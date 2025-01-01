Програмне забезпечення для виявлення шахрайства - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для виявлення шахрайства, також відоме як програмне забезпечення для виявлення шахрайства в Інтернеті, призначене для виявлення та запобігання незаконній та високоризикованій діяльності в Інтернеті. Ці інструменти працюють шляхом постійного моніторингу поведінки користувачів і розрахунку рівнів ризику для виявлення потенційно шахрайських покупок, транзакцій або спроб доступу. ІТ-відділи та відділи комплаєнсу, особливо в бізнесі та компаніях цифрового банкінгу, покладаються на ці інструменти для моніторингу та зменшення ризику шахрайства серед своїх користувачів. Застосовуючи програмне забезпечення для виявлення шахрайства, компанії прагнуть захистити конфіденційну інформацію, запобігти кібератакам і захистити від шахрайських транзакцій і крадіжки особистих даних. Використовуючи машинне навчання та аналітику поведінки в реальному часі, ці інструменти можуть класифікувати ризики в режимі реального часу, враховуючи такі фактори, як репутація пристрою та IP-адреси. Незважаючи на те, що існує певне збіг із програмним забезпеченням для захисту від шахрайства в електронній комерції, рішення для виявлення шахрайства в основному зосереджені на моніторингу в режимі реального часу, виявленні та сповіщенні про шахрайські дії, тоді як інструменти електронної комерції більше стурбовані нормативним забезпеченням та аналізом купівельної поведінки.
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GeoComply
geocomply.com
GeoComply - рішення для виявлення шахрайства та перевірки геолокації, що допомагає бізнесу дотримуватися нормативних вимог у фінансових та ігрових галузях.
Castle
castle.io
Castle - це платформа для управління ідентичністю та ризиками шахрайства, що допомагає командам безпеки виявляти та запобігати шахрайству.
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis - платформа для юридичних досліджень, що інтегрує AI для аналізу документів та управління юридичними задачами.
Onfido
onfido.com
Onfido - це платформа для автоматизованої перевірки ідентичності, що використовує AI для підтвердження особистості та запобігання шахрайству.
Fingerprint
fingerprint.com
Fingerprint - платформа для детекції шахрайства в веб- і мобільних додатках, використовує унікальні ідентифікатори пристроїв для прийняття рішень у реальному часі.
Authorize.net
authorize.net
Authorize.net — це платформа для обробки платежів, що дозволяє малим бізнесам приймати кредитні картки та електронні чеки онлайн і офлайн.
Pipl
pipl.com
Pipl - це додаток для пошуку та управління даними з різних джерел, що дозволяє ефективно знаходити інформацію та управляти нею.
Sumsub
sumsub.com
Sumsub - платформа для перевірки ідентичності, дотримання AML/KYC, моніторингу транзакцій та запобігання шахрайству для різних галузей.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint - платформа для кібербезпеки, що забезпечує захист електронної пошти, запобігання витоку даних та відповідність у цифрових комунікаціях.
hCaptcha
hcaptcha.com
hCaptcha - це платформа для захисту веб-сайтів від ботів, яка використовує тестування для розрізнення людей і машин, забезпечуючи конфіденційність даних.
iDenfy
idenfy.com
iDenfy - платформа для перевірки ідентичності, що включає запобігання шахрайству і відповідність нормативам через використання AI та біометричних технологій.
IPQS
ipqualityscore.com
IPQS - це API для виявлення і запобігання шахрайству, що допомагає бізнесу захищати цифрову безпеку, перевіряючи ідентичності користувачів.
CHEQ
cheq.ai
CHEQ – програма для захисту вашого сайту від недійсного трафіку, автоматично блокуючи шкідливі візити та фрод-кліки.
Authsignal
authsignal.com
Authsignal - платформа автентифікації, що забезпечує безпарольну аутентифікацію та багато факторів безпеки для підприємств, без потреби міграції у існуючі системи.
Stytch
stytch.com
Stytch – платформа для автентифікації, що підтримує безпарольні методи, багатофакторну аутентифікацію та інтеграцію в мобільні та веб-додатки.
Imperva
imperva.com
Imperva забезпечує захист веб-додатків, даних та мереж від загроз, включаючи DDoS-атаки, за рахунок комплексних рішень з безпеки та моніторингу.
Bolt Merchant
bolt.com
Додаток Bolt Merchant спрощує процес оформлення замовлення, забезпечуючи обробку платежів, управління замовленнями та безпечні транзакції.
Ocrolus
ocrolus.com
Ocrolus - платформа штучного інтелекту для автоматизації обробки фінансових документів з високою точністю, що спрощує прийняття рішень у кредитуванні та іпотеці.
