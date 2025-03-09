Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Фрілансерні платформи з’єднують компанії з незалежними професіоналами для тимчасових ролей або спеціальних проектів. Ці платформи забезпечують ринок, де підприємства можуть переглядати профілі фрілансерів на основі навичок, досвіду, місцезнаходження та інших критеріїв. Компанії також можуть публікувати описи проектів, щоб отримувати пропозиції від фрілансерів. Це дозволяє компаніям будь-якого розміру передавати на аутсорсинг завдання, які вимагають спеціальних навичок або додаткової робочої сили, дозволяючи штатним працівникам зосередитися на інших видах діяльності. Деякі платформи спеціалізуються на фрілансерах із певними навичками, як-от письмо, дизайн або програмування, а інші пропонують широкий спектр професійних навичок. Компанії часто використовують платформи фрілансерів разом із системами керування фрілансерами, які допомагають керувати платежами, доступністю та завершенням проектів для всіх фрілансерів, з якими вони працюють. Компанії, яким потрібна додаткова допомога з пошуком фрілансерів, можуть обрати агенції з підбору персоналу замість безпосередньої взаємодії з кандидатами на платформах фрілансерів.
Запит на новий застосунок
Upwork
upwork.com
Upwork - онлайн-платформа, що з'єднує фрілансерів та клієнтів для виконання проектів у різних галузях по всьому світу.
Fiverr
fiverr.com
Fiverr — це онлайн-ринок фріланс-послуг, що з'єднує підприємців та фрілансерів у понад 400 категоріях для виконання різних проєктів.
notch
notch.financial
Notch — це програмне забезпечення для автоматизації обліку дебіторської заборгованості, розроблене для того, щоб допомогти вам швидше отримувати гроші, покращити грошовий потік і підвищити операційну ефективність. З Notch ви можете: 1) Керувати всіма своїми завданнями AR — рахунками-фактурами, платежами та звіркою — на одній платформі. 2) Усуньте ручну роботу, автоматизувавши повторювані завдання AR, заощадивши час і зменшивши помилки. 3) Забезпечте безперебійну роботу з мінімальним втручанням, щоб ваша команда могла зосередитися на важливих завданнях. 4) Зменште витрати за допомогою гнучкого, сезонного ціноутворення, усуваючи потребу в додатковій чисельності персоналу. 5) Переглядайте статуси платежів і непогашені рахунки в реальному часі. Платформа Notch пропонує набір продуктів, розроблених для оптимізації всього процесу доповненої реальності, включаючи збір, обробку та звірку платежів, керування рахунками-фактурами, платіжний портал для клієнтів і сканування рахунків-фактур OCR, що спрощує підприємствам обробку дебіторської заборгованості, щоб вони могли зосередитися на зростання та ефективність. Дізнайтеся більше про те, як Notch може допомогти вам отримувати гроші втричі швидше.
Dribbble
dribbble.com
Dribbble – платформа для дизайнерів, де користувачі можуть показувати свої роботи, отримувати відгуки, шукати можливості та спілкуватися з іншими дизайнерами.
Designhill
designhill.com
Designhill.com — це онлайн-ринок дизайну, який допомагає власникам бізнесу отримувати високоякісні індивідуальні проекти за доступними цінами. Підприємства, які мають особливі потреби в дизайні, як-от дизайн логотипу, веб-дизайн, стаціонарний дизайн, дизайн упаковки (понад 35 категорій дизайну) тощо, можуть проводити конкурси дизайну та вибирати з десятків дизайнів, поданих дизайнерами з усього світу. Веб-сайт це поєднання краудсорсингового ринку індивідуального дизайну та творчої платформи для дизайнерів, щоб навчатися та демонструвати свою творчу роботу.
Freelancer
freelancer.com
Freelancer - платформа для пошуку і найму фрілансерів, веб-розробників та дизайнерів за доступними цінами у різних галузях.
Toptal
toptal.com
Toptal — це платформа, призначена для зв’язку компаній із розробниками вищого рівня без коду та з низьким кодом у їхній професійній мережі. Підключення можна здійснити лише за 48 годин, що дає змогу перевірити та випустити мінімально життєздатний продукт (MVP) протягом кількох тижнів. Розробники пройшли кваліфіковану перевірку, що робить їх надійним вибором для критично важливих проектів. Перед залученням компанії можуть провести випробування без ризику та платити лише після задоволення. Toptal об’єднує професіоналів із широким діапазоном ролей, здатних розробляти індивідуальні програми, створювати автоматизовані робочі процеси, інтегрувати сторонні API та оптимізувати продуктивність бази даних. Вони також пропонують досвід роботи з численними платформами, зокрема Adalo, AirDev Canvas, Airtable, Appgyver, Appian, AppSheet, Backendless, Bubble, FlutterFlow, Glide тощо. Платформа пропонує можливість налаштувати вашу команду відповідно до конкретних потреб проекту.
