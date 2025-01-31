Фрілансерні платформи - Найпопулярніші застосунки - Судан

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Фрілансерні платформи з’єднують компанії з незалежними професіоналами для тимчасових ролей або спеціальних проектів. Ці платформи забезпечують ринок, де підприємства можуть переглядати профілі фрілансерів на основі навичок, досвіду, місцезнаходження та інших критеріїв. Компанії також можуть публікувати описи проектів, щоб отримувати пропозиції від фрілансерів. Це дозволяє компаніям будь-якого розміру передавати на аутсорсинг завдання, які вимагають спеціальних навичок або додаткової робочої сили, дозволяючи штатним працівникам зосередитися на інших видах діяльності. Деякі платформи спеціалізуються на фрілансерах із певними навичками, як-от письмо, дизайн або програмування, а інші пропонують широкий спектр професійних навичок. Компанії часто використовують платформи фрілансерів разом із системами керування фрілансерами, які допомагають керувати платежами, доступністю та завершенням проектів для всіх фрілансерів, з якими вони працюють. Компанії, яким потрібна додаткова допомога з пошуком фрілансерів, можуть обрати агенції з підбору персоналу замість безпосередньої взаємодії з кандидатами на платформах фрілансерів.
Запит на новий застосунок
Fiverr
fiverr.com
Fiverr — це онлайн-ринок послуг фрілансерів. Компанія надає платформу для фрілансерів, щоб пропонувати послуги клієнтам у всьому світі. Fiverr тут, щоб допомогти. Завдяки провідному онлайн-ринку послуг цифрового фрілансу Fiverr забезпечує миттєвий доступ до глобальної мережі віддалених фрілансерів. Fiverr зв’язує підприємців з експертами, щоб допомогти їм реалізувати кожну чудову ідею. Незалежно від того, чи потрібні вам різноманітні послуги, щоб розбудувати свій бізнес з нуля, чи один експерт для виконання однієї ідеальної роботи, Fiverr пропонує світ творчих фрілансерів. Це якісна робота на вимогу, у вас під рукою. Ласкаво просимо до найдоступнішої та ефективної спільноти цифрових фрілансерів у світі. Шукайте, фільтруйте та вибирайте з тисяч фрілансерів у понад 400 різних категоріях послуг: * Програмування та технології: послуги програмування, створення веб-сайтів, розробники мобільних додатків * Графіка та дизайн: дизайнер додатків, графічний дизайнер, автор логотипів, ілюстратор, дизайн листівок і банерів * Цифровий маркетинг: маркетинг у соціальних мережах, SEO, віртуальні помічники, які прискорюють ваш бізнес * Написання та переклад: переклади, написання блогів і статей, вичитка та редагування * Відео та анімація: анімаційне оформлення відео, 3D-анімація, відеоредактор, голос за кадром * Написання музики та аудіо пісень, музичних відео, виробництво * Бізнес-операції: просування та планування бізнесу, фінансові стратегії, дані користувачів, брендинг Усе, що вам потрібно – знайдіть відповідну послугу фрілансера на Fiverr! Для підприємців та бізнесу: * Доставляйте свої проекти вчасно та в рамках вашого бюджету * Миттєво знайдіть фрілансера та найміть його, коли будете готові * Прочитайте рейтинги продавців Fiverr і відгуки клієнтів, щоб вибрати ідеальний варіант для свого проекту * Насолоджуйтеся відкритим спілкуванням на всіх фронтах у будь-який час Для фрілансерів: * Отримайте доступ до постійно зростаючого пулу підприємців і глобальних компаній, які прагнуть нових талантів * Будьте помічені, збільшуючи свою присутність на цифровому ринку * Отримуйте більше замовлень завдяки мобільній доступності, покращуючи якість обслуговування, рейтинги та швидкість відповідей особливості: Знайти фрілансера ніколи не було так просто. * Вибирайте з 400+ категорій послуг * Знайдіть тисячі далекоглядних фрілансерів по всьому світу * Отримуйте push-повідомлення та сповіщення вхідних повідомлень, щоб бути в курсі справ, поки ви в дорозі * Спілкуйтеся між покупцями та продавцями 24/7/365 * Здійснюйте прості платежі через нашу безпечну та ефективну систему * Доступно кількома мовами: італійською, голландською, французькою, німецькою, іспанською
Gigged AI
gigged.ai
Ринок талантів, заснований на навичках, який вирішує дефіцит технічних навичок за допомогою внутрішньої мобільності та відкритих талантів. Наш відкритий ринок талантів (OTM) використовує штучний інтелект для створення звіту про роботу на основі результатів або часу та матеріалів (SOW) для вашого цифрового проекту та миттєво підбирає вас із перевіреними фрілансерами з нашого глобального фонду талантів. Наш внутрішній ринок талантів (ITM) надає аналітику навичок робочої сили та підбирає їх для відповідних проектів, зменшуючи потребу в дорогому зовнішньому наймі та покращуючи утримання співробітників. Наші продукти створені, щоб підтримувати низькі витрати та кількість персоналу, водночас просуваючи проектну роботу. Враховуючи постійну турбулентність ринку та дедалі еластичніший підхід, наші інструменти дозволяють клієнтам підвищувати ефективність за допомогою більш гнучкого та гнучкого підходу до ресурсів.
