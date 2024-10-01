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Фрілансерні платформи - Найпопулярніші застосунки - Еритрея
Фрілансерні платформи з’єднують компанії з незалежними професіоналами для тимчасових ролей або спеціальних проектів. Ці платформи забезпечують ринок, де підприємства можуть переглядати профілі фрілансерів на основі навичок, досвіду, місцезнаходження та інших критеріїв. Компанії також можуть публікувати описи проектів, щоб отримувати пропозиції від фрілансерів. Це дозволяє компаніям будь-якого розміру передавати на аутсорсинг завдання, які вимагають спеціальних навичок або додаткової робочої сили, дозволяючи штатним працівникам зосередитися на інших видах діяльності. Деякі платформи спеціалізуються на фрілансерах із певними навичками, як-от письмо, дизайн або програмування, а інші пропонують широкий спектр професійних навичок. Компанії часто використовують платформи фрілансерів разом із системами керування фрілансерами, які допомагають керувати платежами, доступністю та завершенням проектів для всіх фрілансерів, з якими вони працюють. Компанії, яким потрібна додаткова допомога з пошуком фрілансерів, можуть обрати агенції з підбору персоналу замість безпосередньої взаємодії з кандидатами на платформах фрілансерів.
Запит на новий застосунок
Fiverr
fiverr.com
Fiverr — це онлайн-ринок послуг фрілансерів. Компанія надає платформу для фрілансерів, щоб пропонувати послуги клієнтам у всьому світі.
Upwork
upwork.com
Upwork, раніше Elance-oDesk, — це американсько-американська платформа для фрілансерів, де підприємства та окремі особи об’єднуються для ведення бізнесу. У 2015 році злиття Elance і oDesk було перейменовано в Upwork, а повна назва компанії — Upwork Global Inc. Наразі Upwork базується в Санта-Кларі та...
Dribbble
dribbble.com
Dribbble – це місце, де дизайнери черпають натхнення, відгуки, спільноту та роботу, і це ваш найкращий ресурс для відкриття та спілкування з дизайнерами з усього світу.
Freelancer
freelancer.com
Знайдіть і найміть кращих фрілансерів, веб-розробників і дизайнерів недорого. Найбільший у світі ринок площею 50 м. Отримайте пропозиції за лічені секунди. Опублікуйте свою роботу онлайн зараз.
PeoplePerHour
peopleperhour.com
Виконуйте будь-яку роботу на PeoplePerHour. Опублікуйте вакансію безкоштовно, щоб знайти професійних фрілансерів і знайти роботу фрілансера за лічені хвилини! PeoplePerHour — це ринок, що об’єднує малі підприємства, стартапи, підприємців, корпорації, підприємства, МСП і фрілансерів у всьому світі в ...
Airtasker
airtasker.com
Airtasker (ASX: ART) — це провідний австралійський онлайн-ринок місцевих послуг, що об’єднує людей і компанії, яким потрібна робота, з людьми, які хочуть працювати. Зі своєю місією розширити можливості людей для повної реалізації своїх навичок, Airtasker прагне позитивно вплинути на майбутнє роботи,...
Malt
malt.com
Malt – це інноваційний ринок для фрілансерів у Європі. Солод сільський. Ми повністю доступні в: - BE: www.malt.be Бельгія (Нідерланди) - BE: fr.malt.be Belgique (français) - DE: www.malt.de Deutschland (Deutsch) - DE: en.malt.de Німеччина (англійська) - ES: www.malt.es España (español) - FR: www.m...
Bark.com
bark.com
Bark.com переглядає місцеві підприємства та допомагає вам знайти найкращих професіоналів для швидкого виконання вашої роботи.
Toptal
toptal.com
Toptal — це платформа, призначена для зв’язку компаній із розробниками вищого рівня без коду та з низьким кодом у їхній професійній мережі. Підключення можна здійснити лише за 48 годин, що дає змогу перевірити та випустити мінімально життєздатний продукт (MVP) протягом кількох тижнів. Розробники пр...
Arc
arc.dev
Arc — це віддалена кар’єрна платформа, яка допомагає розробникам будувати дивовижні кар’єри з будь-якого місця. Знайдіть тисячі найпопулярніших дистанційних вакансій розробників в Інтернеті в одному місці!
Andela
andela.com
Наша спільнота талантів включає понад 77 тисяч програмного забезпечення та понад 100 навичок у понад 60 країнах. Ми шукаємо, оцінюємо, підбираємо та наймаємо для вас інженерів.