Codementor
codementor.io
Удосконалюйте свої навички програмування, працюючи над реальними проектами. Приєднуйтеся до нашої безкоштовної спільноти, щоб обговорювати проекти, переглядати код і вчитися у колег і наставників.
Rozgaar India
rozgaarindia.com
Rozgaarindia.com революціонізує спосіб роботи людей. Ми швидше, ніж будь-коли раніше, зв’язуємо світ із талановитими перевіреними фрілансерами, щоб співпрацювати та виконувати роботу в безпечному та надійному онлайн-середовищі. Наша місія полягає в тому, щоб спростити роботу фрілансерів і дистанційний найм, забезпечуючи найбільш узгоджених фрілансерів на день, місяць або рік, які відповідають вашим професійним потребам. Наша проста у використанні платформа дає змогу впевнено та довірливо керувати позабалансовими талановитими працівниками в один клік, щоб ви могли заощадити час і зосередитися на своєму успіху. Ми підбираємо професійних фрілансерів із найвищими вимогами до фрілансу, роблячи віддалену роботу фрілансерів ефективнішою, ніж будь-коли раніше. Наша мета — полегшити процес найму віддалених працівників, зв’язавши роботодавців із найкращими фрілансерами, які можуть працювати з ними всього за день, місяць або рік. Наша зручна платформа дозволяє клієнтам впевнено та довірливо керувати позабалансовими талановитими особами одним клацанням миші, заощаджуючи їхній час і дозволяючи їм зосередитися на своєму успіху. Крім того, підприємництво – це спосіб життя; ви повинні працювати без огляду на час. Це здатність і готовність ризикувати, і оскільки це не є природною рисою для будь-кого, мені потрібно було навчитися довіряти собі і просто піти на це.
Toogit
toogit.com
Toogit.com — це онлайн-платформа для фрілансерів і роботодавців для співпраці та розумної роботи.
Anytask
anytask.com
AnyTask.com — це глобальний ринок фрілансерів, який використовує платіжну технологію на основі блокчейну від Electroneum Ltd., щоб позбавити фрілансерів потреби мати банківський рахунок, а також обіцяє нульову комісію Продавцю, заощаджуючи до 20% на комісії порівняно з іншими фрілансерами. ринки. І з точки зору Покупця, все як завжди. Фрілансери з усього світу пропонують допомогти вам і вашому бізнесу заощадити час і гроші, передавши вашу роботу аутсорсингу. Усе, що вам потрібно, ви можете знайти на AnyTask.com, починаючи від дизайнерських і маркетингових послуг, закінчуючи написанням і персональною допомогою.
Ithire
ithire.com
Хто ми? ITHIRE — це ринок і платформа найму, що об’єднує клієнтів і розробників у технологічному секторі. Наша система обміну повідомленнями та відеозв’язку, відстеження та моніторингу роботи в програмі забезпечує безперебійний робочий процес із високоякісними результатами. Наші ключові послуги включають: універсальну платформу як для клієнтів, так і для фрілансерів; Контроль робочого процесу через інтелектуальний таймтрекер IThire; Керівник проектами, сертифікований і контрольований Ithire; Безпечні платежі; погодинна політика захисту/депонування; Зручний інтерфейс для ефективної співпраці. Дізнайтеся більше на ithire.com
Cad Crowd
cadcrowd.com
Cad Crowd | найняти дизайнера для 3D моделювання, CAD дизайну та промислового дизайну на вимогу. Послуги: дизайн продукту, прототипи та 3D анімація.
Gun.io
gun.io
Gun.io — це всесвітнє агентство з питань програмного забезпечення, яке надає чудовим компаніям доступ до ексклюзивних перевірених талантів, яких вони не знайшли б у стосі резюме з дошки вакансій. Для наймання компаній команда старших розробників Gun.io визначає ідеальних кандидатів у своїй мережі перевірених талантів, організовує співбесіди та розпочинає кожну роботу. Компанії можуть працювати з розробниками на умовах фрілансу або за наймом, а Gun.io обробляє всі рахунки, платежі та укладає контракти, тож робота може розпочатися без проблем. Крім того, підтримка після найму означає, що і компанії, і розробники отримають допомогу, коли їм це потрібно.