Recorded Future
recordedfuture.com
Recorded Future забезпечує аналітику загроз у реальному часі, аналізуючи дані з різних джерел для покращення безпеки організацій.
Socure
socure.com
Socure - платформа для перевірки цифрової ідентичності та запобігання шахрайству з автоматизованою оцінкою ризиків і верифікацією документів.
Forter
forter.com
Forter - платформа для запобігання шахрайству в цифровій комерції, що забезпечує аналіз транзакцій у реальному часі та захист клієнтського досвіду.
Prove
prove.com
Prove — застосунок для перевірки особи через телефон, що спрощує процес реєстрації та управління даними клієнтів для бізнесу.
SEON
seon.io
SEON – платформа для запобігання шахрайству й AML, яка допомагає бізнесам виявляти та запобігати шахрайству за допомогою аналізу даних у реальному часі.
Trustpair
trustpair.com
Trustpair - платформа для запобігання шахрайству з платежами, що забезпечує верифікацію рахунків та інтеграцію з існуючими інструментами для компаній.
Sift
sift.com
Sift – платформа для запобігання шахрайству, яка використовує ШІ для захисту довіри в цифровому середовищі для бізнесу.
DataDome
datadome.co
DataDome захищає веб-сайти та додатки від шахрайства, ботів і DDoS-атак, використовуючи машинне навчання для аналізу вхідного трафіку в режимі реального часу.
Inscribe
inscribe.ai
Inscribe AI допомагає командам з управління ризиками автоматизувати процеси onboarding та underwriting без збільшення витрат на персонал.
Chargebacks911
chargebacks911.com
Chargebacks911 - це платформа для управління суперечками та поверненнями коштів, яка допомагає підприємствам виявляти шахрайство та зменшувати фінансові втрати.
Fraud.net
fraud.net
Fraud.net - платформа для виявлення та управління шахрайством, що використовує AI для аналізу фінансових операцій та покращення безпеки бізнесу.
NoFraud
nofraud.com
NOFRAUD - це рішення для виявлення шахрайства в режимі реального часу, що захищає онлайн-бізнеси від шахрайських транзакцій та покращує досвід покупки для клієнтів.
Verosint
verosint.com
Verosint – це рішення для виявлення та запобігання шахрайству з акаунтами, яке забезпечує підтвердження особистості для онлайн-бізнесу.
Eftsure
eftsure.com
Eftsure - платформа для перевірки платіжної інформації, що запобігає шахрайству та підвищує безпеку фінансових операцій для підприємств.
CertifID
certifid.com
CertifID - це рішення для перевірки ідентичності та безпеки трансакцій, яке захищає від шахрайства в нерухомості, юридичних фірмах і фінансових установах.
Netacea
netacea.com
Netacea захищає веб-сайти, мобільні додатки та API від бот-атак, надаючи моніторинг і аналіз трафіку для виявлення загроз у реальному часі.
Oscilar
oscilar.com
Oscilar - це платформа для оцінки ризиків онлайн-транзакцій, яка використовує AI для виявлення та запобігання шахрайству у фінансових операціях.
Trustfull
trustfull.com
Trustfull - платформа для оцінки ризиків у реальному часі, що аналізує цифрові сліди для покращення безпеки онлайн-досвіду компаній у різних галузях.
FraudLabs Pro
fraudlabspro.com
FraudLabs Pro допомагає захистити онлайн-магазини від шахрайства, аналізуючи замовлення та зменшуючи ризик повернень коштів.
Riskified
riskified.com
Riskified - платформа для управління шахрайством в електронній комерції, що використовує машинне навчання для виявлення та запобігання шахрайським транзакціям.
Eye4Fraud
eye4fraud.com
Eye4Fraud - це служба, що перевіряє та гарантує онлайн-замовлення для продавців, знижуючи ризики шахрайства при транзакціях.
Kount
kount.com
Kount - це програмне забезпечення для виявлення шахрайства, що допомагає бізнесу захистити фінанси від шахрайських операцій через адаптивні стратегії.
Signifyd
signifyd.com
Signifyd – це програма для захисту електронної комерції від шахрайства та зловживань, яка допомагає торговцям оцінювати дії покупців під час покупок.
ClearSale
br.clear.sale
ClearSale — це система захисту від шахрайства в електронній комерції, яка використовує машинне навчання для забезпечення безпеки транзакцій і підвищення задоволеності клієнтів.
Ravelin
ravelin.com
Ravelin - платформа для запобігання шахрайству в Інтернеті, яка використовує машинне навчання та аналіз даних для безпечних платежів.
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