних талантів за ролями, галузевим досвідом і минулими проектами. Наші спеціалісти мають у середньому понад 2-5 років досвіду в дизайні, розвитку, операційній системі, продуктах та розробці, і вони переважно працюють у США.
notch
notch.financial
Notch — програмне забезпечення для автоматизації дебіторської заборгованості, яке спрощує управління рахунками, платежами та їх узгодженням.
Malt
malt.com
Malt - це платформа для сполучення фрілансерів з підприємствами, що шукають спеціалістів, забезпечуючи ефективне управління проектами та безпечну оплату.
WorkGenius
workgenius.com
WorkGenius – платформа для найму та управління фрілансерами, що використовує технології для ефективного підбору та управління талантами.
Freelancer
freelancer.com
Freelancer - платформа для пошуку і найму фрілансерів, веб-розробників та дизайнерів за доступними цінами у різних галузях.
Fiverr
fiverr.com
Fiverr — це онлайн-ринок фріланс-послуг, що з'єднує підприємців та фрілансерів у понад 400 категоріях для виконання різних проєктів.
Dribbble
dribbble.com
Dribbble – платформа для дизайнерів, де користувачі можуть показувати свої роботи, отримувати відгуки, шукати можливості та спілкуватися з іншими дизайнерами.
Crowdspring
crowdspring.com
Crowdspring - платформа для графічного дизайну, що підтримує створення логотипів, веб-дизайну, брендингу та тестування ідей через співпрацю з дизайнерами.
Contently
contently.com
Контентно - це платформа для створення, управління та аналітики контенту, що забезпечує компанії інструментами для ефективного контент-маркетингу.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust - це платформа для найму на основі ШІ, що скорочує час найму до днів, автоматично підбираючи кваліфікованих кандидатів.
Bark.com
bark.com
Bark.com оглядає місцеві бізнеси та допомагає знайти кращих професіоналів для виконання вашої роботи швидко.
Arc
arc.dev
Arc — це платформа для віддаленої роботи, що допомагає розробникам знаходити тисячі вакансій на віддалену роботу в одному місці.
YunoJuno
yunojuno.com
Юноюно - це платформа для пошуку, найму та управління фрілансерами, що об'єднує всі етапи роботи з підрядниками в одному місці.
Quickly Hire
quicklyhire.com
Знайдіть перевірених фрілансерів для постійної роботи. Quickly Hire дозволяє легко створити глобальну команду перевірених фрілансерів без фінансових, юридичних та адміністративних головних болів.
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