Rozgaar India
rozgaarindia.com
Rozgaarindia.com революціонізує спосіб роботи людей. Ми швидше, ніж будь-коли раніше, зв’язуємо світ із талановитими перевіреними фрілансерами, щоб співпрацювати та виконувати роботу в безпечному та надійному онлайн-середовищі. Наша місія полягає в тому, щоб спростити роботу фрілансерів і дистанційний найм, забезпечуючи найбільш узгоджених фрілансерів на день, місяць або рік, які відповідають вашим професійним потребам. Наша проста у використанні платформа дає змогу впевнено та довірливо керувати позабалансовими талановитими працівниками в один клік, щоб ви могли заощадити час і зосередитися на своєму успіху. Ми підбираємо професійних фрілансерів із найвищими вимогами до фрілансу, роблячи віддалену роботу фрілансерів ефективнішою, ніж будь-коли раніше. Наша мета — полегшити процес найму віддалених працівників, зв’язавши роботодавців із найкращими фрілансерами, які можуть працювати з ними всього за день, місяць або рік. Наша зручна платформа дозволяє клієнтам впевнено та довірливо керувати позабалансовими талановитими особами одним клацанням миші, заощаджуючи їхній час і дозволяючи їм зосередитися на своєму успіху. Крім того, підприємництво – це спосіб життя; ви повинні працювати без огляду на час. Це здатність і готовність ризикувати, і оскільки це не є природною рисою для будь-кого, мені потрібно було навчитися довіряти собі і просто піти на це.
Anytask
anytask.com
AnyTask.com — це глобальний ринок фрілансерів, який використовує платіжну технологію на основі блокчейну від Electroneum Ltd., щоб позбавити фрілансерів потреби мати банківський рахунок, а також обіцяє нульову комісію Продавцю, заощаджуючи до 20% на комісії порівняно з іншими фрілансерами. ринки. І з точки зору Покупця, все як завжди. Фрілансери з усього світу пропонують допомогти вам і вашому бізнесу заощадити час і гроші, передавши вашу роботу аутсорсингу. Усе, що вам потрібно, ви можете знайти на AnyTask.com, починаючи від дизайнерських і маркетингових послуг, закінчуючи написанням і персональною допомогою.
Ithire
ithire.com
Хто ми? ITHIRE — це ринок і платформа найму, що об’єднує клієнтів і розробників у технологічному секторі. Наша система обміну повідомленнями та відеозв’язку, відстеження та моніторингу роботи в програмі забезпечує безперебійний робочий процес із високоякісними результатами. Наші ключові послуги включають: універсальну платформу як для клієнтів, так і для фрілансерів; Контроль робочого процесу через інтелектуальний таймтрекер IThire; Керівник проектами, сертифікований і контрольований Ithire; Безпечні платежі; погодинна політика захисту/депонування; Зручний інтерфейс для ефективної співпраці. Дізнайтеся більше на ithire.com
Cad Crowd
cadcrowd.com
Cad Crowd | найняти дизайнера для 3D моделювання, CAD дизайну та промислового дизайну на вимогу. Послуги: дизайн продукту, прототипи та 3D анімація.
Gun.io
gun.io
Gun.io — це всесвітнє агентство з питань програмного забезпечення, яке надає чудовим компаніям доступ до ексклюзивних перевірених талантів, яких вони не знайшли б у стосі резюме з дошки вакансій. Для наймання компаній команда старших розробників Gun.io визначає ідеальних кандидатів у своїй мережі перевірених талантів, організовує співбесіди та розпочинає кожну роботу. Компанії можуть працювати з розробниками на умовах фрілансу або за наймом, а Gun.io обробляє всі рахунки, платежі та укладає контракти, тож робота може розпочатися без проблем. Крім того, підтримка після найму означає, що і компанії, і розробники отримають допомогу, коли їм це потрібно.
Truelancer
truelancer.com
У Truelancer.com ми виконуємо місію створити глобальну спільноту довірених фрілансерів. Truelancer.com — це онлайн-платформа, на якій роботодавці можуть наймати професіоналів для виконання своєї роботи, а фрілансери та професіонали можуть шукати роботу та заробляти гроші, працюючи з реальними клієнтами по всьому світу. Клієнти можуть знайти розробників, дизайнерів, авторів контенту, віртуальних помічників, розробників мобільних додатків та багатьох інших професіоналів. Проекти в різних категоріях, як-от ІТ та програмування, графічний дизайн, написання контенту, введення даних, фінанси, продажі, маркетинг тощо, можна опублікувати та знайти на Truelancer.com. Створення облікового запису, пошук роботи чи публікація проекту на Truelancer.com є безкоштовними.
nDash
ndash.com
nDash надає програмне забезпечення та послуги для створення контенту провідним світовим брендам і агентствам. Відвідайте nDash.com сьогодні, щоб безкоштовно зареєструватися та почати створювати свою спільноту контенту.