Truelancer
truelancer.com
У Truelancer.com ми виконуємо місію створити глобальну спільноту довірених фрілансерів. Truelancer.com — це онлайн-платформа, на якій роботодавці можуть наймати професіоналів для виконання своєї роботи, а фрілансери та професіонали можуть шукати роботу та заробляти гроші, працюючи з реальними клієнтами по всьому світу. Клієнти можуть знайти розробників, дизайнерів, авторів контенту, віртуальних помічників, розробників мобільних додатків та багатьох інших професіоналів. Проекти в різних категоріях, як-от ІТ та програмування, графічний дизайн, написання контенту, введення даних, фінанси, продажі, маркетинг тощо, можна опублікувати та знайти на Truelancer.com. Створення облікового запису, пошук роботи чи публікація проекту на Truelancer.com є безкоштовними.
nDash
ndash.com
nDash надає програмне забезпечення та послуги для створення контенту провідним світовим брендам і агентствам. Відвідайте nDash.com сьогодні, щоб безкоштовно зареєструватися та почати створювати свою спільноту контенту.
FreeeUp
freeup.net
FreeeUp — це швидко зростаючий ринок фрілансерів, який об’єднує власників бізнесу з попередньо перевіреними фрілансерами з усього світу. FreeeUp відрізняється від інших ринків фрілансерів тим, що він опитує та перевіряє всіх фрілансерів, які хочуть приєднатися до ринку, а потім допускає лише 1% найкращих заявників на ринок. Фрілансери встановлюють власні погодинні або фіксовані ставки через платформу та наразі пропонують понад 85 різних наборів навичок, починаючи від електронної комерції до цифрового маркетингу та веб-розробки. Фрілансери здебільшого розташовані в США та на Філіппінах, причому 20% усіх фрілансерів розкидано у понад 25 країнах. Підприємства можуть створити обліковий запис безкоштовно, без щомісячних або мінімальних комісій. Компанії отримують швидкий доступ до попередньо перевіреної мережі фрілансерів. Підприємства можуть надіслати запити на фрілансерів, яких вони потребують, і знайти відповідний підхід протягом 1 робочого дня. Програмне забезпечення FreeeUp спрощує для власників бізнесу наймання фрілансерів і керування їх відстеженням робочого часу та виставлення рахунків. У рідкісних випадках, коли фрілансер звільняється, FreeeUp негайно замінює його та покриває будь-які витрати на заміну. Крім того, FreeeUp має видатну команду обслуговування клієнтів, яка доступна цілодобово, щоб допомогти з використанням платформи та вирішенням будь-яких проблем, з якими стикаються клієнти.
Notchup
notchup.com
Notchup (раніше CodeMonk.ai) виходить за рамки простого зв’язку з найкращими талантами. Наша зосередженість на командній аналітиці, точному управлінні розкладом і визначенні недоліків навичок за допомогою штучного інтелекту гарантує, що ви не тільки створюєте, але й підтримуєте високоефективні та дружні команди. Ми надаємо безперебійний досвід від збирання команди до завершення проекту, що робить нас ідеальним вибором для компаній, які хочуть ефективно оптимізувати свої технічні команди. Особливості, унікальні для Notchup: виявлення прогалин у навичках за допомогою штучного інтелекту: наші інструменти на основі штучного інтелекту допомагають вам виявити прогалини в навичках у ваших проектах, дозволяючи створювати команди, які ідеально відповідають потребам вашого проекту. Функція обліку робочого часу: забезпечте точні та своєчасні платежі за допомогою нашої комплексної функції табелів. Ретельно перевіряючи табель талантів, ми запобігаємо розбіжностям і вносимо необхідні виправлення. Унікальна функція командної аналітики: наша розширена функція командної аналітики на основі DiSC Assessment дає вам змогу аналізувати стилі спілкування та особистості команди. Оптимізуйте взаємодію та продуктивність вашої команди за допомогою нашого підходу на основі даних. Створюйте, створюйте та оптимізуйте персоналізовані гнучкі технічні команди в одному місці.
Gigged AI
gigged.ai
Ринок талантів, заснований на навичках, який вирішує дефіцит технічних навичок за допомогою внутрішньої мобільності та відкритих талантів. Наш відкритий ринок талантів (OTM) використовує штучний інтелект для створення звіту про роботу на основі результатів або часу та матеріалів (SOW) для вашого цифрового проекту та миттєво підбирає вас із перевіреними фрілансерами з нашого глобального фонду талантів. Наш внутрішній ринок талантів (ITM) надає аналітику навичок робочої сили та підбирає їх для відповідних проектів, зменшуючи потребу в дорогому зовнішньому наймі та покращуючи утримання співробітників. Наші продукти створені, щоб підтримувати низькі витрати та кількість персоналу, водночас просуваючи проектну роботу. Враховуючи постійну турбулентність ринку та дедалі еластичніший підхід, наші інструменти дозволяють клієнтам підвищувати ефективність за допомогою більш гнучкого та гнучкого підходу до ресурсів.
