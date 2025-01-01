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Програмне забезпечення для виявлення шахрайства
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Програмне забезпечення для виявлення шахрайства - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для виявлення шахрайства, також відоме як програмне забезпечення для виявлення шахрайства в Інтернеті, призначене для виявлення та запобігання незаконній та високоризикованій діяльності в Інтернеті. Ці інструменти працюють шляхом постійного моніторингу поведінки користувачів і розрахунку рівнів ризику для виявлення потенційно шахрайських покупок, транзакцій або спроб доступу. ІТ-відділи та відділи комплаєнсу, особливо в бізнесі та компаніях цифрового банкінгу, покладаються на ці інструменти для моніторингу та зменшення ризику шахрайства серед своїх користувачів. Застосовуючи програмне забезпечення для виявлення шахрайства, компанії прагнуть захистити конфіденційну інформацію, запобігти кібератакам і захистити від шахрайських транзакцій і крадіжки особистих даних. Використовуючи машинне навчання та аналітику поведінки в реальному часі, ці інструменти можуть класифікувати ризики в режимі реального часу, враховуючи такі фактори, як репутація пристрою та IP-адреси. Незважаючи на те, що існує певне збіг із програмним забезпеченням для захисту від шахрайства в електронній комерції, рішення для виявлення шахрайства в основному зосереджені на моніторингу в режимі реального часу, виявленні та сповіщенні про шахрайські дії, тоді як інструменти електронної комерції більше стурбовані нормативним забезпеченням та аналізом купівельної поведінки.

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GeoComply

GeoComply

geocomply.com

GeoComply - рішення для виявлення шахрайства та перевірки геолокації, що допомагає бізнесу дотримуватися нормативних вимог у фінансових та ігрових галузях.

Castle

Castle

castle.io

Castle - це платформа для управління ідентичністю та ризиками шахрайства, що допомагає командам безпеки виявляти та запобігати шахрайству.

LexisNexis

LexisNexis

lexisnexis.com

LexisNexis - платформа для юридичних досліджень, що інтегрує AI для аналізу документів та управління юридичними задачами.

Onfido

Onfido

onfido.com

Onfido - це платформа для автоматизованої перевірки ідентичності, що використовує AI для підтвердження особистості та запобігання шахрайству.

Fingerprint

Fingerprint

fingerprint.com

Fingerprint - платформа для детекції шахрайства в веб- і мобільних додатках, використовує унікальні ідентифікатори пристроїв для прийняття рішень у реальному часі.

Authorize.net

Authorize.net

authorize.net

Authorize.net — це платформа для обробки платежів, що дозволяє малим бізнесам приймати кредитні картки та електронні чеки онлайн і офлайн.

Pipl

Pipl

pipl.com

Pipl - це додаток для пошуку та управління даними з різних джерел, що дозволяє ефективно знаходити інформацію та управляти нею.

Sumsub

Sumsub

sumsub.com

Sumsub - платформа для перевірки ідентичності, дотримання AML/KYC, моніторингу транзакцій та запобігання шахрайству для різних галузей.

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

Proofpoint - платформа для кібербезпеки, що забезпечує захист електронної пошти, запобігання витоку даних та відповідність у цифрових комунікаціях.

hCaptcha

hCaptcha

hcaptcha.com

hCaptcha - це платформа для захисту веб-сайтів від ботів, яка використовує тестування для розрізнення людей і машин, забезпечуючи конфіденційність даних.

iDenfy

iDenfy

idenfy.com

iDenfy - платформа для перевірки ідентичності, що включає запобігання шахрайству і відповідність нормативам через використання AI та біометричних технологій.

IPQS

IPQS

ipqualityscore.com

IPQS - це API для виявлення і запобігання шахрайству, що допомагає бізнесу захищати цифрову безпеку, перевіряючи ідентичності користувачів.

Stytch

Stytch

stytch.com

Stytch – платформа для автентифікації, що підтримує безпарольні методи, багатофакторну аутентифікацію та інтеграцію в мобільні та веб-додатки.

Authsignal

Authsignal

authsignal.com

Authsignal - платформа автентифікації, що забезпечує безпарольну аутентифікацію та багато факторів безпеки для підприємств, без потреби міграції у існуючі системи.

CHEQ

CHEQ

cheq.ai

CHEQ – програма для захисту вашого сайту від недійсного трафіку, автоматично блокуючи шкідливі візити та фрод-кліки.

Bolt Merchant

Bolt Merchant

bolt.com

Додаток Bolt Merchant спрощує процес оформлення замовлення, забезпечуючи обробку платежів, управління замовленнями та безпечні транзакції.

Imperva

Imperva

imperva.com

Imperva забезпечує захист веб-додатків, даних та мереж від загроз, включаючи DDoS-атаки, за рахунок комплексних рішень з безпеки та моніторингу.

Ocrolus

Ocrolus

ocrolus.com

Ocrolus - платформа штучного інтелекту для автоматизації обробки фінансових документів з високою точністю, що спрощує прийняття рішень у кредитуванні та іпотеці.