FreeeUp
freeup.net
FreeeUp — це швидко зростаючий ринок фрілансерів, який об’єднує власників бізнесу з попередньо перевіреними фрілансерами з усього світу. FreeeUp відрізняється від інших ринків фрілансерів тим, що він опитує та перевіряє всіх фрілансерів, які хочуть приєднатися до ринку, а потім допускає лише 1% найкращих заявників на ринок. Фрілансери встановлюють власні погодинні або фіксовані ставки через платформу та наразі пропонують понад 85 різних наборів навичок, починаючи від електронної комерції до цифрового маркетингу та веб-розробки. Фрілансери здебільшого розташовані в США та на Філіппінах, причому 20% усіх фрілансерів розкидано у понад 25 країнах. Підприємства можуть створити обліковий запис безкоштовно, без щомісячних або мінімальних комісій. Компанії отримують швидкий доступ до попередньо перевіреної мережі фрілансерів. Підприємства можуть надіслати запити на фрілансерів, яких вони потребують, і знайти відповідний підхід протягом 1 робочого дня. Програмне забезпечення FreeeUp спрощує для власників бізнесу наймання фрілансерів і керування їх відстеженням робочого часу та виставлення рахунків. У рідкісних випадках, коли фрілансер звільняється, FreeeUp негайно замінює його та покриває будь-які витрати на заміну. Крім того, FreeeUp має видатну команду обслуговування клієнтів, яка доступна цілодобово, щоб допомогти з використанням платформи та вирішенням будь-яких проблем, з якими стикаються клієнти.
Notchup
notchup.com
Notchup (раніше CodeMonk.ai) виходить за рамки простого зв’язку з найкращими талантами. Наша зосередженість на командній аналітиці, точному управлінні розкладом і визначенні недоліків навичок за допомогою штучного інтелекту гарантує, що ви не тільки створюєте, але й підтримуєте високоефективні та дружні команди. Ми надаємо безперебійний досвід від збирання команди до завершення проекту, що робить нас ідеальним вибором для компаній, які хочуть ефективно оптимізувати свої технічні команди. Особливості, унікальні для Notchup: виявлення прогалин у навичках за допомогою штучного інтелекту: наші інструменти на основі штучного інтелекту допомагають вам виявити прогалини в навичках у ваших проектах, дозволяючи створювати команди, які ідеально відповідають потребам вашого проекту. Функція обліку робочого часу: забезпечте точні та своєчасні платежі за допомогою нашої комплексної функції табелів. Ретельно перевіряючи табель талантів, ми запобігаємо розбіжностям і вносимо необхідні виправлення. Унікальна функція командної аналітики: наша розширена функція командної аналітики на основі DiSC Assessment дає вам змогу аналізувати стилі спілкування та особистості команди. Оптимізуйте взаємодію та продуктивність вашої команди за допомогою нашого підходу на основі даних. Створюйте, створюйте та оптимізуйте персоналізовані гнучкі технічні команди в одному місці.
WittyPen
wittypen.com
WittyPen — це платформа, яка допомагає окремим особам, стартапам і підприємствам отримувати вміст від авторів, які заслуговують на довіру у своїй галузі.
Salesfolks
salesfolks.com
Salesfolks є провідним місцем для пошуку та найму спеціалістів із продажу. Збільште свою команду продажів сьогодні, скориставшись нашими даними про понад 5 мільйонів спеціалістів із продажу. Заповніть список наймаючих продавців, запрошуйте кандидатів у продажі та рекламуйте свої відкриті вакансії за допомогою найсучаснішої цифрової технології синдикації. Простіше кажучи, Salesfolks — це найкращий спосіб розширити вашу команду продажів.
hackajob
hackajob.com
hackajob — це ринок технічних талантів, який дає змогу корпоративним організаціям у США, Великобританії та Індії ефективніше наймати висококваліфікованих спеціалістів. Компанії підбирають зацікавлених шукачів роботи на основі навичок і вподобань, тоді як кандидати приватно вивчають пропозиції роботи, приймаючи або відхиляючи їхні запити на співбесіду – 85% відповідають протягом 48 годин. Завдяки hackajob провідні технічні роботодавці повторно інвестують заощаджений час у пошук постачальників у реалізацію своєї стратегії найму технічних спеціалістів за допомогою індивідуального бренду роботодавця та потужної різноманітності та аналізу ринку. hackajob складається з п’яти основних модулів: Джерело: Швидко та масштабно шукайте високоякісних технічних спеціалістів на нашому приватному ринку талантів. На вимогу: швидке, гнучке та сумісне наймання за контрактом. Бренд: тактичний контент бренду роботодавця, щоб підвищити вашу привабливість для ширшої технічної аудиторії. DE&I: комплексне вбудоване рішення, яке допоможе вам досягти цілей DE&I. Статистика: унікальні ринкові дані та аналітика для формування вашої стратегії найму технічного персоналу.
Twine
twine.net
Twine з’єднує компанії з понад 500 000 позаштатних експертів у 190+ країнах. Ми надаємо гнучкі можливості роботи багатьом талановитим людям. Twine охоплює цифрові, креативні та штучні інтелекти – розробку програмного забезпечення, графічний дизайн, анімацію, маркетинг, відеопродукти та все між ними.