Salesfolks
salesfolks.com
Salesfolks є провідним місцем для пошуку та найму спеціалістів із продажу. Збільште свою команду продажів сьогодні, скориставшись нашими даними про понад 5 мільйонів спеціалістів із продажу. Заповніть список наймаючих продавців, запрошуйте кандидатів у продажі та рекламуйте свої відкриті вакансії за допомогою найсучаснішої цифрової технології синдикації. Простіше кажучи, Salesfolks — це найкращий спосіб розширити вашу команду продажів.
hackajob
hackajob.com
hackajob — це ринок технічних талантів, який дає змогу корпоративним організаціям у США, Великобританії та Індії ефективніше наймати висококваліфікованих спеціалістів. Компанії підбирають зацікавлених шукачів роботи на основі навичок і вподобань, тоді як кандидати приватно вивчають пропозиції роботи, приймаючи або відхиляючи їхні запити на співбесіду – 85% відповідають протягом 48 годин. Завдяки hackajob провідні технічні роботодавці повторно інвестують заощаджений час у пошук постачальників у реалізацію своєї стратегії найму технічних спеціалістів за допомогою індивідуального бренду роботодавця та потужної різноманітності та аналізу ринку. hackajob складається з п’яти основних модулів: Джерело: Швидко та масштабно шукайте високоякісних технічних спеціалістів на нашому приватному ринку талантів. На вимогу: швидке, гнучке та сумісне наймання за контрактом. Бренд: тактичний контент бренду роботодавця, щоб підвищити вашу привабливість для ширшої технічної аудиторії. DE&I: комплексне вбудоване рішення, яке допоможе вам досягти цілей DE&I. Статистика: унікальні ринкові дані та аналітика для формування вашої стратегії найму технічного персоналу.
Twine
twine.net
Twine з’єднує компанії з понад 500 000 позаштатних експертів у 190+ країнах. Ми надаємо гнучкі можливості роботи багатьом талановитим людям. Twine охоплює цифрові, креативні та штучні інтелекти – розробку програмного забезпечення, графічний дизайн, анімацію, маркетинг, відеопродукти та все між ними.
YouTeam
youteam.io
Реагуйте на ринкові хвилі: безперешкодно підключайте та відключайте інженерів. Два тижні, щоб відкалібрувати свою команду: з YouTeam легко нарощуйте або оптимізуйте роботу, отримуючи доступ до унікальної мережі з понад 50 000 найкращих талантів з Європи та Латинської Америки.
Contra
contra.com
Contra — це мережева платформа, яка дає користувачам свободу та можливість працювати незалежно. Він надає людям гнучкі можливості роботи через ексклюзивну спільноту та мережу рекомендацій, демонструючи робочі портфоліо, які дозволяють фрілансерам та іншим незалежним професіоналам заробляти на життя на власних умовах.
SolveCube
solvecube.com
Передовий ринок талантів зі штучного інтелекту, створений для пошуку експертів із доменів компаній на часткову, короткострокову чи постійну роботу в понад 14 доменах по всьому світу.
Wripple
wripple.com
Wripple — це платформа талантів на вимогу для сучасної робочої сили маркетингу, яка пропонує приватний ринок перевірених талантів і програмного забезпечення для керування стосунками з фрілансерами в одному місці. Ринок платформи об’єднує бренди та рекламні агенції з висококваліфікованими талантами на вимогу для більшої швидкості, ефективності та гнучкості. Клієнти можуть знайти та найняти окремих фрілансерів із понад 45 посадами та готові команди для понад 25 типів проектів від стратегії до дизайну до медіа та технологій. Wripple була заснована в 2018 році керівниками цифрової компанії Razorfish. Будучи ветеранами традиційних агентств і цифрових компаній, співзасновники зрозуміли, що технологічний збій може назавжди змінити цифрові послуги та на краще. Завдяки Wripple клієнти отримують таланти елітного агентства швидко та недорого. Талант може працювати краще у відкритому та гнучкому середовищі.
Vicoland
vicoland.com
Vicoland дозволяє клієнтам SAP Fieldglass підвищити вартість, якість і швидкість професійних послуг SOW-проектів за допомогою нового типу постачальника: віртуальних компаній – також «Vicos». Vicos — це позаштатні команди, які діють як справжні компанії, але з нульовими накладними витратами та 100% гнучкістю у штаті найкращих експертів. Це рішення було розроблено та/або профінансовано SAP.iO, стратегічним бізнес-підрозділом SAP, який інвестує та прискорює інновації стартапів.