WorkGenius
workgenius.com
Швидко та ефективно знайдіть і найміть виняткових талантів. WorkGenius пропонує новаторське комплексне рішення для найму та управління фрілансерами на ринку. Ми пропонуємо інноваційний технологічний підхід до кадрового забезпечення для швидшого доступу до перевірених талантів за найкращими в галузі...
notch
notch.financial
Notch — це програмне забезпечення для автоматизації обліку дебіторської заборгованості, розроблене для того, щоб допомогти вам швидше отримувати гроші, покращити грошовий потік і підвищити операційну ефективність. З Notch ви можете: 1) Керувати всіма своїми завданнями AR — рахунками-фактурами, плате...
Alura Market
alura.io
Ринок позаштатних послуг №1 для продавців Etsy. Ми зв’язуємо компанії Etsy з перевіреними фрілансерами, які пропонують послуги, які допомагають продавцям Etsy стати успішними.
talent.io
talent.io
talent.io — це найпростіший спосіб для талантів у техніці знайти роботу до душі, а для компаній — створити чудові команди техніків. Наша вибіркова платформа об’єднує 100 000 кваліфікованих технічних спеціалістів і 7 000 компаній у Європі. Ми підтримуємо як постійні, так і позаштатні роботи, на місці...
Turing
turing.com
Turing створює та розгортає генеративні продукти та рішення ШІ для організацій, які керують складними даними. Нам довіряють глобальні комерційні підприємства, ми вирішуємо їхні бізнес-завдання людського інтелекту та підвищуємо продуктивність.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust революціонізує наймання за допомогою Braintrust AIR, першої та єдиної в світі наскрізної платформи рекрутингу зі штучним інтелектом. Навчаючись людському розумінню та приватним даним, Braintrust AIR скорочує час найму з місяців до днів, миттєво підбираючи для вас попередньо перевірених кв...
Comeup
comeup.com
100% онлайн-платформа надання послуг, створена в 2013 році. Перегляньте сайт, виберіть послугу, яка вам підходить, і оформіть замовлення в кілька кліків.
Codeable
codeable.io
Codeable — єдина платформа для фрілансерів WordPress. Ми підбираємо клієнтів до найкращих експертів WordPress. Ми допомагаємо клієнтам вирішити будь-яку проблему WordPress.
Codementor
codementor.io
Удосконалюйте свої навички програмування, працюючи над реальними проектами. Приєднуйтеся до нашої безкоштовної спільноти, щоб обговорювати проекти, переглядати код і вчитися у колег і наставників.
WriterAccess
writeraccess.com
Найміть найкращих фрілансерів і спростіть свій робочий процес. Наша платформа для створення контенту надає вам талант, інструменти та навчання, необхідні для масштабування контент-маркетингу, розвитку вашого бізнесу чи агентства та опанування контент-маркетингу, щоб виграти в Інтернеті.
Proxify
proxify.io
Місія Proxify полягає в тому, щоб надати найкращим розробникам у всьому світі можливості, на які вони заслуговують. З моменту запуску розробники Proxify успішно працювали з понад 1200 щасливими клієнтами, створюючи їхні продукти та функції для розвитку. Понад 3500 талановитих розробників довіряють P...
Anytask
anytask.com
AnyTask.com — це глобальний ринок фрілансерів, який використовує платіжну технологію на основі блокчейну від Electroneum Ltd., щоб позбавити фрілансерів потреби мати банківський рахунок, а також обіцяє нульову комісію Продавцю, заощаджуючи до 20% на комісії порівняно з іншими фрілансерами. ринки. І ...
Fastwork
fastwork.id
Залучайте професійних фрілансерів, які допоможуть у вашій роботі чи бізнесі, або шукайте роботу онлайн на індонезійських сайтах фрілансерів!
Contently
contently.com
Вміст допомагає брендам розповідати чудові історії. Наша потужна платформа корпоративного контент-маркетингу, стратегічні послуги на основі даних і мережа фрілансерів світового рівня дають провідним світовим брендам усе необхідне для створення вмісту, який захоплює їхню аудиторію та приносить резуль...
Crowdspring
crowdspring.com
Найнадійніший у світі ринок графічного дизайну, включно з дизайном логотипів, дизайном веб-сайтів, дизайном продуктів і назвою вашого бізнесу. 100% гарантія повернення грошей!
Contra
contra.com
Contra — це мережева платформа, яка дає користувачам свободу та можливість працювати незалежно. Він надає людям гнучкі можливості роботи через ексклюзивну спільноту та мережу рекомендацій, демонструючи робочі портфоліо, які дозволяють фрілансерам та іншим незалежним професіоналам заробляти на життя ...
Worksible
worksible.com
Стартап, який хоче змінити традиційний спосіб роботи та навчання. Доступ до всіх необхідних інструментів для особистого та професійного розвитку. Зареєструйтеся в Worksible і завантажте свої послуги як фрілансер, щоб клієнти або компанії могли знайти вас і найняти. Ви також можете налагоджувати зв’я...