YouTeam
youteam.io
Реагуйте на ринкові хвилі: безперешкодно підключайте та відключайте інженерів. Два тижні, щоб відкалібрувати свою команду: з YouTeam легко нарощуйте або оптимізуйте роботу, отримуючи доступ до унікальної мережі з понад 50 000 найкращих талантів з Європи та Латинської Америки.
Contra
contra.com
Contra — це мережева платформа, яка дає користувачам свободу та можливість працювати незалежно. Він надає людям гнучкі можливості роботи через ексклюзивну спільноту та мережу рекомендацій, демонструючи робочі портфоліо, які дозволяють фрілансерам та іншим незалежним професіоналам заробляти на життя на власних умовах.
Designhill
designhill.com
Designhill.com — це онлайн-ринок дизайну, який допомагає власникам бізнесу отримувати високоякісні індивідуальні проекти за доступними цінами. Підприємства, які мають особливі потреби в дизайні, як-от дизайн логотипу, веб-дизайн, стаціонарний дизайн, дизайн упаковки (понад 35 категорій дизайну) тощо, можуть проводити конкурси дизайну та вибирати з десятків дизайнів, поданих дизайнерами з усього світу. Веб-сайт це поєднання краудсорсингового ринку індивідуального дизайну та творчої платформи для дизайнерів, щоб навчатися та демонструвати свою творчу роботу.
Popular Pays
popularpays.com
Popular Pays — це ваша комплексна платформа для маркетингу впливу та створення візуального контенту для брендів будь-якого розміру. Створений для того, щоб зробити співпрацю простою та інтуїтивно зрозумілою, Popular Pays дає змогу масштабувати зусилля зі створення контенту та запускати маркетингові кампанії, які сприяють досягненню успіху в бізнесі, не жонглюючи кількома платформами чи точками взаємодії творців. Наш ринок творців дозволяє вам легко шукати джерела впливу та творців, які відповідають цінностям вашого бренду та аудиторії. Popular Pays є офіційним партнером Meta, TikTok, Amazon і Pinterest і працює з такими брендами, як Kelloggs, Kraft, Delta і Lyft.
Contentoo
contentoo.com
Створюйте висококласний контент разом із 10% найкращих позаштатних творців контенту в поєднанні з неперевершеною технологією та операційною підтримкою світового рівня. Contentoo розпочався у 2017 році як платформа, яка об’єднує 10% найкращих творців контенту з маркетинговими відділами (міжнародних) компаній. Сьогодні наша спільнота фрілансерів включає стратегів контент-маркетингу, спеціалістів з оптимізації пошукових систем, маркетологів розвитку та інших фрілансерів, які можуть допомогти вам у маркетингу контенту через нашу платформу.
SolveCube
solvecube.com
Передовий ринок талантів зі штучного інтелекту, створений для пошуку експертів із доменів компаній на часткову, короткострокову чи постійну роботу в понад 14 доменах по всьому світу.
Wripple
wripple.com
Wripple — це платформа талантів на вимогу для сучасної робочої сили маркетингу, яка пропонує приватний ринок перевірених талантів і програмного забезпечення для керування стосунками з фрілансерами в одному місці. Ринок платформи об’єднує бренди та рекламні агенції з висококваліфікованими талантами на вимогу для більшої швидкості, ефективності та гнучкості. Клієнти можуть знайти та найняти окремих фрілансерів із понад 45 посадами та готові команди для понад 25 типів проектів від стратегії до дизайну до медіа та технологій. Wripple була заснована в 2018 році керівниками цифрової компанії Razorfish. Будучи ветеранами традиційних агентств і цифрових компаній, співзасновники зрозуміли, що технологічний збій може назавжди змінити цифрові послуги та на краще. Завдяки Wripple клієнти отримують таланти елітного агентства швидко та недорого. Талант може працювати краще у відкритому та гнучкому середовищі.
Vicoland
vicoland.com
Vicoland дозволяє клієнтам SAP Fieldglass підвищити вартість, якість і швидкість професійних послуг SOW-проектів за допомогою нового типу постачальника: віртуальних компаній – також «Vicos». Vicos — це позаштатні команди, які діють як справжні компанії, але з нульовими накладними витратами та 100% гнучкістю у штаті найкращих експертів. Це рішення було розроблено та/або профінансовано SAP.iO, стратегічним бізнес-підрозділом SAP, який інвестує та прискорює інновації стартапів.
QwidPro
qwidpro.com
Отримайте доступ до гнучких талантів і створюйте віддалені команди QwidPro — це гнучкий ринок кадрів, який дозволяє вашому бізнесу миттєво наймати талантів і створювати віддалені команди для ваших короткострокових або важливих проектів, щоб ви могли збільшити чи зменшити кількість робочої сили за потреби. Доступ до талантів 24/7: доступ до 3000+ кваліфікованих професіоналів у будь-який час. Різноманітні таланти: веб-розробники, креативні спеціалісти, маркетологи чи фінансові експерти. Швидкий і економічно ефективний талант: знайдіть таланти швидко та доступно. Безпечні платежі: захистіть свої фінансові операції. Миттєві збіги експертів: знайдіть експертів за лічені хвилини. Неперевершена цінність талантів: доступ до висококласних, економічно ефективних талантів. Зменшення накладних витрат: скорочення операційних витрат. Оголошення про роботу без зусиль: легко публікуйте вакансії. Налаштування: створюйте команди відповідно до конкретних вимог вашого проекту. Отримайте талант, який вам потрібен, коли вам це потрібно!