QwidPro
qwidpro.com
Отримайте доступ до гнучких талантів і створюйте віддалені команди QwidPro — це гнучкий ринок кадрів, який дозволяє вашому бізнесу миттєво наймати талантів і створювати віддалені команди для ваших короткострокових або важливих проектів, щоб ви могли збільшити чи зменшити кількість робочої сили за потреби. Доступ до талантів 24/7: доступ до 3000+ кваліфікованих професіоналів у будь-який час. Різноманітні таланти: веб-розробники, креативні спеціалісти, маркетологи чи фінансові експерти. Швидкий і економічно ефективний талант: знайдіть таланти швидко та доступно. Безпечні платежі: захистіть свої фінансові операції. Миттєві збіги експертів: знайдіть експертів за лічені хвилини. Неперевершена цінність талантів: доступ до висококласних, економічно ефективних талантів. Зменшення накладних витрат: скорочення операційних витрат. Оголошення про роботу без зусиль: легко публікуйте вакансії. Налаштування: створюйте команди відповідно до конкретних вимог вашого проекту. Отримайте талант, який вам потрібен, коли вам це потрібно!
OpenTrain
opentrain.ai
Ринок маркування даних штучного інтелекту: знайдіть, найміть і безпечно оплачуйте перевірених інструкторів штучного інтелекту/маркувальників даних у 110+ країнах і будь-якому досвіді в галузі. Ключові характеристики OpenTrain AI -Global Network: доступ до відкритої мережі №1 інструкторів зі штучного інтелекту та маркувальників даних із понад 110 країн, які мають різноманітний досвід у численних областях, мовах і дисциплінах анотації даних. -Комплексні рішення для талантів: залучайте як позаштатних інструкторів зі штучного інтелекту, так і сторонніх постачальників маркування даних, щоб знайти правильний варіант для будь-якого масштабу чи складності проекту. -Безпечні глобальні платежі: скористайтеся нашою умовною платіжною системою, щоб оплачувати своїх тренерів ШІ по всьому світу. Клієнти можуть здійснювати платежі за допомогою всіх основних кредитних карток, при цьому кошти надійно зберігаються на умовному депонуванні до успішного завершення та схвалення етапів проекту. - Ефективна платіжна система: наша система підтримує автоматичні виплати в понад 110 країнах, що дозволяє легко наймати різноманітних і глобальних талантів з єдиної платформи для будь-яких вимог навчання ШІ. OpenTrain AI: де розробники штучного інтелекту та інструктори об’єднуються, щоб побудувати майбутнє
OpenTalent
opentalent.co
Ви втомилися від обмежень традиційних рішень для об’єднання талантів? OpenTalent пропонує інноваційний, простий у використанні спосіб зібрати та підтримувати групу потенційних кандидатів на майбутні ролі.
Flexiple
flexiple.com
Flexiple — це мережа 1% найкращих позаштатних розробників і дизайнерів із погодинними ставками від 30 до 100 доларів США
Zoopup
zoopup.com
Будучи нас АВТОМОМ НА ЗАПУРА ПЛАЗА - де навички Матеріал Зуопп - це віртуальна площа, де можна заходити в один магазин, щоб подати заявку на проекти, називаючи ціну на їх послугу. Фрілансери відкривають власний магазин, щоб продати свою продукцію чи послуги за ціною, яку вони цитують, які клієнти можуть відвідувати, переглядати та купувати у. Потім є аркада, де проводяться конкурси, де кожен може брати участь, і клієнт вибирає найкращий проект і нагороджує їм приз. Як і будь -який процвітаючий ринок, який поважає вільний ринок та торгівлю, зоопп Плаза вітає торговців з усіх професій, які мають навички торгівлі та клієнтів, які шукають спеціальні вироби (тобто навички), які торговець може запропонувати. Zoopup був створений у відповідь на зростаючу потребу на ринку для створення ринкової структури, побудованої на прозорості та стабільності для працевлаштування на позаштатну діяльність. Мета платформи - створити можливості для з'єднання талантів із змістовними та прибутковими можливостями. Ми пропонуємо стабільність, різноманітність та можливості для клієнтів та фрілансерів, щоб допомогти їм орієнтуватися на незалежну модель залучення концертів. У Плазі Zoopup є проспекти, де фрілансери можуть запропонувати курси майстерності тим, хто шукає офіційного керівництва. Вся система утримується нескінченною ниткою відносин та занять, які збільшать життєздатні перспективи для всіх. Ви зростаєте, і ми зростаємо разом з вами, фрілансерський ринок створив безліч можливостей для великих МНК, стартапів та малих таголових тагот для роботи з найкращими талантами на