Recorded Future

Recorded Future

recordedfuture.com

Recorded Future забезпечує аналітику загроз у реальному часі, аналізуючи дані з різних джерел для покращення безпеки організацій.

Socure

Socure

socure.com

Socure - платформа для перевірки цифрової ідентичності та запобігання шахрайству з автоматизованою оцінкою ризиків і верифікацією документів.

Prove

Prove

prove.com

Prove — застосунок для перевірки особи через телефон, що спрощує процес реєстрації та управління даними клієнтів для бізнесу.

Trustpair

Trustpair

trustpair.com

Trustpair - платформа для запобігання шахрайству з платежами, що забезпечує верифікацію рахунків та інтеграцію з існуючими інструментами для компаній.

Forter

Forter

forter.com

Forter - платформа для запобігання шахрайству в цифровій комерції, що забезпечує аналіз транзакцій у реальному часі та захист клієнтського досвіду.

SEON

SEON

seon.io

SEON – платформа для запобігання шахрайству й AML, яка допомагає бізнесам виявляти та запобігати шахрайству за допомогою аналізу даних у реальному часі.

Sift

Sift

sift.com

Sift – платформа для запобігання шахрайству, яка використовує ШІ для захисту довіри в цифровому середовищі для бізнесу.

DataDome

DataDome

datadome.co

DataDome захищає веб-сайти та додатки від шахрайства, ботів і DDoS-атак, використовуючи машинне навчання для аналізу вхідного трафіку в режимі реального часу.

Inscribe

Inscribe

inscribe.ai

Inscribe AI допомагає командам з управління ризиками автоматизувати процеси onboarding та underwriting без збільшення витрат на персонал.

Chargebacks911

Chargebacks911

chargebacks911.com

Chargebacks911 - це платформа для управління суперечками та поверненнями коштів, яка допомагає підприємствам виявляти шахрайство та зменшувати фінансові втрати.

Fraud.net

Fraud.net

fraud.net

Fraud.net - платформа для виявлення та управління шахрайством, що використовує AI для аналізу фінансових операцій та покращення безпеки бізнесу.

NoFraud

NoFraud

nofraud.com

NOFRAUD - це рішення для виявлення шахрайства в режимі реального часу, що захищає онлайн-бізнеси від шахрайських транзакцій та покращує досвід покупки для клієнтів.

Verosint

Verosint

verosint.com

Verosint – це рішення для виявлення та запобігання шахрайству з акаунтами, яке забезпечує підтвердження особистості для онлайн-бізнесу.

Eftsure

Eftsure

eftsure.com

Eftsure - платформа для перевірки платіжної інформації, що запобігає шахрайству та підвищує безпеку фінансових операцій для підприємств.

CertifID

CertifID

certifid.com

CertifID - це рішення для перевірки ідентичності та безпеки трансакцій, яке захищає від шахрайства в нерухомості, юридичних фірмах і фінансових установах.

Netacea

Netacea

netacea.com

Netacea захищає веб-сайти, мобільні додатки та API від бот-атак, надаючи моніторинг і аналіз трафіку для виявлення загроз у реальному часі.

Oscilar

Oscilar

oscilar.com

Oscilar - це платформа для оцінки ризиків онлайн-транзакцій, яка використовує AI для виявлення та запобігання шахрайству у фінансових операціях.

Trustfull

Trustfull

trustfull.com

Trustfull - платформа для оцінки ризиків у реальному часі, що аналізує цифрові сліди для покращення безпеки онлайн-досвіду компаній у різних галузях.

FraudLabs Pro

FraudLabs Pro

fraudlabspro.com

FraudLabs Pro допомагає захистити онлайн-магазини від шахрайства, аналізуючи замовлення та зменшуючи ризик повернень коштів.

Riskified

Riskified

riskified.com

Riskified - платформа для управління шахрайством в електронній комерції, що використовує машинне навчання для виявлення та запобігання шахрайським транзакціям.

Eye4Fraud

Eye4Fraud

eye4fraud.com

Eye4Fraud - це служба, що перевіряє та гарантує онлайн-замовлення для продавців, знижуючи ризики шахрайства при транзакціях.

Kount

Kount

kount.com

Kount - це програмне забезпечення для виявлення шахрайства, що допомагає бізнесу захистити фінанси від шахрайських операцій через адаптивні стратегії.

Signifyd

Signifyd

signifyd.com

Signifyd – це програма для захисту електронної комерції від шахрайства та зловживань, яка допомагає торговцям оцінювати дії покупців під час покупок.

ClearSale

ClearSale

br.clear.sale

ClearSale — це система захисту від шахрайства в електронній комерції, яка використовує машинне навчання для забезпечення безпеки транзакцій і підвищення задоволеності клієнтів.

Ravelin

Ravelin

ravelin.com

Ravelin - платформа для запобігання шахрайству в Інтернеті, яка використовує машинне навчання та аналіз даних для безпечних платежів.

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