Flexiple
flexiple.com
Flexiple — це мережа 1% найкращих позаштатних розробників і дизайнерів із погодинними ставками від 30 до 100 доларів США
Cad Crowd
cadcrowd.com
Cad Crowd | найняти дизайнера для 3D моделювання, CAD дизайну та промислового дизайну на вимогу. Послуги: дизайн продукту, прототипи та 3D анімація.
Contentoo
contentoo.com
Створюйте висококласний контент разом із 10% найкращих позаштатних творців контенту в поєднанні з неперевершеною технологією та операційною підтримкою світового рівня. Contentoo розпочався у 2017 році як платформа, яка об’єднує 10% найкращих творців контенту з маркетинговими відділами (міжнародних) ...
Revelo
revelo.com
За кожним успішним продуктом стоїть команда розробників світового рівня. Знаходьте, найміть і керуйте дистанційними розробниками світового класу в часових поясах США, попередньо перевірених на технічні навики та навички спілкування. Revelo — це найбільша онлайн-платформа для американських компаній,...
Worksome
worksome.com
Потужне управління зовнішньою робочою силою: переосмислення досвіду підрядника. Створюйте, керуйте та утримуйте свою зовнішню робочу силу за допомогою єдиного інструменту, створеного для керування незалежними підрядниками з надійною відповідністю та швидкими платежами.
Zerys
zerys.com
Zerys — це проста, потужна, відзначена нагородами платформа для планування контенту та виробництва. Це дозволяє вам планувати свій вміст, знаходити найкращих письменників і створювати спеціальні, оптимізовані блоги, офіційні документи та електронні книги, які ваші читачі захочуть клацати, читати та ...
OpenTrain
opentrain.ai
Ринок маркування даних штучного інтелекту: знайдіть, найміть і безпечно оплачуйте перевірених інструкторів штучного інтелекту/маркувальників даних у 110+ країнах і будь-якому досвіді в галузі. Ключові характеристики OpenTrain AI -Global Network: доступ до відкритої мережі №1 інструкторів зі штучного...
Feedcoyote
feedcoyote.com
Feedcoyote — це мережа професійної співпраці на основі штучного інтелекту, яка об’єднує фрілансерів для створення команд, співпраці над складними проектами, субпідряду, спільного використання ресурсів і спільного заробітку, одночасно керуючи всім в одному місці за допомогою вбудованих інструментів у...
Cavalry
cavalryfreelancing.com
Cavalry поєднує ринкову площу та систему управління позаштатною професією (FMS), щоб спростити пошук компаній і фрілансерів і працювати разом.
Truelancer
truelancer.com
У Truelancer.com ми виконуємо місію створити глобальну спільноту довірених фрілансерів. Truelancer.com — це онлайн-платформа, на якій роботодавці можуть наймати професіоналів для виконання своєї роботи, а фрілансери та професіонали можуть шукати роботу та заробляти гроші, працюючи з реальними клієнт...
Cinode
cinode.com
Хто знає що, хто є в наявності, що я можу продати? Ми надаємо важливу інформацію про продажі, доставку та навички, яких вам зараз бракує. Cinode — це універсальна платформа для прискорення зростання вашої консультаційної компанії. Не дарма ми є найкращим вибором у Північних країнах.
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno — це єдина платформа, яка потрібна бізнесу для пошуку, найму, управління та оплати підрядників. Поєднуючи систему керування фрілансерами та елітний ринок із понад 100 000 галузевих перевірених підрядників, YunoJuno об’єднує в одному місці команди відділу кадрів, менеджерів з найму, фінансів...
Skyword360
skyword.com
Платформа Skyword360 ставить контент у центр усіх маркетингових заходів. Skyword360 розроблено для того, щоб усе міжканальне планування, створення й активація контенту узгоджувалися із загальною стратегією контенту й маркетинговими цілями підприємства. Завдяки цьому підходу, орієнтованому на контент...
OpenTalent
opentalent.co
Ви втомилися від обмежень традиційних рішень для об’єднання талантів? OpenTalent пропонує інноваційний, простий у використанні спосіб зібрати та підтримувати групу потенційних кандидатів на майбутні ролі.
LaborX
laborx.com
LaborX — це глобальна рекрутингова платформа, яка об’єднує людей із можливостями роботи та дозволяє їм отримувати гроші в криптовалюті. Розумні контракти лежать в основі систем репутації та вирішення суперечок, гарантуючи виконання зобов’язань обома сторонами.
Toogit
toogit.com
Toogit.com — це онлайн-платформа для фрілансерів і роботодавців для співпраці та розумної роботи.
Pangea.app
about.pangea.app
Найкращий спосіб дізнатися, чи підходить хтось – це попрацювати з ним над проектом, перш ніж найняти його на повний робочий день. У Pangea ми робимо контракт з наймом простим і безболісним - без націнок або конвертації, якщо ви наймете когось на повний робочий день. Перегляньте наших підібраних тала...