ринку та створюючи преміум-продукти та досвід послуг. Незалежно від того, чи це довгостроковий проект розвитку, короткострокове завдання чи швидка одноразова вимога дизайну, ми об'єднуємо таланти та клієнтів для співпраці над союзом свого бачення. Платформа Zoopup була розроблена для сприяння співпраці - будь то через участь у конкурсах, створюючи власну команду шляхом перегляду портфелів та пошуку правильної суміші людей для проекту, шляхом розміщення навчальних програм та підписання на них або просто продажу та купівлі роботи. Ми переходимо через межі, створені географіями, галузями, досвідом та досвідом для переписування правил взаємодії, які повністю є урядом за талантами та потребою. Zoopup - надійна платформа для залучення, яка може бути постійно досліджена, щоб знайти нові можливості для бізнесу та шляхи для розвитку навичок. Зоопуп Ваша робоча сила, чи є у вас єдиний проект, обмежений час, вам потрібна експертна консультація, перш ніж вирушати на нові ринки або вам потрібні тимчасові рішення для персоналу, ви можете вивчити резервуар Zoopup для незалежних талантів та виконати свої вимоги швидко та плавно. Наші заздалегідь розроблені моделі залучення полегшують швидший процес набору персоналу, щоб забезпечити вам адміністративну перешкоду та перейти до бізнесу Престо. Назустріч динамічних взаємодіях Що сприяє динамічній взаємодії? Динамічне застосування наборів навичок у галузях промисловості та підприємств, що використовують кожну майстерність, якою володіють, якими б різноманітними вони могли вивчати нові можливості для побудови навичок, навички обміну альянсами для взаємної вигоди, залишаючись в курсі останніх розробок, - це платформа, де можна відчути динамічні заняття та вигоду від безмежних можливостей для досконалості.
Worksible
worksible.com
Стартап, який хоче змінити традиційний спосіб роботи та навчання. Доступ до всіх необхідних інструментів для особистого та професійного розвитку. Зареєструйтеся в Worksible і завантажте свої послуги як фрілансер, щоб клієнти або компанії могли знайти вас і найняти. Ви також можете налагоджувати зв’язки з іншими користувачами, щоб вчитися у них, виконувати проекти разом тощо. Компанії зможуть публікувати свої проекти, до яких фрілансери повинні подати заявку та надіслати оферту.
WittyPen
wittypen.com
WittyPen — це платформа, яка допомагає окремим особам, стартапам і підприємствам отримувати вміст від авторів, які заслуговують на довіру у своїй галузі.
LaborX
laborx.com
LaborX — це глобальна рекрутингова платформа, яка об’єднує людей із можливостями роботи та дозволяє їм отримувати гроші в криптовалюті. Розумні контракти лежать в основі систем репутації та вирішення суперечок, гарантуючи виконання зобов’язань обома сторонами.
Feedcoyote
feedcoyote.com
FeedCoyote-це професійна мережа співпраці AI, яка з'єднує фрілансерів для побудови команд, співпраці над складними проектами, субпідрядом, ділитися ресурсами та заробляти більше грошей разом, керуючи всім в одному місці за допомогою вбудованих інструментів управління проектами. Наша мережа з кураційною фрілансі в поєднанні з вбудованими інструментами управління проектами бореться з економічною ізоляцією та підвищує потенціал продуктивності та прибутку для наших користувачів. Ми виконуємо місію надати можливість 1,5 мільярдів фрілансерів у всьому світі процвітати та розвивати свій бізнес разом. Ми переробляємо позаштатну роботу, централізуючи інструменти продуктивності та забезпечуючи безперебійну співпрацю з силою спільноти.
Fastwork
fastwork.id
Отримайте професійних фрілансерів, щоб допомогти вашій роботі чи бізнесу або знайти роботу в Інтернеті як свою сторону на сайті позаштатної індонезії!
Cavalry
cavalryfreelancing.com
Cavalry поєднує ринкову площу та систему управління позаштатною професією (FMS), щоб спростити пошук компаній і фрілансерів і працювати разом.
Alura Market
alura.io
Ринок позаштатних послуг №1 для продавців Etsy. Ми зв’язуємо компанії Etsy з перевіреними фрілансерами, які пропонують послуги, які допомагають продавцям Etsy стати успішними.
Cinode
cinode.com
Хто знає що, хто є в наявності, що я можу продати? Ми надаємо важливу інформацію про продажі, доставку та навички, яких вам зараз бракує. Cinode — це універсальна платформа для прискорення зростання вашої консультаційної компанії. Не дарма ми є найкращим вибором у Північних країнах.
