FreeeUp

freeup.net

FreeeUp — це швидко зростаючий ринок фрілансерів, який об’єднує власників бізнесу з попередньо перевіреними фрілансерами з усього світу. FreeeUp відрізняється від інших ринків фрілансерів тим, що він опитує та перевіряє всіх фрілансерів, які хочуть приєднатися до ринку, а потім допускає лише 1% найкращих заявників на ринок. Фрілансери встановлюють власні погодинні або фіксовані ставки через платформу та наразі пропонують понад 85 різних наборів навичок, починаючи від електронної комерції до цифрового маркетингу та веб-розробки. Фрілансери здебільшого розташовані в США та на Філіппінах, причому 20% усіх фрілансерів розкидано у понад 25 країнах. Підприємства можуть створити обліковий запис безкоштовно, без щомісячних або мінімальних комісій. Компанії отримують швидкий доступ до попередньо перевіреної мережі фрілансерів. Підприємства можуть надіслати запити на фрілансерів, яких вони потребують, і знайти відповідний підхід протягом 1 робочого дня. Програмне забезпечення FreeeUp спрощує для власників бізнесу наймання фрілансерів і керування їх відстеженням робочого часу та виставлення рахунків. У рідкісних випадках, коли фрілансер звільняється, FreeeUp негайно замінює його та покриває будь-які витрати на заміну. Крім того, FreeeUp має видатну команду обслуговування клієнтів, яка доступна цілодобово, щоб допомогти з використанням платформи та вирішенням будь-яких проблем, з якими стикаються клієнти.