OpenTrain
opentrain.ai
Ринок маркування даних штучного інтелекту: знайдіть, найміть і безпечно оплачуйте перевірених інструкторів штучного інтелекту/маркувальників даних у 110+ країнах і будь-якому досвіді в галузі. Ключові характеристики OpenTrain AI -Global Network: доступ до відкритої мережі №1 інструкторів зі штучного інтелекту та маркувальників даних із понад 110 країн, які мають різноманітний досвід у численних областях, мовах і дисциплінах анотації даних. -Комплексні рішення для талантів: залучайте як позаштатних інструкторів зі штучного інтелекту, так і сторонніх постачальників маркування даних, щоб знайти правильний варіант для будь-якого масштабу чи складності проекту. -Безпечні глобальні платежі: скористайтеся нашою умовною платіжною системою, щоб оплачувати своїх тренерів ШІ по всьому світу. Клієнти можуть здійснювати платежі за допомогою всіх основних кредитних карток, при цьому кошти надійно зберігаються на умовному депонуванні до успішного завершення та схвалення етапів проекту. - Ефективна платіжна система: наша система підтримує автоматичні виплати в понад 110 країнах, що дозволяє легко наймати різноманітних і глобальних талантів з єдиної платформи для будь-яких вимог навчання ШІ. OpenTrain AI: де розробники штучного інтелекту та інструктори об’єднуються, щоб побудувати майбутнє
OpenTalent
opentalent.co
Ви втомилися від обмежень традиційних рішень для об’єднання талантів? OpenTalent пропонує інноваційний, простий у використанні спосіб зібрати та підтримувати групу потенційних кандидатів на майбутні ролі.
Flexiple
flexiple.com
Flexiple — це мережа 1% найкращих позаштатних розробників і дизайнерів із погодинними ставками від 30 до 100 доларів США
Zoopup
zoopup.com
bout Us Advent into the Zoop Plaza – де навички мають значення ZoopUp – це віртуальна площа, де кожен заходить в один магазин, щоб зробити ставку на проекти, назвавши ціну за свої послуги. Фрілансери відкривають власний магазин, щоб продавати свої продукти чи послуги за вказаною ними ціною, яку клієнти можуть відвідувати, переглядати та купувати. Потім є аркада, де проводяться конкурси, де кожен може брати участь, а клієнт вибирає найкращий проект і вручає йому приз. Як і будь-який процвітаючий ринок, який поважає вільний ринок і торгівлю, ZoopUp plaza приймає трейдерів усіх професій, які мають навички торгівлі, і клієнтів, які шукають спеціальні товари (тобто навички), які трейдер може запропонувати. ZoopUp було створено у відповідь на зростаючу потребу ринку у створенні ринкової структури, побудованої на прозорості та стабільності для роботи фрілансерів. Метою платформи є створення можливостей для поєднання талантів зі значущими та прибутковими можливостями. Ми забезпечуємо стабільність, різноманітність і можливості для клієнтів і фрілансерів, щоб допомогти їм зорієнтуватися в моделі незалежної участі в економіці концертів. У зоні ZoopUp Plaza є проспекти, де фрілансери можуть запропонувати курси навичок тим, хто шукає офіційного керівництва. Вся система підтримується нескінченною ниткою зв’язків і взаємодій, які розширять життєздатні перспективи для кожного. Ви ростете, а ми ростемо разом з вами Ринок фрілансерів створив велику кількість можливостей для великих ТНК, стартапів і малих і середніх компаній працювати з найкращими талантами на ринку та створювати першокласні продукти та послуги. Незалежно від того, чи це довгостроковий проект розробки, короткострокове завдання чи швидка одноразова вимога до дизайну, ми об’єднуємо талантів і клієнтів для співпраці над об’єднанням їхнього бачення. Платформу ZoopUp було розроблено для сприяння співпраці – чи то через участь у конкурсах, створення власної команди, переглядаючи портфоліо та знаходячи правильну комбінацію людей для проекту, через публікацію навчальних програм і підписку на них або просто продаючи та купівля роботи. ми долаємо кордони, створені географічними умовами, галузями промисловості, експертними знаннями та досвідом, щоб переписати правила взаємодії, які повністю керуються талантом і потребами. ZoopUp — це надійна платформа взаємодії, яку можна постійно досліджувати, щоб знайти нові можливості для бізнесу та шляхи розвитку навичок. ZoopUp для вашої робочої сили. Незалежно від того, чи є у вас один проект, обмежений час, вам потрібна консультація експерта перед виходом на нові ринки чи вам потрібні тимчасові кадрові рішення, ви можете досліджувати резервуар ZoopUp для незалежних талантів і виконувати свої вимоги швидко та гладко. Наші попередньо розроблені моделі залучення сприяють швидшому процесу найму персоналу, щоб гарантувати, що ви подолали адміністративні перешкоди та приступили до роботи. Назустріч динамічним залученням Що сприяє динамічним залученням? Динамічне застосування наборів навичок у різних галузях і підприємствах. Використання всіх навичок, якими б різними вони не були. Вивчення нових можливостей розвитку навичок. Обмін навичками. Створення альянсів для взаємної вигоди. Будьте в курсі останніх розробок. ZoopUp — це платформа, де можна відчути динамічні взаємодії. і скористайтеся необмеженими можливостями для досягнення досконалості.