Simbiosis
simbiosis.team
Simbiosis — це технологічне рішення для найму, компенсації та керування розробниками з Латинської Америки. Компанії можуть знайти спеціалістів у нашій мережі з понад 5000 дистанційних розробників, які вільно володіють англійською, і працюють на повний робочий день. Наші клієнти зазвичай скорочують час і витрати на підбір персоналу більш ніж на 60%, одночасно розширюючи свої команди за допомогою талантів, які добре підходять для культури, узгодженого часового поясу США та досвіду спеціалізованих технологій.
Perfectlancer
perfectlancer.com
Perfectlancer — це платформа для фрілансерів, де компанії можуть наймати професійних фрілансерів, таких як письменники, дизайнери, розробники, маркетологи та багато іншого, і отримувати милі вперед. Це новий веб-сайт для фрілансерів із комісією за транзакції 0%, а також без комісії за обслуговування чи інших прихованих платежів. Також вони мають привабливу систему повернення грошей. Клієнти отримають 2% кредиту на будь-яку суму, витрачену на платформі. Фрілансери також мають багато переваг порівняно з іншими конкуруючими платформами. Perfectlancer пропонує своїм фрілансерам 20 безкоштовних ставок на місяць. Це на додаток до 50 вітальних ставок для нових фрілансерів. Крім того, комісія становить лише 14%, що значно нижче, ніж у основних конкуруючих платформ.
Pangea.app
about.pangea.app
Найкращий спосіб дізнатися, чи підходить хтось – це попрацювати з ним над проектом, перш ніж найняти його на повний робочий день. У Pangea ми робимо контракт з наймом простим і безболісним - без націнок або конвертації, якщо ви наймете когось на повний робочий день. Перегляньте наших підібраних талантів за ролями, галузевим досвідом і минулими проектами. Наші спеціалісти мають у середньому понад 2-5 років досвіду в дизайні, розвитку, операційній системі, продуктах та розробці, і вони переважно працюють у США.
Lemon.io
lemon.io
Lemon.io — це платформа фрілансерів для найму перевірених розробників на вимогу. Ми перевіряємо кожного розробника, який подав заявку на приєднання до нашої мережі. Це означає, що замість того, щоб переглядати десятки резюме та облікових записів GitHub, намагаючись визначити, чи підійдуть вони вашій команді, ви зосередитеся на справді важливому — своєму бізнесі. Кожен із наших кандидатів має пройти 5 етапів нашого процесу перевірки: 1. Перевірка репутації 2. Тест на знання англійської мови 3. Оцінка навичок кодування 4. Тестове завдання в реальному житті 5. Співбесіда в прямому ефірі. Ви отримаєте можливість працювати з кимось із наших знайомих познайомився особисто. І саме тому ми можемо пропонувати потрібних кандидатів швидше, ніж будь-хто інший на ринку. Ми допомогли понад 500 стартапам і цифровим агентствам розробити інноваційні продукти, масштабувати їх і не відставати від зростаючого робочого навантаження. Потрібне швидке вирішення проблеми, прагнення зайняти посаду на повний робочий день або потрібен інженер із забезпечення якості? Ми допоможемо вам! Надішліть запит на безкоштовну пропозицію та залучіть розробника до роботи над вашим проектом уже сьогодні.
Airtasker
airtasker.com
Airtasker - платформа для з'єднання людей, які потребують послуг, з виконавцями. Користувачі можуть розміщувати завдання та отримувати пропозиції.
Zerys
zerys.com
Zerys — це проста, потужна, відзначена нагородами платформа для планування контенту та виробництва. Це дозволяє вам планувати свій вміст, знаходити найкращих письменників і створювати спеціальні, оптимізовані блоги, офіційні документи та електронні книги, які ваші читачі захочуть клацати, читати та ділитися!
WorkGenius
workgenius.com
Швидко та ефективно знайдіть і найміть виняткових талантів. WorkGenius пропонує новаторське комплексне рішення для найму та управління фрілансерами на ринку. Ми пропонуємо інноваційний технологічний підхід до кадрового забезпечення для швидшого доступу до перевірених талантів за найкращими в галузі ставками, з меншими головними болями щодо оплати та дотримання вимог.
Turing
turing.com
Turing створює та розгортає генеративні продукти та рішення ШІ для організацій, які керують складними даними. Нам довіряють глобальні комерційні підприємства, ми вирішуємо їхні бізнес-завдання людського інтелекту та підвищуємо продуктивність.
talent.io
talent.io
talent.io — це найпростіший спосіб для талантів у техніці знайти роботу до душі, а для компаній — створити чудові команди техніків. Наша вибіркова платформа об’єднує 100 000 кваліфікованих технічних спеціалістів і 7 000 компаній у Європі. Ми підтримуємо як постійні, так і позаштатні роботи, на місці та віддалено, і вже допомогли понад 6000 кандидатам знайти роботу, на яку вони заслуговують.