Wripple
wripple.com
Wripple — це платформа талантів на вимогу для сучасної робочої сили маркетингу, яка пропонує приватний ринок перевірених талантів і програмного забезпечення для керування стосунками з фрілансерами в одному місці. Ринок платформи об’єднує бренди та рекламні агенції з висококваліфікованими талантами н...
Vicoland
vicoland.com
Vicoland дозволяє клієнтам SAP Fieldglass підвищити вартість, якість і швидкість професійних послуг SOW-проектів за допомогою нового типу постачальника: віртуальних компаній – також «Vicos». Vicos — це позаштатні команди, які діють як справжні компанії, але з нульовими накладними витратами та 100% г...
Zoopup
zoopup.com
bout Us Advent into the Zoop Plaza – де навички мають значення ZoopUp – це віртуальна площа, де кожен заходить в один магазин, щоб зробити ставку на проекти, назвавши ціну за свої послуги. Фрілансери відкривають власний магазин, щоб продавати свої продукти чи послуги за вказаною ними ціною, яку кліє...
WittyPen
wittypen.com
WittyPen — це платформа, яка допомагає окремим особам, стартапам і підприємствам отримувати вміст від авторів, які заслуговують на довіру у своїй галузі.
Twine
twine.net
Twine з’єднує компанії з понад 500 000 позаштатних експертів у 190+ країнах. Ми надаємо гнучкі можливості роботи багатьом талановитим людям. Twine охоплює цифрові, креативні та штучні інтелекти – розробку програмного забезпечення, графічний дизайн, анімацію, маркетинг, відеопродукти та все між ними.
YouTeam
youteam.io
Реагуйте на ринкові хвилі: безперешкодно підключайте та відключайте інженерів. Два тижні, щоб відкалібрувати свою команду: з YouTeam легко нарощуйте або оптимізуйте роботу, отримуючи доступ до унікальної мережі з понад 50 000 найкращих талантів з Європи та Латинської Америки.
Designhill
designhill.com
Designhill.com — це онлайн-ринок дизайну, який допомагає власникам бізнесу отримувати високоякісні індивідуальні проекти за доступними цінами. Підприємства, які мають особливі потреби в дизайні, як-от дизайн логотипу, веб-дизайн, стаціонарний дизайн, дизайн упаковки (понад 35 категорій дизайну) тощо...
Useme
useme.com
Useme пропонує швидке та просте рішення для компаній, які хочуть платити фрілансерам, і для фрілансерів, які не мають власної компанії та хочуть виписати податкову накладну. З Useme, коли ви уклали угоду зі своїм субпідрядником, ви отримаєте податкову накладну, незалежно від того, чи є у вашого фріл...
Pepper Content
peppercontent.io
Pepper — це платформа контент-маркетингу на основі ШІ з ринком талантів під керівництвом експертів. Використовуйте платформу, щоб створювати ідеї, створювати, керувати, розповсюджувати та оцінювати маркетинг контенту під одним дахом.
Xolo
xolo.io
Xolo — це універсальний бізнес-механізм, який надає локальні та глобальні рішення для створення бізнесу, виставлення рахунків-фактур, сумісного з ПДВ, бухгалтерського обліку, податкової звітності, витрат бізнесу тощо.
Simbiosis
simbiosis.team
Simbiosis — це технологічне рішення для найму, компенсації та керування розробниками з Латинської Америки. Компанії можуть знайти спеціалістів у нашій мережі з понад 5000 дистанційних розробників, які вільно володіють англійською, і працюють на повний робочий день. Наші клієнти зазвичай скорочують ч...
Perfectlancer
perfectlancer.com
Perfectlancer — це платформа для фрілансерів, де компанії можуть наймати професійних фрілансерів, таких як письменники, дизайнери, розробники, маркетологи та багато іншого, і отримувати милі вперед. Це новий веб-сайт для фрілансерів із комісією за транзакції 0%, а також без комісії за обслуговування...
Rozgaar India
rozgaarindia.com
Rozgaarindia.com революціонізує спосіб роботи людей. Ми швидше, ніж будь-коли раніше, зв’язуємо світ із талановитими перевіреними фрілансерами, щоб співпрацювати та виконувати роботу в безпечному та надійному онлайн-середовищі. Наша місія полягає в тому, щоб спростити роботу фрілансерів і дистанційн...
Ithire
ithire.com
Хто ми? ITHIRE — це ринок і платформа найму, що об’єднує клієнтів і розробників у технологічному секторі. Наша система обміну повідомленнями та відеозв’язку, відстеження та моніторингу роботи в програмі забезпечує безперебійний робочий процес із високоякісними результатами. Наші ключові послуги вклю...