Worksible
worksible.com
Стартап, який хоче змінити традиційний спосіб роботи та навчання. Доступ до всіх необхідних інструментів для особистого та професійного розвитку. Зареєструйтеся в Worksible і завантажте свої послуги як фрілансер, щоб клієнти або компанії могли знайти вас і найняти. Ви також можете налагоджувати зв’язки з іншими користувачами, щоб вчитися у них, виконувати проекти разом тощо. Компанії зможуть публікувати свої проекти, до яких фрілансери повинні подати заявку та надіслати оферту.
Cinode
cinode.com
Хто знає що, хто є в наявності, що я можу продати? Ми надаємо важливу інформацію про продажі, доставку та навички, яких вам зараз бракує. Cinode — це універсальна платформа для прискорення зростання вашої консультаційної компанії. Не дарма ми є найкращим вибором у Північних країнах.
LaborX
laborx.com
LaborX — це глобальна рекрутингова платформа, яка об’єднує людей із можливостями роботи та дозволяє їм отримувати гроші в криптовалюті. Розумні контракти лежать в основі систем репутації та вирішення суперечок, гарантуючи виконання зобов’язань обома сторонами.
Feedcoyote
feedcoyote.com
Feedcoyote — це мережа професійної співпраці на основі штучного інтелекту, яка об’єднує фрілансерів для створення команд, співпраці над складними проектами, субпідряду, спільного використання ресурсів і спільного заробітку, одночасно керуючи всім в одному місці за допомогою вбудованих інструментів управління проектами. Наша підібрана мережа фрілансерів у поєднанні з вбудованими інструментами управління проектами бореться з економічною ізоляцією та підвищує продуктивність і потенціал прибутку для наших користувачів. Наша місія — дати можливість 1,5 мільярдам фрілансерів у всьому світі разом процвітати та розвивати свій бізнес. Ми змінюємо роботу фрілансерів, централізувавши інструменти продуктивності та забезпечуючи безперебійну співпрацю завдяки потужності спільноти.
Fastwork
fastwork.id
Залучайте професійних фрілансерів, які допоможуть у вашій роботі чи бізнесі, або шукайте роботу онлайн на індонезійських сайтах фрілансерів!
Cavalry
cavalryfreelancing.com
Cavalry поєднує ринкову площу та систему управління позаштатною професією (FMS), щоб спростити пошук компаній і фрілансерів і працювати разом.
Alura Market
alura.io
Ринок позаштатних послуг №1 для продавців Etsy. Ми зв’язуємо компанії Etsy з перевіреними фрілансерами, які пропонують послуги, які допомагають продавцям Etsy стати успішними.
Toogit
toogit.com
Toogit.com — це онлайн-платформа для фрілансерів і роботодавців для співпраці та розумної роботи.
Simbiosis
simbiosis.team
Simbiosis — це технологічне рішення для найму, компенсації та керування розробниками з Латинської Америки. Компанії можуть знайти спеціалістів у нашій мережі з понад 5000 дистанційних розробників, які вільно володіють англійською, і працюють на повний робочий день. Наші клієнти зазвичай скорочують час і витрати на підбір персоналу більш ніж на 60%, одночасно розширюючи свої команди за допомогою талантів, які добре підходять для культури, узгодженого часового поясу США та досвіду спеціалізованих технологій.
Perfectlancer
perfectlancer.com
Perfectlancer — це платформа для фрілансерів, де компанії можуть наймати професійних фрілансерів, таких як письменники, дизайнери, розробники, маркетологи та багато іншого, і отримувати милі вперед. Це новий веб-сайт для фрілансерів із комісією за транзакції 0%, а також без комісії за обслуговування чи інших прихованих платежів. Також вони мають привабливу систему повернення грошей. Клієнти отримають 2% кредиту на будь-яку суму, витрачену на платформі. Фрілансери також мають багато переваг порівняно з іншими конкуруючими платформами. Perfectlancer пропонує своїм фрілансерам 20 безкоштовних ставок на місяць. Це на додаток до 50 вітальних ставок для нових фрілансерів. Крім того, комісія становить лише 14%, що значно нижче, ніж у основних конкуруючих платформ.
Malt
malt.com
Malt – це інноваційний ринок для фрілансерів у Європі. Солод сільський. Ми повністю доступні в: - BE: www.malt.be Бельгія (Нідерланди) - BE: fr.malt.be Belgique (français) - DE: www.malt.de Deutschland (Deutsch) - DE: en.malt.de Німеччина (англійська) - ES: www.malt.es España (español) - FR: www.malt.fr Франція (французька) - FR: en.malt.fr Франція (англійська) - NL: www.malt.nl Nederland (Нідерланди)
WorkGenius
workgenius.com
Швидко та ефективно знайдіть і найміть виняткових талантів. WorkGenius пропонує новаторське комплексне рішення для найму та управління фрілансерами на ринку. Ми пропонуємо інноваційний технологічний підхід до кадрового забезпечення для швидшого доступу до перевірених талантів за найкращими в галузі ставками, з меншими головними болями щодо оплати та дотримання вимог.