Skyword360
skyword.com
Платформа Skyword360 ставить контент у центр усіх маркетингових заходів. Skyword360 розроблено для того, щоб усе міжканальне планування, створення й активація контенту узгоджувалися із загальною стратегією контенту й маркетинговими цілями підприємства. Завдяки цьому підходу, орієнтованому на контент, лідери маркетингу мають змогу створювати унікальні та узгоджені умови для клієнтів, які відрізняють їхні бренди та забезпечують вимірні результати. Skyword360 надає інструменти для всіх основних елементів роботи з контентом: стратегія, планування, створення, збір, активація, персоналізація та оптимізація. Завдяки міжнародній спільноті фрілансерів із понад 46 країн і можливості перекладу платформи на 14 мов, операції з вмістом можуть безперешкодно виконуватися в масштабі.
PeoplePerHour
peopleperhour.com
PeoplePerHour - платформа для пошуку фрілансерів та розміщення роботи. Підключає бізнес і фрілансерів у безпечному середовищі.
Xolo
xolo.io
Xolo — це універсальний бізнес-механізм, який надає локальні та глобальні рішення для створення бізнесу, виставлення рахунків-фактур, сумісного з ПДВ, бухгалтерського обліку, податкової звітності, витрат бізнесу тощо.
Malt
malt.com
Malt - це платформа для сполучення фрілансерів з підприємствами, що шукають спеціалістів, забезпечуючи ефективне управління проектами та безпечну оплату.
Laksie
laskie.com
Приєднуйтеся до тисяч компаній і шукачів роботи, отримуючи високоякісні відповідники швидше й ефективніше. Для талантів: нехай до вас звертаються великі компанії. Безкоштовні інструменти Laskie розроблені, щоб зробити ваш пошук роботи швидшим, ефективнішим і менш стресовим. Для компаній: швидше знайдіть якісних кандидатів. Отримайте миттєвий доступ до тисяч кандидатів із більшою кількістю даних, ніж просто резюме. Щоб почати, потрібно кілька хвилин. Зареєструйтеся сьогодні на laskie.com!
Crowdspring
crowdspring.com
Найнадійніший у світі ринок графічного дизайну, включно з дизайном логотипів, дизайном веб-сайтів, дизайном продуктів і назвою вашого бізнесу. 100% гарантія повернення грошей!
Contently
contently.com
Вміст допомагає брендам розповідати чудові історії. Наша потужна платформа корпоративного контент-маркетингу, стратегічні послуги на основі даних і мережа фрілансерів світового рівня дають провідним світовим брендам усе необхідне для створення вмісту, який захоплює їхню аудиторію та приносить результати. У середньому контент, який наші клієнти створюють за допомогою Contently, коштує для їхнього бізнесу понад 13 мільйонів доларів США щороку — це 6-кратне повернення інвестицій. Створювати чудовий вміст важко, але Contenty робить це набагато простіше. Наша потужна технологія підкаже вам, які історії створювати, і з’єднає вас із командою відзначених нагородами творців, щоб втілити ці історії в життя. Інтелектуальні робочі процеси та рекомендації на основі штучного інтелекту економлять час і зусилля вашої команди, а наш аналітичний пакет світового рівня показує, який вміст є найкращим, і підкаже вам, що робити далі. Ми навіть повідомляємо вам, скільки ваш вміст коштує вашому бренду.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust революціонізує наймання за допомогою Braintrust AIR, першої та єдиної в світі наскрізної платформи рекрутингу зі штучним інтелектом. Навчаючись людському розумінню та приватним даним, Braintrust AIR скорочує час найму з місяців до днів, миттєво підбираючи для вас попередньо перевірених кваліфікованих кандидатів і проводячи перший раунд перевірки телефону для вас. Braintrust AIR, якій довіряють сотні компаній зі списку Fortune 1000, включаючи Nestlé, Porsche, Atlassian, Goldman Sachs і Nike, робить спеціалістів із залучення талантів у 100 разів ефективнішими та економить компаніям сотні тисяч доларів на витратах на підбір персоналу.
Bark.com
bark.com
Bark.com переглядає місцеві підприємства та допомагає вам знайти найкращих професіоналів для швидкого виконання вашої роботи.
Arc
arc.dev
Arc — це віддалена кар’єрна платформа, яка допомагає розробникам будувати дивовижні кар’єри з будь-якого місця. Знайдіть тисячі найпопулярніших дистанційних вакансій розробників в Інтернеті в одному місці!
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