Upwork
upwork.com
Upwork, раніше Elance-oDesk, — це американсько-американська платформа для фрілансерів, де підприємства та окремі особи об’єднуються для ведення бізнесу. У 2015 році злиття Elance і oDesk було перейменовано в Upwork, а повна назва компанії — Upwork Global Inc. Наразі Upwork базується в Санта-Кларі та Сан-Франциско, Каліфорнія, але обслуговує клієнтів по всьому світу. Upwork має понад дванадцять мільйонів зареєстрованих фрілансерів і п’ять мільйонів зареєстрованих клієнтів. Щорічно публікується три мільйони вакансій на суму понад 1 мільярд доларів США, що робить Upwork найбільшим ринком фрілансерів у світі.
Turing
turing.com
Turing створює та розгортає генеративні продукти та рішення ШІ для організацій, які керують складними даними. Нам довіряють глобальні комерційні підприємства, ми вирішуємо їхні бізнес-завдання людського інтелекту та підвищуємо продуктивність.
Toptal
toptal.com
Toptal — це платформа, призначена для зв’язку компаній із розробниками вищого рівня без коду та з низьким кодом у їхній професійній мережі. Підключення можна здійснити лише за 48 годин, що дає змогу перевірити та випустити мінімально життєздатний продукт (MVP) протягом кількох тижнів. Розробники пройшли кваліфіковану перевірку, що робить їх надійним вибором для критично важливих проектів. Перед залученням компанії можуть провести випробування без ризику та платити лише після задоволення. Toptal об’єднує професіоналів із широким діапазоном ролей, здатних розробляти індивідуальні програми, створювати автоматизовані робочі процеси, інтегрувати сторонні API та оптимізувати продуктивність бази даних. Вони також пропонують досвід роботи з численними платформами, зокрема Adalo, AirDev Canvas, Airtable, Appgyver, Appian, AppSheet, Backendless, Bubble, FlutterFlow, Glide тощо. Платформа пропонує можливість налаштувати вашу команду відповідно до конкретних потреб проекту.
talent.io
talent.io
talent.io — це найпростіший спосіб для талантів у техніці знайти роботу до душі, а для компаній — створити чудові команди техніків. Наша вибіркова платформа об’єднує 100 000 кваліфікованих технічних спеціалістів і 7 000 компаній у Європі. Ми підтримуємо як постійні, так і позаштатні роботи, на місці та віддалено, і вже допомогли понад 6000 кандидатам знайти роботу, на яку вони заслуговують.
Skyword360
skyword.com
Платформа Skyword360 ставить контент у центр усіх маркетингових заходів. Skyword360 розроблено для того, щоб усе міжканальне планування, створення й активація контенту узгоджувалися із загальною стратегією контенту й маркетинговими цілями підприємства. Завдяки цьому підходу, орієнтованому на контент, лідери маркетингу мають змогу створювати унікальні та узгоджені умови для клієнтів, які відрізняють їхні бренди та забезпечують вимірні результати. Skyword360 надає інструменти для всіх основних елементів роботи з контентом: стратегія, планування, створення, збір, активація, персоналізація та оптимізація. Завдяки міжнародній спільноті фрілансерів із понад 46 країн і можливості перекладу платформи на 14 мов, операції з вмістом можуть безперешкодно виконуватися в масштабі.
PeoplePerHour
peopleperhour.com
Виконуйте будь-яку роботу на PeoplePerHour. Опублікуйте вакансію безкоштовно, щоб знайти професійних фрілансерів і знайти роботу фрілансера за лічені хвилини! PeoplePerHour — це ринок, що об’єднує малі підприємства, стартапи, підприємців, корпорації, підприємства, МСП і фрілансерів у всьому світі в надійному середовищі, де вони купують і продають послуги.
Pangea.app
about.pangea.app
Найкращий спосіб дізнатися, чи підходить хтось – це попрацювати з ним над проектом, перш ніж найняти його на повний робочий день. У Pangea ми робимо контракт з наймом простим і безболісним - без націнок або конвертації, якщо ви наймете когось на повний робочий день. Перегляньте наших підібраних талантів за ролями, галузевим досвідом і минулими проектами. Наші спеціалісти мають у середньому понад 2-5 років досвіду в дизайні, розвитку, операційній системі, продуктах та розробці, і вони переважно працюють у США.
notch
notch.financial
Notch — це програмне забезпечення для автоматизації обліку дебіторської заборгованості, розроблене для того, щоб допомогти вам швидше отримувати гроші, покращити грошовий потік і підвищити операційну ефективність. З Notch ви можете: 1) Керувати всіма своїми завданнями AR — рахунками-фактурами, платежами та звіркою — на одній платформі. 2) Усуньте ручну роботу, автоматизувавши повторювані завдання AR, заощадивши час і зменшивши помилки. 3) Забезпечте безперебійну роботу з мінімальним втручанням, щоб ваша команда могла зосередитися на важливих завданнях. 4) Зменште витрати за допомогою гнучкого, сезонного ціноутворення, усуваючи потребу в додатковій чисельності персоналу. 5) Переглядайте статуси платежів і непогашені рахунки в реальному часі. Платформа Notch пропонує набір продуктів, розроблених для оптимізації всього процесу доповненої реальності, включаючи збір, обробку та звірку платежів, керування рахунками-фактурами, платіжний портал для клієнтів і сканування рахунків-фактур OCR, що спрощує підприємствам обробку дебіторської заборгованості, щоб вони могли зосередитися на зростання та ефективність. Дізнайтеся більше про те, як Notch може допомогти вам отримувати гроші втричі швидше.
Zerys
zerys.com
Zerys — це проста, потужна, відзначена нагородами платформа для планування контенту та виробництва. Це дозволяє вам планувати свій вміст, знаходити найкращих письменників і створювати спеціальні, оптимізовані блоги, офіційні документи та електронні книги, які ваші читачі захочуть клацати, читати та ділитися!
Laksie
laskie.com
Приєднуйтеся до тисяч компаній і шукачів роботи, отримуючи високоякісні відповідники швидше й ефективніше. Для талантів: нехай до вас звертаються великі компанії. Безкоштовні інструменти Laskie розроблені, щоб зробити ваш пошук роботи швидшим, ефективнішим і менш стресовим. Для компаній: швидше знайдіть якісних кандидатів. Отримайте миттєвий доступ до тисяч кандидатів із більшою кількістю даних, ніж просто резюме. Щоб почати, потрібно кілька хвилин. Зареєструйтеся сьогодні на laskie.com!
Freelancer
freelancer.com
Знайдіть і найміть кращих фрілансерів, веб-розробників і дизайнерів недорого. Найбільший у світі ринок площею 50 м. Отримайте пропозиції за лічені секунди. Опублікуйте свою роботу онлайн зараз.
Dribbble
dribbble.com
Dribbble – це місце, де дизайнери черпають натхнення, відгуки, спільноту та роботу, і це ваш найкращий ресурс для відкриття та спілкування з дизайнерами з усього світу.
Crowdspring
crowdspring.com
Найнадійніший у світі ринок графічного дизайну, включно з дизайном логотипів, дизайном веб-сайтів, дизайном продуктів і назвою вашого бізнесу. 100% гарантія повернення грошей!
Contently
contently.com
Вміст допомагає брендам розповідати чудові історії. Наша потужна платформа корпоративного контент-маркетингу, стратегічні послуги на основі даних і мережа фрілансерів світового рівня дають провідним світовим брендам усе необхідне для створення вмісту, який захоплює їхню аудиторію та приносить результати. У середньому контент, який наші клієнти створюють за допомогою Contently, коштує для їхнього бізнесу понад 13 мільйонів доларів США щороку — це 6-кратне повернення інвестицій. Створювати чудовий вміст важко, але Contenty робить це набагато простіше. Наша потужна технологія підкаже вам, які історії створювати, і з’єднає вас із командою відзначених нагородами творців, щоб втілити ці історії в життя. Інтелектуальні робочі процеси та рекомендації на основі штучного інтелекту економлять час і зусилля вашої команди, а наш аналітичний пакет світового рівня показує, який вміст є найкращим, і підкаже вам, що робити далі. Ми навіть повідомляємо вам, скільки ваш вміст коштує вашому бренду.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust революціонізує наймання за допомогою Braintrust AIR, першої та єдиної в світі наскрізної платформи рекрутингу зі штучним інтелектом. Навчаючись людському розумінню та приватним даним, Braintrust AIR скорочує час найму з місяців до днів, миттєво підбираючи для вас попередньо перевірених кваліфікованих кандидатів і проводячи перший раунд перевірки телефону для вас. Braintrust AIR, якій довіряють сотні компаній зі списку Fortune 1000, включаючи Nestlé, Porsche, Atlassian, Goldman Sachs і Nike, робить спеціалістів із залучення талантів у 100 разів ефективнішими та економить компаніям сотні тисяч доларів на витратах на підбір персоналу.
Bark.com
bark.com
Bark.com переглядає місцеві підприємства та допомагає вам знайти найкращих професіоналів для швидкого виконання вашої роботи.
Arc
arc.dev
Arc — це віддалена кар’єрна платформа, яка допомагає розробникам будувати дивовижні кар’єри з будь-якого місця. Знайдіть тисячі найпопулярніших дистанційних вакансій розробників в Інтернеті в одному місці!
Proxify
proxify.io
Місія Proxify полягає в тому, щоб надати найкращим розробникам у всьому світі можливості, на які вони заслуговують. З моменту запуску розробники Proxify успішно працювали з понад 1200 щасливими клієнтами, створюючи їхні продукти та функції для розвитку. Понад 3500 талановитих розробників довіряють Proxify і його мережі реалізувати свої мрії та цілі. Proxify формується глобальною мережею підтримуючих талановитих розробників, зацікавлених у віддаленій роботі на повний робочий день.
Andela
andela.com
Наша спільнота талантів включає понад 77 тисяч програмного забезпечення та понад 100 навичок у понад 60 країнах. Ми шукаємо, оцінюємо, підбираємо та наймаємо для вас інженерів.
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